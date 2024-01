Przegląd prasy 26.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koniec prac domowych w podstawówkach. Internet wie swoje. Oto najlepsze MEMY o zadaniach domowych”?

Prasówka 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Koniec prac domowych w podstawówkach. Internet wie swoje. Oto najlepsze MEMY o zadaniach domowych W szkołach podstawowych już niedługo znikną zadania domowe. Taką deklarację zlożyła minister edukacji Barbara Nowacka, a potwierdził ja premier Donald Tusk. Internet już zareagował! Zobaczcie najlepsze memy o zadaniach domowych. Ciekawe czy będziecie za nimi tęsknić?

📢 Ile trzeźwiejemy po wódce, winie lub piwie? Jak obliczyć promile? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 25.01.2024 Jak długo się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć czasu od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Horoskop dzienny na piątek 26 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 26 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 26.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 26.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda nowe akwarium w opolskim zoo. Mieszkają tam rekiny, płaszczki i mureny Akwarium za 25 milionów złotych w opolskim zoo jest już gotowe na przyjęcie zwiedzających. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na 1 marca.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika. 📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 26.01). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w piątek 26.01.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 26.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Chciał uniknąć czołówki. Wjechał w zaparkowany samochód. Karambol trzech aut na trasie krajowej nr 41 Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w środę (24 stycznia) wieczorem na drodze krajowej z Nysy do Opola w rejonie wiosek Wierzbięcice i Piorunkowice. 📢 Śmieszne zwierzaki, które skradły serca internautów. Te psy, koty i inne futrzaki bawią do łez 26.01.2023 Cwane koty i słodkie psiaki to wdzięczny temat do memów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki na ten temat z polskiego internetu. Zobacz wyjątkową galerię memów z domowymi zwierzętami. 📢 Oto prawdziwi Janusze budownictwa. Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, jak bardzo spartaczyli robotę Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Horoskop finansowy na luty 2024. Te osoby nie powinny zaciągać nowych długów Horoskop finansowy na luty 2024. Dla kogo najbliższy miesiąc będzie dobry pod kątem dochodów? Kto uniknie pułapek finansowych a kto ma szansę na zmianę pracy? Podpowiedzi znajdziesz w naszym zastawieniu. 📢 Horoskop partnerski na wiosnę 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik Horoskop partnerski na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Czeka nas wiele wyzwań, trudnych rozmów ale i wspaniałych chwil.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Zima i sezon grypowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Raz śnieg, a raz deszcz. Był mróz, teraz znów wichury. Oto najlepsze memy o pogodzie Internauci uwielbiają memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy w ostatnich dniach pogoda, która delikatnie mówiąc, nie rozpieszcza nas. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 25.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 25.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 25.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 25.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Zobacz Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto wygląda całkiem inaczej [ZDJĘCIA] Folder ze zdjęciami Kluczbork oraz podkluczborskich wiosek wydała już dwukrotnie gmina. Zobaczcie, jak Kluczbork wygląda z lotu ptaka. Zdziwicie się, jak wyglądają niektóre miejsca z tej perspektywy. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Te morderstwa wstrząsnęły Opolszczyzną. Jak można było popełnić takie zbrodnie! Zabójstwo noworodków w Ciecierzynie, morderstwo burmistrza Dietera Przewdzinga i Samanty z Jasienia, bestialskie zabójstwo w Grodkowie dla pary butów - w ostatnich lata te zbrodnie wstrząsnęły Opolszczyzną. Sprawców wielu z nich policja nie złapała do dzisiaj...

📢 Nowe ogniwa w Uni Opole oraz Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle Szeregi Uni Opole zasiliła nowa przyjmująca, a skład Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle uzupełnił kolejny rozgrywający. 📢 Nie wiesz jak się ubierać po 60.? Ta dziennikarka potrafi połączyć elegancję i wygodę. Jej stroje nigdy nie są nudne Katarzyna Dowbor zachwyca ogromem energii, zaskakuje swoich fanów nowymi projektami zawodowymi, a w mediach społecznościowych dzieli się aktywnymi momentami z życia. Nie tylko wigoru, ale i świetnego wyglądu mogłaby jej pozazdrościć niejedna rówieśniczka. Prezenterka ubiera się zawsze adekwatnie do sytuacji, modnie, a jednocześnie bardzo praktycznie.

📢 Przewoził tonę nielegalnego tytoniu, wpadł podczas kontroli na A4. Sukces funkcjonariuszy KAS Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli nielegalny przewóz tony tytoniu. Gdyby towar trafił do sprzedaży, uszczuplenia w podatku akcyzowym wyniosłyby ponad 634 tys. zł. Osobom próbującym wprowadzić do obrotu nielegalny tytoń grożą wysokie sankcje karne. 📢 Oleski Festiwal Kolędujących Rodzin. Na tym festiwalu w Oleśnie kolędują dzieci z rodzicami, dziadkami i wujkami Najpierw rodzice zapisywali dzieci do szkoły muzycznej, potem dzieci mobilizowały ich, żeby też się uczyli grać, a na koniec dziadkowie odkurzali swoje instrumenty i wrócili do muzykowania, więc Irena Żołędź wymyśla i organizuje w Oleśnie kolejne festiwale dla całych rodzin. 📢 UFO miało wylądować sto kilometrów od Gliwic. Pisały o tym światowe media. Co się wydarzyło w Jarnołtówku 15 lat temu? Jarnołtówek to niewielka, licząca niespełna 800 mieszkańców miejscowość położona niedaleko Głuchołaz, tuż przy granicy z Czechami. Dokładnie 15 lat temu miał tu lądować niezidentyfikowany obiekt latający (UFO). O małym Jarnołtówku zrobiło się głośno na forach ufologów i badaczy zjawisk trudno wytłumaczalnych. Pisały o nim także światowe media (m.in. amerykańskie, japońskie, peruwiańskie, autralijskie). Co wydarzyło się tu 19 stycznia 2009 roku? Czy Jarnołtówek to drugi polski Emilcin?

📢 Najtańsze kierunki na wakacje all inclusive – majówka 2024. Nawet tylko 1600 zł za tydzień słońca! Aktualny ranking 9 krajów Nie warto zwlekać z planowaniem majówki, która w 2024 r. może trwać nawet 9 dni! Sprawdźcie w naszej galerii nowy, aktualny ranking najtańszych kierunków na majowe wakacje all inclusive. Wyszukaliśmy 9 krajów, w których możecie spędzić majówkę w słońcu i cieple, w dodatku za niewielkie pieniądze – nawet tylko 1600 zł za tydzień błogiego wypoczynku!

📢 Wypadek na DK 41 w Wierzbięcicach na trasie Nysa - Prudnik. Droga jest zablokowana W środę (24 stycznia) ok. godziny 20 doszło do zderzenia na Drodze Krajowej 41 Nysa-Prudnik. Na czas działań służb ratunkowych droga jest nieprzejezdna. 📢 Policjanci dopadli sprawcę rozboju w Prudniku. Ukrył się w sąsiednim mieście. Ma tylko 17 lat Sąd Rejonowy w Prudniku tymczasowo aresztował na 3 miesiące 17-letniego mieszkańca powiatu prudnickiego. Śledczy zarzucają mu, że nożem wymusił pieniądze od ekspedientki sklepowej.

📢 Wiceminister Michał Kołodziejczak przyjechał na rolniczy strajk do Nysy. W proteście na opolskie drogi wyjechało 1,5 tysiąca traktorów Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak z Agrounii stanął na czele strajku rolników pod Nysą. Dla organizatorów protestu to wyraz poparcia dla polskiego rządu, w negocjacjach z Unia Europejską. Wśród rolników pojawiają się jednak głosy zniecierpliwienia.

📢 Nowe parkingi i rozwój MZK, zamiast przebudowy Ozimskiej w Opolu. Przedstawiciele PiS mają swoje pomysły na odkorkowanie miasta Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości krytykują propozycję z opolskiego ratusza na przebudowę ulicy Ozimskiej. Mają swoje pomysły. 📢 Strzeleccy rolnicy protestowali przeciwko unijnej polityce rolnej. Przekazali petycję i sparaliżowali ruch uliczny Rolnicy z powiatu strzeleckiego wyjechali dzisiaj na ulice Strzelec Opolskich, żeby zaprotestować przeciwko unijnej polityce rolnej. Gospodarze przekazali także petycję przedstawicielowi rady miejskiej w Strzelcach Opolskich.

📢 Po tych wsiach zostały tylko kamienie i pojedyncze ruiny. Opolska zaginiona Atlantyda W ciągu ostatnich 100 lat na Opolszczyźnie z powierzchni ziemi zniknęło co najmniej kilkanaście miejscowości. Co się z nimi stało? 📢 Miasto Krnov walczy z piratami drogowymi. Kolejne fotoradary staną tuż przy granicy W czeskim Krnovie kierowcy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość jazdy. Burmistrz miasta zapowiada montaż nowych fotoradarów. Nowe urządzenia staną m.in. na trasach prowadzących do Polski.

📢 Horoskop na pierwszą połowę lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na pierwszą połowę lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie czekają nas szanse i zagrożenia? Kto powinien zastanowić się nad własnym życiem i podjąć zdecydowane kroki? Znamy część odpowiedzi na takie pytania!

📢 Wyprzedzała tak, że jechała na czołowe zderzenie. 49-latka z Opola ukarana wysokim mandatem [WIDEO] Na zakazie wyprzedzania 49-letnia kobieta jadąca renault clio, chciała wyprzedzać dwa samochody naraz. O mało nie doprowadziła od czołowego zderzenia! Miała szczęście, ale i pecha, bo okazało się, że wyprzedziła nieoznakowany radiowóz. Opolska policja wlepiła jej mandat karny wysokości 1000 złotych i 15 punktów karnych. Mamy nagranie z policyjnego wideorejestratora. 📢 40-latek oszukany metodą na netflixa. O tych rzeczach warto wiedzieć, aby nie stać się jego ofiarą Oszuści nie śpią i szukają cały czas nowych, skutecznych metod, aby kogoś okraść. Ich najnowszym pomysłem jest podszywanie się pod popularne serwisy streamingowe. Przekonał się o tym 40-letni mieszkaniec gminy Zawadzkie, który otrzymał fałszywą wiadomość mailową o konieczności uregulowania płatności za dostęp do platformy Netfilx.

📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

📢 Rozpoczęły się protesty na opolskich drogach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce Unii W środę 24 stycznia Agrounia organizuje protesty rolnicze w 14 miejscach na Opolszczyźnie. Pomiędzy godziną 10.00 a 15.00 na drogi krajowe i wojewódzkie wyjadą kolumny ciągników. Będą utrudnienia w ruchu. 📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Rewolucja komunikacyjna w Opolu rozpocznie się od ul. Ozimskiej. Jazdy po mieście trzeba będzie nauczyć się od nowa Planowana przebudowa ulicy Ozimskiej w Opolu jest tylko wstępem do szerszych zmian, które mają na celu zrewolucjonizowanie miejskiego transportu. Już niedługo wprowadzony może zostać ruch dwukierunkowy na ulicach Kołłątaja, Reymonta i Ozimskiej przy Rzemieślniku. Tak dużych zmian nie było w mieście od lat. 📢 Ta bitwa zdecydowała o losach Polski. Stoczono ją na Opolszczyźnie. Rocznica bitwy pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku na polach pod murami miejskimi stoczono bitwę pod Byczyną. Ta krwawa potyczka Habsburgów z Janem Zamoyskim określiła na następne kilkaset lat losy Polski. Mało znana bitwa pod Byczyną miała o wiele większe znaczenie od słynnej bitwy pod Wiedniem. 📢 W saunarium w Strzelcach Opolskich powstanie grota solna z tężnią. Atrakcję odwiedziło już 30 tysięcy klientów Atrakcja, która działa w Strzelcach Opolskich od roku, cieszy się niesłabnącą popularnością. W ciągu roku odwiedziło ją 30 tysięcy klientów. Wkrótce pojawi się tu nowa atrakcja: grota solna.

📢 Polacy boją się dentystów. Oto memy, które robią prawdziwą furorę w sieci! 24.01.2024 Tym razem zebraliśmy dla Was najlepsze memy o dentystach. Internauci znowu dali popis i gdy zajrzycie do naszej galerii to czeka Was solidna dawka dobrego humoru.

📢 Dzieci wyruszyły na ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Korpo w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 24.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Sesja zimowa, studenci w strachu. Oto najlepsze memy o nauce i studentach Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji.

📢 Beka z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 24.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Plac przed dworcem PKP Opole Główne otrzyma imię „Kory” Olgi Sipowicz. W czwartek głosowanie radnych w tej sprawie Na czwartkowej (25 stycznia) sesji radni Opola będą głosować nad projektem uchwały w sprawie nadania placowi przed Dworcem Głównym imienia „Kory” Olgi Sipowicz.

📢 Nawet o tysiąc złotych drożeje pobyt w domu seniora. Dla niektórych utrzymanie dziadka w DPS to poważny problem 6,5 tysiąca, a nawet więcej za miesiąc pobytu w domu seniora. Domy Pomocy Społecznej jak co roku o tej porze naliczają aktualne koszty utrzymania podopiecznych. Wnuki i dzieci także będą płacić więcej.

📢 Polityczne układanki przed wyborami samorządowymi. Platforma Obywatelska chce koalicji z Lewicą Platforma Obywatelska i Nowa Lewica rozpoczęły rozmowy dotyczące potencjalnej koalicji w nadchodzących wyborach samorządowych. Celem jest powtórzenie sukcesu wyborczego z 15 października i zwycięstwo koalicji na szczeblu sejmików, powiatów i gmin. Aby to osiągnąć, na jednej liście pojawią się wspólni kandydaci PO i Lewicy, a w drugim bloku wystartują politycy Trzeciej Drogi. 📢 Darek Rodewald znów zakończył Rajd Dakar w ścisłej czołówce. Zobacz niesamowite zdjęcia z najtrudniejszego rajdu świata Mechanik z Olesna już po raz czternasty wystartował w najtrudniejszym rajdzie świata. Kolejny raz zajął miejsce w czołówce, najlepsze wśród Polaków startujących w Rajdzie Dakar. 📢 Festung Oppeln. Tak wyglądało Opole po wejściu Armii Czerwonej. Zobaczcie zniszczone przez Sowietów miasto na kolorowych zdjęciach W styczniu 1945 roku mieszkańcy zaczęli uciekać z Opola przed nadciągającymi ze Wschodu wojskami sowieckimi. Miasto miało wprawdzie status jednej z twierdz mających zatrzymać Armię Czerwoną, ale w istocie mało kto wierzył, że Festung Oppeln da się obronić. Atak na Opole rozpoczął się w nocy z 22 na 23 stycznia. Zobaczcie na pokolorowanych zdjęciach, jak miasto wyglądało po wojnie.

📢 W tych opolskich miastach i miasteczkach inwestuje się najwięcej. Oto lista samorządowych liderów Opolskie samorządy coraz więcej inwestują. Przygotowaliśmy zestawianie tych miast i miasteczek w których na przebudowy, modernizacje i nowe zadania przeznaczono najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Wiatr naniósł śnieg z pól. Trudne warunki na opolskich drogach. Drogowcy wysłali dodatkowe pługi Trudne warunki na drogach występują od rana w okolicy Strzelec Opolski, Olesna, a także Głubczyc. GDDKiA wysłała na drogi dodatkowy sprzęt.

📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Babski Comber 2024 w Warmątowicach. Stroje, w które przebrały się panie były zaskakujące Mieszkanki Strzelec Opolskich i okolicznych miejscowości bawiły się na babskim combrze w Warmątowicach. Tradycyjną imprezę dla pań zorganizowano w restauracji "U Jana". 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Festiwal Muzykujących Rodzin w Oleśnie. Na scenie wystąpiły całe rodziny [zdjęcia] 21 muzykujących rodzin wystąpiło w V Festiwalu Muzykujących Rodzin w Oleśnie.