Przegląd prasy 26.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polacy mają totalny ubaw na grzybach. Tak internauci żartują z grzybiarzy i ich hobby. Oto najśmieszniejsze memy 26.11.2023”?

Prasówka 26.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polacy mają totalny ubaw na grzybach. Tak internauci żartują z grzybiarzy i ich hobby. Oto najśmieszniejsze memy 26.11.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 26.11.23

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [26.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Te memy z kotami, psami i innymi pupilami podbijają internet. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów 26.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

Prasówka 26.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce. Zobaczcie jak mówimy i żartujemy z nas samych 26.11.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Za nami pierwszy śnieg w tym roku. Internauci powitali zimę na wesoło. Zobaczcie najlepsze memy! 26.11.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 26 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 26 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 26.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Tak wyglądały imprezy Andrzejkowe kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! U Papy Musioła, Discoplex A4, Senso Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda! 📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 26.11). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może Cię spotkać w niedzielę 26.11.2023. Czy Cię to zasmuci? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 26.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 W Opolu trwa jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku jest rekordowy z kilku powodów W Opolu rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Będzie najdłuższy w historii, bo potrwa aż do 31 grudnia. Stoisk handlowych w tym roku też jest rekordowo dużo.

📢 To imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 25.11.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Śmiałkowie ścigali się w I Super Sprincie Festiwalowym. Emocji nie brakowało nikomu. "Samochód musi być dobrze przygotowany" W sobotę 25 listopada na terenie żwirowni w Starych Siołkowicach odbył się I Super Sprint Festiwalowy zorganizowany przez Automobilklub Opolski.

📢 W Zakopanem zrobiło się biało. Krupówki pełne turystów, w Tatry ruszyli skitourowcy Zakopane zrobiło się białe. Wielu turystów korzysta z uroków zimy spacerując po Krupówkach. Inni ruszyli w Tatry. Na szlakach pojawiło się już wielu skitourowców.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 25.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 25.11.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się w zasadzie ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

📢 Mocne energie Strzelca dadzą o sobie znać! HOROSKOP na sobotę 25 listopada 2023 r. Horoskop dzienny na sobotę 25 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 To powinieneś robić od stycznia do czerwca. Horoskop zodiakalny na pierwsze półrocze 2024 HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Lwy Opolskiej Turystyki 2023. Urząd Marszałkowski w Opolu nagrodził osoby, które dbają o turystyczny rozwój regionu Z okazji 25-lecia obrony Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski w Opolu nagrodził osoby, które dbają o rozwój turystyki. To zarówno lokalni przewodnicy, jak i duzi inwestorzy. 📢 MKS Kluczbork wygrał 2:0 z Lechią Zielona Góra w meczu III ligi. Dzięki serii 8 meczów bez porażki zimę spędzą na ligowym podium MKS Kluczbork zwyciężył na własnym boisku 2:0 z Lechią Zielona Góra w meczu 18 kolejki III grupy III ligi. Przerwę zimową biało-niebiescy spędzą na podium ligowej tabeli.

📢 Groźny wypadek na obwodnicy Opola. Trzy osoby poszkodowane Do groźnego wypadku doszło dziś na obwodnicy Opola. Zderzył się tam samochodów ciężarowy z dwoma osobówkami. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy Wrocław 2023 oficjalnie otwarty! Tłumy, grzane wino i świąteczna atmosfera Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to już tradycja w stolicy Dolnego Śląska. Impreza rozpoczyna się w listopadzie - w tym roku w piątek 24 listopada - i potrwa aż do 7 stycznia 2024 r. Jarmark we Wrocławiu to tłumy gości, setki stoisk, świąteczne przysmaki, ozdoby i oczywiście grzane wino podawane w tradycyjnych bucikach. 📢 Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Kędzierzynie. Czy doszło do podpalenia? Trwa dogaszanie pożaru hali z niebezpiecznymi substancjami w Kędzierzynie-Koźlu. Służby odpowiedzialne za ochronę środowiska pobierają próbki, aby ocenić, czy doszło do skażenia. Policja prowadzi dochodzenie, czy ogień pojawił się w wyniku podpalenia.

📢 Ważą się losy starosty nyskiego z PiS. Opozycja złożyła wniosek o jego odwołanie. Postawiła mu cztery zarzuty Opozycja złożyła wniosek o odwołanie starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza (PiS) i całego zarządu powiatu. Starosta przekonuje, że nie ma ona racji. Uważa, że to atak polityczny.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 "Karma wraca" w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu. Odbierz choinkę w zamian za wsparcie schronisk dla zwierząt Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji akcji "Karma wraca", organizowanej przez Nową Trybunę Opolską we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Opolskiego Schroniska „Alf” (Opole) i Stowarzyszeniem „Ukochaj zwierzaki” (Kędzierzyn-Koźle). W Opolu i Kędzierzynie-Koźlu będziemy zbierać artykuły niezbędne dla zwierząt ze schronisk w tych miejscowościach. W zamian rozdamy bożonarodzeniowe choinki. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Jak zrobić świąteczny stroik w szkle? Pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Wyjątkowe ozdoby świąteczne za grosze – zobacz zdjęcia Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza. 📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i wyjątkowe bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Fryzury na święta dla kobiet 50 plus, ale nie tylko. Sprawdź uczesania, które odmładzają i będą pasować do świątecznej stylizacji Najpiękniejsze fryzury świąteczne nie muszą być nudne, oklepane i trudne do wykonania. Wystarczy parę ruchów suszarką lub lokówką, aby wyglądać spektakularnie. Z myślą o kobietach dojrzałych, ale nie tylko, przygotowaliśmy kilka propozycji fryzur na Święta Bożego Narodzenia. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Grzejnik jako dekoracja w twoim domu? Wybierz taki, którego nie trzeba będzie ukrywać za zasłoną Nie trzeba go ukrywać za zasłoną lub szukać pomysłów na zabudowanie. Grzejnik dekoracyjny, bo o nim mowa, to współczesne dzieło sztuki, które poza funkcją grzewczą, może pełnić także rolę dekoracyjną. Sprawdzą się one w każdym wnętrzu, a przy tym są wydajne i energooszczędne. Zobacz, jak grzejnik dekoracyjny może całkowicie odmienić wygląd twojego mieszkania!

📢 Inteligentne przejścia dla pieszych „Safepass” będą zamontowane w Strzelcach Opolskich i Kolonowskiem Trzy kolejne, bezpieczne przejścia dla pieszych powstaną w powiecie strzeleckim - będą ostrzegać kierowców, że do krawędzi jezdni zbliża się człowiek. 📢 Dwa kilometry w głąb ziemi w poszukiwaniu złóż gorącej wody. Pod Nysą będą wiercić wielką dziurę Nysa dostała dofinansowanie na pierwszy badawczy odwiert geotermalny w sąsiedztwie jeziora. To może być początek geotermalnej ciepłowni w mieście. 📢 Sukienka na andrzejki 2023 dla każdej kobiety! Sprawdź propozycje andrzejkowych stylizacji dla dojrzałych pań Sukienka na andrzejki dla dojrzałych pań nie musi być nudna! W sklepach stacjonarnych i internetowych jest spory wybór sukienek, w których poczujesz się elegancko i wyjątkowo. Jest z czego wybierać – kroje, wzory i kolory swoją ilością mogą wręcz przytłaczać. Podpowiadamy, co jest modne i uniwersalne. Taki zakup nie będzie zalegał w szafie i długo posłuży. Zobacz stylizacje Małgorzaty Walewskiej, Urszuli Dudziak i innych gwiazd.

📢 Gotowi na Black Friday? Chęci są wielkie, ale stan konta to 4 złote i 37 groszy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Black Friday Helloween> Nie! To nie jest przecież polskie święto! Black Friday? Tak! Nawet jeśli nie ma u nas amerykańskiego Święta Dziękczynienia, po którym w następnym dzień jest Black Friday. W Polsce niejednokrotnie zdarza się bowiem, że ceny przed Czarnym Piątkiem były tak naprawdę niższe. Później podwyższono je, żeby następnie zrobić obniżkę na Black Friday. Zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe na świecie. Na tej liście są aż trzy kiermasze w Polsce! [ZDJĘCIA] Jeszcze w listopadzie otwarte zostaną w wielu krajach jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

📢 Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego. Znamy laureatów konkursu W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyła się gala konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego. Nagrodzono samorządy, które realizowały inwestycje, a także projektantów oraz wykonawców.

📢 Najlepsze gry komputerowe sprzed lat. Pamiętasz je wszystkie? 11 klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry komputerowe to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe. 📢 Galeria Ozimska Park w Opolu po tygodniu od otwarcia już wymaga sporego remontu. „Fuszerka i bubel budowlany to mało powiedziane” Otwarta przed tygodniem galeria Ozimska Park w Opolu szybko zdążyła zasłużyć na niezadowolenie ze strony klientów. Idylliczna wizja miejsca przyjaznego spacerom i zakupom została szybko zatarta przez widoczne już na pierwszy rzut oka niedociągnięcia. Nierówne płyty chodnikowe, które tworzą niebezpieczeństwo dla przechodniów, to tylko niektóre z zaniedbań, na które skarżą się klienci.

📢 Czy 26 listopada jest niedziela handlowa? Które sklepy w tym dniu są otwarte? Sprawdzamy, co z niedzielami handlowymi w 2023 roku W bieżącym roku rozpisano 7 niedziel handlowych, a do końca roku pozostały już tylko dwie z nich. Najbliższa niedziela bez zakazu handlu nie przypada jednak tak szybko, jak część osób by tego chciała. Czy zatem zakupy zrobimy w niedzielę po Święcie Niepodległości? Czy 26 listopada jest niedziela handlowa? Które sklepy są otwarte mimo zakazu handlu? Nadal niewiadomą pozostaje handel w Wigilię. 📢 Horoskop miłosny na 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 24.11.2023.

📢 Ciężka praca i fatalne pensje. Tak Polacy śmieją się z wyzysku i nieuczciwych pracodawców 24.11.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 24.11.2023. 📢 Te osoby będą miały szczęście w grudniu. Horoskop zodiakalny na ostatni miesiąc 2024 roku HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na grudzień 2023 roku. Co się wydarzy w ostatnim miesiącu roku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będą niezwykłe tygodnie w Waszym życiu. 📢 Polacy wybudują Czechom autostradę do Polski. To fragment połączenia Wrocław - Praga. Zobacz wizualizacje Czesi właśnie rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę budowy autostrady D11 przy granicy z Polską. Kluczowy, górski fragment połączenia Wrocław - Praga wybuduje polska firma Budimex. Dzięki temu nasza droga ekspresowa S3, która dziś kończy się w okolicach Lubawki, będzie miała swój dalszy ciąg. Ponad 20-kilometrowy odcinek przez czeskie góry, ma powstawać 54 miesiące, czyli 4,5 roku. Prace ruszą najszybciej, jak to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy.

📢 Jeśli rozpoznajesz swoje skradzione rzeczy to skontaktuj się z policjantami. Funkcjonariusze pokazują kosztowności Nie tak dawno przy realizacji sprawy narkotykowej policjanci wpadli na trop przestępczej dziupli. Oprócz 10 kilogramów narkotyków, w mieszkaniu były jeszcze rzeczy pochodzące z kradzieży. Funkcjonariusze szukają teraz ich prawowitych właścicieli. 📢 Oleski Konkurs Fotograficzny 2023. Tajemnicze Olesno, ekspresja i moje najładniejsze zdjęcie. Zobaczcie najlepsze fotografie z konkursu Tradycyjnie były trzy kategorie tematyczne oraz nagroda Grand Prix w tegorocznym Oleskim Konkursie Fotograficznym. Najlepsze fotografie prace można oglądać na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, a także w naszej fotogalerii.

📢 Piękne wieńce adwentowe 2023. Wyjątkowe dekoracje, która zwiastują Boże Narodzenie. Te stroiki do domu to prawdziwy hit Zbliża się najpiękniejszy czas w roku. Sprzed domów znikają dynie i wrzosy, a my powoli zaczynamy przyozdabiać nasze wnętrza na okoliczność nadchodzących wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia.

📢 Nadleśnictwo Zawadzkie, czyli w krainie opolskiej Amazonki Lasy Nadleśnictwa Zawadzkie tworzą rozległy kompleks leśny, gęsto usiany urokliwymi zbiornikami wodnymi. Można w nich spacerować i jeździć na rowerze. Tutejsze tereny obfitują w grzyby, które w sezonie przyciągają zbieraczy nawet z sąsiednich województw. Podobnie jak w innych opolskich nadleśnictwach zagrożeniem dla drzew jest jemioła. 📢 Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach z archiwum Dziennika Zachodniego. Pamiętacie? Łezka kręci się w oku Park Śląski w Chorzowie to dziś jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców województwa śląskiego. Czas spędzają tu całe rodziny. Ten jeden z największych parków miejskich w Europie skrywa masę atrakcji i ma niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Na jego terenie znajdują się m.in. Stadion Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie, Rosarium czy kolejka linowa "Elka". A jak było kiedyś? Zapraszamy na małą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś bawili się tu Ślązacy.

📢 Olimpiada seniorów w Wołczynie. Wśród konkurencji był np. rzut gumowcem na odległość W Wołczynie po raz pierwszy odbyła się olimpiada seniorów. Wzięli w niej udział nie tylko miejscowi zawodnicy, ale także z Kluczborka i Namysłowa. 📢 Według prokuratury znokautował kolegę, następnie polał go benzyną i rzucił w niego zapalonego papierosa. Mężczyzna spłonął żywcem Przed Sądem Okręgowym w Opolu rozpoczął się proces 31-letniego Pawła R., który według prokuratury pobił swojego kolegę, a następnie polał go benzyną i rzucił w jego stronę zapalonego papierosa. Mężczyzna nie miał szans na przeżycie – zginął w płomieniach. Oskarżony w toku postępowania raz się do tego przyznawał, a raz twierdził, że jest niewinny.

📢 Droga ekspresowa S11. Rekordowe zainteresowanie przetargiem na odcinek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert Aż 25 ofert od firm drogowych wpłynęło w przetargu na budowę drugiego i jednocześnie ostatniego opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Tym razem chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Budowa ma ruszyć już wkrótce, a Opolszczyzna zyska drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu.

📢 Opuszczony szpital na Śląsku z kryminalną historią w tle. Kiedyś był słynny, dziś - ruina! Szkoda... Zobaczcie ZDJĘCIA Szpital w Krapkowicach ratował ludzi z okolicznych miejscowości przez długie lata. Teraz stoi w ruinie i zapomnieniu. Czy kiedykolwiek znów zobaczymy ten budynek w pełnym blasku? Przez moment była na to szansa, ale nowy nabywca okazał się "typem spod ciemnej gwiazdy"... Do środka wszedł Krystian Zacny. Zobaczcie współczesne i archiwalne zdjęcia tego obiektu.

📢 Nie żyje Anna Szmigoń, wieloletnia harcerka. Bliscy organizują pomoc dla rodziny ze Strzelec Opolskich Chorągiew Opolska ZHP podała przykrą informację o śmierci Anny Szmigoń, wieloletniej instruktorki i drużynowej, a także komendantki Hufca ZHP Strzelce Opolskie. 📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa wystąpiła w finale konkursu Miss Universe. Najpiękniejsza kobieta świata jest z Nikaragui 23-letnia Sheynnis Palacios z Nikaragui zdobyła tytuł Miss Universe, czyli najpiękniejszej kobiety świata. Na gali finałowej konkursu w egzotycznym Salwadorze wystąpiła także najpiękniejsza Polka, którą jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. W naszej galerii zobaczycie najlepsze zdjęcia z finałowej gali.

📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii. 📢 Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Bili pięściami po twarzy, kopali, a tłum nastolatków nagrywał to telefonami Zaczęło się od zwabienia 14-latka pod sąsiednią szkołę, gdzie czekało na niego kilkadziesiąt osób. Został kilkakrotnie uderzony, a potem rozpoczęła się brutalna bójka. Oglądał to tłum nastolatków. Tylko jeden chłopak próbował rozdzielić bijących się. Inni okrzykami zachęcali do bójki lub filmowali telefonami. Filmik z brutalnej bójki rozsyłany jest wiralowo.

📢 Horoskop na pierwszą połowę grudnia 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP na pierwszą połowę grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przepowiednie są niezwykle ciekawe!

📢 Czy pamiętasz te przedmioty z PRL-u? Kultowe rzeczy z lat 70., 80. i 90. kosztują fortunę! Znowu wróciła moda na wnętrza z PRL-u – zdjęcia Przedmioty Z PRL-u – syfon z nabojami, lampa lava, kula disco, kasety, telefon z obrotową tarczą czy kultowa farelka to gadżety, które królowały w polskich domach w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Wiele osób wspomina je z wielkim sentymentem i znowu po nie sięga. Niektóre z nich możemy zdobyć w sieci, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga na aukcjach zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety. Sprawdź, może znajdziesz te perełki z dawnych lat w piwnicy, na strychu lub w pawlaczu u wujka.

📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy. 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy. 📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak przed II wojną światową wyglądała dzisiejsza stolica Opolszczyzny Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln.

📢 Tak bawią się piękne dziewczyny na szalonych imprezach. TOP 69 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Najpierw 1 września rozpoczął się rok szkolny, a teraz 1 października ruszył nowy rok akademicki. Jest więcej nauki, ale tym bardziej warto zrelaksować się na imprezie. Przygotowaliśmy galerię 69 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?