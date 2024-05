Przegląd prasy (22.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki”?

Prasówka 22.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

📢 Horoskop dzienny na jutro (środę, 22.05). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Sprawdź horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w środę 22.05.2024. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (środę, 22.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na środę 22 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 22 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 22.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Zabójstwo dziennikarza Marka Pomykały. Sprawa trafiła do sądu. Ma aż 35 tomów akt. Oskarżonym jest były milicjant Wiemy już, co się stało z Markiem Pomykałą. Dziennikarz zaginął 27 lat temu. Portal i.pl ustalił, że mężczyzna został uduszony przez byłego milicjanta. Tadeusz P. odpowie przed sądem także za utopienie innego człowieka oraz za podtruwanie byłej żony. Miał bowiem wstrzykiwąć kobiecie do papierosów śmiertelną dawkę rtęci. - Sam akt oskarżenia liczy 235 stron, zaś akta sprawy to aż 35 tomów! - przyznaje w rozmowie z i.pl Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 📢 Konflikt między lekarzami a szpitalem. Dlaczego zawieszono oddział chirurgii w Opolu? Lekarze, którzy rozwiązali umowy w trybie natychmiastowym, twierdzą, że kierowali się dobrem pacjentów. Kierownictwo szpitala i władze regionu uważają, że chodziło o wybujałe oczekiwania.

📢 Motoryzacyjne perełki zjechały do Strzelec Opolskich. Na zlocie w sołectwie Mokre Łany można było podziwiać 120 pojazdów Cuda techniki zaparkowały w Strzelcach Opolskich w sołectwie Mokre Łany. Zlot zabytkowych samochodów (i nie tylko) zorganizowali właściciele tych pojazdów. To była druga taka impreza. 📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski: "Krzyże zostaną w urzędzie. To kwestia tolerancji i tradycji" Arkadiusz Wiśniewski zapewnił, że nie będzie szedł w ślady prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie obecności symboli religijnych w urzędach. Wyjaśnił także, dlaczego swojej zastępczyni nie będzie nazywał "prezydentką". 📢 Setki uczestników wzięły udział w biegu "Od jeziora do jeziora" w Dobrzeniu Wielkim 220 dorosłych oraz 200 dzieci i nastolatków wystartowało w 9. edycji biegu "Od jeziora do jeziora" w Dobrzeniu Wielkim. Pokonali oni trasę pomiędzy kąpieliskiem letnim Balaton a stawem Okoniówka. 📢 Budowlanka ruszyła na Opolszczyźnie. Deweloperzy chcą stawiać kolejne bloki Liczba wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań w budynkach wielorodzinnych skoczyła trzykrotnie w ciągu roku. Rozwija się też budownictwo komunalne i społeczno-czynszowe. Tak dobrych danych o budownictwie mieszkaniowym w województwie nie było od lat.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach! 📢 Jest nowy zarząd Grupy Azoty ZAK. Przed firmą trudne miesiące Rada Nadzorcza Grupy Azoty ZAK wprowadziła zmiany w zarządzie spółki. Na jego czele stać będzie Mirosław Ptasiński.

📢 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 21.05.2024 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Z orkiestrą po Odrze, czyli rejs dla melomanów już w najbliższą sobotę w Opolu Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na pokład wejdzie jedynie około 30 osób. Dobra informacja jest jednak taka, że miłośnicy dobrej muzyki będą mogli usłyszeć koncert również z bulwarów nadodrzańskich.

📢 Kierowca: „Ograniczenie prędkości w tym miejscu jest bardziej niebezpieczne niż same dziury” Odcinek obwodnicy północnej Opola przypomina szwajcarski ser, ale to nie dziury są największym utrapieniem kierowców. – Mam do wyboru: łamać przepisy, albo ryzykować bezpieczeństwo swoje i moich bliskich – mówi jeden z czytelników.

📢 Opolskie inwestuje w turystykę. Przyznano 700 tysięcy złotych dotacji Łącznie 700 tysięcy złotych przekaże opolski urząd marszałkowski na organizacje propagujące turystykę w regionie. To kolejny krok w stronę wzmocnienia pozycji województwa opolskiego na turystycznej mapie Polski 📢 Przedwojenne Opole miało swój niepowtarzalny urok. Było ładniejsze od dzisiejszego? Przedwojenne Opole. Dzielnica generalska, ulice Krakowska, Reymonta, Ozimska, plac Kopernika czy Rynek, dworzec główny i ten wschodni - to tylko niektóre fotografie, które można zobaczyć w naszej galerii. Zobaczcie, jak przed wojną wyglądało Opole.

📢 Seniorzy zawładnęli Opolem. Prezydent oddał im klucze do miasta Koronacją, dworskim tańcem i szlacheckim orszakiem na rynku w Opolu rozpoczęły się 26. Opolskie Dni Seniora. W tym roku odbywają się one w tematyce średniowiecznej. 📢 Dzień Matki już za kilka dni. Jajcarze żartują z naszych mam. Oto najlepsze memy! 21.05.2024 26 maja świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji internauci przygotowali dawkę nowych memów o naszych mamach. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Potężna beka z polskich miast. Oto najlepsze memy o Sosnowcu, Radomiu, Wałbrzychu i innych miejscowościach 21.05.2024 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Tym razem oberwało się polskim miastom. Niektóre przewijają się w memach bardzo często. Zapraszamy do naszej galerii, może znajdziecie jakieś odniesienia do Waszego miasta? 📢 Opolszczyzna jest kobietą! Nasze panie spotkały się na Forum Kobiecości W sobotę, 18 maja, w Kinie Meduza w Opolu odbyło się Forum Kobiecości, które przyciągnęło liczne grono kobiet z całego regionu. W trakcie dnia pełnego wykładów i warsztatów, jury przyznało nagrody specjalne w trzech kategoriach wiekowych: Córki, Matki oraz Kobiety Dojrzałe. 📢 Opole wraca do tradycji biegania. Ulicami miasta znów przebiegnie półmaraton Niespełna 4 miesiące zostały opolanom na kondycyjne przygotowania do półmaratonu, który odbędzie się na ulicach miasta. Po kilkuletniej przerwie włodarze Opola chcą wrócić do organizacji biegów na długim dystansie.

📢 Horoskop na drugą połowę 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP na drugą połowę 2024 roku. Najbliższe miesiące mogą wywrócić nasze życie do góry nogami. Wróżka Expiria przygotowała garść porad i przepowiedni na ten czas.

📢 Mieszkańcy Opola poszukiwani listami gończymi. Wiesz, gdzie się ukrywają? Zgłoś to policji Jeśli ktoś rozpoznaje osoby ze zdjęć, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Zalesianie Opolszczyzny. Tysiąc hektarów nowego lasu posadzono na południu regionu Nadleśnictwo w Prudniku podsumowało zalesienia prowadzone na zbędnych gruntach rolniczych. Krajowy Program Zwiększania Lesistości przyniósł na południu Opolszczyzny 1,1 tysiąca hektarów nowych lasów. To tyle, ile rośnie od wieków na Kopie Biskupiej i Srebrnej Kopie.

📢 Wyniki i strzelcy goli w 27. kolejce okręgówki. Polonia Głubczyce z awansem do 4 ligi Prezentujemy wyniki wszystkich spotkań 27. kolejki klasy okręgowej oraz strzelców goli w poszczególnych meczach. Awans do 4 ligi zapewniła sobie w niej Polonia Głubczyce. 📢 Poszukiwany listem gończym uciekł do Holandii. Wytropili go opolscy "łowcy głów" Kamil S. był związany z przestępczością narkotykową. Jednak jego ostatni wyrok dotyczył przemocy domowej. Śledczy udowodnili mu groźby, nękanie i stalking wobec 29-letniej kobiety i jej małoletnich córek. Aby uniknąć więzienia, uciekł do Holandii. Wystarczył jednak kilkugodzinny pobyt w kraju, by wpaść w ręce policjantów. 📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 20.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Kilkunastu aktorów serialu "Klan" już nie żyje. Zobacz kogo nie ma już wśród nas Pierwsze odcinki serialu TVP pod tytułem "Klan" wyemitowano w 1997 roku. Od tamtego czasu przez plan zdjęciowy tej produkcji przewinęło się wielu aktorów. Kilkunastu z nich już nie żyje. Zobacz, którzy aktorzy zagrali w "Klanie" i już nie żyją

📢 Lekki komfort obecnego lidera. Podsumowanie 27. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Po 27. kolejce BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej, na 1. miejscu w tabeli umocniła się Małapanew Ozimek. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 20 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 20 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 20.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Startuje nowy program dopłat dla właścicieli i współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Chodzi o nawet 30 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział start programu „Moja elektrownia wiatrowa" w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Program ma na celu wsparcie osób fizycznych w zakupie przydomowych wiatraków lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Sprawdź, ile wyniosą dopłaty. 📢 Gdzie Polacy spędzą urlop 2024? Mamy nowego lidera, który wyprzedził Grecję, Hiszpanię oraz Włochy. Sprawdź, ile trzeba wydać na wakacje Na zagraniczne wakacje w lipcu i sierpniu 2024 r. Polacy najliczniej udadzą się na Cypr, a także do Grecji, Włoch i Hiszpanii. Zresztą to w tym ostatnim kraju mogą najtaniej zarezerwować podróże w formule lot plus hotel. – Polacy w tym roku swoje wakacje chcą rozpocząć nieco wcześniej niż w latach poprzednich – mówi nam Deniz Rymkiewicz, ekspert eSky.pl i przyznaje, że jest to spowodowane poszukiwaniem wakacyjnych oszczędności. Ile wydamy na urlop w 2024 roku? Wyjaśniamy.

📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski. 📢 Oto najlepsze regionalne restauracje na Opolszczyźnie. Wskazali je sami internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Tak prezentują się najpiękniejsze ogrody działkowe na Opolszczyźnie. Trzeba za nie sporo zapłacić Ogrody działkowe ROD to już nie tylko miejsca relaksu dla emerytów i źródło tanich warzyw. Coraz częściej interesują się nimi ludzie młodzi. Sprawdziliśmy, jakie działki można kupić w tym sezonie na Opolszczyźnie, ile kosztują i jak wyglądają. Przyjrzeliśmy się tym najbardziej okazałym.

📢 Trzej kuzyni pojechali na motocyklach z Byczyny do Afryki. Przygód mieli co nie miara Miłosz Mendel oraz Patryk i Dawid Łyczyńscy zamarzyli o przejechaniu na motocyklach słynnej trasy rajdu Paryż - Dakar. Zaczęło się pechowo, bo jednego z nich ukąsił pająk i wylądował w szpitalu. Ale teraz trzech polskich motocyklistów wróciło na bezdroża Afryki. 📢 "Noc Łazików" w PSP 10 w Nysie. O elektromobilności, zielonej energii i ochronie środowiska uczyli się poprzez zabawę Trwa druga edycja projektu edukacyjnego Umicore „Baterie doładowują naszą codzienność”. Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości młodzieży z Nysy i okolic na temat elektromobilności, zielonej energii oraz ochrony środowiska. W piątek w PSP 10 w Nysie odbyły się wyjątkowe zajęcia.

📢 Noc Muzeów 2024 w Opolu. Tłumy mieszkańców i turystów odwiedzają miejskie instytucje kultury W sobotę (18 maja) w opolskich muzeach zorganizowano najciekawszą noc w roku. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzyła rekordowa liczba placówek.

📢 W Opolu trzech nowych diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Jeden z nich pochodzi z Togo W sobotę (18 maja), w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie. 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie!

📢 Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł. Jednak remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczona bursa Po latach starań w styczniu 2023 roku miasto Opole znalazło w końcu kupca na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł za budynek, ale do dzisiaj remont się nie rozpoczął. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 Jasna Góra na archiwalnych fotografiach - zobacz, jak wyglądała prawie 100 lat temu! Bardzo się zmieniło od tamtego czasu? Jasna Góra to wyjątkowe miejsce. Jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie oraz największym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Co roku kilka milionów pątników z różnych zakątków globu odwiedza to sanktuarium w Częstochowie. Na zdjęciach sprzed prawie 100 lat możemy zobaczyć charakterystyczną budowlę klasztoru, tłumy modlących się wiernych i wnętrza świątyni. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zawiesza działalność. Powodem rozwiązanie umów przez sześciu lekarzy z oddziału Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zawiesił swoją działalność. Głównym powodem zaistniałej sytuacji są złożone wypowiedzenia w trybie natychmiastowym przez sześciu lekarzy pracujących na oddziale. 📢 Serwal afrykański wciąż na wolności. Na razie nikt go nie widział. Właściciel ujawnił, jak zwierzęciu udało się uciec z domu Trwają poszukiwania drapieżnego kota, który w czwartek (16 maja) uciekł z jednego z domów w Długomiłowicach. Na razie pojawił się jeden trop, ale mylny.

📢 Tajemnica przygranicznej wsi na południu Opolszczyzny. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy z dnia na dzień Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak wyglądało Opole przed II wojną światową Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln.

📢 Tak wyglądała największa impreza w Polsce dla fanów ogrodnictwa. "Wiosna Kwiatów w Łosiowie" W Łosiowie można kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. Asortyment roślin wręcz oszałamia. Są nasiona, cebulki i sadzonki kwiatów, a także flance warzyw, krzewy i drzewka owocowe oraz ozdobne oraz kwiaty doniczkowe. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 To są najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Miss Foto Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła jeden z tytułów! Poznajcie najpiękniejsze Ślązaczki. 📢 Zderzenie motocykla z samochodem pod Namysłowem. 28-letni kierowca jednośladu jest w stanie ciężkim Motocyklistę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna jest ciężko ranny.

📢 Sezon ślubny wystartował. Oto najlepsze memy o ślubie i imprezach weselnych. Można się uśmiać! 8.05.2024 Rozpoczynamy powoli sezon weselny. Z tej okazji internauci przygotowali nową serię memów o weselach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Życie rodzinne bywa mega ciężkie. Zobaczcie memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają internet 8.05.2024 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie nie da się z nich nie żartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają tworzyć memy, a tym razem padło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Śląsk to nie tylko węgiel i kopalnie. Kiedyś Pałac w Kopicach zamieszkiwał "Śląski Kopciuszek"... Nie, to nie bajka! Przekonajcie się sami Dawno, dawno temu w pałacu na Śląsku mieszkał Kopciuszek... Nie, wcale nie opowiadamy Wam bajki na dobranoc dla małych dzieci. Wręcz przeciwnie! Ta historia, choć faktycznie trudno w nią uwierzyć, wydarzyła się naprawdę. Dziś zabierzemy Was, drodzy czytelnicy, do Kopic, gdzie stoją magiczne ruiny pałacu, który zamieszkiwała hrabina Joanna von Schaffgotsch, nazywana "Śląskim Kopciuszkiem". Skąd wziął się ten przydomek? Jakie jeszcze tajemnice skrywa pałac w Kopicach? Zapraszamy do lektury! 📢 Śląski Kopciuszek mieszkał kiedyś w Szombierkach. Potem Joanna wraz z mężem przeniosła się do Kopic. Jak dziś wygląda to miejsce? Joanna Gryzik-Schaffgotsch, czyli "śląski Kopciuszek" to postać nietuzinkowa. Wychowanka Karola Goduli odziedziczyła całą jego fortunę, którą z powodzeniem pomnożyła. Dzieciństwo spędziła w pałacu w Szombierkach, ale już jako mężatka zamieszkała w okazałym pałacu w Kopicach. Zobaczcie, jak dziś wygląda to miejsce!

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

