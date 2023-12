Przegląd prasy 22.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Od piątku (22 grudnia) na Małym Rynku w Opolu pojedziemy inaczej. Co się zmieni dla mieszkańców i turystów?”?

Prasówka 22.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Od piątku (22 grudnia) na Małym Rynku w Opolu pojedziemy inaczej. Co się zmieni dla mieszkańców i turystów? Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, od piątku (22 grudnia) w rejonie Małego Rynku pojedziemy zupełnie inaczej.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Horoskop dzienny na piątek 22 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 22 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 22.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 22.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 22.12). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie? Przeczytaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w piątek 22.12.2023. Czy Cię to ucieszy? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 22.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [22.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Stajenki z żywymi zwierzętami znów poruszą wyobraźnie. Podpowiadamy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800lat Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nas do okoliczności narodzenia Jezusa. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.

📢 Udana akcja kryminalnych z Głubczyc. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali ponad kilogram narkotyków Amfetamina, płynna amfetamina, haszysz oraz tabletki ecstasy - łącznie ponad kilogram zakazanych substancji. Kryminalni z Głubczyc rozpracowali grupę posiadającą znaczną ilość narkotyków. W grę wchodzi również nielegalny handel. Trzem mężczyznom postawiono zarzuty. Grodzi im nawet do 10 lat więzienia. 📢 Żarty z tych samochodów rozbawiają do łez. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 21.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Przedświąteczny szał zakupowy trwa. Oto najlepsze memy o przygotowaniach do świąt. Internauci są bezlitośni 21.12.2023 Polacy nie marnują czasu i chociaż do świąt zostało jeszcze trochę czasu to już teraz licznie ruszyli na przedświąteczne zakupy. Oczywiście internauci są czujni i przygotowali na ten temat mnóstwo memów. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Internauci żartują z Sylwestra. Te memy rozbawią was do łez 21.12.2023 Zbliżamy się do końca roku. Już niedługo pożegnamy stary rok i powitamy nowy 2024. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy o imprezie sylwestrowej oraz przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru i nocy w roku. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia na DK94 i prosi o pomoc. Kierujący audi zginął na miejscu Policjanci z komendy miejskiej w Opolu pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego na DK94 niedaleko Falmirowic. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 57-letni kierujący audi z nieznanej na ten moment przyczyny zjechał na przeciwny pas i zderzył się z samochodem ciężarowym. 📢 Beka z postanowień noworocznych. Ile z nich uda się zrealizować? Zobaczcie te memy 21.12.2023 Już niedługo 2024 roku, a wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować... postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często już w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Boże Narodzenie w obliczu żartów. Tak internauci żartują ze zbliżających się świąt 21.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem!

📢 Strzelanina w Pradze. Kilka osób zabitych i dziesiątki rannych po masakrze w Czechach - WIDEO Sprawca strzelaniny na praskim Uniwersytecie Karola, w której zginęło co najmniej 15 osób wcześniej w rodzinnej miejscowości w pobliżu Pragi najprawdopodobniej zastrzelił ojca, świadkom mówił, że jedzie do Pragi, aby odebrać sobie życie - powiedział w czwartek szef czeskiej policji Martin Vondraszek. . 📢 Wakacje last minute w styczniu 2024: TOP 11 najtańszych kierunków. Nawet niecały 1000 zł za tydzień wypoczynku w słońcu! Szukacie ofert tanich wakacji w styczniu 2024 na przyjemny początek nowego roku? Wyszukaliśmy dla was 11 absolutnie najtańszych kierunków na urlop last minute w przyszłym miesiącu. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne: wszystkie oferty w naszym rankingu kosztują poniżej 2 tys. zł, a zwycięzca oferuje tydzień relaksu w słońcu za niecały 1000 zł! W tych miejscach naprawdę wypoczniecie za grosze, i to z all inclusive!

📢 Horoskop na 2024 dla Raków. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku Wielki horoskop na 2024 rok dla Raków już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Raków? 📢 Horoskop roczny na 2024 dla Byków. Jaką przyszłość widzą dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny dla Byków na 2024 rok. Co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku? Czy czekają cię jakieś niespodzianki w miłości? A może nowości w pracy? Spójrz, czego możesz się spodziewać w roku 2024. Czy gwiazdy będą dla ciebie łaskawe?

📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu!

📢 „Horoskop” chorobowy. Który znak zodiaku musi uważać na swoje zdrowie? Baran, a może byk? Zobacz, na jakie choroby możesz być podatny Czy miesiąc narodzin wpływa na to, na co chorujemy? Okazuje się, że tak. Dane pokazują, że osoby urodzone w określonym czasie częściej borykają się z podobnymi przypadłościami. To prawdziwy horoskop chorobowy! Wiedza o nich nie płynie jednak z gwiazd, tylko ze statystyki. Zobacz, co wyniki badań mówią na temat twojego miesiąca urodzenia.

📢 Wynajmowała pokoje w hotelach i nie płaciła za nie. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych Olescy kryminalni zatrzymali 26-letnią mieszkankę województwa śląskiego, która wynajmowała na krótsze lub dłuższe pobyty pokoje, najczęściej w kilkugwiazdkowych hotelach, po czym wyjeżdżała, nie płacąc za nie. Pokrzywdzeni hotelarze oszacowali swoje straty na blisko 70 tys. złotych. Teraz sprawa trafi do sądu. Młoda kobieta przyznała się do stawianych jej zarzutów. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o świętach Bożego Narodzenia. Sałatka, choinka i Polaków rozmowy przy wigilijnym stole. Uśmiejesz się! Bożego Narodzenia coraz bliżej! Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

📢 Nowa wojewoda opolska rozpoczęła pracę. Pierwszą decyzją było otworzenie bramek w urzędzie. Wkrótce wrócą też unijne flagi W atmosferze pełnej entuzjazmu nowa wojewoda opolska Monika Jurek ogłosiła swoją pierwszą decyzję, którą było otwarcie bramek. Te od 2019 roku utrudniały pracę dziennikarzom i jednocześnie odgradzały obywateli od urzędu. Gest ma sygnalizować nowy etap otwartości i dostępności urzędu dla wszystkich mieszkańców.

📢 Najbardziej rozświetlony dom na Boże Narodzenie? Znajdziecie go tuż obok Gliwic na Śląsku! Zobaczcie, jak wygląda. ZDJĘCIA Ten dom znają z widzenia już chyba wszyscy mieszkańcy Przyszowic i okolicznych miejscowości... Od kilkunastu lat w okresie świąt Bożego Narodzenia pan Marian Smolka zdobi go dziesiątkami ozdób i migocących światełek. Aby zobaczyć tę niewątpliwą atrakcję Przyszowic na Śląsk zjeżdżają turyści nawet z Niemiec i Włoch! Jak w tym roku prezentuje się najbardziej rozświetlony dom? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 21.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 21.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Marynarka w kratę damską to modowy hit od wielu lat. W tym sezonie będziemy nosić ją w stylu Agaty Kornhauser-Dudy Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 21.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Małgorzata Tomaszewska odsłania ponętne ciało! Co za zdjęcia! Córka Jana Tomaszewskiego to piękna kobieta! ZDJĘCIA 21.12.2023 Najnowsze zdjęcia opublikowane w sieci przez Małgorzatę Tomaszewską wywołały lawinę komentarzy. Odważne kadry, znakomita sylwetka i piękne ciało gwiazdy TVP zachwyciły internautów.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 21.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Nie działa X (dawny Twitter). Jest bardzo duża liczba zgłoszeń o problemach, po 7:40 zaczął znów funkcjonować Są problemy z używaniem portalu społecznościowego X (znanego dawniej jako Twitter). Po wejściu na stronę główną nie wyświetlają się żadne wpisy. Około 7:40 portal zaczął ponownie działać. 📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 21 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 21 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 21.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 21.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Manhattan i Palm. Te budynki były kiedyś symbolami hutniczego miasta. Tak przez dekady zmieniał się Ozimek [ZDJĘCIA] Manhattan i Palm – to były słynne budynki w Ozimku. Były wręcz symbolami miasta. Dziś nie ma po nich śladu. Zobacz, jak przez ostanie dekady zmieniało się Ozimek - miasto opolskich hutników. 📢 Wieszczyna to turystyczna osada w środku gór. Właśnie zyskała nową drogę, która posłuży mieszkańcom i turystom W Wieszczynie znajduje się tylko 30 domów, ale turystów przyjeżdża tu znacznie więcej, niż wioska liczy mieszkańców. Wszyscy mogą teraz dojechać nową asfaltową drogą za 800 tysięcy złotych.

📢 Opolskie kuratorium oświaty przeprowadziło konkurs dla przedszkolaków. Dziecięce prace ozdobiły choinkę w urzędzie We wtorek (19 grudnia) w Opolskim Kuratorium Oświaty rozstrzygnięto konkurs plastyczny organizowany od lat pod nazwą „Ozdoba choinkowa”. Zwycięskie prace przedszkolaków ozdobiły stojące w urzędzie drzewko świąteczne.

📢 Służba zdrowia w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najlepsze memy o lekarzach 20.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Oto żarty z naszych słodkich zwierzaków. Z tych zwierząt śmieją się internauci 20.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Polacy mają do siebie dystans! Te memy o Polakach i Polsce podbijają internet 20.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Życie rodzinne bywa trudne. Oto najlepsze memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają sieć 20.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Internauci nabijają się z morsów! Te memy o morsowaniu podbijają internet 20.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Falmirowicach. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka W Falmirowicach zderzyły się dwa samochody osobowe oraz samochód ciężarowy. Niestety, jedna osoba zginęła na miejscu. DK 94 na tym odcinku jest obecnie całkowicie zablokowana.

📢 Kto przynosi prezenty w Polsce? Będziecie w szoku! Tak wyglądają strefy wpływów "Mikołajów" Myślicie, że świąteczne prezenty przynoszą tylko Święty Mikołaj i Gwiazdor? To jesteście w wielkim błędzie! W każdym regionie Polski zajmuje się tym ktoś inny. Kto? Sprawdźcie w naszej galerii. Tak wyglądają strefy wpływów "Mikołajów". Będziecie w szoku! 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 20.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola.

📢 Wyłączono sygnał TVP3 Opole. O 17:00 pod siedzibą regionalnego ośrodka telewizji przy ulicy Szpitalnej w Opolu zbierają się mieszkańcy Mieszkańcy i politycy zjednoczonej prawicy zwołują się na demonstrację poparcia dla mediów publicznych. Ich sygnał został wyłączony w środę (20 grudnia) przed południem. 📢 Monika Jurek z PO nowym wojewodą opolskim. Doświadczona edukatorka na nowym stanowisku. Czy podoła tej trudnej misji? Monika Jurek, dotychczasowa dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy urzędu marszałkowskiego, oficjalnie objęła stanowisko wojewody opolskiego. Decyzję o jej nominacji ogłoszono po serii rozmów i analizy jej kompetencji oraz doświadczenia zawodowego. Monika Jurek, związana z Platformą Obywatelską, wzbogaciła swoje CV o kolejne prestiżowe stanowisko, będąc drugą kobietą na tym stanowisku w historii województwa opolskiego.

📢 S3 pod Bolkowem na Dolnym Śląsku. Dziś jeszcze w budowie, ale już niebawem pojedziemy tu ekspresówką Na Dolnym Śląsku powstaje jeszcze ostatni fragment drogi ekspresowej S3 łączącej Bolków z Kamienną Górą. Mimo, że mamy grudzień to drogowcy nie zwalniają tempa. To zadanie jest już ukończone w 90 proc. a my postanowiliśmy zajrzeć na plac budowy. Widoki z lotu ptaka robią piorunujące wrażenie. 📢 W domu samotnej matki w Zopowych mieszka blisko 30 dzieci. Trwa zbiórka darów dla małych mieszkańców W Głubczycach prowadzona jest zbiórka darów dla dzieci mieszkających w domu samotnej matki w Zopowych. Akcja potrwa jeszcze kilka dni.

📢 Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Opolanom. "Wojny wzmacniają jego przesłanie" We wtorek w opolskim kościele „na Górce” harcerze przekazali Opolanom Betlejemskie Światło Pokoju. Każdy może mieć w swoim domu ogień z Groty Narodzenia Pańskiego.

📢 Oto najmodniejsze dekoracje świąteczne 2023. Takie dodatki do domu trzeba mieć na Boże Narodzenie Na topie są tradycyjne kolory jak czerwień czy złoto, ale jest też dużo bieli i srebra. W tym roku popularnością cieszą się także stroiki, które mają w składzie „przytulne” elementy, czyli futerko, wełnę i wszystko co kojarzy się z ciepłem. 📢 Takie będą nasze finanse w styczniu 2024. Horoskop na pierwszy miesiąc przyszłego roku HOROSKOP finansowy na styczeń 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie będą cztery pierwsze tygodnie przyszłego roku? Dla wielu z Was czas ten będzie okazją do zwiększenia dochodów i zadbania o oszczędności.

📢 Tyle możesz jeszcze dostać na dziecko w 2023 roku. W przyszłym roku wiele przepisów się zmieni 20.12.2023 Do końca 2023 roku rodzice mogą się starać o wsparcie od państwa w ramach wielu różnych programów. Zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. Informacje na 20.12.2023.

📢 Brzeg na zdjęciach Google Street View. Rozpoznacie te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala spacerować ulicami wielu miast i wiosek na całym świecie. Dzisiaj odwiedzimy Brzeg. Czy na zdjęciach sprzed kilku lat rozpoznacie te osoby i te miejsca? 📢 Niezwykłe archiwum prasy śląskiej. Tym żyli nasi przodkowie: „rzecz bardzo dziwna, że policya nie jest w stanie wyśledzić bandytów” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły strzelaniny, wypadki, napady i polityka. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet.

📢 Kultowe zajazdy, betonowa autostrada, dawne stacje paliw i samochody. Tak kiedyś jeździło się po naszych drogach Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu zbudowano supermarket Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. Zobaczcie, co znaleźliśmy w środku! 📢 Maja Bohosiewicz zdradza swój modowy patent. Ten trik jest genialny i już nigdy nie będziesz chciała nosić czapki zimowej Co nosić zimą zamiast czapki? Zobacz, co wymyśliła Maja Bohosiewicz. Ten modowy trik jest rewelacyjny. Będzie ci nie tylko ciepło w mroźne dni, ale i nie zniszczysz włosów.

📢 Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy 76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 Tragiczny wypadek w centrum handlowym w Opolu. Kobieta wypadła przez barierkę Do bardzo poważnego wypadku doszło dziś (13.12) w opolskim centrum handlowym Solaris. 32-letnia kobieta wypadła przez barierkę na jednym z pięter galerii i uderzyła o posadzkę kilka metrów niżej.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w zamku w Mosznej. Zobacz piękne świąteczne ozdoby w bajkowym pałacu [ZDJĘCIA] Świąteczne przysmaki oraz piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce. 📢 Horoskop zodiakalny na styczeń 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na styczeń 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w styczniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? W gwiazdach znalazły się wskazówki, które pozwolą nam dobrze przejść przez ten miesiąc.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się. 📢 Tak w latach 60. i 70. wyglądał Kluczbork. Zdjęcia porównano z przedwojenną zabudową miasta Zdjęcie z przedwojennego Kreuzburga i powojennego Kluczborka pochodzą ze zbiorów kluczborskiego Muzeum im. Jana Dzierżona. Wydano je w książce pt. „Kluczbork. Szkice z dziejów miasta”, którą można kupić w kluczborskim muzeum.

