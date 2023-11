Przegląd prasy 24.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 24.11.23

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się w zasadzie ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

📢 Horoskop codzienny na piątek 24 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 24 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 24.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Prasówka 24.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego. Znamy laureatów konkursu W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyła się gala konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego. Nagrodzono samorządy, które realizowały inwestycje, a także projektantów oraz wykonawców.

📢 Nie warto marnować jedzenia. Na osiedlu Armii Krajowej w Opolu stanęła lodówka społeczna Mieszkańcy Opola mogą korzystać z kolejnej lodówki społecznej, która właśnie została uruchomiona przy ulicy Hubala 10, tuż obok sklepu Stokrotka. Inicjatywa ta, której celem jest zwalczanie marnotrawstwa żywności i dzielenie się nią z potrzebującymi, powstała dzięki współpracy Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wsparciu finansowemu ze strony budżetu miasta Opole. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Najlepsze gry komputerowe sprzed lat. Pamiętasz je wszystkie? 11 klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry komputerowe to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe. 📢 Oto najśmieszniejsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Zobaczcie niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów 24.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Fundacja Mam Marzenie sprawiła dużą radość małym pacjentom w Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Obdarowała ich pluszakami W czwartek (23 listopada) wolontariusze Fundacji Mam Marzenie sprawili wielką radość małym pacjentom na oddziale pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Z okazji zbliżającego się Dnia Pluszowego Misia przekazali im maskotki. 📢 GDDKiA wskazała ostateczny wariant rozbudowy autostrady A4 Wrocław - Legnica. Wszystko już jasne! Nie będzie budowy nowego śladu autostrady A4 pod Wrocławiem, to już pewne! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 23 listopada 2023, że wskazano ostateczny wariant rozbudowy A4 na odcinku Wrocław - Legnica. Jako pierwsi pisaliśmy już 1 października - jeszcze nieoficjalnie - że takie ustalenia zapadły 1 października tego roku, blisko 2 miesiące trzeba było czekać na oficjalne potwierdzenie tych informacji. Teraz już wiadomo ostatecznie, że dla wariantu przebudowy w starym śladzie, GDDKiA w I kwartale 2024 złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W kolejnych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę.

📢 Galeria Ozimska Park w Opolu po tygodniu od otwarcia już wymaga sporego remontu. „Fuszerka i bubel budowlany to mało powiedziane” Otwarta przed tygodniem galeria Ozimska Park w Opolu szybko zdążyła zasłużyć na niezadowolenie ze strony klientów. Idylliczna wizja miejsca przyjaznego spacerom i zakupom została szybko zatarta przez widoczne już na pierwszy rzut oka niedociągnięcia. Nierówne płyty chodnikowe, które tworzą niebezpieczeństwo dla przechodniów, to tylko niektóre z zaniedbań, na które skarżą się klienci. 📢 Bitwę o przeceniony telewizor wygrał Sylwester Stallone! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Black Friday Helloween? Przecież to nie jest polskie święto! Black Friday? O tak, jeśli będą atrakcyjne okazje! Nawet jeśli nie ma u nas Święta Dziękczynienia, po którym właśnie następuje Black Friday. Polacy lubią obniżki i rabaty, ale też z rezerwą podchodzą do Black Friday. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że ceny przed Czarnym Piątkiem były tak naprawdę niższe. Później podwyższono je, żeby następnie zrobić obniżkę na Black Friday. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do matury na poziomie podstawowym. Jak wyglądał egzamin z matematyki? Są już wyniki Matura 2023 z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z trzech obowiązkowych egzaminów, do którego podchodzą uczniowie. Odbył się 8 maja 2023 roku. Przypominamy arkusz CKE i odpowiedzi do matury dla tegorocznych maturzystów. Zobacz, jak wyglądał egzamin z matematyki i sprawdź rozwiązania zadań. Rozwiązywanie arkuszy to świetna forma nauki do egzaminu! Prezentujemy arkusze do formuły 2023 i 2015. 📢 Kultowe cytaty ze znanych filmów po śląsku. Rozpoznacie, z jakiego to filmu? Al Bundy dobrze wie, że babów się niy do spokopić. James Bond lubi martini poszelontane, niy pofyrlane. Wyobraźcie sobie, że oglądacie film ze śląskimi napisami albo ze śląskim dubbingiem. Sprawdźcie w naszej galerii, czy zrozumielibyście, o czym jest mowa.

📢 Tajemniczy zgon w Szybowicach. Prokuratura mówi, że doszło do nieszczęśliwego wypadku Najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku zbiegu kilku okoliczności. W tej chwili nic nie wskazuje na to, aby w tej sprawie było jakieś kryminalne tło tego zdarzenia – mówi prokurator rejonowy w Prudniku Aleksander Litwin. 📢 Horoskop na zimowe miesiące 2023/2024. Oto, co się wydarzy od grudnia do marca u osób spod kolejnych znaków zodiaku HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie.

📢 ORP "Sokół" podczas ostatniej podróży. Okręt podwodny przetransportowany przed Muzeum Marynarki Wojennej Towarzyszyliśmy okrętowi w jego ostatniej podróży, a była to droga wyjątkowa, bo zupełnie inna niż te, które zazwyczaj pokonywał ORP "Sokół". Na lądzie, ze sporą obstawą i ogromnym zapleczem logistycznym, wśród zapatrzonych w niego mieszkańców. ORP "Sokół" podjechał przed Muzeum Marynarki Wojennej - swój nowy dom.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku mogą liczyć na przypływ gotówki w grudniu 2023 HOROSKOP finansowy na grudzień 2023 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą cztery ostatnie tygodnie tego roku? Sprawdziła to dla Was wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie.

📢 Pan Artur bohaterem internetu. Ustanowił absolutny rekord w teleturnieju "Jeden z dziesięciu" Prawdziwy rekord w teleturnieju "Jeden z dziesięciu"! W całej historii programu nie było jeszcze takiej sytuacji. Artur Baranowski dzięki swojemu niezwykłemu wyczynowi i rekordowemu wynikowi, stał się już prawdziwym bohaterem internetu. 📢 Te osoby będa miały szczęście w pierwszej połowie 2024 roku. Horoskop zodiakalny od stycznia do czercwca HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Polacy wybudują Czechom autostradę do Polski. To fragment połączenia Wrocław - Praga. Zobacz wizualizacje Czesi właśnie rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę budowy autostrady D11 przy granicy z Polską. Kluczowy, górski fragment połączenia Wrocław - Praga wybuduje polska firma Budimex. Dzięki temu nasza droga ekspresowa S3, która dziś kończy się w okolicach Lubawki, będzie miała swój dalszy ciąg. Ponad 20-kilometrowy odcinek przez czeskie góry, ma powstawać 54 miesiące, czyli 4,5 roku. Prace ruszą najszybciej, jak to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy. 📢 [Aktualizacja] Płonie hala z chemikaliami w Kędzierzynie. W akcji ponad 30 jednostek straży pożarnej Strażacy walczą z ogniem w hali chemikaliami przy ulicy Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Pożar jest bardzo poważny. Słup dymu widać z daleka. 📢 Jeśli rozpoznajesz swoje skradzione rzeczy to skontaktuj się z policjantami. Funkcjonariusze pokazują kosztowności Nie tak dawno przy realizacji sprawy narkotykowej policjanci wpadli na trop przestępczej dziupli. Oprócz 10 kilogramów narkotyków, w mieszkaniu były jeszcze rzeczy pochodzące z kradzieży. Funkcjonariusze szukają teraz ich prawowitych właścicieli.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Będą nowe trasy rowerowe do czeskiej granicy. Powiat prudnicki dogadał się z czeskim Jindrichovem Opolskie samorządy szykują projekty budowy nowych tras rowerowych. Powstaną one za pieniądze Unii Europejskiej przeznaczone na likwidację niskiej emisji i na polsko czeską współpracę. Rowerzystów czekają ciekawe nowości. 📢 Oto imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 23.11.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 23.11.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 23.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 23.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Oleski Konkurs Fotograficzny 2023. Tajemnicze Olesno, ekspresja i moje najładniejsze zdjęcie. Zobaczcie najlepsze fotografie z konkursu Tradycyjnie były trzy kategorie tematyczne oraz nagroda Grand Prix w tegorocznym Oleskim Konkursie Fotograficznym. Najlepsze fotografie prace można oglądać na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, a także w naszej fotogalerii.

📢 Uczniowie PSP nr 5 w Kluczborku są ekspertami od maszyn wodnych w teorii i w praktyce Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku brali udział w Regionalnym Turnieju Maszyn Wodnych w Katowicach. Zaprezentowali się bardzo dobrze i awansowali do finału międzynarodowego. 📢 Piękne wieńce adwentowe 2023. Wyjątkowe dekoracje, która zwiastują Boże Narodzenie. Te stroiki do domu to prawdziwy hit Zbliża się najpiękniejszy czas w roku. Sprzed domów znikają dynie i wrzosy, a my powoli zaczynamy przyozdabiać nasze wnętrza na okoliczność nadchodzących wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia. 📢 Nadleśnictwo Zawadzkie, czyli w krainie opolskiej Amazonki Lasy Nadleśnictwa Zawadzkie tworzą rozległy kompleks leśny, gęsto usiany urokliwymi zbiornikami wodnymi. Można w nich spacerować i jeździć na rowerze. Tutejsze tereny obfitują w grzyby, które w sezonie przyciągają zbieraczy nawet z sąsiednich województw. Podobnie jak w innych opolskich nadleśnictwach zagrożeniem dla drzew jest jemioła.

📢 Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach z archiwum Dziennika Zachodniego. Pamiętacie? Łezka kręci się w oku Park Śląski w Chorzowie to dziś jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców województwa śląskiego. Czas spędzają tu całe rodziny. Ten jeden z największych parków miejskich w Europie skrywa masę atrakcji i ma niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Na jego terenie znajdują się m.in. Stadion Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie, Rosarium czy kolejka linowa "Elka". A jak było kiedyś? Zapraszamy na małą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś bawili się tu Ślązacy.

📢 Najseksowniejsza pilkarka świata Alisha Lehmann skrytykowana za igranie makijażem. Odpowiedziała szokującym zdjęciem w obcisłym gorsecie Napastniczka Alisha Lehmann została skrytykowana po meczu reprezentacji Szwajcarii, w którym Helwetki doznały miażdżącej porażki z aktualnymi mistrzyniami świata – drużyną Hiszpanii 1:7. Po spotkaniu internetowe trolle zaatakowały największą szwajcarską gwiazdę, krytykując jej większą dbałość o wygląd niż poprawę umiejętności piłkarskich.

📢 Na opolskich drogach wciąż ślisko i niebezpiecznie. Liczne wypadki w ostatnich dniach Pogoda w ciągu ostatnich kilku dni mocno dała się we znaki kierowcom w regionie. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. 📢 W regionie rozkręca się sezon infekcyjny. Kolejki do lekarza już nikogo nie dziwią Wraz z jesienno-zimową aurą i ochłodzeniem powraca również sezon na przeziębienia i infekcje. W związku z tym do przychodni lekarskich w regionie ustawiają się coraz dłuższe kolejki. Fakt długiego oczekiwania do lekarza zdaje się już jednak nikogo nie dziwić. Niczym nadzwyczajnym okazuje się być też zachorowanie na Covid-19.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Poważny wypadek na obwodnicy Opola. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka Dzisiaj (22.11) na obwodnicy Opola na ul. Powstańców Warszawskich około godziny 13:00 zderzyły się trzy pojazdy. Były to dwa samochody osobowe i ciężarówka. 📢 Według prokuratury znokautował kolegę, następnie polał go benzyną i rzucił w niego zapalonego papierosa. Mężczyzna spłonął żywcem Przed Sądem Okręgowym w Opolu rozpoczął się proces 31-letniego Pawła R., który według prokuratury pobił swojego kolegę, a następnie polał go benzyną i rzucił w jego stronę zapalonego papierosa. Mężczyzna nie miał szans na przeżycie – zginął w płomieniach. Oskarżony w toku postępowania raz się do tego przyznawał, a raz twierdził, że jest niewinny. 📢 Droga ekspresowa S11. Rekordowe zainteresowanie przetargiem na odcinek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert Aż 25 ofert od firm drogowych wpłynęło w przetargu na budowę drugiego i jednocześnie ostatniego opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Tym razem chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Budowa ma ruszyć już wkrótce, a Opolszczyzna zyska drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu.

📢 Horoskop na ostatni tydzień listopada 2023. Bliźnięta, Byk, Baran, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na ostatni tydzień listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do 30 listopada u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Wieloletnią dyrektor wrocławskiego zoo żegnają mieszkańcy i władze miasta Wrocław pożegnał Hannę Gucwińską, znaną z programów telewizyjnych o zwierzętach i wieloletnią dyrektor wrocławskiego ZOO. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od Mszy świętej w bazylice pw. św. Elżbiety. Po modlitwie urnę z prochami złożono w alei zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim. Tam, gdzie spoczął przed dwoma laty mąż Hanny – Antoni Gucwiński. 📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się do bijatyki uczniów dwóch szkół w Kluczborku. Mówi o współwinie rodziców Sprawą brutalnej bójki uczniów w Kluczborku odbiła się echem w całej Polsce. Odniósł się do niej nawet minister edukacji Przemysław Czarnek. Dyrektorzy szkół spotkali się na naradzie ze starostą i zapowiadają zmiany, aby zapobiec podobnym bijatykom. Policja prowadzi dochodzenie karne w sprawie pobicia, które jest przestępstwem.

📢 Wypadek na drodze krajowej 42. Zderzyły się tam dwa samochody Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w środę rano na drodze krajowej 42 na trasie Strojec-Żytniów w powiecie oleskim. W jego wyniku jedna osoba została ranna. 📢 W Opolu po raz kolejny rozmawiają o ekoenergetyce. To już 15. edycja tego festiwalu O tym jak pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych i w jaki sposób ją skutecznie magazynować rozmawiają uczestnicy Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, który rozpoczął się dzisiaj (22.11) w Opolu. Wydarzenie potrwa do piątku (24.11).

📢 Na południu Opolszczyzny spadł śnieg w Górach Opawskich. To znak, że zima zbliża się wielkimi krokami. Zobacz region pokryty białą kołderką Jednych śnieg zaskoczył, innym sprawił ogrom radości. Ulice i chodniki w środę(22 listopada) na południu województwa zrobiły się białe. Śnieg najprawdopodobniej utrzyma się dziś, ponieważ termometry wskazują temperaturę poniżej zera. Zobaczcie galerię zdjęć pierwszego śniegu w Nysie, Otmuchowie, Konradowej i Kałkowie.

📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku! 📢 Horoskop codzienny na środę 22 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 22 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 22.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Wkrótce znikną papierowe faktury. Skarbówka zaprasza przedsiębiorców na szkolenia Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie nowe zasady fakturowania. Docelowo wszystkie faktury będą wystawiane tylko za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza przedsiębiorców na szkolenia on-line przybliżające nadchodzące zmiany. 📢 Zimna woda na basenie Wodna Nuta czy przewrażliwieni rodzice? Sprawdzamy, co dzieje się na największej pływalni w regionie Część rodziców dzieci z Opola skarży się na niską temperaturę wody na basenie Wodna Nuta, twierdząc, że ich podopieczni opuszczają basen w stanie wychłodzenia, z sinymi ustami i drżąc z zimna. Te kontrowersje narosły do tego stopnia, że pojawiły się zapowiedzi bojkotu pływalni. Postanowiliśmy zweryfikować te doniesienia. Obecnie w obiekcie prowadzone są prace konserwacyjno-naprawcze.

📢 Opolska policja publikuje wizerunki osób poszukiwanych listami gończymi. Co zrobili? Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 423 koło Krępnej. To ruchliwa trasa Opole-Kędzierzyn-Koźle. Na miejscu pracują służby Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek (20 listopada) na drodze wojewódzkiej nr 423 koło Krępnej. 📢 Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Bili pięściami po twarzy, kopali, a tłum nastolatków nagrywał to telefonami Zaczęło się od zwabienia 14-latka pod sąsiednią szkołę, gdzie czekało na niego kilkadziesiąt osób. Został kilkakrotnie uderzony, a potem rozpoczęła się brutalna bójka. Oglądał to tłum nastolatków. Tylko jeden chłopak próbował rozdzielić bijących się. Inni okrzykami zachęcali do bójki lub filmowali telefonami. Filmik z brutalnej bójki rozsyłany jest wiralowo.

📢 Horoskop na pierwszą połowę grudnia 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP na pierwszą połowę grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przepowiednie są niezwykle ciekawe! 📢 Policjanci z Opola zatrzymali złodzieja rowerów. Funkcjonariusze publikują zdjęcia skradzionych jednośladów 42-latek został namierzony i zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu II Policji w Opolu. Mundurowi postawili mu 5 zarzutów, jednak sprawa jest rozwojowa. Osoby, które rozpoznają utracone rowery, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 864 26 25 lub kontakt osobisty. 📢 Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Polska niemoc, czeski film i i Gang Albanii. Memy po meczu Polska - Czechy. Polacy przegrali łatwą grupę eliminacyjną do Euro 2024 [MEMY] Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Z Czechami w dwóch meczach Polacy ugrali zaledwie 1 punkcik. Ostatnią szansą są baraże, ale Polska w 2023 roku w meczu o punkty potrafiła wygrać tylko z amatorami z Wysp Owczych! 📢 Ludzie uwięzieni we własnych mieszkaniach i osiedlach. Tak wygląda współczesna patodeweloperka 17.11.2023. Wrocławskie mieszkanie z 25 mikro pokojami to hit tego roku. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością.

📢 Otwarcie nowego hipermarketu w Opolu. Byliśmy tam jako pierwsi. Co można kupić w tym sklepie i jakie są promocje? Zobaczcie zdjęcia 16 listopada z samego rana szwedzka sieć multimarketów Jula otworzy swój pierwszy sklep na Opolszczyźnie. Nowy obiekt mieści się w galerii Ozimska Park w Opolu. My byliśmy tam jako pierwsi, aby pokazać naszym czytelnikom, jakie produkty oferuje ta sieć sklepów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tłumy na otwarciu Ozimska Park w Opolu. Długie kolejki do wejścia do sklepów. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem Ozimska Park, nowy kompleks handlowy w Opolu, oficjalnie otworzył swoje drzwi. Powitał liczne grono klientów już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działalności. Zlokalizowany na obszarze blisko 18 000 m2 Ozimska Park oferuje ponad 30 sklepów znanych i cenionych marek.

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego. 📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy. 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Głosowanie rozpoczęte. Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Rozpoczęło się głosowanie, a na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji!

📢 Oleski Konkurs Fotograficzny 2022. Ja i Ty, czarne i białe oraz moje miasto. Zobaczcie najlepsze zdjęcia [GALERIA] Były trzy kategorie tematyczne oraz nagroda Grand Prix. Najlepsze fotografie prace obejrzeć można na wystawie w Miejskim Domu Kultury oraz w naszej fotogalerii. 📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

iPolitycznie: Czy Donald Tusk zawetuje zmiany w unijnych traktatach?