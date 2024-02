Przegląd prasy 23.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź!”?

Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Opolski Mango Club świętował 2. urodziny. Impreza urodzinowa była bardzo gorąca! [ZDJĘCIA] Mango Club w Opolu świętował swoje 2. urodziny. Impreza na parkiecie była bardzo gorąca. Atrakcjami imprezy urodzinowej byli: Joe2Shine & Sainz & Qiu & Ricky R. 📢 Budowa przedszkola w Dąbrowie w powiecie opolskim. Dzieci będą tu miały wspaniałe warunki Gmina Dąbrowa ogłosiła przetarg na budowę nowego przedszkola dla około 150 dzieci. Oprócz tego zagospodarowany zostanie teren wokół budynku oraz powstanie plac zabaw.

Prasówka 23.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 23.02). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Przeczytaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w piątek 23.02.2024. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 23.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [23.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o wolny lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad Arkady Wrocławskie były kiedyś synonimem zakupów w galerii handlowej. Gości kusiły nie tylko znane marki, ale również... okazały żarłacz, który pływał sobie swobodnie w potężnym akwarium. Tego nie ma już od 5 lat, a i same Arkady nie przypominają miejsca z 2007 roku. Pustoszeją.

📢 Policjanci z Opola poszukują mężczyznę podejrzewanego o kradzież torby w jednej z restauracji Osoby, które na opublikowanym zdjęciu rozpoznają mężczyznę, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu I Policji w Opolu pod nr tel. 47 864 26 16 lub 47 864 26 00. 📢 Pięć pomnikowych drzew na Opolszczyźnie dostanie prawną ochronę. Wśród nich największy klon srebrzysty w Polsce Radni Głuchołaz będą decydować o utworzeniu w gminie pięciu nowych pomników przyrody. Każde okazałe i cenne drzewo dostanie też swoje imię. Wśród propozycji jest ogromny klon srebrzysty, prawdopodobnie największy w Polsce. 📢 Jajcarze żartują z kotów. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 23.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku. Kiedy finisz? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Horoskop dzienny na piątek 23 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 23 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 23.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Niebezpieczna kolizja na rondzie przy ul. Nysy Łużyckiej w Opolu. Rowerzysta potrącony przez mercedesa Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek (22 lutego) na rondzie Placu Konstytucji 3 Maja w Opolu. Rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy.

📢 Oszustwo na policjanta niestety nadal działa. 81-latka z Zawadzkiego straciła 30 tysięcy złotych Rzekomy policjant ostrzegł 81-letnią kobietę, że przestępcy chcą ukraść jej pieniądze. A tak naprawdę to on był przestępcą, który okradł seniorkę ze wszystkich oszczędności życia. 81-latka straciła 30.000 złotych. 📢 Takich tortów nie robi nikt w Polsce! Mają kształt gałki ocznej, samolotu, a nawet kobiecych pośladków. Zobacz je wszystkie Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty, ale łączy je jedna cecha: wszystkie są bardzo oryginalne. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej.

📢 Mandaty i punkty karne 2024. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu? Zabiorą ci auto! Zaostrzenie kar w 2024 roku [NOWE PRZEPISY] Od 24 marca 2024 r wejdą w życie kolejnej surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Nie będzie można też wykręcić się już od kary chytrymi sztuczkami. Punkty karne znowu kasowane są po 1 roku, ale uwaga: nie wszystkie punkty. Zapoznaj się z aktualnymi przepisami drogowymi. 📢 Porcelana z tym opolskim wzorem jest wiele warta. Masz taką? Przy sprzedaży możesz się wzbogacić Wzór opolski to charakterystyczny dla naszego regionu sposób zdobienia porcelany. Wyróżnia się on kwiecistą i roślinną ornamentyką. Taka opolska porcelana potrafi osiągać w Internecie naprawdę wysokie ceny. Sprawdć, czy nie masz podobnej zastawy w swoim domu.

📢 Trwa renowacja średniowiecznych murów obronnych w Byczynie. "Pod warstwą betonu czaiła się katastrofa" Zabytkowe mury obronne w Byczynie przechodzą największą renowację od lat. Obecnie są kontynuowane prace na odcinku B, czyli od ulicy Wąskiej do wieży Polskiej. Chociaż wizualnie przedstawiał się on lepiej od pozostałych, okazało się, iż był w bardzo kiepskim stanie technicznym. Mógł się nawet zawalić.

📢 Czy jesteś wystarczająco silny? Opolska policja zaprasza na próbne testy sprawnościowe Bieg z manekinem, przewrót w przód czy rzut piłką lekarską. To tylko niektóre z umiejętności sprawdzane na torze przeszkód, który należy zaliczyć przed wstąpieniem do policji. Opolscy mundurowi zachęcają, by niezobowiązująco sprawdzić się w takim teście.

📢 Po kilku latach przerwy wraca cykl imprez Kierowca Roku Opolszczyzny. Będą wyścigi w formule Super Sprint Jeśli zatem ktoś ma „ciężką nogę" i „jeździ szybko, ale bezpiecznie" (a każdy zna mnóstwo kierowców, którzy tak mówią), to właśnie te rajdy na Opolszczyźnie są okazją do tego, aby udowodnić swoje umiejętności. Będą starty rajdy na lotnisku, na drodze szutrowej, będzie też Rajd Festiwalowy. Będzie gdzie palić gumy! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 22.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 22.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 22.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Opuszczona nastawnia PKP pod Kluczborkiem. Miało tu być muzeum, a jest tylko miejsce dla wandali [ZDJĘCIA] Jeszcze 20 lat temu jeździły tymi torami pociągi. Później planowano otworzyć tutaj Muzeum Kolejnictwa. A jest tylko opuszczony, niszczejący i ciągle niszczony ponury budynek. Tak wygląda w środku opuszczona nastawnia kolejowa pod Kluczborkiem.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 22 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 22 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 22.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Pracownik banku udaremnił oszustwo. Podziękowała mu prezydent miasta i policja Niezwykłą czujnością wykazał się Grzegorz Nowakowski, pracownik jednego z banków w Kędzierzynie-Koźlu. Jeden z jego klientów chciał bowiem przelać wszystkie swoje oszczędności na konto oszustów, on jednak zorientował się, że coś jest nie tak i zapobiegł przestępstwu.

📢 O.S.T.R. dał koncert w Mango Clubie w Opolu. To było prawdziwe hiphopowe święto! Jeden z najbardziej znanych polskich raperów dał koncert w opolskim Magnum Clubie. To był już drugi koncert tego artysty w Opolu. I znowu zgromadził tłum publiczności! Zobacz w galerii, jak było na koncercie O.S.T.R. 📢 Nadzieja dla onkologii w Opolu. Minister zdrowia zapowiada wizytę i koniec dyskryminacji w podziale środków Rozwiązanie problemu dyskryminacji województwa opolskiego w podziale środków na onkologię nabiera tempa. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiada priorytetowe traktowanie naszego regionu i planuje swoją pierwszą wizytę poza Warszawą właśnie na Opolszczyznę. 📢 Jesteś gardłem czy nogami? Według horoskopu marokańskiego istnieje siedem znaków zodiaku, wyróżnionych na podstawie części ciała Horoskop marokański jest bardzo oryginalny na tle innych horoskopów, szczególnie tych znanych powszechnie na Zachodzie. W przeciwieństwie do nich wyróżnia siedem, a nie dwanaście znaków zodiaku. Co więcej, nie są nimi znane powszechnie symbole, a części ciała. Znaki porządkują daty urodzenia.

📢 Finał prac przy rozbudowie drogi krajowej nr 45 na styku województw opolskiego i łódzkiego Nieco ponad 30 milionów złotych kosztowała rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województw opolskiego i łódzkiego. Drogowcy m.in. poszerzyli jezdnię, wzmocnili ją, przebudowali skrzyżowania, zbudowali chodniki i ścieżkę dla rowerów. 📢 Horoskop numerologiczny na marzec 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP numerologiczny na marzec 2024. Każdy znak zodiaku będzie miał w nadchodzącym miesiącu jedną szczęśliwą liczbę, która będzie miała wpływ na jego życie.

📢 Zmiany w systemie transportowym Opola startują z ulicy Ozimskiej. Mieszkańcy muszą przygotować się na nowe zasady poruszania się po mieście Projekt modernizacji ulicy Ozimskiej w Opolu zapowiada rozpoczęcie gruntownych zmian w miejskim systemie transportowym. Wkrótce możliwy będzie ruch dwukierunkowy na takich ulicach jak Kołłątaja, Reymonta i Ozimska przy Rzemieślniku.

📢 Wypadek przy Galerii Miodowej w Kluczborku. Kierowca seata potrącił pijanego rowerzystę Kierowca seata leona potrącił na przejściu dla rowerzystów 53-letniego mężczyznę. Jak się okazało, mężczyzna na rowerze był pijany. 📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te koty i psy szukają domu. Są do oddania za darmo 21.02.2024 W naszym regionie jest mnóstwo kotów i psów czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Budowa estakady, ronda i drugiej jezdni na obwodnicy Opola. Są wykonawcy ważnych inwestycji. Kiedy ruszą prace? Miejski Zarząd Dróg w Opolu rozstrzygnął przetarg na przebudowę obwodnicy i budowę estakady nad rondem przy Makro. Przebudowane zostanie też samo rondo oraz drogi w strefie inwestycyjnej we Wrzoskach.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Deweloper chce zbudować w Nysie ośmiopiętrowy budynek mieszkalny. Złożył wniosek do urzędu o zgodę Firma deweloperska z Olesna wystąpiła do władz miejskich Nysy o zgodę na budowę bloku mieszkalnego z dwukondygnacyjnym garażem. Ma powstać w środku osiedla mieszkaniowego Nysa Południe. Nowy budynek będzie wyższy, niż to jest obecnie dopuszczone. 📢 Horoskop na ostatnie dni lutego 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na ostatni tydzień lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się w najbliższych dniach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Horoskop codzienny na środę na 21 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 21 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 21.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Trwa remont kolejnych ulic w centrum Kluczborka. Będzie nowy asfalt i chodniki Rozpoczął się remont ulic Mickiewicza, Ściegiennego i Sybiraków w Kluczborku. To kolejny etap naprawy dróg w ścisłym centrum miasta. W pierwszym etapie prace objęły ulice: Zamkową, Paderewskiego i Podwale. 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Joanna Drgas z koła wędkarskiego w Grodkowie jest liderem światowego rankingu. Najlepiej wędkuje ze spławikiem Międzynarodowa Federacja Sportu Wędkarskiego, jak co roku w styczniu, opublikowała światowy ranking zawodników. Polka – Joanna Drgas, zawodniczka z koła PZW w Grodkowie, po raz piąty została liderką rankingu kobiet w wędkarstwie spławikowym. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Kolejne przetargi Agencji Mienia Wojskowego [20.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [20.02.2024] 📢 Tutaj można kręcić horrory. Tak wygląda tajemnicza wieś na południu Polski Anachów to jeden z kilkunastu opolskich przysiółków i wsi, które określa się mianem "nieistniejących". Niektóre domy wyglądają jakby opuszczono je w pośpiechu.

📢 Horoskop zodiakalny na pierwsze 14 dni marca 2024. Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas. 📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć!

📢 Nadchodzą duże zmiany kadrowe w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Twarzą nowego projektu będzie Bartosz Kurek? Skład Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle po zakończeniu obecnego sezonu ulegnie sporym przeobrażeniom. Szykuje się jednak wielki powrót do klubu.

📢 To było pierwsze takie show Mam Talent w Wołczynie. Zobaczcie, kto został nagrodzony Najzdolniejsi artyści z Wołczyna i okolic zaprezentowali swoje talenty w hali widowisko-sportowej. Wokaliści, tancerze i sportowcy wystąpili przed wołczyńską publicznością. 27 osób odebrało też odznaczenia za zasługi sportowe. 📢 Remont pałacu w Kozłowicach został przerwany. Miał być tutaj luksusowy dom seniora Minęło już dziewięć lat od czasu, kiedy polsko-niemiecki inwestor kupił cztery stare budynki w gminie Gorzów Śląski. Plany były imponujące: od domu spokojnej starości po klinikę medycyny estetycznej, ale remont budynków przerwano.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom z ogrodem Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Tak sto lat temu wyglądały opolskie miasta. Życie płynęło wtedy dużo wolniej Z fotografii dowiemy się jak wolny czas spędzali ówcześni mieszkańcy, czym pracowało się na roli i jak wyglądało ich rodzinne życie. 📢 Tak wygląda życie w naszych lasach. Wyjątkowe zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez opolskich fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt. 📢 Niesamowicie piękne Jezioro Duże w Turawie. To fajne miejsce na niedzielny spacer. Polecamy Jezioro Duże w Turawie powstawało w latach 1933–1939, jako zbiornik przeciwpowodziowy i retencyjny oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Dziś jest popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez Opolan ale nie tylko.

📢 Horoskop na nadchodzącą wiosnę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop na wiosnę 2024 dla każdego znaku zodiaku. Czy wiosenne miesiące przyniosą upragniony odpoczynek, nowe wyzwania a może miłość? Wróżka Expiria szukała odpowiedzi na te pytania.

📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu. 📢 Tak wyglądały zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Filmowcy kręcili ujęcia m.in. na dworcu w Racławicach Śląskich. Byliśmy tam W piątek (16.02) miała miejsce głośna premiera komedii "Sami swoi. Początek". Artur Żmijewski podjął się wyreżyserowania filmowej historii Kargulów i Pawlaków. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na dworcu kolejowym w Racławicach Śląskich. "Grał" on w scenach wywózek na Sybir i repatriacji na Ziemie Zachodnie. 19 czerwca 2023 roku podpatrywaliśmy ekipę filmową podczas kręcenia filmu. Przypominamy zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Kiedyś był tam basen, później teren porósł lasem. Trwa wycinka drzew, a stary hotel "Leśny" jest do wyburzenia Stary basen i hotel "Leśny" od wielu lat psują krajobraz parku w Głuchołazach. Przez ponad 20 lat teren był wyłączony z użytkowania. Od kilku tygodni trwa tam wycinka drzew. Pojawiła się tez zapowiedź wyburzenia ruin hotelu przez obecnego właściciela. Co powstanie w tym miejscu? W galerii prezentujemy zdjęcia obrazujące stan obecny. 📢 Przywitajmy kolejne noworodki. Przyszły na świat w opolskiej porodówce. Ależ z nich słodziaki! Dziś prezentujemy zdjęcia 9 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 Zgłoś kandydata do plebiscytu Kierowca Roku 2024! Możesz też zgłosić do nagrody firmę transportową Znasz dobrego kierowcę zawodowego, który z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje swoją pracę? Albo firmę transportową, która jest dobrym pracodawcą, rozwija się i osiąga sukcesy w branży. Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie, który jest prowadzony w ramach akcji Mistrzowie Motoryzacji. Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody. W finale plebiscytu zwycięzca wśród kierowców będzie miał szansę na wygranie samochodu - Peugeota 208.

📢 ALE MOTOR! Prześlij zdjęcie swojego motocykla- może trafić na okładkę kalendarza i gazety Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Tak się bawi gmina Dąbrowa! Zabawa berowa i Babski Comber. Mieszkańcy zaszaleli na ostatkach Ostatni weekend minął w gminie Dąbrowa pod znakiem świetnej zabawy. W trzech sołectwach zorganizowano huczne imprezy na zakończenie karnawału.

📢 ALE FURA! Prześlij zdjęcie swojego auta - może trafić na okładkę kalendarza i gazety To może być legendarny król polskich szos Maluch, kultowy Garbus na chodzie, albo równie dobrze całkiem nowe auto, stuningowane lub nie. Tworzymy wielką galerię samochodów z historią. Takich, z których ich właściciele są dumni i którymi chcą się pochwalić. Tytuł ALE FURA zostanie przyznany w głosowaniu przez naszych Czytelników, a na laureatów czekają nagrody. Zdjęcia 12 samochodów trafią na strony kalendarza. 📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu zbudowano supermarket Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. Zobaczcie, co znaleźliśmy w środku!

📢 Obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego jest już otwarta. Tak wygląda 13-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 45 We wtorek (25 kwietnia) przed godz. 10:00 na obwodnicę Praszki drogowcy wpuścili pierwsze samochody. Jest to fragment drogi krajowej nr 45, na trasie między Kluczborkiem i Wieluniem. 📢 Tak się prezentuje hotel Gołębiewski w Pobierowie. Ludzie pytają o noclegi. Data przyjęcia pierwszych gości wciąż nie została podana Na razie nie potwierdzają się informacje, że największy hotel w Polsce zostanie otwarty na przełomie lutego i marca. Czytelnicy z całej Polski pytają o możliwość zarezerwowania noclegów w hotelu w Pobierowie, który wygląda na prawie skończony.

📢 I Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach już po balu maturalnym. Studniówka 2023 została zorganizowana w Rogożanach Głubczyccy maturzyści są już na ostatniej prostej przed egzaminem dojrzałości. W sobotę (28 stycznia) w Rogożanach odbyła się studniówka uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach. Zabawę do białego rana poprzedziła część oficjalna. Były podziękowania, życzenia i tradycyjny polonez. W galerii znajdują się zdjęcia z wydarzenia.

