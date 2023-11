Przegląd prasy (25.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 25.11.2023”?

Prasówka 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 25.11.2023 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich!

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się w zasadzie ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

📢 Pierwszy śnieg w tym roku za nami. Internauci powitali zimę na wesoło. Zobaczcie najlepsze memy! 25.11.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji.

Prasówka 25.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce. Tak mówimy i żartujemy z nas samych 25.11.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Te memy z kotami, psami i innymi pupilami podbijają internet. Zobaczcie niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów 25.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Mocne energie Strzelca dadzą o sobie znać! HOROSKOP na sobotę 25 listopada 2023 r. Horoskop dzienny na sobotę 25 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 Dla tych osób ostatnie dni listopada są szansą na odmianę swojego życia HOROSKOP na drugą połowę listopada 2023 roku. Co się wydarzy od 15 do 30 listopada u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Ten horoskop odpowie na Wasze pytania oraz wątpliwości. 25.11.2023.

📢 Dla tych kobiet rok 2024 będzie łatwiejszyz. Horoskop karmiczny dla pań z każdego znaku zodiaku HOROSKOP karmiczny dla kobiet na 2024. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria 📢 Tym ludziom nie zabraknie pieniędzy w grudniu. Horoskop finansowy na ostatni miesiąc 2023 roku HOROSKOP finansowy na grudzień 2023 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą cztery ostatnie tygodnie tego roku? Sprawdziła to dla Was wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie.

📢 To powinieneś robić od stycznia do czerwca. Horoskop zodiakalny na pierwsze półrocze 2024 HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Groźny wypadek na obwodnicy Opola. Trzy osoby poszkodowane Do groźnego wypadku doszło dziś na obwodnicy Opola. Zderzył się tam samochodów ciężarowy z dwoma osobówkami.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Kędzierzynie. Czy doszło do podpalenia? Trwa dogaszanie pożaru hali z niebezpiecznymi substancjami w Kędzierzynie-Koźlu. Służby odpowiedzialne za ochronę środowiska pobierają próbki, aby ocenić, czy doszło do skażenia. Policja prowadzi dochodzenie, czy ogień pojawił się w wyniku podpalenia.

📢 Ważą się losy starosty nyskiego z PiS. Opozycja złożyła wniosek o jego odwołanie. Postawiła mu cztery zarzuty Opozycja złożyła wniosek o odwołanie starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza (PiS) i całego zarządu powiatu. Starosta przekonuje, że nie ma ona racji. Uważa, że to atak polityczny. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i wyjątkowe bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Grzejnik jako dekoracja w twoim domu? Wybierz taki, którego nie trzeba będzie ukrywać za zasłoną Nie trzeba go ukrywać za zasłoną lub szukać pomysłów na zabudowanie. Grzejnik dekoracyjny, bo o nim mowa, to współczesne dzieło sztuki, które poza funkcją grzewczą, może pełnić także rolę dekoracyjną. Sprawdzą się one w każdym wnętrzu, a przy tym są wydajne i energooszczędne. Zobacz, jak grzejnik dekoracyjny może całkowicie odmienić wygląd twojego mieszkania! 📢 Pracownik poparzony kwasem w Intersilesii McBride w Strzelcach Opolskich. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Kwas mrówkowy wyciekł z instalacji technologicznej w trakcie prac serwisowych. Poparzył 64-latniego pracownika, który śmigłowcem LPR trafił do szpitala.

📢 Skrzyżowanie na granicy powiatów prudnickiego nyskiego. Przydałoby się rondo, ale kto je zbuduje? To skrzyżowanie w Pokrzywnej zna większość mieszkańców Opolszczyzny, odwiedzających turystycznie nasze góry. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak skomplikowana może być jego przebudowa.

📢 Horoskop na pierwszy tydzień grudnia 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na pierwszy tydzień grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy na początku miesiąca u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na pierwszy tydzień grudnia i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Robotnicy sadzą drzewa i krzewy, montują plac zabaw. Jak Wam się podoba? Zakończenie robót i oddanie placu do użytku zaplanowane jest jeszcze w 2023 roku. Jak zapewniają władze Opola, powstanie tu atrakcyjne miejsce do wypoczynku, pełne drzew i krzewów. 📢 Licealiści z Nysy dotykali historii. Cenna lekcja patriotyzmu na Zaolziu Odwiedzali cmentarze, sprzątali groby, zapalali znicze, ale też chodzili po górach. Uczniowie z nyskiego „Plastyka” odbyli na Zaolziu niecodzienną lekcję historii. Było to możliwe dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie Odra-Niemen.

📢 Inteligentne przejścia dla pieszych „Safepass” będą zamontowane w Strzelcach Opolskich i Kolonowskiem Trzy kolejne, bezpieczne przejścia dla pieszych powstaną w powiecie strzeleckim - będą ostrzegać kierowców, że do krawędzi jezdni zbliża się człowiek.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 24.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Horoskop codzienny na piątek 24 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 24 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 24.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Gotowi na Black Friday? Chęci są wielkie, ale stan konta to 4 złote i 37 groszy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Black Friday Helloween> Nie! To nie jest przecież polskie święto! Black Friday? Tak! Nawet jeśli nie ma u nas amerykańskiego Święta Dziękczynienia, po którym w następnym dzień jest Black Friday. W Polsce niejednokrotnie zdarza się bowiem, że ceny przed Czarnym Piątkiem były tak naprawdę niższe. Później podwyższono je, żeby następnie zrobić obniżkę na Black Friday. Zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 24.11.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe na świecie. Na tej liście są aż trzy kiermasze w Polsce! [ZDJĘCIA] Jeszcze w listopadzie otwarte zostaną w wielu krajach jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Pogoda wariuje. Do niedawna mieliśmy piękną wiosnę tej jesieni. W efekcie w Wojciechowie jabłoń zakwitła i wydała owoce drugi raz w roku W ogrodzie Henryka Skiby w Wojciechowie jabłoń po raz drugi w tym roku wydała owoce. Takie anomalia mogą się zdarzać częściej z powodu ocieplenia klimatu i rozchwiania tradycyjnych polskich pór roku.

📢 Nie warto marnować jedzenia. Na osiedlu Armii Krajowej w Opolu stanęła lodówka społeczna Mieszkańcy Opola mogą korzystać z kolejnej lodówki społecznej, która właśnie została uruchomiona przy ulicy Hubala 10, tuż obok sklepu Stokrotka. Inicjatywa ta, której celem jest zwalczanie marnotrawstwa żywności i dzielenie się nią z potrzebującymi, powstała dzięki współpracy Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wsparciu finansowemu ze strony budżetu miasta Opole.

📢 Najlepsze gry komputerowe sprzed lat. Pamiętasz je wszystkie? 11 klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry komputerowe to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe.

📢 Fundacja Mam Marzenie sprawiła dużą radość małym pacjentom w Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Obdarowała ich pluszakami W czwartek (23 listopada) wolontariusze Fundacji Mam Marzenie sprawili wielką radość małym pacjentom na oddziale pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Z okazji zbliżającego się Dnia Pluszowego Misia przekazali im maskotki. 📢 GDDKiA wskazała ostateczny wariant rozbudowy autostrady A4 Wrocław - Legnica. Wszystko już jasne! Nie będzie budowy nowego śladu autostrady A4 pod Wrocławiem, to już pewne! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 23 listopada 2023, że wskazano ostateczny wariant rozbudowy A4 na odcinku Wrocław - Legnica. Jako pierwsi pisaliśmy już 1 października - jeszcze nieoficjalnie - że takie ustalenia zapadły 1 października tego roku, blisko 2 miesiące trzeba było czekać na oficjalne potwierdzenie tych informacji. Teraz już wiadomo ostatecznie, że dla wariantu przebudowy w starym śladzie, GDDKiA w I kwartale 2024 złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W kolejnych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 23.11.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Galeria Ozimska Park w Opolu po tygodniu od otwarcia już wymaga sporego remontu. „Fuszerka i bubel budowlany to mało powiedziane” Otwarta przed tygodniem galeria Ozimska Park w Opolu szybko zdążyła zasłużyć na niezadowolenie ze strony klientów. Idylliczna wizja miejsca przyjaznego spacerom i zakupom została szybko zatarta przez widoczne już na pierwszy rzut oka niedociągnięcia. Nierówne płyty chodnikowe, które tworzą niebezpieczeństwo dla przechodniów, to tylko niektóre z zaniedbań, na które skarżą się klienci.

📢 Tajemniczy zgon w Szybowicach. Prokuratura mówi, że doszło do nieszczęśliwego wypadku Najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku zbiegu kilku okoliczności. W tej chwili nic nie wskazuje na to, aby w tej sprawie było jakieś kryminalne tło tego zdarzenia – mówi prokurator rejonowy w Prudniku Aleksander Litwin.

📢 Horoskop na zimowe miesiące 2023/2024. Oto, co się wydarzy od grudnia do marca u osób spod kolejnych znaków zodiaku HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 📢 ORP "Sokół" podczas ostatniej podróży. Okręt podwodny przetransportowany przed Muzeum Marynarki Wojennej Towarzyszyliśmy okrętowi w jego ostatniej podróży, a była to droga wyjątkowa, bo zupełnie inna niż te, które zazwyczaj pokonywał ORP "Sokół". Na lądzie, ze sporą obstawą i ogromnym zapleczem logistycznym, wśród zapatrzonych w niego mieszkańców. ORP "Sokół" podjechał przed Muzeum Marynarki Wojennej - swój nowy dom.

📢 Te osoby będą miały szczęście w grudniu. Horoskop zodiakalny na ostatni miesiąc 2024 roku HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na grudzień 2023 roku. Co się wydarzy w ostatnim miesiącu roku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będą niezwykłe tygodnie w Waszym życiu. 📢 Polacy wybudują Czechom autostradę do Polski. To fragment połączenia Wrocław - Praga. Zobacz wizualizacje Czesi właśnie rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę budowy autostrady D11 przy granicy z Polską. Kluczowy, górski fragment połączenia Wrocław - Praga wybuduje polska firma Budimex. Dzięki temu nasza droga ekspresowa S3, która dziś kończy się w okolicach Lubawki, będzie miała swój dalszy ciąg. Ponad 20-kilometrowy odcinek przez czeskie góry, ma powstawać 54 miesiące, czyli 4,5 roku. Prace ruszą najszybciej, jak to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy.

📢 [Aktualizacja] Płonie hala z chemikaliami w Kędzierzynie. W akcji ponad 30 jednostek straży pożarnej Strażacy walczą z ogniem w hali chemikaliami przy ulicy Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Pożar jest bardzo poważny. Słup dymu widać z daleka.

📢 Jeśli rozpoznajesz swoje skradzione rzeczy to skontaktuj się z policjantami. Funkcjonariusze pokazują kosztowności Nie tak dawno przy realizacji sprawy narkotykowej policjanci wpadli na trop przestępczej dziupli. Oprócz 10 kilogramów narkotyków, w mieszkaniu były jeszcze rzeczy pochodzące z kradzieży. Funkcjonariusze szukają teraz ich prawowitych właścicieli. 📢 Jak nagła zmiana pogody wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie? Mróz i silny wiatr nie służą meteopatom i sercowcom Szacuje się, że nawet 70 proc. Polaków źle reaguje na gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Meteopatia nie jest co prawda chorobą, ale odczuwanie nieprzyjemnych dolegliwości pod wpływem nagłej zmiany pogody, bywa dla wielu osób wyjątkowo dokuczliwe. Pojawiają się ból głowy, zmęczenie oraz spadek koncentracji. Sprawdź, jak jeszcze zmiana pogody wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne.

📢 Oleski Konkurs Fotograficzny 2023. Tajemnicze Olesno, ekspresja i moje najładniejsze zdjęcie. Zobaczcie najlepsze fotografie z konkursu Tradycyjnie były trzy kategorie tematyczne oraz nagroda Grand Prix w tegorocznym Oleskim Konkursie Fotograficznym. Najlepsze fotografie prace można oglądać na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, a także w naszej fotogalerii. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 23 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 23 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 23.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Uczniowie PSP nr 5 w Kluczborku są ekspertami od maszyn wodnych w teorii i w praktyce Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku brali udział w Regionalnym Turnieju Maszyn Wodnych w Katowicach. Zaprezentowali się bardzo dobrze i awansowali do finału międzynarodowego.

📢 Piękne wieńce adwentowe 2023. Wyjątkowe dekoracje, która zwiastują Boże Narodzenie. Te stroiki do domu to prawdziwy hit Zbliża się najpiękniejszy czas w roku. Sprzed domów znikają dynie i wrzosy, a my powoli zaczynamy przyozdabiać nasze wnętrza na okoliczność nadchodzących wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia. 📢 Nadleśnictwo Zawadzkie, czyli w krainie opolskiej Amazonki Lasy Nadleśnictwa Zawadzkie tworzą rozległy kompleks leśny, gęsto usiany urokliwymi zbiornikami wodnymi. Można w nich spacerować i jeździć na rowerze. Tutejsze tereny obfitują w grzyby, które w sezonie przyciągają zbieraczy nawet z sąsiednich województw. Podobnie jak w innych opolskich nadleśnictwach zagrożeniem dla drzew jest jemioła.

📢 Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach z archiwum Dziennika Zachodniego. Pamiętacie? Łezka kręci się w oku Park Śląski w Chorzowie to dziś jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców województwa śląskiego. Czas spędzają tu całe rodziny. Ten jeden z największych parków miejskich w Europie skrywa masę atrakcji i ma niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Na jego terenie znajdują się m.in. Stadion Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie, Rosarium czy kolejka linowa "Elka". A jak było kiedyś? Zapraszamy na małą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś bawili się tu Ślązacy. 📢 Merkury dziś będzie prowokował. Co robić? HOROSKOP na czwartek 23 listopada 2023 r. Horoskop dzienny na czwartek 23 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Olimpiada seniorów w Wołczynie. Wśród konkurencji był np. rzut gumowcem na odległość W Wołczynie po raz pierwszy odbyła się olimpiada seniorów. Wzięli w niej udział nie tylko miejscowi zawodnicy, ale także z Kluczborka i Namysłowa. 📢 Według prokuratury znokautował kolegę, następnie polał go benzyną i rzucił w niego zapalonego papierosa. Mężczyzna spłonął żywcem Przed Sądem Okręgowym w Opolu rozpoczął się proces 31-letniego Pawła R., który według prokuratury pobił swojego kolegę, a następnie polał go benzyną i rzucił w jego stronę zapalonego papierosa. Mężczyzna nie miał szans na przeżycie – zginął w płomieniach. Oskarżony w toku postępowania raz się do tego przyznawał, a raz twierdził, że jest niewinny. 📢 Droga ekspresowa S11. Rekordowe zainteresowanie przetargiem na odcinek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert Aż 25 ofert od firm drogowych wpłynęło w przetargu na budowę drugiego i jednocześnie ostatniego opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Tym razem chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Budowa ma ruszyć już wkrótce, a Opolszczyzna zyska drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu.

📢 Horoskop na ostatni tydzień listopada 2023. Bliźnięta, Byk, Baran, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na ostatni tydzień listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do 30 listopada u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się do bijatyki uczniów dwóch szkół w Kluczborku. Mówi o współwinie rodziców Sprawą brutalnej bójki uczniów w Kluczborku odbiła się echem w całej Polsce. Odniósł się do niej nawet minister edukacji Przemysław Czarnek. Dyrektorzy szkół spotkali się na naradzie ze starostą i zapowiadają zmiany, aby zapobiec podobnym bijatykom. Policja prowadzi dochodzenie karne w sprawie pobicia, które jest przestępstwem.

📢 Najśmieszniejsze memy o czarnych kotach, które świętowały swój dzień 17 listopada. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają! 📢 Opolska policja publikuje wizerunki osób poszukiwanych listami gończymi. Co zrobili? Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 423 koło Krępnej. To ruchliwa trasa Opole-Kędzierzyn-Koźle. Na miejscu pracują służby Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek (20 listopada) na drodze wojewódzkiej nr 423 koło Krępnej. 📢 Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Bili pięściami po twarzy, kopali, a tłum nastolatków nagrywał to telefonami Zaczęło się od zwabienia 14-latka pod sąsiednią szkołę, gdzie czekało na niego kilkadziesiąt osób. Został kilkakrotnie uderzony, a potem rozpoczęła się brutalna bójka. Oglądał to tłum nastolatków. Tylko jeden chłopak próbował rozdzielić bijących się. Inni okrzykami zachęcali do bójki lub filmowali telefonami. Filmik z brutalnej bójki rozsyłany jest wiralowo.

📢 Horoskop na pierwszą połowę grudnia 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP na pierwszą połowę grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przepowiednie są niezwykle ciekawe! 📢 Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Idzie zima! Nie dajcie się zaskoczyć. Te grafiki rozbawią Was do łez Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Otwarcie nowego hipermarketu w Opolu. Byliśmy tam jako pierwsi. Co można kupić w tym sklepie i jakie są promocje? Zobaczcie zdjęcia 16 listopada z samego rana szwedzka sieć multimarketów Jula otworzy swój pierwszy sklep na Opolszczyźnie. Nowy obiekt mieści się w galerii Ozimska Park w Opolu. My byliśmy tam jako pierwsi, aby pokazać naszym czytelnikom, jakie produkty oferuje ta sieć sklepów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tłumy na otwarciu Ozimska Park w Opolu. Długie kolejki do wejścia do sklepów. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczyło z cudem Ozimska Park, nowy kompleks handlowy w Opolu, oficjalnie otworzył swoje drzwi. Powitał liczne grono klientów już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działalności. Zlokalizowany na obszarze blisko 18 000 m2 Ozimska Park oferuje ponad 30 sklepów znanych i cenionych marek.

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego. 📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy. 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 "W piochu a w krzokach", "Pitło z luftym", "Ło pierona!" i inne... Co to takiego!? To tytuły filmów po śląsku! Uśmiejecie się do łez! Gwara śląska towarzyszy mieszkańcom województwa na co dzień. Jedni porozumiewają się nią płynnie i niemal wszędzie, inni znają tylko nieliczne słowa, wtrącane mimochodem podczas luźnej rozmowy. Mimo że niektórzy uważają, że gwara obumiera, bezsprzecznie jest ona nieodłączną częścią śląskiej tożsamości. Setki mieszkańców regionu wciąż deklaruje jej znajomość. Zdarzają się nawet tłumaczenia tytułów, a czasem całych filmów!, na język śląski... Jak brzmią kultowe "Gwiezdne wojny", "Kevin sam w domu" czy "W pustyni i w puszczy" w śląskiej odsłonie? Zobaczcie. Uśmiejecie się do łez!

📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 Memy o upałach i kapryśnej pogodzie. Tak radzą sobie z nią Polacy Z nieba leje się żar, temperatury przekraczają 30 stopni. Polacy szukają ochłody na różne sposoby. Internauci mają poczucie humoru i wszystko komentują po swojemu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia i obrazki. 26.08.2023. 📢 Memy na Wielkanoc 2023. Oto najlepsze memy świąteczne. Śmigus Dyngus, życzenia i inne 10.04.2023 Święta Wielkanocne są dla chrześcijan niezwykle ważnym świętem. Często jednak wielu z nas daje się zatracić w świątecznych przygotowaniach kompletnie zapominając o zadumie i przeżyciach duchowych. Internauci jak zwykle są czujni i w internecie można znaleźć wiele memów związanych z Wielkanocą. Najlepsze z nich znajdziecie w naszej galerii.

📢 Memy na Dzień Kobiet 2023. 8 marca na wesoło. Zbliżające się święto naszych pań internauci komentują po swojemu. 8.03.2023 8 marca to data, o której pamiętają wszyscy. Tego dnia obdarowujemy wszystkie panie kwiatami i składamy im życzenia. Internauci przygotowali na Dzień Kobiety memy w których z przymrużeniem oka odnoszą się do tej tradycji. Zobaczcie sami, z czego śmieje się tego dnia internet. 📢 Wilki zaatakowały i zagryzły owce w gminie Zębowice [WIDEO] Trzy wilki zaatakowały stado owiec w gospodarstwie agroturystycznym w Kadłubie Wolnym. Wójt przestrzega mieszkańców przed wchodzeniem do lasu. Eksperci uspokajają jednak, że wilki ludzi się boją i omijają nas szerokim łukiem.

