Przegląd prasy 28.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pieseł nie żyje. Najbardziej znany pies w internecie bawił nas przez lata! Zobaczcie najlepsze MEMY W piątek (24 maja) świat obiegła smutna informacja o śmierci Kabosu, psa rasy shiba. Psa wyjątkowego, któremu popularność przyniosło jedno zdjęcie i setki tysięcy memów stworzonych przez internautów z całego świata. Zobaczcie najlepsze memy z piesełem w roli głównej w naszej galerii zdjęć.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 28 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 28 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 28.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 27.05.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pofyrtano lipsta i Lyjo Fachman. Śląskie tytuły słynnych filmów. Po śląsku wszystko brzmi fajniej! Śląsko godka podbiła serca wszystkich Polaków! Jest już nawet Wikipedia z hasłami po śląsku, jest śląski interfejs w smartfonie, są także przetłumaczone na język śląski tytuły znanych filmów. Bo po śląsku wszystko brzmi fajniej! Sami zresztą zobaczcie.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [28.05.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [28.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Ależ to były Piastonalia 2024 w Opolu. Na After Party działy się szalone rzeczy! Koncerty, konkursy i zabawy, barwna żakinada na ulicach miasta, a do tego każdego dnia After Party aż do białego rana - ta wyglądały tegoroczne Piastonalia w Opolu. Zobaczcie w naszej galerii, co tam się działo. 📢 Mandaty 2024. Nowe przepisy są bardzo surowe. Zobacz, jaki mandat i ile punktów ci grozi za te wykroczenia drogowe Od marca 2024 r. weszły w życie kolejne surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Pijacy za kółkiem stracą teraz nie tylko prawo jazdy, ale także swój samochód! Mandaty za przekroczenie prędkości są teraz bardzo wysokie. Łatwo też złapać nawet 15 punktów naraz! Zapoznaj się z aktualnymi przepisami drogowymi.

📢 Akcja CBŚP na polsko-czeskim pograniczu. W starych zabudowaniach ukrywał się groźny przestępca z Czech Kilkunastu uzbrojonych policjantów z oddziałów specjalnym przyjechało do jednej z przygranicznych miejscowości na Opolszczyźnie, aby zatrzymać ukrywającego się tam obywatela Czech. Policjanci mieli informacje, że może być uzbrojony.

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. Tak przed laty bawiliście się w tej największej dyskotece na Opolszczyźnie. Znajdźcie się na zdjęciach Dziś prezentujemy zdjęcia z kolejnej kultowej dyskoteki w województwie opolskim, tym razem Discopexu A4 w Pietnej pod Krapkowicami. 📢 Pogoń za pijanym kierowcą seata, który taranował motocyklistów. Miał ponad 3 promile Do scen jak z filmów akcji doszło w sobotę 25 maja, po godzinie 19:00. To wówczas opolskie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Małych w powiecie opolskim.

📢 Wojsko wietrzy magazyny. Armia sprzedaje samochody, elektronarzędzia, sprzęt ogrodowy i wiele innych rzeczy. 27.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 27.05.2024 r.

📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Kolejny krok Małejpanwi Ozimek w stronę mistrzostwa. Podsumowanie 28. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Piłkarze Małejpanwi Ozimek w 28. kolejce przybliżyli się do wygrania BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. 📢 Czarna pszczoła po wielu latach wróciła na Opolszczyznę. Czy trzeba się jej obawiać? Ten rzadki owad wzbudza obawy właścicieli ogrodów. Ekolodzy przekonują, że czarnej pszczoły nie trzeba się bać, gdyż jest bardzo pożyteczna. Nie należy też z nią walczyć, gdyż znajduje się pod ochroną.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 27.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Kontrowersje wokół Funduszu Sprawiedliwości. Zembaczyński mówi o głębokiej patologii. Patryk Jaki: "Kolejna ustawka bodnarowców" Pojawiły się nagrania, które mają potwierdzać podejrzenia o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. - Od lat ostrzegałem o tym. Skandal wokół Fundacji Ex Bono z Opola to kolejny dowód na głęboką patologię w polskim systemie sprawiedliwości za rządów PiS - mówi poseł KO Witold Zembaczyński. Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki mówi z kolei o "ustawce". - Zupełnie przypadkowo w środku kampanii wyborczej - ironizuje Jaki. 📢 Nowe fotoradary robią zdjęcia na drogach Opolszczyzny. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Sprawdź, gdzie stoją Nowe fotoradary wykrywają i rejestrują nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry kierowców. Nowoczesne urządzenia do mierzenie prędkości śledzą jednocześnie do 32 samochodów naraz, na odcinku aż 200 metrów. Sprawdziliśmy, w których miejscach w województwie opolskim zostały ustawione.

📢 Sosnowiec, Kutno czy Białystok? Z jakich miast śmieją się internauci. Te memy są naprawdę zabawne Internauci uwielbiają tworzyć memy. Wyśmiewają w nich m.in. niektóre miasta. Z czym im się kojarzą te miejscowości? Zobacz, bo niektóre przewijają się w memach bardzo często. Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Dwa spektakle wygrały 48. Opolskie Konfrontacje Teatralne. Reymont i Wyspiański na szczycie Jury Opolskich Konfrontacji Teatralnych przyznało dwie równorzędne nagrody główne im. Wojciecha Bogusławskiego. Otrzymali je twórcy spektakli „Chłopi” oraz „Wyzwolenie". To były dwa najlepsze spektakle 48. Opolskich Konfrontacji Teatralnych/ Klasyka Żywa. 📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta.

📢 Odra Opole wygrała ze Zniczem Pruszków i zagra w barażach o awans do PKO Ekstraklasy! Piłkarze Odry Opole pokonali Znicza Pruszków 2:0 w meczu 34. kolejki Fortuna 1 Ligi. Dodatkowo korzystnie dla opolan ułożyły się też wyniki innych spotkań, w związku z czym już w przyszłym tygodniu powalczą oni w barażach o awans do PKO Ekstraklasy.

📢 52-metrowy wysięgnik z Protei w Kluczborku najpierw był transportowany drogami Opolszczyzny. Dotarł już do Hiszpanii Ogromny 52-metrowy wysięgnik wyprodukowany w fabryce Protea w Kluczborku dotarł już do Hiszpanii, ale nie jest to ostateczny cel jego podróży. Musi pokonać jeszcze pół Europy. 📢 Rozbili pod Olesnem sportową skodę. W aucie troje ludzi. Wszyscy pijani, ale nikt nie przyznał się do kierowania O tym wypadku było bardzo głośno. Trzy lata temu, w maju 2021 r. pod Jamami (w powiecie oleskim) rozbiła się sportowa skoda. Autem jechały trzy pijane osoby, w tym syn jednego z burmistrzów. Żadna z 3 osób nie przyznała się do kierowania. Mimo to wszystkich wypuszczono do domu, a policja nie udzielała żadnych informacji. Sprawdziliśmy, jak zakończyła się ta sprawa. Zapadł prawomocny wyrok.

📢 Największe tajemnice Jeziora Otmuchowskiego. Jest tak mało wody, że można zobaczyć, co kryje się na dnie zbiornika Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim? Zobacz, jakie tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

📢 Koncert z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w Opolu. Na scenie zagrają Enej oraz Cleo 26 maja to Dzień Matki. Dzisiaj możemy zabrać swoje mamy do Opola na niezwykły koncert. Na błoniach Politechniki Opolskiej zagrają gwiazdy polskiej muzyki. Zobacz cały program tej imprezy.

📢 Dzień Matki na wesoło. 20 najlepszych memów o mamach Dzisiaj święto naszych mam. Warto dzisiaj wzruszyć mamę życzeniami, prezentem i przytuleniem. Ale warto także ją rozbawić i wywołać uśmiech na jej twarzy. Te memy o mamach na pewno w tym pomogą! 📢 Patyczaki, koszatniczki, psy, koty i inne zwierzaki szukają nowych domów. Weź je za darmo! Wybrane oferty z OLX Zwierzęta w województwie opolskim szukająś nowych domów. To nie tylko psy i koty, ale także świnki morskie, króliki, chomiki, ryby. Jest też koszatniczka, papuga, a nawet ogromny ślimak afrykański! Ich dotychczasowi właściciele często decydują się na umieszczenie informacji na popularnym portalu OLX.pl. Wybrane propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest skopiowaną nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

📢 Oto najlepsze żarty o emerytach. Te memy rozbawiły internautów Memy o emerytach podbijają internet. W sieci często młodzi żartują ze starszych osób, które mają już zupełni inny światopogląd niż oni. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Rynki opolskich miast są przepiękne. Wszystkie robią niesamowite wrażenie. My jednak wybraliśmy tej najlepsze Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny.

📢 Tak Nysa bawiła się z okazji swojego święta! Koncerty, jarmark i występy. Imprezę zakończyła Margaret Koncertem Margaret zakończyły się w sobotę (25 maja) dwudniowe obchody Dni Nysy. W tym roku impreza toczyła się w dwóch miejscach równolegle i choć widmo nadchodzącej nawałnicy mogło pokrzyżować plany organizatorów zabawa była wyśmienita.

📢 Mali artyści prezentowali się w Kluczborku. Talentów nie można im było odmówić Blisko 150 dzieci uczestniczyło w Festiwalu Przedszkolnych Talentów pod hasłem „Śpiewam, tańczę, gram, choć niewiele latek mam”, który odbył się w sobotę 25 maja w hali Ośrodka i Rekreacji w Kluczborku. 📢 Gdzie na wakacje? W słowackie Tatry! Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na herbatę do najwyżej położonego schroniska w Tatrach Jakiś czas temu poprowadziliśmy czytelników kilkoma trasami po polskiej stronie Tatr. Dzisiaj zapraszamy na drugą część wycieczki – wędrujemy szlakami na Słowacji. To świetna propozycja na aktywne wakacje. Sprawdź, gdzie dostaniesz niezwykłą herbatę i pokonaj z nami najtrudniejszy szlak Tatr Zachodnich. 📢 Rezerwat Góra Zborów w gminie Kroczyce na Jurze - bajeczne widoki ze wzgórz, potężne ostańce i jaskinie. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jurajski Rezerwat Góra Zborów to ogromny obszar przyrodniczy, na którym spotkacie liczne wzgórza z bajecznymi widokami, mnóstwo ostańców, a także wiele jaskiń. Najwyższe wzniesienie, uwieńczenie rezerwatu, czyli Góra Zborów, ma wysokość 462 m n.p.m. Ze szczytu rozchodzi się majestatyczny widok na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, a z którego przy dobrej pogodzie, zobaczycie jurajskie warownie w Bobolicach, Mirowie, czy Morsku. Na terenie rezerwatu znajduje się także Jaskinia Głęboka, jedyna udostępniona dla ruchu turystycznego w województwie śląskim. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA.

📢 Nawałnica przeszła przez Opole. Na ulicę wleciała trampolina, zalane są niektóre wiadukty W piątek 24 maja około godziny 13.00 przez Opole przeszła burza z deszczem i gradem. Kilkunastominutowe intensywne opady spowodowały wiele szkód. Strażacy prowadzą co najmniej kilkanaście interwencji. Ruch samochodowy w niektórych rejonach miasta może być utrudniony. 📢 Rusza remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia Odcinek ulicy Wrocławskiej w Opolu, o którym tu mowa, jest z jednym z najbardziej zniszczonych w mieście po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Dlatego potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni.

📢 Najtragiczniejsze wypadki na naszych drogach sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych.

📢 Kasia Moś zapomniała... spodni? Alicja Majewska postawiła na elegancki garnitur dodający wzrostu. Kreacje z konferencji 61. KFPP Opole 2024 Alicja Majewska wybrała mocne kolory i stylizację, która optycznie dodała jej centymetrów, Anna Karwan podkreśliła kobiece kształty, Tatiana Okupnik postawiła na modne cekiny, a Kasia Moś wyglądała jakby zapomniała... spodni. Zobacz stylizacje gwiazd z konferencji przed festiwalem piosenki w Opolu. 📢 Sławne matki i ich popularne córki. Te kobiety łączą nie tylko więzy krwi. Zobacz gwiazdy, które poszły w ślady swoim mam Krystyna Loska, Magda Gessler, czy Anna Jantar to kobiety, które są lub były bardzo lubiane. Łączy je jeszcze jedna kwestia - mają córki, które są równie popularne co one. Poznaj znane gwiazdy, które wybrały taką samą ścieżkę zawodową, co ich mamy.

📢 Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć. Te zakątki trzeba zobaczyć choć raz z życiu – to ukryte skarby Italii Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiam 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i wakacyjne wycieczki do Włoch.

📢 Wielkie święto w parafii w Kostowie. Miejscowa świątynia zyskała dodatkową patronkę. To orędowniczka od trudnych spraw W środę 22 maja wierni z parafii Kostów (diecezja kaliska) przeżywali wielką uroczystość. Ksiądz biskup Damian Bryl wprowadził do miejscowej świątyni relikwie świętej Rity i poświęcił kaplicę z nową figurą orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych.

📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia. 📢 Mieszkańcy Domaszkowic nie chcą biogazowni. Protest pod urzędem miasta w Nysie. "Jak będzie trzeba pójdziemy do samego Pana Boga" Kilkudziesięciu mieszkańców Domaszkowic, Kubic, Niwnicy Wyszkowa Śląskiego i Wierzbięcic w czwartek (22 maja) protestowało przed urzędem miasta w Nysie. Ludzie chcą zablokować budowę jednej z największych biogazowni w Polsce, którą na terenie Domaszkowic postanowiła wybudować spółka BZK Energy.

📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Tyle trzeba mieć, żeby kupić tani dom na Opolszczyźnie. Niektóre duże nieruchomości są w cenie kawalerki Czy w roku szalejących cen nieruchomości można kupić dom z działką za małe pieniądze? Okazuje się, że tak, chociaż dysponując kwotą poniżej 200 tysięcy złotych znajdziemy w zasadzie jedynie nieruchomości do kapitalnego remontu. 📢 Ruszyła procedura zwolnień grupowych 435 pracowników Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem Cała załoga Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem dostanie wypowiedzenia. To wstrząs nie tylko dla lokalnego rynku pracy. Likwidacja zakładu poważnie nadszarpnie także budżet gminy.

📢 Tu zjesz najlepszy obiad w Opolskiem. Oto regionalne restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj" Kto nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty? A może by tak spróbować Śląskiego Nieba, szpajzy cytrynowej, czy pranzunków? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny, regionalny obiad. Na zestawienie złożyły się restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Tam można bardzo dobrze zjeść.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył. 📢 Opolskie zwierzaki szukają nowych domów. Są psy, koty, papuga, ślimaki, patyczaki, koszatniczka. Weź je za darmo. Wybrane oferty z OLX Zwierzęta w województwie opolskim szukająś nowych domów. To nie tylko psy i koty, ale także świnki morskie, króliki, chomiki, ryby. Jest też koszatniczka, papuga, a nawet ogromny ślimak afrykański! Ich dotychczasowi właściciele często decydują się na umieszczenie informacji na popularnym portalu OLX.pl. Wybrane propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest skopiowaną nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 W Praszce przez wieki była granica państwa. Wystawa w Muzeum w Praszce [ZDJĘCIA] Do końca roku w praszkowskim muzeum można oglądać wystawę pt. „Na straży granic”. Rzeka Prosny była granicą od wieków.