Przegląd prasy 25.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 25.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pożary na Rodos. W Pyrzowicach wylądował samolot z turystami z Grecji. TUI odwołało dzisiejsze wyloty. Co planują inne biura podróży? To miały być wymarzone wakacje, a dla niektórych zamieniły się w koszmar. Greccy strażacy walczą z pożarami, które od kilku dni pustoszą najpopularniejsze wśród turystów rajskie wyspy - Rodos, Kretę oraz Korfu. Władze kraju twierdzą, że to największa akcja ewakuacyjna w historii. Samą wyspę Rodos opuścić musiało ponad 30 tys. osób. Pierwsi turyści wylądowali dziś bezpiecznie na lotnisku w Pyrzowicach. Pożar widzieli tylko z daleka. Im wakacje się udały.

📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Horoskop dzienny na wtorek 25 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na wtorek 25 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 25.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 To jest prawdziwy hit internetu. Najlepsze odezwy z klatek schodowych i memy o sąsiadach 25.07.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 25.07.2023. 📢 Typowy Polak na all inclusive. Oczekiwania a rzeczywistość. Śmieszne zdjęcia i memy o wakacyjnych wyjazdach 25.07.2023 Ruszył sezon urlopowy. Polacy będą wypoczywać w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 25.07.2023.

📢 Imponujący występ Odry Opole na rozpoczęcie nowego sezonu. Rozgromiła na wyjeździe Stal Rzeszów 5:2 Kapitalne otwarcie sezonu 2023/24 Fortuna 1 Ligi zanotowali piłkarze Odry Opole. Wyjazdowa potyczka ze Stalą Rzeszów od początku ułożyła się po ich myśli i ostatecznie zakończyła się efektownym triumfem opolan 5:2.

📢 Pierwsza droga ekspresowa na Opolszczyźnie już otwarta. Prezentuje się imponująco Od poniedziałku 24 lipca kierowcy mogą już jeździć nowo wybudowaną obwodnicą Olesna, która stanowi fragment drogi ekspresowej S11 łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Jej budowa trwała ok. 2 lata i kosztowała 800 mln zł. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [25.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [25.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów [25.07.2023] Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki".

📢 Festiwal Zdarzeń Artystycznych Open Opole. Piąta edycja będzie pełna niespodzianek i emocji. Sztuka znów wyjdzie na ulice Opola W Opolu już za kilka dni rozpocznie się piąta edycja Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole. Na ulicach miasta znów zagości teatr, cyrk, widowiska akrobatyczne oraz wiele innych niesamowitych atrakcji, przygotowanych przez utalentowanych artystów z całej Europy.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Bartosz Jurecki, trener Gwardii Opole: Nikt nie może się bać, ale nie chcę przy tym widzieć nonszalancji U każdego z zawodników będziemy chcieli wypracować jak największą odpowiedzialność za boiskowe poczynania. Nie mogą się oni jednak zarazem obawiać podejmowania kluczowych decyzji - mówi Bartosz Jurecki, trener Gwardii Opole.

📢 Rewolucja w Kodeksie pracy. Kiedy w Polsce zostanie wprowadzony czterodniowy tydzień pracy? Nie wszyscy skorzystają na tym rozwiązaniu Niemal co czwarty pracownik twierdzi, że w ciągu najbliższych pięciu lat krótszy tydzień pracy stanie się normą. Programy pilotażowe wdrożone w wybranych firmach potwierdzają, że cztery dni pracy mogą mieć pozytywny wpływ na samopoczucie zatrudnionego. – Czterodniowy tydzień pracy to rozwiązanie, które ma szansę przynieść benefity pracodawcom i pracownikom – przyznaje Anna Barbachowska, ADP Polska. Kiedy krótszy tydzień pracy zostanie wprowadzony w Polsce?

📢 Oto najbardziej niebezpieczni ludzie w Polsce! Może wyglądają niepozornie, ale to poszukiwani zabójcy Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Obejrzyj i zapamiętaj ich twarze! Ci ludzie poszukiwani są przez policję. Wielu z nich od dłuższego czasu cieszy się wolnością. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. Obejrzyj listy gończe! 📢 Pożar stodoły w Grodkowie. W akcji osiem zastępów straży pożarnych. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia Po przyjeździe pierwszych zastępów straży pożarnych cała stodoła była już objęta ogniem. Pożar ugaszono. Trwa szacowanie strat, natomiast strażacy i policyjni dochodzeniowcy ustalać będą przyczyny zdarzenia.

📢 Kradli pieniądze, alkohol, produkty spożywcze oraz sprzęt elektroniczny. Dwaj mężczyźni włamywali się do lokali w Kluczborku Policjanci z Kluczborka zatrzymali włamywaczy, którzy okradali lokale gastronomiczne na terenie miasta. Łupem mężczyzn padło mienie o wartości ok. 25 tys. zł. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Domy, całe kamienice, rezydencję a nawet pałac. Nieruchomości od komornika na każdą kieszeń. Daty i miejsca licytacji 24.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 24.07.2023 r. 📢 Po operacji 12-letnia Roksanka nie chodzi. Pomóżmy jej stanąć na własnych nogach 12-letnia Roksanka Grabowska z Gierałcic (gm. Wołczyn) w wyniku komplikacji po operacji nie może chodzić. Dziewczynka porusza się na wózku. Jest szansa, że dzięki rehabilitacji wróci do sprawności, ale na to potrzeba co najmniej 30 tysięcy złotych. Trwa zbiórka na ten cel.

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 24.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 24.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 24.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie. 📢 Zakaz handlu w niedzielę zostanie zaostrzony. Nowe zasady wejdą w życie już 1 sierpnia 2023 roku Od sierpnia zaostrzone zostaną regulacje dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Pracodawcy stracą bowiem możliwość korzystania z ułatwień przysługujących za sprawą ustawy covidowej. Wejście w życie nowych przepisów związane jest z zakończeniem obowiązującego od ponad trzech lat stanu zagrożenia epidemicznego.

📢 Jarmark Jakubowy w Nysie. Zbierano pieniądze na remont nyskich zabytków Nyska fundacja ratowania zabytków, która funkcjonuje już od ponad 20 lat, po raz kolejny zaprosiła mieszkańców i turystów na coroczny jarmark w dniu odpustu w bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki. Dochody z jarmarku pomagają w konserwacji zabytków nyskiej bazyliki.

📢 Wreszcie mają dach nad głową. 55 ukraińskich rodzin wprowadziło się do nowo wyremontowanych mieszkań Zakończył się remont mieszkań dla uchodźców, którzy z powodu rosyjskiej agresji musieli uciekać ze swoich domów na Ukrainie. Lokale powstały w starych, nieużytkowanych budynkach. 📢 Violetta Porowska: - Trwają przygotowania do kampanii, zatem o urlopie w tym roku nie ma mowy Poseł Violetta Porowska: - Polacy przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej doskonale przekonali się, że jest to najbardziej niewiarygodna i nieskuteczna oraz nierzetelna ekipa jaka miała okazję rządzić naszym państwem. 📢 Luksusowy hotel Mercure Szczyrk rośnie w oczach. Zobaczcie ZDJĘCIA. Inwestycja zapiera dech w piersiach Mercure Szczyrk rośnie w oczach! - poinformował inwestor tej największej hotelowej metamorfozy w Beskidach w ostatnim czasie. Mercure Szczyrk to bowiem popularny przez lata wśród turystów hotel Orle Gniazdo. Obiekt od jakiegoś czasu zmienia się z miesiąca na miesiąc. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.

📢 OK Bedmet Kolejarz Opole wygrał z Betardem Spartą Wrocław. Nie wynik był jednak najważniejszy Żużlowcy OK Bedmetu Kolejarza Opole zwyciężyli z Betardem Spartą Wrocław 51:39 w niedzielnym (23.07) meczu, jaki został rozegrany na stadionie przy ulicy Wschodniej w Opolu. Rezultat tego pojedynku był jednak nieistotny, ponieważ miało ono wymiar charytatywny.

📢 Włosi wygrali klubowe mistrzostwa świata w Wędkarskie Spławikowym w Kluczborku. Polska drużyna na 9. miejscu Na 36 drużyn z 22 europejskich krajów najlepszy okazał się włoski klub Lenza Emiliana Tubertini. Wicemistrzostwo świata w wędkarstwie zdobyli Czesi. Naszym wędkarzom należy się medal za wzorową organizację imprezy. 📢 Prawdziwi siłacze rywalizowali na Placu Kopernika w Opolu. Tak wyglądały zawody Międzynarodowego Pucharu Polski Strongman Sześciu zawodników pokazało nadludzką siłę podczas trzeciej z siedmiu tegorocznych imprez wchodzących w skład cyklu Międzynarodowego Pucharu Polski Strongman, która odbyła się w niedzielę (23.07) na Placu Kopernika w Opolu. Przygotowaliśmy dla was obszerną fotorelację z tego wydarzenia.

📢 Piknik Rodzinny 800 Plus w Opolu. Zjednoczona Prawica promuje swój program wsparcia dla rodzin Kilka tysięcy osób bawiło się w Opolu na rodzinnym pikniku, zorganizowanym dla promowania społecznego programu Rodzina 800 Plus. Wśród widzów najwięcej było rodzin z dziećmi. 📢 Memy o Fernando Santosie. Życie selekcjonera reprezentacji Polski to nie jest bułka z masłem Była 1/8 finału Mistrzostw Świata, ale teraz miała być lepsza gra reprezentacji, więc PZPN zatrudnił trenera Fernando Santosa. Tymczasem wyniki są takie sobie, gra słaba a na dodatek pojawiły się informacje, że selekcjoner kadry może uciec do Arabii Saudyjskiej. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice. 📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii.

📢 Tak mieszka Cezary Pazura z rodziną. Luksusowa posiadłość celebrytów z basenem i plażą została wystawiona na sprzedaż. Cena zwala z nóg Edyta i Cezary Pazurowie mogą się pochwalić nie tylko domem w Wilanowie, ale też luksusową posiadłością w sercu Warmii. W komfortowym domu z basenem i prywatną plażą często odpoczywali z dziećmi, gdy tylko obowiązki zawodowe im na to pozwalały. Wyjątkowa nieruchomość Edyty i Czarka Pazurów została właśnie wystawiona na sprzedaż. Zobacz, jak wyglądają przytulne wnętrza domu i ogród celebrytów za ponad 6 milionów złotych. 📢 Kurs nordic walking. Aleksander Wilanowski pokazał w Strzelcach Opolskich jak prawidłowo chodzić z kijkami Mieszkańcy Strzelec Opolskich (i nie tylko) trenowali na boisku na Nowej Wsi technikę chodzenia z kijami do nordic walking. O niuansach technicznych opowiadał zawodowy instruktor, Aleksander Wilanowski.

📢 Zlot motocyklowy w Prudniku. Przyjechało pół tysiąca motocyklistów i setki miłośników sportu motocyklowego 250 motocyklistów w kilkukilometrowej paradzie przejechało w sobotę 22 lipca na trasie Prudnik - Głuchołazy i z powrotem. Ale w zlocie motocyklowym w Prudniku udział wzięło dwa razy więcej uczestników. 📢 Trzej muzycy klasyczni jadą rowerami dookoła Polski. W ten weekend zatrzymali się w Paczkowie Instrumenty zamienili na rowery, a nuty na kaski i... ruszyli w Polskę. Trójka muzyków klasycznych 15 dni temu wyruszyła w niezwykłą podróż dokoła Polski. Cel jest szczytny bo cykliści zbierają na operację dzielnej dziewczynki i na instrumenty dla zbombardowanej szkoły muzycznej na Ukrainie. 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie czy wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 W niedzielę (23 lipca) na błoniach Politechniki Opolskiej odbędzie się rodzinny piknik 800+. Zplanowano występy, pokazy służb, dmuchańce Podczas rodzinnych pikników będzie promowany rządowy program "Rodzina 800+". Akcja ma wymiar ogólnopolski. Wydarzenie będzie miało odsłony w czterech miastach Opolszczyzny. Pierwsza już jutro (23 lipca) w Opolu. Organizatorem jest AZS Politechniki Opolskiej. Przygotowano wiele atrakcji dla całych rodzin. 📢 Wakacje w PRL-u. Tak Polacy spędzali urlopy i czas wolny w środku lata. Przywołaj wspomnienia ukryte na starych zdjęciach Wypoczynek w PRL-u miał wyjątkowy klimat. Chociaż wielu Polaków nie było stać na urlop z prawdziwego zdarzenia, to potrafili się świetnie zorganizować i chętnie odpoczywali na świeżym powietrzu. Codziennym widokiem byli mieszkańcy miast opalający się w trawnikach i na balkonach. Obejrzyj stare fotografie i przypomnij sobie, jak Polacy spędzali wakacje.

📢 Wypadek na ul. Krapkowickiej w Opolu. Kierowca auta terenowego zakończył swoją podróż w rowie. Trafił do szpitala Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę 22 lipca w Opolu przy ul. Krapkowickiej. Kierowca jeepa jechał tam wałem wzdłuż kanału. Jego auto podróż zakończyło w rowie, a on trafił do szpitala. 📢 Stop dyskryminacji Polaków przez mniejszość niemiecką – pod takim hasłem Janusz Kowalski zorganizował w Opolu konferencję Stop dyskryminacji Polaków przez mniejszość niemiecką – pod takim hasłem Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi zorganizował dziś ( 22 lipca) konferencję prasową i zapowiedział społeczną akcję. 📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Oto śliczna Ewa Swoboda pokazuje swoje wytatuowane ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna i szybka. Zdjęcia 22.07.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Prezentacja Odry Opole na Małym Rynku. Drużyna spotkała się z kibicami przed startem sezonu Za nami już prezentacja drużyny Odry Opole, która w poniedziałek (24.07) rozpocznie zmagania w nowym sezonie Fortuna 1 Ligi. Podczas wydarzenia zorganizowanego na Małym Rynku, zebrani tam sympatycy zobaczyli nie tylko piłkarzy, ale również gości specjalnych.

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi. 📢 Dorastałeś latach 80. i 90.? Pamiętasz klątwę Millenium? Przygotowaliśmy dla Ciebie sentymentalną podróż do przeszłości! ZDJĘCIA Dla wielu Polaków, którzy dorastali w latach 80. i 90., te czasy wywołują mieszane uczucia. Z jednej strony były to lata braku wielu podstawowych dóbr i ograniczeń wolnościowych, z drugiej strony jednak wciąż tęsknimy za pewnymi aspektami tamtego okresu, takimi jak poczucie większej wspólnoty, prostota życia czy brak presji konsumpcyjnej. Młodzież tamtych czasów z reguły miała mniej dostępnych rozrywek, ale potrafiła spędzać czas w inny sposób, np. na podwórku czy w klubach osiedlowych, a nie przed ekranem komputera. Wiele osób nieustannie czuje nostalgię i tęsknotę za pewnymi kultowymi zjawiskami, takimi jak wystrój wnętrz, przedmioty oraz popularne programy telewizyjne czy filmy, które dzisiaj uważane są za klasyki. Dorastałeś w latach 80. i 90.? Ta sentymentalna podróż jest dla Ciebie!

📢 Nowy fotoradar na autostradzie A4 pod Wrocławiem już działa! Będzie robił zdjęcia piratom drogowym Od piątkowego (21 lipca) południa działa pierwszy fotoradar odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4. Kontroluje prędkość kierowców na 8-kilometrowym odcinku pod Wrocławiem: od Kostomłotów do Kątów Wrocławskich. 📢 Akcja policjantów w centrum Opola. 33-latek zaczepiał przechodniów i groził im 15-centymetrowym nożem. Mamy nagranie z zatrzymania Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 33-letniego mieszkańca miasta, który z 15-centymetrowym nożem w ręku zaczepiał przechodniów w centrum miasta. Mężczyzna nie wykonywał poleceń i próbował uciec mundurowym. Funkcjonariusze użyli gazu obezwładniającego.

📢 Ruszyły wybory Miss Startu PGE Ekstraligi. Poznajcie piękne kandydatki Ruszyła kolejna edycja konkursu Miss Startu żużlowej PGE Ekstraligi. Po raz dziewiąty kibice wybiorą dziewczynę, która otrzyma tytuł najpiękniejszej podprowadzającej w najwyższej klasie żużlowych rozgrywek.

📢 Śmigłowiec nad miastem, piknik rodzinny, uroczystość w Rynku. Wojewódzkie Święto Policji w Głubczycach Podczas uroczystości w Głubczycach zasłużeni policjanci otrzymali medale "Za Długoletnią Służbę", odznaczenia "Zasłużony Policjant" oraz akty mianowania na wyższe stopnie. Nagrodzeni zostali również funkcjonariusze, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w swojej służbie. 📢 Tu szukano złota ukrytego przez hitlerowców. Niezwykła historia pałacu w Minkowskiem XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Mało kto widział pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Zwłaszcza że poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem!

📢 Miasta Opolszczyzny w latach 60., 70. i 80. Tak się ubierali ludzie, tak żyli, takie samochody jeździły po ulicach W naszej galerii zdjęć można zobaczyć fotografie z takich miast, jak Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Brzeg, Namysłów, Prudnik. Dzięki temu przekonacie się, jak wiele zmieniło się w nich na przestrzeni lat!

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Im udało się zrobić kariery 17.07.2023 Urodzili się w Kluczborku i okolicach. Zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka. 17.07.2023.

📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii! 📢 Letnie transfery piłkarskie na Opolszczyźnie. Oto ruchy kadrowe w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Letnie okienko transferowe przed startem sezonu 2023/24 trwa w najlepsze. Prezentujemy wam ruchy kadrowe, jakie nastąpiły dotychczas w naszych klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Będzie ono oczywiście na bieżąco aktualizowane.

📢 David i Kelli Smith, Amerykanie mieszkający w Kędzierzynie-Koźlu, żyją pod znakiem sportowych wyzwań [ZDJĘCIA] Amerykanin David Smith to siatkarz Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro. Na Opolszczyźnie mieszka wraz ze swoją żoną Kelli, która też ma duszę sportowca. Specjalizuje się w biegach długodystansowych. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN