Przegląd prasy 3.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 02.01.2024”?

Prasówka 3.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 02.01.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.01.24

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 02.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 02.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

Prasówka 3.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zderzenie dwóch samochodów na placu Konstytucji 3 Maja w Opolu Do zdarzenia doszło we wtorek 2 stycznia około godziny 18:00. Na placu Konstytucji 3 Maja w Opolu zderzyły się dwa samochody osobowe: peugeot i honda.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [3.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 3.01). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Sprawdź horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w środę 3.01.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (środę, 3.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [3.01.2024] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 To najbrzydsze podwórko w Opolu. Dziura na dziurze, śmieci przy kamienicach i bezdomni śpiący na ławce. "Czuć tu atmosferę PRL-u" Mieszkańcy kamienic przy ul. Książąt Opolskich – Sądowej – Sienkiewicza od wielu miesięcy borykają się z fatalnym stanem podwórka. Pomimo wielokrotnych interwencji w urzędzie miasta, sytuacja nie ulega poprawie. Dziś to prawdopodobnie najbrzydsze podwórko w całym Opolu.

📢 Horoskop dzienny na środę 3 stycznia 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 3 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 3.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Dino i Żabka wchodzą do opolskich wsi i miasteczek. Lokalne sklepy nie są w stanie z nimi konkurować i coraz częściej upadają Sklepy pod szyldem Dino i Żabki powstają w coraz mniejszych miejscowościach. Mieszkańcy się cieszą, ale lokalny biznes nie jest w stanie sprostać konkurencji.

📢 Urszula od lat cieszy się sympatią Polaków. Znana piosenkarka przeszła przez śmierć ukochanego. Jak teraz wygląda jej życie? Urszula dała Polakom takie przeboje, jak „Konik na biegunach”, „Dmuchawce, latawce, wiatr” czy też „Malinowy król”. Piękna, charyzmatyczna i zdolna wokalistka lata temu zawładnęła sercami Polaków i do tej pory jest nie tylko rozpoznawalna, ale i niezwykle lubiana. Niedawno obchodziła czterdziestolecie kariery. Zobacz, jak zmieniła się przez ten czas.

📢 Horoskop na pierwszą połowę stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na pierwszą połowę stycznia 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy przez pierwsze dwa tygodnie tego miesiąca u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Znamy odpowiedzi na wiele pytań!

📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 Od 16 stycznia 2024 roku wzrośnie stawka za przejazd autostradą A4 z Katowic do Krakowa. Sprawdź, ile zapłacisz Stalexport Autostrada Małopolska, spółka zarządzająca odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków, podnosi od 16 stycznia 2024 roku opłaty dla kierowców pojazdów kategorii 1 (z wyłączeniem motocykli), podróżujących tym odcinkiem, a korzystających z płatności automatycznych takich jak: A4Go, Telepass i Videotolling. Wynika to z powodu wygaśnięcia stawek preferencyjnych za płatności automatyczne. Kierowcy w punkcie poboru zapłacą 2 zł drożej, czyli 15 złotych. Jakie zmiany jeszcze się szykują?

📢 Co czeka bliźnięta, raki i inne znaki zodiaku w 2024 roku? Poznaj swój horoskop i sprawdź swoją przyszłość Horoskop roczny mówi o tym, co czeka poszczególne znaki zodiaku na przestrzeni całego roku. Zbliżające się 366 dni nie dla wszystkich będą szczęśliwe. Choć niektóre znaki mogą cieszyć się szczęściem i powodzeniem, niestety inne napotkają na swojej drodze spore trudności. Przeczytaj, jakie gwiazdy mają plany na nadchodzący rok.

📢 Pijany kierowca zasnął w aucie koło miejscowości Zimna Wódka. W alkomacie zabrakło skali Zatrzymany między 23-latek w swoim organizmie miał ponad 4 promile alkoholu. Kierującemu zostały zatrzymane prawo jazdy. Grozi mu do trzech lat więzienia, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów! Te czworonogi są uważane za najbardziej zachwycające. Jaki byłby Wasz ranking? GALERIA Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zwierzęta te wnoszą wiele dobrego w nasze życie, potrafią być wsparciem i poprawiają humor. W naszym rankingu znajdziecie najpiękniejsze rasy psów. Pamiętajcie jednak, że przy adopcji lub kupnie szczeniaka nie liczy się tylko wygląd, ale także charakter psiaka, który powinien być w miarę możliwości dopasowany do waszego, tak, byście mogli się "dogadać"!

📢 Najdroższe gospodarstwa rolne na sprzedaż na początku 2024 roku. Trzeba wydać fortunę Poznaj przykłady nieruchomości rolnych do kupienia na początku 2024 roku. Na liście są m.in. budynki wraz z 85 ha ziemi, gospodarstwo sadownicze, rybackie, plantacja borówki czy dwór. Początek roku to często okres postanowień, wyznaczania nowych celów czy życiowych zmian. Część rolników rezygnuje z prowadzenia gospodarstwa i wystawia je na sprzedaż. Dla innych to okazja, by poszerzyć działalność lub postawić na zupełnie nowy biznes. Trzeba jednak mieć zasobne konto, ponieważ te najdroższe gospodarstwa rolne kosztują miliony złotych. 📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia!

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach - władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 02.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 02.01.2024 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Do tych osób wróci karma w 2024 roku. Będą mogły się odegrać i wreszcie dopiąć swego HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Budżet Kluczborka na 2024 przyjęty. "Jest realny, zrównoważony, choć niełatwy" Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła budżet gminy Kluczborka na 2024 rok. Najwięcej samorząd wyda na oświatę i pomoc społeczną. Sporą kwotę zaplanowano również na inwestycje. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 2 stycznia 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 2 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 2.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 45 lat temu rozpoczęła się Zima Stulecia. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Pełne tajemnic fotografie z lat 1918-1944. Nikt nie wie gdzie dokładnie je wykonano Nikt nie wie gdzie, ani kiedy wykonano te tajemnicze zdjęcia. W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego zamieszczono fotografie Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk. Rozpoznajecie te miejsca? Badacze ustalili, że zostały wykonane na terenie naszego województwa.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 2.01.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Najwyższe odznaczenie dla organisty z Głuchołaz. Papież Franciszek uhonorował Jana Dolnego Papież Franciszek przyznał Medal Pro Ecclesia et Pontifice Janowi Dolnemu, który od 50 lat pełni funkcję organisty w głuchołaskiej wspólnocie parafialnej. Wkrótce nastąpi uroczyste wręczenie odznaczenia. 📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 2.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Morsy Opole potrafią zaskoczyć. Nowy rok powitali w zimnej wodzie. Ważne chwile świętują w swojej "fabryce endorfin" Ważne chwile opolskie morsy świętują w zimnej wodzie. Tak też powitali nowy 2024 rok. Śmiałkowie spotykają się regularnie na kąpielisku Bolko w Opolu. Morsowanie nazywają "fabryką endorfin". 📢 Oto horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Mężczyzna o 8 rano jechał slalomem z czteropakiem w ręku. Pijany rowerzysta dostał 2500 zł mandatu. Policja apeluje o rozwagę "Kiedy świętowanie wejdzie za mocno" - tymi słowami można podsumować zachowanie 35-letniego mężczyzny, który od świtu rozpoczął żegnanie się ze starym rokiem. Jadący rowerem mieszkaniec Raciborza został zatrzymany przez Policję. Jak relacjonują funkcjonariusze, rowerzysta jechał slalomem, a w ręku trzymał czteropak piwa. 📢 Niedziele handlowe w 2024 roku. Przez cały rok będzie tylko 7 takich niedziel, kiedy sklepy będą otwarte. Znamy dokładne daty Z roku na rok postępuje w Polsce ograniczenie handlu w niedzielę i święta. W 2024 roku będzie już tylko 7 niedziel handlowych. W pierwszym kwartale będzie zaledwie jedna taka niedziela, kiedy otwarte będą sklepy. Będzie to jeszcze w styczniu. Zobaczcie, kiedy będą niedziele handlowe w 2024 roku.

📢 Odszedł ks. Wolfgang Globisch. Zbudował duszpasterstwo mniejszości narodowych, współtworzył opolską Caritas Zmarł ks. Wolfgang Globisch. Był twórca duszpasterstwa mniejszości narodowych w Diecezji Opolskiej. Współtworzył opolską Caritas. Odszedł w 91. roku życia i 67. kapłaństwa. 📢 Sylwester 2023 w Opolu. Po nocnej zabawie, puste i mokre ulice Puste ulice i parkingi, gdzieniegdzie porzucone butelki i wypalone opakowania po fajerwerkach, napotykani pojedynczy piesi i pojazdy. Obraz Opola w poranek pierwszego dnia nowego roku jest niecodzienny. W galerii znajdują się zdjęcia z porannego spaceru pustymi i mokrymi ulicami centrum stolicy regionu. Zapytaliśmy opolskie służby, jak minęła najbardziej huczna noc roku. Czy Sylwester w Opolu minął bezpiecznie? 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 1 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 1 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 1.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Zawieźli ponad 1,5 tony darów dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. To efekt mobilizacji Opolan Zakończył się kolejny etap akcji Rodacy-Bohaterom, która organizowana jest w naszym regionie przez opolski oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen. W pierwszych tygodniach grudnia w wielu szkołach, kościołach i instytucjach na Opolszczyźnie prowadzona była zbiórka darów na rzecz Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. W ostatnich dniach dzięki pracy wolontariuszy trafiły one na Wileńszczyznę.

📢 Robert Lewandowski i jego Sylwester. Nowy Rok przywitał w trampkach, na imprezie tanecznej w Barcelonie. Z kim się bawił? Robert Lewandowski świętował Sylwestra na zamkniętej imprezie w Barcelonie. Nowy Rok 2024 przywitał z żoną Anną i gronem wspólnych znajomych. Nie bez powodu założył... trampki. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Opolski Sylwester pod Stegu Areną. Tak bawili się opolanie. Mamy zdjęcia z imprezy Po czterech latach przerwy do Opola powrócił miejski Sylwester. Zabawę pod Stegu Areną poprowadził zespół doświadczonych DJ-ów z zespołu Komodo. Wstęp był bezpłatny, a o północy niebo rozświetlił pokaz laserów. 📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek.

📢 Sylwestrowy bieg po wyspie Bolko w Opolu. Ponad 250 biegaczy na Szybkiej Piątce Jerzego Siemaszki Sylwester to ostatni dzień, aby ustanowić swój roczny rekord biegowy za 2023 rok. Z tej okazji postanowiło wziąć udział ponad 250 biegaczy z naszego regionu. W ostatni dzień 2023 roku w samo południe na opolskiej wyspie Bolko odbył się bieg III Szybka Piątka Jurka Siemaszki.

📢 Mandaty i punkty karne 2024. Kara więzienia i konfiskata auta za jazdę po alkoholu! Punkty karne znowu kasowane po roku [NOWE PRZEPISY] Od 2024 roku wchodzą w życie kolejnej surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Nie można też już wykręcić się od kary sposobami, które były dotychczas częste, a do tego skuteczne. Punkty karne od niedawna znowu kasowane są po 1 roku, ale uwaga: nie wszystkie punkty. Zapoznaj się w tym artykule z aktualnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

📢 Od nowego roku idę na dietę. Na pewno? Postanowienia noworoczne niełatwo zrealizować. Zobacz te MEMY o planach na 2024 rok! Utarło się, że przed końcem roku robimy mocne postanowienia na ten nadchodzący. Niestety, te z serii "nowy rok, nowy ja" ciężko czasem zrealizować. Trafnie ujęli to internauci. Gotowi na ból brzucha? Zobaczcie te MEMY!

📢 Szampan, fajerwerki i nieśmiertelna Maryla. Zobaczcie najlepsze memy na sylwestra! Taka noc jest tylko raz w roku. A właściwie w ciągu dwóch lat. Czy raczej to dwa lata w czasie jednej nocy? W każdym razie SYLWESTER 2023/2024 tuż-tuż. Niezależnie od tego, jakie macie plany na 31 grudnia, jak lubicie żegnać stary i witać nowy rok, wybieracie bale, wycieczki czy też domówki, bawcie się dobrze! A w dobry nastrój wprowadzą was najlepsze sylwestrowe memy, w których wszyscy przeglądamy się jak w zwierciadle. Przejdźcie do galerii, obejrzyjcie, a ze śmiechu rozbolą was brzuchy!

📢 Pomysł na weekendową wycieczkę. Bunkry i strzelnica w Lasach Barucickich. Warto pospacerować po Stobrawskim Parku Krajobrazowym [ZDJĘCIA] Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Lasach Barucickich w gminie Lubsza można natknąć się na pozostałości po poligonie należącym do fabryki Kruppa. To atrakcja dla miłośników lokalnej turystyki i świetny pomysł na wycieczkę w ostatni weekend 2023 roku.

📢 Najlepsze MEMY na Nowy Rok. Już po zabawie, nadchodzi szara rzeczywistość i bardzo długi styczeń Jak wyglądamy przed i po sylwestrowej nocy? Jakie są nasze oczekiwania, a jak wygląda rzeczywistość? Czego sobie życzymy na Nowy Rok? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w memach, które znakomicie odzwierciedlają nasze gusty, charaktery i wybory. Wybraliśmy dla Was najlepsze noworoczne memy, jakie pojawiły się w internecie. Obejrzyjcie je, klikając w zdjęcie powyżej. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką.

📢 Mocne zderzenie na Drodze Wojewódzkiej nr 423 w Zdzieszowicach. Audi źle po tym wygląda. A trasę otwarto 22 grudnia Służby ratunkowe z powiatu krapkowickiego otrzymały w czwartek (28 grudnia) w południe zgłoszenie o czołowym zdarzeniu na Drodze Wojewódzkiej nr 423 w Zdzieszowicach. 📢 Koreańczycy zainwestują w Brzegu 183 miliony złotych. Na terenach inwestycyjnych przy ulicy Małujowickiej powstanie fabryka Piąty producent stali na świecie, wytwórca rdzeni do silników aut elektrycznych, hybrydowych oraz tych napędzanych wodorem zainwestuje w Brzegu. To przełomowa inwestycja nie tylko dla miasta, ale również dla całego regionu.

📢 Trzech kuzynów pojechało na motocyklach z Byczyny do Afryki. Jednego z nich ukąsił pająk i wylądował w szpitalu Miłosz Mendel oraz Patryk i Dawid Łyczyńscy wybrali się na eskapadę życia. na motocyklach pokonali słynną trasę rajdu Paryż - Dakar, choć nie obyło się bez przygód mrożących krew w żyłach!

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach w zimowej scenerii i świątecznych dekoracjach. Wygląda pięknie na Boże Narodzenie Świąteczne dekoracje oraz bożonarodzeniowe znicze i lampki pojawiły się na grobie Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach. Gdy do tego jeszcze spadł śnieg, nagrobek piosenkarza zyskał wyjątkowy wygląd. Ale cały cmentarz w Grotnikach wyglądał w przedświąteczny wieczór magicznie! 📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów.

📢 Jan Dolny świętował 50-lecie pracy w parafii w Głuchołazach. Mówią o nim, że jest organistą z powołania We wrześniu parafia pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach świętowała 50-lecie pracy organisty Jana Dolnego. Oprawa muzyczna mszy świętych to nie jedyne jego zajęcie. Służył ludziom na wielu płaszczyznach. 27 lat temu założył chór Capricolium, który ma na koncie wiele sukcesów i udanych występów w kraju i za granicą. Był też m.in. radnym, podjął się animacji życia religijnego w lokalnej wspólnocie. W kościele w Głuchołazach nadal można usłyszeć graną przez niego muzykę. 📢 Monika Strońska z Kluczborka została I wicemiss świata! Zobaczcie, jak było na gali Miss Woman International Beauty Contest 2023 w Rzymie Monika Strońska rok temu zajęła III miejsce w konkursie Miss Europe Continental. Teraz zajęła II miejsce w konkursie Miss Woman International Beauty Contest. Logika wskazuje, które miejsce zajmie za rok w konkursie piękności. Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Wyjątkowa studniówka LO nr 1 w Opolu. Oprócz poloneza zatańczyli także walca [ZDJĘCIA] Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu bawili się na studniówce w sobotę (21 stycznia) w hotelu Arkas w Prószkowie. Oprócz tradycyjnego poloneza kilka odważnych par zatańczyło także walca wiedeńskiego. Było co podziwiać!

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

Wideo Artur Żak o tym co dzieje się obecnie w Ukrainie.