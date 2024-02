Przegląd prasy 27.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabójczo piękna i szalenie niebezpieczna. Sara Damnjanović wygrywa konkursy piękności i trenuje z sukcesami teakwondo”?

Prasówka 27.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zabójczo piękna i szalenie niebezpieczna. Sara Damnjanović wygrywa konkursy piękności i trenuje z sukcesami teakwondo Piękna i szalenie niebezpieczna. 26-letnia Serbka Sara Damjanović odnosi sukcesy w sporcie i na europejskich wybiegach. Sara łączy treningi teakwondo z karierą modelki. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Europy w teakwondo, a także wiele tytułów miss, w tym m.in. koronę Miss Serbia International. Zobaczcie zdjęcia pięknej i utalentowanej Serbki!

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Częstochowa w PRL-u. Tak wyglądało miasto w czasach młodości naszych dziadków. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA Stare fotografie Częstochowy wciąż zachwycają. Zobaczcie archiwalia z naszego miasta z czasów PRL-u. To czasy młodości naszych dziadków i rodziców. To tu robili zakupy i bawili się na osiedlowych podwórkach

Prasówka 27.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [27.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się! 📢 Horoskop dzienny na wtorek 27 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 27 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 27.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole odebrała lekcję piłki ręcznej od Industrii Kielce Nic do powiedzenia nie mieli piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole w spotkaniu 22. kolejki Orlen Superligi, przegrywając u siebie z Industrią Kielce 24:40. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [27.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Horoskop dzienny na 27.02 (jutro, wtorek). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Poznaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć we wtorek 27.02.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na jutro (wtorek, 27.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 O włos od tragedii. Kierowca opla zjechał z przejazdu kolejowego w podbrzeskich Zielęcicach i zaklinował się na torach Świadkowie zdarzenia zaalarmowali brzeskie służby ratunkowe, wstrzymany został też ruch pociągów. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy pomogli w zepchnięciu pojazdu z torów.

📢 Lewica nie będzie miała kandydata na prezydenta Opola. Poparła dotychczasowego włodarza miasta Arkadiusza Wiśniewskiego Lewica nie wystawi swojego kandydata na prezydenta Opola. Dzisiaj na konferencji poinformowała, że poprze dotychczasowego włodarza Arkadiusza Wiśniewskiego. Ludzie Lewicy znajdą się też na liście KWW Arkadiusza Wiśniewskiego do rady miasta. 📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Na miejscu ląduje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Poważny wypadek na 146. km autostrady A4 w kierunku Kątów Wrocławskich. Za węzłem Pietrzykowice zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tworzą się ogromne korki. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Kwota zwala z nóg! W piątek 1 marca ruszy wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent W całym kraju jest ponad 6,1 mln emerytów. Z danych ZUS wynika, że najwyższa emerytura w Polsce przekracza 40 tys. zł. W piątek 1 marca ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Wypłaty wzrosną w tym roku o 12,12 proc. – Bardzo łatwo samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwaloryzowanej wypłaty. Wystarczy kwotę brutto emerytury pomnożyć przez 112,12 proc. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 26.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Te KOMENDY powinien znać pies KAŻDEJ RASY! Zobacz podstawowe komendy i psie sztuczki. TOP 10 Jakiej komendy nauczyć psa jako pierwszej? Jak sprawić, aby pies mnie słuchał? W jaki sposób trenować z psem, aby był grzeczny i ułożony? - każdy właściciel psa prędzej czy później zmierzy się z tymi dylematami. W tym materiale podpowiadamy, jak się zmierzyć z nauką komend takich jak "siad" i "leżeć" i poprawić swoje relacje z psem, a także relacje psa z otoczeniem!

📢 Co dziś robią aktorzy ze Złotopolskich? Spędzili lata na planie serialu. Czy bardzo się zmienili? Zobacz! Niektórzy spędzili kilkanaście lat na planie serialu "Złotopolscy", inni dorastali na oczach widzów i dziś robią karierę jako influencerzy. Jesteście ciekawi, jak wygląda Tomek Gabriel i Waldek Złotopolski? Jeden był dyrektorem teatru Kwadrat, a drugi powrócił do telewizji i można go oglądać w serialu "Kurierzy". Co stało się z pozostałymi? Sprawdzamy! 📢 Piękne dziewczyny ze Śląska przyjechały do Galerii Katowickiej na eliminacje do Miss Polonia! W jury miss z 2023 roku. Zdjęcia W piątek 23 lutego w Galerii Katowickiej odbyły się eliminacje do 95. edycji Miss Polonia, czyli jednego z najstarszych konkursów piękności na świecie. By stanąć do rywalizacji o koronę dla najpiękniejszej Polki do stolicy Górnego Śląska zjechało dziś około 50 dziewczyn. W jury zasiadła m.in. Ewa Jakubiec, Miss Polonia z 2023 roku, która wraz z pozostałymi członkiniami gremium, poza urodą, oceniała również osobowość, charyzmę, aktywność społeczną, pasje i zainteresowania kandydatek.

📢 Kolejne utrudnienia na trasie pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Ruch wahadłowy na kolejnych odcinkach DK45 Od poniedziałku (26 lutego) kierowców czekają zmiany na DK45 spowodowane będą zajęciem jednego z pasów ruchu na wlocie do Bierdzan, zaś od wtorku (27 lutego) nastąpi zajęcie pasa ruchu na wysokości Jełowej. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 26 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 26 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 26.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Droga ekspresowa S11 połączy Kępno z obwodnicą Olesna. GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty. Wkrótce podpisanie umów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała oferty w trzech przetargach na budowę drogi ekspresowej S11 od Kępna do obwodnicy Olesna. Trasa ma być gotowa najwcześniej pod koniec 2027 roku. 📢 Ruszyła ważna inwestycja nad Jeziorem Nyskim. Otoczenie zalewu zmieni się nie do poznania Ruszyła budowa nowoczesnych domków i sali bankietowej nad Jeziorem Nyskim. To nie jedyne nowości, które w tym sezonie pojawią się w Ośrodku Akwa Marina. 📢 Piękna pogoda i cudowne widoki. Tak się relaksowaliście w niedzielę nad Jeziorem Nyskim Słoneczna niedziela przyciągnęła tłumy spacerowiczów nad Jezioro Nyskie. Na plaży i ścieżkach wokół akwenu można było spotkać wypoczywających nie tylko z naszego regionu. Nic w tym dziwnego ponieważ Jezioro Nyskie to jeden najbardziej urokliwych zbiorników południowej Polski.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 25.02.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Dni Nysy 2024. To będzie mega impreza. Wiemy, kiedy odbędzie się święto miasta i kto na nim wystąpi Nysa znów będzie świętować dni miasta. W tym roku impreza ponownie odbędzie się w maju. W programie występy gwizd, jarmark i wesołe miasteczko dla najmłodszych.

📢 Karma wróci do tych osób już niedługo. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 25.02.2024 HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Wybory 2024. Arkadiusz Wiśniewski zaprezentował kolejnych kandydatów do rady miasta w Opolu W nadchodzących wyborach samorządowych na listach KWW Arkadiusza Wiśniewskiego pojawiają się nowe, ale już znane z aktywności społecznej twarze. W sobotę (24 lutego) podczas konferencji prasowej zaprezentowano kolejnych kandydatów do rady miejskiej w Opolu. Byli to ludzie ze środowiska sportu, kultury i oświaty.

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. To były najlepsze imprezy. Pamiętacie, jak się bawiliście? Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej. 📢 Będzie remont wiaduktu w Nysie. Właśnie podpisano umowę. Wiemy, jak długo potrwają prace. Jaki jest ich zakres? Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisał umowę na remont jednej jezdni wiaduktu przy ul. Piłsudskiego w Nysie. To fragment drogi wojewódzkiej nr 489. Prace mogą ruszyć wiosną.

📢 Kolejne zmiany w opolskiej policji. Wicekomendanci odchodzą. Jest nowy zastępca szefowej garnizonu W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu pożegnano zastępców komendanta wojewódzkiego policji w Opolu - insp. Jacka Basika i insp. Bartłomieja Burniaka. Do opolskiego garnizonu przyszedł z kolei insp. Krzysztof Buchała, który objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego. Będzie nadzorował służbę kryminalną. 📢 Przebudowa wiaduktu na Pasiece w Opolu. Mieszkańcy mają już powoli dość. Kiedy zakończenie prac? Po zakończeniu prac przejazd pod nim ma odbywać się równocześnie w dwóch kierunkach, powstanie również chodnik. Przypomnijmy, że do tej pory ruch odbywał się tam wahadłowo, a piesi korzystali z wąziutkiego chodnika. Na razie jest tu jednak jeden wielki plac budowy a mieszkańcy muszą nadkładać drogi. 📢 Uni Opole - KGHM Volley Wrocław. Kibice na meczu i występy cheerleaderek [ZDJĘCIA] Siatkarki Uni Opole przegrały domowy mecz 20. kolejki Tauron Ligi z KGHM Volley Wrocław 2:3. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny Stegu Areny oraz jak wyglądały występy artystyczne grupy Cheerleaders Opole.

📢 Dariusz D. siedzi już ponad 20 lat za zabójstwo podczas napadu na kantor. Jego sprawa budzi jednak pewne wątpliwości Dariusz D. mieszka w Nysie, tak dokładnie przy Kościuszki 4A. Zajmuje jedną z cel, bo to adres zakładu karnego. Za kratami spędził połowę swojego życia, a zostało mu z wyroku jeszcze kilka lat do odsiadki. Dostał 25 lat za udział w napadzie na właściciela kantoru i strzelanie do ofiary, która zginęła w wyniku ran. 📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 📢 Towary z Ukrainy nadal trafiają do Polski, rolnicy mówią o "praniu faktur". Delegacje rolników z Opolszczyzny spotkały się z wojewodą Rolnicy ponownie spotkali się z wojewodą opolskim. Do rozmów doszło w piątek 23 lutego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Rolnicy nie są usatysfakcjonowani. Wskazują, że transport towarów z Ukrainy trwa. Zapowiadają kolejne protesty w nowych miejscach w regionie, a także udział w proteście ogólnopolskim w Warszawie i wzmocnienie delegacji z regionu na granicy z Ukrainą.

📢 Horoskop astralny na pierwszą połowę marca 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP astralny na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas. 📢 Przyznaliśmy nagrody w 56. edycji plebiscytu Sportowiec Roku Opolszczyzny. Finałowa gala odbyła się w Pałacu w Mosznej Za nami finałowa gala 56. edycji plebiscytu sportowego Nowej Trybuny Opolskiej w Pałacu Moszna. Podczas niej przyznaliśmy nagrody dla drużyn, sportowców i trenerów, którzy zdaniem naszych odbiorców osiągali sukcesy w 2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Opuszczona nastawnia PKP pod Kluczborkiem. Miało tu być Muzeum Kolejnictwa, a jest tylko opuszczone miejsce dla wandali Jeszcze 20 lat temu jeździły tymi torami pociągi na linii z Kluczborka do Fosowskiego. Później planowano otworzyć tutaj Muzeum Kolejnictwa. A jest tylko opuszczony, niszczejący i ciągle niszczony ponury budynek. Zobaczcie, jak wygląda w środku opuszczona nastawnia kolejowa pod Kluczborkiem. 📢 Opolski Mango Club świętował 2. urodziny. Impreza urodzinowa była naprawdę bardzo gorąca! Mango Club w Opolu świętował swoje 2. urodziny. Impreza na klubowym parkiecie była bardzo gorąca. Imprezę urodzinową rozkręcali Joe2Shine & Sainz & Qiu & Ricky R. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o wolny lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad Arkady Wrocławskie były kiedyś synonimem zakupów w galerii handlowej. Gości kusiły nie tylko znane marki, ale również... okazały żarłacz, który pływał sobie swobodnie w potężnym akwarium. Tego nie ma już od 5 lat, a i same Arkady nie przypominają miejsca z 2007 roku. Pustoszeją. 📢 Pięć pomnikowych drzew na Opolszczyźnie dostanie prawną ochronę. Wśród nich największy klon srebrzysty w Polsce Radni Głuchołaz będą decydować o utworzeniu w gminie pięciu nowych pomników przyrody. Każde okazałe i cenne drzewo dostanie też swoje imię. Wśród propozycji jest ogromny klon srebrzysty, prawdopodobnie największy w Polsce. 📢 Jajcarze żartują z kotów. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 23.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Takich tortów nie robi nikt w Polsce! Mają kształt gałki ocznej, samolotu, a nawet kobiecych pośladków. Zobacz je wszystkie Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty, ale łączy je jedna cecha: wszystkie są bardzo oryginalne. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 📢 PSG Stal Nysa ogłosiła już nazwiska kilku zawodników, którzy pozostaną w klubie. A kto ją wzmocni? PSG Stal Nysa jest w trakcie kompletowania składu na kolejny sezon. Wiadomo już, że w drużynie na pewno zostanie spora część jej kluczowych graczy.

📢 Trwa renowacja średniowiecznych murów obronnych w Byczynie. "Pod warstwą betonu czaiła się katastrofa" Zabytkowe mury obronne w Byczynie przechodzą największą renowację od lat. Obecnie są kontynuowane prace na odcinku B, czyli od ulicy Wąskiej do wieży Polskiej. Chociaż wizualnie przedstawiał się on lepiej od pozostałych, okazało się, iż był w bardzo kiepskim stanie technicznym. Mógł się nawet zawalić.

📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te koty i psy szukają domu. Są do oddania za darmo 21.02.2024 W naszym regionie jest mnóstwo kotów i psów czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Horoskop na ostatnie dni lutego 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na ostatni tydzień lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się w najbliższych dniach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Kolejne przetargi Agencji Mienia Wojskowego [20.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [20.02.2024] 📢 Horoskop finansowy na miesiąc marzec 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na marzec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie marzec w portfelach osób spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą.

📢 Tak wygląda życie w naszych lasach. Wyjątkowe zdjęcia dzikich zwierząt zrobione przez opolskich fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt. 📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu.

📢 Tak wyglądały zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek". Filmowcy kręcili ujęcia m.in. na dworcu w Racławicach Śląskich. Byliśmy tam W piątek (16.02) miała miejsce głośna premiera komedii "Sami swoi. Początek". Artur Żmijewski podjął się wyreżyserowania filmowej historii Kargulów i Pawlaków. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na dworcu kolejowym w Racławicach Śląskich. "Grał" on w scenach wywózek na Sybir i repatriacji na Ziemie Zachodnie. 19 czerwca 2023 roku podpatrywaliśmy ekipę filmową podczas kręcenia filmu. Przypominamy zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Kryształowym Pałacu Maturzyści ze szkoły "na Sportowej" bawili się na studniówce w Kryształowym Pałacu w Wieluniu. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Katarzyna Młynarczyk.

📢 W Opolu powstaje kolejna restauracja KFC. Będzie się mieściła na Zaodrzu u zbiegu ulic Niemodlińskiej i Prószkowskiej To będzie już czwarta restauracja KFC w Opolu. Lokale tej amerykańskiej sieci Kentucky Fried Chicken istnieją już w trzech opolskich galeriach handlowych: Solaris, Karolinka i Turawa Park. Czwarta będzie w osobny budynku.

📢 Mistrzowie Handlu - finał pierwszego etapu już w środę o godz. 20:00. Zobacz aktualne wyniki i zagłosuj na swoich faworytów! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

📢 Studniówki 2023. Tańce i przebierańce na balu I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 27 stycznia w oleskiej restauracji U Wąsińskich. Zobaczcie na zdjęciach, jak wesoło było na tej studniówce. 📢 Magda Gessler zrobiła rewolucję w Opolu. Lokal nazywa się teraz Chrupiąca Kalarepa [ZDJĘCIA] "Kuchenne rewolucje" zawitały do Opola. Popularna restauratorka Magda Gessler zmieniła oblicze Caverna Cafe, która działała przy skrzyżowaniu ulic Horoszkiewicza i Sosnkowskiego. Teraz restauracja nawiązuje do „oberiby”, co w gwarze śląskiej oznacza kalarepę. Z tego powodu nie tylko wystrój lokalu, ale też potrawy związane są z tym zielonym i chrupiącym warzywem. Co jeszcze zmieniła Magda Gessler? Przeczytajcie poniżej.

📢 Nocny pożar mieszkania w bloku na ul. Dambonia w Opolu. Strażacy uratowali kobietę Do groźnego pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z domów wielorodzinnych

