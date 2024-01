Przegląd prasy 22.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 22.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 22.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 22.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 22.01? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 22.01. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Ceny mieszkań w Opolu przekraczają kolejną granicę. 14 tys. zł za metr! A taniej już raczej nie będzie. Czy młodych stać dziś na własne "M"? Niedawno kwota 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie wydawała się granicą, której przekroczenie byłoby niemożliwe. Dzisiaj scenariusz ten powtarza się w Opolu - mieście, które do niedawna było uważane za przystępne cenowo. Rynkowy szał cenowy sprawia, że młode małżeństwa stają przed poważnym problemem w znalezieniu własnego kąta w rozsądnej cenie.

📢 Dzień Babci i Dziadka w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o naszych babciach i dziadkach, ale my ich kochamy! W niedzielę i poniedziałek (21 i 22 stycznia ) świętujemy Dzień Babci i Dziadka. Nie ma na świecie bardziej kochanych osób - to pewne. Kto się o nas tak troszczy, kto uczył nas tego, co w życiu najważniejsze, kto odprowadzał do przedszkola. Babciom i dziadkom życzymy wszystkiego, co najlepsze, a do życzeń dołączamy najśmieszniejsze memy. Oto dawka dobrego humoru.

Prasówka 22.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kiedyś były tu wsie, teraz zostały jedynie kamienie. Nikt już tu nie mieszka, a budynki zostały ruinami Po niektórych opolskich miejscowościach można jeszcze znaleźć pozostałości - ruiny czy nawet całkiem nieźle zachowane domostwa. Po innych zostały zaledwie pojedyncze kamienie. W ciągu ostatnich 100 lat na Opolszczyźnie z powierzchni ziemi zniknęło co najmniej kilkanaście miejscowości.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [22.01.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika. 📢 Horoskop dzienny na jutro (22.01, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Przeczytaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się wydarzyć w poniedziałek 22.01.2024. Czy będzie to coś złego? Zobacz horoskop na jutro (poniedziałek, 22.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 22 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 22 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 22.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Jajcarze śmieją się z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 22.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Studenci w strachu, nadchodzi sesja! Oto najlepsze memy o nauce i studentach 22.01.2024 Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji. 📢 Praca w korpo to nie lada wyzwanie. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 22.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Żartownisie śmieją się z ferii zimowych. Zobaczcie najlepsze memy 22.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Polacy boją się dentystów jak ognia. Te memy robią prawdziwą furorę w sieci! 22.01.2024 Tym razem zebraliśmy dla Was najlepsze memy o dentystach. Internauci znowu dali popis i gdy zajrzycie do naszej galerii to czeka Was solidna dawka dobrego humoru. 📢 Takie jaja na studniówkach. Oto bale maturalne w krzywym zwierciadle. Zobaczcie memy 22.01.2024 Rozpoczyna się sezon studniówkowy 2024. W całej Polsce uczniowie już szykują się do swoich balów maturalnych. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy i nie pozostawali suchej nitki na maturzystach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Kreskówkowe Opole. Te imponujące grafiki zostały stworzone przez sztuczną inteligencję Bolek i Lolek, Myszka Miki lub The Simpsons. Każdy z nas na pewno oglądał w życiu przynajmniej jedną kreskówkę. A co, gdyby przenieść ich bohaterów do Opola? Z zadaniem przeobrażenia naszego miasta w bajkową rzeczywistość świetnie poradziła sobie sztuczna inteligencja. Zobaczcie, co z tego wyszło. 📢 Nowe paliwo E10 - sprawdź kompatybilność ze swoim autem. Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 21.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Ostrzeżenie meteorologiczne dla opolskiego. Będzie silny wiatr i roztopy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla południa województwa opolskiego. Dotyczy ono zapowiadanych na najbliższą dobę roztopów śniegu i silnego wiatru.

📢 Wkrótce karma wróci do tych osób. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk 21.01.2024 HOROSKOP karmiczny dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w najbliższych miesiącach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Tym żyli nasi przodkowie: strzelaniny, wypadki, napady sprzed 100 lat! ”zrabowali pieniądze, rzeczy wartościowe i ubrania” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły: strzelaniny, wypadki, napady, hieny cmentarne. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet.

📢 Wycieczka na Wielką Sowę. Idealny pomysł na wyprawę dla całej rodziny? Zimowa przygoda w Górach Sowich Wielka Sowa (1015 m n.p.m.), najwyższy szczyt Gór Sowich, kusi niezapomnianymi widokami. To idealny cel na górską wycieczkę, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Znajdująca się w Sudetach, Wielka Sowa, będąca częścią Korony Gór Polski, oferuje nie tylko imponujące krajobrazy, ale także mnóstwo atrakcji dla każdego. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 21.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 21.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Atmosfera godna wielkiego sportowego święta. Kibice na meczu PSG Stal Nysa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny Hali Nysa podczas meczu 17. kolejki PlusLigi pomiędzy PSG Stalą Nysa a Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Derby Opolszczyzny zakończyły się zwycięstwem kędzierzynian 3:0.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak zdaniem AI będzie wyglądać Opole za kilkaset lat. Chciałbyś przenieść się w przyszłość? Właśnie tak zdaniem sztucznej inteligencji za kilka wieków lat będzie wyglądać Opole. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś strasznego, a jednocześnie zachwycającego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się spełnić? 📢 Ogólnopolska Giełda Staroci już w niedzielę (21 stycznia) w Głogówku. Znamy też całoroczny terminarz wystaw. Dlaczego warto się tam wybrać? Giełdy staroci wciąż cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Wielu klientów docenia fakt, że ceny tam nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. Jedno z nich to właśnie ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. W niedzielę (21.01) odbędzie się ona po raz pierwszy w nowym roku.

📢 Żmija zygzakowata na 15-stopniowym mrozie. To nagranie spod Tułowic bije rekordy wyświetleń W minionym tygodniu w całej Polsce odnotowywaliśmy silne mrozy. W województwie opolskim termometry wskazywały nawet momentami temperaturę poniżej -20 stopni Celsjusza. Ogromne było więc zdziwienie jednego z pracowników Nadleśnictwa Tułowice, kiedy zauważył on na powierzchni ziemi żmiję zygzakowatą. Przy takiej temperaturze powinna być bowiem schowana głęboko w norze. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 20 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 20 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 20.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Licealiści z Kluczborka łączą przyjemne z pożytecznym. Pomagają przy tym dzieciom w Afryce Uczniowie społecznego liceum STO z Kluczborka propagują język francuski i kulturę krajów frankofońskich, a dzięki temu pomagają potrzebującym w Afryce. 📢 Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia PRL kojarzy nam się z szarzyzną i brakiem dostępu do kolorowych ubrań z Zachodu. Czy naprawdę byliśmy tak ponurzy za komuny? Wbrew pozorom naszej wyobraźni nic nie jest w stanie pokonać. Nawet w PRL-u nasi fryzjerzy stawali na wysokości zadania. Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach komuny. Jak wyglądały salony fryzjerskie w PRL-u? Nieco nostalgii nam nie zaszkodzi!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Bogactwo, czy ubóstwo? Co czeka Byka i inne znaki zodiaku w 2024 roku. Poznaj swój horoskop finansowy Przeczytaj swój horoskop finansowy na 2024 rok i dowiedz się, co cię wydarzy w najbliższym czasie. Ta przepowiednia może być drogowskazem dla poszczególnych znaków zodiaku w kwestii pieniędzy, inwestycji oraz oszczędności. Sprawdź, czy czeka cię niespodziewany zastrzyk gotówki, podwyżka, a może wygrana na loterii? 📢 Horoskop zawodowy na luty 2024. Wiadomo, co może się wydarzyć w naszej pracy i w naszych firmach HOROSKOP zawodowy na miesiąc luty 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w naszych miejscach pracy i firmach? Czy to dobry czas na rozwój, a może czeka nas awans? Oto przepowiednie na najbliższy miesiąc. 📢 Najlepsze kreacje minionego roku Agaty Kornhauser-Dudy. Te stylizacje są modne i ponadczasowe. Pięćdziesięciolatko zainspiruj się Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was.

📢 Rozbój w opolskim markecie. Przyłapana na kradzieży alkoholu 38-latka, uderzyła pięścią w twarz pracownika marketu Po zatrzymaniu kobiety przez policjantów z Opola okazało się, że jest pijana. W jej podróżnej torbie kryminalni znaleźli kilka butelek markowego alkoholu. Teraz za popełnione przestępstwo grozi jej do 10 lat więzienia.

📢 Wyborna sałatka z kurczakiem. Prawdziwy fenomen. Nieważne, ile sałatek zrobię na imprezę w domu, ta zawsze znika pierwsza Ta banalnie prosta do wykonania sałatka jest hitem każdej imprezy. O jej sukcesie decyduje pewien ważny dodatek, którego nie można pominąć. Całość przygotowuje się dosłownie w kilkanaście minut. Wypróbuj naszą sałatkę z kurczakiem, a zobaczysz, że goście nie będą mogli się od niej oderwać. 📢 Wiadukt przy ul. Piłsudskiego w Nysie będzie remontowany. To oznacza dla mieszkańców 10 miesięcy utrudnień drogowych Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłosił przetarg na pierwszy etap gruntownego remontu wiaduktu przy ul. Piłsudskiego w Nysie. Prace mogą ruszyć na wiosnę. Potrwają 10 miesięcy.

📢 Jest matką chrzestną gwiazdy, jej piosenkę śpiewała Whitney Houston, sklonowana owca nosi jej imię. Dolly Parton obchodzi 78 urodziny Dolly Parton piękna blondynka z natapirowanymi włosami, mocnym makijażem i pieprzykiem na twarzy zachwyca urodą do dnia dzisiejszego. Była obiektem westchnień wielu mężczyzn. W tym roku kończy 78 lat i prawie od 60 lat jest z jednym mężczyzną, co w światowym show-biznesie to rzadkość. Poznaj nieznane fakty i ciekawostki z życia gwiazdy. 📢 MEMY o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Te postacie z filmów i seriali Marvela są w komiksach znacznie potężniejsze — będziecie zaskoczeni W filmowym uniwersum Marvela jest wiele barwnych postaci. Nie wszystkie z nich są jednak potężne, a w kilku przypadkach spotkała je niesprawiedliwość w stosunku do pokazania mocy, jaką posiadali pierwotnie. O niektórych przypadkach mogliście słyszeć, inne z pewnością będą zaskoczeniem. Przekonajcie się sami. 📢 Gwiazdy pamiętają o Dniu Babci. Tak celebryci w poprzednich latach obchodzili to święto. Zobacz zdjęcia znanych osób z babciami Dzień Babci to wyjątkowy dzień w roku. To święto daje okazję, by podziękować babciom po prostu za to, że są lub też ciepło wspomnieć te, które już odeszły. Z tej możliwości, nierzadko również w social mediach, korzystają także celebryci. W poprzednich latach już wielokrotnie gwiazdy, między innymi Edyta Herbuś oraz Anna Lewandowska, z okazji Dnia Babci opublikowały zdjęcia i ciepłe słowa. Zobacz zdjęcia gwiazd z babciami i rodzinne wspomnienia.

📢 Oto najbogatsze gminy wiejskie na Opolszczyźnie. Tutaj mieszkańcom żyje się dobrze Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie. 📢 Magda Gessler i Piotr Adamczyk razem? Tych dwoje łączyło kiedyś uczucie! Zobacz związki gwiazd, o których już mało kto nie pamięta Słynna restauratorka i aktor, kinowy amant, który zdobywa serca kobiet? Jak się okazuje, takie połączenie nie tylko jest możliwe, ale co więcej, naprawdę miało miejsce! Magda Gessler była niegdyś związana z Piotrem Adamczykiem. Na różnicę wieku nie zważali także Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Poznaj lepiej ich historię i zobacz, którzy jeszcze celebryci niegdyś tworzyli pary.

📢 Budowa nowego kościoła w Opolu. Trwa deskowanie dachu. Tak świątynia będzie wyglądała w środku. Podoba się Wam? Nowy kościół parafialny powstaje przy alei Witosa 40 w Opolu, pośród powstającego równolegle osiedla mieszkaniowego. Projekt świątyni nawiązuje swoją architekturą do mitry papieskiej. Budowla oparta jest na planie krzyża, a na plac kościelny poprowadzi symboliczna brama wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. 📢 Regulamin nyskiej szkoły walczy o „zaszczytny” tytuł statutowego absurdu roku. Bo dyrektor ma za dużo władzy Tylko za zgodą dyrektora szkoły uczniowie z internatu mogą chodzić na zajęcia dodatkowe, nawet jeśli organizują je nauczyciele szkolni. Ten przepis w nyskiej szkole artystycznej może zostać absurdem roku 2024.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Kreacje maturzystów robiły wrażenie Tę studniówkę uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zapamiętają do końca życia. Maturzyści zaimponowali nie tylko swoją energią i entuzjazmem na parkiecie, ale także zachwycającymi kreacjami.

📢 Taka będzie końcówka stycznia 2024. Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na ostatnie dni miesiąca HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 18 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was! 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Dla tych kobiet 2024 rok będzie przełomowy. Horoskop roczny dla pań spod wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Horoskop partnerski na wiosnę 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop partnerski na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Czeka nas wiele wyzwań, trudnych rozmów ale i wspaniałych chwil.

📢 Postanowienia noworoczne nie są proste. Ich realizacja będzie trudna. Internauci dali popis z memami 13.01.2024 Nastał już 2024 rok. Wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często jeszcze w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Karma wróci wiosną 2024 do każdego z nas. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Uczniowie mają bekę z nauczycieli. Robią o nich memy i śmieszne obrazki Śmieją się z belfrów i polskiej szkoły w ogóle. Nabijają z niezapowiedzianych kartkówek i zadań domowych. Musicie to zobaczyć! 📢 Metamorfoza Sylwii Grzeszczak. Czy pamiętasz ją w blond włosach? Zobacz, jak się zmieniała gwiazda w ciągu ostatnich kilkunastu lat Sylwia Grzeszczak to kobieta, która słynie nie tylko z pięknego głosu, ale także bujnych włosów. Chociaż nie często jej się zdarza radykalnie coś w sobie zmieniać, to nie oznacza, że nie miała epizodu, kiedy to jej kolor włosów zszokował wszystkich. Zobacz, jak się zmieniała Sylwia Grzeszczak przez te wszystkie lata. Oto najbardziej spektakularne fryzury gwiazdy, które mogą być inspiracją dla kobiet o długich włosach. 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć. 📢 Oto najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. Centralne miejsca naszych miast robią wrażenie Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny.

📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Boże Narodzenie rozgrzało internautów. Oto najlepsze memy. Tak internauci żartują ze świąt 26.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem! 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Krótkie cięcia wyszczuplające. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Tak przed laty wyglądały centra opolskich miast. Wielu tych budynków już nie ma Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii czarno-białe fotografie z Opola, Nysy, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa, Prudnika i innych miast województwa opolskiego zostały pokolorowane i wyretuszowane. Dzięki temu możemy się przenieść w swoistą sentymentalną podróż w czasie.

📢 Studniówki 2019. Maturzyści z II LO w Opolu bawili się na studniówce w CWK [ZDJĘCIA] Maturzyści z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu bawili się w sobotnią noc na studniówce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Zobaczcie zdjęcia z balu.