Przegląd prasy 22.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 21.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Niespokojne popołudnie na opolskich drogach. Warunki jazdy będą coraz gorsze Do niebezpiecznych zdarzeń doszło dziś na drogach m.in. we Wrzoskach pod Opolem, w Chrząstowicach oraz pod Rudnikami. Kierowcy uważajcie, bo służby meteorologiczne ostrzegają przed oblodzeniami na trasach Opolszczyzny.

📢 Opuszczony szpital na Śląsku z kryminalną historią w tle. Kiedyś był słynny, dziś - ruina! Szkoda... Zobaczcie ZDJĘCIA Szpital w Krapkowicach ratował ludzi z okolicznych miejscowości przez długie lata. Teraz stoi w ruinie i zapomnieniu. Czy kiedykolwiek znów zobaczymy ten budynek w pełnym blasku? Przez moment była na to szansa, ale nowy nabywca okazał się "typem spod ciemnej gwiazdy"... Do środka wszedł Krystian Zacny. Zobaczcie współczesne i archiwalne zdjęcia tego obiektu. 📢 Horoskop na ostatnie dni listopada. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 22.11.2023 HOROSKOP na drugą połowę listopada 2023 roku. Co się wydarzy od 15 do 30 listopada u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Ten horoskop odpowie na Wasze pytania oraz wątpliwości. 22.11.2023.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Najśmieszniejsze memy o czarnych kotach, które świętowały swój dzień 17 listopada. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Opolska policja publikuje wizerunki osób poszukiwanych listami gończymi. Co zrobili? Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Tak powstaje nowa S1 w Śląskiem. Finał prac w Dąbrowie Górniczej coraz bliżej. Budują nowe drogi, mosty i węzły drogowe. NOWE ZDJĘCIA W Dąbrowie Górniczej powstaje nowa trasa S1. Prace ostatnio przyspieszyły, bowiem cała inwestycja miała być gotowa do końca 2023 roku. Wiadomo już, że ten termin zostanie przedłużony, ale zgodnie z zapowiedziami GDDKiA zakończona zostanie budowa S1 w kierunku Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Prace przy budowie jezdni i obiektów inżynieryjnych w stronę Bielsko-Białej i Tychów będą trwać jeszcze w kolejnych miesiącach nowego roku.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 21.11.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg na odcinek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert od firm chcących budować tę drogę [MAPA] Aż 25 ofert od firm drogowych wpłynęło w przetargu na budowę drugiego i jednocześnie ostatniego opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Tym razem chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna.

📢 Sheynnis Palacios uwielbiała grać w siatkówkę, teraz jest Miss Universe 2023. Wśród najpiękniejszych kobiet świata jest też Polka ZDJĘCIA Koronę Miss Universe po raz pierwszy w historii zdobyła uczestniczka konkursu piękności z Ameryki Środkowej. Sheynnis Palacios dała się poznać z zamiłowania do sportu, uprawiając siatkówkę podczas studiów na uniwersytecie w Nikaragui. W gali w Salwadorze wzięła też udział Miss Polski Angelika Jurkowianiec. Obejrzyjcie zdjęcia finalistek w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Pożar w bloku na osiedlu Chabry. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej We wtorek (21 listopada) w jednym z mieszkań na osiedlu Chabry w Opolu wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 📢 Halinka, wywalczyłem dla nas telewizor na Black Friday! Najśmieszniejsze memy o Black Friday Polacy chętnie polują na okazje cenowe, ale też z rezerwą podchodzą do przecen z okazji Black Friday. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że ceny przed Czarnym Piątkiem były tak naprawdę niższe. Później podwyższono je, żeby następnie zrobić obniżkę na Black Friday. Polacy śmieją się w memach z Black Friday. Sami zobaczcie.

📢 Rafał Niziołek, pomocnik Odry Opole: Nie pompujemy balonika, ale i nie cofniemy się przed marzeniami [WYWIAD] W naszej szatni nie obowiązuje zakaz używania pojęcia "ekstraklasa". Często nawet w żartach o niej rozmawiamy, bo zdajemy sobie sprawę, że w poprzednich latach przeżywaliśmy również trudne chwile. Skoro jednak teraz na horyzoncie pojawiła się szansa, by powalczyć o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, czujemy się gotowi podjąć wyzwanie - mówi Rafał Niziołek, pomocnik Odry Opole, aktualnego wicelidera Fortuna 1 Ligi.

📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Zwłoki człowieka w strumieniu w Szybowicach koło Prudnika. Policja i prokurator pracują na miejscu W miejscowości Szybowice w gminie Prudnik przypadkowy przechodzień odnalazł dzisiaj (21 listopada) rano ludzkie ciało w płytkim potoku, płynącym przez wieś.

📢 To gryfne frelki - najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie. 📢 Rada nadzorcza WiK twierdzi, że odwołała prezesa spółki. Ireneusz Jaki: "To złamanie prawa" Odwołanie prezesa Ireneusza Jakiego nastąpiło pod nieobecność przedstawiciela Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak tłumaczy sam zainteresowany, wymagana była do tego zgoda PFR. W sieci kuriozalny komentarz zamieścił prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który znów atakował dziennikarzy i przy okazji zaczął się gęsto tłumaczyć z... nabycia praw do mieszkań w TBS. Do sprawy odniósł się także europoseł Patryk Jaki, syn prezesa opolskich wodociągów.

📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa wystąpiła w finale konkursu Miss Universe. Najpiękniejsza kobieta świata jest z Nikaragui 23-letnia Sheynnis Palacios z Nikaragui zdobyła tytuł Miss Universe, czyli najpiękniejszej kobiety świata. Na gali finałowej konkursu w egzotycznym Salwadorze wystąpiła także najpiękniejsza Polka, którą jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. W naszej galerii zobaczycie najlepsze zdjęcia z finałowej gali. 📢 Widok opuszczonego sklepu-widmo w Gliwicach przygnębia. A przecież tak niedawno całe miasto robiło tu zakupy. Jak wygląda teraz? Każdy gliwiczanin doskonale zna ten sklep - TESCO na Łabędzkiej. Pod koniec wakacji i przed najważniejszymi świętami pękało w szwach! Dziś pawilon stoi niemal pusty i całkiem zapomniany, a na ogromnym parkingu hula wiatr. Zostały tylko symboliczne pamiątki w postaci naklejek i nadruków. Weszliśmy do środka. Widok jest naprawdę przykry...

📢 Drastyczne! Patostreamer Kawiaq upija i znęca się nad nastoletnimi dziewczynami. Wszystko szło na żywo w Internecie! [18+] Na pierwszym nagraniu widzimy nieprzytomną, półnagą dziewczynę, upadającą we własne wymiociny. Na drugim wideo inna dziewczyna głośno płacze, a jej twarz zalewa krew. To tylko urywki drastycznej i bulwersującej transmisji live, którą setki internautów oglądało w miniony weekend. Oprawcy, dwoje nastolatków, w tym główny prowodyr Kawiaq ze Śląska, śmieją się i świetnie bawią, poniżając i bijąc dziewczęta. To nie scenariusz filmu dla dorosłych, a wydarzenia, do których doszło naprawdę. Całość historii mrozi krew w żyłach i wręcz nie mieści się w głowie!

📢 Zimą z Pyrzowic można polecieć do 35 państw. W ofercie są m.in. Wenezuela, Sri Lanka i Jordania. Sprawdźcie zimowy rozkład lotów Tegoroczna zimowa oferta lotów z Pyrzowic jest bardzo bogata. Katowice Airport przygotowało loty na 67 trasach regularnych i czarterowych do 35 państw, a wśród kierunków podróży w tym sezonie znalazło się aż 11 nowości.

📢 Rusza przebudowa ważnego odcinka drogi krajowej nr 40. Od czwartku w centrum Głuchołaz będzie obowiązywał ruch wahadłowy Po podpisaniu umowy i przekazaniu wykonawcy placu budowy rozpoczęły się pierwsze prace związane z rozbudową niemal kilometrowego odcinka drogi nr 40 w Głuchołazach. Od czwartku (23 listopada) będzie w tym rejonie obowiązywała zmiana organizacji ruch.

📢 Rozstrzygnięto szóstą edycję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej głosów zdobył projekt gminy Pakosławice Tegoroczna edycja budżetu była rekordowa uwagi na liczbę oddanych głosów. W tym roku było ich aż 205 085! 📢 Koniec remontu przy urzędzie miejskim w Kluczborku. Można wreszcie tam parkować Zakończył się remont parkingu przy urzędzie miejskim i starostwie powiatowym w Kluczborku. Od poniedziałku (20 listopada) można ponownie tam parkować. 📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 423 koło Krępnej. To ruchliwa trasa Opole-Kędzierzyn-Koźle. Na miejscu pracują służby Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek (20 listopada) na drodze wojewódzkiej nr 423 koło Krępnej.

📢 Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 28 w opolskim ratuszu. Maluchy odwiedziły magistrat z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka W poniedziałek (20 listopada) przypada Światowy Dzień Praw Dziecka, obchodzony w rocznicę przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji maluchy z przedszkola nr 28 odwiedziły opolski ratusz. – Od małego chcemy uczyć dzieci, że mają swoje prawa – mówiły organizatorki akcji. 📢 Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Bili pięściami po twarzy, kopali, a tłum nastolatków nagrywał to telefonami Zaczęło się od zwabienia 14-latka pod sąsiednią szkołę, gdzie czekało na niego kilkadziesiąt osób. Został kilkakrotnie uderzony, a potem rozpoczęła się brutalna bójka. Oglądał to tłum nastolatków. Tylko jeden chłopak próbował rozdzielić bijących się. Inni okrzykami zachęcali do bójki lub filmowali telefonami. Filmik z brutalnej bójki rozsyłany jest wiralowo.

📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na weekend. 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend czy rodzinną wycieczkę, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Niesamowite wsie Pomorza. Poznaj perły, które zobaczysz w tych niewielkich miejscowościach Pomorze to region chętnie odwiedzany przez turystów o każdej porze roku. Amatorzy kąpieli słonecznych wypoczywają latem na piaszczystych plażach, inni z kolei – preferują spokojny urlop bez tłumów, o które trudno jesienią i zimą. Odkryj wspaniałe i mało znane zakątki woj. pomorskiego. Nawet niewielkie miejscowości skrywają tam prawdziwe cuda! 📢 Zmarł ks. Walenty Kozioł. Przez 36 lat posługiwał w Szonowie i Klisinie. Wspierał kapłana niezłomnego ks. Michała Norka Ks. Walenty Kozioł jako proboszcz przez 36 lat posługiwał wiernym w Klisinie i Szonowie. Wcześniej był wikarym m.in. w Strzelcach Opolskich i Głubczycach. W okresie PRL otoczył opieką represjonowanego przez reżym komunistyczny ks. Michała Norka. Ostatnie lata życia spędził w Głogówku. Znane są terminy uroczystości żałobnych i pogrzebowych.

📢 Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Pamiętają o procesach czarownic. Happening w Głuchołazach. Na Górze Szubienicznej stanęła pamiątkowa tabliczka Opolska grupa działaczy ekologicznych i społecznych „Extinction Rebellion” przypomniała wydarzenie sprzed ponad 350 lat: Procesy kobiet oskarżonych o czary. Na miejsce upamiętnienia wybrano Głuchołazy, bowiem to tu zachowały się informacje historyczne z nazwiskami 22 ofiar. 📢 29-latek wybił szybę w aucie i błagał o pomoc. Oskarżeni o porwanie mężczyźni stanęli przed sądem w Strzelcach Opolskich Sprawa dotyczy głośnego zdarzenia, do którego doszło na autostradowej stacji paliw pod Górą św. Anny. Zakrwawiony 29-latek wybił szybę w aucie, uciekł z niego i krzyczał, że został porwany. Czterej oskarżeni mężczyźni twierdzą, że było zupełnie inaczej.

📢 Kobieta wbiegła wprost pod samochód we Wrocławiu. Nawet nie wyjrzała spod kaptura! Zobaczcie nagranie W sieci pojawił się kolejny filmik pokazujący bardzo niebezpieczną sytuację na drodze we Wrocławiu. Kamera samochodowa zarejestrował wtargnięcie pieszej na jezdnię tuż przed jadący samochód. Jak to się skończyło? Zobaczcie nagranie poniżej. 📢 Zakazane parówki. Tych gatunków nie powinieneś jeść, kupować, ani dawać dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Parówki na dobre rozgościły się w naszej kuchni. Chętnie jemy na śniadanie, są łakomym kąskiem podczas ciepłych kolacji. Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Jednak nie wszyscy powinniśmy je jeść, bo to nie zawsze dobry wybór na posiłek, zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? To mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Znowu to robią! Opolskie morsy wychodzą poza strefę komfortu. Trwa sezon na zimowe kąpiele Trwa 17. sezon u opolskich morsów. Każdej zimowej niedzieli grupa kilkudziesięciu osób spotyka się na kamionce Bolko w Opolu, aby hartować swoje organizmy. Jak do nich dołączyć?

📢 Te opolskie drogi zostały wyremontowane w 2023. GDDKiA podała listę inwestycji na przyszły rok W latach 2020-2022 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu wykonała remonty na odcinkach dróg o łącznej długości nieco ponad 21 km. 📢 Nauczyciele też się popisują na klasówkach. "Bzzzyt i jest ndst" Zobaczcie ich dopiski na sprawdzianach! "Przed jedynką nie uciekniesz", "Jagiełło - kolega twój?!". Takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety.

📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Ludzie uwięzieni we własnych mieszkaniach i osiedlach. Tak wygląda współczesna patodeweloperka 17.11.2023. Wrocławskie mieszkanie z 25 mikro pokojami to hit tego roku. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 📢 Uczniowie zrobili to po raz kolejny. Tak śmieją się ze swoich nauczycieli i wychowawców. Beka na całego 17.11.2023 Za nami Dzień Wagarowicza, czyli długo wyczekiwany pierwszy dzień wiosny. Z tej okazji zebraliśmy najciekawsze memy o nauczycielach. Te obrazki pokazują szkołę w krzywym zwierciadle. 13.09.2023.

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego. 📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy.

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Brutalna ustawka w Nysie. Młodzi chłopcy okładali się pięściami. Tłum skandował: "Zaje... mu!" Uczestnicy bójki spotkali się na umówione mordobicie w samym centrum Nysy przy tłumie świadków. Widzowie podżegali do walki i nie pozwalali jej przerwać. 📢 Skorzystaj z infolinii iPFRON+ i uzyskaj pomoc Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył System iPFRON+, który będzie pozwalał jeszcze łatwiej uzyskać wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród jego celów jest m.in. uproszczenie procesu aplikowania o środki PFRON, usprawnienie i przyspieszenie procesu udzielania dofinansowań, a przede wszystkim poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli. Jednym z ważnych elementów nowego systemu jest infolinia, która działa od 30 czerwca br.

📢 Angelika Jurkowianiec na zdjęciach. Tak prezentuje się Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec w niedzielę została wybrana Miss Polski 2023. W finale konkursu pokonała 32 kandydatki. Zobaczcie, jak na zdjęciach prezentuje się najpiękniejsza kobieta w Polsce!

📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo. 📢 Masowe ekshumacje w Paczkowie. W błocie, ziemi i piachu odnaleźli historyczne artefakty oraz ludzkie kości poległych Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych "Pomost" podsumowała wyniki prac związanych z ujawnianiem masowych grobów na Opolszczyźnie. Pochowano w nich 277 żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku. Przy wielu szczątkach odkryto przełamane znaki tożsamości.

