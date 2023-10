Przegląd prasy 22.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Do dziś nie wiadomo kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś?”?

Prasówka 22.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Do dziś nie wiadomo kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 22.10.23

📢 Tak zmienia się Orle Gniazdo w Mercure Szczyrk. Luksusowy hotel zapiera dech w piersiach. Zobacz ZDJĘCIA Gruntowna modernizacja hotelu Mercure Szczyrk Resort to jedna z największych inwestycji hotelarskich w Beskidach. Nie ma się co dziwić, że budzi ogromne zainteresowanie ludzi, bo jeszcze do niedawna działał w tym miejscu popularny hotel Orle Gniazdo. Obiekt przechodzi jednak gruntowną metamorfozę. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. Zapraszamy Państwa już teraz do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WIZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 22 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na niedzielę 22 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 22.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Prasówka 22.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nyska Akademia będzie miała "inteligentny" stadion lekkoatletyczny. To będzie jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych na świecie! Trwa remont i przebudowa stadionu miejskiego w Nysie na stadion lekkoatletyczny certyfikowany. Dzięki systemowi inteligentnego treningu będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów na świecie!

📢 Do tych osób wróci karma w 2024 roku. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Plaga biedronek azjatyckich na Śląsku! Jak się przed nią bronić? 7 rzeczy o biedronkach azjatyckich, które MUSISZ wiedzieć. PAŹDZIERNIK 2023 Biedronki azjatyckie uaktywniają się zwykle jesienią, kiedy szukają schronienia przed nadchodzącą wielkimi krokami zimą. Są małe, ale tak naprawdę to groźne bestie. Jak się przed nimi bronić? Co zrobić, żeby nie zawitały w naszym domu? Oto siedem rzeczy, które MUSISZ o nich wiedzieć.

📢 Polski Hogwart robi imponujące wrażenie. Pałac w Mosznej przyciąga tysiące turystów Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno. 1.07.2023.

📢 Tak przed wojną wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim. 📢 Oto najpiękniejsze wsie w województwie opolskim. Tu mieszkają solidni gospodarze Już 23 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie skarby. 📢 Jesień na wyspie Bolko zachwyca. To teraz wspaniałe miejsce na weekendowy spacer. Tak się prezentuje wyspa z powietrza i ziemi W poszukiwaniu pięknych plenerów tegorocznej jesieni odwiedziliśmy na wyspę Bolko w Opolu. Tamtejsze ścieżki coraz bardziej ubarwione spadającymi liśćmi są świetnym miejscem na spacer i odpoczynek od miejskiego gwaru. Zobaczcie w przygotowanej przez nas galerii zdjęć, jak teraz wygląda opolska wyspa.

📢 Największe atrakcje Gór Opawskich. Kopa Biskupia to nie jedyne ciekawe miejsce w przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 21.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Horoskop zawodowy na 2024 rok. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 22.10.2023 HOROSKOP zawodowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop zawodowy na 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 22.10.2023.

📢 Franciszek Surmiński znowu stanie koło Stanisława Szozdy. W Prudniku powstanie upamiętnienie wybitnego kolarza i trenera Rzeźba z brązu na prudnickim skwerze przypomni Franciszka Surmińskiego, wybitnego kolarza, sportowca i trenera kolarskiego, który zginął w wypadku przed dwoma laty. 📢 Horoskop codzienny na sobotę 21 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na sobotę 21 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 21.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Grzegorz Krychowiak - tak mieszka i żyje na co dzień. Piłkarz lubi luksus i ekstrawaganckie stroje Grzegorz Krychowiak po zaliczeniu meczu numer 100 w reprezentacji Polski ogłosił dzisiaj zakończenie reprezentacyjnej kariery. Piłkarz ma luksusowe apartamenty m.in. w Paryżu i Atenach, wcześniej mieszkał także w Sewilli i Moskwie. Zawsze wybiera luksusowe wnętrza, sporo miejsca musi być na garderobę. Tak mieszkają i żyją na co dzień Grzegorz Krychowiak i jego żona Celią Jaunat. 📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Piotr Duda ponownie wybrany na szefa NSZZ. Dariusz Brzęczek: to najlepszy wybór dla Polski. Z oddaniem walczy o prawa pracowników 19 października 2023 roku odbył się XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, podczas którego dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Krajowej. Jedynym kandydatem na tę odpowiedzialną funkcję okazał się Piotr Duda. To już jego czwarta kadencja na tym stanowisku. 📢 Renowacja murów w Byczynie. Jedną ze ścian trzeba zbudować od nowa z cegły gotyckiej W Byczynie trwa renowacja zabytkowego obwarowania miasta. Po odsłonięciu części murów okazało się, iż są one w gorszym stanie, niż to wyglądało. Można powiedzieć, że ratunek przyszedł w ostatniej chwili.

📢 Zakończył się 31. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Które zespoły teatralne zostały docenione przez Jury? Przez cały miniony tydzień opolscy miłośnicy sztuki mogli zachwycać się w Opolu sztuką lalkarską najwyższych lotów. W ramach festiwalowej rywalizacji prezentowały się u nas najlepsze zespoły teatralne z całej Polski. Wiemy już, które z nich zostały docenione przez Jury.

📢 Samochód utknął na przejeździe kolejowym w Łambinowicach. Musieli interweniować strażacy. Chwile grozy kierowcy i pasażerów Samochód osobowy wypadł z drogi na przejeździe kolejowej w Łambinowicach. Kierowca i pasażerowie sami wyszli z pojazdu. Przeżyli chwile grozy. 📢 Zmiana na stanowisku wicestarosty głubczyckiego. Artur Czechowicz w zamian za Anitę Juchno Do przetasowania w składzie zarządu powiatu głubczyckiego doszło podczas czwartkowej (19.10) sesji rady powiatu. Ku zaskoczeniu części z radnych swoją rezygnację złożył starosta Piotr Soczyński wraz z całym zarządem. Kilkanaście minut później w wyniku głosowania wrócił jednak na stanowisko, dzięki czemu mógł wybrać nowych współpracowników.

📢 Mokre Włoszki, czyli najgorętsze fanki gwiazd Serie A (w tym Polaka): jeden z istotnych powodów, dla którego tifosi kochają calcio [ZDJĘCIA] Serie A pozostaje jedną z najsilniejszych lig w Europie i przykuwa zainteresowanie wielu tifosi, czyli fanów calcio, w rzeczy samej piłki nożnej. I nie chodzi li tylko o spektakularny futbol, ​​ale także o piękności na trybunach – partnerki calciatori, znaczy się żony, dziewczyny, kochanki piłkarzy.

📢 Rozbudowa drogi krajowej nr 46 pomiędzy Nysą a Opolem. Prace są na półmetku. Wiemy, kiedy pojedziemy czteropasmową trasą Droga krajowa nr 46 od Nysy do Pakosławic przebudowywana jest na trasę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Powstają też chodniki, ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe do przyległych terenów. Aktualne zaawansowanie prac wynosi prawie 50 procent. 📢 Wykonaj te bezpłatne badania dla swojego dobra. Mammograf wykryje każdą zmianę w piersi Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie i daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia. Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. 📢 Województwo opolskie jako jedyne w kraju nie otrzymało dofinansowania na rozwój onkologii. Dyrektor: to dyskryminacja opolskich pacjentów Opolszczyzna jako jedyne województwo w kraju zostało wykluczone z otrzymania dofinansowania na rozwój onkologii z Ministerstwa Zdrowia. To ogromne rozczarowanie i niesprawiedliwość, która sprawia, że mieszkańcy naszego regionu zostali potraktowani jak pacjenci drugiej kategorii. A już teraz czas oczekiwania na chemioterapię wynosi u nas 4 tygodnie.

📢 Piękne wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Pomysł na wyjątkową dekorację na cmentarz. Tani sposób na ozdobienie pomników Już lada chwila będziemy dekorować groby bliskich i przyjaciół na Wszystkich Świętych. Najwyższy więc czas zastanowić się, jak pięknie przystroić nagrobki na 1 listopada. Nie powinniśmy zapominać o klasycznych dekoracjach na cmentarz, które nigdy nie wychodzą z mody. Zobacz, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych są na topie w 2023 roku.

📢 Oto jeden z najdroższych domów na południu Polski. Piękna willa kosztuje pięć milionów złotych i jest na sprzedaż 21.10.20123 Reprezentacyjny dom z basenem o powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych został wystawiony za ponad pięć milionów złotych. Niezwykła nieruchomość znajduje się w Czarnowąsach pod Opolem. 21.10.2023. 📢 Urokliwe starorzecze Odry doczekało się prawnej ochrony. Mamy 39 rezerwat przyrody na Opolszczyźnie Na Opolszczyźnie powołano największy z dotychczasowych rezerwat przyrody „Narok”. Znajduje się na terenie parku krajobrazowego Bory Stobrawskie i obejmuje las łęgowy w dolinie Odry.

📢 Horoskop finansowy na listopad 2023. Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byl 21.10.2023 HOROSKOP finansowy na listopad 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w listopadzie u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria ma swoje przepowiednie dla każdego z nas. 21.10.2023.

📢 W Zawadzie w powietrze wyleciał bankomat. Na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza To już kolejny taki przypadek w podopolskiej miejscowości. Na razie nie wiadomo, czy z sprawcom udało się skraść gotówkę. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Horoskop dzienny na piątek 20 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na piątek 20 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 20.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Życie po drugiej stronie ekranu. Mieszkańcy Strobic boją się hałasu i uciążliwości od strony zmodernizowanej „krajówki” Rozmowy nic nie dały. Mieszkańcy wioski Strobice, przy której powstaje nowoczesna dwupasmowa droga krajowa 46, nadal domagają się dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem. Problemów z zalewaniem posesji obawia się też miejscowy przedsiębiorca samochodowy.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 19.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Co dalej z odkryciami archeologicznymi w katedrze? Jest szansa, że praca archeologów nie pójdzie na marne i lepiej poznamy naszą historię Wykopaliska archeologiczne prowadzone w katedrze opolskie odsłoniły tajemniczy grobowiec, który stanowi miejsce spoczynku prawdopodobnie ważnego księcia opolskiego oraz unikatowe na skalę kraju polichromie. Decyzją biskupa Andrzeja Czai wykopaliska zostaną jednak zasypane, co może uniemożliwić archeologom poznanie prawdy o historii naszego regionu.

📢 Zmarł Eugeniusz Grzesik, były wójt gminy Lasowice Wielkie Eugeniusz Grzesik dzisiaj (19 listopada) po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 76 lat. Wójtem Lasowic Wielkich był aż przez cztery kadencje. 📢 Te zdjęcia zostały zamknięte w kapsule czasu na wieży ratusza w Kluczborku Podczas remontu zabytkowego ratusza na rynku w Kluczborku w kapsule czasu w iglicy na wieży umieszczono zdjęcia pokazujące miasto. Są to zarówno archiwalne, jak i współczesne fotografie. Możesz je zobaczyć w naszej galerii. 📢 TOP 15 miejsc w województwie opolskim, które warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę Nie masz pomysłu na spędzenie weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę, a weekend tuż tuż!

📢 Potrącił kobietę i uciekł. Policjanci z Namysłowa zatrzymali 36-latka. Żeby zatrzeć ślady, chciał sprzedać samochód. Mamy film z wypadku Za popełnione przestępstwa mieszkańcowi gminy Namysłów grozi do 4 lat więzienia. Z uwagi na fakt, że czynu tego dopuścił się podczas przerwy w odbywaniu kary więzienia, policjanci zawnioskowali o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

📢 Na Opolszczyźnie jest już 58 stulatków i ta liczba co roku rośnie. Najstarsza jest 106-letnia Teresa Wójcik z Wędryni Najstarsza mieszkanka Opolszczyzny urodziła się w 1917 roku. Trwała wówczas I wojna światowa, a Polski nie było jeszcze na mapach. W tym samym 1917 roku urodził się m.in. John F. Kennedy, późniejszy prezydent USA. Teresa Wójcik z Wędryni jest najstarszą mieszkanką województwa opolskiego, a była także najstarszą Polką, która pokonała Covid-19.

📢 12 najtańszych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Wystarczy już 1200 złotych, żeby jeździć [ZDJĘCIA] Sprawdziliśmy, jakie najtańsze samochody używane można teraz kupić w województwie opolskim. Niestety, nawet ceny najstarszych samochodów poszły w górę. Nie da się już kupić auta za tysiąc złotych. Ale jeśli dołoży się drugie tyle, to można już za taką kwotę kupić samochód na chodzie. Zobaczcie najtańsze oferty samochodów do sprzedaży w Opolu i w województwie opolskim. 📢 Konserwator nie zgadza się na zmniejszenie niecek basenu w Strzelcach Opolskich. To będzie słono kosztować Gmina Strzelce Opolskie ma problem z przebudową odkrytego basenu. Konserwator zabytków nie zgodził się na realizację projektu w kształcie, jaki zaproponował samorząd. 📢 Czytanie łączy pokolenia. Impreza w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie [ZDJĘCIA] Czytanie książek może być ciekawym sposobem spędzania czasu, zwłaszcza teraz, kiedy wpisuje się w „jesienny vibe", jak przekonywali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich w Oleśnie podczas imprezy pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia".

📢 Zamek w Łące Prudnickiej niszczeje. Z lotu ptaka widać, że to kompletna ruina. Czy władze zmuszą obecnego właściciela ratowania zabytku? Zamek w Łące Prudnickiej po prostu już się wali. Widać to doskonale na zdjęciach z powietrza, wykonanych przez naszego czytelnika. Administracyjne starania, aby przymusić właściciela do prac mających na celu zabezpieczenie opolskiego zamku, nie dają żadnych efektów. To dawne włości generała von Choltitza.

📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Te luksusowe auta kosztują miliony! [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu. Również na Opolszczyźnie można kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych. Czyli nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup!

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. Auto zostało zmiażdżone Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 przy stacji Orlen na węźle Bielany Wrocławskie. Samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, z impetem wbił się w naczepę tira. Bus został dosłownie zmiażdżony. Autostrada w kierunku Katowic została zablokowana. 📢 Memy po Śląsku. Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie. Uśmiejesz się! Przenieś się w świat niepowtarzalnego humoru, który tylko Ślązacy potrafią stworzyć! Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce, tworząc memy, które w pełni oddają lokalną kulturę i charakter tego regionu. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie i swoich tradycji, tworząc memy, które są prawdziwą ucztą dla poczucia humoru. Przygotuj się na solidną dawkę śmiechu i uśmiechu w stylu gwarantowanym tylko przez Ślązaków!

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 18.10.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Dzieci masakrują swoich rodziców. Tworzą śmieszne memy o dorastaniu i dorosłości 19.10.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 19.10.2023. 📢 Talent i praca – to się opłaca. Konferencja dla młodzieży w Oleśnie W Miejskim Domu Kultury w Oleśnie zorganizowano konferencja „Talent i praca – to się opłaca!”, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży ósmych klas szkół podstawowych.

📢 Oktoberfest w Magnum Clubie. Święto piwa można także obchodzić na dyskotece [ZDJĘCIA] Słynny Oktoberfest w Monachium już się zakończył, za to święto piwa w Wachowie zorganizowano teraz i imprezowano do białego rana. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na Oktoberfeście w Magnum Clubie. 📢 Forum Lokalnego Biznesu w Oleśnie. Powiat oleski promuje swoje najlepsze firmy [ZDJĘCIA] Kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu zorganizowano w Oleśnie. Forum było m.in. okazją do promocji najlepszych firm z terenu powiatu oleskiego. 📢 Spotkanie przedsiębiorców w Oleśnie. To było kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu [ZDJĘCIA] Sala w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie zapełniła się tak bardzo, że trzeba było dostawiać krzesła. Na kolejnym spotkaniu w ramach Forum Lokalnego Biznesu spotkali się samorządowcy, menedżerowie, przedsiębiorcy, a wykładów słuchali uczniowie oleskich szkół średnich w ramach zajęć z biznesu i zarządzania.

📢 Koniec prac archeologicznych w katedrze opolskiej. Część badań odłożono na przyszłość. Tajemnice pozostają Pozostałości najstarszego kościoła w Opolu, odkryte pod posadzką katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu zostaną bezpiecznie zasypane i pozostawione na przyszłość. Starą posadzkę kościoła zastąpi nowa, kamienna.

📢 Opolanie poszukiwani listami gończymi. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast policji Rozbój, kradzież z włamaniem czy kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości - takich przestępstw dopuścili się skazani przez sądy mieszkańcy Opola. 📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Punkt widokowy w Czechach jak nowy. Turyści znów wchodzą na Diabelskie Kamienie koło Jesenika. To turystyczna atrakcja Jeseników Certovy Kameny to 40-metrowa skała, górująca nad doliną Białej Głuchołaskiej koło Jesenika, znowu jest udostępniona dla turystów. Warto się tam wspiąć, bo widok zapiera dech.

📢 Droga ekspresowa S11. Przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna jest już ustalony ostatecznie [MAPA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapie, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna.

📢 Budowa galerii Ozimska Park w Opolu jest już na finiszu. Rozpoczął się montaż reklam. Zobacz, jakie sklepy i restauracje będą na Ozimskiej Końca dobiegają roboty wykończeniowe w centrum handlowym Ozimska Park w Opolu. Robotnicy pracują też na zewnątrz, gdzie budują parkingi i drogi wewnętrzne. Otwarcie nowej galerii handlowej w Opolu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku.

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Nauczyciele stracili cierpliwość i przygotowali riposty W Dzień Nauczyciela uczniowie dziękują pedagogom za opiekę i przekazaną wiedzę, ale trzeba przyznać, że na co dzień nie mają oni łatwo z podopiecznymi. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Horoskop zodiakalny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Oto pierwszy roczny HOROSKOP na 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 13.10.2023.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r.

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 W tym opuszczonym opolskim pałacu w Wędryni dzieją się dziwne rzeczy. Komnata Tajemnic została otwarta! [ZDJĘCIA] W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza na Opolszczyźnie hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. W pałacu w Wędryni jest klimat jak z filmu grozy. Był to dom rodzinny słynnej hrabiny Valeski von Bethusy-Huc. 📢 To jest WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się Opolanki na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwała do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie olśniewające dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r. 📢 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Mosznej zakończona. Oto najpiękniejsze psy, te piękności dostały nagrodę W niedzielę (30 lipca) parku w Mosznej zakończyła się 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Do udziału w imprezie zgłoszonych zostało ponad 2000 psich piękności. Tytuł najpiękniejszego psa zdobył owczarek australijski.

📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie! 📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt z demobilu. Można kupić sporo ciekawych rzeczy w okazyjnych cenach 13.06.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz sprzęt ogrodniczy, rolniczy i budowlany. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne, odzież czy obuwie. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 13.06.2023.

📢 Trwa wielka wyprzedaż sprzętu wojskowego. Narzędzia, sprzęt budowlany, medyczny i sportowy. Jest także opał i inne ciekawe towary 31.05.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy, autobusy i ciężarówki. Są też motocykle i pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, sportowy a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 31.05.2023. 📢 Najlepsze śląskie memy. Śląskie Rafaello, Nutella i inne roztomaite śmiyszne fizymatynta 29.05.2023 Memy o Śląsku i Ślązakach maja dwa główne tematy: godka śląska i węgiel ze śląskich kopalni. Śląsk to jeden z najpopularniejszych regionów w Polsce i widać to także w liczbie tworzonych memów o Ślązakach! Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy w naszej galerii. 29.05.2023.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023. Ślimak na języku polskim, gofry na matematyce i problemy Anglika na angielskim. Najśmieszniejsze memy 25.5.2023 W dniach 23-25 maja trwał trzydniowy egzamin ósmoklasisty. We wtorek był język polski, w środę matematyka, w czwartek język angielski. W tym roku zdawali go nawet 13-latkowie. Stres jest duży, więc warto się odprężyć i odstresować. Pomogą w tym te memy, uśmiechnijcie się! 25.05.2023

📢 Ta modelka z Opolszczyzny robi karierę w świecie. Asia Kalitan na pokazach w Indiach i Mediolanie 21-letnia modelka z Kluczborka na pierwszych w swoim życiu kontraktach modelingowych była w New Delhi oraz w Mediolanie. Można ją też oglądać w telewizyjnych reklamach. Dwa lata temu zdobyła tytuły Miss Dolnego Śląska oraz Miss Mazowsza, a to otwarło jej drzwi do świata modelingu.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka