Przegląd prasy (25.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pamiętacie Orle Gniazdo w Szczyrku? Teraz zmienia się w luksusowy hotel Mercure Szczyrk. Tak będzie wyglądał. Nowe ZDJĘCIA”?

Prasówka 25.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pamiętacie Orle Gniazdo w Szczyrku? Teraz zmienia się w luksusowy hotel Mercure Szczyrk. Tak będzie wyglądał. Nowe ZDJĘCIA Mercure Szczyrk Resort z każdym dniem rośnie w oczach i zbliża się ku wyznaczonemu celowi - informuje w mediach społecznościowych właściciel dawnego hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku, który od jakiegoś czasu przechodzi gruntowną metamorfozę. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 25 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 25 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 25.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 10. Bieg Przełajowy o Złotą Barć w Kluczborku. Na starcie rekordowa liczba uczestników Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września (24.09) odbyła się w Kluczborku wielka impreza sportowa, czyli Bieg Przełajowy o Złotą Barć. Wzięło w niej udział ponad 350 zawodników z całej Polski.

Prasówka 25.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Zobacz, jak wygląda ich codzienne życie. Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Karambol 7 samochodów na opolskim odcinku autostrady A4. Są utrudnienia w ruchu Do karambolu z udziałem 7 samochodów doszło przed godziną 16:00 na 215 kilometrze autostrady A4 w kierunku Katowic pomiędzy węzłami Brzeg i Opole Zachód. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek (jutro, 25.09). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w poniedziałek 25.09.2023. Czy doda Ci to odwagi? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 25.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Adam Małysz - tak mieszka. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 24.09.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Oto imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 24.09.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Dożynki diecezji opolskiej i gminy Leśnica na Górze św. Anny. Rolnicy dziękowali za dary ziemi Wierni ze wszystkich 36 dekanatów diecezji opolskiej zgromadzili się w niedzielę (24.09) na Górze Św. Anny aby dziękować Bogu za tegoroczne plony. W grocie lourdzkiej została odprawiona uroczysta msza święta, która tradycyjnie jest zwieńczeniem czasu dożynek parafialnych organizowanych w całej diecezji. Równolegle do dożynek diecezjalnych na Górze Św. Anny odbyły się też dożynki gminy Leśnica.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 24.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni. 📢 Racibórz w woj. opolskim? Tego chce kandydat PSL. Wiceminister Paweł Jabłoński ostro odpowiada na ten kontrowersyjny pomysł Marcin Oszańca, kandydat PSL w wyborach parlamentarnych i szef opolskich struktur PSL, przedstawił w sobotę kontrowersyjny pomysł przyłączenia Raciborza do województwa opolskiego. W tej sprawie Oszańca proponuję referendum. Do sprawy dla nas odniósł się Paweł Jabłoński, wiceminister w MSZ, a prywatnie mieszkaniec Raciborza, który nazywa taki pomysł głupotą i przykrywką braku sensownego programu politycznego PSL-u. - Kolegom z PSL-u i innych partii, radziłbym, aby się zastanowili nad jakimś sensownym programem politycznym, a nie nad zmianą granic w Polsce - mówi dla Dziennika Zachodniego wiceminister Paweł Jabłoński.

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Oto najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy 24.09.2023 Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

📢 Ostrzeżenie GIS! 24.09.2023 Te produkty wycofane ze sklepów Auchan, Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland 24.09.2023 Co usunięto z PEPCO? Sprawdź! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży.

📢 Reżyser z Kędzierzyna-Koźla Paweł Maślona laureatem Złotych Lwów. Zobaczcie, jak przebiegała jego droga do sukcesu Sobotni wieczór (23.09) opolscy fani kina mogą zaliczyć do bardzo udanych. Zwycięzcą 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni okazał się być bowiem film "Kos" stworzony przez reżysera pochodzącego z Kędzierzyna-Koźla. Sprawdzamy, jaka była jego droga do sukcesu. 📢 Pogrzeb Jana Wieczorka. Pierwszego biskupa gliwickiego pożegnali wierni oraz władze duchowne i świeckie 23 września w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbył się pogrzeb Jana Wieczorka. Pierwszego biskupa gliwickiego pożegnali wierni oraz władze duchowne i świeckie. - Zależało mu na tym, by stworzyć podstawy kościoła diecezjalnego, który będzie miał ambicje oddziaływać nie tylko na tym odcinku ziemi, ale by ten kościół gliwicki mógł oddziaływać na wszystkich, do których dotrze zaproszenie Jezusa Chrystusa – Biskup Senior Jan Kopiec mówił w homilii o Janie Wieczorku.

📢 Rektor Politechniki Marcin Lorenc: "Nie zabiegałem o start w wyborach" Rektor Politechniki Opolskiej Marcin Lorenc: Jeden z posłów powiedział, że sprzyjamy jednej, konkretnej partii. Kiedy w odpowiedzi zaprosiłem go do współpracy, zapytałem, co możemy wspólnie zrobić dla społeczności, nie otrzymałem odpowiedzi. 📢 530 lat prudnickiego cechu rzemiosł. Pracują, pomagają, szkolą uczniów. Jednak dobre lata dla rzemiosła były dawniej Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku obchodził w piątek 22 września 530 rocznicę działalności. Rzemieślnicy działają w miastach od setek lat, ale na obecne czasy narzekają. Dobijają ich wysokie koszty działalności.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 24 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 24 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 24.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: tegoroczny wrzesień jest cały czas najcieplejszy od ponad 100 lat Tegoroczny wrzesień jest cały czas najcieplejszy od ponad 100 lat. Został niecały tydzień i patrząc na te prognozy, które mają być w kolejnych dniach, to nie ma szans, aby spadł z pudła – podsumował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 24.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 24.09.2023 r. W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 500 milionów złotych na „Opolską pozytywną edukację”. Wspierane będą trzy obszary działań W obecnej perspektywie unijnej, w programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego, jest około 500 milionów złotych na działania edukacyjne kierowane do mieszkańców województwa opolskiego. Oferta jest szeroka. 📢 W opolskim ZOO powstaje całoroczna atrakcja. Opolskie akwarium jest na ostatniej prostej. Zobaczycie tam rekiny młoty! Budowa opolskiego akwarium wkroczyła już w ostatnią fazę. Ekspozycja jest gotowa, woda dojrzewa, wkrótce przyjadą ryby.

📢 Gwardia znów walczyła do ostatnich sekund, lecz tym razem poległa z Ostrovią Pojedynek Agred Ostrovii Ostrowa Wielkopolskiego z Gwardią Opole znów dostarczył multum emocji, a triumf którejś z ekip wahał się do ostatnich sekund. Ostatecznie przechylił się na rzecz drużyny gospodarzy. 📢 Dzień otwarty w opolskim MZK. Opolanie mogli zobaczyć, jak wygląda autobus od spodu i co widać z perspektywy kierowcy Najnowsze autobusy elektryczne, stary i wysłużony Ikarus, wizyta w dyspozytorni, spotkania z kierowcami i dyspozytorami – tak w skrócie można podsumować Dzień Otwarty Zajezdni MZK Opole. W sobotę (23.09) siedzibę spółki odwiedzili opolanie zainteresowani motoryzacją i wszystkim co się wiąże z pojęciem komunikacji. 📢 II Głuchołaski Bieg Górski. Kilkuset śmiałków rywalizowało pod okiem mistrza świata Bartłomieja Przedwojewskiego W sobotę 23 września w Górach Opawskich odbył się II Głuchołaski Bieg Górski. W sumie kilkuset śmiałków w różnym wieku rywalizowało na trasach przecinających Górę Parkową, wytyczonych przez mistrza świata w biegach górskich Bartłomieja Przedwojewskiego, który pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawiał na tych samych ścieżkach. Zapytaliśmy mistrza o jego przepis na światowy sukces. W galerii znajduje się obszerna fotorelacja z całego wydarzenia.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Przez cały weekend Suchy Bór świętuje 250 lat istnienia. Jutro we wsi dożynki Biegami na 5 i 10 kilometrów oraz 5-kilometrowym marszem nordic walking rozpoczęto dzisiaj (sobota, 23 września) obchody 250-lecie Suchego Boru. Świętowanie ma trwać do niedzieli wieczora. Przewidziano mnóstwo imprez sportowych, kulturalnych historycznych. Nie zabraknie też wielu atrakcji dla dzieci. Jutro we wsi zorganizowane zostaną dożynki.

📢 Racibórz trzecim co do wielkości miastem naszego regionu? Marcin Oszańca z „Trzeciej Drogi” chce, aby powiat raciborski był na Opolszczyżnie Marcin Oszańca z PSL, „dwójka” na opolskiej liście Trzeciej Drogi podczas zorganizowanej dziś (23.09) konferencji prasowej ogłosił, że jeśli zostanie posłem podejmie się poszerzenia granic województwa opolskiego o powiat raciborski. „Ten jest pomysł zasadny pod względem gospodarczym, społecznym, ekonomicznym”. 📢 7. PKO Bieg Charytatywny w Opolu. Na starcie blisko 50 drużyn. Pokonywali kilometry, aby pomóc młodym sportowym talentom Blisko 50 sztafet wzięło udział w 7. PKO Biegu Charytatywnym, który dziś rozgrywał się na Stadionie Opolskich Olimpijczyków w Opolu. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Opole sprzed stu lat. Wielu z tych budynków już nie ma, albo wyglądają inaczej Stary gmach rejencji na pl. Wolności i Wieża Piastowska zwieńczona wielkim orłem, Izba Rzemieślnicza i kościół św. Piotra i Pawła otoczone pustą przestrzenią, kamieniczki i stragany przylegające do ratusza - to tylko część niezwykłych widoków z przedwojennego Oppeln. Archiwalne zdjęcia ukazują skalę metamorfozy Opola na przestrzeni stu lat. 📢 Co robić w Polsce jesienią? 28 pomysłów na wycieczki dla całej rodziny, od górskich szlaków po nawiedzone zamki Możecie się zastanawiać, co właściwie można robić w Polsce jesienią. Tymczasem atrakcji i pomysłów na wycieczki i zabawy nie brakuje! Zebraliśmy dla was 28 propozycji rzeczy, które warto zrobić jesienią w Polsce. Są wśród nich pomysły na spacery i wycieczki, które pozwolą maksymalnie wykorzystać pogodę i nacieszyć się pięknem jesiennej przyrody, a także podpowiedzi, gdzie zabrać dzieci na weekend i czego spróbować, gdy akurat – jak to się zdarza jesienią – deszcz i wiatr zniechęcają do przebywania na dworze.

📢 Festiwal Boksu Olimpijskiego w Nysie. Każdy z uczestników otrzyma rękawice bokserskie W sobotę (23 września) Hala Nysa stanie się bokserskim sercem Polski, ponieważ zorganizowany zostanie Festiwal Boksu Olimpijskiego zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 📢 Droga ekspresowa S11. Znamy dokładny przebieg S11 przez Opolszczyznę: Olesno - Kluczbork - Byczyna. Przetarg już został ogłoszony [MAPA] Jest już decyzja środowiskowa na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg. Według planów cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy już za pięć lat. Obwodnica Olesna jest już gotowa. Zobacz, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Mniejszość Niemiecka na konferencji w Opolu domagała się większych praw dla kobiet Wyrównania szans ekonomicznych, poprawy dostępności badań i opieki zdrowotnej kobiet, szczególnie wracających do pracy po urlopie macierzyńskim domagają się polityczki Mniejszości Niemieckiej, której startują w wyborach do sejmu.

📢 Pogrzeb biskupa Jana Wieczorka. W Gliwicach trwają uroczystości - wierni żegnają duchownego Uroczystości pogrzebowe biskupa Jana Wieczorka odbywają się w Gliwicach 22 i 23 września. Duchowny zmarł 13 września, był pierwszym w historii biskupem gliwickim, wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego opolskiego. 📢 Dobry wynik, multum kartek. Odra Opole wygrała mecz na szczycie Fortuna 1 Ligi Odra Opole kontynuuje serię meczów bez porażki. Tym razem podopieczni Adama Noconia okazali się lepsi od Miedzi Legnica, wygrywając 2:1. Dzięki temu zwycięstwu opolanie znów są liderem tabeli Fortuna 1 Ligi. 📢 Uczcili dzień bez samochodu. Rowerowa masa krytyczna przejechała ulicami Opola Masa krytyczna kolejny raz przetoczyła się ulicami stolicy Opolszczyzny. I to dosłownie, bowiem ulicami Opola, jak szacują policjanci, przejechało dzisiaj 150 rowerzystów. Cykliści chcą pokazać, że miasto można sprawnie i wygodnie przemierzać na dwóch kółkach, a nie samochodem. Data nie jest przypadkowa. Międzynarodowy Dzień bez Samochodu wypada właśnie 22 września.

📢 Dyrekcja LO nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przełożyła wyjście uczniów na seans "Zielonej granicy". Szkołę zalała ogólnopolska fala hejtu Nie jest dobrze, gdy bieżące spory polityczne przenoszą się do miejsc tak z jednej strony ważnych, a z drugiej niezwykle wrażliwych, jak społeczności szkolne. Taka sytuacja spotkała LO nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Początkowa propozycja zorganizowanego uczestnictwa uczniów w najnowszym filmie Agnieszki Holland pt. „Zielona granica” spotkała się z głosem sprzeciwu części rodziców. Dyrekcja zadecydowała o przełożeniu wyjścia do kina na czas powyborczy. O z pozoru błahej sprawie rozpisały się media w całej Polsce, godząc w budowany przez wiele lat wizerunek szkoły.

📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver.

📢 Najlepsze korowody dożynkowe. To niemożliwe, co wymyślili opolscy rolnicy [ZDJĘCIA] Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego. 📢 Michał Probierz, czyli polski Guardiola, został nowym trenerem reprezentacji Polski. Kibice tworzą śmieszne memy Michał Probierz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, mimo iż to Marek Papszun był faworytem kibiców. Kibice oczywiście od razu zaczęli tworzyć memy, które często są dowcipnymi, ale trafnymi komentarzami. Zobaczcie najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Kolej sprzedaje nieruchomości za półdarmo. Zebraliśmy dla Was najlepsze okazje. Tego nie wolno przegapić [22.09.2023] Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 22.09.2023.

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023

📢 Belgowie chcą rozbudować zakład Umicore pod Nysą. Powstają w nim materiały do produkcji baterii aut elektrycznych Zakład Umicore w Radzikowicach pod Nysą będzie się rozbudowywał na kolejnych 30 hektarach. Firma dostała od burmistrza Nysy pozytywną decyzję środowiskową, która stwierdza, że rozbudowa nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne ani na życie i zdrowie ludzi. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Tragedia na drodze pod Kędzierzynem-Koźlem. Samochód uderzył w drzewo, nie żyje 41-letni kierowca Do wypadku doszło w piątek 22 września o godzinie 5:24 na ulicy Bytkowskiej w Urbanowicach w gminie Pawłowiczki.

📢 Forum Lokalnego Biznesu. Przedsiębiorcy z powiatu krapkowickiego spotkali się w Klubie Golfowym Karolinka w Kamieniu Śląskim. Kilkudziesięciu przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu krapkowickiego spotkało się podczas czwartego Forum Lokalnego Biznesu, które w czwartek, 21 września, odbyło się na obiektach Klubu Golfowego Karolinka w Kamieniu Śląskim. To cykl spotkań przedstawicieli biznesu i samorządu organizowany przez Nową Trybunę Opolską. 📢 Dekoracje z gipsówki to hit jesieni 2023. Podpowiadamy, jak tanio i modnie ozdobić salon, sypialnię i łazienkę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Subtelne gałązki gipsówki większości z nas kojarzą się, jako element okazałych bukietów, które wręczamy na ślubach lub przy innych uroczystych okazjach. Tym razem jednak przedstawiamy tę dekoracyjną roślinę w zupełnie nowym wydaniu. Suszona gipsówka w tym roku to dekoracyjny hit w salonach, sypialniach i łazienkach. Zobacz, jak wyjątkowo możesz nią ozdobić dom za grosze.

📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy. 📢 Odra Opole to aktualny wicelider Fortuna 1 Ligi. Sprawdziliśmy, ile są warci jej poszczególni piłkarze Odra Opole notuje udany start sezonu w Fortuna 1 Lidze. Po ośmiu kolejkach, najlepsza piłkarska drużyna z Opolszczyzny zajmuje drugie miejsce w tabeli. Przyjrzeliśmy się temu, jak aktualnie wyceniani są jej piłkarze według znanego sportowego portalu Transfermarkt. 📢 Tak wyglądają najśmieszniejsze ozdoby dożynkowe. Mieszkańcy wsi mieli wielkie poczucie humoru 21.09.2023 Tak wyglądało święto plonów w Racławiczkach. To z pewnością jedne z najładniejszych dożynkowych rzeźb, jakie można było zobaczyć w tym roku na Opolszczyźnie. Sama zabawa również była bardzo udana. 21.09.2023.

📢 Tak śmieją się z nas nasze dzieci. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 20.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 20.09.2023. 📢 Oto przykłady na polską patodeweloperkę. Obozy mieszkaniowe zamiast przyjaznych osiedli Wrocławskie mieszkanie z 25 mikropokojami to hit ostatnich dni. Sęk w tym, że już od kilku lat w całej Polsce powstają osiedla z absurdalnie małymi lokalami i towarzyszącą im infrastrukturą. Mikroskopijne ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością.

📢 Kończą się prace w zabytkowym parku w Pokoju. To prawdziwa turystyczna perełka Kończy się rewaloryzacja zabytkowego parku w Pokoju. Prace trwały pięć lat i kosztowały ok. 34 mln zł. Efekt jest imponujący. Już w październiku tę perełkę Opolszczyzny będą mogli podziwiać turyści.

📢 Takie pomysły na wykończenie domu mógł mieć tylko szaleniec. Partactwo jakiego świat nie widział 19.09.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 19.09.2023.

📢 23. Jarmark Franciszkański w Opolu. Kilkadziesiąt kramów kusiło w niedzielę smakołykami i rękodziełemi. Sprawdziliśmy ceny W ten weekend, jak co roku od 23 lat, ulice prowadzące do Kościoła Franciszkanów wypełniły się kolorowymi stoiskami i kuszącymi zapachami. To znak, że w centrum stolicy regionu trwa Jarmark Franciszkański. Warto się tam wybrać na zakupy i wesprzeć opolską świątynię. 📢 Wielki koncert Maryli Rodowicz na otwarcie spalarni odpadów. Nowy zakład powstał w Kędzierzynie-Koźlu Występ gwiazdy polskiej muzyki był największą atrakcją pikniku rodzinnego w Kędzierzynie-Koźlu. Zorganizowano go w związku z otwarciem zakładu termicznej utylizacji odpadów medycznych. Rocznie trafi ich tu 2700 ton.

📢 Kamery wszystko nagrały. Zdjęcia mieszkańców trafiły do sieci. Internauci mają ubaw 18.09.2023 Mieszkańcy Opolszczyzny zostali zaskoczeni, gdy kilka kamer ujawniło niezwykłe i czasem dość kuriozalne sytuacje, w jakich znaleźli się przypadkowi przechodnie. 18.09.2023.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł. 📢 Przy liceum w Kluczborku powstała bieżnia. Uczniowie już mieli okazję ją wypróbować W Kluczborku powstała pierwsza bieżnia lekkoatletyczna ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie przetestowali ją podczas mityngu sportowego. 📢 Dożynki wojewódzkie 2023 w Polskiej Nowej Wsi. Oto najpiękniejsze korony żniwne z całego województwa opolskiego Wojewódzkie święto plonów zorganizowano Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Przywieziono tam najpiękniejsze korony dożynkowe z całego województwa. Wykonanie tych dzieł sztuki wymaga tygodni, czasem miesięcy żmudnej pracy. Wszystkie tegoroczne korony prezentujemy w galerii zdjęć. Najpiękniejsza z nich pojedzie na ogólnopolskie dożynki prezydenckie, gdzie będzie reprezentowała Opolszczyznę.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r. 📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Te urocze psy i koty szukają nowego domu. Opolanie oddadzą je za darmo W naszym regionie nadal jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Postanowiliśmy przejrzeć popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Dożynki diecezjalne na Górze św. Anny [DUŻO ZDJĘĆ] W grocie lourdzkiej bp Paweł Stobrawa przewodniczył dożynkowej mszy św. i pobłogosławił żniwne korony. Rolnicy przywieźli ich ponad 30.

