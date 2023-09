Przegląd prasy (23.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb biskupa Jana Wieczorka. W Gliwicach trwają uroczystości - wierni żegnają duchownego”?

📢 Pamiętacie Orle Gniazdo? Teraz zmienia się w luksusowy hotel Mercure Szczyrk. Tak będzie wyglądał. Nowe ZDJĘCIA Mercure Szczyrk Resort z każdym dniem rośnie w oczach i zbliża się ku wyznaczonemu celowi - informuje w mediach społecznościowych właściciel dawnego hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku, który od jakiegoś czasu przechodzi gruntowną metamorfozę. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 23 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 23 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 23.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Prasówka 23.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uczcili dzień bez samochodu. Rowerowa masa krytyczna przejechała ulicami Opola Masa krytyczna kolejny raz przetoczyła się ulicami stolicy Opolszczyzny. I to dosłownie, bowiem ulicami Opola, jak szacują policjanci, przejechało dzisiaj 150 rowerzystów. Cykliści chcą pokazać, że miasto można sprawnie i wygodnie przemierzać na dwóch kółkach, a nie samochodem. Data nie jest przypadkowa. Międzynarodowy Dzień bez Samochodu wypada właśnie 22 września.

📢 Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 23.09). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w sobotę 23.09.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 23.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Dyrekcja LO nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przełożyła wyjście uczniów na seans "Zielonej granicy". Szkołę zalała ogólnopolska fala hejtu Nie jest dobrze, gdy bieżące spory polityczne przenoszą się do miejsc tak z jednej strony ważnych, a z drugiej niezwykle wrażliwych, jak społeczności szkolne. Taka sytuacja spotkała LO nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Początkowa propozycja zorganizowanego uczestnictwa uczniów w najnowszym filmie Agnieszki Holland pt. „Zielona granica” spotkała się z głosem sprzeciwu części rodziców. Dyrekcja zadecydowała o przełożeniu wyjścia do kina na czas powyborczy. O z pozoru błahej sprawie rozpisały się media w całej Polsce, godząc w budowany przez wiele lat wizerunek szkoły.

📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver. 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Janusz Kowalski krytykuje najnowszą produkcję Agnieszki Holland. Film "Zielona granica" to w jego ocenie "piąta kolumna putinowska" Janusz Kowalski, podczas zwołanej w piątek 22 września konferencji prasowej, krytykował obraz funkcjonariuszy polskich służb mundurowych przedstawiony w "Zielonej Granicy", najnowszym filmie Agnieszki Holland. - To piąta kolumna putinowska - przekonywał. Podczas spotkania przed jednym z opolskich kin głos zabrali również uczeń opolskiej szkoły ponadpodstawowej i żona żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. 📢 Najlepsze korowody dożynkowe. To niemożliwe, co wymyślili opolscy rolnicy [ZDJĘCIA] Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego. 📢 Michał Probierz, czyli polski Guardiola, został nowym trenerem reprezentacji Polski. Kibice tworzą śmieszne memy Michał Probierz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, mimo iż to Marek Papszun był faworytem kibiców. Kibice oczywiście od razu zaczęli tworzyć memy, które często są dowcipnymi, ale trafnymi komentarzami. Zobaczcie najlepsze memy w naszej galerii.

📢 Już wkrótce kolejna akcja sadzenia drzew w Opolu. Każdy może wziąć w niej udział. Organizatorzy zapraszają całe rodziny 7 października, czyli w sobotę za dwa tygodnie, w Opolu odbędzie się kolejna akcja sadzenia drzew. Organizatorzy zaplanowali wiele dodatkowych atrakcji i zapraszają do udziału całe rodziny. 📢 Kolej sprzedaje nieruchomości za półdarmo. Zebraliśmy dla Was najlepsze okazje. Tego nie wolno przegapić [22.09.2023] Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 22.09.2023.

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 Sky Bridge 721, czyli najdłuższy most wiszący na świecie – znajdziecie go tuż za polską granicą. Ile kosztują bilety? Sky Bridge 721, czyli najdłuższy pieszy most wiszący na świecie, to atrakcja turystyczna ośrodka Dolní Morava w Czechach, znanego do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Zobaczcie, jak wygląda Sky Bridge 721. Czy warto się tam wybrać? Ile kosztują bilety?

📢 Tańsze pompy ciepła w Polsce? Nowe taryfy i obniżony VAT to rachunki niższe nawet o 25 proc.! Specjalne, niższe taryfy za prąd dla użytkowników pomp ciepła. W grę wchodzi także niższy VAT na energię elektryczną. Pomysł popiera PiS i PO, trwają też prace nad unijnymi regulacjami. Kiedy użytkownicy pomp ciepła mogą spodziewać się niższych rachunków? Na czym mają polegać zmiany i skąd obniżka aż o 25 proc.?

📢 Pięć gmin podpisało umowy na realizację programu Maluch+. W sumie na Opolszczyźnie powstanie 121 nowych miejsc żłobkowych Przedstawiciele pięciu opolskich gmin podpisali z wojewodą opolskim umowy dotyczące utworzenia dodatkowych miejsc w żłobkach lub stworzenia całkiem nowych placówek. Kwota dofinansowania ich projektów w ramach programu „Maluch+” to blisko 5 mln złotych. 📢 Ostrzeżenie GIS! 22.09.2023 Te produkty wycofane ze sklepów Auchan, Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland 22.09.2023 Co usunięto z PEPCO? Sprawdź! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży.

📢 Bordowe paznokcie to idealny kolor na jesień. Świetnie wygląda z różnobarwnymi zdobieniami, jak i solo. Zobacz, komu pasuje Bordowe paznokcie to manicure, któremu nie mogą się oprzeć kobiety. Ten kolor jest intensywny i pięknie prezentuje się na dłoniach. Możesz go wzbogacić wzorkami lub zdobieniami w typowo jesiennym klimacie, ale w wersji sauté też wygląda rewelacyjnie! Zobacz, jak pięknie możesz ozdobić swoje pazurki właśnie tym lakierem do paznokci. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Belgowie chcą rozbudować zakład Umicore pod Nysą. Powstają w nim materiały do produkcji baterii aut elektrycznych Zakład Umicore w Radzikowicach pod Nysą będzie się rozbudowywał na kolejnych 30 hektarach. Firma dostała od burmistrza Nysy pozytywną decyzję środowiskową, która stwierdza, że rozbudowa nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne ani na życie i zdrowie ludzi. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Pierwsze konsekwencje dla księdza z Dąbrowy Górniczej, w którego mieszkaniu była słynna „impreza”. Kapłan straci pracę Ksiądz Tomasz Z. poniósł pierwsze konsekwencje w związku ze znaną już w całej Polsce imprezą, którą zorganizowano w jego mieszkaniu. Co ciekawe, nie pochodzą one od macierzystej diecezji kapłana i jego przełożonego, ale od strony tygodnika, z którym współpracował. Prezes zarządu Instytutu Niedziela jasno odpowiedział nam nam na pytanie, czy ksiądz dalej będzie pracował w strukturze tygodnika.

📢 Zderzenie busa z BMW na autostradzie A4 w Rudnej Małej. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych [ZDJĘCIA, WIDEO] Na autostradzie A4 w miejscowości Rudna Mała w powiecie rzeszowskim bus przewożący podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Dębicy zderzył się z osobowym BMW. W wypadku zginęły dwie osoby, a 12 zostało rannych.

📢 Klientów jednego z największych banków w Polsce czekają ogromne utrudnienia! „Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę" Jeden z największych banków w Polsce poinformował o planach modernizacyjnych systemu, co będzie się wiązało z utrudnieniami dla klientów instytucji. – Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę – czytamy w komunikacie na stronie banku. 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [22.09] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 22.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Fortuna Puchar Polski. Meczowi Odry Opole ze Stalą Mielec będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje Wtorkowy (26.09, godz. 18.30) mecz pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Odrą Opole a PGE Stalą Mielec zapowiada się bardzo atrakcyjnie nie tylko z powodu tego, że opolanie podejmą na stadionie przy ulicy Oleskiej drużynę z PKO Ekstraklasy.

📢 Tragedia na drodze pod Kędzierzynem-Koźlem. Samochód uderzył w drzewo, nie żyje 41-letni kierowca Do wypadku doszło w piątek 22 września o godzinie 5:24 na ulicy Bytkowskiej w Urbanowicach w gminie Pawłowiczki.

📢 Horoskop codzienny na piątek 22 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 22 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 22.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 22.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 W piątek 22 września jeździmy komunikacją miejską w Opolu za darmo. Kasowniki zostaną zablokowane W piątek 22 września obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. W tym dniu mieszkańcy Opola mogą za darmo korzystać z przejazdów komunikacją miejską. 📢 Dobrodzień Classic Festival 2023. Będą koncerty w czterech opolskich miastach [PROGRAM] To będzie już 13. festiwal, którego pomysłodawcą jest Piotr Lempa, śpiewak operowy z miasta stolarzy. Miłośnicy opery będą mogli posłuchać wybitnych śpiewaków operowych w Kluczborku Dobrodzieniu, Dobrzeniu Wielkim i Opolu. Festiwal potrwa od 30 września do 8 października.

📢 Dzień bez Samochodu - najlepsze memy! Darmowa komunikacja miejska, ale kierowcy i tak wiedzą swoje! W piątek (22.09.2023) obchodzimy Dzień bez Samochodu. Choć przyświeca mu szczytny cel ochrony środowiska i zmniejszenia ilości spalin produkowanych przez auta, to w naszym kraju niewiele osób wybiera w tym czasie alternatywne środki transportu. Aby zachęcić kierowców do porzucenia swoich aut w Białymstoku przejazdy komunikacją miejską tego dnia są darmowe. Mimo to internauci wiedzą swoje i ironicznie podchodzą do Dnia bez Samochodu tworząc memy.

📢 Wielkie święto kina w Opolu. Znamy szczegóły tegorocznego festiwalu "Opolskie Lamy" Od 6 do 14 października po raz 21. odbędzie się w Opolu Festiwal Filmowy „Opolskie Lamy”. Widzowie będą mogli obejrzeć wiele doskonałych filmów. Oprócz tego organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń specjalnych. 📢 Poseł Marcin Ociepa spotkał się z przedstawicielami samorządów z całego regionu W czwartek 21 września Marcin Ociepa – poseł i wiceminister obrony narodowej spotkał się z wójtami, burmistrzami i starostami z Opolszczyzny, aby porozmawiać o współpracy rządu z samorządem. 📢 Martyna Wojciechowska otrzymała w Głuchołazach Order Uśmiechu nadawany przez dzieci. W Głuchołazach otwarto muzeum Orderu Uśmiechu Martyna Wojciechowska – podróżniczka, dziennikarka, pisarka otrzymała w Głuchołazach Order Uśmiechu i została 1074 kawalerem lub raczej damą Orderu Uśmiechu. – Życzę wam, żebyście mieli skrzydła i latali wysoko – mówiła dzieciom w czasie uroczystości.

📢 Blisko 3,7 mld zł Polacy pożyczyli na zakup mieszkań w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Środków w programie zabraknie? Około 3,7 mld złotych – tyle Polacy zdążyli już pożyczyć na zakup mieszkań w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” i to w zaledwie 11 ostatnich tygodni – zauważa w swojej analizie Bartosz Turek z HRE Investment Trust. Jednocześnie dodaje, że popyt znacznie przekracza wstępne rządowe szacunki i to nie tylko te przewidziane na pierwsze tygodnie, ale na cały 2023 rok.

📢 Forum Lokalnego Biznesu. Przedsiębiorcy z powiatu krapkowickiego spotkali się w Klubie Golfowym Karolinka w Kamieniu Śląskim. Kilkudziesięciu przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu krapkowickiego spotkało się podczas czwartego Forum Lokalnego Biznesu, które w czwartek, 21 września, odbyło się na obiektach Klubu Golfowego Karolinka w Kamieniu Śląskim. To cykl spotkań przedstawicieli biznesu i samorządu organizowany przez Nową Trybunę Opolską.

📢 Natura pożera opuszczoną willę. Z przepięknej rezydencji za niedługo nic nie zostanie Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny.

📢 Najpiękniejsze plaże Portugalii. Tam warto zaplanować wakacje. Są miejsce pełne ludzi i imprez, ale także dzikie zakątki Polacy pokochali Portugalię, jednak jeżdżą głównie do Lizbony i Porto. Tymczasem Portugalczycy, ale także Francuzi, Hiszpanie czy Niemcy, całe lato spędzają na portugalskim wybrzeżu. Tamtejsze plaże są wyjątkowo piękne.

📢 Wypadek w Opolu. Kierująca samochodem uderzyła w rowerzystkę. Obie kobiety zostały ukarane mandatem Kierująca seatem ibizą uderzyła w rowerzystkę na ulicy Spychalskiego w Opolu. Policja uznała, że obie kobiety popełniły wykroczenie, dlatego obie zostały ukarane. 📢 Opolski Teatr Lalki i Aktora zaprasza na pierwszą w tym sezonie premierę. Spektakl inspirowany Brzechwą powstał, by łączyć pokolenia Opolski Teatr Lalki i Aktora zaprasza na pierwszą w tym sezonie premierę. Spektakl inspirowany twórczością Jana Brzechwy powstał, by łączyć pokolenia.

📢 Tak zmieniła się słynna promenada w Oleśnie. Ludzie zbudowali ją w czynie społecznym. To najlepsza przestrzeń publiczna Opolszczyzny Zmodernizowana promenada w Oleśnie zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021. Zbudowano ją w czynie społecznym w czasach PRL-u, a zmodernizowano dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Dzisiaj organizowane są tam koncerty, jest tam plac zabaw i siłownia zewnętrzna. 📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Modne płaszcze na jesień, które pokocha każda pięćdziesięciolatka. Te fasony świetnie ukryją nadprogramowe kilogramy. Przegląd trendów Płaszcze na jesień to świetny wybór na tę porę roku. Modne modele na ten sezon to takie, które założysz do pracy, na spacer, a nawet do eleganckiej sukienki. Będzie ci w nich ciepło i poczujesz się niezwykle kobieco, bo zaprezentowane 3 kroje dopasują się do każdej sylwetki.

📢 Odra Opole to aktualny wicelider Fortuna 1 Ligi. Sprawdziliśmy, ile są warci jej poszczególni piłkarze Odra Opole notuje udany start sezonu w Fortuna 1 Lidze. Po ośmiu kolejkach, najlepsza piłkarska drużyna z Opolszczyzny zajmuje drugie miejsce w tabeli. Przyjrzeliśmy się temu, jak aktualnie wyceniani są jej piłkarze według znanego sportowego portalu Transfermarkt. 📢 Tak wyglądają najśmieszniejsze ozdoby dożynkowe. Mieszkańcy wsi mieli wielkie poczucie humoru 21.09.2023 Tak wyglądało święto plonów w Racławiczkach. To z pewnością jedne z najładniejszych dożynkowych rzeźb, jakie można było zobaczyć w tym roku na Opolszczyźnie. Sama zabawa również była bardzo udana. 21.09.2023.

📢 Tak śmieją się z nas nasze dzieci. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 20.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 20.09.2023. 📢 Oto przykłady na polską patodeweloperkę. Obozy mieszkaniowe zamiast przyjaznych osiedli Wrocławskie mieszkanie z 25 mikropokojami to hit ostatnich dni. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 📢 Kończą się prace w zabytkowym parku w Pokoju. To prawdziwa turystyczna perełka Kończy się rewaloryzacja zabytkowego parku w Pokoju. Prace trwały pięć lat i kosztowały ok. 34 mln zł. Efekt jest imponujący. Już w październiku tę perełkę Opolszczyzny będą mogli podziwiać turyści.

📢 W opolskim zoo urodziły się trzy tygrysy. Kocięta są zdrowe i szybko rosną Cztery tygodnie temu w opolskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły tygrysy. To pierwsza taka sytuacja w powojennej historii zoo, ale - jak podkreśla dyrektor ogrodu Lesław Sobieraj – również przed wojną nie było takiego sukcesu. We wtorek (19 września) opublikowano zdjęcia tygrysich kociąt.

📢 Władysław Kosiniak-Kamysz w Opolu. Szef PSL mówił m.in. o edukacji, inflacji i przedsiębiorcach We wtorek Opole odwiedził prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Przedstawił propozycje PSL dotyczące m.in. edukacji, inflacji i przedsiębiorczości. 📢 Pracownik namysłowskiego starostwa wyprowadzał pieniądze z konta urzędu Jeden z pracowników Starostwa Powiatowego w Namysłowie miał wyprowadzać pieniądze z kasy samorządu. Sprawa została zgłoszona organom ścigania. Mężczyznę zwolniono w trybie natychmiastowym. Opozycja chce dymisji starosty.

📢 Takie pomysły na wykończenie domu mógł mieć tylko szaleniec. Partactwo jakiego świat nie widział 19.09.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 19.09.2023.

📢 Takie rzeczy można dostać za darmo na portalu OLX. Oto najciekawsze oferty od mieszkańców Opolszczyzny 19.09.2023 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest blisko pół tysiąca przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 19.09.2023. 📢 Unikatowa wystawa w Muzeum Powiatowym w Nysie. W śródmieściu wydobyto półtorej tony artefaktów. Możemy się porównywać do Francji czy Włoch W Muzeum Powiatowym w Nysie odbył się wernisaż niezwykłej wystawy pt. „Nysa mieszczańska”. Prezentowane tam artefakty pochodzą z prac prowadzonych u zbiegu ulic Kramarskiej i Karola Miarki i pozwalają na częściową rekonstrukcję życia codziennego dawnych mieszkańców miasta.

📢 23. Jarmark Franciszkański w Opolu. Kilkadziesiąt kramów kusiło w niedzielę smakołykami i rękodziełemi. Sprawdziliśmy ceny W ten weekend, jak co roku od 23 lat, ulice prowadzące do Kościoła Franciszkanów wypełniły się kolorowymi stoiskami i kuszącymi zapachami. To znak, że w centrum stolicy regionu trwa Jarmark Franciszkański. Warto się tam wybrać na zakupy i wesprzeć opolską świątynię. 📢 Kamery wszystko nagrały. Zdjęcia mieszkańców trafiły do sieci. Internauci mają ubaw 18.09.2023 Mieszkańcy Opolszczyzny zostali zaskoczeni, gdy kilka kamer ujawniło niezwykłe i czasem dość kuriozalne sytuacje, w jakich znaleźli się przypadkowi przechodnie. 18.09.2023. 📢 Oto najśmieszniejsze dożynkowe ozdoby, jakie powstały na święcie plonów Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 18.09.2023.

📢 Horoskop na jesień 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga 17.09.2023 HOROSKOP zodiakalny na jesień 2023 roku. Co nasz czeka od 21 września do 21 grudnia? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 16.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł. 📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez!

📢 Opolskie memy dają radę! Festiwal, Odra Opole i Edyta Górniak. Z czym Polakom kojarzy się Opole [MEMY] Z internetowych memów widać, że Opolanie mają poczucie humoru i dystans do samych siebie, więc chętnie śmieją się z samych siebie. Ale z Opola śmieją się czasem także Polacy z innych części kraju. Głównym tematem memów Festiwal Polskiej Piosenki i opolska gwiazda Edyta Górniak. Zobaczcie najlepsze opolskie memy. 📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA] 3 sierpnia 1993 roku na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. Brutalny atak na burmistrza rozległ się politycznym echem w całej Polsce i stał się tematem kampanii wyborczej w 1993 roku. To była pierwsza głośna akcja Samoobrony. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

