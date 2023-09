Przegląd prasy 22.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pamiętacie Orle Gniazdo? Teraz zmienia się w luksusowy hotel Mercure Szczyrk. Tak będzie wyglądał. Nowe ZDJĘCIA”?

Prasówka 22.09: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Pamiętacie Orle Gniazdo? Teraz zmienia się w luksusowy hotel Mercure Szczyrk. Tak będzie wyglądał. Nowe ZDJĘCIA Mercure Szczyrk Resort z każdym dniem rośnie w oczach i zbliża się ku wyznaczonemu celowi - informuje w mediach społecznościowych właściciel dawnego hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku, który od jakiegoś czasu przechodzi gruntowną metamorfozę. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.

📢 Wielkie święto kina w Opolu. Znamy szczegóły tegorocznego festiwalu "Opolskie Lamy" Od 6 do 14 października po raz 21. odbędzie się w Opolu Festiwal Filmowy „Opolskie Lamy”. Widzowie będą mogli obejrzeć wiele doskonałych filmów. Oprócz tego organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń specjalnych.

📢 Horoskop dzienny na piątek 22 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 22 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 22.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Horoskop dzienny na 22.09 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może Ci się przytrafić w piątek 22.09.2023. Czy będzie to coś dobrego? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 22.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Poseł Marcin Ociepa spotkał się z przedstawicielami samorządów z całego regionu W czwartek 21 września Marcin Ociepa – poseł i wiceminister obrony narodowej spotkał się z wójtami, burmistrzami i starostami z Opolszczyzny, aby porozmawiać o współpracy rządu z samorządem. 📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver.

📢 Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Kurek, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Gwiazdor reprezentacji Polski i jego żona Anna pokochali Japonię i tam gra od trzech lat. Oprócz tego z Polską walczy o najwyższe trofea, aktualnie o mistrzostwo Europy. Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek ze swoją ukochaną żoną Anną. 📢 Martyna Wojciechowska otrzymała w Głuchołazach Order Uśmiechu nadawany przez dzieci. W Głuchołazach otwarto muzeum Orderu Uśmiechu Martyna Wojciechowska – podróżniczka, dziennikarka, pisarka otrzymała w Głuchołazach Order Uśmiechu i została 1074 kawalerem lub raczej damą Orderu Uśmiechu. – Życzę wam, żebyście mieli skrzydła i latali wysoko – mówiła dzieciom w czasie uroczystości.

📢 Forum Lokalnego Biznesu. Przedsiębiorcy z powiatu krapkowickiego spotkali się w Klubie Golfowym Karolinka w Kamieniu Śląskim. Kilkudziesięciu przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu krapkowickiego spotkało się podczas czwartego Forum Lokalnego Biznesu, które w czwartek, 21 września, odbyło się na obiektach Klubu Golfowego Karolinka w Kamieniu Śląskim. To cykl spotkań przedstawicieli biznesu i samorządu organizowany przez Nową Trybunę Opolską.

📢 8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu! 📢 Najlepsze korowody dożynkowe 2023. Zobacz, jak pomysłowi są opolscy rolnicy [ZDJĘCIA] Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, za to dożynkowe korowody to dowód poczucia humoru, a często także złośliwy komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe z tereny Opolszczyzny.

📢 Armia sprzedaje sprzęt za półdarmo. Ty też go możesz mieć. Łodzie, samochody, sprzęt budowlany i narzędzia w atrakcyjnych cenach 22.09.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 22.09.2023

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Nigdzie nie kupisz taniej mieszkania, domu czy działki. Kolej sprzedaje nieruchomości za bezcen. Aktualne oferty [21.09.2023] Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 21.09.2023.

📢 W ramach projektu EDUKO młodzi mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki poznają region Nauczycielki Katarzyna Krawczyk, Regina Janczy i Monika Ledwolorz-Gierok ze szkoły podstawowej w Kup realizują projekt budowania opolskiej tożsamości wśród dzieci i młodzieży. 📢 Propagował leczenie winem i założył górskie uzdrowisko w Jesenikach. Johann Schroth urodził się 225 lat temu 225 lat temu urodził się Johann Schroth, uzdrowiciel spod Jesenika, który leczył winem, postem i wodnymi okładami. Jego metody stosowane są w niektórych ośrodkach SPA do dzisiaj.

📢 Forum Lokalnego Biznesu. Spotkaj się z nami w Izbicku 26 września o godz. 11.00 w pałacu w Izbicku rozpocznie się spotkanie z cyklu Forum Lokalnego Biznesu. Przygotowaliśmy je z myślą o małych, średnich i dużych lokalnych przedsiębiorcach. Będziemy na was czekać we wszystkich powiatach naszego województwa, aż do końca października. Tym razem zapraszamy przedsiębiorców z powiatu strzeleckiego. 📢 Opole stawia na elektryczne autobusy. Przetarg na dostarczenie dziewięciu wozów został rozstrzygnięty. Pasażerów zaczną wozić w 2024 roku Oprócz autobusów w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu pojawią się też cztery dwustanowiskowe ładowarki natomiast na pętli przy ul. Pużaka pantograf do ładowania baterii. 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży. ZDJĘCIA [21.09.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (21.09.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia! 📢 Natura pożera opuszczoną willę. Z przepięknej rezydencji za niedługo nic nie zostanie Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny.

📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [21.09] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Akrobatki powietrzne z klubu Ramada Aerial Art z Opola zdobyły medale na mistrzostwach To były pierwsze sukcesy zawodniczek nowo założonej Szkoły Akrobatyki Powietrznej - Ramada Aerial Arts w nowym sezonie.

📢 Oto najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy 21.09.2023 Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 21.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Jak wygląda autobus od spodu i gdzie ma swoje SPA? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać w trakcie Dnia Otwartego MZK Opole Wydarzenie odbędzie się w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu przy ul. Luboszyckiej. Początek w sobotę (23 września) o godzinie 12:00.

📢 Piłkarz Odry Opole z Hiszpanii pomógł dzieciom z domu dziecka w Jasienicy Górnej. Borja Galan przekazał im swoją nagrodę Hiszpański zawodnik Odry Opole Borja Galan przekazał 10 tysięcy złotych na rzecz dzieci z domu dziecka w Jasienicy Górnej koło Nysy. Pieniądze pomogą wyposażyć ich nowy dom. 📢 Pogrzeb biskupa Jana Wieczorka. Jest już plan uroczystości pogrzebowych w Gliwicach Uroczystości pogrzebowe biskupa Jana Wieczorka, który zmarł 13 września, odbędą się w piątek i w sobotę (22-23 września) w Gliwicach. Był pierwszym w historii biskupem gliwickim, wcześniej był także biskupem pomocniczym opolskim.

📢 Incydent w parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Interweniowała policja i ratownicy medyczni. Trwa prokuratorskie śledztwo Na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej miało dojść do incydentu z udziałem miejscowych księży oraz mężczyzny. Ten miał zasłabnąć, a pomoc udzielana była mu przez ratowników medycznych w asyście policjantów. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej wszczęła w tej sprawie śledztwo.

📢 Michał Probierz został nowym trenerem reprezentacji Polski. Kibice tworzą śmieszne memy Mimo iż faworytem kibiców był Marek Papszun, to jednak Michał Probierz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Kibice oczywiście od razu zaczęli tworzyć memy, które często są dowcipnymi, ale trafnymi komentarzami. Sami zobaczcie.

📢 Szkolenie służb zarządzania kryzysowego nad Jeziorem Nyskim. Nowoczesny sprzęt wymaga umiejętności Przed rokiem opolskie powiaty dostały od marszałka województwa 10 samochodów terenowych z dodatkowym wyposażeniem dla służb zarządzania kryzysowego. W tym miesiącu pracownicy pięciu starostw nad Jeziorem Nyskim szkolili się w wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń. 📢 Wypadek w Opolu. Kierująca samochodem uderzyła w rowerzystkę. Obie kobiety zostały ukarane mandatem Kierująca seatem ibizą uderzyła w rowerzystkę na ulicy Spychalskiego w Opolu. Policja uznała, że obie kobiety popełniły wykroczenie, dlatego obie zostały ukarane.

📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Tak Polacy śmieją się ze swoich teściowych. Internauci nie mają litości. Oto najlepsze memy i żarty 21.09.2023 Niektórzy z nas je kochają, inni nienawidzą, ale wszyscy... się boją. Internet po swojemu komentuje nasz stosunek do teściowych. Zobaczcie najlepsze memy. 21.09.2023. 📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są lojalne wobec partnera. Sprawdź! Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób!

📢 Modne płaszcze na jesień, które pokocha każda pięćdziesięciolatka. Te fasony świetnie ukryją nadprogramowe kilogramy. Przegląd trendów Płaszcze na jesień to świetny wybór na tę porę roku. Modne modele na ten sezon to takie, które założysz do pracy, na spacer, a nawet do eleganckiej sukienki. Będzie ci w nich ciepło i poczujesz się niezwykle kobieco, bo zaprezentowane 3 kroje dopasują się do każdej sylwetki. 📢 Co zrobić, gdy spotkasz w lesie wilka? Nie panikować. Oto kilka wskazówek, które warto znać, gdy zwierzę stanie nam na drodze Spacer po lesie to idealny pomysł na spędzenie wolnego weekendu. Warto jednak pamiętać, że wśród drzew mieszkają różne gatunki zwierząt, które możemy spotkać na swojej drodze. Co zrobić, gdy spotkamy wilka i staniemy z nim oko w oko? Jak powinniśmy się zachować? Uciekać czy zachować spokój? Przypominamy artykuł z ubiegłego roku. Zobacz kilka wskazówek, które należy wdrożyć w życie, gdy nie chcemy, aby drapieżnik uznał nas za zagrożenie.

📢 Odra Opole to aktualny wicelider Fortuna 1 Ligi. Sprawdziliśmy, ile są warci jej poszczególni piłkarze Odra Opole notuje udany start sezonu w Fortuna 1 Lidze. Po ośmiu kolejkach, najlepsza piłkarska drużyna z Opolszczyzny zajmuje drugie miejsce w tabeli. Przyjrzeliśmy się temu, jak aktualnie wyceniani są jej piłkarze według znanego sportowego portalu Transfermarkt. 📢 Przemytnicy narkotykowi złapani po pościgu policyjnym. Zabezpieczono ponad 3 kg zakazanych substancji Zabezpieczone narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 100 000 złotych i zatrzymanych trzech mężczyzn w wieku 27 i 37-lat to efekt pracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. 📢 Tak wyglądają najśmieszniejsze ozdoby dożynkowe. Mieszkańcy wsi mieli wielkie poczucie humoru 21.09.2023 Tak wyglądało święto plonów w Racławiczkach. To z pewnością jedne z najładniejszych dożynkowych rzeźb, jakie można było zobaczyć w tym roku na Opolszczyźnie. Sama zabawa również była bardzo udana. 21.09.2023.

📢 Tak śmieją się z nas nasze dzieci. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 20.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 20.09.2023. 📢 Oto przykłady na polską patodeweloperkę. Obozy mieszkaniowe zamiast przyjaznych osiedli Wrocławskie mieszkanie z 25 mikropokojami to hit ostatnich dni. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 📢 Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky i prowadzi konto na Twitterze Michał Probierz przejął 20 września reprezentację Polski po Fernando Santosie. Nowy selekcjoner to jedna z najbarwniejszych postaci w środowisku. Lubi toczyć burzliwe dyskusje, bywa uszczypliwy, ale i zabawny. Prywatnie spełniony ojciec trzech synów oraz dziadek dla dwojga wnucząt. Oto wszystko, co musicie o nim wiedzieć.

📢 Kończą się prace w zabytkowym parku w Pokoju. To prawdziwa turystyczna perełka Kończy się rewaloryzacja zabytkowego parku w Pokoju. Prace trwały pięć lat i kosztowały ok. 34 mln zł. Efekt jest imponujący. Już w październiku tę perełkę Opolszczyzny będą mogli podziwiać turyści. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Jest nowa aplikacja mZUS dla lekarza. Doktor może od teraz wystawić zwolnienie chorobowe nawet na smartfonie „mZUS dla lekarza" to kolejna aplikacja mobilna, utworzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ta aplikacja na smartfony i tablety umożliwia szybkie wystawianie i anulowanie zaświadczeń lekarskich, w tym zwolnień chorobowych. 📢 Alex była gwiazdą światowego formatu. Ale gdy Aleksandra Naumik zmarła 10 lat temu, prawie nikt o niej pamiętał. Pochowano ją w Kluczborku 10 lat temu w Norwergii zmarła Alex, gwiazda muzyczna przełomu lat 70. i 80. Pochowano ją w rodzinnym Kluczborku, w którym wychowała się jako Aleksandra Naumik. Przed wyjazdem na Zachód zdążyła wystąpić nawet na Festiwalu Opole, ale nawet to nie uchroniło ją przed całkowitym zapomnieniem.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Piotr Rubik wystąpi w Nysie. Darmowy koncert na miejskim rynku Piotr Rubik zaprezentuje w Nysie oratorium nawiązujące do 75. rocznicy powołania kard. Stefana Wyszyńskiego na prymasa Polski. Wydarzenie plenerowe odbędzie się w najbliższy weekend.

📢 Horoskop dla kobiet na październik 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dla kobiet na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jaki będzie październik u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria poznała już Waszą przyszłość. 📢 Samochody jeżdżą po ścieżce rowerowej. Tak kierowcy skracają sobie drogę do Opola Policja zapowiedziała, że ustali i wyśle do sądu kierowców, którzy zamiast po drodze krajowej, jeżdżą do Opola z Zawady nową ścieżką rowerową. - Dlaczego smrodzą i zagrażają rowerzystom? – pyta czytelnik portalu, który nagrał takie zachowanie .

📢 Szpital wojskowy w Opolu będzie rozbudowany. Powstanie nowy pawilon za 60 mln złotych Szpital Wojskowy w Opolu ma być rozbudowany. Obok obecnie istniejącego budynku szpitala powstanie całkiem nowy obiekt. Podjęcie takich działań zapowiadał przed trzema laty Marcin Ociepa, poseł i wiceminister obrony narodowej. Prace mają zakończyć się w ciągu trzech lat. 📢 Jesienne paznokcie, które spodobają się minimalistkom i fankom quiet luxury. Pazurki w kolorze kokosowego mleka pięknie wyglądają na dłoni Coconut milk nails to kolejna propozycja kolorystyczna jesiennych paznokci. Tym razem nie jest to manicure nawiązujący do barw, które dominują na zewnątrz, czyli brązów, czerwieni, czy ciepłego pomarańczowego. Dzisiaj proponujemy coś, co podkreśli waszą powakacyjną opaleniznę i łączy w sobie najgorętszy trend ostatnich lat i dni, czyli minimalizm i cichy luksus w jednym.

📢 Góry Opawskie to opolskie Bieszczady. Za kilka lat nasze widowiskowe „połoniny” na nowo zarosną lasem Za trzy, cztery lata atrakcyjne widoki z szlaków po Górach Opawskich się skończą. - Będziemy chodzić w zielonych tunelach z roślin – prognozuje leśnik Andrzej Kwarciak z Nadleśnictwa Prudnik. – Zostaną nieliczne miejsca widokowe. I niestety atrakcyjność turystyczna naszych gór spadnie.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Takie pomysły na wykończenie domu mógł mieć tylko szaleniec. Partactwo jakiego świat nie widział 19.09.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 19.09.2023.

📢 Teresa Wójcik skończyła 106 lat. To najstarsza Opolanka. I cieszy się fantastycznym zdrowiem Teresa Wójcik pokonała koronawirusa, wytrzymała miesiąc w izolatce i wciąż cieszy się się świetnym zdrowiem i jeszcze lepszym poczuciem humoru.

📢 Ten dom wczasowy wyglądał jak więzienie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz" Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie. 📢 Takie rzeczy można dostać za darmo na portalu OLX. Oto najciekawsze oferty od mieszkańców Opolszczyzny 19.09.2023 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest blisko pół tysiąca przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 19.09.2023.

📢 23. Jarmark Franciszkański w Opolu. Kilkadziesiąt kramów kusiło w niedzielę smakołykami i rękodziełemi. Sprawdziliśmy ceny W ten weekend, jak co roku od 23 lat, ulice prowadzące do Kościoła Franciszkanów wypełniły się kolorowymi stoiskami i kuszącymi zapachami. To znak, że w centrum stolicy regionu trwa Jarmark Franciszkański. Warto się tam wybrać na zakupy i wesprzeć opolską świątynię. 📢 Kamery wszystko nagrały. Zdjęcia mieszkańców trafiły do sieci. Internauci mają ubaw 18.09.2023 Mieszkańcy Opolszczyzny zostali zaskoczeni, gdy kilka kamer ujawniło niezwykłe i czasem dość kuriozalne sytuacje, w jakich znaleźli się przypadkowi przechodnie. 18.09.2023.

📢 Oto najśmieszniejsze dożynkowe ozdoby, jakie powstały na święcie plonów Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 18.09.2023.

📢 Remis Odry z Lechią Gdańsk. Tak żyły trybuny podczas tego szlagierowego meczu Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 8. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Lechią Gdańsk, który zakończył się remisem 0:0. 📢 Horoskop na jesień 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga 17.09.2023 HOROSKOP zodiakalny na jesień 2023 roku. Co nasz czeka od 21 września do 21 grudnia? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 16.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Ważne wykłady, rozmowy i wymiana doświadczeń. Za nami Forum Lokalnego Biznesu w Ozimku Trzecim miastem, jakie odwiedziliśmy w ramach akcji Forum Lokalnego Biznesu, był Ozimek. Na czwartkowej konferencji (14 września) spotkali się z nami przedsiębiorcy, inwestorzy i samorządowcy z powiatu opolskiego. 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Dożynki wojewódzkie 2023 w Polskiej Nowej Wsi. Oto najpiękniejsze korony żniwne z całego województwa opolskiego Wojewódzkie święto plonów zorganizowano Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Przywieziono tam najpiękniejsze korony dożynkowe z całego województwa. Wykonanie tych dzieł sztuki wymaga tygodni, czasem miesięcy żmudnej pracy. Wszystkie tegoroczne korony prezentujemy w galerii zdjęć. Najpiękniejsza z nich pojedzie na ogólnopolskie dożynki prezydenckie, gdzie będzie reprezentowała Opolszczyznę. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r. 📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt z demobilu. Można kupić sporo ciekawych rzeczy w okazyjnych cenach 13.06.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz sprzęt ogrodniczy, rolniczy i budowlany. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne, odzież czy obuwie. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 13.06.2023. 📢 Trwa wielka wyprzedaż sprzętu wojskowego. Narzędzia, sprzęt budowlany, medyczny i sportowy. Jest także opał i inne ciekawe towary 31.05.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy, autobusy i ciężarówki. Są też motocykle i pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, sportowy a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 31.05.2023.

📢 Dzisiejsze uroczystości pogrzebowe bpa Jana Bagińskiego zakończyły się w katedrze opolskiej Mszy św. przewodniczył emerytowany biskup gliwicki Jan Wieczorek. Kazanie wygłosił abp Alfons Nossol, emerytowany ordynariusz opolski. 📢 Promenada w Oleśnie jest odnawiana. Zobacz, jak mieszkańcy budowali ją 40 lat temu Do końca czerwca przebudowana zostanie promenada przy ul. Murka w Oleśnie. 40 lat temu w czynie społecznym zbudowali ją mieszkańcy Olesna. Zachował się film z budowy oleskiej promenady!

