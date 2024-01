Przegląd prasy (23.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w opolskim 23.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w opolskim 23.01? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w opolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Festung Oppeln. Tak wyglądało Opole po wejściu Armii Czerwonej. Zobaczcie zniszczone przez Sowietów miasto na kolorowych zdjęciach W styczniu 1945 roku mieszkańcy zaczęli uciekać z Opola przed nadciągającymi ze Wschodu wojskami sowieckimi. Miasto miało wprawdzie status jednej z twierdz mających zatrzymać Armię Czerwoną, ale w istocie mało kto wierzył, że Festung Oppeln da się obronić. Atak na Opole rozpoczął się w nocy z 22 na 23 stycznia. Zobaczcie na pokolorowanych zdjęciach, jak miasto wyglądało po wojnie.

Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [23.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość.

Była w ciąży, gdy zachorowała na raka piersi. Trwa zbiórka internetowa na walkę o życie i zdrowie Beaty Wyskup z Krzywiczyn Beata Wyskup jest mamą trojga dzieci. Najmłodszy Antoś ma zaledwie 6 miesięcy. Mieszkanka Krzywiczyn dzieli teraz czas na opiekę nad niemowlakiem i walką z rakiem. Przeszła chemioterapię i radioterapię, teraz leży poparzenia popromienne. Pomóżmy jej w walce ze złośliwym nowotworem, trwa zbiórka internetowa na rehabilitację i dojazdy do szpitala.

Wyśmienita sałatka z kurczakiem i kukurydzą. Nieważne, ile sałatek zrobię na imprezę w domu, ta zawsze znika pierwsza Ta banalnie prosta do wykonania sałatka jest hitem każdej imprezy. O jej sukcesie decyduje pewien ważny dodatek, którego nie można pominąć. Całość przygotowuje się dosłownie w kilkanaście minut.

Pijany kierowca zasnął na czerwonym świetle. Obudzili go policjanci. Wydmuchał 2,5 promila W wyniku obywatelskiego ujęcia w ręce policji drogowej wpadł 42-letni mieszkaniec gminy Głuchołazy. Kierował daewoo matizem, mając 2,5 promila alkoholu. Na trasie dopadło go zmęczenie i musiał na chwilę się zdrzemnąć.

Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje?

📢 UFO miało wylądować sto kilometrów od Gliwic. Pisały o tym światowe media. Co się wydarzyło w Jarnołtówku 15 lat temu? Jarnołtówek to niewielka, licząca niespełna 800 mieszkańców miejscowość położona niedaleko Głuchołaz, tuż przy granicy z Czechami. Dokładnie 15 lat temu miał tu lądować niezidentyfikowany obiekt latający (UFO). O małym Jarnołtówku zrobiło się głośno na forach ufologów i badaczy zjawisk trudno wytłumaczalnych. Pisały o nim także światowe media (m.in. amerykańskie, japońskie, peruwiańskie, autralijskie). Co wydarzyło się tu 19 stycznia 2009 roku? Czy Jarnołtówek to drugi polski Emilcin?

Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości.

Rozbój w Prudniku. W nocy młody mężczyzna z nożem napadł na pracownicę Żabki i zażądał pieniędzy Policja z Prudnika intensywnie poszukuje sprawcy nocnego rozboju w sklepie spożywczym w Prudniku. Bandyta nagrał się na kamerze monitoringu sklepowego. Za rozbój z niebezpiecznym narzędziem grożą mu 3 lata więzienia.

Tak wyglądają najbogatsze gminy wiejskie na Opolszczyźnie. Tutaj mieszkańcom żyje się dobrze 23.01.2024 Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie.

Minister edukacji Barbara Nowacka do nauczycieli: Będziecie dobrze wynagradzani Minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała w poniedziałek w Polsat News, że resort chce przyciągnąć do szkół nowych nauczycieli i namówić do powrotu do zawodu tych, którzy z niego odeszli. Zapewniała, że będą oni dobrze wynagradzani i nie będzie bata politycznego nad edukacją.

Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 22.01.2024 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

Horoskop dzienny na poniedziałek 22 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS.

Tak wyglądały Głubczyce przed II wojną światową. Wiele z tych miejsc już dawno nie istnieje Te historyczne pocztówki z Głubczyc i okolic pochodzą ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Możecie zobaczyć na nich, jak prezentowało się niemieckie Leobschütz (dzisiejsze Głubczyce) przed pierwszą i drugą wojną światową.

📢 Kreskówkowe Opole. Te imponujące grafiki zostały stworzone przez sztuczną inteligencję Bolek i Lolek, Myszka Miki lub The Simpsons. Każdy z nas na pewno oglądał w życiu przynajmniej jedną kreskówkę. A co, gdyby przenieść ich bohaterów do Opola? Z zadaniem przeobrażenia naszego miasta w bajkową rzeczywistość świetnie poradziła sobie sztuczna inteligencja. Zobaczcie, co z tego wyszło.

Ostrzeżenie meteorologiczne dla opolskiego. Będzie silny wiatr i roztopy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla południa województwa opolskiego. Dotyczy ono zapowiadanych na najbliższą dobę roztopów śniegu i silnego wiatru.

Horoskop na ostatni tydzień stycznia 2024. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak

📢 W tych miejscach na Opolszczyźnie straszy! Za nic byście tam nie weszli. Tajemniczy las, przeklęty pałac, dziwna góra i pies ziejący ogniem Historie o nawiedzonych miejscach na Opolszczyźnie od lat powodują gęsią skórkę u mieszkańców. Niektóre wyglądają na nieco naciągane, ale są i takie, które ponad wszelką wątpliwość wydarzyły się naprawdę. Zebraliśmy dla was najciekawsze z nich. 📢 PlusLiga. Drugie w sezonie derby Opolszczyzny dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Tym razem pokonała PSG Stal Nysę 3:0 [ZDJĘCIA] Siatkarze Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrali 3:0 z PSG Stalą Nysa w drugich derbach Opolszczyzny w obecnym sezonie, które tym razem odbyły się w Hali Nysa.

📢 Tak zdaniem AI będzie wyglądać Opole za kilkaset lat. Chciałbyś przenieść się w przyszłość? Właśnie tak zdaniem sztucznej inteligencji za kilka wieków lat będzie wyglądać Opole. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś strasznego, a jednocześnie zachwycającego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się spełnić?

Ogólnopolska Giełda Staroci już w niedzielę (21 stycznia) w Głogówku. Znamy też całoroczny terminarz wystaw. Dlaczego warto się tam wybrać? Giełdy staroci wciąż cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Wielu klientów docenia fakt, że ceny tam nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. Jedno z nich to właśnie ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. W niedzielę (21.01) odbędzie się ona po raz pierwszy w nowym roku.

Wypadek w Karłowicach w gminie Popielów. Jednym z samochodów jechała rodzina z dzieckiem Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło dziś (20.01) około godziny 12:00 w Karłowicach w gminie Popielów. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

By służyć do Mszy sprawowanej przez biskupa, trzeba przejść szkolenie. Właśnie trwają zapisy na obowiązkowe warsztaty liturgiczne Osoby zaangażowane w życie swojej parafii mogą wziąć udział w warsztatach liturgicznych organizowanych w diecezji opolskiej. To propozycja dla miłośników liturgii. Udział w szkoleniu daje wiedze i umiejętności do posługiwania przy Mszach świętych z udziałem biskupa, ale też pogłębia formację uczestników wydarzenia - tłumaczy ceremoniarz biskupi ks. Maciej Skóra.

Takie będą nasze finanse w 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Żmija zygzakowata na 15-stopniowym mrozie. To nagranie spod Tułowic bije rekordy wyświetleń W minionym tygodniu w całej Polsce odnotowywaliśmy silne mrozy. W województwie opolskim termometry wskazywały nawet momentami temperaturę poniżej -20 stopni Celsjusza. Ogromne było więc zdziwienie jednego z pracowników Nadleśnictwa Tułowice, kiedy zauważył on na powierzchni ziemi żmiję zygzakowatą. Przy takiej temperaturze powinna być bowiem schowana głęboko w norze.

Te postacie z filmów i seriali Marvela są w komiksach znacznie potężniejsze — będziecie zaskoczeni W filmowym uniwersum Marvela jest wiele barwnych postaci. Nie wszystkie z nich są jednak potężne, a w kilku przypadkach spotkała je niesprawiedliwość w stosunku do pokazania mocy, jaką posiadali pierwotnie.

Magda Gessler i Piotr Adamczyk razem? Tych dwoje łączyło kiedyś uczucie! Zobacz związki gwiazd, o których już mało kto nie pamięta Słynna restauratorka i aktor, kinowy amant, który zdobywa serca kobiet? Jak się okazuje, takie połączenie nie tylko jest możliwe, ale co więcej, naprawdę miało miejsce! Magda Gessler była niegdyś związana z Piotrem Adamczykiem.

Ulica Ozimska w Opolu straci dwa pasy ruchu. Mieszkańcy obawiają się korków. Czy ta przebudowa jest miastu potrzebna? Prosimy Was o opinie Urząd miasta Opola chce przebudować ulicę Ozimską, co całkowicie zmieni sposób poruszania się po centrum miasta. Plany, które obejmują nową organizację ruchu i rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej, wywołują jednak kontrowersje. Mieszkańcy obawiają się, że zmiany źle wpłyną na ich codzienne życie.

Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.

Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety.

Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w

📢 Horoskop miesięczny na luty 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP miesięczny na luty 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Sprawdź swoje przeznaczenie na najbliższe tygodnie i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Karma wróci wiosną 2024 do każdego z nas. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Tak dziś wygląda tajna jednostka wojsk Układu Warszawskiego. Zamieniła się w ruinę Baza powstała w latach 60. minionego wieku pomiędzy Zimną Wódką a Olszową w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Przez około 30 lat był wielką tajemnicą, a obiekt był ściśle strzeżony. Po upadku PRL baza straciła jednak na znaczeniu. Po opuszczeniu przez wojsko zaczęła popadać w ruinę.

📢 Ruiny leśniczówki i opuszczona stacja kolejowa. Oto tajemnice głubczyckiego Lasu Marysieńka Choć głubczycki las wciąż jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rowerzystów i spacerowiczów, lata świetności ma już dawno za sobą. Przed II wojną światową Marysieńka była jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku Górnoślązaków. Rzesze turystów przyciągały dobrze oznaczone leśne ścieżki, gospody leśne i stacja kolejowa dobrze skomunikowana z miastami regionu. Dziś z wielu tych miejsc pozostały tylko ruiny. 📢 Prawie 80 lat temu pod Kluczborkiem więziono ponad 1600 jeńców. Czas niemal zatarł ślady tej ponurej historii Mija 78. rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego w Łambinowicach. Nie był on jedynym obozem na Opolszczyźnie. W Bąkowie niedaleko Kluczborka mieścił się stalag dla lotników RAF-u. Czas zatarł niemal zupełnie ślady po ponurej historii tego miejsca. Trudno uwierzyć, że ponad siedem dekad temu był tu obóz zajmujący powierzchnię 40 hektarów, w którym przetrzymywano ponad 1600 żołnierzy alianckich.

📢 Głubczyce i okolice na przedwojennych pocztówkach. Wiele z tych miejsc w Głubczycach, Kietrzu, Baborowie i Branicach już nie istnieje Te wspaniałe zdjęcia z Głubczyc, Kietrza, Baborowa i Branic pochodzą ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Możecie zobaczyć na nich, jak prezentowały się największe miejscowości powiatu głubczyckiego przed pierwszą i drugą wojną światową.

📢 Tak wyglądała studniówka uczniów opolskiego LO nr 3 w Arkasie. Zabrzmiał najważniejszy polonez w ich życiu Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu bal maturalny mają już za sobą. Studniówka odbyła się w restauracji Arkas w Prószkowie. Zobaczcie naszą wyjątkową galerię i znajdźcie się na zdjęciach. 📢 Pożar samochodu na parkingu Solaris Center w Opolu. Ewakuowano 150 osób Trzy zastępy strażaków brały udział w gaszeniu samochodu płonącego na drugim poziomie parkingu galerii Solaris. Ewakuowano około 150 osób. Akcja trwała 20 minut. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Zgłoszenie strażacy otrzymali o godz. 11.20.