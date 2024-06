Przegląd prasy (26.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cuda natury województwa śląskiego - tu naładujesz baterie. Jest pięknie! Zobacz TOP 15 najpiękniejszych miejscówek w regionie”?

📢 Cuda natury województwa śląskiego - tu naładujesz baterie. Jest pięknie! Zobacz TOP 15 najpiękniejszych miejscówek w regionie Województwo śląskie to niezwykły region, w którym natura ukazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Od malowniczych krajobrazów po urokliwe jeziora i majestatyczne góry – te miejsca to prawdziwe oazy spokoju i doskonałe miejsca do relaksu. Odkryjcie TOP 15 najpiękniejszych zakątków, gdzie można naładować baterie i oddać się urokowi przyrody. To doskonałe miejsca dla każdego miłośnika natury.

📢 Starosta zwolnił zasłużonego dyrektora DPS-u w Kluczborku. Jest ogłoszony nowy konkurs Od września zmieni się dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. Krzysztof Dzierżyński otrzymał wypowiedzenie. Zarząd powiatu ogłosił nabór na nowego szefa placówki.

📢 Tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Horoskop Tarot na wakacyjne miesiące. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP Tarot dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie unikalne wyzwania i możliwości pojawią się w trzecim kwartale 2024 roku? Zobaczcie sami. 📢 Strefa kibica na Małym Rynku. Tak kibicowali opolanie w meczu z Francją. Nie na takie zakończenie Euro 2024 dla polskiej reprezentacji liczyli opolscy kibice. Polska odpada z mistrzostw, nadzieją napawa jednak remis z Francją. Zobaczcie galerię zdjęć ze strefy kibica na małym rynku w Opolu.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 25.06.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Jest nowy raport o stanie gminy Kluczbork. Największy problem stanowi demografia. Gmina wyludnia się w zastraszającym tempie Opublikowany został raport o stanie gminy Kluczbork za 2023 rok. Sytuacja samorządu jest stabilna. Niepokoi natomiast stan demografii – liczba zgonów dwukrotnie przekroczyła liczbę narodzin.

📢 Dla reprezentacji Polski Euro 2024 trwało bardzo krótko. Został już tylko mecz o honor z Francją. Zobaczcie memy Przeklęty schemat reprezentacji Polski na Euro i mundialach wygląda tak: najpierw mecz otwarcia (1:2 z Holandią), następnie mecz o wszystko (1:3 z Austrią), a na pożegnanie mecz o honor (zagramy go z Francją 25 czerwca, czyli już dzisiaj). Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już 21 czerwca, czyli po tygodniu! Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami.

📢 Biedronka i Lidl doliczą nową opłatę do zakupów? Wiemy od kiedy Zupełnie nowa opłata już wkrótce zostanie doliczona do naszych zakupów. Ma być objęta systemem kaucyjnym, więc nie zawsze będziemy ją płacić. Już teraz rozwiązanie to przygotowują, chociażby LIDL i Biedronka. W sklepach pojawią się też specjalne automaty. Na czym polega nowa opłata? Sprawdź zasady, które będą obowiązywać już od nowego roku! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 25.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 25.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 25.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Rowerkowe wyścigi dla dzieci w Nysie. W tych zawodach wszyscy wygrali Ponad 100 dzieci wzięła udział w sobotnich (22 czerwca) zawodach rowerkowych zorganizowanych przez redakcję „nto" przy Hali Nysa. Dla wielu z młodych rowerzystów była to okazja do zdobycia pierwszego medalu i pierwszego stanięcia na podium. To była wielka rywalizacja i niezapomniana przygoda. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Mozartmania w Opolu. Tłumy ludzi słuchały w ogrodzie franciszkanów muzyki Mozarta „Requiem", „Czarodziejski flet" i „Wesele Figara" zabrzmiały w ogrodach klasztoru franciszkanów w Opolu magicznie. Frekwencja zaskoczyła organizatorów, ale jednocześnie zachęciła do powtórzenia Mozartmanii, i to jeszcze w tym roku. 📢 Zmysłowa Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Chętnie podkreśla swoją figurę i odsłania ciało. Zobacz koniecznie! Uwodzicielska Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Młoda przedstawicielka świata showbiznesu bardzo chętnie odsłania ciało i podkreśla swoją figurę. Na niejednej fotografii, zamieszczonej przez nią na przykład na Instagramie widać, że aktorka pozuje w bikini, bieliźnie lub nieskromnych kreacjach. Jej urodę, sylwetkę oraz niebanalne stroje komentuje wielu użytkowników sieci. Na Instagramie celebrytkę obserwuje aktualnie ponad dwa miliony internautów. Zobacz koniecznie zdjęcia młodej artystki!

📢 Znacie takie klocki Lego? Lord Vader, Harry Potter, a nawet nasza noblistka Wisława Szymborska! Lord Vader, Harry Potter czy Indiana Jones - wśród figurek z klocków Lego znajdziesz także te postacie. Ale wśród słynnych klocków są nie tylko figury z filmów, ale także prawdziwe osobistości. Na przykład polska noblistka Wisława Szymborska. Z klocków lego można zbudować całą scenę przyznania Nagrody Nobla polskiej poetce. Zobaczcie najoryginalniejsze klocki Lego. 📢 Znani mieszkańcy Olesna i okolic zrobili imponujące kariery. Wśród nich są piłkarze, milionerzy i i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które wybiły się i zrobiły kariery. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Poznacie ich w naszej galerii.

📢 Czym żyli kiedyś Opolanie? O tym pisano prasie 100 lat temu! „rzecz bardzo dziwna, że policya nie jest w stanie wyśledzić bandytów” Wiadomości sprzed 100 lat niewiele różniły się od dzisiejszych. Rządziły strzelaniny, wypadki, napady i polityka. Dzięki portalowi internetowemu, który w 2020 r. został uruchomiony przez Instytut Śląski, znaleźć możemy wiadomości z praktycznie każdej miejscowości naszego regionu. Obecnie baza danych liczy dziewięć tytułów prasowych, ponad 6 tys. stron i ponad 30 tys. wycinków z archiwalnych gazet. 📢 Na Placu Wolności w Opolu trwa 29. Festyn Fundacji Dom. Ta impreza wpisała się w serca opolan Hasłem tegorocznej edycji jest “Kolorowy DOM”, który nawiązuje do najnowszego, dużego projektu Fundacji, czyli budowy mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami.

📢 Maryla Rodowicz na Dniach Prudnika. Mieszkańcy i goście bawili się wspaniale Prudniczanie i goście pierwszego dnia święta miasta, w sobotę (22 czerwca), pokazali jak można się pięknie bawić. Były tańce pod sceną i wspólne śpiewanie. I łzy wspomnień do przebojów zaśpiewanych przez Marylę Rodowicz.

📢 Żużlowcy Kolejarza Opole po raz drugi przegrali z Ultrapurem Startem Gniezno Kolejarz Opole przegrał na własnym stadionie z Ultrapurem Startem Gniezno 41:49 w zaległym meczu 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. 📢 W Głuchołazach nie ma już problemu z miejscem w żłobku. Każdy maluch będzie przyjęty Gminny żłobek w Głuchołazach powiększył się o 40 miejsc, bo przeniósł się do nowych pomieszczeń. Teraz miejsca starczy dla wszystkich chętnych.

📢 To jedno z bardziej tajemniczych miejsc Opolszczyzny. Folwark Waldhof na zboczu Góry św. Anny Na stoku Góry św. Anny, w okolicy Żyrowej, znajdują się niezwykle malownicze ruiny folwarku Waldhof (Leśnik). Kompleks owiany jest tajemnicą. Niewiele wiadomo o jego przedwojennej historii. 📢 Pałac w Kopicach będzie zadaszony. Są też pieniądze na inne opolskie zabytki Ministerstwo Kultury przekazało pół miliona złotych na zabezpieczenie ruin pałacu w Kopicach koło Grodkowa. To pierwsza ministerialna dotacja na ratowanie tego zabytku.

📢 Tak się kiedyś handlowało w Opolu. Pamiętacie, co było w Cieplaku, giełdę samochodową czy sklepy Społem? Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska.

📢 Będzie nowy blok komunalny. Gmina Strzelce Opolskie wybuduje 29 lokali gotowych do zamieszkania W Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki powstanie nowy blok komunalny, a w nim 29 lokali gotowych do zamieszkania. Ma to skrócić kolejkę oczekujących na mieszkania. 📢 Dni Praszki 2024. To będą trzy dni pełne zabawy i muzyki. Gwiazdami De Mono i Patrycja Markowska W najbliższy weekend (21-23 czerwca) świętować dni miasta będzie Praszka. Na scenie ustawionej w plenerze na placu nad Wyderką wystąpią gwiazdy. Zobaczcie, jaki jest dokładny program Dni Praszki.

📢 Takie domy można trafić na komorniczych licytacjach. Każdy znajdzie coś dla siebie. 20.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 20.06.2024 r.

📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych. 📢 Finałowa gala konkursu Menedżer Roku Opolszczyzny 2023 za nami. Poznajcie najlepszych przedsiębiorców w regionie Już po raz drugi Nowa Trybuna Opolska wraz ze swoimi partnerami mogła wyróżnić najlepszych przedsiębiorców z naszego regionu. 19 czerwca w Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim odbyła się gala podsumowująca konkurs Menedżer Roku Opolszczyzny 2023.

📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka.

📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy.

📢 Na Opolszczyźnie można grać w golfa. W Kamieniu Śląskim otwarto 18-dołkowe pole golfowe 18 dołków pozwala na rozgrywanie profesjonalnych turniejów. Do Opolskiego Klubu Golfowego należy już 80 członków. Ale z pola golfowego w Kamieniu Ślaskim mogą korzystać wszyscy chętni, także ci, którzy po raz pierwszy trzymają w ręku kij golfowy. 📢 W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi. 📢 Nowy stadion Odry Opole już prawie gotowy. A kiedy w Opolu będzie aquapark? Już niedługo! Zobacz, jak będzie wyglądać Zaraz jak tylko zakończy się budowa nowego stadionu miejskiego w Opolu, rozpocznie się kolejna wielka opolska inwestycja - budowa aquaparku. 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać kompleks basenów w Opolu. Jego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu.

📢 W Opolu powstaje nowe centrum handlowe. Market sieci Lidl jest już gotowy, obok budowany jest park handlowo-usługowy Wewnątrz sklepu trwa już meblowanie i ostatnie prace kosmetyczne. Powstał też parking, drogi wewnętrzne, zamontowana została wiata na wózki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Kończy się też budowa parku handlowego.

📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta.

📢 Przejazd pod wiaduktem na ul. Powstańców Śląskich w Opolu otwarty. Uwaga! Wróciła stara organizacja ruchu Tymczasowa organizacja ruchu była wprowadzona ze względu na zamknięcie skrzyżowania ul. Jana Dobrego i Powstańców Śląskich w Opolu. PKP Polskie Linie Kolejowe budowały tam bowiem nowe wiadukty, przebudowane zostały też pobliskie skrzyżowania. 📢 Tak jeszcze niedawno wyglądało Opole. Fabryka mebli, pierwszy Burger King, nocne kluby... Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Dwie Opolanki wystąpią w finale Miss Polski 2024. Koronę najpiękniejszej Polce przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa Alicja Grzejszczak z Krapkowic oraz Sylwia Kowcuń z Opola awansowały do finału konkursu Miss Polski 2024. W półfinale świetnie zaprezentowała się również 20-letnia Julia Marciniszyn z Woskowic Górnych. Koronę najpiękniejszej Polce podczas gali finałowej Festiwalu Piękna przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, aktualna Miss Polski.

📢 Michał Probierz, czyli polski Guardiola, został nowym trenerem reprezentacji Polski. Kibice tworzą śmieszne memy Michał Probierz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, mimo iż to Marek Papszun był faworytem kibiców. Kibice oczywiście od razu zaczęli tworzyć memy, które często są dowcipnymi, ale trafnymi komentarzami. Zobaczcie najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.