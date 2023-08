Przegląd prasy 24.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. opolskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 24.08.2023”?

📢 Taka stara ceramika i porcelana z PRL-u dziś jest dużo warta. Możesz się wzbogacić - mamy ceny Ceramika i porcelana z okresu PRL-u są świadectwem czasów, które minęły. Jej wzornictwo, uważane jest przez kolekcjonerów jako rzemieślnicze dzieło sztuki. Kiedyś takie naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Zobacz unikaty wystawiane na portalu OLX.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

Prasówka 24.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Zmiany personalne w diecezji opolskiej 2023. Są nowi proboszczowie, wikariusze i emeryci. Zobacz, do kogo trafiły dekrety Kuria diecezjalna w Opolu za pośrednictwem swoich mediów opublikowała tegoroczną listę zmian personalnych wśród kapłanów. W 2023 roku, podobnie, jak w latach ubiegłych, w zasadniczej części dotyczą one funkcji proboszczów i wikariuszy. Jest też spora grupa księży udających się na emeryturę. Wiemy także, gdzie trafią neoprezbiterzy, kto podejmie studia specjalistyczne, a także jakie zmiany personalne będą w instytucjach diecezji opolskiej. Wszystkie zmiany dokładnie opisane są na slajdach umieszczonych w galerii. 📢 Horoskop na wrzesień 2023. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta 24.08.2023 HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 24.08.2023.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 24 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 24 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 24.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Wieś na Dolnym Śląsku, którą dosłownie zalano. Domy, drogi i kościół zniknęły pod wodą. To polska Atlantyda Żarek i Brachów to nazwy dwóch wsi na Dolnym Śląsku, które mimo, że przez wieki się rozwijały... dziś są zalane wodą. Pod taflą znajdziemy ruiny budynków, drogi, a nawet... kamienny most. Raz na jakiś czas woda opada, a dno zbiornika odkrywa garść swoich tajemnic. Dzieje się to najczęściej na przełomie zimy i wiosny, zatem już niebawem. Kliknij w zdjęcie i zobacz, jak wyglądają ruiny tych wsi, gdy wyłonią się z wody.

📢 Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 24.08). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Sprawdź horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w czwartek 24.08.2023. Czy będzie to coś dobrego? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 24.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Potrącenie ciężarnej kobiety i ucieczka z miejsca wypadku w Zdzieszowicach. Sprawczyni zdarzenia w rękach policji Na przejściu dla pieszych w Zdzieszowicach potrącona została 28-letnia kobieta w ciąży. W wyniku uderzenia ciężarna doznała poważnych obrażeń ciała, a sprawczyni zdarzenia uciekła, nie udzielając jej pomocy. 📢 Te SUV-y bardzo rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 12 tysięcy papierosów i 86 kilo tytoniu. Pokaźna kontrabanda znaleziona na opolskim odcinku A4 Nielegalny przemyt papierosów i tytoniu udaremniony został pod koniec lipca przez opolskich funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. W pojeździe kontrolowanym na opolskim odcinku A4 znaleziono 3,5 kg tytoniu zapakowanego w siedem półkilogramowych worków i 100 paczek papierosów opatrzonych nazwą znanej marki bez polskich znaków akcyzowych. Po czasie okazało się, że to dopiero wierzchołek góry lodowej. W garażu kierowcy znaleziono jeszcze więcej kontrabandy.

📢 Dotacje na remonty dróg za ponad 25 milionów. Podpisano umowy z samorządowcami Kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafią do opolskich samorządowców. Będzie to prawie 25 milionów 300 tysięcy na remonty. Podpisano już umowy na realizacje dotacji. 📢 To będzie impreza dla prawdziwych smakoszy. Rusza XIV Festiwal Opolskich Smaków 2023 Jedno z największych wydarzeń kulinarnych w regionie odbędzie się w najbliższy weekend (25-27) sierpnia na placu Kopernika w Opolu. W jego trakcie Opolanie będą mogli zasmakować produktów kuchni regionalnej, poznać sposoby na przygotowanie smacznych i dietetycznych potraw.

📢 Babia Góra – raj dla turystów w sercu Beskidów. Wyrusz w podróż na szczyt po malowniczych szlakach. Oto najciekawsze z nich Babia Góra, nazywana także Królową Beskidów, wznosi się dumnie ponad okolicznymi górami, wabiąc śmiałków i miłośników przyrody do jej odkrywania. Jej imponująca sylwetka, widoczna na horyzoncie przy sprzyjającej pogodzie, stanowi jedno z najważniejszych symboli tego regionu. Sprawdź najlepsze szlaki, które są idealne na wyprawę na Babią Górę. 📢 Wypadek na DK94 pod Strzelcami. Zderzyły się trzy samochody, zginął 49-latek, a dwie są ranne. Ważna droga zablokowana Jedna osoba zginęła, a dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku na drodze krajowej nr 94, na odcinku między Strzelcami Opolskimi a miejscowością Sucha. Po zderzeniu trzech samochodów DK94 jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd.

📢 Katowice Airport będzie miało 757 nowych miejsc parkingowych. Zostaną uzupełnione nowoczesnym systemem Katowice Airport z dumą prezentuje jedną ze swoich najnowszych inwestycji. Już wkrótce na terenie lotniska powstanie aż 757 nowych miejsc parkingowych. Trwające obecnie prace zakończyć mają się w 2024 roku.

📢 Najlepsze memy na upały. Niekonwencjonalne sposoby na ochłodę w upalne chwile. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły. 📢 Najśmieszniejsze memy na wakacje 2023. Plażowi Janusze nad polskim morzem rozwijają parawany. Taki klimat tylko nad Bałtykiem! Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Piramidy w Polsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Dlaczego powstały właśnie w naszym kraju? Jakie tajemnice skrywają? Piramidy najczęściej kojarzą nam się z Egiptem czy budowlami na terenach zamieszkiwanych dawniej przez Majów. Tymczasem w Polsce znajduje się ich całkiem sporo! Niektóre z nich wyglądają bardzo tajemniczo, a ich historia tylko utwierdza nas w przekonaniu, że warto zobaczyć je z bliska. Jakie tajemnice skrywają te budowle? 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Opolskie Bractwo Rycerskie gościło u rycerzy w Chorwacji Opolskie Bractwo Rycerskie wzięło udział Renesansnim Festivalu w Chorwacji, jednej z największych w Europie imprez historycznych. Rycerzy z Opola zaprosiły władze chorwackiej Koprivnicy, gdzie zorganizowano ten festiwal. 📢 Weekend atrakcji na zakończenie wakacji w Centrum Handlowym Turawa Park W ostatni weekend sierpnia, Centrum Handlowe Turawa Park szykuje ogromną dawkę atrakcji dla całej rodziny. WEEKEND ATRAKCJI NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI to zlot foodtrucków i dmuchańce, POWRÓT DO SZKOŁY PEŁEN WRAŻEŃ, czyli targi zajęć pozaszkolnych, setki nagród do zdobycia, wiele warsztatów, a także zbiórka elektrycznych śmieci i wsparcie dla OSP Zawada! Na finał wydarzenia zaplanowano FESTIWAL KOLORÓW. 📢 Masz taki telefon? Wkrótce może stać się bezużyteczny. Stare aparaty tracą ważne funkcje 24.08.2023 Stare aparaty utracą ważne funkcje. Wszystko z powodu wycofywania się sieci komórkowych ze starej technologicznie sieci 3G. To ważne informacje szczególnie dla seniorów, którzy nie są biegli w obsłudze takich urządzeń. Co trzeba wiedzieć, aby nie stracić możliwości kontaktu z bliskimi? 24.08.2023.

📢 Jesienne stylizacje gwiazd. Internautki pytają Małgorzatę Rozenek o jej dzianinowy zestaw. Ukryje cellulit na udach i zmarszczki na dekolcie Dzianinowa bluzka i spódnica Małgorzaty Rozenek przyciągnęły uwagę internautek. Celebrytka zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie w stylowym komplecie w paski, w którym pozuje na... kanapie w paski o podobnej kolorystyce. Uwagę zwróciła jednak nie tyle estetyka fotografii, co właśnie stylizacja celebrytki. 📢 W tym opuszczonym opolskim pałacu dzieją się dziwne rzeczy. Komnata tajemnic została otwarta W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza na Opolszczyźnie hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. W pałacu w Wędryni jest klimat jak z filmu grozy.

📢 Ukryta kamera zaskoczyła mieszkańców Opolszczyzny. Teraz wstydzą się swojego zachowania 24.08.2023 Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 24.08.2023.

📢 Wąska kuchnia w bloku – jak ją urządzić? Zobacz na zdjęciach, jak najlepiej zaplanować zabudowę. Warto skorzystać z tych 10 pomysłów Wąska kuchnia to częsta bolączka osób, które mają mieszkanie w bloku. Urządzenie takiego problematycznego wnętrza może stanowić dla właściciela spore wyzwanie aranżacyjne. Przedstawiamy 10 pomysłów na zagospodarowanie wąskiej kuchni w bloku. To łatwiejsze niż nam się wydaje!

📢 Ile się trzeźwieje po 4 piwach? A ile po winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 23.08.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Te malowidła są świetne! Mieszkańcy Gąsiorowic umieścili swoich przodków na muralach i deskalach Mieszkańcy Gąsiorowic w gminie Jemielnica promują swoją wieś przez sztukę. Budynki przyozdobione zostały wizerunkami swoich bliskich. Upamiętnieni zostali przodkowie, którzy już nie żyją, ale dzięki muralom i deskalom otrzymali drugie życie. 📢 Dojrzała Teresa Werner i jej zachwycające ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Po Opolu będą jeździć autobusy elektryczne. Trwa przetarg na dostarczenie 9 autobusów elektrycznych dla Opola Otwarto oferty w przetargu na dostarczenie autobusów elektrycznych dla MZK Opole. Swoje oferty zgłosili dwaj producenci, a zakup dziewięciu fabrycznie nowych autobusów będzie kosztować kilkadziesiąt milionów złotych.

📢 Ujazd sprzed 100 lat. Dziś to najmniejsze miasto na Opolszczyźnie, ale bardzo rozwinięte gospodarczo Jedno z najstarszych śląskich miasteczek dziś jest najmniejszym miastem Opolszczyzny. W minionym stuleciu mieszkańcom Ujazdu nie żyło się jednak tutaj najlepiej. Za to teraz Ujazd przeżywa boom gospodarczy. 📢 Jezioro Pławniowice – na tutejszą plażę w weekendy przybywają tłumy. Przy odrobinie szczęścia można tu zastać ciszę i spokój Jednym z najciekawszych miejsc w Pławniowicach jest zabytkowy zespół pałacowo-parkowy wybudowany w latach 1882-1885. Pałac otoczony jest pięknym parkiem, odbywają się tu koncerty i inne wydarzenia kulturalne. W wakacje zapraszamy jednak nie do pałacu, lecz nad wodę, na kąpielisko nad Jeziorem Pławniowice. Woda, piasek, zimne napoje i jedzenie skwierczące na grillu – czego chcieć więcej w letni weekend!

📢 Odra w Opolu zzieleniała. Wody Polskie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma powodów do niepokoju Od kilku dni mieszkańców Opola martwi zakwit, który pojawił się na Odrze. Instytucje odpowiadające za stan rzek zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma powodów do niepokoju, ponieważ jest to zjawisko naturalne. 📢 Horoskop dzienny na środę 23 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 23 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 23.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Poznaj najlepsze atrakcje nad Jeziorem Solińskim, idealne na wakacje 2023 w Bieszczadach Jeśli planujesz letni wypoczynek w Polsce, Solina i Jezioro Solińskie powinny znaleźć się na twojej liście miejsc do odwiedzenia. To magiczne miejsce w województwie podkarpackim oferuje wiele atrakcji i rozrywek dla turystów. Poznaj najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć podczas pobytu nad Jeziorem Solińskim. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 23.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Burze przeszły przez Opolszczyznę. Połamane drzewa, zerwane dachy i utrudnienia na drodze 22 sierpnia, wieczór w wielu miejscowościach Opolszczyzny upłynął pod znakiem burz. Straty jakie wyrządziła pogoda są spore. 📢 Miss Startu PGE Ekstraligi wybrana! Laureatki są naprawdę urocze [ZDJĘCIA] Nowa Miss Startu żużlowej PGE Ekstraligi została wybrana. Kibice uznali, że najpiękniejszą podprowadzającą jest Karolina Szwajłyk z Torunia. Obejrzyjcie w naszej galerii zdjęcia laureatek i pozostałych kandydatek, które startowały w konkursie Miss Startu 2023 >>>> 📢 Oto najpiękniejsze Polki na MŚ w Budapeszcie! [GALERIA] Trwają mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie. Dziś czwarty dzień zmagań. W stolicy Węgier Polskę reprezentuje 67-osobowa ekipa wśród której są 34 kobiety. Zapraszamy do zobaczenia galerii naszym zdaniem najpiękniejszych Polek walczących o medale na Węgrzech!

📢 W środę pogrzeb jezuity ojca Wacława Rusiniaka. Duchowny posługiwał w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu O. Wacław Rusiniak SJ był duszpasterzem w opolskiej wspólnocie jezuitów. Zmarł w 69. roku życia, 46. roku powołania zakonnego i 40. roku kapłaństwa. Pogrzeb odbędzie się w środę 23 sierpnia.

📢 Dzięki tym liczbom poznasz swoją przyszłość. Wystarczy odczytać własną datę urodzenia Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku.

📢 Tak rolników widzą ludzie z miasta. Memy i śmieszne obrazki o polskiej prowincji. Miasto naprawdę przesadzili 23.08.2023 Polska wieś jest wspaniała i kochają ją miliony Polaków. Ale potrafimy mieć do siebie dystans i spojrzeć na prowincję z lekkim uśmiechem. "Miastowi" mogą nie zrozumieć fenomenu polskiej wsi. 23.08.2023. 📢 Pogoda nie rozpieszcza. Tak się Polacy chronią przed upałami. Memy i obrazki o gorącej aurze 23.08.2023 Z nieba leje się żar, temperatury przekraczają 30 stopni. Polacy szukają ochłody na różne sposoby. Internauci mają poczucie humoru i wszystko komentują po swojemu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia i obrazki. 23.08.2023.

📢 Do internetu wyciekły zdjęcia najgorzej wykończonych domów i mieszkań. To naprawdę robili partacze 23.08.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 23.08.2023. 📢 Pod ziemią ukryte są setki chodników, tuneli i korytarzy. Ich pajęczyna pokrywa całe miasto 23.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 23.08.2023. 📢 Ludzie muszą uciekać przed samochodami. To cud, że w Chmielowicach nie doszło jeszcze do żadnej tragedii Mieszkańcy Chmielowiec już od dwóch lat apelują o budowę przejścia dla pieszych przy sklepie "Tomi Markt". Do sklepu nie prowadzi bowiem żadne przejście dla pieszych ani chodnik, dlatego mieszkańcy muszą przebiegać na drugą stronę po ruchliwej drodze. Wkrótce ma się to jednak zmienić, ponieważ rada dzielnicy chce zmodernizować całą ulicę.

📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem. 📢 Mandat za zbieranie grzybów? Tak! W tych przypadkach grzybiarzom grożą ogromne kary finansowe, a nawet więzienie Grzybobranie może skończyć się wysokim mandatem, jeśli podczas wyjścia do lasu nie będziemy przestrzegać określonych przepisów. Niejednokrotnie nie tylko początkujący, ale i grzybiarze z wieloletnim stażem zapominają o obowiązujących zasadach. Czego zatem nie wolno robić na grzybach i za co możemy dostać mandat? Przeczytaj także kto i gdzie ma prawo sprzedawać grzyby oraz czy w polskich lasach obowiązuje limit zbierania grzybów.

📢 Zabytki techniki na Opolszczyźnie. Warto zobaczyć te fortyfikacje, dawne fabryki, mosty, zakłady rzemieślnicze w województwie opolskim Na Opolszczyźnie możemy zwiedzić przeróżne zabytki techniki: wyjątkowy dworzec kolejowy, który zagrał w filmie; pierwszy w Europie wiszący most żelazny czy obiekty po dawnym przemyśle włókiennym i wapienniczym. 📢 Uczennice z liceum i technikum ze Strzelec Opolskich wystąpiły w teledysku. Nowy wideoklip zespołu Dr Misio jest już gotowy [WIDEO] W Strzelcach Opolskich nakręcono teledysk do nowego utworu „Znikam" zespołu Dr Misio. Wystąpili w nim m.in. uczniowie strzeleckiego liceum i technikum. Wybór miejsca nakręcenia klipu nie jest przypadkowy. Wokalista zespołu Arkadiusz Jakubik pochodzi właśnie ze Strzelec Opolskich.

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24 - podsumowanie [3. kolejka] Prezentujemy podsumowanie meczów 3. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej.

📢 Ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. Kilkudziesięciu kolekcjonerów i wystawców rozstawiło się pod zamkiem Oppersdorffów Giełdy staroci wciąż cieszą się niemalejącym zainteresowaniem kolekcjonerów i osób lubiących antyki. Wielu klientów docenia też fakt że w takim miejscu ceny nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. W przygotowanej przez nas galerii zdjęć znajdziecie część tego co można zakupić w niedzielę (20.08) na giełdzie staroci w Głogówku.

📢 Przed dworcem PKP w Opolu widać już prawie wszystkie klomby i granitową płytę. A kiedy ruszy poszerzanie ul. 1 Maja? Koszt przebudowy placu przed dworcem Opole Główne, którą prowadzi firma BEST OPEBEL to prawie 12,5 mln złotych. Dodatkowe 890 tys. złotych pochłonie budowa prawoskrętu, o którym "zapomniano" podczas przebudowy ul. 1 Maja.

📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania. 📢 Co za odkrycie w dolnośląskim zamku! Do tego pomieszczenia nie zaglądano przez setki lat Zamek Świny, jedna z najciekawszych dolnośląskich warowni, właśnie odsłonił swoje kolejne tajemnice! Archeolodzy odkryli pomieszczenia piwniczne, wewnątrz których natrafiono na artefakty będące w ukryciu przez wieki! 📢 Tak wyglądał w środku opuszczony Hotel Stobrawa w Kluczborku. Zobacz zdjęcia Foto-Luka Dziewięciopiętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku został zamknięty w 1997 roku. Wówczas w budynku przy ul. Mickiewicza działały jeszcze biura, m.in pierwsza redakcja terenowa „Nowej Trybuny Opolskiej”. Kluczborski wieżowiec długo był opuszczony i niszczejący, ale ma nowego właściciela, który właśnie remontuje obiekt na komfortowy apartamentowiec.

📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Piątek dniem zadumy i rozważania męki Jezusa. Pielgrzymka opolska zbliża się do Częstochowy Pątnicy mają za sobą kolejny dzień, podczas którego z modlitwą i ufnością znosili trudy wędrówki. W piątek (18 sierpnia) opolska pielgrzymka rozważała m.in. stacje Męki Pańskiej. Przedostatni etap został uwieczniony na zdjęciach umieszczonych w galerii. Na naszych stronach znajdują się codzienne relacje z pielgrzymki.

📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Biskup Waldemar Musioł przypomniał o współodpowiedzialności świeckich za misję Kościoła Trwa kolejny dzień 47. Pieszej Opolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W czwartek (17 sierpnia) wszystkie strumienie spotkały się na pątniczym szlaku. Od tego dnia wspólnie zmierzają do Częstochowy. Na polanie leśnej w Pietraszowie została odprawiona Msza święta, której przewodniczył bp Waldemar Musioł. W galerii znajdują się zdjęcia z kolejnego dnia pielgrzymki.

📢 Gwałtowna ulewa przeszła przez Krapkowice. Część ulic była zalana, bo studzienki nie nadążały z odbieraniem deszczówki Gwałtowna ulewa, której towarzyszyła burza, przeszła nad powiatem krapkowickim w czwartkowe popołudnie po godz. 16:00. Deszczówka zalała wiele ulic. 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi spotkali się na Górze Świętej Anny. Mszy świętej przewodniczył bp Waldemar Musioł Trwa Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. We wtorek (15 sierpnia) na Górze Świętej Anny spotkały się strumienie opolski, nyski i głubczycki. Mszy świętej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Waldemar Musioł. W homilii rozważał trudności w wierze w Kościół. Na zakończenie poświęcił zioła przyniesione przez wiernych. 📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Rentgenowskie zdjęcie głowy na szybie. Ta opuszczona wieś kryje wiele tajemnic Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 14.08.2023. 📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Afera taczkowa była tematem kampanii wyborczej, ale koniec tej awantury był tragiczny W ferworze kłótni politycznych często powtarza się, że tego czy innego polityka powinno się wywieźć na taczce. 3 sierpnia 1993 roku, czyli 30 lat temu, na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. I nie był to wcale dowcipny polityczny happening, tylko akt brutalnej przemocy. Z tragicznym finałem, ponieważ afera praszkowska zakończyła się samobójstwem dwóch ze sprawców!

📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów! 📢 Najdziwniejszy dom wczasowy na Opolszczyźnie. Ludzie mówili na niego "Małe Alcatraz". Tajemnice Szumiradu Przez lata w Szumiradzie wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tak wypoczywały. Dawniej te kolonie letnie były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa np. w zbieraniu jagód. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Zobacz zdjęcia zamknięte w kapsule czasy na wieży ratusza w Kluczborku Podczas remontu zabytkowego ratusza na rynku w Kluczborku w tzw. kapsule czasu w iglicy zamknięto zdjęcia pokazujące miasto. Są to zarówno archiwalne, jak i współczesne fotografie. Możesz je zobaczyć w naszej galerii. 📢 Opolskie wojsko sprzed 20, 30 i 40 lat. Zobacz, jak wyglądali żołnierze, ich przysięgi, manewry, wyjazdy na misje, wyjście do rezerwy Tym razem udostępniamy galerię unikatowych zdjęć opolskich jednostek wojskowych i żołnierzy, zrobionych na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez fotoreporterów najpierw Trybuny Opolskiej, a potem Nowej Trybuny Opolskiej.

📢 Burze Opolskie, 14 lipca. 168 wyjazdów strażaków do usuwania skutków nawałnicy Gwałtowne burze przetaczają się nad województwem opolskim. Do 22.00 strażacy interweniowali 168 razy - poinformował asp. sztab. Dariusz Grudzień, dyżurny wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

