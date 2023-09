Przegląd prasy 29.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 r. Oto wysokość opłaty abonamentowej”?

Prasówka 29.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 r. Oto wysokość opłaty abonamentowej Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc.

📢 Rajd lamborghini pasem awaryjnym autostrady A4 pod Brzegiem. Pirat drogowy namierzony Lamborghini należy do firmy leasingowej. Policjanci ustalili, że jechał nim 28-letni mieszkaniec województwa śląskiego.

📢 III Forum Rozwoju Regionalnego w Opolu. Rozmawiano o współpracy samorządu i rządu oraz priorytetach dla rozwoju Opolszczyzny III Forum Rozwoju Regionalnego odbyło się w czwartek, 28 września. Przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, ale też biznesu i nauki spotkali się w Opolu, by rozmawiać na temat przyszłości Opolszczyzny i kierunków rozwoju regionu. Przy tej okazji wręczono kilkadziesiąt odznaczeń, medali, dyplomów dla mieszkańców Opolszczyzny zasłużonych w obszarach biznesu, rolnictwa, turystyki i edukacji. Obszerna fotorelacja z inauguracji wydarzenia i uroczystego odznaczania Opolan znajduje się w galerii.

Prasówka 29.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 29.09). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu powinno się wydarzyć w piątek 29.09.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 29.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 28.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Horoskop dzienny na piątek 29 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta,a Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 29 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 29.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Ta sieć handlowa chce sprzedać swoje sklepy. Grupa ogłosiła decyzję: wycofuje się z Polski Grupa SPAR ogłosiła decyzję o zamiarze sprzedaży biznesów prowadzonych przez SPAR w Polsce. Trwają poszukiwania potencjalnego inwestora. Sieć ma obecnie w Polce 212 sklepów detalicznych. Ponadto posiada firmę produkującą dania gotowe oraz dwa centra dystrybucyjne obsługujące region południowej i środkowej Polski. 📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Wielki horoskop dla kobiet na październik 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP dla kobiet na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jaki to będzie miesiąc u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria poznała już Waszą przyszłość. 📢 Goryczak żółciowy to podstępny grzyb! „Szatan” tylko udaje jadalne gatunki, lepiej się nie pomylić Goryczak żółciowy to pięknie wyglądający grzyb, który często „udaje” jadalne i pożądane przez grzybiarzy gatunki. Jednak potrawa z dodatkiem goryczaka nie będzie nadawała się do jedzenia. Sprawdź, jak wygląda goryczak zwany szatanem, z jakimi grzybami można go pomylić i jak do rozpoznać. 📢 Ile wynoszą wojskowe emerytury? Sprawdzamy, jakie są świadczenia byłych żołnierzy Wcześniejsza emerytura to coś, o czym wielu z nas myśli już na etapie wyboru przyszłego zawodu. Niektóre profesje umożliwiają skorzystanie z preferencyjnych zasad pobierania emerytury. Czy wojskowi i żołnierze też mogą liczyć na wysokie emerytury i inne świadczenia? Sprawdzamy i przyglądamy się, jakie obowiązują zasady.

📢 Pomysł na jesienną wycieczkę. Tajemnice zamku w Niemodlinie czekają na odkrycie Pomysł na jesienną wycieczkę? Odkryj fascynujący zamek w Niemodlinie, którego mury kryją wiele tajemnic i historii. Późnorenesansowa budowla z elementami barokowymi oraz gotyckimi reliktami, położona w samym sercu Niemodlina to idealne miejsce na weekend. 📢 To jest przyszłość przemysłu. W Opolu trwają profesjonalne zawody programowania robotów Na Robo Challenge, czyli największe w Polsce profesjonalne zawody programowania robotów zjechali się do Opola przedstawiciele tej branży z całej Polski. Impreza odbywa się w Centrum Wystawienniczo Kongresowym przy ulicy Wrocławskiej w dniach 27-28 września.

📢 Wyjątkowy gol Waldemara Soboty z Dremana Opole Komprachcice ozdobą 3. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy [WIDEO] Dreman Opole Komprachcice w 3. kolejce Fogo Futsal Ekstraklasy odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie 2023/24, pokonując u siebie 6:2 BSF ABJ Bochnia. Najbardziej pamiętnym momentem tego spotkania była niezwykłej urody bramka dla gospodarzy, autorstwa Waldemara Soboty.

📢 Ostrzeżenie GIS! 28.09.2023 Salmonella w mięsie! Produkty wycofane ze sklepów Auchan, Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland 28.09.2023 Salmonella w mięsie mielonym. Sprawdź! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży. 📢 Ramoneska damska to jedna z najmodniejszych kurtek na jesień. Ta w stylu Wachowicz i Woźniak-Starak ukryje boczki i oponki Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek.

📢 Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy na Opolszczyźnie. Potrzebujący czekają na pomoc Trwa rekrutacja wolontariuszy do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. W samym województwie opolskim wciąż brakuje jeszcze 88 chętnych wolontariuszy. 📢 Fałszywy hrabia, który "leczył" raka seksem, znów działa! Właśnie wpadł w Warszawie Słynny pseudohrabia, który "leczył" raka poprzez stosunek seksualny, znów naciągał kobiety. Tym razem jednak nie wmawiał, że jest onkologiem, który leczy raka seksem. Przekonywał kobiety, że jest hiszpańskim hrabią, któremu bank tymczasowo zablokował karty bankomatowe. Wyłudził w ten sposób co najmniej 20 tys. zł.

📢 Oto, co u dentysty zrobisz za darmo. Odbudowa zęba, proteza i wiele innych. Kilkadziesiąt świadczeń wykonasz na koszt NFZ! Sprawdź szczegóły Leczenie stomatologiczne i wizyta u dentysty za darmo? Zobacz listę świadczeń, z jakich możesz skorzystać u stomatologa na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Usunięcie zęba, odbudowa ubytku, wypełnienie kanału, a nawet i proteza. Zestawienie świadczeń jest długie. Sprawdź, jakie badania i usługi wykonasz całkowicie na koszt NFZ.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Kończy się remont stadionu miejskiego w Strzelcach Opolskich. Będzie można trenować lekkoatletykę. Wrócą mecze Piasta Strzelce Opolskie Dzięki tej inwestycji na stadionie miejskim w Strzelcach Opolskich powstała profesjonalna bieżnia, a także skocznia do skoku w dal i koło do pchnięcia kulą. Przebudowa stadionu kosztowała ponad 4,5 mln złotych.

📢 Oto najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy 28.09.2023 Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

📢 Te osoby nie trafią do wojska. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii w 2023 r.? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.?

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Rok akademicki 2023/2024. Największe opolskie uczelnie wyższe zadowolone z rekrutacji Wkrótce początek roku akademickiego. Choć rekrutacja jeszcze trwa, uczelnie wyższe z Opolszczyzny już teraz są zadowolone z wyników naborów na prowadzone przez siebie kierunki studiów. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl 28.09.2023 Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Czy one zapomniały założyć spodnie? To nie wpadka, a coraz popularniejszy, kontrowersyjny trend. O co chodzi z „no pants”? „No pants” to jeden z tych trendów, który najpierw jest zbyt ekstrawagancki, by wyjść poza wybiegi, ale wreszcie pojawia się w mainstreamie, wzbudza gorące emocje i... zyskuje popularność. Zwraca się ku niemu coraz więcej celebrytek, również w Polsce. Stylizacje z pominięciem spodni zdecydowały się już wypróbować między innymi Lara Gessler, Maffashion czy też Klaudia El Dursi. 📢 Opole pamięta. 84. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego Opolanie po raz kolejny uczcili pamięć o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego. Kombatanci, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji spotkali się w środę (27 września) na uroczystościach rocznicowych pod pomnikiem Armii Krajowej w Opolu. 📢 Horoskop codzienny na czwartek 28 września 2023 r. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 28 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 28.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie dziś radzi? [28.09] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 28.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 28.09.2023 r. W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Autostrada Wrocław - Berlin prawie gotowa! Otwierają całość, zaczęło się odliczanie. Aktualne zdjęcia! Dzięki tej inwestycji prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, już za chwilę z Wrocławia do Berlina będziemy mogli jechać jak po sznurku! Z wykorzystaniem istniejącej autostrady nr 15 i 13 po niemieckiej stronie oraz A4 i oddawanej lada dzień, przebudowywanej A18, będzie to bardzo komfortowa podróż. Niespełna 350 kilometrów powinniśmy pokonać już teraz w mniej niż 3 godziny! Na przebudowywanych jeszcze odcinkach drogi A18 trwają już ostatnie prace, pojedziemy tamtędy lada dzień.

📢 Tak się z nas śmieją nasze dzieci. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 28.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 28.09.2023.

📢 Gala ludzi kultury w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu. Nagrodzono najaktywniejszych [ZDJĘCIA] Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 2023 zostały przyznane w środowy wieczór na uroczystej gali w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Łącznie wyróżnionych zostało kilkadziesiąt osób związanych z muzyką, sztuką, muzealnictwem i wieloma innymi dziedzinami kultury. 📢 37-letni mieszkaniec Namysłowa urządził sobie w domu plantację marihuany. Wpadł w ręce policji Za zorganizowanie w swoim domu małej nielegalnej plantacji konopi indyjskich 37-letni mieszkaniec Namysłowa może dostać wyrok nawet do 3 lat więzienia. 📢 Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Zobacz najśmieszniejsze memy o kobietach „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus" - to tytuł bestsellerowej książki. Różnice i w odmienności płci czasem stwarzają problemy w związkach, a czasami są po prostu tematami żartów i memów. Sami zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Ronaldo już po czwartym ślubie: żona czternaście lat młodsza od niego, ale mało prawdopodobne, aby miała z nim dzieci [ZDJĘCIA, WIDEO] Legendarny brazylijski Ronaldo ponownie postanowił poświęcić się życiu rodzinnemu. W ubiegły weekend były mistrz świata z „Canarinhos”, dawny napastnik Realu Madryt, obecnie właściciel Realu Valladollid i klubu swojego dzieciństwa Cruzeiro Bello Horizonte ożenił się po raz czwarty – jego kolejną wybranką została 33-letnia brazylijska modelka Celina Locks, z którą były piłkarz spotykał się przez ostatnie siedem lat.

📢 Pracownik starostwa w Namysłowie przywłaszczył z kasy urzędu 850 tysięcy zł. Grozi mu za to do 15 lat więzienia Mateusz G., były pracownik Starostwa Powiatowego w Namysłowie, który z samorządowej kasy miał wyprowadzić około 850 tysięcy złotych, usłyszał zarzut prokuratorski. Mężczyzna przyznał się do winy.

📢 Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Kiedyś był jak maszyna! Ale ostatnio stał się memem [MEMY] Najpierw Fernando Santos został zwolniony po zaledwie 8 miesiącach bycia trenerem Polski. Teraz Grzegorz Krychowiak zakończył karierę reprezentacyjną po rozegraniu 100 meczów dla Polski. Ostatnie mecze były jednak w jego wykonaniu zupełnie nieudane. Polskę w eliminacjach do Euro leją wszyscy, w efekcie jesteśmy na przedostatnim miejscu w słabej grupie, wyprzedzamy tylko Wyspy Owcze. 📢 Przed nami wstrząsający czworobok grozy. Tak wyglądało Olesno po wojnie [ZDJĘCIA] Jak dawny Rosenberg wyglądał w 1945 roku, wiemy dzięki zdjęciom, często publikowanym w książkach i artykułach historycznych o Oleśnie. Ich autorem jest Józef Krzysztowczyk, który przeprowadził się do Olesna jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. 📢 Fortuna Puchar Polski. Stal Brzeg w popisowym stylu awansowała do kolejnej rundy [ZDJĘCIA] Stal Brzeg w znakomitym stylu awansowała do kolejnej fazy Fortuna Pucharu Polski. W meczu pierwszej rundy 4-ligowiec z Opolszczyzny pokonał 3-ligową Unię Skierniewice 4:0.

📢 Markety i pierwsze dyskonty. Pamiętacie, gdzie robiliśmy zakupy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu? Zobaczcie zdjęcia Pamiętacie sklepy Real albo w Albert? Albo gdzie była Billa? Te i wiele innych sklepów zniknęło z Wrocławia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W naszym archiwum znaleźliśmy zdjęcia z tamtych czasów. Zobaczcie!

📢 Te rośliny posadź i posiej w październiku. Dla niektórych to ostatni dzwonek. Sprawdź, o czym koniecznie pamiętać Jesień nie oznacza końca sezonu dla miłośników roślin i prac w ogrodzie. Jak się okazuje, w październiku można posadzić jeszcze sporo roślin. Dla niektórych to wręcz najlepszy czas. Podpowiadamy, co warto posiać lub posadzić w październiku i na co zwrócić uwagę. 📢 Zmarła jedna z ofiar wypadku na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Charbielinem a Głuchołazami. Policjanci wyjaśniają przyczyny tragedii Jak wynika z pierwszych ustaleń policjantów z Nysy, 64-letni kierowca volkswagena miał wykonać nieprawidłowy manewr wyprzedzania i doprowadzić do czołowego zderzenia z peugeotem.

📢 Lew Opolskiej Turystyki. To nowa nagroda przyznawana przez samorząd województwa Działacze społeczni, samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy są zaangażowani w rozwój i promowanie opolskiej turystyki, mają szansę zostać laureatami nowej nagrody ufundowanej przez samorząd województwa – „Lew Opolskiej Turystyki”. Można już składać wnioski o jej przyznanie. 📢 Jesienny raj dla grzybiarzy. W lasach coraz więcej rydzów! Jak wygląda mleczaj rydz? Nie pomyl go z innymi mleczajami Za oknem resztki lata przeplatają się z oficjalną kalendarzową jesienią, a grzybiarze czekają na prawdziwy wysyp. Choć sezon na prawdziwki, maślaki czy koźlaki niedługo się skończy, dalej będzie można napełnić kosze podgrzybkami, kaniami, kurkami, czy też rydzami. Amatorzy grzybobrania z całej Polski zwracają uwagę, że warto zbierać te ostatnie, które nie są tak popularne, jak inne gatunki. Mają nie tylko cenne walory odżywcze, ale także kulinarne. Duszone rydze w śmietanie? Marynowane w słoiku? To ostatni moment, by złapać smak i zapach lasu.

📢 Odra Opole - PGE Stal Mielec. Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Odrą Opole a PGE Stalą Mielec, który zakończył się przegraną opolan 1:2. 📢 Wykonawca spod Opola wziął ponad 60 tysięcy złotych za remont dachu i zniknął. Kosztowny problem dwójki opolan Poważny problem mają przed sobą wobec zbliżającej się nieuchronnie zimy państwo Weronika i Szymon z Opola. Firma, która miała wyremontować im dach, ściągnęła starą konstrukcję dachową, po czym zabezpieczyła dom jedynie folią ochronną i zniknęła. Na dodatek razem z wykonawcą zniknęło ponad 60 tysięcy złotych, które miały zostać przeznaczone na materiały i robociznę.

📢 Pudu jadą do Opola. Opolski ogród zoologiczny rozpoczyna hodowlę jednego z najmniejszych jeleni świata Dziś (27.09) do opolskiego ogrodu zoologicznego mają przyjechać dwie samice pudu.

📢 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023. Małżeństwo z Mosznej wyróżnione w konkursie KURS na szczeblu krajowym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 30 lat organizuje konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W tegorocznej edycji Opolanie zostali wyróżnieni na szczeblu krajowym. 📢 Pianino z Goworowic pod Nysą odnalazło się 80 lat później w Hajnówce pod białoruską granicą. Nit nie wie, jak pokonało 600 kilometrów Podczas prac porządkowych w siedzibie inspekcji weterynaryjnej w Hajnówce pod Białymstokiem, odnaleziono pianino, wywiezione po wojnie ze szkoły ludowej w Goworowicach pod Nysą. Mieszkańcy Goworowic już zastanawiają się, jak ściągnąć je z powrotem do wioski.

📢 Janusz Kowalski poinformował o pozyskaniu pieniędzy na remont dworca w Głubczycach. To jego obietnica sprzed miesiąca Janusz Kowalski poinformował, że udało się pozyskać blisko 3,5 miliona złotych dotacji na I etap odbudowy dworca kolejowego w Głubczycach. Deklarację wystarania się u premiera dotacji złożył miesiąc temu po wybuchu pożaru w zabytkowym obiekcie. - Dotrzymałem słowa! Odbudujemy zabytkowy dworzec w Głubczycach - stwierdził opolski polityk Suwerennej Polski.

📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Nocne poszukiwania w Otmuchowie. 72-letni mieszkaniec miasta nie wrócił do domu. Udało się go odnaleźć Szczęśliwie zakończyły się trwające całą noc poszukiwania starszego i chorującego na zaniki pamięci mieszkańca Otmuchowa. We wtorek (26 września) nad ranem mężczyzna został odnaleziony w zaroślach na terenie Otmuchowa.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. 25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. Jacy są nasi fachowcy? Najlepsi! Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. W poniedziałek 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca. Z tej okazji zapraszamy Was do naszej galerii z najlepszymi memami, gifami i żartami o budowlańcach. Ale nie wierzcie w stereotypy! Nasi fachowcy są najlepsi. Zobaczcie i uśmiechnijcie się! 📢 Wolne Opolskie. Oto zdjęcia, które wygrały konkurs fotograficzny Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „Wolne Opolskie" zdobyły aż trzy osoby. Specjalne wyróżnienie otrzymał także 7-letni uczestnik konkursu. Zobaczcie w galerii najpiękniejsze zdjęcia.

📢 Tak wyglądały Strzelce Opolskie 15 lat temu. Niektóre miejsca trudno rozpoznać Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. To najbardziej rzuca się w oczy podczas przeglądania zdjęć Strzelec Opolskich sprzed 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - zwłaszcza korki na drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez Strzelce Opolskie. 📢 Droga ekspresowa S11. Taki będzie przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna. Przetarg został już ogłoszony [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Zainteresowanie ze strony wykonawców jest duże. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy już za cztery lata. Obwodnica Olesna już została otwarta. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Piękna Alisha Lehmann to najpiękniejsza piłkarka na świecie. Jej profil śledzi 15,2 mln osób. Za post zarabia krocie ZDJĘCIA Piękna Alisha Lehmann jest nazywana obok Any Marii Marković najczęściej nazywana najpiękniejszą piłkarką świata. Szwajcarka bije jednak Chorwatkę w mediach społecznościowych. Profil Alishy Lehmann na Instagrami śledzi ponad 15,2 mln użytkowników. To więcej niż legenda tenisa ze Szwajcarii, Roger Federer. Ta popularność może być jednak uciążliwa, a piękna piłkarka żali się, że większość jej fanów nie ogląda jej meczów. Smutek z pewnością łagodzą wielkie pieniądze, które inkasuje za każde zdjęcie, które publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Kurek, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Gwiazdor reprezentacji Polski i jego żona Anna pokochali Japonię i tam gra od trzech lat. Oprócz tego z Polską walczy o najwyższe trofea, aktualnie o mistrzostwo Europy. Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek ze swoją ukochaną żoną Anną.

📢 Edukacja, technologie, wspólnota, inwestycje i sport - prof. Marcin Lorenc przedstawił pięć punktów, które mają być filarami działań Piątka Lorenca - pod takim hasłem dziś (25 września) pod pomnikiem Brońmy Swego Opolskiego odbyło się spotkanie z prof. Marcinem Lorencem, rektorem Politechniki Opolskiej, który jako kandydat niezależny startuje do Senatu w najbliższych wyborach.

📢 Nowe fotoradary na drogach w województwie opolskim. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Zobacz, gdzie stoją Na drogach w całym województwie opolskim stanęły nowoczesne fotoradary Mesta Fusion, które mierzą jednocześnie prędkość 32 samochodów. Zamontowane zostały także fotoradary nowej generacji Multiradar CD. Zobaczcie, w których punktach na Opolszczyźnie stanęły lub jeszcze staną nowe fotoradary. 📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 24.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Najlepsze korowody dożynkowe. To niemożliwe, co wymyślili opolscy rolnicy [ZDJĘCIA] Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego. 📢 Kolej sprzedaje nieruchomości za półdarmo. Zebraliśmy dla Was najlepsze okazje. Tego nie wolno przegapić [22.09.2023] Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 22.09.2023.

📢 Długi weekend na klubowym parkiecie. To były dni gorącej zabawy w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Długi weekend to dużo okazji do zabawy! Tak było w ostatnich dniach w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"