Przegląd prasy 3.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 W Opolu będzie gala bokserska. Każdy chętny może w niej stoczyć walkę! 18 maja w Mango Clubie będzie charytatywna gala bokserska Biznes Boxing Polska, czyli Gali Białych Kołnierzyków. W walce wieczoru walkę stoczą znani pięściarze, ale wcześniej walczyć może każdy! Każdy, kto wcześniej przejdzie 8-tygodniowy trening pod okiem profesjonalistów.

📢 Wołczyn Sosnowcem Opolszczyzny. Czy miasto na północy Opolszczyzny jest naprawdę miastem-memem? Tak jak Sosnowiec jest miastem-memem na Śląsku, tak niektórzy na Śląsku Opolskim śmieją się z Wołczyna. Oczywiście, że nie mają racji, chociaż miasto z prohibicją nie jest całkiem typowe. Sami zobaczcie te memy.

📢 Wybory 2024. Jan Chabraszewski z PiS został kandydatem na burmistrza Strzelec Opolskich Lider strzeleckich struktur Prawa i Sprawiedliwości będzie ubiegać się o stanowisko burmistrza Strzelec Opolskich. Jan Chabraszewski ogłosił swoją decyzję podczas piątkowej konferencji. Przedstawił także kandydatów na radnych. 📢 Węże, jaszczurki, żaby i pająki w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. "Nie mruczą, ale też je można kochać" W sobotę (2 marca) w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu zagościły egzotyczne okazy zwierząt z odległych zakątków świata, a także przepiękne minerały i kamienie szlachetne oraz biżuteria.

📢 Konkurs na najpiękniejsze kroszonki i pisanki w skansenie w Bierkowicach. Było co podziwiać! W sobotę (2 marca) w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach można było poczuć, że Wielkanoc tuż, tuż. Odbył się tam konkurs na najpiękniejsze kraszanki i pisanki. 📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku.

📢 Wybory 2024 w Kluczborku. To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej. Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech Przez lata podział polityczny w Kluczborku był stały: Jarosław Kielar był burmistrzem, a Piotr Pośpiech starostą. W poprzednich wyborach ugrupowanie Jarosława Kielara przejęło jednak władzę w powiecie. Teraz Piotr Pośpiech chce przejąć władzę w gminie. Zapowiada się ostra rywalizacja. Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 W Bogdańczowicach powstało centrum rolnictwa precyzyjnego. Ależ tam jest sprzęt! Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Bogdańczowicach mogą już korzystać z supernowoczesnego centrum do nauki rolnictwa precyzyjnego. Inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Nieudany napad na kantor walut w Niemodlinie. Sprawca uciekł. Szuka go policja W piątek (1 marca) w Niemodlinie zamaskowany mężczyzna chciał obrabować kantor walut. Spłoszyła go pracownica punktu. Policja prowadzi na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze.

📢 Stary Grodków to symbol komunistycznego bestialstwa. Uroczystość 1 marca. Co dalej z poszukiwaniami IPN? W piątek 1 marca "Polana Śmierci" w lesie pod Starym Grodkowem zgromadziła liczne grono ludzi, w tym sporo młodzieży, chcących w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddać hołd uczestnikom Powstania Antykomunistycznego. To jedno z najbardziej symbolicznych miejsc kaźni Polaków w czasie powojennego reżymu stalinowskiego. Uroczystość zorganizowała Delegatura IPN w Opolu we współpracy ze stowarzyszeniem "Kryptonim T-IV". Czy cięcia budżetowe IPN zagrażają dalszym pracom poszukiwawczym? Czy i kiedy poszukiwacze wrócą na Opolszczyznę? O to zapytaliśmy wiceprezesa IPN dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, który uczestniczył w wydarzeniu.

📢 Lądowanie LPR w Górach Opawskich. Śmigłowiec wezwano do nagłego zachorowania Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował w Jarnołtówku pod Kopą Biskupia. Lotniczą pomoc wezwała załoga karetki pogotowia.

📢 Dąb z Opolszczyzny rywalizuje o miano Drzewa Roku 2024. Dąb Centawiański z gminy Jemielnica jednym z najpiękniejszych drzew w Polsce Komisja konkursowa wybrała 16 finalistów konkursu Drzewo Roku w Polsce. Jedno jedyne Drzewo Roku 2024 zostanie wybrane w drodze głosowania przez internautów. Jednym z kandydatów jest Dąb Centawiański z opolskiej Centawy.

📢 Wyższy ekwiwalent dla strażaków – ochotników. Gminy po dwóch latach muszą zaktualizować obecne stawki Minęły dwa lata od wprowadzenia ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach. Rady gmin powinny się teraz zastanowić, czy nie należy stawek podwyższyć.

📢 Zimowe transfery piłkarskie w czołowych klubach Opolszczyzny. Kto przybył, a kto ubył? Prezentujemy zestawienie zimowych ruchów kadrowych, jakie zaszły w piłkarskich klubach z Opolszczyzny rywalizujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Informacje o transferach w każdej z ekip znajdziecie w załączonej galerii. Będziemy je na bieżąco aktualizować. 📢 Kryzys w Polsce 2050. Kampania wyborcza Adama Gomoły i jego ludzi idzie jak po grudzie W przededniu wyborów samorządowych lokalne struktury Polski 2050 są w rozsypce. Zamiast jedności i nowej jakości, partia Szymona Hołowni zmaga się z kryzysem przywódczym i wewnętrznymi sporami. 📢 PiESEL, czyli elektroniczna tożsamość dla każdego czworonoga. Opole jest „za” Ogólnopolski obowiązek rejestracji psów i kotów w elektronicznej bazie danych. Uchwałę popierającą taką inicjatywę przyjęli radni miasta Opola. To rozwiązanie miałoby poprawić bezpieczeństwo zarówno zwierząt, jak i ich właścicieli.

📢 To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań Okazją do zorganizowania konferencji pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" było 25-lecie powiatu. Ale ta impreza ma na stałe wejść do kalendarza, bo dzięki niej pomysłowe kobiety czyni z całe okolicy nie tylko mogą się poznać, ale także rozpocząć ze sobą współpracę.

📢 Zmiany kadrowe w nadleśnictwach Opolszczyzny. Odwołano dwóch nadleśniczych w Turawie i Kluczborku Franciszek Kiepura i Jarosław Żaba zostali w ubiegłym tygodniu odwołani ze stanowisk nadleśniczych. Nadleśniczym w Kluczborku został dotychczasowy zastępca Robert Pyrkosz. 📢 Paradoks płacowy. Statystycznie zarabiamy sporo, ale pracę można znaleźć za minimalne wynagrodzenie 7168 złotych brutto – tyle według wyliczeń GUS wynosiła w styczniu średnia pensja w województwie opolskim w sektorze przedsiębiorstw. To oznacza, że osoba pracują na podstawie umowy o prace dostawała miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 5,2 złotych netto - na rękę. 📢 W Kluczborku cuchnąca ciecz płynęła rowami do Stobrawy. Prawdopodobnie były to ścieki W Kluczborku biały ściek o uciążliwym zapachu przez kilkanaście dni utrzymywał się w rowach melioracyjnych łączących się ze Stobrawą na obszarze „Natura 2000”. Interweniowały instytucje zajmujące się ochroną środowiska oraz straż pożarna i policja.

📢 Wodny Świat w Opolu. W opolskim zoo zamieszkały rekiny, płaszczki i mureny. 1 marca wielkie otwarcie Już w najbliższy piątek (1 marca) otwarcie wartego 25 milionów złotych w ogrodzie zoologicznym w Opolu. W nowym pawilonie w opolskim zoo zobaczycie ryby z całego świata. 📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz Ani jednego samochodu; a o korkach przez wypadek, natężenie ruchu czy przed wjazdem na bramki to już nie wspominając. Dziś trudno uwierzyć, ale tak naprawdę wyglądała autostrada A4 pod Wrocławiem. Wybrukowana i pusta, chyba, że odbywały się zawody kolarskie. Koniecznie zobacz archiwalne zdjęcia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku.

📢 Nauczyciele z całego regionu odebrali wyróżnienia w Plebiscycie Edukacyjnym. To forma docenienia i podziękowania za ich pracę Gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Nowej Trybuny Opolskiej odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. W środę przyznano tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli i szkół.

📢 Opuszczona nastawnia PKP pod Kluczborkiem. Miało tu być Muzeum Kolejnictwa, a jest tylko opuszczone miejsce dla wandali Jeszcze 20 lat temu jeździły tymi torami pociągi na linii z Kluczborka do Fosowskiego. Później planowano otworzyć tutaj Muzeum Kolejnictwa. A jest tylko opuszczony, niszczejący i ciągle niszczony ponury budynek. Zobaczcie, jak wygląda w środku opuszczona nastawnia kolejowa pod Kluczborkiem. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Kolejne przetargi Agencji Mienia Wojskowego [20.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [20.02.2024]

📢 Nowy stadion w Opolu rośnie w oczach. Obiekt jest już oszklony i zadaszony. Teraz powstają drogi oraz parkingi Nowy stadion w Opolu ma pomieścić 11 600 widzów, a pod trzema trybunami mieścić się będą pomieszczenia dla piłkarzy, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety. 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Tak wypoczywano kiedyś na Opolszczyźnie. Turawa, Otmuchów, Opole, Głuchołazy czy Góry Opawskie Tłumy ludzi nad Jeziorem Otmuchowskim i na kąpielisku w Pokrzywnej. Mnóstwo żaglówek na Jeziorze Dużym w Turawie. Zabawa na placach zabaw i oglądanie wydarzeń sportowych - to były wakacyjne atrakcje sprzed ponad 50 lat. Niby to samo, co obecnie, ale jednak inaczej. Sami zobaczcie.

