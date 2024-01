Przegląd prasy (29.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Droga ekspresowa S11 będzie dla Opolszczyzny jak druga autostrada A4. Inwestycja w regionie ruszy lada dzień”?

Prasówka 29.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Droga ekspresowa S11 będzie dla Opolszczyzny jak druga autostrada A4. Inwestycja w regionie ruszy lada dzień Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 29.01.24

📢 Tak piękne dziewczyny wirują na parkiecie. TOP 40 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Ferie zimowe się skończyły, było więcej czasu na imprezy i wyluzowanie. Ale to nie koniec zabawy, bo rozpoczął się karnawał! Przygotowaliśmy galerię 40 najpiękniejszych i najlepiej bawiących się dziewczyn w Magnum Clubie.

📢 2200 złotych za tort z logo WOŚP. Tak suma padła na licytacji w Strzelcach Opolskich Tort wylicytowali radni z gminy Strzelce Opolskie. Smakołyk został pokrojony i podzielony pomiędzy wolontariuszami.

Prasówka 29.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koniec prac domowych w szkołach podstawowych. Internet wie swoje - oto najlepsze MEMY o zadaniach domowych Zadania domowe już niedługo znikną ze szkół podstawowych. Taką deklarację złożyła minister edukacji Barbara Nowacka, a potwierdził ją premier Donald Tusk. Internet już zareagował! Zobaczcie najlepsze memy o zadaniach domowych. Ciekawe czy będziecie za nimi tęsknić? 📢 Było biało. Było cicho... Walka z czasem i ta nadzieja. 18 lat temu doszło do zawalenia hali MTK w Chorzowie Zawalenie się hali MTK 18 lat temu - 28 stycznia 2006 roku - stało się egzaminem dla wielu ratowników. Wśród nich był Michał Stępień i jego Będzińska Grupa Ratownictwa PCK

📢 W Opolu powstaje kolejna restauracja KFC. Będzie się mieściła na Zaodrzu u zbiegu ulic Niemodlińskiej i Prószkowskiej To będzie już czwarta restauracja KFC w Opolu. Lokale tej amerykańskiej sieci Kentucky Fried Chicken istnieją już w trzech opolskich galeriach handlowych: Solaris, Karolinka i Turawa Park. Czwarta będzie w osobny budynku. 📢 Lubomierz - dolnośląskie miasteczko, w którym kręcono "Samych Swoich". To tutaj żyli i kłócili się Kargul z Pawlakiem Lubomierz to nie tylko urocza dolnośląska miejscowość z bogatą historią. To również, a może przede wszystkim, miasteczko, w którym osiedli filmowi Kargul z Pawlakiem. Reżyser Sylwester Chęciński właśnie w Lubomierzu nakręcił część scen do swoich legendarnych produkcji: "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć".

📢 Taki ranking TOP 10 atrakcji Opolszczyzny opracował Google. Zdziwicie się, co poleca do zwiedzania ten ranking Google jest hegemonem w wyszukiwaniu informacji w internecie. Oto lista najczęściej wyszukiwanych atrakcji Opolszczyzny w wyszukiwarce Google, przygotowaną przez biuro prasowe firmy. Jest kilka zaskoczeń.

📢 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na opolskiej scenie Dżem i Urszula, a na licytacji przelot samolotem nad miastem Na ulicach całej Opolszczyzny i całej Polski kwestują dzisiaj tysiące wolontariuszy z serduszkami. We wszystkich miastach na Opolszczyźnie są koncerty, pokazy, mnóstwo świetnej zabawy i pomagania chorym dzieciom. Zobaczcie wiadomości i zdjęcia z całego regionu. 📢 Horoskop dzienny na 29.01 (jutro, poniedziałek). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się zdarzyć w poniedziałek 29.01.2024. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 29.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [29.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez. 📢 Przemysław Czarnek spotkał się z Opolanami. W Hotelu Weneda powitał go wiwatujący tłum ludzi Ponad 400 osób przyszło na spotkanie z profesorem Przemysławem Czarnkiem, byłym ministrem edukacji, a obecnie posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie zorganizowano w niedzielę (28 stycznia) w Hotelu Weneda w Opolu.

📢 Horoskop zodiakalny na koniec stycznia 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na końcówkę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 28 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 28.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 28.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 28 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 28 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 28.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 28.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Ewa Swoboda odkrywa zgrabne ciało i swoje tatuaże. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 28.01.2024 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 28.01.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 28.01.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Przed nami 32. Finał WOŚP. Zobaczcie, co się będzie dzisiaj działo w Opolu Dzisiaj 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Opolu działa największy sztab w regionie liczący 350 wolontariuszy. Zobaczcie, jakie atrakcje czekają na mieszkańców w niedzielę, 28 stycznia. 📢 Powojenna Nysa na archiwalnych zdjęciach. Życie toczyło się wtedy w innym tempie W zwanej "Śląskim Rzymem" Nysie wykonano przed wojną mnóstwo zdjęć. Bogate dziedzictwo tego okresu można podziwiać m.in.: na fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Znacznie mniej jest kadrów z czasów powojennych, te które udaje się odnaleźć są naprawdę wyjątkowe.

📢 Janusze budownictwa: "To się zatenteguje". Żeby tak spartaczyć robotę, to trzeba mieć talent! Zobaczcie zdjęcia Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Futurystyczne mieszkanie? Nocny klub? Nie, to wnętrze tarki. Zdołasz rozpoznać domowe sprzęty na tych zdjęciach? Czasami wnętrza zwykłych domowych przedmiotów mogą przypominać luksusowe mieszkania, statki kosmiczne lub inne niesamowite obiekty. Wystarczy sfotografować je z nietypowego kąta i pod odpowiednim oświetleniem, żeby uzyskać zaskakujące efekty. Zajrzyj do galerii i sprawdź, czy zdołasz rozpoznać, co tak naprawdę przedstawiają te zdjęcia.

📢 Taką emeryturę ma Katarzyna Dowbor. Świeżo upieczona prowadząca „Pytanie na śniadanie” nie popełniła błędów innych gwiazd! Katarzyna Dowbor zadebiutowała w roli „Pytanie na śniadanie” TVP po 11 latach od zwolnienia i 10 latach spędzonych w Polsacie. Faktem jest jednak również to, że od dawna może przebywać na emeryturze i w przeciwieństwie do wielu gwiazd, pracuje bo chce. Jak sama bowiem przyznała, wysokość miesięcznych świadczeń jest co najmniej zadowalająca! Nie popełniła bowiem tego samego błędu, co wiele jej znajomych z show-biznesu. 📢 Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz świętowało 35 lat działania. Takich stowarzyszeń jest już niewiele To jedno z ostatnich na Opolszczyźnie stowarzyszeń obywatelskich, wspierających rozwój swojej miejscowości. Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz obchodziło 35-lecie działalności. Turystyczne miasto dużo zawdzięcza „przyjaciołom”. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Rolnicy.Podlasie. Oto najsłynniejsze gospodarstwa w Polsce. Tak mieszkają znani rolnicy Serial Rolnicy.Podlasie oglądamy od lat. Podczas trwania programu gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Osiem procent mieszkańców Opolszczyzny mówi w domu po śląsku. Czy to będzie oficjalny język regionalny? Do marszałka Sejmu trafił projekt ustawy, uznającej język śląski za język regionalny. To może skutkować szkolnymi lekcjami po śląsku, czy dwujęzycznymi polsko – śląskimi tablicami miejscowości. Także na Opolszczyźnie. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Horoskop codzienny na sobotę 27 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 27 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 27.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Opuszczony basen w Ozimku. Teraz gigantyczny kompleks to ruina, a miał być perełką Kompleks, który miał służyć mieszkańcom od lat popada w coraz większą ruinę. Nad niecką krytej pływalni częściowo zawalił się dach, a wkrótce runąć mogą kolejne jego elementy. Na ścianach wiszą informacje o tym, że obiekt grozi zawaleniem. - Ten teren jest pechowy - mówią mieszkańcy.

📢 Mrożony dorsz w panierce jeszcze nigdy nie był tak dobry. Wedle tej metody ryba nigdy się nie rozpada. Ważny jest jeden krok Usmażenie dorsza w panierce może przysporzyć kilka trudności. A to panierka przywiera do patelni, albo ryba rozpada się pod wpływem temperatury. Na każdy z tych scenariuszy można znaleźć odpowiednią metodę i zaradzić potencjalnej katastrofie. Wystarczy wypróbować prosty przepis na dorsza w panierce, aby cieszyć się pysznym obiadem. Tym daniem będą się rozkoszować najwięksi smakosze ryb. 📢 Centrum przesiadkowe Opole-Wschodnie można było wybudować o 3 mln taniej? Tak sugerują kontrolerzy NIK. MZD z tym się jednak nie zgadza Kontrola NIK ujawniła szereg problemów zarówno w planowaniu, jak i wykonaniu przebudowy Centrum Przesiadkowego Opole-Wschodnie. Zdaniem kontrolerów NIK, spowodowało to wzrost kosztów inwestycji o ponad 3 mln zł. Miejski Zarząd Dróg z zarzutami się nie zgadza.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Ścianka działowa z lameli. Tak w prosty sposób oddzielisz salon od kuchni. Nie musisz szukać fachowca. Zobacz zdjęcia ścianek z lameli Ścianki działowe z lameli są popularnym i estetycznym rozwiązaniem, które można zastosować w różnych pomieszczeniach domu. Mogą pełnić funkcję zarówno dekoracyjną, jak i praktyczną, dzieląc przestrzeń, a przy tym nadając jej nieco ciekawszy wygląd. Wyjaśniamy, jak wygląda montaż takiej przegrody i czy łatwo go przeprowadzić bez pomocy fachowców.

📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje! 📢 Gdzie mieszka Robert Janowski z trzecią żoną? Zobacz, jak się urządził prowadzący „Jaka to melodia". Zajrzyj do domu Roberta Janowskiego Robert Janowski mieszka w przestronnej willi z ogrodem w sercu miasta. Kultowy prowadzący muzyczne show „Jaka to melodia” uwielbia tu ładować akumulatory z żoną i dzieciakami. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” bardzo docenia rodzinny czas i spotkania z przyjaciółmi w swoim domowy azylu w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej.

📢 Horoskop partnerski na wiosnę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop partnerski na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Czeka nas wiele wyzwań, trudnych rozmów ale i wspaniałych chwil. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 26.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Duże zmiany w wysokości 14. emerytury 2024. Eksperci wyliczyli, ile średnio wyniesie dodatek. Te kwoty zaskakują Ile wyniesie 14. emerytura 2024? Okazuje się, że ubiegły rok mógł być ostatnim z tak wysokimi wartościami tego świadczenia. Ekspert wylicza, ile średnio otrzymaliby seniorzy, gdyby nie podwyżka czternastek na finiszu kampanii wyborczej. Wiemy też, ile wyniosą średnie wypłaty czternastek w tym roku. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Zima i sezon grypowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Raz śnieg, a raz deszcz. Był mróz, teraz znów wichury. Oto najlepsze memy o pogodzie Internauci uwielbiają memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy w ostatnich dniach pogoda, która delikatnie mówiąc, nie rozpieszcza nas. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Zobacz Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto wygląda całkiem inaczej [ZDJĘCIA] Folder ze zdjęciami Kluczbork oraz podkluczborskich wiosek wydała już dwukrotnie gmina. Zobaczcie, jak Kluczbork wygląda z lotu ptaka. Zdziwicie się, jak wyglądają niektóre miejsca z tej perspektywy. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Te morderstwa wstrząsnęły Opolszczyzną. Jak można było popełnić takie zbrodnie! Zabójstwo noworodków w Ciecierzynie, morderstwo burmistrza Dietera Przewdzinga i Samanty z Jasienia, bestialskie zabójstwo w Grodkowie dla pary butów - w ostatnich lata te zbrodnie wstrząsnęły Opolszczyzną. Sprawców wielu z nich policja nie złapała do dzisiaj... 📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Izbickiem. Ciężarówka potrąciła śmiertelnie pieszego Na drodze krajowej nr 94 pod Izbickiem ciężarówka potrąciła pieszego, który niestety zginął na miejscu. Droga krajowa w tym miejscu jest po wypadku zablokowana.

📢 Oleski Festiwal Kolędujących Rodzin. Na tym festiwalu w Oleśnie kolędują dzieci z rodzicami, dziadkami i wujkami Najpierw rodzice zapisywali dzieci do szkoły muzycznej, potem dzieci mobilizowały ich, żeby też się uczyli grać, a na koniec dziadkowie odkurzali swoje instrumenty i wrócili do muzykowania, więc Irena Żołędź wymyśla i organizuje w Oleśnie kolejne festiwale dla całych rodzin.

📢 Studniówki 2024. Ale była zabawa na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym 13 stycznia w Restauracji pod Lipą w Gorzowie Śląskim. Zobaczcie zdjęcia, które wykonała Katarzyna Młynarczyk. 📢 Strzeleccy rolnicy protestowali przeciwko unijnej polityce rolnej. Przekazali petycję i sparaliżowali ruch uliczny Rolnicy z powiatu strzeleckiego wyjechali dzisiaj na ulice Strzelec Opolskich, żeby zaprotestować przeciwko unijnej polityce rolnej. Gospodarze przekazali także petycję przedstawicielowi rady miejskiej w Strzelcach Opolskich. 📢 Rolnicy z powiatu kluczborskiego protestowali na DK nr 11. "To nasz krzyk rozpaczy" Do ogólnopolskiego protestu przyłączyli się również rolnicy z powiatu kluczborskiego. Niemal punktualnie o 12.00 prawie 100 pojazdów, podzielonych na małe grupy, wyruszyło ze stacji benzynowej w Ligocie Górnej przy drodze krajowej nr 11, by przejechać do ronda w Ciarce. Akcję nadzorowała kluczborska policja.

📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Rewolucja komunikacyjna w Opolu rozpocznie się od ul. Ozimskiej. Jazdy po mieście trzeba będzie nauczyć się od nowa Planowana przebudowa ulicy Ozimskiej w Opolu jest tylko wstępem do szerszych zmian, które mają na celu zrewolucjonizowanie miejskiego transportu. Już niedługo wprowadzony może zostać ruch dwukierunkowy na ulicach Kołłątaja, Reymonta i Ozimskiej przy Rzemieślniku. Tak dużych zmian nie było w mieście od lat.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Te kobiety czekają duże zmiany w życiu. Horoskop dla pań na najbliższe miesiące 2024 roku HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Przysięga wojskowa w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. To już ostatnia w tym roku W sobotę (9 grudnia) w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej było kolejne w tym roku wielkie święto. Uczestnicy VIII turnusu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę wojskową. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości. 📢 Andrzejki w Magnum Clubie. Ale tutaj nie było czasu na wróżby andrzejkowe. Impreza była gorąca, a na scenie wystąpił raper Qbik [ZDJĘCIA] Wprawdzie Andrzejki świętujemy dopiero w czwartek (czyli 30 listopada), ale w Magnum Clubie andrzejkowy weekend zorganizowano już w weekend przed imieninami wszystkich Andrzejów. Gwiazdą wieczoru był znany raper Qbik. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy i z tego koncertu.

📢 Przysięga wojskowa w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej. 99 elewów zasiliło szeregi Wojska Polskiego Nowi żołnierze złożyli przysięgę i zasilili szeregi Wojska Polskiego w ramach pełnionej Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Uroczystość zorganizowano w sobotę 28 października na terenie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu. W tej ważnej chwili towarzyszyli im bliscy. 📢 Atrakcje turystyczne i największe zabytki Opola. Ciekawe miejsca w Opolu dla turystów. Podpowiadamy, co warto zobaczyć [INFORMATOR] Opole dla turysty. Sprawdź, gdzie wybrać się na spacer lub weekendową wycieczkę. Poznaj atrakcje turystyczne i najcenniejsze zabytki w Opolu. Opolskie zoo, Muzeum Polskiej Piosenki, Wieża Piastowska, Muzeum Wsi Opolskiej, aleja gwiazd, amfiteatr, Park Nadodrzański, Wyspa Bolko, Zamek Górny, Muzeum Śląska Opolskiego, bulwary - to tylko niektóre miejsca warte odwiedzenia w Opolu.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Studniówki 2023. Uczniowie LO nr 9 w Opolu świetnie się bawili. Te kreacje robią wrażenie! Uczniowie LO nr w Opolu najważniejszego poloneza w swoim życiu mają już za sobą. Otworzył on studniówkę, która symbolicznie odlicza czas do matury. Zanim jednak przyjdzie czas na naukę, uczniowie ruszyli na parkiet! 📢 Azteka w Starych Budkowicach była kultową dyskoteką. Teraz jej budynek można dostać za darmo Azteka w Starych Budkowicach przez lata byłą jedną z najpopularniejszych dyskotek w woj. opolskim. Potem przez pewien czas działała pod szyldem "Limonka". Od kilku lat obiekt stoi pusty. Właściciel jest gotów oddać go za darmo, ale tylko jeśli kupimy okoliczne grunty za około 950 tys. zł.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata