Przegląd prasy 26.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 26.12”?

Prasówka 26.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 26.12 Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 26.12? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 26.12. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Zebraliśmy dla Was najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. To idealne propozycje na jednodniowy wypad. Które warto odwiedzić? Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny.

📢 Tak mieszka Sebastian Karpiel-Bułecka z żoną Pauliną Krupińską. Drewniany dom z widokiem na Giewont Sebastian Karpiel-Bułecka poza wyjątkową twórczością muzyczną może pochwalić się też szczęśliwą rodziną i pięknym domkiem w sercu Tatr. Jego żona Paulina Krupińska jest jedną z kluczowych gwiazd TVN-u. Prowadzi program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN", mogliśmy zobaczyć ją także w formacie "Azja Express". Para wolny czas najchętniej spędza w domu z drewna z widokiem na Giewont. Jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka? My jesteśmy zachwyceni, a Wy?

Prasówka 26.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Boże Narodzenie w PRL-u. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu spędzano ten wyjątkowy czas. Dużo się zmieniło? Archiwalne ZDJĘCIA Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci artysty oraz data i szczegóły pogrzebu Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, piosenkarz i aktor ze Śląska miał 54 lata. Zmarł na wskutek przebytego zawału serca. Przyjaciele opowiedzieli o ostatnich chwilach artysty oraz podzielili się szczegółami na temat uroczystości pogrzebowych. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [26.12.23] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na jutro (wtorek, 26.12). Które znaki zodiaku powinny mieć się na baczności? Poznaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić we wtorek 26.12.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na jutro (wtorek, 26.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 26 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 26 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 26.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Zima i ferie w Polsce: 28 najlepszych atrakcji. Pomysły na zabawę i przygody, od Kumoterskiej Gońby po wyjątkowe atrakcje dla dzieci Zima i ferie zimowe w Polsce to nie tylko narty czy sanki. Przygotowaliśmy dla was listę 28 najfajniejszych zimowych atrakcji turystycznych w Polsce. To niezwykłe miejsca, które warto odwiedzić, pomysły na spacery, atrakcje dla dzieci na każdą pogodę. Czemu warto odwiedzić Podhale w czasie Kumoterskiej Gońby, gdzie pojeździć na nartach tuż obok setki dinozaurów, albo gdzie można poczuć się niczym w tropikach nawet w środku zimy? Zapraszamy do galerii TOP 28 atrakcji zimowych w Polsce na weekend, urlop czy ferie zimowe 2024. 📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Boże Narodzenie rozgrzało internautów. Oto najlepsze memy. Tak internauci żartują ze świąt 26.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem! 📢 Polacy i ich postanowienia noworoczne. Ich realizacja będzie trudna... Zobaczcie najlepsze memy 26.12.2023 Już niedługo 2024 roku, a wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować... postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często już w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Sylwester się zbliża. Internauci już zbierają żarty. Te memy rozbawią was do łez 26.12.2023 Zbliżamy się do końca roku. Już niedługo pożegnamy stary rok i powitamy nowy 2024. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy o imprezie sylwestrowej oraz przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru i nocy w roku. Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Memy o przedświątecznych zakupach podbiły internet. Tak przygotowywaliśmy się do świąt. Internauci bezlitośni 26.12.2023 Polacy nie marnują czasu i chociaż do świąt zostało jeszcze trochę czasu to już teraz licznie ruszyli na przedświąteczne zakupy. Oczywiście internauci są czujni i przygotowali na ten temat mnóstwo memów. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Horoskop zdrowotny dla Koziorożców na styczeń. Co mówią gwiazdy w temacie zdrowia? Sprawdź horoskop zdrowotny dla Koziorożców na styczeń. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Zobacz, co może Cię spotkać w sprawach zdrowotnych. Może gwiazdy przewidują zmiany? Jeśli Twój znak zodiaku to Koziorożce to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny przygotowany specjalnie dla Ciebie na styczeń. Może w gwiazdach zapisana jest już Twoja przyszłość, którą warto poznać? Dowiedz się, jakie plany szykują się na temat Twojego zdrowia.

📢 Horoskop zdrowotny dla Baranów na styczeń. Dowiesz się, co jest wypisane dla Ciebie w gwiazdach Jakie zdrowie czeka Cię w przyszłości? Jeśli jesteś tego ciekaw, to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny dla Baranów na styczeń. Gwiazdy mogły przygotować dla Ciebie ciekawe niespodzianki, których z pewnością się nie spodziewasz. Czy czekają Cię jakieś zmiany i zawirowania? Wszystkich szczegółów możesz dowiedzieć się z horoskopu o zdrowiu na styczeń dla Baranów. Sprawdź, co jest dla Ciebie zapisane w gwiazdach!

📢 Pelikan z zoo w Opolu na gigancie. Możliwe że „wyprowadził się” na Bałkany. Jaki jest dalszy los najsłynniejszego pelikana w Polsce? W lipcu pewien pelikan postanowił przerwać monotonne życie w opolskim ogrodzie zoologicznym i zdecydował się na ucieczkę. Pozostawał nieuchwytny pomimo nocnych akcji poszukiwawczych. Pelikan uciekinier, jak go nazwano, do dzisiaj wzbudza ciekawość mieszkańców, a jego trop sięga daleko poza granice Opola.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Niezwykłe sauny w Polsce. Parowa kąpiel na brzegu Bałtyku, jacuzzi na zawrotnej wysokości i inne miejsca idealne na zimowy relaks Sauna to idealny sposób na wypoczynek i relaks, zwłaszcza zimą, gdy gorąca para ratuje przed mrozem. Jeśli siedzenie w saunie wydaje wam się nudne, mamy dobrą wiadomość. W Polsce można znaleźć absolutnie niezwykłe sauny, w tym największą na świecie, leśną, nawodną i nadmorską. Przekonajcie się, gdzie można wypocząć w saunie innej niż wszystkie!

📢 Zobacz najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe na Opolszczyźnie. Wszystkie są prześliczne! Pracowano nad nimi przez całe tygodnie Od wieków są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Nie spotkamy dwóch identycznych szopek. Każda parafia przykłada do nich bardzo dużą wagę. Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu szopki z całej Opolszczyzny. Które z nich podobają Wam się najbardziej?

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 25.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 25.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Nad Zalewem w Kluczborku powstaje nowoczesne Osiedle Domków bliźniaczych. Ile kosztuje m2? Na atrakcyjnych działkach budowlanych nad Zalewem Kluczborskim rozpoczęła się budowa Osiedla nowoczesnych domów w zabudowie bliźniaczej! 📢 Wioski Świętego Mikołaja w Polsce. Oto najpiękniejsze świąteczne krainy. Sprawdź cennik i atrakcje dla dzieci Wioska Świętego Mikołaja – chociaż prawdziwa siedziba Świętego Mikołaja mieści się w Laponii, to zaczarowane zakątki krainy świątecznej możemy odnaleźć także na terenie Polski. Poniżej przedstawiamy informacje na temat polskich wiosek Świętego Mikołaja, wraz z cenami biletów i godzinami otwarcia, gdzie każdy może poczuć magię świąt.

📢 Słowo biskupa opolskiego na święta Bożego Narodzenia. "Zaprośmy na nowo Jezusa" Pan Bóg chciał, żebym żył - podkreślił biskup opolski przywołując znane opinii publicznej fakty o złym stanie swojego zdrowia. - Bo tylko On jest panem i dawcą życia dla każdego z nas. Dlatego nie oddawajmy naszego życia bożkom tego świata.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 O opolskim lekarzu, który za motylami ganiał. Historia Janusza Kubickiego. "Człowiek powinien mieć pasje" Patrzyć w sufit na emeryturze, a co to z życie? Człowiek powinien mieć pasje. Bo jak cię coś zacznie interesować, to potem wciąga na zawsze – mówi 83-letni profesor Janusz Kubicki, emerytowany lekarz, nestor opolskiej ginekologii i położnictwa. Mimo słusznego wieku pan profesor ciągle pielęgnuje swoje pasje.

📢 Wiadomo, do kogo wróci dobra energia w 2024 roku. Karma będzie sprawiedliwa HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o świętach Bożego Narodzenia. Sałatka, choinka i Polaków rozmowy przy wigilijnym stole. Uśmiejesz się! Bożego Narodzenia coraz bliżej! Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

📢 Czy to ostatnie święta Bożego Narodzenia z żywymi karpiami w sprzedaży? Pomysł zakazu kontra "długoletnia tradycja" Święta Bożego Narodzenia w Polsce od dawna kojarzą się z jednym szczególnym obyczajem - kupnem żywego karpia, który później pływa w wannie. Jednak to już wkrótce może stać się jedynie wspomnieniem. Posłowie Koalicji Obywatelskiej rozważają wprowadzenie od przyszłego roku zakazu sprzedaży żywych ryb. 📢 Służba zdrowia z przymrużeniem oka. Oberwało się lekarzom 24.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Te zwierzęta skradły serca internautów. Z tych zwierząt śmieją się internauci 24.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 24 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 24 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 24.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Tych rzeczy nie można robić w Wigilię! 15 śląskich przesądów naszych babć i prababć. Wiedzieliście o nich? Sprawdźcie! W województwie śląskim istnieje bogate dziedzictwo przesądów związanych z Wigilią, które kształtowały się na przestrzeni lat i są świadectwem mieszanki tradycji pogańskich, katolickich i lokalnych wierzeń. Niektóre z tych przesądów mogą być mniej znane, a inne zostały zapomniane z biegiem czasu. Ciekawostką jest, że różnią się one w zależności od konkretnego rejonu na terenie województwa. A Wy znacie jakieś, które nie znalazły się w naszym wigilijnym zestawieniu? Sprawdźcie w co wierzyły nasze babki i prababki.

📢 Pasterki na Opolszczyźnie. Msze święte rozpoczynające Boże Narodzenie będą zarówno w nocy, wieczorem, jak i popołudniu Tradycyjnie uroczysta pasterka sprawowana jest o północy. Jednak w wielu kościołach ta szczególna Msza święta rozpoczyna się w innych godzinach wieczornych, a nawet popołudniowych. Niektóre opolskie parafie zapraszaj najmłodszych na pasterkę dla dzieci. W jednej ze wspólnot będzie też pasterka harcerska. Sprawdziliśmy, o której w 2023 roku będzie pasterka w kościołach w Opolu. Zobacz, gdzie i kiedy rozpoczną się pasterki w kościołach Opola. W tym roku Wigilia wypada w niedzielę. Zapytaliśmy, czy wiernych obowiązuje udział w niedzielnej Mszy świętej. 📢 Ekstremalna pogoda w Polsce: gdzie leży biegun zimna? W tym miejscu mróz może sięgnąć nawet -50 stopni Celsjusza. Wcale nie chodzi o Suwałki Pogoda w Polsce bywa kapryśna, a choć zimy ostatnio nie są tak surowe, jak przed laty, nadal zdarzają się silne mrozy. Gdzie leży polski biegun zimna – miejsce, w którym przez cały rok jest najzimniej, a temperatury osiągają najniższe wartości? Kandydatów do tego tytułu jest kilku. Przekonajmy się, gdzie pogoda w Polsce bywa zimą najbardziej ekstremalna.

📢 Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie Kiedy Polsat zdjął kilka lat temu ze świątecznej ramówki film „Kevin sam w domu”, widzowie tak masowo protestowali, że film jednak w końcu i tak wyemitowano w telewizji! Ułożyliśmy ranking 20 najlepiej ocenianych filmów świątecznych. Zobaczcie w naszej galerii, co warto obejrzeć w święta. 📢 Szybciej i wygodniej pojedziemy na południe Europy. Czesi otworzyli 5,5 kilometrowy odcinek autostradowy koło Szumperka Czeska trasa drogowa I/44 od granicy państwa w Głuchołazach do czeskiej autostrady A35 w Mohelnicy ma od nowy odcinek autostradowy. Za Szumperkiem pojedziemy dodatkowe 5,5 kilometra po autostradzie.

📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów.

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Aktor i artysta kabaretowy zmarł w wieku 54 lat Przygnębiające wieści obiegły dziś internet. 22 grudnia 2023 roku zmarł Krzysztof Respondek, śląski aktor i artysta kabaretowy. O śmierci przyjaciela poinformował za pośrednictwem Facebooka Krzysztof Hanke.

📢 Pożar mieszkania w Opolu. Stracili dach nad głową tuż przed świętami W sobotę rano (23.12) w Opolu spłonęło jedno z mieszkań znajdujące się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Nysy Łużyckiej. W chwili wybuchu pożaru w mieszkaniu znajdowały się 3 osoby. 📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa.

📢 Świąteczne obżarstwo oczami internautów, czyli "wątrobo, przepraszam". Najśmieszniejsze bożonarodzeniowe MEMY. Sałatka warzywna rządzi! Święta Bożego Narodzenia to czas spędzony z bliskimi, zwykle przy suto zastawionym stole. Po bezmięsnej Wigilii, na talerzach pojawiają się pieczone mięsa, wędliny, sałatki, ciasta. Nielicznym udaje się oprzeć świątecznemu obżarstwu. Jak przetrwać Boże Narodzenie i nie przytyć? Czy to wykonalne? Zobaczcie najśmieszniejsze świąteczne MEMY dotyczące tego tematu. Internaucie nie zawiedli! 📢 Szczepanowickie Betlejem to już 25 lat tradycji. W drugi dzień świąt odbędzie się tu wielkie, coroczne kolędowanie W drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, parafia pw. Świętego Józefa w Opolu-Szczepanowicach zaprasza na coroczne, tradycyjne kolędowanie pod szopką na placu plebanijnym. To wydarzenie, które od 25 lat przyciąga tysiące Opolan i gości, tworząc niepowtarzalną atmosferę świąt.

📢 Śląskie MEMY i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Najbardziej rozświetlony dom na Boże Narodzenie? Znajdziecie go tuż obok Gliwic na Śląsku. Wygląda zjawiskowo! WIDEO i ZDJĘCIA Ten dom znają z widzenia już chyba wszyscy mieszkańcy Przyszowic i okolicznych miejscowości... Od kilkunastu lat w okresie świąt Bożego Narodzenia pan Marian Smolka zdobi go dziesiątkami ozdób i migocących światełek. Aby zobaczyć tę niewątpliwą atrakcję Przyszowic na Śląsk zjeżdżają turyści nawet z Niemiec i Włoch! Jak w tym roku prezentuje się najbardziej rozświetlony dom? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Święta to idealna okazja na rodzinny spacer. Te ptaki można spotkać w polskich lasach Spacer po lesie o każdej porze roku to idealna okazja, aby zaobserwować żyjące tam różne ptaki. A jest co obserwować, ponieważ w polskich lasach gniazduje nawet kilkadziesiąt gatunków ptaków. Część z nich spotykamy również w parkach czy ogrodach, ale niektóre wybierają tylko miejsca zalesione i jest im tutaj najlepiej. Ile ptaków uda ci się spotkać podczas jednego spaceru? 📢 Zobacz na żywo galę finałową Miss Earth. Ewa Jakubiec ze Słupic rywalizuje o tytuł najpiękniejszej kobiety świata [WIDEO] O godz. 13:00 czasu polskiego rozpoczęła się gala finałowa konkursu piękności Miss Earth 2023. Transmisję na żywo z Wietnamu można oglądać również w serwisie Nto.pl. W finale Misss Earth 2023 startuje również Ewa Jakubiec ze Słupic koło Nysy. W tym roku została oficjalnie najpiękniejszą Polką w konkursie Miss Polonia.

📢 Ci zawodnicy wywalczyli historyczny awans MKS-u Kluczbork do 1 ligi. Pamiętacie wszystkich tych piłkarzy? Założony w 2003 roku MKS Kluczbork skończył w tym roku 20 lat. Sezon 2008/09 był jednym z najbardziej udanych w historii klubu z Kluczborka. Nasza drużyna w cuglach wygrała rywalizację w 2 lidze, zdobywając w 34 meczach 67 punktów (bilans bramkowy 59-33) i tym samym po raz pierwszy wywalczyła sobie prawo do gry na 1-ligowym poziomie. Przypomnijmy wszystkich bohaterów, którzy zapracowali na tamten sukces.

📢 Najstarszą szopkę bożonarodzeniową na Opolszczyźnie można będzie obejrzeć tylko przez kilka dni. Znajduje się w starym szpitalu w Oleśnie Najstarsza opolska szopka bożonarodzeniowa została zbudowana przed I wojną światową przez siostry franciszkanki przy szpitalu świętej Anny w Olesnie, w którym zakonnice pracowały jako pielęgniarki. Niezwykłą szopkę można oglądać tylko przez kilka dni w roku w kaplicy świętego Franciszka, jedynej ocalałej części starego szpitala w Oleśnie. Nie przegapcie tej okazji.

📢 Ruchoma szopka na Jasnej Górze gotowa. Wkrótce będzie można ją oglądać. My już mamy zdjęcia Tak jak w latach poprzednich, tak i tym razem na Jasnej Górze w okresie świąteczno-noworocznym zobaczymy kilka szopek. Jedna tradycyjna z dużymi figurami i w drewnianej chacie, druga ruchoma na tak zwanych fosach, trzecia w Bazylice, a czwarta to ta w Bastionie św. Barbary, która została wyrzeźbiona w ponad 300-letnim drewnie oliwkowym przez chrześcijan z Betlejem. 📢 Tak tanio nie było od dawna. Wykonawca bloku chce za metr kwadratowy mieszkania 5 tysięcy złotych. Czy to nowy trend w budowlance? Trzy firmy budowlane ubiegają się o umowę na wybudowanie bloku mieszkalnego w Głuchołazach. Najtańszy zaproponował cenę poniżej 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania „pod klucz”. Tak tanio nie było od dawna.

📢 Horoskop na długi świąteczny weekend. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na długi świąteczny weekend dla każdego znaku zodiaku zodiaku. Co się wydarzy od piątku do wtorku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Te dni zapowiadają się wyjątkowo. 📢 Wsyp te ziarna i kąski do karmnika. Te ptaki chętnie wpadną z wizytą, jeśli zostawisz ich ulubione przysmaki O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Falmirowicach. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka W Falmirowicach zderzyły się dwa samochody osobowe oraz samochód ciężarowy. Niestety, jedna osoba zginęła na miejscu. DK 94 na tym odcinku jest obecnie całkowicie zablokowana. 📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola.

📢 Horoskop na początek 2024 roku. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na pierwszy kwartał 2024 roku. Co się wydarzy w styczniu, lutym i marcu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb oraz Barana?

📢 Poznajcie folwark Waldhof. Bardzo ciekawa historia tajemniczych ruin na zboczu Góry św. Anny. Niełatwo do nich dotrzeć Na stoku Góry św. Anny, w okolicy Żyrowej, znajdują się niezwykle malownicze ruiny folwarku Waldhof (Leśnik). Kompleks owiany jest tajemnicą. Niewiele wiadomo o jego przedwojennej historii. 📢 Kultowe zajazdy, betonowa autostrada, dawne stacje paliw i samochody. Tak kiedyś jeździło się po naszych drogach Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 To jedna z najpiękniejszych stajenek betlejemskich na Opolszczyźnie. Jej budowa trwa W kościele w Borkach Wielkich rozpoczęła się budowa stajenki betlejemskiej. Tradycja ta trwa od 1911 roku. Mimo to za każdym razem aranżacja jest inna. Stajenka przyciąga do miejscowej świątyni tłumy wiernych.

📢 Tak kiedyś wyglądały najpiękniejsze kobiety z Olesna. Zobacz dawne Miss Olesna na zdjęciach Pierwsze konkursy piękności w Oleśnie organizowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy były to tylko lokalne konkursy piękności. Już w XXI wieku, dokładnie 10 lat temu, bo w 2013 roku, w Oleśnie zorganizowano rejonowe eliminacje Miss Polonia. Mamy zdjęcia z tamtych konkursów piękności. 📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu zbudowano supermarket Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. Zobaczcie, co znaleźliśmy w środku! 📢 Kolekcjonerzy szukają starego sprzętu wideo. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 15.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 15.12.2023.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w zamku w Mosznej. Zobacz piękne świąteczne ozdoby w bajkowym pałacu [ZDJĘCIA] Świąteczne przysmaki oraz piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce. 📢 Takiej teściowej nikomu się nie życzy. Internauci nie mają litości i tworzą prześmieszne memy 13.12.2023 Niektórzy z nas je kochają, inni nienawidzą, ale wszyscy... się boją. Internet po swojemu komentuje nasz stosunek do teściowych. Zobaczcie najlepsze memy. 📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się.

📢 Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się w Salwadorze do konkursu Miss Universe. Ma szansę na koronę najpiękniejszej kobiety świata Zostały już tylko dwa dni do finału Miss Universe, czyli wyborów najpiękniejszej kobiety świata. W dalekim Salwadorze Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się do konkursu, który wyłoni najpiękniejszej kobiety świata. Piękna mieszkanka Namysłowa najpierw została Miss Polski, a teraz powalczy o tytuł Miss Universe.

📢 Monika Strońska z Kluczborka została I wicemiss świata! Zobaczcie, jak było na gali Miss Woman International Beauty Contest 2023 w Rzymie Monika Strońska rok temu zajęła III miejsce w konkursie Miss Europe Continental. Teraz zajęła II miejsce w konkursie Miss Woman International Beauty Contest. Logika wskazuje, które miejsce zajmie za rok w konkursie piękności. Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Statystyki Kościoła katolickiego w Polsce za rok 2021. W diecezji opolskiej spadła liczba uczniów na lekcjach religii W styczniu opublikowano Statystyki Kościoła katolickiego w Polsce za rok 2021 – “Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia”. To dokument przedstawiający wyniki badań prowadzonych w 2021 w diecezjach i parafiach Kościoła katolickiego w Polsce. Choć diecezja opolska, na tle innych wspólnot regionalnych w Polsce, w ogólnym ujęciu wypada dobrze, to zauważalny jest spadek liczby opolskich uczniów uczęszczających na szkolne katechezy. O powody zapytaliśmy szefa wydziału duszpasterskiego w opolskiej kurii. Uwagę zwracają również liczby osób przystępujących do sakramentów, ale należy pamiętać, że czas prowadzenia liczenia w Kościele w 2021 roku nie był sprzyjający, obowiązywały wtedy ograniczenia związane z covid-19.

📢 Rocznice ślubu – jak się nazywają i co oznaczają? Bawełniana, drewniana, złota – brzmi tajemniczo? Poznaj znaczenie poszczególnych rocznic Rocznice ślubu. Jaką rocznicę ślubu obchodzicie? Jak się nazywa 5. rocznica ślubu, 10. rocznica ślubu, 15. rocznica ślubu, 20. rocznica ślubu, 25. rocznica ślubu, 30. rocznica ślubu, 50. rocznica ślubu i inne rocznice? Skąd się wzięły ich nazwy?

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Wideo Pułkownik Kultury przejmuje media publiczne w Polsce!