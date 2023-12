Przegląd prasy 27.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop miłosny na styczeń 2024 dla Raków. Co przewidują gwiazdy dla Twojego znaku?”?

Prasówka 27.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop miłosny na styczeń 2024 dla Raków. Co przewidują gwiazdy dla Twojego znaku? Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop miłosny na styczeń 2024 dla Raków. Są to informacje pradawne, które wcześniej nie były dostępne dla nikogo. Możesz dowiedzieć się, jakie plany miłosne mają co do Ciebie gwiazdy. Jesteś singlem? Może już niedługo znajdziesz miłość swojego życia? Jesteś w związku? Dowiedz się, czy na horyzoncie czają się kłótnie i konflikty. Dobrze jest wiedzieć, co może Cię czekać w przyszłości. Czy szczęście się do Ciebie uśmiechnie? Gwiazdy mogą przewidzieć Twoją przyszłość!

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci artysty oraz data i szczegóły pogrzebu Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, piosenkarz i aktor ze Śląska miał 54 lata. Zmarł na wskutek przebytego zawału serca. Przyjaciele opowiedzieli o ostatnich chwilach artysty oraz podzielili się szczegółami na temat uroczystości pogrzebowych.

📢 Tak mieszka Sebastian Karpiel-Bułecka z żoną Pauliną Krupińską. Drewniany dom z widokiem na Giewont Sebastian Karpiel-Bułecka poza wyjątkową twórczością muzyczną może pochwalić się też szczęśliwą rodziną i pięknym domkiem w sercu Tatr. Jego żona Paulina Krupińska jest jedną z kluczowych gwiazd TVN-u. Prowadzi program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN", mogliśmy zobaczyć ją także w formacie "Azja Express". Para wolny czas najchętniej spędza w domu z drewna z widokiem na Giewont. Jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka? My jesteśmy zachwyceni, a Wy?

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [27.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Zima i ferie w Polsce: 28 najlepszych atrakcji. Pomysły na zabawę i przygody, od Kumoterskiej Gońby po wyjątkowe atrakcje dla dzieci Zima i ferie zimowe w Polsce to nie tylko narty czy sanki. Przygotowaliśmy dla was listę 28 najfajniejszych zimowych atrakcji turystycznych w Polsce. To niezwykłe miejsca, które warto odwiedzić, pomysły na spacery, atrakcje dla dzieci na każdą pogodę. Czemu warto odwiedzić Podhale w czasie Kumoterskiej Gońby, gdzie pojeździć na nartach tuż obok setki dinozaurów, albo gdzie można poczuć się niczym w tropikach nawet w środku zimy? Zapraszamy do galerii TOP 28 atrakcji zimowych w Polsce na weekend, urlop czy ferie zimowe 2024.

📢 Horoskop codzienny na środę 27 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 27 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 27.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 26.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Zmiany w rejestracji pojazdów 2024. Uważaj - bo możesz słono zapłacić [27.12.2023] Od 1 stycznia 2024 roku właścicieli pojazdów czekają ważne zmiany. Kupując samochód będziemy musieli szybko go zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobimy, grozić będzie wysoka kara. 📢 Horoskop dzienny na jutro (środę, 27.12). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania? Sprawdź horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może Cię spotkać w środę 27.12.2023. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (środę, 27.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Szczepanowickie Betlejem. Deszcz nie przeszkodził Opolanom w tradycyjnym kolędowaniu Nawet ulewny momentami deszcz nie przeszkodził w organizacji wtorkowego kolędowania pod szopką bożonarodzeniową w Opolu-Szczepanowicach. Na tamtejszym placu plebanijnym zgodnie z 25-letnią tradycją odbyło się nabożeństwo, na które zjechali wierni z całego Opola i nie tylko.

📢 Święta w zimnej wodzie. Tak spędzali je twardziele z Dębowej. Był poczęstunek i świetna zabawa Ponad 30 osób wzięło udział we wtorkowym świątecznym morsowaniu. Najstarsza uczestniczka miała... 96 lat.

📢 Co zrobić z choinką po świętach? To warto wiedzieć zanim wyrzucimy. Jak pozbyć się bożonarodzeniowego drzewka, żeby nie mieć kłopotu? Choinka jeszcze jakiś czas będzie stała w naszych domach, ale prawdopodobnie już zastanawiacie się, co zrobić z drzewkiem po świętach. Wyrzucić? Zasadzić? Przerobić na coś innego? A może oddać na biomasę? Opcji jest wiele. Wszystko zależy od tego, jak wiele igieł drzewko straciło stojąc przybrana w kącie pokoju, czy mamy ogródek lub ochotę na małe prace rzemieślnicze. Sprawdź, do czego może przydać się choinka. 📢 Najśmieszniejsze memy o obżarstwie w Boże Narodzenie. Najpierw "zostaw to na święta", a później "jedz, bo się zmarnuje" Zobaczcie najśmieszniejsze memy o obżarstwie w święta Bożego Narodzenia. Te święta spędzamy rodzinnie, ale niestety głównie przy stole, chociaż z drugiej strony, żeby było inaczej, skoro czekają na nas same pyszności. Ile zjedliście w Wigilię i pierwszy dzień Bożego Narodzenia? Pewnie sięgacie po komórkę wolniej, bo parę kilogramów przybyło. Mamy dla Was sposób na schudnięcie. Zobaczcie te memy i uśmiechnijcie się. W trakcie 10 minut śmiechu tracimy 50 kalorii, zatem śmiejmy się do woli!

📢 Wysoki stan wód na czterech opolskich rzekach. Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o wysokim stanie wód dla czterech rzek województwa opolskiego. 📢 Szczepanowickie Betlejem to już 25 lat tradycji. Dzisiaj (26.12) odbędzie się tu wielkie, coroczne kolędowanie. Początek o godz. 15.30 W drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, parafia pw. Świętego Józefa w Opolu-Szczepanowicach zaprasza na coroczne, tradycyjne kolędowanie pod szopką na placu plebanijnym. To wydarzenie, które od 25 lat przyciąga tysiące Opolan i gości, tworząc niepowtarzalną atmosferę świąt.

📢 Pijany mężczyzna zrobił awanturę w domu a potem na osiedlu Dambonia. Zatrzymała go policja We wtorek (26.11) kilkadziesiąt minut po godzinie 8:00 opolska policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej trwającej w jednym z mieszkań na osiedlu Dambonia w Opolu. Wywołał ją pijany 40-letni mężczyzna.

📢 Te kościoły i sanktuaria są najpiękniejsze w województwie. Warto je dzisiaj odwiedzić Kościół katolicki na Śląsku Opolskim ma niezwykle bogatą i wielowiekową tradycję. Najstarsze świątynie w regionie mają nawet 800 lat! Nic więc dziwnego, że nie brakuje tu wspaniałych i majestatycznych budowli sakralnych. 📢 Do tych gier wystarczy kartka papieru i długopis. Znacie te klasyki? Proste zabawy rodzinne dla osób w każdym wieku. Przypominamy zasady Proste rodzinne gry dla osób w każdym wieku! Czasami wystarczy tylko kartka papieru i długopis oraz puszczenie wodzy fantazji, aby przyjemnie spędzić czas z bliskimi. Pogoda nie dopisuje? Chcecie odpocząć od ekranów? Cieszycie się we wspólnym gronie świąteczną przerwą? Skorzystajcie z naszych pomysłów, aby nie doskwierała wam nuda. Na pewno sporo osób zna te ponadczasowe gry i zabawy, w które bez trudu zagra cała rodzina.

📢 Świąteczne obżarstwo, czyli "wątrobo, przepraszam". Najśmieszniejsze bożonarodzeniowe MEMY. Internauci nie zawiedli! Święta Bożego Narodzenia to czas spędzony z bliskimi, zwykle przy suto zastawionym stole. Po bezmięsnej Wigilii, na talerzach pojawiają się pieczone mięsa, wędliny, sałatki, ciasta. Nielicznym udaje się oprzeć świątecznemu obżarstwu. Jak przetrwać Boże Narodzenie i nie przytyć? Czy to wykonalne? Zobaczcie najśmieszniejsze świąteczne MEMY dotyczące tego tematu. Internaucie nie zawiedli! 📢 Nowa lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 26.12.2023 Ostrzeżenie GIS 26.12.2023 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Słowo Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai na święta Bożego Narodzenia. Ksiądz Biskup nawiązał do osobistych przeżyć w czasie choroby „Błogosławionych, pełnych radości i pokoju świąt Bożego Narodzenia i obfitości łaski Pańskiej na cały nowy 2024 roku. Wszystkim wam życzę z całego serca”. Biskup opolski ks. Andrzej Czaja skierował do wiernych i mieszkańców diecezji słowo na święta.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 26.12.2023 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Horoskop codzienny na wtorek 26 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 26 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 26.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 26.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 26.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 26.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 26.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Ile się trzeźwieje po wódce, winie lub piwie? Jak obliczyć promile? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 26.12.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 26.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Zebraliśmy dla Was najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. To idealne propozycje na jednodniowy wypad. Które warto odwiedzić? Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 Boże Narodzenie w PRL-u. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu spędzano ten wyjątkowy czas. Dużo się zmieniło? Archiwalne ZDJĘCIA Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Boże Narodzenie 2023 na wesoło. Publikujemy najlepsze memy! "Choinka zemdlała", "Pioter no zjedz jeszcze karpika" "Jedz, jedz, babunia specjalnie przygotowała" "Ależ ty zmiarniałaś przez ten rok", "No daj buziaka ciotuni", "Cicho! Kevin leci...", "Ty tylko ten komputer i komputer", "Kiedy się ustatkujesz?"... Znacie to? Każdy zna, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, kiedy rodzinne spotkania przy stole są nieco dłuższe, niż zwykle. Tego typu akcenty to idealna pożywka dla internautów, którym humoru nie brakuje. Przygotowaliśmy dla was najlepsze memy na Boże Narodzenie. Uśmiechnijcie się!

📢 Boże Narodzenie rozgrzało internautów. Oto najlepsze memy. Tak internauci żartują ze świąt 26.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem!

📢 Polacy i ich postanowienia noworoczne. Ich realizacja będzie trudna... Zobaczcie najlepsze memy 26.12.2023 Już niedługo 2024 roku, a wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować... postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często już w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Sylwester się zbliża. Internauci już zbierają żarty. Te memy rozbawią was do łez 26.12.2023 Zbliżamy się do końca roku. Już niedługo pożegnamy stary rok i powitamy nowy 2024. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy o imprezie sylwestrowej oraz przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru i nocy w roku. Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Niezwykłe sauny w Polsce. Parowa kąpiel na brzegu Bałtyku, jacuzzi na zawrotnej wysokości i inne miejsca idealne na zimowy relaks Sauna to idealny sposób na wypoczynek i relaks, zwłaszcza zimą, gdy gorąca para ratuje przed mrozem. Jeśli siedzenie w saunie wydaje wam się nudne, mamy dobrą wiadomość. W Polsce można znaleźć absolutnie niezwykłe sauny, w tym największą na świecie, leśną, nawodną i nadmorską. Przekonajcie się, gdzie można wypocząć w saunie innej niż wszystkie!

📢 Zobacz najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe na Opolszczyźnie. Wszystkie są prześliczne! Pracowano nad nimi przez całe tygodnie Od wieków są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Nie spotkamy dwóch identycznych szopek. Każda parafia przykłada do nich bardzo dużą wagę. Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu szopki z całej Opolszczyzny. Które z nich podobają Wam się najbardziej? 📢 Statystyki opolskiego kościoła. Wiemy ilu z nas chodzi do kościoła, ilu jest księży i jaki procent dzieci chodzi na religię Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował szczegółowe statystyki dotyczące Kościoła Katolickiego w Polsce. Na ich podstawie przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych danych o sytuacji kościoła w Diecezji Opolskiej. Umieściliśmy je w naszej galerii zdjęć.

📢 Dzieci i ich rodzice odetchnęli z ulgą. Nowe przejście dla pieszych poprawi bezpieczeństwo w Szczepanowicach Można już korzystać z nowego, wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gospodarczej. Powstało tuż obok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10. To uczniowie tej właśnie szkoły regularnie skarżyli się na niebezpieczne sytuacje w tym miejscu z udziałem kierowców.

📢 Nad Zalewem w Kluczborku powstaje nowoczesne Osiedle Domków bliźniaczych. Ile kosztuje m2? Na atrakcyjnych działkach budowlanych nad Zalewem Kluczborskim rozpoczęła się budowa Osiedla nowoczesnych domów w zabudowie bliźniaczej! 📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach w zimowej scenerii i świątecznych dekoracjach. Wygląda pięknie na Boże Narodzenie Świąteczne dekoracje oraz bożonarodzeniowe znicze i lampki pojawiły się na grobie Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach. Gdy do tego jeszcze spadł śnieg, nagrobek piosenkarza zyskał wyjątkowy wygląd. Ale cały cmentarz w Grotnikach wyglądał w przedświąteczny wieczór magicznie! 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 O opolskim lekarzu, który za motylami ganiał. Historia Janusza Kubickiego. "Człowiek powinien mieć pasje" Patrzyć w sufit na emeryturze, a co to z życie? Człowiek powinien mieć pasje. Bo jak cię coś zacznie interesować, to potem wciąga na zawsze – mówi 83-letni profesor Janusz Kubicki, emerytowany lekarz, nestor opolskiej ginekologii i położnictwa. Mimo słusznego wieku pan profesor ciągle pielęgnuje swoje pasje. 📢 Wiadomo, do kogo wróci dobra energia w 2024 roku. Karma będzie sprawiedliwa HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o świętach Bożego Narodzenia. Sałatka, choinka i Polaków rozmowy przy wigilijnym stole. Uśmiejesz się! Bożego Narodzenia coraz bliżej! Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

📢 Czy to ostatnie święta Bożego Narodzenia z żywymi karpiami w sprzedaży? Pomysł zakazu kontra "długoletnia tradycja" Święta Bożego Narodzenia w Polsce od dawna kojarzą się z jednym szczególnym obyczajem - kupnem żywego karpia, który później pływa w wannie. Jednak to już wkrótce może stać się jedynie wspomnieniem. Posłowie Koalicji Obywatelskiej rozważają wprowadzenie od przyszłego roku zakazu sprzedaży żywych ryb. 📢 Służba zdrowia z przymrużeniem oka. Oberwało się lekarzom 24.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Te zwierzęta skradły serca internautów. Z tych zwierząt śmieją się internauci 24.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Szybciej i wygodniej pojedziemy na południe Europy. Czesi otworzyli 5,5 kilometrowy odcinek autostradowy koło Szumperka Czeska trasa drogowa I/44 od granicy państwa w Głuchołazach do czeskiej autostrady A35 w Mohelnicy ma od nowy odcinek autostradowy. Za Szumperkiem pojedziemy dodatkowe 5,5 kilometra po autostradzie.

📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów. 📢 Horoskop zodiakalny na zimę. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk 24.12.2023 HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie.

📢 Ci zawodnicy wywalczyli historyczny awans MKS-u Kluczbork do 1 ligi. Pamiętacie wszystkich tych piłkarzy? Założony w 2003 roku MKS Kluczbork skończył w tym roku 20 lat. Sezon 2008/09 był jednym z najbardziej udanych w historii klubu z Kluczborka. Nasza drużyna w cuglach wygrała rywalizację w 2 lidze, zdobywając w 34 meczach 67 punktów (bilans bramkowy 59-33) i tym samym po raz pierwszy wywalczyła sobie prawo do gry na 1-ligowym poziomie. Przypomnijmy wszystkich bohaterów, którzy zapracowali na tamten sukces. 📢 Najstarszą szopkę bożonarodzeniową na Opolszczyźnie można będzie obejrzeć tylko przez kilka dni. Znajduje się w starym szpitalu w Oleśnie Najstarsza opolska szopka bożonarodzeniowa została zbudowana przed I wojną światową przez siostry franciszkanki przy szpitalu świętej Anny w Olesnie, w którym zakonnice pracowały jako pielęgniarki. Niezwykłą szopkę można oglądać tylko przez kilka dni w roku w kaplicy świętego Franciszka, jedynej ocalałej części starego szpitala w Oleśnie. Nie przegapcie tej okazji.

📢 Co czeka raki w 2024 roku i inne znaki zodiaku? Poznaj swój horoskop roczny i sprawdź, kto będzie miał wyjątkowego pecha Horoskop roczny prawdę ci powie na temat twojej najbliższej przyszłości, a mianowicie to, co cię czeka w 2024 roku. Nadchodzące 366 dni niestety, ale nie będą dla wszystkich znaków zodiaku zbyt dobre. Kto powinien uważać, bo będzie mieć pecha, a kto okaże się szczęściarzem? Przekonajcie się i poznajcie swoją najbliższą przyszłość. 📢 Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.

📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Kayah mieszka w wyjątkowym miejscu. Gwiazda kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah. 📢 Horoskop na długi świąteczny weekend. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na długi świąteczny weekend dla każdego znaku zodiaku zodiaku. Co się wydarzy od piątku do wtorku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Te dni zapowiadają się wyjątkowo.

📢 Nowa wojewoda opolska rozpoczęła pracę. Pierwszą decyzją było otworzenie bramek w urzędzie. Wkrótce wrócą też unijne flagi W atmosferze pełnej entuzjazmu nowa wojewoda opolska Monika Jurek ogłosiła swoją pierwszą decyzję, którą było otwarcie bramek. Te od 2019 roku utrudniały pracę dziennikarzom i jednocześnie odgradzały obywateli od urzędu. Gest ma sygnalizować nowy etap otwartości i dostępności urzędu dla wszystkich mieszkańców. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znaleźć największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Falmirowicach. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka W Falmirowicach zderzyły się dwa samochody osobowe oraz samochód ciężarowy. Niestety, jedna osoba zginęła na miejscu. DK 94 na tym odcinku jest obecnie całkowicie zablokowana. 📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola.

📢 Horoskop na początek 2024 roku. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na pierwszy kwartał 2024 roku. Co się wydarzy w styczniu, lutym i marcu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb oraz Barana?

📢 Kultowe zajazdy, betonowa autostrada, dawne stacje paliw i samochody. Tak kiedyś jeździło się po naszych drogach Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Tak kiedyś wyglądały najpiękniejsze kobiety z Olesna. Zobacz dawne Miss Olesna na zdjęciach Pierwsze konkursy piękności w Oleśnie organizowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy były to tylko lokalne konkursy piękności. Już w XXI wieku, dokładnie 10 lat temu, bo w 2013 roku, w Oleśnie zorganizowano rejonowe eliminacje Miss Polonia. Mamy zdjęcia z tamtych konkursów piękności. 📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023. 📢 Jarmark bożonarodzeniowy w zamku w Mosznej. Zobacz piękne świąteczne ozdoby w bajkowym pałacu [ZDJĘCIA] Świąteczne przysmaki oraz piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce.

📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się w Salwadorze do konkursu Miss Universe. Ma szansę na koronę najpiękniejszej kobiety świata Zostały już tylko dwa dni do finału Miss Universe, czyli wyborów najpiękniejszej kobiety świata. W dalekim Salwadorze Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się do konkursu, który wyłoni najpiękniejszej kobiety świata. Piękna mieszkanka Namysłowa najpierw została Miss Polski, a teraz powalczy o tytuł Miss Universe. 📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Dzień Kobiet 2023 nad jeziorem w Dębowej. Twardziele świętowali w zimnej wodzie. Lepszych zdjęć z tego święta nie zobaczycie Oni nigdy nie zawodzą! Miłośnicy lodowych kąpieli spotkali się w niedzielę nad jeziorem w Dębowej, by złożyć życzenia naszym wspaniałym paniom. W wodzie wszyscy wyglądali elegancko!

📢 Opolskie morsy odstraszają wiosnę. Śmiałkowie z Dębowej znów świetnie się bawili w zimnej wodzie Twardziele z grupy Zdrowe Morsy Dębowa spędzili niedzielę nad jeziorem. Cieszyli się, że po ostatnich ciepłych dniach temperatura nieco spadła. - Oby zima trwała jak najdłużej - podkreślali. 📢 Statystyki Kościoła katolickiego w Polsce za rok 2021. W diecezji opolskiej spadła liczba uczniów na lekcjach religii W styczniu opublikowano Statystyki Kościoła katolickiego w Polsce za rok 2021 – “Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia”. To dokument przedstawiający wyniki badań prowadzonych w 2021 w diecezjach i parafiach Kościoła katolickiego w Polsce. Choć diecezja opolska, na tle innych wspólnot regionalnych w Polsce, w ogólnym ujęciu wypada dobrze, to zauważalny jest spadek liczby opolskich uczniów uczęszczających na szkolne katechezy. O powody zapytaliśmy szefa wydziału duszpasterskiego w opolskiej kurii. Uwagę zwracają również liczby osób przystępujących do sakramentów, ale należy pamiętać, że czas prowadzenia liczenia w Kościele w 2021 roku nie był sprzyjający, obowiązywały wtedy ograniczenia związane z covid-19.

📢 Tłumy mieszkańców świętowały Nowy Rok w Ujeździe. To była najlepsza impreza w regionie W tym roku większość samorządów zrezygnowało z organizacji Sylwestra pod chmurką. Powodem tych decyzji były oczywiście oszczędności. Inaczej zrobiono w Ujeździe. Tam władze gminy zaprosiły do zabawy mieszkańców. Przyszły tłumy, goście przyjeżdżali też z okolicznych miejscowości od Strzelec Opolskich po Kędzierzyn-Koźle. Zobaczcie, jak wszyscy fantastycznie się bawili.

📢 Morsy z Dębowej czekały na to wiele miesięcy. Wreszcie przyszła prawdziwa zima. Teraz można się kąpać Twardziele z klubu Morsy Dębowa Kędzierzyn-Koźle liczyli na to, że mróz mocno przytnie. W niedzielę wreszcie przyszła prawdziwa zima. Śmiałkowie dali nura na jeziorze w Dębowej. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Michał Sowiżdrzała. 📢 Rocznice ślubu – jak się nazywają i co oznaczają? Bawełniana, drewniana, złota – brzmi tajemniczo? Poznaj znaczenie poszczególnych rocznic Rocznice ślubu. Jaką rocznicę ślubu obchodzicie? Jak się nazywa 5. rocznica ślubu, 10. rocznica ślubu, 15. rocznica ślubu, 20. rocznica ślubu, 25. rocznica ślubu, 30. rocznica ślubu, 50. rocznica ślubu i inne rocznice? Skąd się wzięły ich nazwy?

