Przegląd prasy 30.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Oto modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

Prasówka 30.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Perła Dolnego Śląska - idealna opcja na jesienną wycieczkę! Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku nazywany jest perłą. Dodajmy, że nie jest to nazwa na wyrost. Obiekt przyciąga tłumy turystów, a co równie ważne - systematycznie odzyskuje swój dawny blask. Naszym zdaniem to bez wątpienia idealne miejsce na jesienną wycieczkę, tym bardziej, że znajduje się niecałą godzinę drogi z Wrocławia. Zobaczcie zdjęcia i przeczytajcie więcej na temat pałacu Marianny Orańskiej. 📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 roku. Oto wysokość opłaty abonamentowej Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc.

📢 Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 30.09). Które znaki zodiaku nie ucieszą przewidywania gwiazd? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w sobotę 30.09.2023. Czy Cię to ucieszy? Przeczytaj horoskop na jutro (sobotę, 30.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Niesamowity Dolny Śląsk: mniej znane i intrygujące miejsca. Tajemnicze cmentarzysko, wulkaniczne pozostałości i pałacowe ruiny Województwo dolnośląskie przez większość mieszkańców Polski uważane jest za najbardziej urokliwe w kraju. Jest w tym sporo racji – pełno tam zamków i innych zabytków, są także zapierające dech krajobrazy i malownicze ścieżki prowadzące na górskie szczyty. Atrakcji jest tam tak wiele, że ciężko zobaczyć je wszystkie. Jeśli chcecie poznawać ten region poza utartymi szlakami, poznajcie niesamowite i mniej znane miejsca na Dolnym Śląsku: oto tajemnicze cmentarzysko, wulkaniczne pozostałości i pałacowe ruiny.

📢 Rozbudowa autostrady A4 pod Wrocławiem. Jest ostateczna decyzja w sprawie wariantów! To sprawa, która od dłuższego już czasu budzi wielkie emocje wśród kierowców! Rozbudowa autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem a Legnicą. Czy istniejącą dziś drogę należy rozbudować do trzech pasów (plus pas awaryjny) w każdą ze stron w istniejącym dziś przebiegu, czy też droga powinna mieć zupełnie nowy korytarz i przebieg pod Wrocławiem? Od 2022 roku toczyły się konsultacje, spotkania, protesty wielu stron w tej sprawie. W końcu w piątek - 29 września, przez kilka godzin obradowała specjalna komisja - KOPI, czyli Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA. Co ustalono?

📢 Na politechnice ma powstać centrum badawczo-rozwojowe dla sportowców i naukowców Urząd marszałkowski przekazał Politechnice Opolskiej 160 tys. zł dotacji na wykonanie koncepcji centrum badawczo-naukowego, które ma powstać na terenie kampusu. Na konferencji przed kampusem uczelni nie było rektora politechniki, czyli profesora Marcina Lorenca. - Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, że obdarowany nie wie o konferencji prasowej i w niej nie uczestniczy – mówił prof. Marcin Lorenc. – Komentarz nasuwa się sam: to kampania wyborcza.

📢 Tyle składek musisz zgromadzić, żeby dostać godziwą emeryturę. Ile jeszcze ci brakuje? Sprawdź szczegóły! Wysokość emerytur spędza sen z powiek nie tylko seniorom, a temat emerytur stażowych wraca w ostatnich dniach tym częściej. Rząd planuje zachęcać do dłuższej pracy, ale pozostawia seniorom także możliwość wyboru. Sprawdzamy, jaka wysokość składek da godziwą kwotę emerytury? Jakie to kwoty? I czym jest turystyka emerytalna? 📢 Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało wybuchowe laboratorium w małopolsce. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Opolu Policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z SPKP w Krakowie, zatrzymali mężczyznę, u którego zabezpieczyli 27 jednostek broni palnej, ponad 2,2 tys. sztuk amunicji, ponad 6 kg prekursorów materiałów wybuchowych, kilkanaście kg materiałów o właściwościach wybuchowych, urządzenie służące do zdalnej detonacji, 67 szt. zapłonników, a także ponad milion złotych w gotówce. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Opolu.

📢 Jak modnie urządzić mieszkanie w bloku? Musisz zobaczyć to na zdjęciach. Też możesz zamieszkać w takich wyjątkowych wnętrzach To przytulne mieszkanie w stolicy zlokalizowane jest na najwyższym piętrze. Właściciel wygrał los na loterii, bo może napawać się wyjątkowym widokiem z okien na korony drzew. Zobacz, jak architekci przeprojektowali wnętrze, żeby nie tylko zyskać przestrzeń, ale też cieszyć oczy zielenią w sercu miasta. Projektanci udowadniają, że warto zdecydować się czasem na generalny remont i wyburzenie ścian, żeby zyskać wyjątkową przestrzeń do życia.

📢 Ekstraklasowicz rywalem Stali Brzeg w II rudzie Fortuna Pucharu Polski Stal Brzeg, czyli jedyny reprezentant Opolszczyzny pozostały na placu boju Fortuna Pucharu Polski, poznała rywala w 1/16 finału. To ekstraklasowa Warta Poznań. 📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Do dziś nie wiadomo kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Rysopisy osób NN i ZDJĘCIA Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 29.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Aż 50 zabytków z terenu Opolszczyzny dostało dotację [LISTA] 3248 inwestycji za blisko 1,8 miliarda złotych - tak wyglądać będzie II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Aż 50 zadań zostanie wykonanych w województwie opolskim. Zobaczcie listę inwestycji i kwoty przyznanych dotacji.

📢 Filharmonia Opolska to nie tylko muzyka poważna. Przedstawiono harmonogram nowego sezonu 2023/2024. Mają ofertę dla każdego Filharmonia Opolska przedstawiła plany na rozpoczynający się sezon. W programie są nie tylko koncerty symfoniczne, ale też występy kameralne, propozycje dla rodzin i zajęcia artystyczne, czy też propozycje nieco lżejsze, jak koncerty muzyki filmowej. Każdy znajdzie swoje miejsce podczas uczty muzycznej. 📢 Rekordowe środki na opolskie drogi. Rządowy fundusz szansą dla opolskich dróg Dobre i bezpieczne drogi lokalne to nie tylko lepszy komfort jazdy, wzrost bezpieczeństwa, ale również szansa na nowe inwestycje i miejsca pracy. Bo dobre drogi są najważniejsze dla mieszkańców, ale i dla potencjalnych inwestorów - mówi Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski.

📢 Rajd lamborghini pasem awaryjnym autostrady A4 pod Brzegiem. Pirat drogowy namierzony Lamborghini należy do firmy leasingowej. Policjanci ustalili, że jechał nim 28-letni mieszkaniec województwa śląskiego.

📢 III Forum Rozwoju Regionalnego w Opolu. Rozmawiano o współpracy samorządu i rządu oraz priorytetach dla rozwoju Opolszczyzny III Forum Rozwoju Regionalnego odbyło się w czwartek, 28 września. Przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, ale też biznesu i nauki spotkali się w Opolu, by rozmawiać na temat przyszłości Opolszczyzny i kierunków rozwoju regionu. Przy tej okazji wręczono kilkadziesiąt odznaczeń, medali, dyplomów dla mieszkańców Opolszczyzny zasłużonych w obszarach biznesu, rolnictwa, turystyki i edukacji. Obszerna fotorelacja z inauguracji wydarzenia i uroczystego odznaczania Opolan znajduje się w galerii. 📢 Kolejni nielegalni imigranci zatrzymani na Opolszczyźnie. 43 Syryjczyków jechało na pace samochodu ciężarowego. Problem narasta W samochodzie zatrzymanym w okolicy Niemodlina byli mężczyźni i dzieci w wieku od około 10 do 15 lat. Ciężarówką kierował natomiast Polak, który miał już cofnięte prawo jazdy. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające.

📢 Stal Brzeg kontra Raków Częstochowa lub Legia Warszawa? Teraz to już możliwe! W piątek (29.09) o godz. 12 odbędzie się losowanie 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Dowiemy się tym samym, z kim w tej fazie zagra Stal Brzeg. Być może będzie nas czekać na Opolszczyźnie prawdziwe piłkarskie święto. 📢 W Opolu oddano do użytku nową drogę. Połączyła ulice Prószkowską i Krapkowicką. Trakt powstał w ramach budowy marketu Aldi W południowej części Opola powstała nowa droga. Odcinek o długości 200 metrów połączył ulice Krapkowicką i Prószkowską. Łatwiejszy będzie dojazd m.in. do budowanego marketu, centrum przesiadkowego czy nowego przedszkola.

📢 Ta sieć handlowa chce sprzedać swoje sklepy. Grupa ogłosiła decyzję: wycofuje się z Polski Grupa SPAR ogłosiła decyzję o zamiarze sprzedaży biznesów prowadzonych przez SPAR w Polsce. Trwają poszukiwania potencjalnego inwestora. Sieć ma obecnie w Polce 212 sklepów detalicznych. Ponadto posiada firmę produkującą dania gotowe oraz dwa centra dystrybucyjne obsługujące region południowej i środkowej Polski.

📢 Grzybobranie? Te 10 zasad powinien znać każdy śląski grzybiarz! Bez tej wiedzy nie wybieraj się do lasu. Co trzeba wiedzieć? Trwa sezon grzybowy. Wielu z nas planuje chociaż jedną wycieczkę do lasu w poszukiwaniu grzybów. Szczególnie w dni weekendowe można zobaczyć większą ilość osób urządzających wycieczki w ich poszukiwaniu. Decydując się na wizytę w lesie powinniśmy znać podstawowe zasady każdego grzybiarza. Bez podstawowej wiedzy możemy narazić siebie i innych na uszczerbek w zdrowiu, a nawet i śmierć. Wiele z tych zasad może uratować nas przed zatruciem. Poznaj 10 najważniejszych reguł!

📢 Ile wynoszą wojskowe emerytury? Sprawdzamy, jakie są świadczenia byłych żołnierzy Wcześniejsza emerytura to coś, o czym wielu z nas myśli już na etapie wyboru przyszłego zawodu. Niektóre profesje umożliwiają skorzystanie z preferencyjnych zasad pobierania emerytury. Czy wojskowi i żołnierze też mogą liczyć na wysokie emerytury i inne świadczenia? Sprawdzamy i przyglądamy się, jakie obowiązują zasady.

📢 Pomysł na jesienną wycieczkę. Tajemnice zamku w Niemodlinie czekają na odkrycie Pomysł na jesienną wycieczkę? Odkryj fascynujący zamek w Niemodlinie, którego mury kryją wiele tajemnic i historii. Późnorenesansowa budowla z elementami barokowymi oraz gotyckimi reliktami, położona w samym sercu Niemodlina to idealne miejsce na weekend. 📢 To jest przyszłość przemysłu. W Opolu trwają profesjonalne zawody programowania robotów Na Robo Challenge, czyli największe w Polsce profesjonalne zawody programowania robotów zjechali się do Opola przedstawiciele tej branży z całej Polski. Impreza odbywa się w Centrum Wystawienniczo Kongresowym przy ulicy Wrocławskiej w dniach 27-28 września. 📢 Wyjątkowy gol Waldemara Soboty z Dremana Opole Komprachcice ozdobą 3. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy [WIDEO] Dreman Opole Komprachcice w 3. kolejce Fogo Futsal Ekstraklasy odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie 2023/24, pokonując u siebie 6:2 BSF ABJ Bochnia. Najbardziej pamiętnym momentem tego spotkania była niezwykłej urody bramka dla gospodarzy, autorstwa Waldemara Soboty.

📢 Niemal zawsze pokazuje się w spódnicach i sukienkach. Katarzyna Bujakiewicz ma swój niepowtarzalny, kobiecy styl. Zobacz zdjęcia Widzowie kojarzą ją z ról niezwykle sympatycznych i pogodnych kobiet. Prywatnie jest znana jako osoba ciepła i rodzinna, a zarazem odważna i temperamentna. Katarzyna Bujakiewicz to utalentowana, blondwłosa piękność z błękitnymi oczami. Widzom znana jest przede wszystkim z dawnych odcinków serialu „Na dobre i na złe”, ale zagrała też w wielu innych produkcjach. Można ją zobaczyć również na scenach teatralnych i jako prowadzącą programy telewizyjne. W czwartek (28 września) obchodzi 51. urodziny.

📢 Fałszywy hrabia, który "leczył" raka seksem, znów działa! Właśnie wpadł w Warszawie Słynny pseudohrabia, który "leczył" raka poprzez stosunek seksualny, znów naciągał kobiety. Tym razem jednak nie wmawiał, że jest onkologiem, który leczy raka seksem. Przekonywał kobiety, że jest hiszpańskim hrabią, któremu bank tymczasowo zablokował karty bankomatowe. Wyłudził w ten sposób co najmniej 20 tys. zł.

📢 Oto, co u dentysty zrobisz za darmo. Odbudowa zęba, proteza i wiele innych. Kilkadziesiąt świadczeń wykonasz na koszt NFZ! Sprawdź szczegóły Leczenie stomatologiczne i wizyta u dentysty za darmo? Zobacz listę świadczeń, z jakich możesz skorzystać u stomatologa na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Usunięcie zęba, odbudowa ubytku, wypełnienie kanału, a nawet i proteza. Zestawienie świadczeń jest długie. Sprawdź, jakie badania i usługi wykonasz całkowicie na koszt NFZ. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Kończy się remont stadionu miejskiego w Strzelcach Opolskich. Będzie można trenować lekkoatletykę. Wrócą mecze Piasta Strzelce Opolskie Dzięki tej inwestycji na stadionie miejskim w Strzelcach Opolskich powstała profesjonalna bieżnia, a także skocznia do skoku w dal i koło do pchnięcia kulą. Przebudowa stadionu kosztowała ponad 4,5 mln złotych.

📢 Rok akademicki 2023/2024. Największe opolskie uczelnie wyższe zadowolone z rekrutacji Wkrótce początek roku akademickiego. Choć rekrutacja jeszcze trwa, uczelnie wyższe z Opolszczyzny już teraz są zadowolone z wyników naborów na prowadzone przez siebie kierunki studiów. 📢 Czy one zapomniały założyć spodnie? To nie wpadka, a coraz popularniejszy, kontrowersyjny trend. O co chodzi z „no pants”? „No pants” to jeden z tych trendów, który najpierw jest zbyt ekstrawagancki, by wyjść poza wybiegi, ale wreszcie pojawia się w mainstreamie, wzbudza gorące emocje i... zyskuje popularność. Zwraca się ku niemu coraz więcej celebrytek, również w Polsce. Stylizacje z pominięciem spodni zdecydowały się już wypróbować między innymi Lara Gessler, Maffashion czy też Klaudia El Dursi.

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie dziś radzi? [28.09] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Autostrada Wrocław - Berlin prawie gotowa! Otwierają całość, zaczęło się odliczanie. Aktualne zdjęcia! Dzięki tej inwestycji prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, już za chwilę z Wrocławia do Berlina będziemy mogli jechać jak po sznurku! Z wykorzystaniem istniejącej autostrady nr 15 i 13 po niemieckiej stronie oraz A4 i oddawanej lada dzień, przebudowywanej A18, będzie to bardzo komfortowa podróż. Niespełna 350 kilometrów powinniśmy pokonać już teraz w mniej niż 3 godziny! Na przebudowywanych jeszcze odcinkach drogi A18 trwają już ostatnie prace, pojedziemy tamtędy lada dzień.

📢 Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Kiedyś był jak maszyna! Ale ostatnio stał się memem [MEMY] Najpierw Fernando Santos został zwolniony po zaledwie 8 miesiącach bycia trenerem Polski. Teraz Grzegorz Krychowiak zakończył karierę reprezentacyjną po rozegraniu 100 meczów dla Polski. Ostatnie mecze były jednak w jego wykonaniu zupełnie nieudane. Polskę w eliminacjach do Euro leją wszyscy, w efekcie jesteśmy na przedostatnim miejscu w słabej grupie, wyprzedzamy tylko Wyspy Owcze. 📢 Przed nami wstrząsający czworobok grozy. Tak wyglądało Olesno po wojnie [ZDJĘCIA] Jak dawny Rosenberg wyglądał w 1945 roku, wiemy dzięki zdjęciom, często publikowanym w książkach i artykułach historycznych o Oleśnie. Ich autorem jest Józef Krzysztowczyk, który przeprowadził się do Olesna jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. 📢 Fortuna Puchar Polski. Stal Brzeg w popisowym stylu awansowała do kolejnej rundy [ZDJĘCIA] Stal Brzeg w znakomitym stylu awansowała do kolejnej fazy Fortuna Pucharu Polski. W meczu pierwszej rundy 4-ligowiec z Opolszczyzny pokonał 3-ligową Unię Skierniewice 4:0.

📢 Zmarła jedna z ofiar wypadku na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Charbielinem a Głuchołazami. Policjanci wyjaśniają przyczyny tragedii Jak wynika z pierwszych ustaleń policjantów z Nysy, 64-letni kierowca volkswagena miał wykonać nieprawidłowy manewr wyprzedzania i doprowadzić do czołowego zderzenia z peugeotem. 📢 Jesienny raj dla grzybiarzy. W lasach coraz więcej rydzów! Jak wygląda mleczaj rydz? Nie pomyl go z innymi mleczajami Za oknem resztki lata przeplatają się z oficjalną kalendarzową jesienią, a grzybiarze czekają na prawdziwy wysyp. Choć sezon na prawdziwki, maślaki czy koźlaki niedługo się skończy, dalej będzie można napełnić kosze podgrzybkami, kaniami, kurkami, czy też rydzami. Amatorzy grzybobrania z całej Polski zwracają uwagę, że warto zbierać te ostatnie, które nie są tak popularne, jak inne gatunki. Mają nie tylko cenne walory odżywcze, ale także kulinarne. Duszone rydze w śmietanie? Marynowane w słoiku? To ostatni moment, by złapać smak i zapach lasu.

📢 Odra Opole - PGE Stal Mielec. Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Odrą Opole a PGE Stalą Mielec, który zakończył się przegraną opolan 1:2. 📢 Wykonawca spod Opola wziął ponad 60 tysięcy złotych za remont dachu i zniknął. Kosztowny problem dwójki opolan Poważny problem mają przed sobą wobec zbliżającej się nieuchronnie zimy państwo Weronika i Szymon z Opola. Firma, która miała wyremontować im dach, ściągnęła starą konstrukcję dachową, po czym zabezpieczyła dom jedynie folią ochronną i zniknęła. Na dodatek razem z wykonawcą zniknęło ponad 60 tysięcy złotych, które miały zostać przeznaczone na materiały i robociznę.

📢 Pudu jadą do Opola. Opolski ogród zoologiczny rozpoczyna hodowlę jednego z najmniejszych jeleni świata Dziś (27.09) do opolskiego ogrodu zoologicznego mają przyjechać dwie samice pudu.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. 25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. Jacy są nasi fachowcy? Najlepsi! Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. W poniedziałek 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca. Z tej okazji zapraszamy Was do naszej galerii z najlepszymi memami, gifami i żartami o budowlańcach. Ale nie wierzcie w stereotypy! Nasi fachowcy są najlepsi. Zobaczcie i uśmiechnijcie się! 📢 Tak wyglądały Strzelce Opolskie 15 lat temu. Niektóre miejsca trudno rozpoznać Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. To najbardziej rzuca się w oczy podczas przeglądania zdjęć Strzelec Opolskich sprzed 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - zwłaszcza korki na drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez Strzelce Opolskie. 📢 Droga ekspresowa S11. Taki będzie przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna. Przetarg został już ogłoszony [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Zainteresowanie ze strony wykonawców jest duże. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy już za cztery lata. Obwodnica Olesna już została otwarta. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Kurek, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Gwiazdor reprezentacji Polski i jego żona Anna pokochali Japonię i tam gra od trzech lat. Oprócz tego z Polską walczy o najwyższe trofea, aktualnie o mistrzostwo Europy. Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek ze swoją ukochaną żoną Anną.

📢 Demokracja bezpośrednia wchodzi do szkół. Jest nowa fakultatywna broszura. Paweł Kukiz dziękuje ministrowi Czarnkowi Minister edukacji Przemysław Czarnek na konferencji z kuratorami oświaty z całej Polski, pokazał nową publikację edukacyjną o demokracji bezpośredniej, która już trafia do szkół. To realizacja postulatu Pawła Kukiza.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 24.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Te cudowne zwierzaki wciąż czekają na wymarzony dom. Koty i psy do adopcji w regionie W naszym regionie jest mnóstwo zwierząt czekających na swój dom i kochających właścicieli. W ich poszukiwaniu przejrzeliśmy popularny portal OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które są do oddania zupełnie za darmo. 📢 W opolskim ZOO powstaje całoroczna atrakcja. Opolskie akwarium jest na ostatniej prostej. Zobaczycie tam rekiny młoty! Budowa opolskiego akwarium wkroczyła już w ostatnią fazę. Ekspozycja jest gotowa, woda dojrzewa, wkrótce przyjadą ryby. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 7 niesamowitych jesiennych miejscówek na Dolnym Śląsku. Tu jest wyjątkowo pięknie! W tym roku zarówno jesień kalendarzowa, jak i astronomiczna rozpocznie się tego samego dnia - w sobotę 23 września. Wykorzystajcie weekend, pożegnajcie lato i przywitajcie jesień długim spacerem, wyprawą w góry, do lasu lub nad jeziora. Na Dolnym Śląsku, są miejsca, gdzie jesienią jest niesamowicie, nawet jeżeli za oknem aura jest deszczowa. Poznajcie je. 📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 W ramach projektu EDUKO młodzi mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki poznają region Nauczycielki Katarzyna Krawczyk, Regina Janczy i Monika Ledwolorz-Gierok ze szkoły podstawowej w Kup realizują projekt budowania opolskiej tożsamości wśród dzieci i młodzieży.

