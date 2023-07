Przegląd prasy (23.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop finansowy na lipiec 2023. Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk 23.07.2023”?

📢 Luksusowy hotel Mercure Szczyrk rośnie w oczach. Zobaczcie ZDJĘCIA. Inwestycja zapiera dech w piersiach Mercure Szczyrk rośnie w oczach! - poinformował inwestor tej największej hotelowej metamorfozy w Beskidach w ostatnim czasie. Mercure Szczyrk to bowiem popularny przez lata wśród turystów hotel Orle Gniazdo. Obiekt od jakiegoś czasu zmienia się z miesiąca na miesiąc. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 23 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na niedzielę 23 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 23.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Prasówka 23.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo!

📢 W niedzielę (23 lipca) na błoniach Politechniki Opolskiej odbędzie się rodzinny piknik 800+. Zplanowano występy, pokazy służb, dmuchańce Podczas rodzinnych pikników będzie promowany rządowy program "Rodzina 800+". Akcja ma wymiar ogólnopolski. Wydarzenie będzie miało odsłony w czterech miastach Opolszczyzny. Pierwsza już jutro (23 lipca) w Opolu. Organizatorem jest AZS Politechniki Opolskiej. Przygotowano wiele atrakcji dla całych rodzin. 📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma [23.07.2023] Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [23.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Horoskop dzienny na 23.07 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w niedzielę 23.07.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (niedzielę, 23.07.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Wypadek na ul. Krapkowickiej w Opolu. Kierowca auta terenowego zakończył swoją podróż w rowie. Trafił do szpitala Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę 22 lipca w Opolu przy ul. Krapkowickiej. Kierowca jeepa jechał tam wałem wzdłuż kanału. Jego auto podróż zakończyło w rowie, a on trafił do szpitala. 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie czy wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Stop dyskryminacji Polaków przez mniejszość niemiecką – pod takim hasłem Janusz Kowalski zorganizował w Opolu konferencję Stop dyskryminacji Polaków przez mniejszość niemiecką – pod takim hasłem Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi zorganizował dziś ( 22 lipca) konferencję prasową i zapowiedział społeczną akcję. 📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Płoną toksyczne odpady w Przylepie. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców To jest sytuacja kryzysowa - alarmuje st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. W Zielonej Górze płonie hala, w której od lat składowane były toksyczne odpady. W sobotę ok. 21.00 wojewoda lubuski poinformował, że nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców. Zapewnił, że jakość powietrza jest stale monitorowana.

📢 W opolskim zoo powstaje nowa atrakcja za 25 mln zł. Gdy będzie już gotowa, będą ją chcieli zobaczyć wszyscy mieszkańcy! Kiedy koniec prac? Jeszcze w tym roku ma zakończyć się budowa nowego akwarium w zoo w Opolu. Prócz setek różnych gatunków ryb zamieszkujących cały świat, sporą atrakcją będzie zbiornik dla płaszczek, gdzie zwiedzający będą mogli spróbować dotknąć tych zwierząt i je nakarmić. 📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem. Jeden wielki korek. I kolejny wypadek... To koniec płynnej jazdy na autostradzie A4. W sobotę przed południem doszło do dwóch wypadków na podwrocławskim odcinku tej drogi. Korki miały łącznie ponad 20 kilometrów i wciąż się wydłużały. Po około 3 godzinach utrudnień w końcu udało się opanować sytuację w pobliżu Katów Wrocławskich, ale wtedy do wypadku doszło na innym odcinku A4 Wrocław - Legnica...

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 22.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 22.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 22.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Horoskop codzienny na sobotę 22 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na sobotę 22 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 22.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Prezentacja Odry Opole na Małym Rynku. Drużyna spotkała się z kibicami przed startem sezonu Za nami już prezentacja drużyny Odry Opole, która w poniedziałek (24.07) rozpocznie zmagania w nowym sezonie Fortuna 1 Ligi. Podczas wydarzenia zorganizowanego na Małym Rynku, zebrani tam sympatycy zobaczyli nie tylko piłkarzy, ale również gości specjalnych.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 22.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 22.07.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Szykuje się spory remont obwodnicy północnej Opola. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie. Pojawi się na nim lewoskręt 1,5 miliona złotych kosztować ma remont 1,5-kilometrowego odcinka obwodnicy północnej Opola, od skrzyżowania z obwodnicą piastowską, w stronę Wrzosek, za punkt ważenia samochodów ciężarowych. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [22.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi. 📢 Dorastałeś latach 80. i 90.? Pamiętasz klątwę Millenium? Przygotowaliśmy dla Ciebie sentymentalną podróż do przeszłości! ZDJĘCIA Dla wielu Polaków, którzy dorastali w latach 80. i 90., te czasy wywołują mieszane uczucia. Z jednej strony były to lata braku wielu podstawowych dóbr i ograniczeń wolnościowych, z drugiej strony jednak wciąż tęsknimy za pewnymi aspektami tamtego okresu, takimi jak poczucie większej wspólnoty, prostota życia czy brak presji konsumpcyjnej. Młodzież tamtych czasów z reguły miała mniej dostępnych rozrywek, ale potrafiła spędzać czas w inny sposób, np. na podwórku czy w klubach osiedlowych, a nie przed ekranem komputera. Wiele osób nieustannie czuje nostalgię i tęsknotę za pewnymi kultowymi zjawiskami, takimi jak wystrój wnętrz, przedmioty oraz popularne programy telewizyjne czy filmy, które dzisiaj uważane są za klasyki. Dorastałeś w latach 80. i 90.? Ta sentymentalna podróż jest dla Ciebie!

📢 Dzieci długo nie nacieszyły się nowym boiskiem w Opolu. Wiatr uszkodził ogrodzenie, dlatego obiekt został zamknięty Ostatnie wiatry, które przeszły nad miastem, uszkodziły ogrodzenie nowego boiska szkolnego w Wójtowej Wsi. Połamane konary leżą także na całej nawierzchni boiska. Póki co dzieci muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont jeszcze się nie rozpoczął. 📢 Nowy fotoradar na autostradzie A4 pod Wrocławiem już działa! Będzie robił zdjęcia piratom drogowym Od piątkowego (21 lipca) południa działa pierwszy fotoradar odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4. Kontroluje prędkość kierowców na 8-kilometrowym odcinku pod Wrocławiem: od Kostomłotów do Kątów Wrocławskich.

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii.

📢 GUS o opolskich szkołach wyższych. Studentów przybyło, ale tylko w prywatnych uczelniach. Najbardziej tych z Ukrainy Już co szósty student w Opolu czy Nysie, to obcokrajowiec. W minionym roku akademickim liczba studiujących młodych Ukraińców wzrosła o ponad tysiąc. GUS podsumował szkoły wyższe w województwie.

📢 Tak wygląda tajna baza wojskowa na Opolszczyźnie. Bunkry, schrony, podziemne przejścia. W tle legendy o Kuklińskim i Al-Kaidzie To między innymi o tej jednostce miał opowiadać Amerykanom pułkownik Ryszard Kukliński. Miało się tu mieścić jedno z centrów dowodzenia Układu Warszawskiego, inne z legend mówiły o przechowywaniu strategicznych rakiet, tajemniczej katastrofie samolotu, potężnym bunkrze atomowym a nawet jeńcach z Al-Kaidy. 📢 Wakacje kredytowe dłuższe o pół roku? Jest zapowiedź szefa PFR: „To byłoby zasadne”. Decyzja jeszcze w wakacje „Przedłużenie wakacji kredytowych mogłoby być zasadne” - mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Podaje także możliwe terminy i wspomina, co zdecyduje o wejściu w życie kolejnych zawieszeń spłaty kredytów hipotecznych.

📢 Dobro wróci do tych osób jak karma. Horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 21.07.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 21.07.2023.

📢 Piękna rezydencja zamieniła się w prawdziwą ruinę. Wyjątkowe miejsce skazane na demolkę przez wandali 21.07.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 21.07.2023. 📢 Odra Opole zaprezentuje się przed sezonem swoim kibicom Prezentacja Odry Opole odbędzie się dziś (21.07) o godz. 19.45 na Małym Rynku. Podczas wydarzenia będziemy również świadkami kilku atrakcji towarzyszących.

📢 Opolskie miasta przed wojną wyglądały zupełnie inaczej. Wielu tych budowli już nie ma Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają.

📢 Domy, rezydencje, a nawet pałac. To wszystko możesz kupić na licytacjach komorniczych w całej Polsce. Oto najlepsze okazje 21.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 21.07.2023 r.

📢 XVI Zlot Motocyklowy w Prudniku. Będzie parada 200 motocyklistów po Górach Opawskich i wybory miss motocykli Opolskie Towarzystwo Motocyklowe po raz 16 zaprasza miłośników motocykli na zlot w Prudniku – Lesie, w malowniczej scenerii błoni na Koziej Górze. Tej imprezy nie trzeba motocyklistom reklamować. 📢 Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Zobacz koniecznie i uśmiechnij się! Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci, którzy nie tylko intensywnie przeglądają je w internecie, ale także udostępniają i komentują. Ponadto, sami tworzą nowe treści, dzięki czemu wzbogacają przekaz oraz proponują dodatkowe interpretacje. Internauci śmieją się głównie ze stereotypów, dotyczących jazdy na rowerze i powszechnych reakcji kierowców bądź pieszych na widok poruszających się jednośladami zdobywców szos. Zwracają uwagę na popularne wśród rowerzystów zachowania w czasie jazdy, nierzadkie łamanie przez nich przepisów ruchu drogowego, nieodpowiednie korzystanie z chodników oraz ścieżek rowerowych, a także konflikty z pieszymi i kierowcami samochodów. Memy o użytkownikach jednośladów wpisują się w ogólny trend, jaki zagościł w mediach społecznościowych oraz wielu serwisach internetowych. Popularność zabawnych grafik ciągle wzrasta, a wraz z nią nie tylko liczba memów, ale również tematów, które są w nich poruszane. Te humorystyczne obrazki są bowiem formą komentowania rzeczywistości na rożnych jej płaszczyznach – społecznej, politycznej, sportowej, kulturalnej i branżowej. Śmiejemy się również ze zjawisk oraz postaw ludzkich w obliczu rozmaitych wydarzeń, sytuacji, zmieniających się pór roku, a nawet poszczególnych świąt czy wakacji. Zobacz koniecznie najzabawniejsze memy o rowerzystach i uśmiechnij się!

📢 Śmigłowiec nad miastem, piknik rodzinny, uroczystość w Rynku. Wojewódzkie Święto Policji w Głubczycach Podczas uroczystości w Głubczycach zasłużeni policjanci otrzymali medale "Za Długoletnią Służbę", odznaczenia "Zasłużony Policjant" oraz akty mianowania na wyższe stopnie. Nagrodzeni zostali również funkcjonariusze, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w swojej służbie. 📢 Puchar Polski Strongman w Opolu. Siłacze z prawdziwego zdarzenia opanują Plac Kopernika W niedzielę 23 lipca na Placu Kopernika w Opolu odbędą się zawody w ramach cyklu Puchar Polski Strongman. 📢 Tu szukano złota ukrytego przez hitlerowców. Niezwykła historia pałacu w Minkowskiem XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Mało kto widział pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Zwłaszcza że poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem!

📢 Horoskop miłosny na sierpień 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 20.07.2023 HOROSKOP miłosny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 20.07.2023. 📢 Wilki w Świeradowie-Zdroju. W biały dzień spacerowały pod domami. RDOŚ wydała zgodę na ich odstarszanie Wilki, pojawiające się w dzień pod domami na osiedlu, nie są zwykłym zjawiskiem. Te drapieżniki są bowiem aktywne głównie nocą. Nic zatem dziwnego, że gdy mieszkańcy ulicy Cichej w Świeradowie-Zdroju kilka razy w samo południe zauważyli wilki pod swoim domem, poczuli się zagrożeni. Co można zrobić w takiej sytuacji?

📢 Tak wygląda opuszczona wieś w środku lasu. Jakby ludzie uciekli stąd w pośpiechu 20.07.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 20.07.2023. 📢 Takiej galerii handlowej w Opolu jeszcze nie było. Stoi już jeden budynek, powstaje pasaż i kolejna hala. Będą tu butiki, Kaufland oraz Jula Nowa galeria handlowa Ozimska Park nabiera kształtów. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2023 rok. Całkowita powierzchnia najmu centrum handlowego będzie liczyła około 18 tys. mkw., na których łącznie działać ma ponad 30 punktów handlowo-usługowych.

📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce.

📢 Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie. Mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli i mityczny Ikar W wakacje zachęcamy do zwiedzania tajemniczych i niezwykłych miejsc Opolszczyzny. A jest co u nas oglądać: mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli, mityczny Ikar w byłym ośrodku Luftwaffe 📢 Tak wyglądały przed wojną opolskie pałace. Niektóre przetrwały do dziś, po innych zostały tylko zdjęcia Mieszkańcy regionu powszechnie kojarzą Mosznę i Kopice, które uważane są za najpiękniejsze przedwojenne zabytki. Tymczasem przed wojną tylko na terenie dzisiejszego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego znajdowało się wiele okazałych dworków, pałaców i zameczków. Należały do właścicieli miejscowych dóbr albo bogatych przedsiębiorców. Część przetrwała do dziś, ale tylko niektóre nadal prezentują się tak okazale, jak przed laty.

📢 Na środku ronda w Strzelcach Opolskich powiat ustawił osiem głazów. Kamienie mają symbolizować samorząd terytorialny Wiadomo już dlaczego na rondzie w Strzelcach Opolskich (gdzie ulica 1 Maja zbiega się z Zakładową) stanęło 8 głazów. Mają one symbolizować powiat strzelecki i 7 gmin, które znajdują się w tym powiecie. Rondo otrzymało także nazwę samorządu terytorialnego.

📢 Twoja data urodzenia zdradza wiele tajemnic. Wszystko ukryte jest w cyfrach 18.07.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzieki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 18.07.2023. 📢 Master Truck Show 2023 przeszedł do historii. Za najpiękniejszą ciężarówkę całego zlotu uznano szwajcarski zestaw Purple Rain Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można było podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Były też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle. 📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Im udało się zrobić kariery 17.07.2023 Urodzili się w Kluczborku i okolicach. Zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka. 17.07.2023.

📢 Tajemnicze ruiny pałacu w środku lasu na Dolnym Śląsku. Kiedyś tu było przepięknie! Pałac zbudowany w XVIII wieku z polecenia Ernesta Wolfganga von Rothkircha und Tracha znajduje się w Pawlikowicach, przysiółku wsi Pątnów (woj. dolnośląskie). Żeby go odnaleźć musimy zanurzyć się w las, będący dawniej parkiem w stylu angielskim. Nie jest trudno dostępny, choć, jak to często bywa, przyroda powoli bierze go w swoje władanie. Samo wejście do ruiny jest utrudnione i niebezpieczne, obiekt w każdej chwili grozi zawaleniem. Typowo klasycystyczna budowla, nawet w formie zachowanych ruin stwarza piorunujące wrażenie.

📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii!

📢 Letnie transfery piłkarskie na Opolszczyźnie. Oto ruchy kadrowe w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Letnie okienko transferowe przed startem sezonu 2023/24 trwa w najlepsze. Prezentujemy wam ruchy kadrowe, jakie nastąpiły dotychczas w naszych klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Będzie ono oczywiście na bieżąco aktualizowane. 📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Kąpielisko "Bolko" w Opolu od rana jest oblegane przez ludzi szukających ochłody. 15 lipca ma być najgorętszym dniem roku Wielu meteorologów uważa, że sobota (15 lipca) będzie najgorętszym dniem tego miesiąca i roku. Opolskie kąpieliska już od godzin porannych przybywały tłumy ludzi szukających ochłody. Tak jest m.in. na "Bolko" w Opolu. Podczas wypoczynku nad wodą pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i dbajmy o nasze dzieci. Nie zapominajmy też, że alkohol, upał i kąpiel to nie jest dobre połączenie. O szczegółach opowiada nam kierownik kąpieliska "Bolko". Natomiast w galerii znajdują się zdjęcia z dzisiejszego poranka na tym opolskim akwenie.

📢 Rekordowa frekwencja na basenie Błękitna Fala w Opolu. Mieszkańcy korzystają z pięknej pogody i wakacyjnego klimatu! Już od samego rana okolica basenu na placu Róż w Opolu tętniła życiem Niektórzy przygotowali swoje leżaki i ręczniki, inni wyposażyli się w dmuchane materace i piłki do wody. Wszyscy mieli ten sam cel – spędzić upalny piątek na basenie Błękitna Fala.

📢 Master Truck Show 2023. Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem rusza największy zlot samochodów ciężarowych. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE Motoryzacyją instagramerkę, Moto Złośnicę, mistrza wagi ciężkiej i wiele innych ciekawych osób spotkacie na Master Truck Show 2023 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Nie zabraknie też innych atrakcji no i oczywiście stuningowanych ciężarówek. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE 📢 Okres piłkarskich meczów kontrolnych trwa w najlepsze. Oto ostatnie wyniki [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. Prezentujemy wam rezultaty rozegranych już meczów testowych i plany, jakie nasze poszczególne kluby mają na najbliższe dni. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 David i Kelli Smith, Amerykanie mieszkający w Kędzierzynie-Koźlu, żyją pod znakiem sportowych wyzwań [ZDJĘCIA] Amerykanin David Smith to siatkarz Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro. Na Opolszczyźnie mieszka wraz ze swoją żoną Kelli, która też ma duszę sportowca. Specjalizuje się w biegach długodystansowych. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

