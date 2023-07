Przegląd prasy (26.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To był piękny dom w środku lasu. Została zdewastowana ruina. Aż serce ściska, kiedy się na to patrzy 26.07.2023”?

Prasówka 26.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To był piękny dom w środku lasu. Została zdewastowana ruina. Aż serce ściska, kiedy się na to patrzy 26.07.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 24.07.2023.

📢 Horoskop na jesień 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew 26.07.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 26.07.2023.

📢 W tych liczbach jest ukryta twoja przyszłość. Cyfry z daty urodzenia zdradzają, co się wydarzy 26.07.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 26.07.2023.

Prasówka 26.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop finansowy na lipiec 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna 26.07.2023 HOROSKOP finansowy na lipiec 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w lipcu? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 26.07.2023.

📢 Produkty wycofane ze sklepów 26.07.2023. Rossmann wycofuje chipsy! Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 26.07.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 26.07.2023. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży. 📢 Horoskop dzienny na środę 26 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na środę 26 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 26.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Na drodze krajowej nr 40 zapaliła się naczepa. Zablokowana ważna trasa Prudnik-Głogówek We wtorek (25 lipca) przed godziną 20 służby ratunkowe otrzymały informację o płonącej naczepie samochodu ciężarowego. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Wierzch, drodze krajowej nr 40 Prudnik-Głogówek

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [26.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów [26.07.2023] Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki". 📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 26.07). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Zobacz horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć w środę 26.07.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (środę, 26.07.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Uni Opole odkryło już niemal wszystkie karty na nowy sezon. Do klubu dołączyła znana atakująca Można śmiało powiedzieć, że w drużynie Uni Opole doszło do kadrowej rewolucji. W składzie dziesiątego zespołu ubiegłego sezonu Tauron Ligi pozostało tylko pięć siatkarek, podczas gdy opuściło go aż siedem zawodniczek. Najgłośniejszym transferem opolskiego klubu było pozyskanie atakującej Katarzyny Zaroślińskiej-Król.

📢 Ciała dwóch osób znaleziono przy ulicy Chmielowickiej w Opolu. Trwa dochodzenie Dziś (wtorek 25 lipca) Opolu w mieszkaniu przy ulicy Chmielowickiej znaleziono zwłoki dwóch osób. Służby zawiadomił zaniepokojony znajomy zmarłych. 📢 Leszek Pogan, były prezydent Opola i wojewoda opolski nie żyje. Zmarł w wieku 70 lat Dziś (wtorek 25 lipca) zmarł były prezydent Opola i były wojewoda opolski Leszek Pogan. Miał 70 lat.

📢 Wielkie pożary w Grecji. Polscy strażacy pomagają w trudnych chwilach. Trwa ewakuacja miast i wysp Pożary, które wybuchły w Grecji, trawią coraz większe połacie tego kraju. Ogień dotarł na najsłynniejsze wyspy, takie jak Rodos czy Kreta. Pomocy udzielili także strażacy z Polski. Jaka aktualnie jest sytuacja w tym kraju?

📢 Kierowca bmw jechał aż o 69 km/godz. szybciej, niż można było. Został surowo ukarany 29-letni właściciel bmw w terenie zabudowanym, w miejscu, gdzie obowiązuje 50 km/godz. jechał 109 km. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem karnym. Stracił też prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące. 📢 Tajemnicze ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy. To resztki osady Bursztet. Co się stało z jej mieszkańcami? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Tak Polacy żartują ze swoich południowych sąsiadów. Krecik, Pat i Mat oraz skoda na śmiesznych obrazkach. Zobaczcie czeskie memy Czeskie memy to fenomen internetu. To, że śmieszą Czechów, wydaje się naturalne. Ale równie mocno bawią one Polaków. Nie tylko z powodu specyficznego brzmienia języka. Czeskie memy służą też bowiem komentowaniu bieżących wydarzeń i otaczającej rzeczywistości, zarówno w Polsce, jak i u naszych południowych sąsiadów. 📢 Domy na każdą kieszeń. Co sprzedają komornicy? Mamy najnowsze oferty nieruchomości wystawionych na licytacje 25.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 25.07.2023 r.

📢 Smutna historia pięknego pałacu w Białej Nyskiej. Pół wieku temu zniszczono go w „czynie społecznym”, bo szpecił wioskę Saperzy wysadzili w powietrze mury, a robotnicy z kombinatu rolnego w czynie społecznym posprzątali resztę. I tak skończyła się historia pięknego zamku w Białej Nyskiej. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Pożary na Rodos. W Pyrzowicach wylądował samolot z turystami z Grecji. TUI odwołało dzisiejsze wyloty. Co planują inne biura podróży? To miały być wymarzone wakacje, a dla niektórych zamieniły się w koszmar. Greccy strażacy walczą z pożarami, które od kilku dni pustoszą najpopularniejsze wśród turystów rajskie wyspy - Rodos, Kretę oraz Korfu. Władze kraju twierdzą, że to największa akcja ewakuacyjna w historii. Samą wyspę Rodos opuścić musiało ponad 30 tys. osób. Pierwsi turyści wylądowali dziś bezpiecznie na lotnisku w Pyrzowicach. Pożar widzieli tylko z daleka. Im wakacje się udały. 📢 Wakacje 2023 MEMY. Potrzeba matką wynalazku. Tak Polacy radzą sobie w wakacje! Janusze plażingu nad morzem! Tego nie da się odzobaczyć Niektóre sposoby na upały wyglądają śmiesznie, ale skoro działają, to może warto je zastosować. Zobaczcie też jak Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Produkty z Lidla, Biedronki i Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Chipsy z Lidla, ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 25.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 W Kędzierzynie-Koźlu ma powstać 220 mieszkań dla młodych ludzi. Miasto czeka na pierwsze wnioski Wstępne deklaracje pozwolą ocenić faktyczne zapotrzebowanie. A to prawdopodobnie jest bardzo duże z powodu stale rosnących cen nieruchomości na wolnym rynku.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 25.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 25.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 25.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Uczniowie na tropach polskich śladów w Europie. Dofinansowania wystarczyły dla 78 szkół w Polsce, w tym jednej z Opolszczyzny W październiku uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach pojadą na 5 dniową wycieczkę do Paryża, szukać śladów polskiej kultury. Jako jedyni w województwie zdobyli rządowe dofinansowanie wysokości 75 tysięcy złotych.

📢 Fernando Santos dogadywał z Al Shabab ucieczkę z Polski. Prezes PZPN ma jedno wyjście. Z niewolnika nie ma pracownika. Czas na męską decyzję Zdobywca mistrzostwa Europy, odmówił poprowadzenia drużyny „Młodzieży” Arabii Saudyjskiej w nadchodzącym okresie. Saudyjska gazeta „Al-Sharq Al-Awsat” (Gazeta Bliskiego Wschodu) powiadomiła w poniedziałek, iż Fernando Santos, były trener reprezentacji Portugalii, niedawno odrzucił ofertę trenowania drużyny Al Shabab Rijad. Gazeta podała, że ​​68-letni Santos doszedł do porozumienia z Al Shabab, ale spór co do niektórych szczegółów kontraktu spowodował, że portugalski trener wycofał się z finalizacji transakcji. 📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Prywatny staw i wyjątkowy ogród w rezydencji Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio lubi komfort i przestrzeń. Celebrytka mieszka w luksusowej willi zlokalizowanej w Warszawie. W przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Zaglądamy do warszawskiego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień celebrytka.

📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku! 📢 Horoskop dzienny na wtorek 25 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na wtorek 25 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 25.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź. 📢 Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Rewolucja w Kodeksie pracy. Kiedy w Polsce zostanie wprowadzony czterodniowy tydzień pracy? Nie wszyscy skorzystają na tym rozwiązaniu Niemal co czwarty pracownik twierdzi, że w ciągu najbliższych pięciu lat krótszy tydzień pracy stanie się normą. Programy pilotażowe wdrożone w wybranych firmach potwierdzają, że cztery dni pracy mogą mieć pozytywny wpływ na samopoczucie zatrudnionego. – Czterodniowy tydzień pracy to rozwiązanie, które ma szansę przynieść benefity pracodawcom i pracownikom – przyznaje Anna Barbachowska, ADP Polska. Kiedy krótszy tydzień pracy zostanie wprowadzony w Polsce?

📢 GDDKiA ogłosiła przetarg na rozbudowę DK94 w Olkuszu. Trasa zostanie zupełnie zmodernizowana Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu (woj. małopolskie). Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, trasa wymaga modernizacji, aby usprawnić na niej ruch i poprawić bezpieczeństwo. To trasa lubiana przez Ślązaków, bo jest bezpłatną alternatywą do koncesyjnego odcinka autostrady A4 Kraków - Katowice.

📢 Dziś otwarcie nowej drogi ekspresowej. To 25-kilometrowy odcinek nowoczesnej trasy, która ułatwi m.in. dojazd nad Bałtyk Obwodnica Olesna jest częścią pierwszej na Opolszczyźnie drogi ekspresowej. Jej koszt wyniósł 767,9 mln złotych, z tego aż 411 mln pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Droższa była tylko budowa opolskiego odcinka autostrady A4.

📢 Kradli pieniądze, alkohol, produkty spożywcze oraz sprzęt elektroniczny. Dwaj mężczyźni włamywali się do lokali w Kluczborku Policjanci z Kluczborka zatrzymali włamywaczy, którzy okradali lokale gastronomiczne na terenie miasta. Łupem mężczyzn padło mienie o wartości ok. 25 tys. zł. 📢 Po operacji 12-letnia Roksanka nie chodzi. Pomóżmy jej stanąć na własnych nogach 12-letnia Roksanka Grabowska z Gierałcic (gm. Wołczyn) w wyniku komplikacji po operacji nie może chodzić. Dziewczynka porusza się na wózku. Jest szansa, że dzięki rehabilitacji wróci do sprawności, ale na to potrzeba co najmniej 30 tysięcy złotych. Trwa zbiórka na ten cel.

📢 Zakaz handlu w niedzielę zostanie zaostrzony. Nowe zasady wejdą w życie już 1 sierpnia 2023 roku Od sierpnia zaostrzone zostaną regulacje dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Pracodawcy stracą bowiem możliwość korzystania z ułatwień przysługujących za sprawą ustawy covidowej. Wejście w życie nowych przepisów związane jest z zakończeniem obowiązującego od ponad trzech lat stanu zagrożenia epidemicznego. 📢 Jarmark Jakubowy w Nysie. Zbierano pieniądze na remont nyskich zabytków Nyska fundacja ratowania zabytków, która funkcjonuje już od ponad 20 lat, po raz kolejny zaprosiła mieszkańców i turystów na coroczny jarmark w dniu odpustu w bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki. Dochody z jarmarku pomagają w konserwacji zabytków nyskiej bazyliki. 📢 Wreszcie mają dach nad głową. 55 ukraińskich rodzin wprowadziło się do nowo wyremontowanych mieszkań Zakończył się remont mieszkań dla uchodźców, którzy z powodu rosyjskiej agresji musieli uciekać ze swoich domów na Ukrainie. Lokale powstały w starych, nieużytkowanych budynkach.

📢 Luksusowy hotel Mercure Szczyrk rośnie w oczach. Zobaczcie ZDJĘCIA. Inwestycja zapiera dech w piersiach Mercure Szczyrk rośnie w oczach! - poinformował inwestor tej największej hotelowej metamorfozy w Beskidach w ostatnim czasie. Mercure Szczyrk to bowiem popularny przez lata wśród turystów hotel Orle Gniazdo. Obiekt od jakiegoś czasu zmienia się z miesiąca na miesiąc. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.

📢 OK Bedmet Kolejarz Opole wygrał z Betardem Spartą Wrocław. Nie wynik był jednak najważniejszy Żużlowcy OK Bedmetu Kolejarza Opole zwyciężyli z Betardem Spartą Wrocław 51:39 w niedzielnym (23.07) meczu, jaki został rozegrany na stadionie przy ulicy Wschodniej w Opolu. Rezultat tego pojedynku był jednak nieistotny, ponieważ miało ono wymiar charytatywny.

📢 Memy o Fernando Santosie. Życie selekcjonera reprezentacji Polski to nie jest bułka z masłem Była 1/8 finału Mistrzostw Świata, ale teraz miała być lepsza gra reprezentacji, więc PZPN zatrudnił trenera Fernando Santosa. Tymczasem wyniki są takie sobie, gra słaba a na dodatek pojawiły się informacje, że selekcjoner kadry może uciec do Arabii Saudyjskiej. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Tak mieszka Cezary Pazura z rodziną. Luksusowa posiadłość celebrytów z basenem i plażą została wystawiona na sprzedaż. Cena zwala z nóg Edyta i Cezary Pazurowie mogą się pochwalić nie tylko domem w Wilanowie, ale też luksusową posiadłością w sercu Warmii. W komfortowym domu z basenem i prywatną plażą często odpoczywali z dziećmi, gdy tylko obowiązki zawodowe im na to pozwalały. Wyjątkowa nieruchomość Edyty i Czarka Pazurów została właśnie wystawiona na sprzedaż. Zobacz, jak wyglądają przytulne wnętrza domu i ogród celebrytów za ponad 6 milionów złotych.

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie czy wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Wypadek na ul. Krapkowickiej w Opolu. Kierowca auta terenowego zakończył swoją podróż w rowie. Trafił do szpitala Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę 22 lipca w Opolu przy ul. Krapkowickiej. Kierowca jeepa jechał tam wałem wzdłuż kanału. Jego auto podróż zakończyło w rowie, a on trafił do szpitala.

📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Opolski Okrąglak skończył 55 lat. Tak budowano dzisiejszą halę Stegu Arena, i tak zmieniała się ona na przestrzeni lat [ZDJĘCIA] 20 lipca minęło 55 lat od otwarcia hali widowiskowo-sportowej Okrąglak, dziś Stegu Arena. Wtedy był to najbardziej nowoczesny obiekt tego typu w Polsce.

📢 Piękna Paulina Krupińska w bikini na desce! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 22.07.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi. 📢 Dorastałeś latach 80. i 90.? Pamiętasz klątwę Millenium? Przygotowaliśmy dla Ciebie sentymentalną podróż do przeszłości! ZDJĘCIA Dla wielu Polaków, którzy dorastali w latach 80. i 90., te czasy wywołują mieszane uczucia. Z jednej strony były to lata braku wielu podstawowych dóbr i ograniczeń wolnościowych, z drugiej strony jednak wciąż tęsknimy za pewnymi aspektami tamtego okresu, takimi jak poczucie większej wspólnoty, prostota życia czy brak presji konsumpcyjnej. Młodzież tamtych czasów z reguły miała mniej dostępnych rozrywek, ale potrafiła spędzać czas w inny sposób, np. na podwórku czy w klubach osiedlowych, a nie przed ekranem komputera. Wiele osób nieustannie czuje nostalgię i tęsknotę za pewnymi kultowymi zjawiskami, takimi jak wystrój wnętrz, przedmioty oraz popularne programy telewizyjne czy filmy, które dzisiaj uważane są za klasyki. Dorastałeś w latach 80. i 90.? Ta sentymentalna podróż jest dla Ciebie!

📢 Przychodzi baba do lekarza, czyli najśmieszniejsze memy z medykami w roli głównej. Internauci nie zawiedli! Zawód lekarza znajduje się w czołówce najbardziej poważanych zawodów w Polsce. W ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez Agencję SW Research (2022 r.) aż 72 proc. respondentów przyznało, że darzy ten zawód dużym lub bardzo dużym poważaniem. Nie mienia to jednak faktu, że lekarze i służba zdrowa to "wdzięczny" temat do żartów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze memy o lekarzach. Zobaczcie! 📢 Master Truck Show 2023 przeszedł do historii. Za najpiękniejszą ciężarówkę całego zlotu uznano szwajcarski zestaw Purple Rain Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można było podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Były też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle.

📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii! 📢 Letnie transfery piłkarskie na Opolszczyźnie. Oto ruchy kadrowe w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Letnie okienko transferowe przed startem sezonu 2023/24 trwa w najlepsze. Prezentujemy wam ruchy kadrowe, jakie nastąpiły dotychczas w naszych klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Będzie ono oczywiście na bieżąco aktualizowane.

📢 Za nami kolejne mecze kontrolne. Oto ostatnie rezultaty [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. W naszym zestawieniu znajdziecie wyniki rozegranych już spotkań testowych oraz plany, jakie poszczególne kluby mają na najbliższe dni. 📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 Jarosław S. sieje terror w Strzelcach Opolskich Wyzywa w centrum miasta mieszkańców i grozi że wszystkich zabije. Wiele osób się go boi, bo 26-latek jest dobrze zbudowany.

