Przegląd prasy (24.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie”?

Prasówka 24.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie Kiedy Polsat zdjął kilka lat temu ze świątecznej ramówki film „Kevin sam w domu”, widzowie tak masowo protestowali, że film jednak w końcu i tak wyemitowano w telewizji! Ułożyliśmy ranking 20 najlepiej ocenianych filmów świątecznych. Zobaczcie w naszej galerii, co warto obejrzeć w święta.

📢 Szybciej i wygodniej pojedziemy na południe Europy. Czesi otworzyli 5,5 kilometrowy odcinek autostradowy koło Szumperka Czeska trasa drogowa I/44 od granicy państwa w Głuchołazach do czeskiej autostrady A35 w Mohelnicy ma od nowy odcinek autostradowy. Za Szumperkiem pojedziemy dodatkowe 5,5 kilometra po autostradzie.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 24 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 24 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 24.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 24.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 23.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 24.12). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu powinno się wydarzyć w niedzielę 24.12.2023. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 24.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [24.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 23.12.2023 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów.

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Bliźniąt. Jaką przyszłość przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Bliźniąt. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Bliźniąt. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości.

📢 Tej nocy wiało, jutro marznące opady. A jaka pogoda będzie w święta? Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin w całej Polsce doświadczaliśmy bardzo silnego, porywistego wiatru, którego prędkość w Sudetach dochodziła nawet do 150 km/h. Zjawisko to było związane z szalejącym nad Europą orkanem Pia. To jednak nie koniec utrudnień wynikających ze złej pogody. Na jutro prognozowane są marznące opady deszczu. A jaka pogoda będzie w same święta?

📢 Ewa Swoboda pokazuje zgrabne ciało i swoje tatuaże. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 23.12.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 12 potraw wigilijnych, które powinny znaleźć się na świątecznym stole. Zobacz, o jakich daniach nie możesz zapomnieć Tradycja nakazuje, żeby w Wigilię 24 grudnia przygotować uroczystą kolację, która składa się z 12 potraw. Wśród potraw wigilijnych są m.in. pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem, barszcz czy kompot z suszu. Przygotowaliśmy dla ciebie listę wigilijnych potraw, które powinny znaleźć się na świątecznym stole. Sprawdź koniecznie.

📢 Horoskop na ostatni tydzień grudnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP zodiakalny na ostatni tydzień grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 24 do 31 grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Wybrał nietypowy sposób na wejście do ZOO w Opolu. W nocy po pijanemu staranował bramę Minionej nocy z 22 na 23 grudnia na Wyspie Bolko w Opolu doszło do zaskakującego wydarzenia. 48-letni mężczyzna wyłamał bramę ZOO wjeżdżając w nią busem. We krwi miał 1,5 promila alkoholu. 📢 Horoskop dla Baranów na zimę. Co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku? Horoskop dla Baranów na zimę. Zobacz, co czeka Twój znak zodiaku zimą. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz spodziewać się w miłości, pracy oraz jak będą wyglądać sprawy finansowe? Sprawdź horoskop dla Baranów na zimę, a nic Cię nie zaskoczy.

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Aktor i artysta kabaretowy zmarł w wieku 54 lat Przygnębiające wieści obiegły dziś internet. 22 grudnia 2023 roku zmarł Krzysztof Respondek, śląski aktor i artysta kabaretowy. O śmierci przyjaciela poinformował za pośrednictwem Facebooka Krzysztof Hanke. 📢 Pożar mieszkania w Opolu. Stracili dach nad głową tuż przed świętami W sobotę rano (23.12) w Opolu spłonęło jedno z mieszkań znajdujące się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Nysy Łużyckiej. W chwili wybuchu pożaru w mieszkaniu znajdowały się 3 osoby. 📢 Okazja dla spóźnialskich. Spowiedź przedświąteczna w opolskich parafiach. Opole ma wiele kościołów, gdzie trwają dyżury Boże Narodzenie to czas budowania zgody. Pokoju i spokoju życzą sobie zarówno ludzie wierzący, jak i osoby będące nieco dalej od Kościoła. Corocznie święta narodzenia Pańskiego to dla katolików okazja do spowiedzi. W sobotę 23 grudnia opolskich parafiach księża pełnią wielogodzinne dyżury, aby umożliwić wiernym przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Sprawdziliśmy, gdzie w Opolu prowadzona jest spowiedź przedświąteczna.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 23.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 23.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 23.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Świąteczne obżarstwo oczami internautów, czyli "wątrobo, przepraszam". Najśmieszniejsze bożonarodzeniowe MEMY. Sałatka warzywna rządzi! Święta Bożego Narodzenia to czas spędzony z bliskimi, zwykle przy suto zastawionym stole. Po bezmięsnej Wigilii, na talerzach pojawiają się pieczone mięsa, wędliny, sałatki, ciasta. Nielicznym udaje się oprzeć świątecznemu obżarstwu. Jak przetrwać Boże Narodzenie i nie przytyć? Czy to wykonalne? Zobaczcie najśmieszniejsze świąteczne MEMY dotyczące tego tematu. Internaucie nie zawiedli!

📢 Horoskop codzienny na sobotę 23 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 23 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 23.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Szczepanowickie Betlejem to już 25 lat tradycji. W drugi dzień świąt odbędzie się tu wielkie, coroczne kolędowanie W drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, parafia pw. Świętego Józefa w Opolu-Szczepanowicach zaprasza na coroczne, tradycyjne kolędowanie pod szopką na placu plebanijnym. To wydarzenie, które od 25 lat przyciąga tysiące Opolan i gości, tworząc niepowtarzalną atmosferę świąt. 📢 Burza śnieżna w Katowicach! Na DTŚ w Świętochłowicach doszło do kolizji 7 samochodów. Kierowcy napotkali duże utrudnienia Po godzinie 5, w wyniku nagłej śnieżycy 7 samochodów brało udział w kolizji drogowej. Kierowcy napotkali duże utrudnienia na drodze DTŚ w kierunku Gliwic przy zjeździe Ruda Śląska Chebzie. Do 7:40 droga była zablokowana, a policja wyznaczały objazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a trasa jest już przejezdna.

📢 Porażka Mickiewicza Kluczbork 0:3 z PSG KPS Siedlce w meczu 15. kolejki Tauron 1. Ligi. Gdzie jest ta drużyna z początku sezonu? KKS Mickiewicz Kluczbork przegrał 2:3 ostatni mecz w tym roku. W wyjazdowym meczu 15. kolejki Tauron 1. Ligi nie sprostał zespołowi PSG KPS Siedlce.

📢 Wygrana Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 3:0 w Suwałkach ze Ślepskiem w 13. kolejce PlusLigi. Potrzebowali tych punktów jak tlenu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała 3:0 Ślepsk Malow Suwałki w ramach 13. kolejki PlusLigi. Wyjazdowe spotkanie było ostatnim meczem wicemistrzów Polski w tym roku. 📢 Internauci nie przestają żartować. Tym razem oberwało się morsom! Te memy o morsowaniu podbijają internet 23.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Życie rodzinne to ciężki kawałek chleba. Oto najlepsze memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają sieć 23.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Te memy o Polakach i Polsce podbijają internet. Trzeba przyznać, że Polacy mają do siebie dystans! 23.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Memy ze zwierzakami podbijają internet. Z tych zwierząt śmieją się internauci 23.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Służba zdrowia z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o lekarzach 23.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Śląskie MEMY i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Dziś jej pierwszy dzień! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Krajowa polityka dzieli radę powiatu prudnickiego. Radni PiS protestują. Wywieszono też transparent z historycznym znakiem Radni powiatowi z PiS nie wzięli udziału w żadnym głosowaniu na sesji w Prudniku w piątek 22 grudnia. To ich protest przeciwko sytuacji w telewizji publicznej. 📢 Najbardziej rozświetlony dom na Boże Narodzenie? Znajdziecie go tuż obok Gliwic na Śląsku. Wygląda zjawiskowo! WIDEO i ZDJĘCIA Ten dom znają z widzenia już chyba wszyscy mieszkańcy Przyszowic i okolicznych miejscowości... Od kilkunastu lat w okresie świąt Bożego Narodzenia pan Marian Smolka zdobi go dziesiątkami ozdób i migocących światełek. Aby zobaczyć tę niewątpliwą atrakcję Przyszowic na Śląsk zjeżdżają turyści nawet z Niemiec i Włoch! Jak w tym roku prezentuje się najbardziej rozświetlony dom? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te świadczenia rząd wypłaci w 2024! W planach utrzymanie starych i własne programy. Chodzi także o babciowe i bon senioralny Nowy rząd Donalda Tuska do znanych nam świadczeń chce dodać także własne programy. Projekt ustawy budżetowej na 2024 roku mówi m.in. o utrzymaniu wielu dotychczasowych świadczeń socjalnych. Które z nowych programów wejdą w życie niemal od razu? Sprawdzamy, jakie świadczenia socjalne będą wypłacane w 2024 roku.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 22.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Najlepsze żarty z Wiglii i Bożego Narodzenia. Tak internauci żartują ze zbliżających się świąt 23.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem!

📢 Polacy i postanowienia noworoczne. Ile z nich uda się zrealizować? Zobaczcie najlepsze memy 23.12.2023 Już niedługo 2024 roku, a wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować... postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często już w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Sylwester na wesoło. Internauci w dobrym humorze. Te memy rozbawią was do łez 23.12.2023 Zbliżamy się do końca roku. Już niedługo pożegnamy stary rok i powitamy nowy 2024. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy o imprezie sylwestrowej oraz przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru i nocy w roku. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o świętach Bożego Narodzenia. Sałatka, choinka i Polaków rozmowy przy wigilijnym stole. Uśmiejesz się! Bożego Narodzenia coraz bliżej! Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

📢 Polacy wpadli w szał zakupów przed świętami. Oto najlepsze memy o przygotowaniach do świąt. Internauci są bezlitośni 23.12.2023 Polacy nie marnują czasu i chociaż do świąt zostało jeszcze trochę czasu to już teraz licznie ruszyli na przedświąteczne zakupy. Oczywiście internauci są czujni i przygotowali na ten temat mnóstwo memów. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Internauci żartują z samochodów. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 23.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Co cię czeka w 2024 roku? Poznaj swój horoskop chiński, który zdradzi twoją przyszłość. Nie wszyscy mogą liczyć na pomyślność Z horoskopu chińskiego na 2024 rok bardzo dużo można się dowiedzieć na temat przyszłości. Okazuje się, że będzie to burzliwy okres pełen zmian. Sprawdź, kogo dotyczyć będą te rewolucje.

📢 Zobacz na żywo galę finałową Miss Earth. Ewa Jakubiec ze Słupic rywalizuje o tytuł najpiękniejszej kobiety świata [WIDEO] O godz. 13:00 czasu polskiego rozpoczęła się gala finałowa konkursu piękności Miss Earth 2023. Transmisję na żywo z Wietnamu można oglądać również w serwisie Nto.pl. W finale Misss Earth 2023 startuje również Ewa Jakubiec ze Słupic koło Nysy. W tym roku została oficjalnie najpiękniejszą Polką w konkursie Miss Polonia. 📢 Ci zawodnicy wywalczyli historyczny awans MKS-u Kluczbork do 1 ligi. Pamiętacie wszystkich tych piłkarzy? Założony w 2003 roku MKS Kluczbork skończył w tym roku 20 lat. Sezon 2008/09 był jednym z najbardziej udanych w historii klubu z Kluczborka. Nasza drużyna w cuglach wygrała rywalizację w 2 lidze, zdobywając w 34 meczach 67 punktów (bilans bramkowy 59-33) i tym samym po raz pierwszy wywalczyła sobie prawo do gry na 1-ligowym poziomie. Przypomnijmy wszystkich bohaterów, którzy zapracowali na tamten sukces.

📢 Była w ciąży, gdy dowiedziała się o nowotworze piersi. Trwa zbiórka internetowa na leczenie Beaty Wyskup z Krzywiczyn Beata Wyskup jest mamą trojga dzieci. Najmłodszy Antoś ma 3 miesiące. Mieszkanka Krzywiczyn dzieli teraz czas na opiekę nad niemowlakiem i walką z chorobą nowotworową. Pomóżmy jej w tym, trwa zbiórka internetowa na rehabilitację i dojazdy do szpitala.

📢 Poważny wypadek na autostradzie A4. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się dwie ciężarówki. Droga jest zablokowana W piątek (22 grudnia) o godzinie 10 na 121. kilometrze autostrady A4 doszło do wypadku. Pomiędzy węzłami Gościsław i Kostomłoty zderzyły się dwie ciężarówki. Autostrada jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. 📢 Poranny wypadek na trasie Grabin - Szadurczyce. Ranna kobieta trafiła do szpitala w Nysie Kolejny wypadek na powiatowej trasie z Grabina do Szadurczyc w gminie Łambinowice. W piątek (22 grudnia) o godzinie 6:00 rano dachował tam samochód osobowy.

📢 Od 22 grudnia na Małym Rynku w Opolu pojedziemy inaczej. Co się zmieni dla mieszkańców i turystów? Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, od piątku (22 grudnia) w rejonie Małego Rynku jedziemy zupełnie inaczej. Zobacz, na czym polega zmiana w organizacji ruchu. 📢 Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę. 📢 Ruchoma szopka na Jasnej Górze gotowa. Wkrótce będzie można ją oglądać. My już mamy zdjęcia Tak jak w latach poprzednich, tak i tym razem na Jasnej Górze w okresie świąteczno-noworocznym zobaczymy kilka szopek. Jedna tradycyjna z dużymi figurami i w drewnianej chacie, druga ruchoma na tak zwanych fosach, trzecia w Bazylice, a czwarta to ta w Bastionie św. Barbary, która została wyrzeźbiona w ponad 300-letnim drewnie oliwkowym przez chrześcijan z Betlejem.

📢 Horoskop dzienny na piątek 22 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 22 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 22.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Świąteczna opieka zdrowotna na Opolszczyźnie. Gdzie uzyskać pomoc lekarza w czasie Bożego Narodzenia? Przed nami Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, wyjątkowy czas w roku. Wiele osób spędzi te dni poza domem, dlatego przypominamy, gdzie w tym okresie można znaleźć pomoc medyczną. 📢 Udana akcja kryminalnych z Głubczyc. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali ponad kilogram narkotyków Amfetamina, płynna amfetamina, haszysz oraz tabletki ecstasy - łącznie ponad kilogram zakazanych substancji. Kryminalni z Głubczyc rozpracowali grupę posiadającą znaczną ilość narkotyków. W grę wchodzi również nielegalny handel. Trzem mężczyznom postawiono zarzuty. Grodzi im nawet do 10 lat więzienia.

📢 Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia na DK94 i prosi o pomoc. Kierujący audi zginął na miejscu Policjanci z komendy miejskiej w Opolu pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego na DK94 niedaleko Falmirowic. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 57-letni kierujący audi z nieznanej na ten moment przyczyny zjechał na przeciwny pas i zderzył się z samochodem ciężarowym. 📢 Wakacje last minute w styczniu 2024: TOP 11 najtańszych kierunków. Nawet niecały 1000 zł za tydzień wypoczynku w słońcu! Szukacie ofert tanich wakacji w styczniu 2024 na przyjemny początek nowego roku? Wyszukaliśmy dla was 11 absolutnie najtańszych kierunków na urlop last minute w przyszłym miesiącu. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne: wszystkie oferty w naszym rankingu kosztują poniżej 2 tys. zł, a zwycięzca oferuje tydzień relaksu w słońcu za niecały 1000 zł! W tych miejscach naprawdę wypoczniecie za grosze, i to z all inclusive!

📢 Tak tanio nie było od dawna. Wykonawca bloku chce za metr kwadratowy mieszkania 5 tysięcy złotych. Czy to nowy trend w budowlance? Trzy firmy budowlane ubiegają się o umowę na wybudowanie bloku mieszkalnego w Głuchołazach. Najtańszy zaproponował cenę poniżej 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania „pod klucz”. Tak tanio nie było od dawna.

📢 Horoskop na długi świąteczny weekend. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na długi świąteczny weekend dla każdego znaku zodiaku zodiaku. Co się wydarzy od piątku do wtorku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Te dni zapowiadają się wyjątkowo. 📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu!

📢 Nowa wojewoda opolska rozpoczęła pracę. Pierwszą decyzją było otworzenie bramek w urzędzie. Wkrótce wrócą też unijne flagi W atmosferze pełnej entuzjazmu nowa wojewoda opolska Monika Jurek ogłosiła swoją pierwszą decyzję, którą było otwarcie bramek. Te od 2019 roku utrudniały pracę dziennikarzom i jednocześnie odgradzały obywateli od urzędu. Gest ma sygnalizować nowy etap otwartości i dostępności urzędu dla wszystkich mieszkańców. 📢 W Opolu tanieją mieszkania na wynajem. Najbardziej w Polsce. Mamy dane popularnego serwisu nieruchomości 2220 złotych. Tyle wynosił ostatnio średni czynsz w mieszkaniach oferowanych na wynajem w Opolu. W całej Polsce rynek najmu nieruchomości słabnie. W Opolu spadek jest największy. 📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

📢 Brzeg na zdjęciach Google Street View. Rozpoznacie te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala spacerować ulicami wielu miast i wiosek na całym świecie. Dzisiaj odwiedzimy Brzeg. Czy na zdjęciach sprzed kilku lat rozpoznacie te osoby i te miejsca? 📢 Kultowe zajazdy, betonowa autostrada, dawne stacje paliw i samochody. Tak kiedyś jeździło się po naszych drogach Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się.

📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Studniówki 2023. Tak bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu. Ten dzień zapamiętają na całe życie! [ZDJĘCIA] 28 stycznia, w Sali Stropowej brzeskiego ratusza, odbyła się studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu. Ten wyjątkowy dzień, uczniowie świętowali wraz ze swoimi nauczycielami. Zabawa była przednia, a humory dopisywały wszystkim obecnym.

