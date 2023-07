Przegląd prasy (29.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami!”?

Prasówka 29.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami! Sztuczna inteligencja wytypowała najbrzydsze miejsca na Śląsku. Wśród nich znalazło się między innymi zabytkowe osiedle w Katowicach i zmodernizowany szyb kopalniany w Zabrzu... Całość zestawienia budzi nawet w nas skrajne emocje. Koniecznie zobaczcie wszystkie najmniej urodziwe miejsca w regionie, które wskazała AI. Skandal? Odpowiedzcie sami!

📢 Horoskop dzienny na sobotę 29 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na sobotę 29 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 29.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

Prasówka 29.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [29.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Horoskop dzienny na 29.07 (jutro, sobotę). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w sobotę 29.07.2023. Czy będzie to coś złego? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 29.07.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Nowe drogi z rządową dopłatą. Wsparcie dostaną również powstające linie autobusowe. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy 8,5 miliona złotych na dwa rodzaje zadań realizowanych przez opolskie samorządy. W opolskim urzędzie wojewódzkim podpisano umowy na dofinansowanie budowy i remontów dróg oraz przewozów PKS.

📢 Tyle wynosi emerytura w lipcu 2023. Taką kwotę emeryci dostaną po waloryzacji na rękę Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Szpital na Wodociągowej w Opolu ma własną karetkę do przewozu pacjentów. Będzie łatwiejszy dojazd między placówką a lądowiskiem LPR Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego przekazało na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi ambulans do przewozu pacjentów pomiędzy lądowiskiem Lotniczego Pogotowia Ratowniczego a szpitalem neuropsychiatrycznym. W pełni wyposażony ambulans został przekazany placówce w formie darowizny w piątek, 28 lipca.

📢 Komornicy sprzedają domy na każdą kieszeń. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. Mamy oferty z 28.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 28.07.2023 r. 📢 Groźne zderzenie dwóch samochodów osobowych w miejscowości Gana w gminie Praszka. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR W piątek, 28 lipca, tuż przed południem, w miejscowości Gana (gm. Praszka) doszło to zderzenia dwóch samochodów osobowych.

📢 Tak mieszka Małgosia Socha z rodziną. Koniecznie zajrzyj do jej luksusowego domu. Zobacz, jak wygląda piękna posiadłość aktorki Małgorzata Socha, wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką pociech, mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa aktorki jest otoczona zadbanym ogrodem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli w popularnym serialu „Przyjaciółki” i reklamie biżuterii.

📢 W Turawie będą świętować półmetek wakacji. Przewidziano atrakcje dla całych rodzin. Każdy znajdzie coś dla siebie Moc atrakcji czeka na mieszkańców gminy Turawa już w najbliższą niedzielę, tj. 30 lipca br. na Jeziorze Średnim. Atrakcje dla dzieci, Miasteczko Profilaktyczno - Edukacyjne, Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, ARM RACE Turawa, a to tylko część zaplanowanych atrakcji.

📢 Memy o wakacjach w górach cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach oraz tatrzańskich szlakach Memy o wakacjach w górach – podobnie jak i nad morzem – cieszą się ogromną popularnością w sieci. Polacy śmieją się z tłumów na Krupówkach, w drodze nad Morskie Oko oraz na tatrzańskich szlakach, gdzie poruszają się często bez odpowiedniego przygotowania. W mediach społecznościowych nie da się nie dostrzec zabawnych zdjęć, przedstawiających naszych rodaków podczas wykonywania selfie lub przepychających się w drodze na szczyt, by jak najszybciej na niego wejść i „zaliczyć” kolejne wierzchołki. Memy o Polakach wypoczywających w górach nawiązują do opalania się na Gubałówce, jazdy dorożką nad Morskie Oko czy spędzania czasu na zakopiańskich ulicach, co niektórzy nazywają pobytem w górach. Wśród prześmiewczych grafik można też zauważyć standardowe obrazki przedstawiające kobiety w szpilkach czy mężczyzn w klapkach, zdobywających Giewont. Zobacz memy o wakacjach w górach i uśmiechnij się!

📢 Budowa jednego z najnowocześniejszych stadionów w Polsce. Trwają prace przy montażu konstrukcji dachu. Obiekt już teraz robi wrażenie Prace przy budowie nowego stadionu miejskiego w Opolu idą zgodnie z harmonogramem. Robotnicy kończą już powoli montaż stalowej konstrukcji dachu. Trwają też roboty wewnątrz obiektu.

📢 Lista 100 najbogatszych Polaków. Oto najbardziej majętne osoby w Polsce. Lider bez zmian Jak co roku, ukazała się lista stu najbogatszych Polaków, którą przygotowuje "Wprost". Kto tym razem znalazł się na szczycie? Lider pozostał bez zmian. 📢 Nowe produkty wycofane ze sklepów 28.07.2023. Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 28.07.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 27.07.2023. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży.

📢 Nieznana historia Opolszczyzny. Skala kradzieży była przerażająca. W tamtych czasach Ziemie Odzyskane stały się kopalnią skarbów Przez kilka miesięcy 1945 roku Śląsk stał się „kopalnią” mebli i sprzętów domowych. Wysyłano je do centralnej Polski kolejowymi wagonami.

📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 28.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Właściciel Pepco ogłasza bankructwo. W tle długi i poważne oszustwa. Co ze sklepami w Polsce? Poznaj stanowisko firmy W trakcje walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki Steinhoff International – główny udziałowiec sieci Pepco – zbankrutował. Co dalej ze sklepami sieci w Polsce? – Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, informujemy, że to wydarzenie nie będzie miało wpływu na Grupę Pepco N.V. (Pepco) – poinformowało nas Biuro Prasowe Pepco.

📢 W niedostępnych górach Opolszczyzny wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo!

📢 Horoskop finansowy na ostatnie dni lipca 2023. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Strzelec HOROSKOP finansowy na lipiec 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w lipcu? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 28.07.2023.

📢 Te ogłoszenia to największy hit internetu. Najlepsze odezwy z klatek schodowych i memy o sąsiadach 28.07.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 28.07.2023.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [28.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Horoskop dzienny na piątek 28 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na piątek 28 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 28.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie czy wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Najlepsze memy po remisie Legii w Kazachstanie. Kibice śmieją się z klubu z Warszawy W pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy Legią Warszawa zremisowała z kompletnie u nas nieznanym zespołem Ordabasy Szymkent 2:2. Taki wynik warszawian z mało znanym liderem ligi kazachskiej spotkał się z ostrą reakcją kibiców, którzy śmiali się ze zdobywcy Superpucharu Polski. Zobaczcie najlepsze memy po remisie Legii w Kazachstanie. 📢 Seks i znaki zodiaku w horoskopie erotycznym. Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach 10.04.2023 Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność?

📢 Tatry bez tłumów nawet w wakacje. Na jednym szlaku tysiące ludzi, na drugim pustki. Gdzie w górach znajdziemy ciszę i spokój? W Tatrach sezon turystyczny w pełni. Gdy tylko jest ładna pogoda, po górskich szlakach wędruje tysiące osób. Mimo tłumów można znaleźć w górach miejsca, gdzie jest cisza i spokój, a wielka fala turystów nie dociera. Gdzie szukać więc w górach spokoju? 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 28.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Bardzo atrakcyjny weekend. Historyczna bitwa w Nysie i strażackie zmagania z piłką w Przechodzie. Ale atrakcji będzie więcej! Dni Twierdzy Nysa i Turniej Piłki Prądowej w Przechodzie koło Korfantowa. To najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe polsko – czeskiego pogranicza w najbliższych dniach. Pierwsze imprezy ruszają już w piątek 28 lipca. 📢 Niemcy przez lata podrzucali śmieci na Opolszczyznę. Potrzeba milionów, żeby je zutylizować Mafie śmieciowe wykorzystywały luki w prawie, by przewozić odpady zza granicy i składować je na terenie naszego kraju. Do Komisji Europejskiej została złożona już skarga na takie działania m.in. ze strony naszych zachodnich sąsiadów. 📢 Z Odry wyłowiono już ponad 1100 kg padłych ryb. W próbkach wody na terenie Polski nie wykazano obecności złotej algi Ponad 1100 kg padłych okazów ryb, różnych rozmiarów i gatunków, wyłowiono dotąd z Odry po tym, jak w środę, 26 lipca, pojawiły się informacje o śniętych rybach w okolicy Chałupek, w powiecie raciborskim. W czwartek, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że w próbkach wody pobranych na terenie Polski nie wykazano obecności tzw. złotej algi. - Czekamy na badania i ich wyniki ze strony czeskiej. Inne parametry wody nie wskazują na żadne dalsze odchylenia - mówił wojewoda na konferencji prasowej w Chałupkach.

📢 Miasta Opolszczyzny i ich rynki w latach 60., 70. i 80. Zobacz, jak zmieniły się na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci W naszej galerii zdjęć można zobaczyć m.in. fotografie z Opola, Nysy, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa, Prudnika i innych miast województwa opolskiego. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie.

📢 Czeskie memy, czyli Krecik, Pat i Mat, a nawet skoda na wesoło. Tak się śmiejemy z naszych południowych sąsiadów Czeskie memy to fenomen internetu. To, że śmieszą Czechów, wydaje się naturalne. Ale równie mocno bawią one Polaków. Nie tylko z powodu specyficznego brzmienia języka. Czeskie memy służą też bowiem komentowaniu bieżących wydarzeń i otaczającej rzeczywistości, zarówno w Polsce, jak i u naszych południowych sąsiadów. 📢 Pożary na Rodos i Korfu. Turyści z Wrocławia wracają z urlopów, a biura odwołują wyjazdy do Grecji Greckie wyspy w ogniu. Z pożarami walczą strażacy z całej Europy, w tym z Wrocławia. Biura podróży odwołują wycieczki, niektórzy turyści sami rezygnują z wyjazdów. Jednak loty rejsowe i czarterowe z wrocławskiego lotniska odbywają się normalnie. Rozmawialiśmy z turystami, którzy w środę lecieli z Wrocławia na Kretę i wrócili z Korfu.

📢 Jak modnie urządzić wnętrza w 2023 roku? Drewno i kamień – zobacz wyjątkowy projekt. Zajrzy do domu z sauną w Tarnowskich Górach Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, żeby wykreować we wnętrzach sielski klimat i żyć w symbiozie z naturą. Zobacz modną aranżację 150-metrowego domu w Tarnowskich Górach, gdzie projektantka Katarzyna Szramek stworzyła przytulny azyl dla młodego małżeństwa. Zaglądamy do wyjątkowych wnętrz, gdzie można poczuć domowy klimat. 📢 Wycisz się na szlaku. To najpiękniejsze i mniej znane miejsca na piesze wędrówki w Polsce Marzysz o wakacjach wśród górskich szlaków, ale nie chcesz przemierzać zatłoczonych tras? W Polsce nadal znajdziesz wiele malowniczych miejsc, gdzie spokojnie wędrując, możesz odpocząć od miejskiego zgiełku. Oto 5 sprawdzonych kierunków, które pozwolą ci cieszyć się ciszą i pięknem przyrody w czasie urlopu i nie tylko.

📢 Rusza budowa kamienic na Wałowej w Nysie. Podpisano umowę z wykonawcą. Dwie tańsze oferty odpadły. Wiemy, dlaczego Budowa zespołu dwóch kamienic przy ul. Wałowej i Teatralnej w Nysie będzie kosztować ponad 22 miliony złotych. Gminna spółka Projekt Municypalny SIM Nysa podpisał umowę z wybranym wykonawcą. 📢 W dolnośląskim pałacu jak na Wawelu. Odkryto XVI-wieczne freski, obiekt można już zwiedzać Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat. 📢 Paradoks spadającego bezrobocia w Polsce. Pracodawcy muszą „polować” na pracowników. Obcokrajowcy receptą na braki kadrowe? Bezrobocie w Polsce nadal spada, co cieszy pracowników, ale niepokoi pracodawców. Mniej osób gotowych do aktywizacji zawodowej to większe ryzyko pogłębienia braków kadrowych i spowolnienia rozwoju firm. Według danych Grupy Progres obecnie 48 proc. przedsiębiorstw chce szkolić oraz zatrudniać osoby bezrobotne, ale wkrótce rąk do pracy i tak może zabraknąć. Jak to wpłynie na rynek pracy?

📢 Chciała zainwestować oszczędności. Oszuści ukradli mieszkance Otmuchowa 85 tysięcy złotych z konta bankowego Uwaga na oszustów podszywających się pod firmy powiernicze, pomnażające lokaty drobnych ciułaczy. Mieszkance Otmuchowa oszuści przejęli konto bankowe i przelali sobie 85 tysięcy złotych. 📢 Niebezpieczna sytuacja na opolskim odcinku autostrady A4. 29-latka chciała wjechać na autostradę pod prąd, bo tak pokazała nawigacja Krapkowiccy funkcjonariusze w porę zatrzymali 29-latkę, która chciała wjechać na autostradę pod prąd. Mundurowym tłumaczyła, że wszystkiemu „winna” jest nawigacja, a na znaki nie patrzyła...

📢 Tłumy na targowisku w Strzelcach Opolskich. Handlowcy kuszą promocjami towaru na lato: sukienki, bluzki, stroje kąpielowe Na półmetku wakacji, na targowisku w Strzelcach Opolskich wciąż jest wielu klientów szukających towaru na lato. Sprzedawcy rywalizują o nich jak mogą i kuszą promocjami.

📢 Brakuje nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Na Opolszczyźnie mamy ponad 800 wakatów Na Opolszczyźnie brakuje nauczycieli m.in. wychowania przedszkolnego, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i nauczycieli wspomagających. Największe braki są w stolicy regionu. 📢 Podziemne miasto Koźla. Kilometry korytarzy, chodników i tuneli. Wiadomo już dokąd prowadzą Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 📢 Łowcy skarbów na Opolszczyźnie. Tutaj znajdowano cenne monety, przedmioty, artefakty Ludzie zawsze ukrywali w bezpiecznych miejscach cenne przedmioty, które czasem po setkach lat były przypadkowo odkrywane przez potomnych. Na Opolszczyźnie najwięcej takich depozytów pozostawiono w czasie II wojny światowej, ale nie brak u nas także starszych skarbów.

📢 Przyznano Złote Pinezki 2023. Wśród laureatów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Już po raz trzeci użytkownicy Map Google przyznali Złote Pinezki. Wśród szesnastu wyróżnionych atrakcji turystycznych znalazło się Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 27 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na czwartek 27 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 27.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Takie są zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac na poszczególnych stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Jest szansa na nowe spółdzielcze mieszkania w Kluczborku w atrakcyjnej lokalizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku powraca do pomysłu budowy bloków. Niedawno ogłosiła przetarg. Gdyby doszło do ich powstania, byłaby to pierwsza taka inwestycja od ponad 30 lat.

📢 MEMY są jak grzyby: codziennie nowy wysyp. Zobaczcie najśmieszniejsze memy w sieci o grzybach i grzybiarzach! Uśmiejecie się do łez Sezon grzybowy już powoli się rozpoczyna! Wkrótce lasy będą pełne dorodnych okazów. To doskonały czas, aby przypomnieć sobie kilka "grzybowych" anegdot. Specjalnie dla Was zebraliśmy najlepsze MEMY w internecie! Przygotujcie się do sezonu i zafundujcie sobie mocną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak o grzybach, grzybobraniu i grzybiarzach żartują sobie internauci! 📢 Karma wróci do tych osób. Horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 27.07.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 27.07.2023.

📢 To był piękny dom w środku lasu. Została zdewastowana ruina. Aż serce ściska, kiedy się na to patrzy 26.07.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 24.07.2023. 📢 Ciała dwóch osób znaleziono przy ulicy Chmielowickiej w Opolu. Trwa dochodzenie Dziś (wtorek 25 lipca) Opolu w mieszkaniu przy ulicy Chmielowickiej znaleziono zwłoki dwóch osób. Służby zawiadomił zaniepokojony znajomy zmarłych. 📢 Tajemnicze ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy. To resztki osady Bursztet. Co się stało z jej mieszkańcami? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Pierwsza droga ekspresowa na Opolszczyźnie już otwarta. Prezentuje się imponująco Od poniedziałku 24 lipca kierowcy mogą już jeździć nowo wybudowaną obwodnicą Olesna, która stanowi fragment drogi ekspresowej S11 łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Jej budowa trwała ok. 2 lata i kosztowała 800 mln zł. 📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku znajdą miłość w sierpniu. Horoskop miłosny dla wszystkich 25.07.2023 HOROSKOP miłosny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 25.07.2023.

📢 Najlepsze ogłoszenia o pracę jakie znajdziesz w sieci. Kiedy oczekiwania mocno rozjeżdżają się w rzeczywistością Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 25.07.2023. 📢 Dziś otwarcie nowej drogi ekspresowej. To 25-kilometrowy odcinek nowoczesnej trasy, która ułatwi m.in. dojazd nad Bałtyk Obwodnica Olesna jest częścią pierwszej na Opolszczyźnie drogi ekspresowej. Jej koszt wyniósł 767,9 mln złotych, z tego aż 411 mln pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Droższa była tylko budowa opolskiego odcinka autostrady A4.

📢 Stara szafa stała się ich trumną. Ludzie do dziś przynoszą kwiaty na nietypowy grób w Kędzierzynie-Koźlu Zginęli, bo sprzeciwili się plądrowaniu okolicznych domów. Z powodu braku trumny, ich ciała złożono do starej szafy, którą potem zakopano w ziemi. Do dziś mieszkańcy osiedla Żabieniec odwiedzają tę mogiłę.

📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Szlak miejski po zabytkach Kluczborka. Podczas jednego spaceru mozna zwiedzić 10 najpiękniejszych kluczborskich zabytków Przy największych zabytkach Kluczborka stoją tablice informacyjne. W tym roku Kluczbork świętuje swoje 770-lecie, więc warto wybrać na spacer i podczas jednej zaledwie przechadzki obejrzeć 10 najpiękniejszych kluczborskich zabytków. 📢 Za nami kolejne mecze kontrolne. Oto ostatnie rezultaty [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. W naszym zestawieniu znajdziecie wyniki rozegranych już spotkań testowych oraz plany, jakie poszczególne kluby mają na najbliższe dni.

📢 Dni Olesna 2023. Wiemy już, jakie gwiazdy wystąpią w amfiteatrze w Oleśnie Dni Olesna odbędą się tradycyjnie w ostatni weekend lipca, czyli 28-30 lipca. Wiadomo już, jakie gwiazdy wystąpią w amfiteatrze miejskim. Zaśpiewa Cleo, a rozśmieszać będzie Kabaret Czesuaf. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Tour de Pologne znowu przejedzie przez Opolszczyznę. Znamy dokładną trasę czwartego etapu Meta czwartego etapu 80. edycji kolarskiego wyścigu Tour De Pologne będzie zlokalizowana w Opolu. Wcześniej czołowi kolarze świata przemierzą również spory kawałek naszego regionu. 📢 Rocznice ślubu – jak się nazywają i co oznaczają? Bawełniana, drewniana, złota – brzmi tajemniczo? Poznaj znaczenie poszczególnych rocznic Rocznice ślubu. Jaką rocznicę ślubu obchodzicie? Jak się nazywa 5. rocznica ślubu, 10. rocznica ślubu, 15. rocznica ślubu, 20. rocznica ślubu, 25. rocznica ślubu, 30. rocznica ślubu, 50. rocznica ślubu i inne rocznice? Skąd się wzięły ich nazwy?

