Przegląd prasy 28.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katowice: Koniec procesu przeciwko kierowcy autobusu. Łukasz T. otrzymał 16 lat więzienia ”?

Prasówka 28.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Katowice: Koniec procesu przeciwko kierowcy autobusu. Łukasz T. otrzymał 16 lat więzienia Przed Sądem Okręgowym w Katowicach w środę 27 września zapadł wyrok w sprawie Łukasza T., kierowcy autobusu, który 31 lipca 2021 r. obok przystanku na ul. Mickiewicza przejechał 19-letnią Barbarę Sz. ze Świętochłowic. Został skazany na 16 lat pozbawienia wolności.

📢 Kaen wystąpił w Magnum Clubie. To raper i kickbokser w jednym! [ZDJĘCIA] Znany polski raper w charakterystycznej czarnej masce, czyli KaeN, wystąpił w Magnum Clubie w Wachowie. Zobaczcie zdjęcia z tego koncertu. 📢 Oto najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy 27.09.2023 Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

Prasówka 28.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop na październik 2023 roku. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion 28.09.2023 HOROSKOP zodiakalny dla wszystkich na październik 2023 roku. Co się wydarzy w zbliżającym się miesiącu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? 28.09.2023.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 28 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 28 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 28.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 37-letni mieszkaniec Namysłowa urządził sobie w domu plantację marihuany. Wpadł w ręce policji Za zorganizowanie w swoim domu małej nielegalnej plantacji konopi indyjskich 37-letni mieszkaniec Namysłowa może dostać wyrok nawet do 3 lat więzienia.

📢 Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 28.09). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Zobacz, co według horoskopu może Ci się przytrafić w czwartek 28.09.2023. Czy będzie to coś złego? Zobacz horoskop na jutro (czwartek, 28.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Przed nami wstrząsający czworobok grozy. Tak wyglądało Olesno po wojnie [ZDJĘCIA] Jak dawny Rosenberg wyglądał w 1945 roku, wiemy dzięki zdjęciom, często publikowanym w książkach i artykułach historycznych o Oleśnie. Ich autorem jest Józef Krzysztowczyk, który przeprowadził się do Olesna jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej.

📢 Trzyosobowa rodzina zginęła w koszmarnym wypadku na A1. BMW pędziło z prędkością 253 km/h - WIDEO Ustalenia biegłego pokazują, że samochód bmw, który uczestniczył w wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina jechał z prędkością co najmniej 253 km/h - powiedział w środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. 📢 Fortuna Puchar Polski. Stal Brzeg w popisowym stylu awansowała do kolejnej rundy [ZDJĘCIA] Stal Brzeg w znakomitym stylu awansowała do kolejnej fazy Fortuna Pucharu Polski. W meczu pierwszej rundy 4-ligowiec z Opolszczyzny pokonał 3-ligową Unię Skierniewice 4:0.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl 27.09.2023 Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox. 📢 Piękna Paulina Krupińska w bikini na desce! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 27.09.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Emilia Krakowska, czyli Jagna z „Chłopach”. Od krągłej blondynki do eleganckiej seniorki. Zobacz, jak się zmieniała Emilia Krakowska to dla starszych pokoleń Jagna z „Chłopów”, a dla młodszych odtwórczyni wielu ról przesympatycznej seniorki w popularnych telewizyjnych serialach. Aktorka kojarzy się głównie z eleganckim stylem, nakryciami głowy i emanującą od niej pozytywną energią. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jaką przeszła metamorfozę.

📢 Te rośliny posadź i posiej w październiku. Dla niektórych to ostatni dzwonek. Sprawdź, o czym koniecznie pamiętać Jesień nie oznacza końca sezonu dla miłośników roślin i prac w ogrodzie. Jak się okazuje, w październiku można posadzić jeszcze sporo roślin. Dla niektórych to wręcz najlepszy czas. Podpowiadamy, co warto posiać lub posadzić w październiku i na co zwrócić uwagę. 📢 Zmarła jedna z ofiar wypadku na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Charbielinem a Głuchołazami. Policjanci wyjaśniają przyczyny tragedii Jak wynika z pierwszych ustaleń policjantów z Nysy, 64-letni kierowca volkswagena miał wykonać nieprawidłowy manewr wyprzedzania i doprowadzić do czołowego zderzenia z peugeotem.

📢 Lew Opolskiej Turystyki. To nowa nagroda przyznawana przez samorząd województwa Działacze społeczni, samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy są zaangażowani w rozwój i promowanie opolskiej turystyki, mają szansę zostać laureatami nowej nagrody ufundowanej przez samorząd województwa – „Lew Opolskiej Turystyki”. Można już składać wnioski o jej przyznanie. 📢 Opolszczyzna ma nowych milionerów! Padły u nas wysokie wygrane w Lotto. 2,6 mln zł w Krapkowicach oraz milion zł w Strzelcach Opolskich Data 26 września 2023 roku zapadnie w pamięć dwóm osobom, które tego dnia trafiły na Opolszczyźnie główne wygrane w Lotto i zdrapce „Diamentowy Milion”. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 27.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 27 nielegalnych imigrantów z Syrii zatrzymanych na opolskim odcinku autostrady. Wpadli, bo bus, którym jechali, nie miał włączonych świateł Policjanci krapkowickiej drogówki podczas patrolowania autostrady A4, zatrzymali do kontroli busa, który nie miał włączonych świateł. W przestrzeni ładunkowej funkcjonariusze znaleźli 27 obywateli Syrii, nielegalnie przebywających na terytorium Polski. 📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Zmarł ks. Józef Szpek. Od roku posługiwał w parafii w Krapkowicach. Miał 62 lata W poniedziałek 25 września zmarł ks. Józef Szpek. Był rezydentem Rzymskokatolickiej Parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Zmarły ksiądz miał 62 lata i 35-letni staż posługi kapłańskiej. Uroczystości pogrzebowe nastąpią jeszcze w tym tygodniu. 📢 Tak żyje Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swoje miejsce na ziemi. Aktorstwo to nie jest jedyna pasja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Opolscy społecznicy docenieni za swoją działalność. Wielka gala w Kędzierzynie-Koźlu. Kogo nagrodzono? Andrzej Puławski z Zagwiździa to tegoroczny Społecznik Roku Województwa Opolskiego, zaś Tomasz Wojciech Kłoś otrzymał wyróżnienie Super Społecznika Roku. Laureatem nagrody Opolska Niezapominajka został Bank Żywności w Opolu. W Kędzierzynie Koźlu odbyła się już VII gala „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”. 📢 Związkowiec dyscyplinarnie wyrzucony z komunalnej spółki w Kędzierzynie Koźlu. Twierdzi, że to represje za działalność. Spółka zaprzecza Sąd pracy rozstrzygnie czy miejski ZEC w Kędzierzynie Koźlu mógł dyscyplinarnie zwolnić z pracy wiceprzewodniczącego związku zawodowego „Związkowa Alternatywa”. Dostał dyscyplinarkę z powodu „ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych”. 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak żyją na co dzień? Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Horoskop codzienny na środę 27 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 27 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 27.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Ostrzeżenie GIS! 27.09.2023 Salmonella w mięsie! Produkty wycofane ze sklepów Auchan, Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland 27.09.2023 Co usunięto z PEPCO? Sprawdź! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży.

📢 Forum Lokalnego Biznesu. Strzelecka przedsiębiorczość stale się rozwija Kolejne, piąte już Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się we wtorek, 26 września w pałacu w Izbicku. Wybór miejsca był nieprzypadkowy, bo tym razem do udziału w forum zaproszeni zostali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu strzeleckiego. 📢 Fortuna Puchar Polski. Odra Opole gorsza od PGE Stali Mielec [ZDJĘCIA] Na pierwszej rundzie przygodę z Fortuna Pucharem Polski zakończyli piłkarze 1-ligowej Odry Opole. Ulegli u siebie 1:2 PGE Stali Mielec, aktualnie 7. drużynie PKO Ekstraklasy. 📢 Trzy osoby ranne, w tym dziecko, w wypadku na drodze pomiędzy Prudnikiem a Głuchołazami Do groźnego wypadku doszło dziś (wtorek 26 września) na DK 40 pomiędzy Prudnikiem a Głuchołazami. Trzy osoby zostały ranne w czołowym zderzeniu dwóch aut osobowych. Przez ponad dwie godziny były tam utrudnienia w ruchu.

📢 Janusz Kowalski poinformował o pozyskaniu pieniędzy na remont dworca w Głubczycach. To jego obietnica sprzed miesiąca Janusz Kowalski poinformował, że udało się pozyskać blisko 3,5 miliona złotych dotacji na I etap odbudowy dworca kolejowego w Głubczycach. Deklarację wystarania się u premiera dotacji złożył miesiąc temu po wybuchu pożaru w zabytkowym obiekcie. - Dotrzymałem słowa! Odbudujemy zabytkowy dworzec w Głubczycach - stwierdził opolski polityk Suwerennej Polski. 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Plany były dobre, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Pozbycie się kluczowych postaci przyczyną aktualnej pozycji MKS-u Gogolin MKS Gogolin w ośmiu spotkaniach BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej zdobył trzy punkty. Jest to drugi najgorszy wynik w lidze. Biorąc pod uwagę dokonania zespołu Adriana Pajączkowskiego z zeszłego sezonu (5. miejsce) obecna sytuacja może dziwić, ale tylko tych, którzy kompletnie pominęli liczne transfery i wynikające z nich ogólne osłabienie kadry. 📢 "Sowieci do domu". NBP wydało srebrne monety na 30-lecie wyjazdu Rosjan z Polski. Wojewoda uhonorował nimi przedstawicieli opolskich służb Trzydzieści lat temu wojska sowieckie opuściły Polskę. Z tej okazji Narodowy Bank Polski wydał monetę okolicznościową.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. 25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. Jacy są nasi fachowcy? Najlepsi! Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. W poniedziałek 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca. Z tej okazji zapraszamy Was do naszej galerii z najlepszymi memami, gifami i żartami o budowlańcach. Ale nie wierzcie w stereotypy! Nasi fachowcy są najlepsi. Zobaczcie i uśmiechnijcie się!

📢 Pijany kierowca BMW szalał po ulicach Brzegu. Rozbił nie tylko swoje auto, ale także dwa inne samochody 36-letni kierowca BMW z Brzegu stracił panowanie nad kierownicą i uszkodził zaparkowane samochody. Jak się okazało, był kompletnie pijany, w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Za swój wybryk stanie teraz przed sądem. 📢 Wolne Opolskie. Oto zdjęcia, które wygrały konkurs fotograficzny Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „Wolne Opolskie" zdobyły aż trzy osoby. Specjalne wyróżnienie otrzymał także 7-letni uczestnik konkursu. Zobaczcie w galerii najpiękniejsze zdjęcia.

📢 Tak nas wkurzają nasi szefowie. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych pracodawcach 27.09.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 27.09.2023. 📢 Tak wyglądały Strzelce Opolskie 15 lat temu. Niektóre miejsca trudno rozpoznać Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. To najbardziej rzuca się w oczy podczas przeglądania zdjęć Strzelec Opolskich sprzed 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - zwłaszcza korki na drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez Strzelce Opolskie. 📢 Najśmieszniejsze ozdoby dożynkowe jakie kiedykolwiek widzieliście. Mieszkańcy wsi mieli wielkie poczucie humoru 27.09.2023 Tak wyglądało święto plonów w Racławiczkach. To z pewnością jedne z najładniejszych dożynkowych rzeźb, jakie można było zobaczyć w tym roku na Opolszczyźnie. Sama zabawa również była bardzo udana. 27.09.2023.

📢 Droga ekspresowa S11. Taki będzie przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna. Przetarg został już ogłoszony [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Zainteresowanie ze strony wykonawców jest duże. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy już za cztery lata. Obwodnica Olesna już została otwarta. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Śmietankówka oleska stała się specjałem promującym Opolskie. Jest już znana również za granicą Śmietankówka oleska, czyli „świeża śmietanka z odrobiną alkoholu" produkowana przez mleczarnię z Olesna, jest znanym już w wielu krajach opolskim produktem regionalnym. Sprzedawana jest również za granicą, a niedawno oleska mleczarnia wprowadziła do sprzedaży kolejny smak.

📢 Piękna Alisha Lehmann to najpiękniejsza piłkarka na świecie. Jej profil śledzi 15,2 mln osób. Za post zarabia krocie ZDJĘCIA Piękna Alisha Lehmann jest nazywana obok Any Marii Marković najczęściej nazywana najpiękniejszą piłkarką świata. Szwajcarka bije jednak Chorwatkę w mediach społecznościowych. Profil Alishy Lehmann na Instagrami śledzi ponad 15,2 mln użytkowników. To więcej niż legenda tenisa ze Szwajcarii, Roger Federer. Ta popularność może być jednak uciążliwa, a piękna piłkarka żali się, że większość jej fanów nie ogląda jej meczów. Smutek z pewnością łagodzą wielkie pieniądze, które inkasuje za każde zdjęcie, które publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Kurek, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Gwiazdor reprezentacji Polski i jego żona Anna pokochali Japonię i tam gra od trzech lat. Oprócz tego z Polską walczy o najwyższe trofea, aktualnie o mistrzostwo Europy. Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek ze swoją ukochaną żoną Anną.

📢 Przebudowa drogi wojewódzkiej 429. Pomiędzy Prószkowem a Zimnicami Małymi powstała nowa jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa Prawie 22 mln złotych kosztowała przebudowa drogi wojewódzkiej nr 429, która łączy centrum Prószkowa z drogą krajową nr 45 w Zimnicach Małych.

📢 Fort Nysa mistrzami Polski w futbolu australijskim. Zawodnicy z Nysy zagrają w Lidze Mistrzów Na ostatnim w tym sezonie turnieju Polskiej Ligi Futbolu Australijskiego tytuł mistrza Polski 2023 zdobyli zawodnicy Fortu Nysa. Nyski klub powstał zaledwie trzy lata temu, a już jest najlepszy w Polsce i zagra w Champions League, czyli w Lidze Mistrzów. 📢 Nowe fotoradary na drogach w województwie opolskim. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Zobacz, gdzie stoją Na drogach w całym województwie opolskim stanęły nowoczesne fotoradary Mesta Fusion, które mierzą jednocześnie prędkość 32 samochodów. Zamontowane zostały także fotoradary nowej generacji Multiradar CD. Zobaczcie, w których punktach na Opolszczyźnie stanęły lub jeszcze staną nowe fotoradary. 📢 10. Bieg Przełajowy o Złotą Barć w Kluczborku. Na starcie rekordowa liczba uczestników Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września (24.09) odbyła się w Kluczborku wielka impreza sportowa, czyli Bieg Przełajowy o Złotą Barć. Wzięło w niej udział ponad 350 zawodników z całej Polski.

📢 Dożynki diecezji opolskiej i gminy Leśnica na Górze św. Anny. Rolnicy dziękowali za dary ziemi Wierni ze wszystkich 36 dekanatów diecezji opolskiej zgromadzili się w niedzielę (24.09) na Górze Św. Anny aby dziękować Bogu za tegoroczne plony. W grocie lourdzkiej została odprawiona uroczysta msza święta, która tradycyjnie jest zwieńczeniem czasu dożynek parafialnych organizowanych w całej diecezji. Równolegle do dożynek diecezjalnych na Górze Św. Anny odbyły się też dożynki gminy Leśnica. 📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 24.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Te cudowne zwierzaki wciąż czekają na wymarzony dom. Koty i psy do adopcji w regionie W naszym regionie jest mnóstwo zwierząt czekających na swój dom i kochających właścicieli. W ich poszukiwaniu przejrzeliśmy popularny portal OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które są do oddania zupełnie za darmo. 📢 Horoskop finansowy na październik 2023. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła dla Was, jaki będzie zbliżający się miesiąc. 25.09.2023. 📢 Pogrzeb Jana Wieczorka. Pierwszego biskupa gliwickiego pożegnali wierni oraz władze duchowne i świeckie 23 września w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbył się pogrzeb Jana Wieczorka. Pierwszego biskupa gliwickiego pożegnali wierni oraz władze duchowne i świeckie. - Zależało mu na tym, by stworzyć podstawy kościoła diecezjalnego, który będzie miał ambicje oddziaływać nie tylko na tym odcinku ziemi, ale by ten kościół gliwicki mógł oddziaływać na wszystkich, do których dotrze zaproszenie Jezusa Chrystusa – Biskup Senior Jan Kopiec mówił w homilii o Janie Wieczorku.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 7. PKO Bieg Charytatywny w Opolu. Na starcie blisko 50 drużyn. Pokonywali kilometry, aby pomóc młodym sportowym talentom Blisko 50 sztafet wzięło udział w 7. PKO Biegu Charytatywnym, który dziś rozgrywał się na Stadionie Opolskich Olimpijczyków w Opolu. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Co robić w Polsce jesienią? 28 pomysłów na wycieczki dla całej rodziny, od górskich szlaków po nawiedzone zamki Możecie się zastanawiać, co właściwie można robić w Polsce jesienią. Tymczasem atrakcji i pomysłów na wycieczki i zabawy nie brakuje! Zebraliśmy dla was 28 propozycji rzeczy, które warto zrobić jesienią w Polsce. Są wśród nich pomysły na spacery i wycieczki, które pozwolą maksymalnie wykorzystać pogodę i nacieszyć się pięknem jesiennej przyrody, a także podpowiedzi, gdzie zabrać dzieci na weekend i czego spróbować, gdy akurat – jak to się zdarza jesienią – deszcz i wiatr zniechęcają do przebywania na dworze.

📢 Dyrekcja LO nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przełożyła wyjście uczniów na seans "Zielonej granicy". Szkołę zalała ogólnopolska fala hejtu Nie jest dobrze, gdy bieżące spory polityczne przenoszą się do miejsc tak z jednej strony ważnych, a z drugiej niezwykle wrażliwych, jak społeczności szkolne. Taka sytuacja spotkała LO nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Początkowa propozycja zorganizowanego uczestnictwa uczniów w najnowszym filmie Agnieszki Holland pt. „Zielona granica” spotkała się z głosem sprzeciwu części rodziców. Dyrekcja zadecydowała o przełożeniu wyjścia do kina na czas powyborczy. O z pozoru błahej sprawie rozpisały się media w całej Polsce, godząc w budowany przez wiele lat wizerunek szkoły.

📢 Najlepsze korowody dożynkowe. To niemożliwe, co wymyślili opolscy rolnicy [ZDJĘCIA] Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego. 📢 Michał Probierz, czyli polski Guardiola, został nowym trenerem reprezentacji Polski. Kibice tworzą śmieszne memy Michał Probierz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, mimo iż to Marek Papszun był faworytem kibiców. Kibice oczywiście od razu zaczęli tworzyć memy, które często są dowcipnymi, ale trafnymi komentarzami. Zobaczcie najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Kolej sprzedaje nieruchomości za półdarmo. Zebraliśmy dla Was najlepsze okazje. Tego nie wolno przegapić [22.09.2023] Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 22.09.2023.

📢 Szkoła w krzywym zwierciadle. Oto najlepsze memy o uczniach i nauczycielach Za nami dwa tygodnie szkoły, a niektórzy już mają dość. Na dobre zaczęły się lekcje, prace domowe, klasówki. Dla internautów to doskonała okazja, by pokazać szkołę w krzywym zwierciadle. Zobacz, jak śmieją się z nauczycieli, uczniów i codziennej szkolnej rutyny. Te memy rozbawią Was do łez! 📢 Tak się Polacy śmieją z PRL-u. Memy o pustych półkach sklepowych i propagandzie sukcesu Internauci chętnie tworzą memy na ten temat, w których przedstawia się absurdalne przepisy czy nonsensowne decyzje ze strony władz komunistycznych. W naszej pamięci zapisały się takie obrazy z tamtego okresu, takie jak kolejki do sklepów czy niedobory żywności. 6.06.2023. 📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 W nocy płonął dworzec kolejowy w Głubczycach. Sprawę bada policja. Jest deklaracja odbudowy budynku W czwartek (24 sierpnia) wybuchł pożar w zrujnowanym budynku dworca kolejowego w Głubczycach. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na miejsce wezwani zostali ratownicy-poszukiwacze z Grodkowa i Jastrzębia Zdroju. Sprawę bada policja. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Jak Wołczyn był Wałczynem, a na rynku stał czołg. Niezwykłe zdjęcia z archiwum Jerzego Kurasa Rok 1945 to były czasy chaosu. W mieście panoszyli się wieczni pijani radzieccy żołnierze. Urzędnicy pili z nimi. Nieżyjący już znawca historii lokalnej Jerzy Kuras widział na własne oczy jako dziecko, jak w 1945 roku burmistrz Jan Burzyński biegał pijany w samych kalesonach po wołczyńskim rynku!

Gazeta Lubuska. Ewakuacja w Zielonej Górze. W garażu były bomby