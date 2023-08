Przegląd prasy 28.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat”?

Prasówka 28.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tłumy na ostatnim pikniku Rodzina 800 plus w Opolskiem. Dopisała pogoda i uczestnicy Tłumy mieszkańców Olesna i okolicy uczestniczyły w pikniku Rodzina 800 plus. Odbył się on w niedzielę 27 sierpnia na Oleskiej Promenadzie. Przez 7 lat istnienia programu do rodzin w powiecie oleskim trafiła kwota około 400 mln zł.

📢 Dożynki gminno-powiatowe w Wołczynie. Dziękowano ziemi za plony, rolnikom za trud W niedzielę 27 sierpnia w Wołczynie rolnicy dziękowali za plony podczas gminno-powiatowych dożynek. - Dożynki to czas refleksji i podziękowania wam za to, jak ciężko pracujecie, żeby ziemia mogła dać obfite plony - mówił starosta Mirosław Birecki.

Prasówka 28.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oni to zrobili pod okiem kamer! Teraz muszą świeć oczami za swoje zachowanie 28.08.2023 Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 28.08.2023.

📢 Nie żyje popularny aktor Andrzej Precigs. Serialowy ojciec Katarzyny Cichopek miał 74 lata Nie żyje Andrzej Precigs, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy - podał Związek Artystów Scen Polskich. "Z przykrością informujemy, że odszedł Andrzej Precigs - wspaniały aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. Od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Były członek Zarządu Głównego ZASP oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich"- napisano na profilu ZASP w mediach społecznościowych.

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd po raz pierwszy w Mosznej. Impreza jak zwykle zachwyciła Przeniesienie mistrzostw do Mosznej nie zaszkodziło zawodom. Wręcz przeciwnie, tamtejszy hipodrom wydaje się niemal stworzony do organizacji tego typu wydarzeń. 📢 Ile się trzeźwieje po alkoholu, piwie czy winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Ten dworzec był architektoniczną perełką. Janusz Kowalski: "Po pożarze zostanie odbudowany" Odbudujemy ten dworzec. I zadbamy, żeby już nigdy nie płonął – mówił w Głubczycach poseł Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Powołano społeczny komitet odbudowy dworca kolejowego w Głubczycach. 📢 Zabytkowe samochody na promenadzie w Częstochowie. Kiedyś to były fury! ZDJĘCIA Kilkadziesiąt załóg z różnych zakątków Polski zaprezentowało w sobotę, 26 sierpnia, swoje pojazdy z minionej epoki. Klasyki mogliśmy oglądać na promenadzie im. Czesława Niemena w Częstochowie w ramach trwających właśnie 31. Dni Częstochowy. Załogi w charakterystycznych strojach z różnych epok zdradzały również "smaczki" na temat poszczególnych modeli. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Andrea Bocelli na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. To był rekordowy koncert! W sobotni wieczór (26 sierpnia) w Chorzowie wystąpił Andrea Bocelli. Był to pierwszy tak duży koncert muzyki klasycznej na Stadionie Śląskim i jednocześnie największy biletowany występ włoskiego tenora w naszym kraju. Legendarny Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Radny Sławomir Batko: "Prezydent Opola utworzył z miasta prywatny folwark" Prezydent Wiśniewski wychodzi z założenia, że może zrobić wszystko. Nie interesuje się opinią mieszkańców czy radnych. Uczynił z miasta swój prywatny folwark, gdzie zatrudnia kolegów - mówi radny miasta Opola Sławomir Batko (Suwerenna Polska). 📢 Mieszkania jak cele więzienne, osiedla jak obozy. Oto największe współczesne absurdy budowlane 28.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 28.08.2023.

📢 Podziemne miasto ukryte pod ulicami i chodnikami. Przed laty zbudowano tu kilometry tuneli 28.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 28.08.2023.

📢 Tak wyglądają najśmieszniejsze dożynkowe ozdoby. Mieszkańcy zaskoczyli swoich sąsiadów 28.08.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 28.08.2023.

📢 Gminne święto plonów w Byczynie. Ten rok dla rolników był trudny, ale z optymizmem patrzą w przyszłość W sobotę, 26 sierpnia, w Byczynie odbyło się gminne święto plonów. Zaszczytną funkcję starostów dożynkowych pełnili Agnieszka Włodarczyk-Zawada z Byczyny i Michał Grygier z Ciecierzyna. 📢 Międzynarodowy Dzień Psa. Oto najlepsi przyjaciele naszych czytelników. Poznajcie te wspaniałe psiaki 26 sierpnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa. Poprosiliśmy naszych czytelników, żeby pokazali swoje pupile. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dostaliśmy kilkaset odpowiedzi! Zobaczcie w galerii

📢 To impreza WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się panie na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwa do białego rana. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Zobaczcie olśniewające dziewczyny i najlepsze imprezy w Mango Clubie. 📢 W Tatrach zakończyły się testy hybrydowego wozu konnego, który miał wozić turystów do Morskiego Oka. Nowoczesny fasiąg przegrał z górami Na drodze do Morskiego Oka zakończyły się testy konnego wozu hybrydowego ze wspomaganiem elektrycznym, który miał wozić turystów, zmniejszając tym samym pracę wykonywaną przez konie. Wynalazek nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei. Problemem okazały się akumulatory i obsługa systemu, dlatego na razie zaprzestano dalszego testowania nowoczesnych fasiągów – powiedział PAP Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

📢 Niemiecki polityk otwarcie przyznał, po co są sankcje. Komentarz Łukasza Żygadły Można śmiało napisać, że maski właśnie opadły. Niemiecki europoseł w wywiadzie prasowym otwarcie przyznał, że nakładane na Polskę i Węgry sankcje są elementem polityki, a nadchodzące wybory pokażą, czy jest to instrument sprawny i może pomóc w wymianie rządów.

📢 Najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internaci żartują ze spraw sercowych Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Biskupicach. Jedna osoba uwięziona pod gruzami Do zdarzenia doszło o godzinie 5.00 rano. W zamieszkanym budynku eksplodowała butla z gazem. Ranna została jedna osoba.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 27.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 27.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 27.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 27.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Pomysł na weekendową wycieczkę. Rowerowa eskapada przez śródleśne osady wkoło Szumiradu: Kamieniec, Sobisz, Radomil, Ryczek [MAPA] To naprawdę świetna trasa na weekendowy rajd rowerowy, zwłaszcza w upalny dzień dobrze jest pojeździć na świeżym powietrzu, ale w cieniu drzew. Zwiedzanie kolejnych osad, w których kiedyś działała nawet huta, a dzisiaj mieszkają tylko pojedyncze osoby. Okolice te zachwyciły autorkę bloga podróżniczego „W poszukiwaniu końca świata".

📢 Hospicjum Ziemi Kluczborskiej powstałe jako największa w powiecie budowa społeczna nadal potrzebuje wsparcia. Codziennie pomaga chorym Po trzynastu latach starań w Smardach Górnych koło Kluczborka działa hospicjum stacjonarne. Powstało dzięki wsparciu darczyńców. Placówka nadal jednak potrzebuje pomocy. 📢 Dzisiaj msze święte w opolskich parafiach odprawią nowi proboszczowie, wikariusze i rezydenci. Oto pełna lista zmian w diecezji opolskiej 27 sierpnia to pierwsza niedziela, kiedy msze święta w wielu parafiach odprawią nowi proboszczowie oraz wikariusze. Jest również spora grupa księży udających się na emeryturę. Wiemy także, gdzie trafią neoprezbiterzy, kto podejmie studia specjalistyczne, a także jakie zmiany personalne będą w instytucjach diecezji opolskiej. Tegoroczna lista zmian personalnych wśród kapłanów w 2023 roku znajdziecie w naszej galerii.

📢 Zabójstwo w Głuchołazach. Młody mężczyzna został pchnięty podczas awantury rodzinnej Do tragedii rodzinnej doszło w piątek (25 sierpnia) w jednym z mieszkań w Głuchołazach. Młody mężczyzna nie żyje. O zabójstwo podejrzewany jest jego brat. 📢 Polskie lekkoatletki znowu bezkonkurencyjne w konkursie miss mistrzostw świata 2023 w Budapeszcie [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie nieuchronnie zbliżają się do mety. Polscy kibice raczej nie będą tęsknić za czempionatem globu w stolicy Węgier – reprezentacja Polski tym razem nie zapisała się w pamięci sympatyków „Królowej Sportu” złotymi zgłoskami. Medali Biało-Czerwonych było jak na lekarstwo. 📢 Strażacy znów gasili pożar dworca kolejowego w Głubczycach. Druhowie z OSP dostrzegli dym Strażacy znów musieli interweniować w budynku dworca kolejowego w Głubczycach. Dzięki czujności druhów OSP z Lisięcic na pogorzelisku dostrzeżono dym.

📢 Utrudnienia na zjeździe z A1 na S1 w Pyrzowicach. Na drodze spłonął autobus Na autostradzie A1 na zjeździe na S1 Pyrzowice droga jest zablokowana. Ok godz. 17 w sobotę 26 sierpnia doszło do pożaru autobusu. Na miejscu policjanci i Straż Pożarna przeprowadzają czynności. Nie wiadomo do kiedy potrwają utrudnienia w ruchu. 📢 Zakończenie Wakacji z NTO nad Jeziorem Średnim w Turawie. Podczas wakacji nasza redakcja odwiedziła najpopularniejsze opolskie kąpieliska Ostatni weekend wakacji nad Jeziorem Średnim w Turawie był pełen aktywności, radości i kreatywności. To tam zakończyliśmy naszą akcję "Wakacje z NTO", która przez cały sierpień przyciągała dzieci i rodziny z całego regionu. Był czas na świetną zabawę, ale też na działania edukacyjne, które zwracały uwagę na bezpieczeństwo nad wodą.

📢 Tragedia w Opolu. 23-letni mężczyzna utonął na kąpielisku Malina 23-letni mężczyzna kąpał się na niestrzeżonym kąpielisku Malina w Opolu. Dwóch innych mężczyzn korzystających z kąpieliska natknęło się na jego ciało tuż przed 12:00. Próby reanimacji nie dały niestety rezultatu.

📢 Gwara śląska. Czy odgadniecie, co oznaczają słowa takie jak papelki, ciciki i szłapki? Hanysy dadzą radę, a Wy? Sprawdźcie! Gwara śląska jest istotnym aspektem kultury i dziedzictwa Śląska. Choć polski jest głównym językiem urzędowym i nauczania w regionie, gwara nadal odgrywa ważną rolę w codziennym życiu i komunikacji lokalnej społeczności. Przenosi ona tradycje, historię i ducha Ślązaków, budując więzi międzyludzkie i wzmacniając poczucie przynależności do tego pięknego regionu. Kultywując to dziedzictwo kulturowe, zapraszamy Was do sprawdzenia jak dobrze znacie słowa po śląsku. Gotowi? Trzymamy kciuki! 📢 Wypadek na A4. Droga zablokowana, interweniują służby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Sobotni poranek przynosi kolejne dramatyczne wieści z dróg w województwie śląskim. Kilka minut przed godziną 11 doszło do poważnego wypadku na autostradzie A4 na wysokości Imielina. Droga w kierunku Krakowa jest zablokowana, na miejscu pracują służby ratunkowe.

📢 Jasna Góra: uroczysta msza święta z okazji święta Matki Bożej Częstochowskiej Z udziałem tysięcy wiernych, przybyłych głównie w pielgrzymkach pieszych, na Jasnej Górze odbyły się uroczystości odpustowe z okazji święta Matki Boskiej Częstochowskiej. Msza święta celebrowana przez polskich biskupów pod przewodnictwem prymasa Polski abp Wojciecha Polaka odprawiona została o godz. 11.00 na szczycie. 📢 Runmageddon 2023 Wrocław Rolantowice. Od poranka zawodnicy rywalizują na wyczerpującej trasie Sobota oraz niedziela w Rolantowicach na Dolnym Śląsku upływają pod znakiem zmagań na piekielnie wymagające trasie Runmageddonu. Pierwsi zawodnicy ruszyli już po godzinie 7. Kolejni wciąż są na trasie. Kliknij w zdjęcie i zobacz całą galerię.

📢 Zapraszamy nad Jezioro Średnie na spotkanie wakacyjne z „nto”! Zabawa jest świetna Zapraszamy w piękną słoneczną sobotę (26 sierpnia) wszystkich na plażę nad Jeziorem Średnim w Turawie. Na gości czeka tutaj gminna plaża, boisko, plac zabaw oraz zaplecze gastronomiczne.

📢 Kamieniec to wieś widmo na Opolszczyznie. Ludzie boją się tutaj mieszkać. Włamał się i trzy dni mieszkał w moim domu! Kamieniec to niezwykły śródleśny przysiółek w rezerwacie przyrody. Kiedyś mieszkało tutaj 300 osób, a dzisiaj na co dzień nie mieszka tutaj nikt. Stojące tutaj stare domy mają jednak właścicieli, którzy boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy niestety również odwiedzają Kamieniec. 📢 Międzynarodowy Dzień Psa. mamy NAJLEPSZE MEMY o psach. Ukochane zwierzaki są wdzięcznym tematem do żartów. Ale beka! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji porcja dobrych memów o naszych czworonogach - tym razem psach. Kto ma psa, ten wie, że czasem zapewniają powody do śmiechu. Ich przyzwyczajeń czasem nie da się zrozumieć. Zobaczcie najlepsze memy o psach, które stworzyli internauci.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Na drodze krajowej nr 11 w Kostowie wywrócił się tir, a z niego wysypały się tony pomidorów! Trwa przeładunek Kierowca ciężarówki z niewiadomej przyczyny zjechał z drogi krajowej nr 11. Tir wywrócił się i teraz z naczepy trzeba przepakować przewożony towar, czyli tony pomidorów! Trzeba przeładunek, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu na krajowej „jedenastce”.

📢 Pożar w Kuźni Raciborskiej. To był największy pożar lasów w Europie, pochłonął 10 tys. hektarów lasu. 31. rocznica kataklizmu Martwa cisza, popiół i czerń po horyzont. Taki postapokaliptyczny krajobraz czekał na leśników w lasach Kuźni Raciborskiej, gdy udało się opanować szalejący ogień największego wówczas pożaru w Polsce i Europie środkowej oraz wschodniej po II wojnie światowej. Po 31 latach, las udało się odbudować, ale ten nadal gdzieniegdzie przypomina o dramatycznych wydarzeniach sprzed lat. Dokładnie 30 lat temu, 26 sierpnia, 1992 roku, w lesie, w Kuźni Raciborskiej zauważono pierwsze płomienie.

📢 Piłkarze ręczni Gwardii Opole zaprezentowali się kibicom w Stegu Arenie na kilka dni przed startem sezonu Gwardia Opole przywitała się na dobre ze swoimi sympatykami na niespełna tydzień przed startem rozgrywek Orlen Superligi. Klubowa prezentacja, która odbyła się w Stegu Arenie, składała się nie tylko z przedstawienia zawodników oraz sztabu szkoleniowego, ale także z niezwykłego meczu czy występów artystycznych.

📢 W sześciu opolskich miastach powstaną Branżowe Centra Umiejętności. Do samorządów popłynie razem 71,6 mln zł Dzięki tym projektom szkolnictwo zawodowe ma wrócić do łask. W piątek samorządowcy odebrali symboliczne czeki na łączną kwotę 71,6 mln zł. 📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z jest marzeniem — SI pokazała bohaterów słynnego anime w realistycznym wydaniu. Wyglądają znakomicie Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto.

📢 Za mundurem panny sznurem. Dlatego piękna Agnieszka wybrała Kamila, policjanta drogówki z Nysy Kamil, policjant z wydziału ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie wziął ślub właśnie w policyjnym mundurze. Jego wybranką została piękna Agnieszka. 📢 W nocy płonął dworzec kolejowy w Głubczycach. Sprawę bada policja. Jest deklaracja odbudowy budynku W czwartek (24 sierpnia) wybuchł pożar w zrujnowanym budynku dworca kolejowego w Głubczycach. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na miejsce wezwani zostali ratownicy-poszukiwacze z Grodkowa i Jastrzębia Zdroju. Sprawę bada policja. 📢 Opuszczona fabryka na Śląsku jest nawiedzona? Miejscowi mówią o dziwnych dźwiękach i duchach! Weszliśmy tam z aparatem. ZDJĘCIA W samym sercu jednego z miast na Śląsku stoi opuszczona fabryka, której historia owiana jest mrocznymi opowieściami. W jej wnętrzach wciąż można natknąć się na artefakty pracowników. Okoliczni mieszkańcy z zapartym tchem opowiadali o niezwykłych zjawiskach, które widzieli na terenie dawniej hali. Ponoć budynek fabryki nawiedzany jest przez duchy... Kto odważyłby się do niej wejść?

📢 Rusza impreza dla prawdziwych smakoszy. Festiwal Opolskich Smaków 2023 potrwa przez trzy dni Jedno z największych wydarzeń kulinarnych w regionie rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa przez cały weekend aż do niedzieli (25-27 sierpnia). Na placu Kopernika w Opolu wszyscy chętni będą mogli zasmakować produktów kuchni regionalnej, poznać sposoby na przygotowanie smacznych i dietetycznych potraw. 📢 Lewada Art Cup 2023. Gwiazdy będą jeździć na koniach już w ten weekend. W Mosznej czeka nas świetna zabawa Okrągły jubileusz 25-lecia obchodzą w tym roku Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Lewada Art Cup. Już w najbliższy weekend będziemy mogli być świadkami rywalizacji konnej w wykonaniu największych polskich gwiazd kina, teatru i telewizji. Impreza jeździecka z gwiazdami odbędzie się w Mosznej. 📢 Sylwia Nasiadko: - Mieszkam w Nowym Jorku, ale wciąż powtarzam, że to cool być z Wołczyna! Sylwia Nasiadko z Wołczyna spełniła swoje marzenia o karierze w Ameryce. Najpierw przez lata była dziennikarką i producentką w „HuffPost Live” i AOL Studios. Aktualnie pracuje w branży modowej jako producentka kampanii medialnych w słynnych domach mody: najpierw Ralph Lauren, a teraz Calvin Klein.

📢 Cała prawda o Odrze Ubiegłoroczna katastrofa ekologiczna dla jednych jest pretekstem do ataku na wyimaginowanego wroga, dla innych do rzetelnej analizy przyczyn, a jaszcze innych do bujania w ekologicznych obłokach. 📢 Opolskie seksgadżety. Oto toplista Opolanek. Czy wiesz, do czego służą jajko, pejcz czy kulki gejszy? Pary z dłuższym stażem skarżą się często, że ich seks nie jest tak spontaniczny i żywiołowy jak na początku znajomości. Zdaniem opolskich seksuologów odpowiednio dobrane gadżety mogą pomóc rozpalić zmysły i ożywić wasze życie seksualne. Użycie niektórych z nich wymaga sporo odwagi.

📢 Tragedia nad Jeziorem Nyskim. Utonął wędkarz, ratownicy nie zdołali uratować starszego mężczyzny 81-letni wędkarz wszedł do wody i popłynął w kierunku szuwarów. Po chwili zniknął z oczu. Ratownicy nyskiego WOPR znaleźli mężczyznę, jednak mimo reanimacji niestety nie udało mu się uratować życia.

📢 Długi weekend na klubowym parkiecie. To były dni gorącej zabawy w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Długi weekend to dużo okazji do zabawy! Tak było w ostatnich dniach w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Nowe fotoradary już działają na opolskich drogach. Zmierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz. W tych miejscach stoją fotoradary Nowoczesne urządzenia do mierzenie prędkości śledzą jednocześnie do 32 samochodów na odcinku aż 200 metrów. Wykrywają nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry. Nowe fotoradary w województwie opolskim już działają. Sprawdziliśmy, w których miejscach zostały ustawione.

📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania. 📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Piątek dniem zadumy i rozważania męki Jezusa. Pielgrzymka opolska zbliża się do Częstochowy Pątnicy mają za sobą kolejny dzień, podczas którego z modlitwą i ufnością znosili trudy wędrówki. W piątek (18 sierpnia) opolska pielgrzymka rozważała m.in. stacje Męki Pańskiej. Przedostatni etap został uwieczniony na zdjęciach umieszczonych w galerii. Na naszych stronach znajdują się codzienne relacje z pielgrzymki.

📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Biskup Waldemar Musioł przypomniał o współodpowiedzialności świeckich za misję Kościoła Trwa kolejny dzień 47. Pieszej Opolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W czwartek (17 sierpnia) wszystkie strumienie spotkały się na pątniczym szlaku. Od tego dnia wspólnie zmierzają do Częstochowy. Na polanie leśnej w Pietraszowie została odprawiona Msza święta, której przewodniczył bp Waldemar Musioł. W galerii znajdują się zdjęcia z kolejnego dnia pielgrzymki.

📢 Tak wyglądało Olesno 25 lat temu. Rozpoznajesz te miejsca i tych ludzi? [ZDJĘCIA] W 1996 roku ukazał się pierwszy numer samorządowej „Gazety Ziemi Oleskiej". Od tego czasu minęło już ponad ćwierć wieku. Zdjęcia i informacje z tej gazety samorządowej to dzisiaj już część historii lokalnej. Dacie radę rozpoznać te osoby i te budynki?

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 Tak wyglądało Olesno w latach 90. Było kino Znicz, stary szpital oraz hotel z night clubem [ZDJĘCIA] Na przełomie XX i XXI wieku w Oleśnie budynki były szare, a ich elewacje zaniedbane, za to w mieście było bardzo dużo zieleni. Sami zobaczcie, jak wyglądało miasto w latach 1996-2000.

📢 W Oleśnie powstała niezwykła pracownia florystyczna Świtezianka. W tej kwiaciarni będą wystawy, koncerty i warsztaty Pracownia florystyczna Świtezianka powstała w budynku byłej Telekomunikacji Polskiej przy oleskim rynku. Nie ma być tylko zwykłą kwiaciarnią, ale poniekąd także galerią sztuki. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Tak było na Dniach Olesna 2023. Cleo, Kabaret Czesuaf i orkiestry na promenadzie [ZDJĘCIA] Tradycyjnie Dni Olesna zorganizowane zostały w ostatni weekend lipca. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądała 3-dniowa impreza.

📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii! 📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Stacjonarne Hospicjum Ziemi Kluczborskiej w Smardach Górnych koło Kluczborka już otwarte. Niebawem przyjmie pierwszych pacjentów Po 13 latach budowy zostało otwarte hospicjum stacjonarne w Smardach Górnych. Już w najbliższym tygodniu Hospicjum Ziemi Kluczborskiej przyjmie pierwszych pacjentów. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny. Kiedyś w Kamieńcu mieszkało 300 osób. Dziś jest tu przerażająca pustka Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 Pierwsza Sportowa Niedziela dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej. Ochotnicy biegali, morsowali i kwestowali na budowę hospicjum [ZDJĘCIA] Sportową imprezę charytatywną zorganizowała Kluczborska Grupa Biegowa oraz klub morsów Foczki. Wszystko po to, żeby pomóc dokończyć budowę stacjonarnego Hospicjum Ziemi Kluczborskiej w Smardach Górnych.

