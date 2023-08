Przegląd prasy 29.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek”?

Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Męskie Granie w Żywcu 2023. Kultowa impreza w amfiteatrze "Pod Grojcem". Tak bawiliście się w piątek. ZDJĘCIA Działo się! I to nie tylko na żywieckich drogach... Kultowe już Męskie Granie zawitało na finałowe dwa dni do amfiteatru „Pod Grojcem”. W piątek, 25 sierpnia, na głównej scenie wystąpili m.in. bracia Kacperczyk, Maria Peszek, Mery Spolsky czy Brodka. Zdjęcia z Męskiego Grania 2023 w Żywcu znajdziecie w naszej galerii.

📢 Andrea Bocelli na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. To był rekordowy koncert! FOTO W sobotni wieczór (26 sierpnia) w Chorzowie wystąpił Andrea Bocelli. Był to pierwszy tak duży koncert muzyki klasycznej na Stadionie Śląskim i jednocześnie największy biletowany występ włoskiego tenora w naszym kraju. Legendarny Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Kiedy ruszy budowa S11 przez powiat kluczborski? Przetargi jeszcze w tym roku Niedawno do użytku została oddana obwodnica Olesna, która powstała w ramach drogi ekspresowej S11. Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie przetargów na budowę kolejnych odcinków tej trasy - przez powiat kluczborski aż do Kępna. 📢 Fortuna 1 Liga. Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 0:0. Opolanie mogą czuć spory niedosyt [ZDJĘCIA] Odra Opole bezbramkowo zremisowała u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 0:0 w meczu 6. kolejki Fortuna 1 Ligi. Opolski zespół był bliżej odniesienia zwycięstwa, ale, szczególnie po przerwie, zabrakło mu skuteczności. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Polacy wrócili z all inclusive i są w szoku. Oczekiwania zderzyły się z rzeczywistością na drogich wakacjach 29.08.2023 Trwa sezon urlopowy. Polacy wypoczywają w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 29.08.2023. 📢 Warto zrobić zapasy węgla już teraz, bo taniej już nie będzie. A co czeka nas w przyszłym sezonie grzewczym? Wszyscy dobrze pamiętamy zeszłoroczny cenowy szok, gdy w składach na terenie kraju tonę węgla kamiennego (najbardziej poszukiwane ekogroszki) wyceniano nawet na 4 i więcej tysięcy złotych. Od tamtej pory właściciele składów zdążyli już spokornieć, dziś ceny są średnio przynajmniej o połowę niższe.

📢 Tak kiedyś urządzano domy i mieszkania. Niezwykłe projekty wnętrz. Architekci mieli wyobraźnię Narożnik ze skrytkami ma alkohol, stołki barowe przy meblościance z wbudowanym zegarem, modułowe tapczany i siedziska - to tylko część pomysłów polskich architektów i projektantów z lat 30. XX wieku. Takie wizje aranżacji wnętrz domów i mieszkań rodziły się w ich głowach blisko sto lat temu.

📢 Najśmieszniejsze dożynkowe rzeźby ze słomy. Mieszkańcy mieli wielkie poczucie humoru 29.08.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 29.08.2023.

📢 Zanieczyszczona woda w Opolu. Wciąż nie wolno jej pić! Odnaleziono w nich obecność bakterii grupy coli Kranówka, która płynie w opolskim wodociągu, wciąż nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Problem dotyczy mieszkańców dzielnicy Grudzice. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 28.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 28.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Pod ulicami ukryte jest podziemne miasto. Przed laty zbudowano tu kilometry tuneli i chodników 29.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 29.08.2023.

📢 Tak mieszka Magda Gessler. Zobacz, jak żyje po królewsku znana restauratorka. Tu spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem. 📢 Honorowi Dawcy Krwi moga liczyć na liczne przywileje. To nie tylko czekolady, dwa dni zwolnienia z pracy i wizyty u lekarza bez kolejki Honorowi dawcy krwi mają liczne przywileje, m.in. ulgę na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Sprawdź, kto i jak może z niej skorzystać. Dołącz do naszej akcji, oddaj honorowo krew lub jej składniki i pomóż ratować zdrowie i życie ludzkie, bo "Płynie w nas życie"!

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 4. kolejki Wydarzeniem 4. kolejki w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej był rozmiar zwycięstwa, jakie iPrime Bogacica odniósł nad Pogonią Prudnik. 📢 Dobra wiadomość dla kredytobiorców i ich portfeli! „Do takich cięć może dojść w bieżącym roku co najmniej 4 razy" – Przeciętny kredytobiorca wydaje na ratę kredytu około 150-200 zł mniej niż pod koniec 2022 roku zauważa Bartosz Turek, HREIT i dodaje, że trend ma być kontynuowany. Oczekuje się, że na najbliższym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniży podstawową stopę procentową o 25 punktów bazowych. Zdaniem eksperta, w perspektywie niemal dwuletniej raty mogą pójść w dół o około 20 proc. względem stanu obecnego. 📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 28.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Nie żyje popularny aktor Andrzej Precigs. Serialowy ojciec Katarzyny Cichopek miał 74 lata Nie żyje Andrzej Precigs, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy - podał Związek Artystów Scen Polskich. "Z przykrością informujemy, że odszedł Andrzej Precigs - wspaniały aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. Od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Były członek Zarządu Głównego ZASP oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich"- napisano na profilu ZASP w mediach społecznościowych. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 28.08.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 To jest WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się Opolanki na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwała do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie olśniewające dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie. 📢 Opuszczona fabryka na Śląsku jest nawiedzona? Miejscowi mówią o dziwnych dźwiękach i duchach! Weszliśmy tam z aparatem. ZDJĘCIA W samym sercu jednego z miast na Śląsku stoi opuszczona fabryka, której historia owiana jest mrocznymi opowieściami. W jej wnętrzach wciąż można natknąć się na artefakty pracowników. Okoliczni mieszkańcy z zapartym tchem opowiadali o niezwykłych zjawiskach, które widzieli na terenie dawniej hali. Ponoć budynek fabryki nawiedzany jest przez duchy... Kto odważyłby się do niej wejść?

📢 Tłumy na ostatnim pikniku Rodzina 800 plus w Opolskiem. Dopisała pogoda i uczestnicy Tłumy mieszkańców Olesna i okolicy uczestniczyły w pikniku Rodzina 800 plus. Odbył się on w niedzielę 27 sierpnia na Oleskiej Promenadzie. Przez 7 lat istnienia programu do rodzin w powiecie oleskim trafiła kwota około 400 mln zł.

📢 To najpiękniejsze plaże w Polsce. Odkryj 10 rajskich miejsc nad Bałtykiem, które zachwyciły turystów Jakie plaże w Polsce są najpiękniejsze? Odpowiedzi udzielili sami plażowicze, prezentujemy najnowszy ranking najpiękniejszych polskich plaż według serwisu Travelist.pl. Na liście znalazły się miejsca, które zachwyciły turystów z całego kraju. Sprawdzamy, które plaże znalazły się w TOP 10.

📢 Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd po raz pierwszy w Mosznej. Impreza jak zwykle zachwyciła Przeniesienie mistrzostw do Mosznej nie zaszkodziło zawodom. Wręcz przeciwnie, tamtejszy hipodrom wydaje się niemal stworzony do organizacji tego typu wydarzeń. 📢 Ile się trzeźwieje po alkoholu, piwie czy winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Ten dworzec był architektoniczną perełką. Janusz Kowalski: "Po pożarze zostanie odbudowany" Odbudujemy ten dworzec. I zadbamy, żeby już nigdy nie płonął – mówił w Głubczycach poseł Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Powołano społeczny komitet odbudowy dworca kolejowego w Głubczycach. 📢 Zabytkowe samochody na promenadzie w Częstochowie. Kiedyś to były fury! ZDJĘCIA Kilkadziesiąt załóg z różnych zakątków Polski zaprezentowało w sobotę, 26 sierpnia, swoje pojazdy z minionej epoki. Klasyki mogliśmy oglądać na promenadzie im. Czesława Niemena w Częstochowie w ramach trwających właśnie 31. Dni Częstochowy. Załogi w charakterystycznych strojach z różnych epok zdradzały również "smaczki" na temat poszczególnych modeli. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Żółte kwiaty opanowują całe łąki. Wyglądają pięknie, ale mają mroczne oblicze. Sprawdź, co trzeba wiedzieć o „mimozach”, czyli nawłoci Nawłoć to roślina, którą kojarzy chyba każdy, nawet jeśli tego sobie nie uświadamia. Rośnie bardzo powszechnie, a w drugiej połowie lata naprawdę trudno jej nie zauważyć. Trafiła też do kultury masowej, choć pod nazwą… „mimoza”. Sprawdź, jak wygląda nawłoć, czy warto ją mieć w ogrodzie oraz na co trzeba uważać. 📢 Radny Sławomir Batko: "Prezydent Opola utworzył z miasta prywatny folwark" Prezydent Wiśniewski wychodzi z założenia, że może zrobić wszystko. Nie interesuje się opinią mieszkańców czy radnych. Uczynił z miasta swój prywatny folwark, gdzie zatrudnia kolegów - mówi radny miasta Opola Sławomir Batko (Suwerenna Polska). 📢 Mieszkania jak cele więzienne, osiedla jak obozy. Oto największe współczesne absurdy budowlane 28.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 28.08.2023.

📢 Gminne święto plonów w Byczynie. Ten rok dla rolników był trudny, ale z optymizmem patrzą w przyszłość W sobotę, 26 sierpnia, w Byczynie odbyło się gminne święto plonów. Zaszczytną funkcję starostów dożynkowych pełnili Agnieszka Włodarczyk-Zawada z Byczyny i Michał Grygier z Ciecierzyna. 📢 Międzynarodowy Dzień Psa. Oto najlepsi przyjaciele naszych czytelników. Poznajcie te wspaniałe psiaki 26 sierpnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa. Poprosiliśmy naszych czytelników, żeby pokazali swoje pupile. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dostaliśmy kilkaset odpowiedzi! Zobaczcie w galerii

📢 W Tatrach zakończyły się testy hybrydowego wozu konnego, który miał wozić turystów do Morskiego Oka. Nowoczesny fasiąg przegrał z górami Na drodze do Morskiego Oka zakończyły się testy konnego wozu hybrydowego ze wspomaganiem elektrycznym, który miał wozić turystów, zmniejszając tym samym pracę wykonywaną przez konie. Wynalazek nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei. Problemem okazały się akumulatory i obsługa systemu, dlatego na razie zaprzestano dalszego testowania nowoczesnych fasiągów – powiedział PAP Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

📢 "Zielona granica" w ogniu krytyki. Nowy film Agnieszki Holland nie spodobał się fanom Niebawem w kinach ukaże się nowy film Agnieszki Holland. "Zielona granica". Produkcja będzie walczyła o Złotego Lwa na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, ale internautom zdecydowanie nie spodobała się narracja przedstawiona w filmie. Pod najnowszym zwiastunem na reżyserkę wylała się potężna fala krytyki.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 27.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Pomysł na weekendową wycieczkę. Rowerowa eskapada przez śródleśne osady wkoło Szumiradu: Kamieniec, Sobisz, Radomil, Ryczek [MAPA] To naprawdę świetna trasa na weekendowy rajd rowerowy, zwłaszcza w upalny dzień dobrze jest pojeździć na świeżym powietrzu, ale w cieniu drzew. Zwiedzanie kolejnych osad, w których kiedyś działała nawet huta, a dzisiaj mieszkają tylko pojedyncze osoby. Okolice te zachwyciły autorkę bloga podróżniczego „W poszukiwaniu końca świata".

📢 Hospicjum Ziemi Kluczborskiej powstałe jako największa w powiecie budowa społeczna nadal potrzebuje wsparcia. Codziennie pomaga chorym Po trzynastu latach starań w Smardach Górnych koło Kluczborka działa hospicjum stacjonarne. Powstało dzięki wsparciu darczyńców. Placówka nadal jednak potrzebuje pomocy. 📢 Dzisiaj msze święte w opolskich parafiach odprawią nowi proboszczowie, wikariusze i rezydenci. Oto pełna lista zmian w diecezji opolskiej 27 sierpnia to pierwsza niedziela, kiedy msze święta w wielu parafiach odprawią nowi proboszczowie oraz wikariusze. Jest również spora grupa księży udających się na emeryturę. Wiemy także, gdzie trafią neoprezbiterzy, kto podejmie studia specjalistyczne, a także jakie zmiany personalne będą w instytucjach diecezji opolskiej. Tegoroczna lista zmian personalnych wśród kapłanów w 2023 roku znajdziecie w naszej galerii.

📢 Dzięki filmowcom z klubu Jupiter możemy oglądać Olesno z czasów PRL [wideo, zdjęcia] Dzięki zrekonstruowanym archiwalnymi kronikami Amatorskiego Klubu Filmowego „Jupiter” widzimy, jak kiedyś wyglądało nasze Olesno, a nawet jak wyglądały niegdyś Dni Olesna.

📢 Tragedia w Opolu. 23-letni mężczyzna utonął na zbiorniku Malina 23-letni mężczyzna kąpał się na niestrzeżonej części zbiornika Malina w Opolu. Dwóch innych mężczyzn korzystających z kąpieliska natknęło się na jego ciało tuż przed 12:00. Próby reanimacji nie dały niestety rezultatu.

📢 Gwara śląska. Czy odgadniecie, co oznaczają słowa takie jak papelki, ciciki i szłapki? Hanysy dadzą radę, a Wy? Sprawdźcie! Gwara śląska jest istotnym aspektem kultury i dziedzictwa Śląska. Choć polski jest głównym językiem urzędowym i nauczania w regionie, gwara nadal odgrywa ważną rolę w codziennym życiu i komunikacji lokalnej społeczności. Przenosi ona tradycje, historię i ducha Ślązaków, budując więzi międzyludzkie i wzmacniając poczucie przynależności do tego pięknego regionu. Kultywując to dziedzictwo kulturowe, zapraszamy Was do sprawdzenia jak dobrze znacie słowa po śląsku. Gotowi? Trzymamy kciuki!

📢 Jasna Góra: uroczysta msza święta z okazji święta Matki Bożej Częstochowskiej Z udziałem tysięcy wiernych, przybyłych głównie w pielgrzymkach pieszych, na Jasnej Górze odbyły się uroczystości odpustowe z okazji święta Matki Boskiej Częstochowskiej. Msza święta celebrowana przez polskich biskupów pod przewodnictwem prymasa Polski abp Wojciecha Polaka odprawiona została o godz. 11.00 na szczycie. 📢 Runmageddon 2023 Wrocław Rolantowice. Od poranka zawodnicy rywalizują na wyczerpującej trasie Sobota oraz niedziela w Rolantowicach na Dolnym Śląsku upływają pod znakiem zmagań na piekielnie wymagające trasie Runmageddonu. Pierwsi zawodnicy ruszyli już po godzinie 7. Kolejni wciąż są na trasie. Kliknij w zdjęcie i zobacz całą galerię. 📢 Kamieniec to wieś widmo na Opolszczyznie. Ludzie boją się tutaj mieszkać. Włamał się i trzy dni mieszkał w moim domu! Kamieniec to niezwykły śródleśny przysiółek w rezerwacie przyrody. Kiedyś mieszkało tutaj 300 osób, a dzisiaj na co dzień nie mieszka tutaj nikt. Stojące tutaj stare domy mają jednak właścicieli, którzy boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy niestety również odwiedzają Kamieniec.

📢 Międzynarodowy Dzień Psa. mamy NAJLEPSZE MEMY o psach. Ukochane zwierzaki są wdzięcznym tematem do żartów. Ale beka! Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji porcja dobrych memów o naszych czworonogach - tym razem psach. Kto ma psa, ten wie, że czasem zapewniają powody do śmiechu. Ich przyzwyczajeń czasem nie da się zrozumieć. Zobaczcie najlepsze memy o psach, które stworzyli internauci. 📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Na drodze krajowej nr 11 w Kostowie wywrócił się tir, a z niego wysypały się tony pomidorów! Trwa przeładunek Kierowca ciężarówki z niewiadomej przyczyny zjechał z drogi krajowej nr 11. Tir wywrócił się i teraz z naczepy trzeba przepakować przewożony towar, czyli tony pomidorów! Trzeba przeładunek, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu na krajowej „jedenastce”. 📢 Pożar w Kuźni Raciborskiej. To był największy pożar lasów w Europie, pochłonął 10 tys. hektarów lasu. 31. rocznica kataklizmu Martwa cisza, popiół i czerń po horyzont. Taki postapokaliptyczny krajobraz czekał na leśników w lasach Kuźni Raciborskiej, gdy udało się opanować szalejący ogień największego wówczas pożaru w Polsce i Europie środkowej oraz wschodniej po II wojnie światowej. Po 31 latach, las udało się odbudować, ale ten nadal gdzieniegdzie przypomina o dramatycznych wydarzeniach sprzed lat. Dokładnie 30 lat temu, 26 sierpnia, 1992 roku, w lesie, w Kuźni Raciborskiej zauważono pierwsze płomienie.

📢 Opolskie seksgadżety. Oto toplista Opolanek. Czy wiesz, do czego służą jajko, pejcz czy kulki gejszy? Pary z dłuższym stażem skarżą się często, że ich seks nie jest tak spontaniczny i żywiołowy jak na początku znajomości. Zdaniem opolskich seksuologów odpowiednio dobrane gadżety mogą pomóc rozpalić zmysły i ożywić wasze życie seksualne. Użycie niektórych z nich wymaga sporo odwagi. 📢 Szlak miejski po zabytkach Kluczborka. Zobacz najcenniejsze zabytki Kluczborka na archiwalnych zdjęciach! [ZDJĘCIA] Przy 10 największych zabytkach Kluczborka ustawiono tablice informacyjne. Wydano też specjalny folder. Zobacz najcenniejsze zabytki miasta nad Stobrawą na starych zdjęciach.

📢 Wypadek na DK94 pod Strzelcami. Zderzyły się trzy samochody, zginął 49-latek, a dwie są ranne. Ważna droga zablokowana Jedna osoba zginęła, a dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku na drodze krajowej nr 94, na odcinku między Strzelcami Opolskimi a miejscowością Sucha. Po zderzeniu trzech samochodów DK94 jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd.

📢 W tym opuszczonym opolskim pałacu dzieją się dziwne rzeczy. Komnata tajemnic została otwarta W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza na Opolszczyźnie hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. W pałacu w Wędryni jest klimat jak z filmu grozy. 📢 Długi weekend na klubowym parkiecie. To były dni gorącej zabawy w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Długi weekend to dużo okazji do zabawy! Tak było w ostatnich dniach w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania.

📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Piątek dniem zadumy i rozważania męki Jezusa. Pielgrzymka opolska zbliża się do Częstochowy Pątnicy mają za sobą kolejny dzień, podczas którego z modlitwą i ufnością znosili trudy wędrówki. W piątek (18 sierpnia) opolska pielgrzymka rozważała m.in. stacje Męki Pańskiej. Przedostatni etap został uwieczniony na zdjęciach umieszczonych w galerii. Na naszych stronach znajdują się codzienne relacje z pielgrzymki.

📢 Tak wyglądało Olesno 25 lat temu. Rozpoznajesz te miejsca i tych ludzi? [ZDJĘCIA] W 1996 roku ukazał się pierwszy numer samorządowej „Gazety Ziemi Oleskiej". Od tego czasu minęło już ponad ćwierć wieku. Zdjęcia i informacje z tej gazety samorządowej to dzisiaj już część historii lokalnej. Dacie radę rozpoznać te osoby i te budynki? 📢 Tak wyglądało Olesno w latach 90. Było kino Znicz, stary szpital oraz hotel z night clubem [ZDJĘCIA] Na przełomie XX i XXI wieku w Oleśnie budynki były szare, a ich elewacje zaniedbane, za to w mieście było bardzo dużo zieleni. Sami zobaczcie, jak wyglądało miasto w latach 1996-2000.

