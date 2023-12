Przegląd prasy 28.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy to najbrzydsze miasta w Śląskiem? Internauci nie pozostawiają złudzeń! Zgodzicie się z nimi?”?

Prasówka 28.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy to najbrzydsze miasta w Śląskiem? Internauci nie pozostawiają złudzeń! Zgodzicie się z nimi? Internauci nie mają litości i wskazują najbrzydsze miasta na Śląsku. Zdecydowaliśmy zapytać w anonimowej ankiecie, które z miast w naszym województwie nie należą do perełek architektury i krajobrazu. Wśród nazw przewijało się kilka wiodących miejscowości, z których wybraliśmy siedem i dziś je Wam prezentujemy.

📢 Ten strażacki kolos to największy jeżdżący zbiornik na wodę na Opolszczyźnie. Cysterna to nowy nabytek straży pożarnej w Kluczborku Do Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku trafiła fabrycznie nową naczepa-cysterna. Ma aż 25 000 litrów pojemności. Służyć będzie nie tylko do przewozu wody przy gaszeniu pożarów, ale w razie potrzeby można nią także wozić wodę pitną dla ludności.

📢 Laweta przewożąca BMW przewróciła się na autostradzie A4. Interweniowali strażacy i policja Do wypadku doszło na 262 kilometrze autostrady niedaleko Góry św. Anny. Autostrada w kierunku Wrocławia była częściowo zablokowana.

Prasówka 28.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 28.12.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 28 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 28 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 28.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Zmiany w rejestracji pojazdów 2024. Uważaj - bo możesz słono zapłacić [28.12.2023 r.] Od 1 stycznia 2024 roku właścicieli pojazdów czekają ważne zmiany. Kupując samochód będziemy musieli szybko go zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobimy, grozić będzie wysoka kara. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [28.12.203 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Podczas finału Miss Earth 2023 wyglądały ślicznie. Wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł Miss Earth. W gali finałowej pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która nie tylko jest aktualna Miss Polonia, ale jest także rodzoną Opolanką. 📢 Kolizja lawety przewożącej inny pojazd na 262 km autostrady A4 koło Ligoty Dolnej. Są utrudnienia na tej ważnej trasie Do zderzenie dwóch busów doszło w środę (27 grudnia) ok. godziny 17:30. Do zdarzenia doszło na 262 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia.

📢 Koreański inwestor zainwestuje w Brzegu 183 miliony złotych. Na terenach inwestycyjnych przy ulicy Małujowickiej powstanie fabryka Piąty producent stali na świecie, wytwórca rdzeni do silników aut elektrycznych, hybrydowych oraz tych napędzanych wodorem zainwestuje w Brzegu. To przełomowa inwestycja nie tylko dla miasta, ale również dla całego regionu. 📢 Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach znaków zodiaku Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? 📢 10 najlepiej wycenianych Polaków. Robert Lewandowski... poza podium. Zaskakujące podium Poznaliśmy najnowsze wyceny piłkarzy - w tym czołowych Polaków. Według wartości portalu Transfermarkt, Robert Lewandowski po raz pierwszy od przeszło dekady wypadł poza podium. Wieloletni lider rankingu zajmuje dopiero czwarte miejsce.

📢 100 milionów ton wody w Jeziorze Otmuchowskim. Tak wysokiej wody nie było od dawna. Część ośrodków może pływać Jezioro Otmuchowskie jest prawie pełne. Woda zalała niektóre drogi do ośrodków wypoczynkowych po wewnętrznej stronie wałów. To efekt roztopów w Kotlinie Kłodzkiej.

📢 W co ubrać się na domówkę na sylwestra? Inspiracje strojami Małgorzaty Kożuchowskiej, Katarzyny Cichopek i innych celebrytek Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy spędzą go na balu, inni w klubach bądź restauracjach, a jeszcze kolejni na imprezie z rodziną lub przyjaciółmi organizowanej w domu. Nawet jeśli zdecydowałaś się na tę ostatnią opcję, nie oznacza to, że musisz rezygnować z elegancji i stylu. Zobacz stylizacyjne podpowiedzi oraz stroje gwiazd, które mogą stać się inspiracją na tę wyjątkową noc. 📢 Horoskop na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Niektóre z nich będą mieć ogromnego pecha! Sprawdź, jaki rok cię czeka Horoskop roczny mówi o tym, co czeka poszczególne znaki zodiaku na przestrzeni całego roku. Zbliżające się 366 dni nie dla wszystkich będą szczęśliwe. Choć niektóre znaki mogą cieszyć się szczęściem i powodzeniem, niestety inne napotkają na swojej drodze spore trudności. Przeczytaj, jakie gwiazdy mają plany na nadchodzący rok.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji. 📢 Wojsko Polskie wzywa na ćwiczenia. Armia ma na celowniku informatyków i kierowców. Kto jeszcze dostanie powołanie na poligon? Ćwiczenia rezerwy zbliżają się wielkimi krokami. W 2024 roku powołanych na ćwiczenia wojskowe może zostać nawet 200 tys. osób - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać. Sprawdź, czy dostaniesz powołanie i ile pieniędzy płaci Wojsko Polskie za dzień szkoleniowy.

📢 Z kościoła w Ortenburgu skradziono złoty krzyż kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był na nim herb Opola Złodzieje ukradli zabytkowy krzyż kardynała Wyszyńskiego mimo tego, że stał w gablocie zabezpieczonej pancerną szybą o grubości jednego centymetra. Niemiecka policja szuka sprawców. Skąd na krzyżu znalazł się herb Opola? 📢 Raniuszek to mały ptak z długim ogonem. Wygląda egzotycznie, ale mieszka w Polsce. Poznaj tego towarzyskiego ptaka Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce.

📢 Używany Subaru Forester V (2018-obecnie). Poznaj jego wady i zalety Subaru Forester to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają auta radzącego sobie w terenie, bezpiecznego, przestronnego i wygodnego. Nie ma tu zbyt wielu nowoczesnych gadżetów czy modnych dodatków, ale stały napęd na cztery koła, świetne prowadzenie i pewność, że auto poradzi sobie nawet w trudniejszych warunkach drogowych i pogodowych sprawia, że to solidna propozycja dla rodzin i osób aktywnych.

📢 Kolejny protest przeciwko budowie kopalni kaolinu w Czechach. Stanowisko zabierze rada powiatu w Nysie Rada powiatu nyskiego będzie w czwartek 28 grudnia obradować nad protestem przeciwko reaktywacji czeskiej kopalni kaolinu. Głęboka odkrywka będzie się znajdować pół kilometra od polskiej granicy. Mieszkańcy okolicy są pełni obaw, że to źle wpłynie na ich zdrowie i komfort życia.

📢 Oto najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. Centralne miejsca naszych miast robią wrażenie Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 Ciężki powrót do pracy po świętach. Tak internauci śmieją się ze swoich szefów i firm 28.12.2028 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Nowy projekt prezydenta Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku oraz od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Sprawdź kwoty brutto i netto. Andrzej Duda zawetował rządową ustawę. Obecnie do Sejmu trafił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przedstawiony przez prezydenta.

📢 Zobacz urocze miejscowości Wielkopolski. To jedne z najpiękniejszych miast i miasteczek regionu Wielkopolska, serce Polski, kryje w sobie urokliwe miasteczka, gdzie historia splata się z pięknem przyrody. W tej malowniczej krainie spotykamy miasta o niepowtarzalnym charakterze, zachwycających swoimi zabytkami i klimatem. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 27.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 W diecezji opolskiej ruszają odwiedziny kolędowe. Przygotuj się na spotkanie z księdzem. Jak przygotować mieszkanie na kolędę Tradycyjnie po świętach w polskim Kościele katolickim rozpoczyna się okres odwiedzin kolędowych. Księża odwiedzają mieszkańców, udzielając im błogosławieństwa w domach. To także okazja, aby lepiej poznać kapłana, a także porozmawiać o sprawach duchowych.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 27.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Trwa remont Domu Dziecka w Bogacicy. To część dużego projektu o wartości 5,5 mln zł Rozpoczął się remont Domu Dziecka w Bogacicy. Zakres prac jest bardzo szeroki. Obejmuje cały obiekt - od piwnicy aż po piętro, a nawet podwórko.

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci artysty oraz data i szczegóły pogrzebu Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, piosenkarz i aktor ze Śląska miał 54 lata. Zmarł na wskutek przebytego zawału serca. Przyjaciele opowiedzieli o ostatnich chwilach artysty oraz podzielili się szczegółami na temat uroczystości pogrzebowych. 📢 Zmiany w szkole od 2024 roku. Podwyżki dla nauczycieli i wcześniejsze emerytury to nie wszystko. Jakie reformy w nowym roku kalendarzowym? Zmiany w szkołach w 2024 roku to m.in. podwyżki dla nauczycieli i powrót wcześniejszych emerytur nauczycielskich. Poza tym obowiązywać będzie inny wzór świadectw dojrzałości i legitymacji szkolnych. W nadchodzącym roku kalendarzowym kolejna grupa czwartoklasistów otrzyma darmowe laptopy. Co z ograniczeniem lekcji religii? Sprawdź, jakie zmiany czekają edukację w kolejnym roku kalendarzowym.

📢 Budżet powiatu kluczborskiego przyjęty. Na inwestycje samorząd przeznaczył 35 mln zł Rada powiatu kluczborskiego zatwierdziła budżet na przyszły rok. Spore środki samorząd zaplanował na inwestycje. To kwota aż 35 mln zł. Wśród przewidzianych do realizacji przedsięwzięć są m.in. remonty dróg i placówek opiekuńczych, inwestycje w infrastrukturę sportową oraz odnawialne źródła energii. 📢 Tak mieszka Sebastian Karpiel-Bułecka z żoną Pauliną Krupińską. Drewniany dom z widokiem na Giewont Sebastian Karpiel-Bułecka poza wyjątkową twórczością muzyczną może pochwalić się też szczęśliwą rodziną i pięknym domkiem w sercu Tatr. Jego żona Paulina Krupińska jest jedną z kluczowych gwiazd TVN-u. Prowadzi program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN", mogliśmy zobaczyć ją także w formacie "Azja Express". Para wolny czas najchętniej spędza w domu z drewna z widokiem na Giewont. Jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka? My jesteśmy zachwyceni, a Wy?

📢 Szczepanowickie Betlejem. Deszcz nie przeszkodził Opolanom w tradycyjnym kolędowaniu Nawet ulewny momentami deszcz nie przeszkodził w organizacji wtorkowego kolędowania pod szopką bożonarodzeniową w Opolu-Szczepanowicach. Na tamtejszym placu plebanijnym zgodnie z 25-letnią tradycją odbyło się nabożeństwo, na które zjechali wierni z całego Opola i nie tylko. 📢 Święta w zimnej wodzie. Tak spędzali je twardziele z Dębowej. Był poczęstunek i świetna zabawa Ponad 30 osób wzięło udział we wtorkowym świątecznym morsowaniu. Najstarsza uczestniczka miała... 96 lat. 📢 Co zrobić z choinką po świętach? To warto wiedzieć zanim wyrzucimy. Jak pozbyć się bożonarodzeniowego drzewka, żeby nie mieć kłopotu? Choinka jeszcze jakiś czas będzie stała w naszych domach, ale prawdopodobnie już zastanawiacie się, co zrobić z drzewkiem po świętach. Wyrzucić? Zasadzić? Przerobić na coś innego? A może oddać na biomasę? Opcji jest wiele. Wszystko zależy od tego, jak wiele igieł drzewko straciło stojąc przybrana w kącie pokoju, czy mamy ogródek lub ochotę na małe prace rzemieślnicze. Sprawdź, do czego może przydać się choinka.

📢 Najśmieszniejsze memy o obżarstwie w Boże Narodzenie. Najpierw "zostaw to na święta", a później "jedz, bo się zmarnuje" Zobaczcie najśmieszniejsze memy o obżarstwie w święta Bożego Narodzenia. Te święta spędzamy rodzinnie, ale niestety głównie przy stole, chociaż z drugiej strony, żeby było inaczej, skoro czekają na nas same pyszności. Ile zjedliście w Wigilię i pierwszy dzień Bożego Narodzenia? Pewnie sięgacie po komórkę wolniej, bo parę kilogramów przybyło. Mamy dla Was sposób na schudnięcie. Zobaczcie te memy i uśmiechnijcie się. W trakcie 10 minut śmiechu tracimy 50 kalorii, zatem śmiejmy się do woli!

📢 Wysoki stan wód na czterech opolskich rzekach. Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o wysokim stanie wód dla czterech rzek województwa opolskiego.

📢 Świąteczne obżarstwo, czyli "wątrobo, przepraszam". Najśmieszniejsze bożonarodzeniowe MEMY. Internauci nie zawiedli! Święta Bożego Narodzenia to czas spędzony z bliskimi, zwykle przy suto zastawionym stole. Po bezmięsnej Wigilii, na talerzach pojawiają się pieczone mięsa, wędliny, sałatki, ciasta. Nielicznym udaje się oprzeć świątecznemu obżarstwu. Jak przetrwać Boże Narodzenie i nie przytyć? Czy to wykonalne? Zobaczcie najśmieszniejsze świąteczne MEMY dotyczące tego tematu. Internaucie nie zawiedli! 📢 Od stycznia ponad 30 nowych miast w Polsce. Sprawdzamy na mapie, gdzie się pojawią Już 1 stycznia 2024 roku 34 nowe miejscowości uzyskają status miast. To efekt rozporządzenia Rady Ministrów z połowy bieżącego roku. Sprawdzamy, ile osób wkrótce przeniesie się ze wsi do miast i gdzie konkretnie przybędzie najwięcej nowych miejscowości.

📢 Niezwykłe sauny w Polsce. Parowa kąpiel na brzegu Bałtyku, jacuzzi na zawrotnej wysokości i inne miejsca idealne na zimowy relaks Sauna to idealny sposób na wypoczynek i relaks, zwłaszcza zimą, gdy gorąca para ratuje przed mrozem. Jeśli siedzenie w saunie wydaje wam się nudne, mamy dobrą wiadomość. W Polsce można znaleźć absolutnie niezwykłe sauny, w tym największą na świecie, leśną, nawodną i nadmorską. Przekonajcie się, gdzie można wypocząć w saunie innej niż wszystkie! 📢 Zobacz najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe na Opolszczyźnie. Wszystkie są prześliczne! Pracowano nad nimi przez całe tygodnie Od wieków są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Nie spotkamy dwóch identycznych szopek. Każda parafia przykłada do nich bardzo dużą wagę. Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu szopki z całej Opolszczyzny. Które z nich podobają Wam się najbardziej?

📢 Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie Kiedy Polsat zdjął kilka lat temu ze świątecznej ramówki film „Kevin sam w domu”, widzowie tak masowo protestowali, że film jednak w końcu i tak wyemitowano w telewizji! Ułożyliśmy ranking 20 najlepiej ocenianych filmów świątecznych. Zobaczcie w naszej galerii, co warto obejrzeć w święta. 📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów.

📢 Uzbrojeni terroryści w szkole w Bogdańczowicach. Ćwiczenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego [ZDJĘCIA] Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do szkoły rolniczej w Bogdańczowicach. Wzięli zakładników i zabarykadowali się w jednej z klas. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, ale takie terrorystyczne ataki niestety zdarzają się na świecie, dlatego policja i służby muszą ćwiczyć sytuacje przeprowadzenia sprawnej ewakuacji i unieszkodliwienia bandytów. 📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa.

📢 Zobacz na żywo galę finałową Miss Earth. Ewa Jakubiec ze Słupic rywalizuje o tytuł najpiękniejszej kobiety świata [WIDEO] O godz. 13:00 czasu polskiego rozpoczęła się gala finałowa konkursu piękności Miss Earth 2023. Transmisję na żywo z Wietnamu można oglądać również w serwisie Nto.pl. W finale Misss Earth 2023 startuje również Ewa Jakubiec ze Słupic koło Nysy. W tym roku została oficjalnie najpiękniejszą Polką w konkursie Miss Polonia.

📢 Ci zawodnicy wywalczyli historyczny awans MKS-u Kluczbork do 1 ligi. Pamiętacie wszystkich tych piłkarzy? Założony w 2003 roku MKS Kluczbork skończył w tym roku 20 lat. Sezon 2008/09 był jednym z najbardziej udanych w historii klubu z Kluczborka. Nasza drużyna w cuglach wygrała rywalizację w 2 lidze, zdobywając w 34 meczach 67 punktów (bilans bramkowy 59-33) i tym samym po raz pierwszy wywalczyła sobie prawo do gry na 1-ligowym poziomie. Przypomnijmy wszystkich bohaterów, którzy zapracowali na tamten sukces. 📢 Horoskop na długi świąteczny weekend. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na długi świąteczny weekend dla każdego znaku zodiaku zodiaku. Co się wydarzy od piątku do wtorku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Te dni zapowiadają się wyjątkowo.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znaleźć największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu zbudowano supermarket Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie. Zobaczcie, co znaleźliśmy w środku!

📢 Morsy z Dębowej czekały na to wiele miesięcy. Wreszcie przyszła prawdziwa zima. Teraz można się kąpać Twardziele z klubu Morsy Dębowa Kędzierzyn-Koźle liczyli na to, że mróz mocno przytnie. W niedzielę wreszcie przyszła prawdziwa zima. Śmiałkowie dali nura na jeziorze w Dębowej. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Michał Sowiżdrzała.

📢 Nagrobek Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach koło Łodzi. Pomnik Krzysztofa Krawczyka stanął przed Wszystkimi Świętymi Nagrobek Krzysztofa Krawczyka, jednego z najpopularniejszych polskich artystów,, stanął na cmentarzu w Grotnikach. Oglądają go fani piosenkarza, ale też mieszkańcy tej podłódzkiej miejscowości. 📢 Siostrzenica Ewy Krawczyk sprzedała dom. Zobacz dom rodziny Krzysztofa Krawczyka. Dom rodziny Krawczyka w Dalikowie sprzedany! 21.08.2022 Dom rodziny Krawczyka w Dalikowie sprzedany! Siostrzenica Ewy Krawczyk sprzedała dom w Dalikowie. Dom szybko znalazł nabywcę. Dom w Dalikowie jest wart ponad milion złotych. Jak wygląda w środku? Zobacz zdjęcia w naszej galerii. Dom rodziny Krzysztofa Krawczyka.

