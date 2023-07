Przegląd prasy 30.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bitwa o twierdzę Nysa. Srogi generał Van Damme znowu zdobył umocnienia bronione przez pruski garnizon”?

Prasówka 30.07: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Bitwa o twierdzę Nysa. Srogi generał Van Damme znowu zdobył umocnienia bronione przez pruski garnizon 150 rekonstruktorów historycznych walczyło o twierdzę w Nysie. W sobotni wieczór po raz kolejny wygrały wojska napoleońskie, jednak w czasie takich „bitew" nikt do końca nie trzyma się scenariusza.

📢 Międzynarodowa wystawa psów rasowych w Mosznej. Przyjechało ok. 3000 psich piękności z niemal całej Europy i USA Na terenie parku przy Zamku w Mosznej trwa 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Przyjechało prawie 3000 psich piękności z kilkunastu krajów, w tym wiele bardzo utytułowanych.

📢 To wielkie święto miłośników militariów. Na poligon w Opolu-Winowie przyjechały czołgi, wozy bojowe, amfibie. Trwa zlot Tarcza 2023 Do niedzieli 30 lipca na poligonie w Opolu-Winowie potrawa zlot Tarcza 2023. To wielkie święto miłośników militariów. W akcji można podziwiać czołgi, transportery opancerzone, amfibie i inne wozy bojowe różnej maści. Wstęp jest darmowy. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 30 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na niedzielę 30 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 30.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Nowe drogi z rządową dopłatą. Wsparcie dostaną również powstające linie autobusowe. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy 8,5 miliona złotych na dwa rodzaje zadań realizowanych przez opolskie samorządy. W opolskim urzędzie wojewódzkim podpisano umowy na dofinansowanie budowy i remontów dróg oraz przewozów PKS.

📢 W Turawie będą świętować półmetek wakacji. Przewidziano atrakcje dla całych rodzin. Każdy znajdzie coś dla siebie Moc atrakcji czeka na mieszkańców gminy Turawa już w najbliższą niedzielę, tj. 30 lipca br. na Jeziorze Średnim. Atrakcje dla dzieci, Miasteczko Profilaktyczno - Edukacyjne, Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, ARM RACE Turawa, a to tylko część zaplanowanych atrakcji.

📢 Lista 100 najbogatszych Polaków. Oto najbardziej majętne osoby w Polsce. Lider bez zmian Jak co roku, ukazała się lista stu najbogatszych Polaków, którą przygotowuje "Wprost". Kto tym razem znalazł się na szczycie? Lider pozostał bez zmian. 📢 4 etap Tour de Pologne na Opolszczyźnie. Meta w centrum Opola. Będzie dużo utrudnień drogowych W sobotę 29 lipca w Poznaniu wystartuje jubileuszowy 80 wyścig kolarski Tour de Pologne, największa impreza kolarska w Polsce. We wtorek 1 sierpnia kolarze przejadą przez Opolszczyznę. Zobaczymy wielkie sportowe widowisko, ale musimy się pogodzić z utrudnieniami na drogach.

📢 Brakuje nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Na Opolszczyźnie mamy ponad 800 wakatów Na Opolszczyźnie brakuje nauczycieli m.in. wychowania przedszkolnego, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i nauczycieli wspomagających. Największe braki są w stolicy regionu.

📢 Takie są zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac na poszczególnych stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Gmina Strzelce Opolskie chce sama wybudować obwodnicę wartą 250 mln zł. Samorząd zawnioskował o dotację z "Polskiego Ładu" Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję o wartości 250 mln zł. Samorząd planuje na własną rękę wybudować obwodnicę dla miasta.

📢 Jest szansa na nowe spółdzielcze mieszkania w Kluczborku w atrakcyjnej lokalizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku powraca do pomysłu budowy bloków. Niedawno ogłosiła przetarg. Gdyby doszło do ich powstania, byłaby to pierwsza taka inwestycja od ponad 30 lat. 📢 Długie sukienki na lato w stylu Skibińskiej, Cichopek i Wieniawy. Propozycje dla kobiet w różnym wieku, które sprytnie maskują mankamenty Długie sukienki to idealna stylizacja na lato. Do wyboru jest mnóstwo kolorów i fasonów. Z pewnością każda z was wybierze coś dla siebie. My przyjrzeliśmy się, na jakie modele postawiły polskie celebrytki, takie jak Ewa Skibińska, Katarzyna Cichopek i Julia Wieniawa.

📢 Znamy pełną kadrę Uni Opole na przyszły sezon. Klub ogłosił ostatnią zawodniczkę Można śmiało powiedzieć, że w drużynie Uni Opole doszło do kadrowej rewolucji. W składzie dziesiątego zespołu ubiegłego sezonu Tauron Ligi pozostało tylko pięć siatkarek, podczas gdy opuściło go aż siedem zawodniczek. Najgłośniejszym transferem opolskiego klubu było pozyskanie atakującej Katarzyny Zaroślińskiej-Król.

📢 Tajemnicze ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy. To resztki osady Bursztet. Co się stało z jej mieszkańcami? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Pierwsza droga ekspresowa na Opolszczyźnie już otwarta. Prezentuje się imponująco Od poniedziałku 24 lipca kierowcy mogą już jeździć nowo wybudowaną obwodnicą Olesna, która stanowi fragment drogi ekspresowej S11 łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Jej budowa trwała ok. 2 lata i kosztowała 800 mln zł. 📢 Najlepsze ogłoszenia o pracę jakie znajdziesz w sieci. Kiedy oczekiwania mocno rozjeżdżają się w rzeczywistością Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 25.07.2023. 📢 Dziś otwarcie nowej drogi ekspresowej. To 25-kilometrowy odcinek nowoczesnej trasy, która ułatwi m.in. dojazd nad Bałtyk Obwodnica Olesna jest częścią pierwszej na Opolszczyźnie drogi ekspresowej. Jej koszt wyniósł 767,9 mln złotych, z tego aż 411 mln pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Droższa była tylko budowa opolskiego odcinka autostrady A4.

📢 Rzeka nagle znika w ziemi. Wyjątkowa konstrukcja hydrotechniczna w Kędzierzynie-Koźlu Niezwykła budowla hydrotechniczna powstała 80 lat temu, kiedy zbudowano Kanał Gliwicki. Rzeka Kłodnica przepływa pod dnem kanału.

📢 Master Truck Show 2023 przeszedł do historii. Za najpiękniejszą ciężarówkę całego zlotu uznano szwajcarski zestaw Purple Rain Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można było podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Były też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle. 📢 Transfery piłkarskie na Opolszczyźnie w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [AKTUALIZACJA] Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane. 📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Tour de Pologne znowu przejedzie przez Opolszczyznę. Znamy dokładną trasę czwartego etapu Meta czwartego etapu 80. edycji kolarskiego wyścigu Tour De Pologne będzie zlokalizowana w Opolu. Wcześniej czołowi kolarze świata przemierzą również spory kawałek naszego regionu. 📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP Opole Główne. Znika stary bruk, widać już przyszłe klomby i alejki spacerowe Tak postępują prace przy przebudowie placu dworcowego w Opolu. Koszt inwestycji wynosi ponad 12 mln złotych. Dzięki temu miasto zyska kolejny zielony zakątek i wizytówkę, którą zobaczą goście zaraz po wyjściu z dworca czy centrum przesiadkowego.

📢 Jeziora Turawskie 2023. Sezon turystyczny rozpoczęty. Są m.in. nowe smażalnie ryb, restauracje i bary oraz atrakcje turystyczne Tłumy turystów odwiedzają Jeziora Turawskie. W nadchodzącym sezonie turyści mają do dyspozycji nowe smażalnie ryb, restauracje oraz bary. Są też kolejne atrakcje turystyczne.

📢 Janusz Kowalski poza rządem. Te MEMY pokazują, że internauci nie zapominają: "Weto albo śmierć" i "Trzeba być twardziszonem" Janusz Kowalski nie jest już wiceministrem aktywów państwowych. Jego dymisję podpisał premier Mateusz Morawiecki. Opolski poseł Solidarnej Polski wsławił się hasłem "Weto albo śmierć!" przy okazji konfliktu Polski i Węgier z Unią Europejską. Internauci tymi memami udowadniają, że długo nie dadzą mu o tym zapomnieć. Tak jak i o innych jego działaniach.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

