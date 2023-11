Przegląd prasy 23.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach z archiwum Dziennika Zachodniego. Pamiętacie? Łezka kręci się w oku”?

Prasówka 23.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach z archiwum Dziennika Zachodniego. Pamiętacie? Łezka kręci się w oku Park Śląski w Chorzowie to dziś jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców województwa śląskiego. Czas spędzają tu całe rodziny. Ten jeden z największych parków miejskich w Europie skrywa masę atrakcji i ma niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Na jego terenie znajdują się m.in. Stadion Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie, Rosarium czy kolejka linowa "Elka". A jak było kiedyś? Zapraszamy na małą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś bawili się tu Ślązacy.

📢 Takie jaja na grzybach. Internauci żartują z grzybiarzy i ich hobby. Oto najśmieszniejsze memy 22.11.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów.

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się w zasadzie ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

Prasówka 23.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Merkury dziś będzie prowokował. Co robić? HOROSKOP na czwartek 23 listopada 2023 r. Horoskop dzienny na czwartek 23 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 22.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 22.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 22.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 ZAKSA wygrała 3:1 pierwszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Olympiakos Pireus się jednak postawił Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:1 w pierwszym meczu tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów. To nie był jednak spacerek. Zawodnicy greckiego Olympiakosu Pireus zostawili jednak na hali wicemistrza Polski dużo zdrowia.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [23.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula [23.11.2023] Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

📢 Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 23.11). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 23.11.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 23.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Olimpiada seniorów w Wołczynie. Wśród konkurencji był np. rzut gumowcem na odległość W Wołczynie po raz pierwszy odbyła się olimpiada seniorów. Wzięli w niej udział nie tylko miejscowi zawodnicy, ale także z Kluczborka i Namysłowa.

📢 Na opolskich drogach wciąż ślisko i niebezpiecznie. Liczne wypadki w ostatnich dniach Pogoda w ciągu ostatnich kilku dni mocno dała się we znaki kierowcom w regionie. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia.

📢 Oto imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 22.11.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Horoskop codzienny na czwartek 23 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 23 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 23.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 W regionie rozkręca się sezon infekcyjny. Kolejki do lekarza już nikogo nie dziwią Wraz z jesienno-zimową aurą i ochłodzeniem powraca również sezon na przeziębienia i infekcje. W związku z tym do przychodni lekarskich w regionie ustawiają się coraz dłuższe kolejki. Fakt długiego oczekiwania do lekarza zdaje się już jednak nikogo nie dziwić. Niczym nadzwyczajnym okazuje się być też zachorowanie na Covid-19.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2023 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.? 📢 Poważny wypadek na obwodnicy Opola. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka Dzisiaj (22.11) na obwodnicy Opola na ul. Powstańców Warszawskich około godziny 13:00 zderzyły się trzy pojazdy. Były to dwa samochody osobowe i ciężarówka.

📢 Według prokuratury znokautował kolegę, następnie polał go benzyną i rzucił w niego zapalonego papierosa. Mężczyzna spłonął żywcem Przed Sądem Okręgowym w Opolu rozpoczął się proces 31-letniego Pawła R., który według prokuratury pobił swojego kolegę, a następnie polał go benzyną i rzucił w jego stronę zapalonego papierosa. Mężczyzna nie miał szans na przeżycie – zginął w płomieniach. Oskarżony w toku postępowania raz się do tego przyznawał, a raz twierdził, że jest niewinny.

📢 Paulina Krupińska w tyci w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! 22.11.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Droga ekspresowa S11. Rekordowe zainteresowanie przetargiem na odcinek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert Aż 25 ofert od firm drogowych wpłynęło w przetargu na budowę drugiego i jednocześnie ostatniego opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Tym razem chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Budowa ma ruszyć już wkrótce, a Opolszczyzna zyska drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu.

📢 Horoskop na ostatni tydzień listopada 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na ostatni tydzień listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do 30 listopada u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Wieloletnią dyrektor wrocławskiego zoo żegnają mieszkańcy i władze miasta Wrocław pożegnał Hannę Gucwińską, znaną z programów telewizyjnych o zwierzętach i wieloletnią dyrektor wrocławskiego ZOO. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od Mszy świętej w bazylice pw. św. Elżbiety. Po modlitwie urnę z prochami złożono w alei zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim. Tam, gdzie spoczął przed dwoma laty mąż Hanny – Antoni Gucwiński. 📢 Black Friday? Najpierw zapłać rachunki, bo potem będziesz mieć Czarną Sobotę! Najśmieszniejsze memy o Black Friday Helloween? To nie jest polskie święto! Black Friday? O tak, jeśli będą atrakcyjne okazje! Polacy chętnie polują na okazje cenowe, ale z rezerwą podchodzą Black Friday. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że ceny przed Czarnym Piątkiem były tak naprawdę niższe. Później podwyższono je, żeby następnie zrobić obniżkę na Black Friday. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się do bijatyki uczniów dwóch szkół w Kluczborku. Mówi o współwinie rodziców Sprawą brutalnej bójki uczniów w Kluczborku odbiła się echem w całej Polsce. Odniósł się do niej nawet minister edukacji Przemysław Czarnek. Dyrektorzy szkół spotkali się na naradzie ze starostą i zapowiadają zmiany, aby zapobiec podobnym bijatykom. Policja prowadzi dochodzenie karne w sprawie pobicia, które jest przestępstwem. 📢 Wypadek na drodze krajowej 42. Zderzyły się tam dwa samochody Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w środę rano na drodze krajowej 42 na trasie Strojec-Żytniów w powiecie oleskim. W jego wyniku jedna osoba została ranna. 📢 W Opolu po raz kolejny rozmawiają o ekoenergetyce. To już 15. edycja tego festiwalu O tym jak pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych i w jaki sposób ją skutecznie magazynować rozmawiają uczestnicy Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, który rozpoczął się dzisiaj (22.11) w Opolu. Wydarzenie potrwa do piątku (24.11).

📢 Na południu Opolszczyzny spadł śnieg w Górach Opawskich. To znak, że zima zbliża się wielkimi krokami. Zobacz region pokryty białą kołderką Jednych śnieg zaskoczył, innym sprawił ogrom radości. Ulice i chodniki w środę(22 listopada) na południu województwa zrobiły się białe. Śnieg najprawdopodobniej utrzyma się dziś, ponieważ termometry wskazują temperaturę poniżej zera. Zobaczcie galerię zdjęć pierwszego śniegu w Nysie, Otmuchowie, Konradowej i Kałkowie. 📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Tak się zarabia na Opolszczyźnie. Nie jesteśmy liderem pod względem wysokości pensji 5836 złotych (brutto) wynosiła przeciętna płaca na Opolszczyźnie w roku 2022 – wyliczył GUS. Należymy do grupy regionów o najniższych płacach, ale na szarym końcu nie jesteśmy. 📢 Ostrzeżenia GIS! 22.11.2023 Wycofano suplement na potencję dla panów! Pestycydy i bakterie w żywności ze sklepów 22.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 22.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 22.11.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Opuszczony szpital na Śląsku z kryminalną historią w tle. Kiedyś był słynny, dziś - ruina! Szkoda... Zobaczcie ZDJĘCIA Szpital w Krapkowicach ratował ludzi z okolicznych miejscowości przez długie lata. Teraz stoi w ruinie i zapomnieniu. Czy kiedykolwiek znów zobaczymy ten budynek w pełnym blasku? Przez moment była na to szansa, ale nowy nabywca okazał się "typem spod ciemnej gwiazdy"... Do środka wszedł Krystian Zacny. Zobaczcie współczesne i archiwalne zdjęcia tego obiektu.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Firma Skrzypczyk Trans wybuduje nowe centrum logistyczne przy autostradzie A4 Firma Skrzypczyk Trans wybuduje swoje centrum logistyczne w Strefie Aktywności Gospodarczej gminy Ujazd. Właśnie ruszyły prace projektowe i załatwianie formalności. 📢 Niespokojne popołudnie na opolskich drogach. Warunki jazdy będą coraz gorsze Do niebezpiecznych zdarzeń doszło dziś na drogach m.in. we Wrzoskach pod Opolem, w Chrząstowicach oraz pod Rudnikami. Kierowcy uważajcie, bo służby meteorologiczne ostrzegają przed oblodzeniami na trasach Opolszczyzny. 📢 Idą dni rozliczeń oraz energii Marsa oraz Słońca. HOROSKOP na środę 22 listopada 2023 r. Horoskop dzienny na środę 22 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Do tych osób uśmiechnie się szczęście w grudniu. Horoskop na ostatni miesiąc 2024 roku HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na grudzień 2023 roku. Co się wydarzy w ostatnim miesiącu roku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będą niezwykłe tygodnie w Waszym życiu.

📢 Horoskop na ostatnie dni listopada. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 22.11.2023 HOROSKOP na drugą połowę listopada 2023 roku. Co się wydarzy od 15 do 30 listopada u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Ten horoskop odpowie na Wasze pytania oraz wątpliwości. 22.11.2023. 📢 Wkrótce znikną papierowe faktury. Skarbówka zaprasza przedsiębiorców na szkolenia Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie nowe zasady fakturowania. Docelowo wszystkie faktury będą wystawiane tylko za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza przedsiębiorców na szkolenia on-line przybliżające nadchodzące zmiany.

📢 Zimna woda na basenie Wodna Nuta czy przewrażliwieni rodzice? Sprawdzamy, co dzieje się na największej pływalni w regionie Część rodziców dzieci z Opola skarży się na niską temperaturę wody na basenie Wodna Nuta, twierdząc, że ich podopieczni opuszczają basen w stanie wychłodzenia, z sinymi ustami i drżąc z zimna. Te kontrowersje narosły do tego stopnia, że pojawiły się zapowiedzi bojkotu pływalni. Postanowiliśmy zweryfikować te doniesienia. Obecnie w obiekcie prowadzone są prace konserwacyjno-naprawcze. 📢 Dziedziczka, założycielka marki kosmetyków i prywatnie żona Alvaro Moraty – poznaj bellissimę Alice Campello [ZDJĘCIA] Poznaj żonę napastnika Atletico Madryt wi reprezentacji Hiszpanii Alvaro Moraty – matkę jego czwórki dzieci, Alice Campello. 📢 Opolska policja publikuje wizerunki osób poszukiwanych listami gończymi. Co zrobili? Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Do tych kobiet wróci dobro w 2024. Horoskop karmiczny dla pań na cały przyszły rok. "Nagrodzi Cię za cierpliwość i elastyczność" HOROSKOP karmiczny dla kobiet na 2024. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria 📢 Horoskop od stycznia do czerwca. Do tych osób uśmiechnie się szczęście w pierwszej połowie 2024 roku HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Zbliża się III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Organizatorzy zwiększyli limit miejsc dla uczestników W Nysie odbywa się jeden z największych biegów mikołajkowych w Polsce. III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy zwiększyli limit miejsc. Wydarzenie ma promować aktywny styl życia. Dla uczestników przewidziano atrakcyjne pakiety startowe i nagrody. 📢 Finansowy horoskop na grudzień 2023. Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP finansowy na grudzień 2023 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą cztery ostatnie tygodnie tego roku? Sprawdziła to dla Was wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w luksusowej posiadłość ze stawem. Zobacz wyjątkowy dom gwiazdy zaprojektowany przez Macieja Myszkowskiego Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Katarzyna Niezgoda na nowych zdjęciach zachwyca sylwetką. Była partnerka Tomasza Kammela przeszła sporą metamorfozę i jest nie do poznania Katarzyna Niezgoda to bizneswoman, o której mówiła cała Polska. Kobieta spotykała się wiele lat temu z atrakcyjnym prezenterem – Tomaszem Kammelem, po ich rozstaniu przeszła spektakularną metamorfozę. 📢 Sheynnis Palacios uwielbiała grać w siatkówkę, teraz jest Miss Universe 2023. Wśród najpiękniejszych kobiet świata jest też Polka ZDJĘCIA Koronę Miss Universe po raz pierwszy w historii zdobyła uczestniczka konkursu piękności z Ameryki Środkowej. Sheynnis Palacios dała się poznać z zamiłowania do sportu, uprawiając siatkówkę podczas studiów na uniwersytecie w Nikaragui. W gali w Salwadorze wzięła też udział Miss Polski Angelika Jurkowianiec. Obejrzyjcie zdjęcia finalistek w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Pożar w bloku na osiedlu Chabry. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej We wtorek (21 listopada) w jednym z mieszkań na osiedlu Chabry w Opolu wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 📢 Rafał Niziołek, pomocnik Odry Opole: Nie pompujemy balonika, ale i nie cofniemy się przed marzeniami [WYWIAD] W naszej szatni nie obowiązuje zakaz używania pojęcia "ekstraklasa". Często nawet w żartach o niej rozmawiamy, bo zdajemy sobie sprawę, że w poprzednich latach przeżywaliśmy również trudne chwile. Skoro jednak teraz na horyzoncie pojawiła się szansa, by powalczyć o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, czujemy się gotowi podjąć wyzwanie - mówi Rafał Niziołek, pomocnik Odry Opole, aktualnego wicelidera Fortuna 1 Ligi. 📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Imieniny Janusza na wesoło. Zobacz najsłynniejsze polskie memy - Janusz Nosacz rozbawi Cię do łez! Janusz - to imię stało się najsłynniejszym w Polsce. Nie tylko dlatego, że nosi je tylu mężczyzn, ale również za sprawą memów, które opanowały internet. Nie ma bardziej "polskiego mema" niż ten traktujący o Januszu. Skąd wzięła się ta moda? Przeczytajcie.

📢 Nocna akcja pod okiem miejskiej kamery w Nysie. Pchali cudze auto po ulicy i uszkadzali inne samochody 30-letni mieszkaniec Nysy bełkotał i śmierdział alkoholem, kiedy w środku zatrzymywali go policjanci. Wcześniej usiłował odjechać nocy cudzym samochodem z ulicznego parkingu. 📢 Kierowca BMW rozbił samochód koło cementowni w Opolu. Wypadł z drogi i uderzył w drzewo [ZDJĘCIA] 31-letni kierowca ledwo kupił BMW, a już w ten sam dzień rozbił je na drzewie koło cementowni w Opolu. Trzy osoby jadące samochodem z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala.

📢 Zobacz, jak Olesno wyglądało z pokładu helikoptera 10 lat temu [ZDJĘCIA] Tak Olesno wyglądało z lotu ptaka, a dokładniej - z lotu helikoptera, jeszcze 10 lat temu. Autorką zdjęć jest Elżbieta Kowalska z Olesna.

📢 Rusza przebudowa ważnego odcinka drogi krajowej nr 40. Od czwartku w centrum Głuchołaz będzie obowiązywał ruch wahadłowy Po podpisaniu umowy i przekazaniu wykonawcy placu budowy rozpoczęły się pierwsze prace związane z rozbudową niemal kilometrowego odcinka drogi nr 40 w Głuchołazach. Od czwartku (23 listopada) będzie w tym rejonie obowiązywała zmiana organizacji ruch. 📢 Szlachetna Paczka otworzyła bazę potrzebujących rodzin. Na liście jest już 170 rodzin z Opolszczyzny. Jak można zostać darczyńcą? Blisko 170 wolontariuszy w 21 rejonach przez ostatnie tygodnie odwiedzało potrzebujące rodziny w naszym regionie. Teraz poszukiwani są ludzie dobrej woli, którzy zechcą przygotować świąteczne prezenty dla potrzebujących rodzin.

📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 423 koło Krępnej. To ruchliwa trasa Opole-Kędzierzyn-Koźle. Na miejscu pracują służby Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek (20 listopada) na drodze wojewódzkiej nr 423 koło Krępnej. 📢 Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Bili pięściami po twarzy, kopali, a tłum nastolatków nagrywał to telefonami Zaczęło się od zwabienia 14-latka pod sąsiednią szkołę, gdzie czekało na niego kilkadziesiąt osób. Został kilkakrotnie uderzony, a potem rozpoczęła się brutalna bójka. Oglądał to tłum nastolatków. Tylko jeden chłopak próbował rozdzielić bijących się. Inni okrzykami zachęcali do bójki lub filmowali telefonami. Filmik z brutalnej bójki rozsyłany jest wiralowo.

📢 Horoskop na pierwszą połowę grudnia 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP na pierwszą połowę grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przepowiednie są niezwykle ciekawe! 📢 Policjanci z Opola zatrzymali złodzieja rowerów. Funkcjonariusze publikują zdjęcia skradzionych jednośladów 42-latek został namierzony i zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu II Policji w Opolu. Mundurowi postawili mu 5 zarzutów, jednak sprawa jest rozwojowa. Osoby, które rozpoznają utracone rowery, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 864 26 25 lub kontakt osobisty. 📢 Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Wspaniałe imprezy w klubach Ferre, Discoplex A4, Aqarium czy Protector. Tak się bawiliście przed laty w kultowych opolskich dyskotekach Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Horoskop na grudzień 2023 dla kobiet. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dla kobiet na grudzień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w ostatnim miesiącu roku u pań? Zapraszamy do niezwykłego i jedynego w swoim rodzaju horoskopu zodiakalnego napisanego wyłącznie z myślą o przedstawicielkach płci pięknej.

📢 Oto nowy horoskop na zimę. Osoby spod tych znaków mogą liczyć na sprzyjający układ gwiazd HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Idzie zima! Nie dajcie się zaskoczyć. Te grafiki rozbawią Was do łez Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Ludzie uwięzieni we własnych mieszkaniach i osiedlach. Tak wygląda współczesna patodeweloperka 17.11.2023. Wrocławskie mieszkanie z 25 mikro pokojami to hit tego roku. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 📢 Nie ufaj mężczyznom spod tych znaków zodiaku zodiaku. Często okłamują kobiety i wykorzystują je 17.11.2023 Horoskop nie jest determinującym czynnikiem w określaniu cech osobowości i zachowań jednostki. Jednak jeśli chodzi o stereotypy dotyczące manipulacji, istnieje kilka znaków zodiaku, które często są uważane za potencjalnie ryzykowne. Oto one! 15.06.2023. 📢 Tłumy na otwarciu Ozimska Park w Opolu. Długie kolejki do wejścia do sklepów. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem Ozimska Park, nowy kompleks handlowy w Opolu, oficjalnie otworzył swoje drzwi. Powitał liczne grono klientów już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działalności. Zlokalizowany na obszarze blisko 18 000 m2 Ozimska Park oferuje ponad 30 sklepów znanych i cenionych marek.

📢 Horoskop miłosny na 2024 rok. Osoby spod tych znaków zodiaku będą miały szczęście w uczuciach HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 16.11.2023. 📢 Karpacz jesienią i zimą 2023: co warto zobaczyć w Karpaczu? Najlepsze atrakcje i propozycje na rodzinną wycieczkę dla dzieci i dorosłych Karpacz znają wszyscy miłośnicy polskich gór – to w końcu jedna z najchętniej odwiedzanych destynacji w Polsce. Nie bez powodu przez cały rok można tam dostrzec wielu turystów. W tym artykule dowiecie się, jakie są najciekawsze atrakcje Karpacza na jesienny lub zimowy urlop. Co warto zobaczyć w Karpaczu? Odkryjcie z nami najlepsze propozycje na rodzinną wycieczkę dla dzieci i dorosłych.

📢 Najśmieszniejsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego. 📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy.

📢 Skorzystaj z infolinii iPFRON+ i uzyskaj pomoc Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył System iPFRON+, który będzie pozwalał jeszcze łatwiej uzyskać wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród jego celów jest m.in. uproszczenie procesu aplikowania o środki PFRON, usprawnienie i przyspieszenie procesu udzielania dofinansowań, a przede wszystkim poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli. Jednym z ważnych elementów nowego systemu jest infolinia, która działa od 30 czerwca br.

📢 Najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internaci żartują ze spraw sercowych Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Angelika Jurkowianiec na zdjęciach. Tak prezentuje się Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec w niedzielę została wybrana Miss Polski 2023. W finale konkursu pokonała 32 kandydatki. Zobaczcie, jak na zdjęciach prezentuje się najpiękniejsza kobieta w Polsce! 📢 Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do matury na poziomie podstawowym. Jak wyglądał egzamin z matematyki? Są już wyniki Matura 2023 z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z trzech obowiązkowych egzaminów, do którego podchodzą uczniowie. Odbył się 8 maja 2023 roku. Maturzyści rozpoczęli pracę o godzinie 9, a pióra musieli odłożyć o godzinie 12. Arkusz CKE i odpowiedzi do matury udostępniamy w tym materiale. Zobacz, jak wyglądał egzamin z matematyki i sprawdź rozwiązania zadań. Mamy arkusze do formuły 2023 i 2015. Przypominamy informacje o wynikach i o maturze poprawkowej.

📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo.

