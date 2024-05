Przegląd prasy 30.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop codzienny na czwartek 30 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec”?

📢 Zróbmy wszystko, by walcownia w Zawadzkiem przetrwała! Jak odejdą ludzie, to zostaną gruzy Problem zapowiedzianej przez właścicieli likwidacji Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem omawiano dziś podczas nadzwyczajnego posiedzenia połączonych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu. Choć służby socjalne mają szereg pomysłów jak zaradzić bezrobociu zwalnianych pracowników, to argumenty przeciw likwidacji firmy są ważkie.

Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Ale miał intuicję! Funkcjonariusz z Wołczyna rozpoznał sprawcę napadu. Przestępca trafił za kratki Zamaskowany mężczyzna na stacji benzynowej w sąsiednim powiecie groził ekspedientce bronią palną i zażądał wydania wszystkich pieniędzy z kasy. Liczył na to, że przestępstwo ujdzie mu płazem. Ale rozpoznał go szef policjantów z Wołczyna. 📢 Kształtna Ewa Swoboda pręży swoje wytatuowane ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i utalentowana Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej: Będziemy mieszać węgiel z biomasą. Innego wyjścia nie ma Część dyrektorów banków mi mówi wprost, że w 2028 roku, czyli raptem już za cztery lata, nie będą prowadzić rachunków bankowych firmom, które mają coś wspólnego z węglem - mówi Artur Pawlak, prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej.

📢 Nowe informacje w sprawie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W czerwcu nie zdążą z otwarciem Hotel Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie miał zostać otwarty w czerwcu 2024 r. Tak się raczej nie stanie. - Dostaliśmy wniosek o przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 800 plus: Część rodziców w środę dostanie pieniądze. Reszta poczeka. Co z wnioskami? Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty świadczenia 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2025 r. Już w środę na konta rodziców i opiekunów trafiło ponad pół miliarda złotych, a w przyszłym tygodniu planowane są kolejne przelewy. 📢 Więcej policji na drogach. To będą sprawdzać podczas kontroli drogowych Od środy 29 maja w związku z wyjazdami na długi weekend, na drogach pojawi się więcej policjantów, którzy będą sprawdzać m.in. prędkość pojazdów - poinformował PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Wzmożone kontrole potrwają do poniedziałku 3 czerwca.

📢 Ostrzeżenie GIS 29.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 29.05.2024 Ostrzeżenie GIS 29.05.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Maks na starcie, czyli nowe władze samorządowe ustalają swoje wynagrodzenia Kilku radnych z Otmuchowa na starcie kadencji „dla oszczędności” chciało obniżyć wynagrodzenie nowego burmistrza w stosunku do poprzednika. Zostali przegłosowani. Nowi samorządowcy raczej podnoszą sobie wynagrodzenia. 📢 Politechnika Opolska na Liście Szanghajskiej. Jest jedną z trzech najlepszych uczelni sportowych w Polsce Lista Szanghajska to prestiżowe zestawienie uczelni prowadzących badania naukowe z obszaru sportu, najważniejszy, światowy ranking nauki o sporcie. Znalazły się na niej tylko trzy uczelnie z Polski, w tym Politechnika Opolska. 📢 W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa 1500 posiłków dziennie ma wydawać nowa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Na jej powstaniu skorzystają głównie dzieci z publicznych szkół i przedszkoli, ale też emeryci i osoby z niepełnosprawnościami. Dobre, tradycyjne jedzenie ma też jednak zapewnić ruch komercyjny.

📢 Asia Kalitan wraca do Mediolanu. Modelka z Kluczborka chce podbić stolicę mody 22-letnia modelka z Kluczborka ma za sobą przerwę w karierze z powodu tragedii rodzinnej. Dzisiaj wylatuje do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt. Jeszcze w tym roku chce też trafić na sesje modelingowe w Nowym Jorku.

📢 Wszyscy byli zwycięzcami. Uczniowie z całej Opolszczyzny rywalizowali w Kluczborku podczas Korczakiady Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku była gospodarzem Korczakiady, czyli sportowej rywalizacji szkół z województwa opolskiego. Wzięło w niej udział ponad 120 zawodników. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Marszałek Buła zabezpieczył milion euro dla zwalnianych pracowników Walcowni Rur w Zawadzkiem. Posłużą na szkolenia i przekwalifikowanie Marszałek Andrzej Buła zabezpieczył milion euro na działania adaptacyjne dla 435 pracowników Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem, którzy stracą pracę w wyniku zwolnień grupowych. Jutro, 29 maja, odbędzie się specjalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, mające na celu omówienie dalszych działań i możliwości wsparcia dla zwalnianych pracowników.

📢 Dwa spotkania dzielą Odrę Opole od spełnienia marzeń w postaci awansu do PKO Ekstraklasy Odra Opole w czwartek (30.05) rozpocznie udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Jeśli chce w niej zagrać, w trzy dni musi wygrać w zupełnie różnych zakątkach Polski. 📢 Ukradł na ulicy całą emeryturę 84-letniej kobiecie. Wykorzystał jej łatwowierność To przestępstwo budzi szczególną odrazę, bo jego ofiarą padła 84-letnia samotna kobieta. Przestępca wykorzystał jej łatwowierność i ufność.

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. Tak przed laty bawiliście się w tej największej dyskotece na Opolszczyźnie. Znajdźcie się na zdjęciach Dziś prezentujemy zdjęcia z kolejnej kultowej dyskoteki w województwie opolskim, tym razem Discopexu A4 w Pietnej pod Krapkowicami. 📢 Pogoń za pijanym kierowcą seata, który taranował motocyklistów. Miał ponad 3 promile Do scen jak z filmów akcji doszło w sobotę 25 maja, po godzinie 19:00. To wówczas opolskie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Małych w powiecie opolskim.

📢 Wojsko wietrzy magazyny. Armia sprzedaje samochody, elektronarzędzia, sprzęt ogrodowy i wiele innych rzeczy. 27.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 27.05.2024 r.

📢 Nowe fotoradary robią zdjęcia na drogach Opolszczyzny. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Sprawdź, gdzie stoją Nowe fotoradary wykrywają i rejestrują nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry kierowców. Nowoczesne urządzenia do mierzenie prędkości śledzą jednocześnie do 32 samochodów naraz, na odcinku aż 200 metrów. Sprawdziliśmy, w których miejscach w województwie opolskim zostały ustawione.

📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta. 📢 Kochamy nasze mamy! Z okazji Dnia Matki nasi czytelnicy przysłali nam zdjęcia ze swoimi mamami Poprosiliśmy naszych czytelników, aby przysłali nam zdjęcia z mamami. „Moja najukochańsza Mamunia" - piszą nasi czytelnicy. Zobaczcie także wyniki ankiety z pytaniem „Za co kochasz swoją mamę?.

📢 Do tych restauracji opolanie najczęściej jeżdżą w niedzielę. Polecili je internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli w Polsce bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

📢 Rynki opolskich miast są przepiękne. Wszystkie robią niesamowite wrażenie. My jednak wybraliśmy tej najlepsze Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny.

📢 Tak Nysa bawiła się z okazji swojego święta! Koncerty, jarmark i występy. Imprezę zakończyła Margaret Koncertem Margaret zakończyły się w sobotę (25 maja) dwudniowe obchody Dni Nysy. W tym roku impreza toczyła się w dwóch miejscach równolegle i choć widmo nadchodzącej nawałnicy mogło pokrzyżować plany organizatorów zabawa była wyśmienita. 📢 Trwają XIV Opolskie Spotkania Fantastyczne. Tu poczujesz się jak postać z anime. Skosztujesz dobrej zabawy, a nawet… prawdziwego świerszcza W sobotę (25 maja) Opole zamieniło się w prawdziwą stolicę fantastyki. XIV edycja Opolskich Spotkań Fantastycznych, organizowana przez Stowarzyszenie OKF Fenix, przyciągnęła tłumy miłośników literatury, gier, cosplayu i wszystkiego, co wiąże się z szeroko pojętą fantastyką.

📢 Horoskop na czerwiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na czerwiec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w przyszłym miesiącu i jak zareagować na pojawiające się szanse i problemy? Wróżka Expiria przygotowała horoskop na ten czas. 📢 Rusza remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia Odcinek ulicy Wrocławskiej w Opolu, o którym tu mowa, jest z jednym z najbardziej zniszczonych w mieście po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Dlatego potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni. 📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Ta modelka z Opolszczyzny robi karierę w świecie. Asia Kalitan na pokazach w Indiach i Mediolanie 21-letnia modelka z Kluczborka na pierwszych w swoim życiu kontraktach modelingowych była w New Delhi oraz w Mediolanie. Można ją też oglądać w telewizyjnych reklamach. Dwa lata temu zdobyła tytuły Miss Dolnego Śląska oraz Miss Mazowsza, a to otwarło jej drzwi do świata modelingu. 📢 Kwietne dywany na Boże Ciało 2022. Mieszkańcy wsi Klucz, Olszowa, Zimna Wódka i Zalesie Śląskie upiększyli ulice i zbudowali ołtarze Mieszkańcy Klucza, Olszowej, Zimnej Wódki i Zalesia Śląskiego niedaleko Strzelec Opolskich podtrzymują tradycję od około 150 lat. W tym roku po raz pierwszy układali kwietne dywany pod patronatem UNESCO - tradycja trafiła bowiem niedawno na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.