Przegląd prasy 27.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 27 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 27 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 27.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek (jutro, 27.11). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w poniedziałek 27.11.2023. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 27.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Pomysł na zimową wycieczkę. Tajemnice zamku w Niemodlinie czekają na odkrycie Pomysł na zimową wycieczkę? Odkryj fascynujący zamek w Niemodlinie, którego mury kryją wiele tajemnic i historii. Późnorenesansowa budowla z elementami barokowymi oraz gotyckimi reliktami, położona w samym sercu Niemodlina to idealne miejsce na weekend. 📢 Poważny wypadek na A4. Zderzyły się trzy samochody. Droga na Zgorzelec jest zablokowana Na autostradzie A4 doszło dziś (26 listopada) do wypadku. Zderzyły się trzy samochody, są osoby poszkodowane. Na trasie występują poważne utrudnienia. 📢 To imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 26.11.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Punkt Wymiany Ciepła stanął już po raz szósty. To bardzo potrzebna akcja władz gminy. W poprzednich lata mieszkańcy wspierali ją W Namysłowie już po raz szósty stanął Punkt Wymiany Ciepła. To cykliczna akcja organizowana przez władze gminy. 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu. Bez grubego portfela nawet nie podchodź! Grzaniec za 25 zł, a frytki... za 20 zł Ceny z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu mogą przyprawić niektórych o ból głowy. Za tradycyjnego grzańca zapłacimy od 18 zł do 25 zł. Za grzane piwo damy min. 14 zł, a za gorącą czekoladę – 18 zł. Cena dużej pajdy chleba ze smalcem i cebulką wynosi 20 złotych, zapiekanka z pieca kosztuje 23 zł, a za frytki z keczupem trzeba również zapłacić aż 20 zł. Pączki (12 małych sztuk) potrafią kosztować 17 złotych, a duży słoik miodu akacjowego to nawet 50 zł! Sprawdź inne ceny na jarmarku w Opolu.

📢 Zmarł ks. Manfred Słaboń, autor Słownika Gwar Śląskich, wieloletni proboszcz parafii Łącznik Zmarł ks. Manfred Słaboń, znany regionalista, etnograf, poeta i wieloletni proboszcz parafii w Łączniku. 📢 Niedziele handlowe 2023. Kiedy będą ostatnie niedziele handlowe w 2023 roku? Zostały już tylko dwie. Zobacz, kiedy Z powodu ograniczania handlu w niedzielę i święta w całym 2023 roku jest zaledwie 7 niedziel handlowych. Do końca roku zostały już tylko dwie takie niedziele, kiedy sklepy będą otwarte. Sprawdziliśmy, w jakie niedziele będą jeszcze otwarte w tym roku sklepy. 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 L.U.C & Rebel Babel, O.S.T.R, Grubson, Adradab plus plejada gwiazd w Gliwicach. Niezwykła muzyczna opowieść o historii Śląska. ZDJĘCIA L.U.C & Rebel Babel, O.S.T.R, Adardab, Grubson plus plejada muzycznych gwiazd na scenie. W piątkowy wieczór (24 listopada) wgliwickiej Arenie popularni wykonawcy, łączący pokolenia, opowiedzieli o ostatnich 100 latach na Śląsku. Zrozumieć Śląsk 2 to wyjątkowe wydarzenie artystyczne.

📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 26.11.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 26.11.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Dachowanie na autostradzie A4 na wysokości Ligoty Dolnej. Zablokowany był jeden pas ruchu Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielny (26 listopada) poranek o godzinie 5.30 rano. Służby ratunkowe zostały poinformowane o samochodzie osobowym, który wypadł z drogi. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 26 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 26 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 26.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Piękna Paulina Krupińska w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! 26.11.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Sensacyjna porażka Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w meczu 8. kolejki PlusLigi. Przegrali 1:3 z Barkomem Każany Lwów Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle sensacyjnie przegrała na własnym parkiecie 1:3 z zespołem Barkom Każany Lwów w meczu 8. kolejki PlusLigi.

📢 Polacy mają totalny ubaw na grzybach. Tak internauci żartują z grzybiarzy i ich hobby. Oto najśmieszniejsze memy 26.11.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023. 📢 Te memy z kotami, psami i innymi pupilami podbijają internet. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów 26.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Nowy most przez Odrę w Opolu połączył już oba brzegi rzeki. Trwają też inne roboty związane z remontem opolskiego węzła kolejowego Prace pomiędzy Opolem Głównym a Opolem Zachodnim miały zakończyć się w 2023 roku. Wiadomo jednak, że nie uda się dotrzymać tego terminu. Według nowych ustaleń inwestycja ma być gotowa do marca 2024 roku. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 25 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 25 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 25.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Bartosz i Karolina Słodkowscy wywalczyli medale mistrzostw Świata w kickboxingu. Na zawodach w Portugalii zdobyli złoto i brąz Bartosz Słodkowski zdobył złoty, a jego żona Karolina brązowy, medal mistrzostw Świata w kickboxingu. Zawody odbywają się w portugalskiej Albufeirze. To kolejne sukcesy sportowego małżeństwa z Głubczyc.

📢 Oto najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 25.11.2023 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich!

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się w zasadzie ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! 📢 Planujesz z rodziną wyjazd na narty w ferie? To niestety nie będzie tania wyprawa Już za niespełna dwa miesiące rozpoczną się ferie zimowe. Pierwsi uczniowie rozpoczną ferie 15 stycznia. Jednak czy wszyscy będą mogli sobie pozwolić na kilkudniowy wyjazd pod Tatry i szusowanie po stokach? Ceny w tym sezonie znowu skoczyły w górę. Sprawdziliśmy, ile będzie kosztował rodzinny wyjazd na narty w polskie góry.

📢 Dla tych osób ostatnie dni listopada są szansą na odmianę swojego życia HOROSKOP na drugą połowę listopada 2023 roku. Co się wydarzy od 15 do 30 listopada u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Ten horoskop odpowie na Wasze pytania oraz wątpliwości. 25.11.2023.

📢 Dla tych kobiet rok 2024 będzie łatwiejszy. Horoskop karmiczny dla pań spośród każdego znaku zodiaku HOROSKOP karmiczny dla kobiet na 2024. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria 📢 Tym ludziom nie zabraknie pieniędzy w grudniu. Horoskop finansowy na ostatni miesiąc 2023 roku HOROSKOP finansowy na grudzień 2023 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą cztery ostatnie tygodnie tego roku? Sprawdziła to dla Was wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie.

📢 To powinieneś robić od stycznia do czerwca. Horoskop zodiakalny na pierwsze półrocze 2024 HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 📢 Lwy Opolskiej Turystyki 2023. Urząd Marszałkowski w Opolu nagrodził osoby, które dbają o turystyczny rozwój regionu Z okazji 25-lecia obrony Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski w Opolu nagrodził osoby, które dbają o rozwój turystyki. To zarówno lokalni przewodnicy, jak i duzi inwestorzy. 📢 Najlepsze miejsca do odwiedzenia w 2024 roku według National Geographic Jakie kraje warto odwiedzić w przyszłym roku? Oto zestawienie najbardziej ekscytujących miejsc, które warto odwiedzić w 2024 roku w Europie. Poniżej znajdziesz kilka fascynujących destynacji, które znalazły się w tym rankingu. Podążając za śladami przygód, podróżnicy odkrywają niezwykłe perły kontynentu.

📢 Groźny wypadek na obwodnicy Opola. Trzy osoby poszkodowane Do groźnego wypadku doszło dziś na obwodnicy Opola. Zderzył się tam samochodów ciężarowy z dwoma osobówkami. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy Wrocław 2023 oficjalnie otwarty! Tłumy, grzane wino i świąteczna atmosfera Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to już tradycja w stolicy Dolnego Śląska. Impreza rozpoczyna się w listopadzie - w tym roku w piątek 24 listopada - i potrwa aż do 7 stycznia 2024 r. Jarmark we Wrocławiu to tłumy gości, setki stoisk, świąteczne przysmaki, ozdoby i oczywiście grzane wino podawane w tradycyjnych bucikach. 📢 Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Kędzierzynie. Czy doszło do podpalenia? Trwa dogaszanie pożaru hali z niebezpiecznymi substancjami w Kędzierzynie-Koźlu. Służby odpowiedzialne za ochronę środowiska pobierają próbki, aby ocenić, czy doszło do skażenia. Policja prowadzi dochodzenie, czy ogień pojawił się w wyniku podpalenia.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i wyjątkowe bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Jak brzmiałby dubbing po śląsku w znanych filmach? Zobaczcie, a padniecie ze śmiechu James Bond lubi drinki poszelontane, niy pofyrlane. Al Bundy dobrze wie, że babów się niy do spokopić. Wyobraźcie sobie, że oglądacie film ze śląskimi napisami albo ze śląskim dubbingiem. Sprawdźcie w naszej galerii, czy zrozumiecie, o czym jest mowa.

📢 Gotowi na Black Friday? Chęci są wielkie, ale stan konta to 4 złote i 37 groszy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Black Friday Helloween> Nie! To nie jest przecież polskie święto! Black Friday? Tak! Nawet jeśli nie ma u nas amerykańskiego Święta Dziękczynienia, po którym w następnym dzień jest Black Friday. W Polsce niejednokrotnie zdarza się bowiem, że ceny przed Czarnym Piątkiem były tak naprawdę niższe. Później podwyższono je, żeby następnie zrobić obniżkę na Black Friday. Zobaczcie najśmieszniejsze memy. 📢 Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe na świecie. Na tej liście są aż trzy kiermasze w Polsce! [ZDJĘCIA] Jeszcze w listopadzie otwarte zostaną w wielu krajach jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

📢 Najlepsze gry komputerowe sprzed lat. Pamiętasz je wszystkie? 11 klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry komputerowe to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe.

📢 Galeria Ozimska Park w Opolu po tygodniu od otwarcia już wymaga sporego remontu. „Fuszerka i bubel budowlany to mało powiedziane” Otwarta przed tygodniem galeria Ozimska Park w Opolu szybko zdążyła zasłużyć na niezadowolenie ze strony klientów. Idylliczna wizja miejsca przyjaznego spacerom i zakupom została szybko zatarta przez widoczne już na pierwszy rzut oka niedociągnięcia. Nierówne płyty chodnikowe, które tworzą niebezpieczeństwo dla przechodniów, to tylko niektóre z zaniedbań, na które skarżą się klienci. 📢 Czarne paznokcie z brokatem w kolorze złota to idealny manicure na andrzejki. Ten kolor świetnie wygląda na dłoni kobiet dojrzałych Czarne paznokcie ze złotym, a może z brokatem to niejedyne eleganckie połączenie tego koloru ze zjawiskowymi zdobieniami. Do wyboru jest jeszcze mnóstwo innych barw i wzorów, które świetnie wyglądają z czarnym kolorem. To idealny manicure na andrzejkową imprezę.

📢 Horoskop miłosny na 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 24.11.2023.

📢 Ciężka praca i fatalne pensje. Tak Polacy śmieją się z wyzysku i nieuczciwych pracodawców 24.11.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 24.11.2023. 📢 Te osoby będą miały szczęście w grudniu. Horoskop zodiakalny na ostatni miesiąc 2024 roku HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na grudzień 2023 roku. Co się wydarzy w ostatnim miesiącu roku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będą niezwykłe tygodnie w Waszym życiu.

📢 Polacy wybudują Czechom autostradę do Polski. To fragment połączenia Wrocław - Praga. Zobacz wizualizacje Czesi właśnie rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę budowy autostrady D11 przy granicy z Polską. Kluczowy, górski fragment połączenia Wrocław - Praga wybuduje polska firma Budimex. Dzięki temu nasza droga ekspresowa S3, która dziś kończy się w okolicach Lubawki, będzie miała swój dalszy ciąg. Ponad 20-kilometrowy odcinek przez czeskie góry, ma powstawać 54 miesiące, czyli 4,5 roku. Prace ruszą najszybciej, jak to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy. 📢 Oleski Konkurs Fotograficzny 2023. Tajemnicze Olesno, ekspresja i moje najładniejsze zdjęcie. Zobaczcie najlepsze fotografie z konkursu Tradycyjnie były trzy kategorie tematyczne oraz nagroda Grand Prix w tegorocznym Oleskim Konkursie Fotograficznym. Najlepsze fotografie prace można oglądać na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, a także w naszej fotogalerii.

📢 Piękne wieńce adwentowe 2023. Wyjątkowe dekoracje, która zwiastują Boże Narodzenie. Te stroiki do domu to prawdziwy hit Zbliża się najpiękniejszy czas w roku. Sprzed domów znikają dynie i wrzosy, a my powoli zaczynamy przyozdabiać nasze wnętrza na okoliczność nadchodzących wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia.

📢 Nadleśnictwo Zawadzkie, czyli w krainie opolskiej Amazonki Lasy Nadleśnictwa Zawadzkie tworzą rozległy kompleks leśny, gęsto usiany urokliwymi zbiornikami wodnymi. Można w nich spacerować i jeździć na rowerze. Tutejsze tereny obfitują w grzyby, które w sezonie przyciągają zbieraczy nawet z sąsiednich województw. Podobnie jak w innych opolskich nadleśnictwach zagrożeniem dla drzew jest jemioła. 📢 Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach z archiwum Dziennika Zachodniego. Pamiętacie? Łezka kręci się w oku Park Śląski w Chorzowie to dziś jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców województwa śląskiego. Czas spędzają tu całe rodziny. Ten jeden z największych parków miejskich w Europie skrywa masę atrakcji i ma niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Na jego terenie znajdują się m.in. Stadion Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie, Rosarium czy kolejka linowa "Elka". A jak było kiedyś? Zapraszamy na małą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś bawili się tu Ślązacy.

📢 Droga ekspresowa S11. Rekordowe zainteresowanie przetargiem na odcinek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert Aż 25 ofert od firm drogowych wpłynęło w przetargu na budowę drugiego i jednocześnie ostatniego opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Tym razem chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Budowa ma ruszyć już wkrótce, a Opolszczyzna zyska drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu. 📢 Horoskop na ostatni tydzień listopada 2023. Bliźnięta, Byk, Baran, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na ostatni tydzień listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do 30 listopada u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Co nosić zamiast czapki? Te zamienniki nakryć głowy spodobają się seniorkom i młodym kobietom. Zobacz nasze propozycje Nie lubisz zimy? A czapki to znienawidzony element garderoby? Zobacz modne zamienniki. Będziesz w nich wyglądała stylowo, nie zniszczysz fryzury i ochronisz się przed zimnem. Propozycje dla seniorek i młodych kobiet.

📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się do bijatyki uczniów dwóch szkół w Kluczborku. Mówi o współwinie rodziców Sprawą brutalnej bójki uczniów w Kluczborku odbiła się echem w całej Polsce. Odniósł się do niej nawet minister edukacji Przemysław Czarnek. Dyrektorzy szkół spotkali się na naradzie ze starostą i zapowiadają zmiany, aby zapobiec podobnym bijatykom. Policja prowadzi dochodzenie karne w sprawie pobicia, które jest przestępstwem. 📢 Firma Skrzypczyk Trans wybuduje nowe centrum logistyczne przy autostradzie A4 Firma Skrzypczyk Trans wybuduje swoje centrum logistyczne w Strefie Aktywności Gospodarczej gminy Ujazd. Właśnie ruszyły prace projektowe i załatwianie formalności. 📢 Wkrótce znikną papierowe faktury. Skarbówka zaprasza przedsiębiorców na szkolenia Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie nowe zasady fakturowania. Docelowo wszystkie faktury będą wystawiane tylko za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza przedsiębiorców na szkolenia on-line przybliżające nadchodzące zmiany.

📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa wystąpiła w finale konkursu Miss Universe. Najpiękniejsza kobieta świata jest z Nikaragui 23-letnia Sheynnis Palacios z Nikaragui zdobyła tytuł Miss Universe, czyli najpiękniejszej kobiety świata. Na gali finałowej konkursu w egzotycznym Salwadorze wystąpiła także najpiękniejsza Polka, którą jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. W naszej galerii zobaczycie najlepsze zdjęcia z finałowej gali.

📢 Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Bili pięściami po twarzy, kopali, a tłum nastolatków nagrywał to telefonami Zaczęło się od zwabienia 14-latka pod sąsiednią szkołę, gdzie czekało na niego kilkadziesiąt osób. Został kilkakrotnie uderzony, a potem rozpoczęła się brutalna bójka. Oglądał to tłum nastolatków. Tylko jeden chłopak próbował rozdzielić bijących się. Inni okrzykami zachęcali do bójki lub filmowali telefonami. Filmik z brutalnej bójki rozsyłany jest wiralowo.

📢 Memy na Wielkanoc 2023. Oto najlepsze memy świąteczne. Śmigus Dyngus, życzenia i inne 10.04.2023 Święta Wielkanocne są dla chrześcijan niezwykle ważnym świętem. Często jednak wielu z nas daje się zatracić w świątecznych przygotowaniach kompletnie zapominając o zadumie i przeżyciach duchowych. Internauci jak zwykle są czujni i w internecie można znaleźć wiele memów związanych z Wielkanocą. Najlepsze z nich znajdziecie w naszej galerii.

📢 Nie tylko gwiazda betlejemska ozdobi dom na Boże Narodzenie. Sprawdź, jakie rośliny sprawdzą się jako świąteczna dekoracja mieszkania Część roślin doniczkowych jest szczególnie dekoracyjna na Święta Bożego Narodzenia. Dlatego można wykorzystać je do przystrojenia mieszkania. Niewątpliwą „królową” roślin, które kupujemy na Święta, jest gwiazda betlejemska (nie licząc oczywiście choinki). Ale jest znacznie więcej roślin, które ozdobią mieszkanie na Wilgilię i Nowy Rok. To choćby piękny grudnik (nazywany kaktusem bożonarodzeniowym) oraz kwitnące i popularne kalanchoe.

📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo. 📢 Ksiądz Manfred Słaboń to zwariowany etnograf filozof i kolekcjoner. Od 6 lat jest na emeryturze, ale nie zwalnia tempa Od sześciu lat jest na emeryturze, ale wcale nie zwolnił tempa. Właśnie uruchomił prywatne muzeum sztuki i jednocześnie dom kultury w Łączniku, gdzie przez 36 lat był proboszczem. Ksiądz Manfred Słaboń. Zwariowany etnograf, filozof, kolekcjoner.

