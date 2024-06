Przegląd prasy 24.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.06”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.06 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim (24.06)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew opolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Cuda natury województwa śląskiego. Tutaj naładujecie baterie. Jest pięknie! Zobaczcie TOP 15 najpiękniejszych miejscówek w regionie Województwo śląskie to niezwykły region, w którym natura odkrywa swoje najpiękniejsze oblicze. Od malowniczych krajobrazów po urokliwe jeziora i majestatyczne góry – te miejsca są prawdziwą oazą spokoju i doskonałym miejscem do relaksu. Odkryjcie TOP 15 najpiękniejszych zakątków, gdzie można naładować baterie i oddać się urokowi przyrody. To doskonałe miejsca dla każdego miłośnika natury.

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 I turniej eliminacyjny 28 Grand Prix Opolszczyzny (GPO) w siatkówce plażowej mężczyzn i kobiet. Do udziału zgłosiło się blisko 50 par W weekend (22 i 23 czerwca) na stadionie w Kędzierzynie-Koźlu rozegrano I turniej eliminacyjny 28 Grand Prix Opolszczyzny (GPO) w siatkówce plażowej. Rywalizowały zespoły żeńskie, męskie i mixty.

📢 Horoskop tygodniowy 24-30 czerwca 2024. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP tygodniowy 24-30 czerwca 2024.

📢 Czym żyli kiedyś Opolanie? O tym pisano prasie 100 lat temu! „rzecz bardzo dziwna, że policya nie jest w stanie wyśledzić bandytów” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły strzelaniny, wypadki, napady i polityka. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet.

📢 Samochód osobowy uderzył w bariery na obwodnicy Nysy. Utrudnienia na Drodze Krajowej nr 46 W niedzielę (23 czerwca) ok. godziny 15.30 służby ratunkowe dostały wezwanie do kolizji mającej miejsce na DK 46 Opole-Złoty Stok (Obwodnica Nysy).

📢 Mężczyzna wypadł z trzeciego piętra. Wezwany na miejsce helikopter nie mógł wystartować z powodu awarii W niedzielę (23 czerwca) to przed godziną 10 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu do którego doszło w jednym z bloków na Osiedlu 1000-lecia w Krapkowicach. 📢 Wrocławski jarmark w centrum będzie jeszcze większy. Gdzie pojawią się kolejne stoiska? Do 8 lipca firmy mogą zgłaszać się w konkursie na organizację wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Tym razem, poza Rynkiem, placem Solnym i ulicami Świdnicką oraz Oławską, stoiska pojawią się jeszcze w jednym miejscu. Wrocław ma również otrzymać więcej pieniędzy za udostępnienie powierzchni.

📢 Gdzie nad wodę podczas wakacji? Te kąpieliska są czynne w województwie opolskim Rozpoczęły się wakacje. Wiele osób będzie chciało spędzić je nad jeziorem lub rzeką, zwłaszcza, że pogoda dopisuje. Warto korzystać z akwenów, które gwarantują właściwą jakość wody, a na ich brzegach bezpieczeństwa pilnują ratownicy. W województwie opolskim do użytkowania zostało dopuszczonych 14 takich kąpielisk (oprócz działających odkrytych basenów).

📢 Tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 23.06.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen. 📢 Samochód dachował na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Trzy osoby ranne, w tym dziecko. Lądowało LPR W niedzielę (23 czerwca) przed godziną 7 doszło na autostradzie A4 do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Samochód osobowy z kilkoma osobami w środku dachował i wylądował w rowie. Służby zanotowały co najmniej troje poszkodowanych, w tym jedno dziecko. Do szpitala zabrało ich Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

📢 Ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie modele i marki oferowano W sobotę 22 czerwca był ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie klasyki cieszyły się największym zainteresowaniem oraz jakie były ceny.

📢 Jak wyglądałoby nasze miasto na grafikach stworzonych przez AI? Oto kilka naszych propozycji. Nie odróżniłbyś ich od zwykłych obrazów Te obrazy mogłyby wyjść spod ręki dobrego malarza. Zostały jednak stworzone przez sztuczną inteligencję. I to zaledwie w kilkanaście sekund. Zobaczcie, jak w komputerowej „wyobraźni” prezentują się najbardziej rozpoznawalne miejsca Opola. 📢 Które miasta na Opolszczyźnie są najstarsze? Niektórymi będziecie zaskoczeni. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie Na Opolszczyźnie mamy obecnie 37 miast. Niektóre są dość młode, założone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Historia innych sięga natomiast średniowiecza. Zapraszamy do naszej niezwykłej galerii. 📢 Barbarzyński atak na Dolnym Śląsku. Pociął człowieka mieczem samurajskim! Uwaga! Drastyczne zdjęcia To się nie mieści w głowie! Do barbarzyńskiego ataku na człowieka doszło w piątkowy wieczór w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Początkowo mówiło się, że napastnik użył ostrej maczety. Okazuje się jednak, że było to narzędzie przypominające miecz samurajski. Zadał nim mężczyźnie kilka głębokich i długich ran. Na miejscu pomocy próbowali mu udzielić świadkowie zdarzenia, jednak upływ krwi był bardzo duży. Mężczyzna w stanie bezpośredniego zagrożenia życia został zabrany do szpitala. Udało nam się dotrzeć do zdjęć zrobionych przez świadków tego zdarzenia, uwaga są drastyczne i pokazują dramatyzm tej sytuacji.

📢 To jedno z bardziej tajemniczych miejsc Opolszczyzny. Folwark Waldhof na zboczu Góry św. Anny Na stoku Góry św. Anny, w okolicy Żyrowej, znajdują się niezwykle malownicze ruiny folwarku Waldhof (Leśnik). Kompleks owiany jest tajemnicą. Niewiele wiadomo o jego przedwojennej historii. 📢 Polska jako pierwsza odpadła z Euro 2024. Zakwalifikowali się jako ostatni, odpadli jako pierwsi. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice W meczu otwarcia 1:2 z Holandią, w meczu o wszystko 1:3 z Austrią, został jeszcze mecz o honor z Francją. Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już po tygodniu. Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami.

📢 Wypadek busa osobowego na 196 km autostrady A4. Są poszkodowani w tym zdarzeniu W sobotni poranek (22 czerwca) ok. godziny 5 rano służby mundurowe dostały wezwanie do niebezpiecznego wypadku busa osobowego. Do zdarzenia doszło na 196 km autostrady A4 w kierunku Katowic.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 22.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Budowa obwodnicy Brzegu. Ważny krok do powstania nowej trasy. Powstanie prawie kilometrowy most Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości 8,7 km. To pierwsza decyzja administracyjna dla tej inwestycji, która definiuje przebieg przyszłej trasy. 📢 Tak się kiedyś handlowało w Opolu. Pamiętacie, co było w Cieplaku, giełdę samochodową czy sklepy Społem? Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska. 📢 Ostatni dzwonek za nami. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Tułowicach W kilkuset opolskich szkołach, podobnie jak w całej Polsce, 21 czerwca zadzwonił ostatni dzwonek roku szkolnego 2023/2024. Świadectwa uczniów odebrane, kwiaty nauczycielom wręczone, plecaki rozpakowane przeleżą najbliższe dwa miesiące. Wakacje rozpoczęło ponad 110 tysięcy uczniów opolskich szkół i 24 tysiące przedszkolaków.

📢 Opolskie firmy przyjazne cudzoziemcom. Rozstrzygnięto konkurs opolskiej uczelni Politechnika Opolska po raz trzeci przyznała nagrody dla opolskich przedsiębiorstw, w których pracują obcokrajowcy. Rozstrzygnięto konkurs "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom". Prezentujemy pełną listę laureatów. 📢 Zmysłowa Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Chętnie podkreśla swoją figurę i odsłania ciało. Zobacz koniecznie! Uwodzicielska Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Młoda przedstawicielka świata showbiznesu bardzo chętnie odsłania ciało i podkreśla swoją figurę. Na niejednej fotografii, zamieszczonej przez nią na przykład na Instagramie widać, że aktorka pozuje w bikini, bieliźnie lub nieskromnych kreacjach. Jej urodę, sylwetkę oraz niebanalne stroje komentuje wielu użytkowników sieci. Na Instagramie celebrytkę obserwuje aktualnie ponad dwa miliony internautów. Zobacz koniecznie zdjęcia młodej artystki! 📢 Polscy turyści będą tam częstymi gośćmi. Pod Jesenikiem powstanie nowoczesny park wodny Władze województwa ołomunieckiego zdecydowały o przekazaniu olbrzymiej dotacji na budowę parku wodnego w miejscu dzisiejszego krytego basenu w Czeskiej Wsi koło Jesenika. W ciągu dwóch lat ma tam powstać aquapark za równowartość 45 milionów złotych.

📢 Rozstrzygnięto przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o trasę Kluczbork - Byczyna - Kępno 23-kilometrowy odcinek pomiędzy Siemianicami (w województwie wielkopolskim) do Gotartowa koło Kluczborka ma być gotowy już za cztery lata. Jego budowa pochłonie ponad pół miliarda złotych. 📢 Takie domy można trafić na komorniczych licytacjach. Każdy znajdzie coś dla siebie. 20.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 20.06.2024 r.

📢 Sukces głubczyczan na Pucharze Świata w kickboxingu. Bartosz i Karolina Słodkowscy znów przywieźli medale Znane głubczyckie małżeństwo sportowców - Karolina Słodkowska oraz Bartosz Słodkowski - wróciło z Pucharu Świata w kickboxingu z medalami. Zawody zostały rozegrane między 13 a 16 czerwca w węgierskim Budapeszcie. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych. Gdzie znajdziesz największe uzdrowisko w kraju? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Które uzdrowisko wybrać? Jeśli czujesz zmęczenie i potrzebę zadbania o swoje zdrowie, poniższa mapa uzdrowisk w Polsce pozwoli ci wybrać najlepszą lokalizację. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz w tym artykule.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. 25 cudownych zakątków, które musisz zobaczyć: zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO Co warto zobaczyć w Polsce? Zobacz moją subiektywną listę aż 25 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić choć raz w życiu. To gotowe pomysły na weekend, urlop czy wakacje dla miłośników wędrówek, zwiedzania i podziwiania. Na liście są zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO i inne miejsca w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Sprawdź, gdzie już byłeś, a gdzie jeszcze powinieneś się udać.

📢 Do tych znaków zodiaku wróci dobra energia. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi.

📢 Finałowa gala konkursu Menedżer Roku Opolszczyzny 2023 za nami. Poznajcie najlepszych przedsiębiorców w regionie Już po raz drugi Nowa Trybuna Opolska wraz ze swoimi partnerami mogła wyróżnić najlepszych przedsiębiorców z naszego regionu. 19 czerwca w Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim odbyła się gala podsumowująca konkurs Menedżer Roku Opolszczyzny 2023. 📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka. 📢 Horoskop na drugie półrocze 2024. Dla każdego znaku zodiaku. "Zamknij już ten etap i rozpocznij nowy" HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024. Zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy.

📢 Na Opolszczyźnie można grać w golfa. W Kamieniu Śląskim otwarto 18-dołkowe pole golfowe 18 dołków pozwala na rozgrywanie profesjonalnych turniejów. Do Opolskiego Klubu Golfowego należy już 80 członków. Ale z pola golfowego w Kamieniu Ślaskim mogą korzystać wszyscy chętni, także ci, którzy po raz pierwszy trzymają w ręku kij golfowy. 📢 W Strzelcach Opolskich ruszyła komunikacja miejska. Pasażerowie jeżdżą po mieście autobusami elektrycznymi Autobusy elektryczne jeżdżą nie tylko po Strzelcach Opolskich, ale wyjechały także na ulice Krapkowic i Gogolina. Trasy prowadzą m.in. do przychodni, urzędów, sklepów i dworców kolejowych.

📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Ale to było wystrzałowe święto miasta! Na Dniach Kluczborka 2024 na stadionie bawiły się tysiące ludzi W każdym dniu Dni Kluczborka na stadionie KKS-u bawiły się tysiące ludzi. Publiczność dopisała, zwłaszcza że miała udział w wyborze muzycznych gwiazd, które zagrały na scenie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z tegorocznych Dni Kluczborka. 📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi. 📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie.

📢 Horoskop zodiakalny na lipiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni. 📢 W Opolu powstaje nowe centrum handlowe. Market sieci Lidl jest już gotowy, obok budowany jest park handlowo-usługowy Wewnątrz sklepu trwa już meblowanie i ostatnie prace kosmetyczne. Powstał też parking, drogi wewnętrzne, zamontowana została wiata na wózki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Kończy się też budowa parku handlowego.

📢 Najpiękniejsza Polka w USA związana jest z Kluczborkiem. Teraz wystąpi w finale konkursu Miss Polonia Emily Reng to zwyciężczyni konkursu Miss Polish America. W Kluczborku ma liczną rodzinę, m.in. babcię. Przyjeżdżała tu jako kilkuletnia dziewczynka. Pod koniec czerwca wystąpi w finale konkursu Miss Polonia.

📢 Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie. 📢 Rynki opolskich miast są przepiękne. Wszystkie robią niesamowite wrażenie. My jednak wybraliśmy tej najlepsze Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 Cuda natury województwa śląskiego. Tutaj naładujesz baterie. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych miejsc w naszym regionie Matka natura stworzyła wiele cudownych miejsc, w których relaks smakuje o niebo lepiej. Wraz z przyjściem lata, warto rozejrzeć się za ciekawymi miejscami, które mogą okazać się prawdziwymi cudami natury w województwie śląskim. Oto TOP10 najpiękniejszych miejsc, w których odpoczniesz i zrelaksujesz się na łonie natury. Wybraliśmy miejsca, które nie tylko zapierają dech w piersiach ale również pozwolą odpocząć od codziennej gonitwy. Zobaczcie!

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga.

📢 Pałac w Kopicach w obiektywie francuskiego fotografika Yanna Toma. Kalendarz ma pomóc w odbudowie zabytku Grupa społeczników zainteresowanych losami pałacu w Kopicach oraz miejscowa parafia po raz kolejny wydały kalendarz ze zdjęciami tego najsłynniejszego opolskiego zabytku. 📢 Śląsk to nie tylko węgiel i kopalnie. Kiedyś Pałac w Kopicach zamieszkiwał "Śląski Kopciuszek"... Nie, to nie bajka! Przekonajcie się sami Dawno, dawno temu w pałacu na Śląsku mieszkał Kopciuszek... Nie, wcale nie opowiadamy Wam bajki na dobranoc dla małych dzieci. Wręcz przeciwnie! Ta historia, choć faktycznie trudno w nią uwierzyć, wydarzyła się naprawdę. Dziś zabierzemy Was, drodzy czytelnicy, do Kopic, gdzie stoją magiczne ruiny pałacu, który zamieszkiwała hrabina Joanna von Schaffgotsch, nazywana "Śląskim Kopciuszkiem". Skąd wziął się ten przydomek? Jakie jeszcze tajemnice skrywa pałac w Kopicach? Zapraszamy do lektury!

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.