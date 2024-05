Przegląd prasy 27.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 27.05.2024”?

Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 27.05.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

📢 Sosnowiec, Kutno czy Białystok? Z jakich miast śmieją się internauci. Te memy są naprawdę zabawne Internauci uwielbiają tworzyć memy. Wyśmiewają w nich m.in. niektóre miasta. Z czym im się kojarzą te miejscowości? Zobacz, bo niektóre przewijają się w memach bardzo często. Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Piastonalia 2024 w Opolu. Na After Party działy się szalone rzeczy. Ale to była impreza! Koncerty, konkursy, barwna żakinada, a potem After Party aż do białego rana - ta wyglądały tegoroczne Piastonalia w Opolu. Zobaczcie w naszej galerii, jak było.

Prasówka 27.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 27 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 27 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 27.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [27.05.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [27.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Horoskop dzienny na jutro (27.05, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się wydarzyć w poniedziałek 27.05.2024. Czy Cię to zasmuci? Zobacz horoskop na jutro (poniedziałek, 27.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Opolanie świętowali 20-lecie wejścia Polski do Unii. Na scenie gwiazdy: hipnotyzująca Cleo oraz zespół Enej W niedzielę (26 maja) na Błoniach Politechniki Opolskiej mieszkańcy naszego regionu świętowali 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na scenie pojawiły się znane gwiazdy polskiej muzyki, nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. 📢 Odra Opole wygrała ze Zniczem Pruszków i zagra w barażach o awans do PKO Ekstraklasy! Piłkarze Odry Opole pokonali Znicza Pruszków 2:0 w meczu 34. kolejki Fortuna 1 Ligi. Dodatkowo korzystnie dla opolan ułożyły się też wyniki innych spotkań, w związku z czym już w przyszłym tygodniu powalczą oni w barażach o awans do PKO Ekstraklasy.

📢 52-metrowy wysięgnik z Protei w Kluczborku najpierw był transportowany drogami Opolszczyzny. Dotarł już do Hiszpanii Ogromny 52-metrowy wysięgnik wyprodukowany w fabryce Protea w Kluczborku dotarł już do Hiszpanii, ale nie jest to ostateczny cel jego podróży. Musi pokonać jeszcze pół Europy. 📢 Rozbili pod Olesnem sportową skodę. W aucie troje ludzi. Wszyscy pijani, ale nikt nie przyznał się do kierowania O tym wypadku było bardzo głośno. Trzy lata temu, w maju 2021 r. pod Jamami (w powiecie oleskim) rozbiła się sportowa skoda. Autem jechały trzy pijane osoby, w tym syn jednego z burmistrzów. Żadna z 3 osób nie przyznała się do kierowania. Mimo to wszystkich wypuszczono do domu, a policja nie udzielała żadnych informacji. Sprawdziliśmy, jak zakończyła się ta sprawa. Zapadł prawomocny wyrok.

📢 Największe tajemnice Jeziora Otmuchowskiego. Jest tak mało wody, że można zobaczyć, co kryje się na dnie zbiornika Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim? Zobacz, jakie tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Koncert z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w Opolu. Na scenie zagrają Enej oraz Cleo 26 maja to Dzień Matki. Dzisiaj możemy zabrać swoje mamy do Opola na niezwykły koncert. Na błoniach Politechniki Opolskiej zagrają gwiazdy polskiej muzyki. Zobacz cały program tej imprezy. 📢 Dzień Matki na wesoło. 20 najlepszych memów o mamach Dzisiaj święto naszych mam. Warto dzisiaj wzruszyć mamę życzeniami, prezentem i przytuleniem. Ale warto także ją rozbawić i wywołać uśmiech na jej twarzy. Te memy o mamach na pewno w tym pomogą!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 26.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 26.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Patyczaki, koszatniczki, psy, koty i inne zwierzaki szukają nowych domów. Weź je za darmo! Wybrane oferty z OLX Zwierzęta w województwie opolskim szukająś nowych domów. To nie tylko psy i koty, ale także świnki morskie, króliki, chomiki, ryby. Jest też koszatniczka, papuga, a nawet ogromny ślimak afrykański! Ich dotychczasowi właściciele często decydują się na umieszczenie informacji na popularnym portalu OLX.pl. Wybrane propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest skopiowaną nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

📢 Oto najlepsze żarty o emerytach. Te memy rozbawiły internautów Memy o emerytach podbijają internet. W sieci często młodzi żartują ze starszych osób, które mają już zupełni inny światopogląd niż oni. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Rynki opolskich miast są przepiękne. Wszystkie robią niesamowite wrażenie. My jednak wybraliśmy tej najlepsze Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 Tak Nysa bawiła się z okazji swojego święta! Koncerty, jarmark i występy. Imprezę zakończyła Margaret Koncertem Margaret zakończyły się w sobotę (25 maja) dwudniowe obchody Dni Nysy. W tym roku impreza toczyła się w dwóch miejscach równolegle i choć widmo nadchodzącej nawałnicy mogło pokrzyżować plany organizatorów zabawa była wyśmienita.

📢 Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz: Powołujemy wojska dronowe – Powołujemy wojska dronowe: powietrzne, naziemne, nawodne i podwodne – zapowiedział w sobotę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. – Kierujemy dwa mld zł na walkę z atakami hybrydowymi, co ma wzmocnić bezpieczeństwo żołnierzy w działaniach przeciwko akcjom sabotażowym, w tym atakom w cyberprzestrzeni – dodał. 📢 Trwają XIV Opolskie Spotkania Fantastyczne. Tu poczujesz się jak postać z anime. Skosztujesz dobrej zabawy, a nawet… prawdziwego świerszcza W sobotę (25 maja) Opole zamieniło się w prawdziwą stolicę fantastyki. XIV edycja Opolskich Spotkań Fantastycznych, organizowana przez Stowarzyszenie OKF Fenix, przyciągnęła tłumy miłośników literatury, gier, cosplayu i wszystkiego, co wiąże się z szeroko pojętą fantastyką.

📢 Mężczyźni nie chcą brać urlopu na dziecko. Opolski ZUS podał najnowsze dane w tej kwestii. Jakie zasiłki przysługują rodzicom? Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z urlopu macierzyńskiego skorzystało w województwie opolskim niecałe 2,7 tys. pań i tylko 47 mężczyzn. W całym kraju jest to 115 tys. kobiet, a zaledwie 2,4 tys. mężczyzn.

📢 Horoskop na czerwiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na czerwiec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w przyszłym miesiącu i jak zareagować na pojawiające się szanse i problemy? Wróżka Expiria przygotowała horoskop na ten czas. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 25 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 25 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 25.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Zabytkowy klasztor z XVIII wieku na sprzedaż. Dawna siedziba karmelitów pełniła też funkcję koszar Zabytkowy klasztor z XVIII wieku wystawiono na sprzedaż w Wołowie. Na co można przeznaczyć historyczny, zabytkowy obiekt? Przeczytaj o szczegółach oferty i zobacz zdjęcia. 📢 Trwa Studencka Wiosna Kulturalna. W Opolu studenci bawią się na Piastonaliach Piątek 24 maja to kolejny dzień Piastonaliów. Studencka Wiosna Kulturalna 2024 odbywa się teraz na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. W galerii prezentujemy zdjęcia z trwających koncertów.

📢 Zabytkowe mury miejskie w Byczynie w blasku reflektorów wyglądają fenomenalnie. To gratka dla mieszkańców i turystów Zabytkowe mury w Byczynie zostały podświetlone. Była to na razie tylko próba, ale po zakończeniu prac renowacyjnych oświetlenie będzie na stałe. 📢 Plaga szczurów na osiedlu Dambonia w Opolu. „Ciągniemy losy, na kogo padnie w danym dniu” Mieszkańcy skarżą się, że gryzonie nie boją się ludzi, za to pracownicy gastronomii ciągną losy, kto w danym dniu pójdzie wyrzucić śmieci. To właśnie kubły z resztkami jedzenia stały się dla szczurów wymarzoną stołówką.

📢 Przejazd pod wiaduktem na ul. Powstańców Śląskich w Opolu otwarty. Uwaga! Wróciła stara organizacja ruchu Tymczasowa organizacja ruchu była wprowadzona ze względu na zamknięcie skrzyżowania ul. Jana Dobrego i Powstańców Śląskich w Opolu. PKP Polskie Linie Kolejowe budowały tam bowiem nowe wiadukty, przebudowane zostały też pobliskie skrzyżowania. 📢 Nawałnica przeszła przez Opole. Na ulicę wleciała trampolina, zalane są niektóre wiadukty W piątek 24 maja około godziny 13.00 przez Opole przeszła burza z deszczem i gradem. Kilkunastominutowe intensywne opady spowodowały wiele szkód. Strażacy prowadzą co najmniej kilkanaście interwencji. Ruch samochodowy w niektórych rejonach miasta może być utrudniony. 📢 Rusza remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia Odcinek ulicy Wrocławskiej w Opolu, o którym tu mowa, jest z jednym z najbardziej zniszczonych w mieście po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Dlatego potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni.

📢 Tak przed laty bawiliście się w tej największej dyskotece na Opolszczyźnie. Znajdźcie się na zdjęciach Dziś prezentujemy zdjęcia z kolejnej kultowej dyskoteki w województwie opolskim, tym razem Discopexu A4 w Pietnej pod Krapkowicami.

📢 Najtragiczniejsze wypadki na naszych drogach sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych. 📢 Nie uwierzycie, co sprzedaje wojsko. Mamy dla Was najnowsze oferty z przetargów Agencji Mienia Wojskowego. 24.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 24.05.2024 r.

📢 Wielkie święto w parafii w Kostowie. Miejscowa świątynia zyskała dodatkową patronkę. To orędowniczka od trudnych spraw W środę 22 maja wierni z parafii Kostów (diecezja kaliska) przeżywali wielką uroczystość. Ksiądz biskup Damian Bryl wprowadził do miejscowej świątyni relikwie świętej Rity i poświęcił kaplicę z nową figurą orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych. 📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały. 📢 Piotr Duda: Rozważamy złożenie pozwu sądowego, aby wstrzymać likwidację walcowni w Zawadzkiem Likwidacja walcowni będzie miała katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. To nie tylko utrata miejsc pracy, ale także spadek dochodów wielu rodzin i destabilizacja lokalnego rynku pracy - mówi w rozmowie z nto.pl Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, który był gościem 31. Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego.

📢 Tak kiedyś wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim. 📢 Horoskop na drugą połowę 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP na drugą połowę 2024 roku. Najbliższe miesiące mogą wywrócić nasze życie do góry nogami. Wróżka Expiria przygotowała garść porad i przepowiedni na ten czas.

📢 Horoskop tygodniowy 20-26 maja 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew Horoskop na najbliższy tydzień 20-26 maja 2024. Co się wydarzy od poniedziałku do niedzieli? Wróżka Expiria ma kilka porad na te ciekawie zapowiadające się dni.

📢 Dni Nysy 2024. Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Dwie lokalizacje i mega gwiazdy. Oto szczegółowy program Nysa znów będzie świętować dni miasta. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 24-26 maja. W programie występy gwizd, jarmark i wesołe miasteczko dla najmłodszych. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 To są najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Miss Foto Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła jeden z tytułów! Poznajcie najpiękniejsze Ślązaczki.

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Jest już podgrzewana murawa i bramki wejściowe Zakończenie prac przy budowie nowego stadionu w Opolu zaplanowane jest na koniec 2024 roku. Pierwszy mecz rozegrany zostanie na nim na początku przyszłego roku. Obiekt będzie domem dla Odry Opole, ale nie tylko. Organizowane tu będą też koncerty i inne imprezy masowe czy biznesowe. 📢 Opolskie zwierzaki szukają nowych domów. Są psy, koty, papuga, ślimaki, patyczaki, koszatniczka. Weź je za darmo. Wybrane oferty z OLX Zwierzęta w województwie opolskim szukająś nowych domów. To nie tylko psy i koty, ale także świnki morskie, króliki, chomiki, ryby. Jest też koszatniczka, papuga, a nawet ogromny ślimak afrykański! Ich dotychczasowi właściciele często decydują się na umieszczenie informacji na popularnym portalu OLX.pl. Wybrane propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest skopiowaną nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

📢 Z fabryki w Kluczborku wyjechał tir z 52-metrowym wysięgnikiem. Ciężarówka musiała jechać obwodnicą na wstecznym Fabryka w Kluczborka produkuje żurawie i dźwignice na platformy wiertnicze. Tym razem z Protei wyjechał wysięgnik o długości 52 metrów. Transport takiego kolosa był ogromnym wyzwaniem. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 One też chcą być kochane. Te czworonogi wciąż nie mają swojego domu. 19.03.2024 Po zimie w schroniskach na Opolszczyźnie jest mnóstwo psów i kotów czekających na nowych właścicieli. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które można przygarnąć za darmo. 📢 Kultowe opolskie dyskoteki. To były najlepsze imprezy. Pamiętacie, jak się bawiliście? Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

📢 Nowy stadion w Opolu rośnie w oczach. Obiekt jest już oszklony i zadaszony. Teraz powstają drogi oraz parkingi Nowy stadion w Opolu ma pomieścić 11 600 widzów, a pod trzema trybunami mieścić się będą pomieszczenia dla piłkarzy, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły. 📢 Na imprezach w Hotelu Stobrawa w Kluczborku śpiewał Krzysztof Krawczyk. Restauracja hotelowa była kultowa. Do dzisiaj krążą legendy 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku obecnie jest remontowany. Opustoszały stał przez ponad dwadzieścia lat. Nadal jest to najwyższy budynek mieszkalny w Kluczborku. Słynne były imprezy w hotelowej restauracji, gdzie bywały ówczesne gwiazdy. Do dzisiaj krążą legendy miejskie o tym miejscu! 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

📢 W Praszce przez wieki była granica państwa. Wystawa w Muzeum w Praszce [ZDJĘCIA] Do końca roku w praszkowskim muzeum można oglądać wystawę pt. „Na straży granic”. Rzeka Prosny była granicą od wieków.