Przegląd prasy 31.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przegrana Odry Opole w barażach o PKO Ekstraklasę 2:4. Mecz z Arką Gdynia dobrze się zaczął. Wstrząsające 180 sekund przed przerwą”?

Prasówka 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przegrana Odry Opole w barażach o PKO Ekstraklasę 2:4. Mecz z Arką Gdynia dobrze się zaczął. Wstrząsające 180 sekund przed przerwą W meczu półfinałowym baraży o PKO Ekstraklasę Odra Opole przegrała w Gdyni z Arką 2:4. 180 sekund, które wstrząsnęło niebiesko-czerwonymi.

📢 Nawiedzony dom przyprawia o dreszcze. Co zarejestrowały kamery eksploratorów? Eksploratorzy z grupy SRC Urbex wzięli pod lupę jeden z opuszczonych domów na południu Opolszczyzny. Gdzie dokładnie? Tego zdradzili, by uchronić to miejsce przed najazdem ciekawskich i dalszą dewastacją. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [31.05.2024 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

Prasówka 31.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [31.05.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje...

📢 Klasa okręgowa 2023/24 (29. kolejka). Wyniki, strzelcy goli, tabele Prezentujemy wyniki wszystkich spotkań 29. kolejki klasy okręgowej oraz strzelców goli w poszczególnych meczach. 📢 Opolska gmina będzie finansować in vitro. Zawarła umowę ze specjalistycznym ośrodkiem. Nabór chętnych niebawem Gmina Kluczbork podpisała umowę z firmą, która w jej imieniu będzie realizować program in vitro dla osób bezskutecznie starających się o dziecko. Obejmie on 14 par rocznie.

📢 Boże Ciało 2024 w Opolu. Morze wiernych na procesji z kościoła "na górce" w Opolu. Przewodniczył jej ks. bp Andrzej Czaja Setki opolan przeszły ulicami stolicy województwa w tradycyjnej procesji Bożego Ciała. – W ten sposób dajemy świadectwo wiary – mówili wierni, którzy przemaszerowali głównymi ulicami miasta do czterech ołtarzy.

📢 Mieszkańcy ułożyli na Boże Ciało kilometry kwietnych dywanów. Te wzory robią wrażenie Mieszkańcy Klucza, Zimnej Wódki, Olszowej i Zalesia Śląskiego w powiecie strzeleckim pokazali kunszt i precyzję układając na Boże Ciało dywany z kwiatów. Ta tradycja ma ponad 100 lat. 📢 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej ma już ponad 60 lat. Tak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Pomysł wyszedł od dziennikarzy Dzisiaj jest to przede wszystkim festiwal telewizyjny, ale i tak cały czas Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto i była to jedyna okazja, żeby na żywo zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 30.05.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

📢 Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

📢 Horoskop na długi weekend czwartek - niedziela. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na długi weekend 30 maja - 2 czerwca 2024. Co się wydarzy od czwartku do niedzieli? Wróżka Expiria przygotowała niezwykły horoskop na ten ciekawie zapowiadający się czas.

📢 Zróbmy wszystko, by walcownia w Zawadzkiem przetrwała! Jak odejdą ludzie, to zostaną gruzy Problem zapowiedzianej przez właścicieli likwidacji Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem omawiano dziś podczas nadzwyczajnego posiedzenia połączonych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu. Choć służby socjalne mają szereg pomysłów jak zaradzić bezrobociu zwalnianych pracowników, to argumenty przeciw likwidacji firmy są ważkie. 📢 Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kluczborku. Były medale, awanse i wieeelki prezent Choć Dzień św. Floriana, patrona strażaków, przypada 4 maja, funkcjonariusze z Kluczborka świętowali niemal trzy tygodnie później. Dostali wielki prezent - cysternę o pojemności 25 tys. litrów.

📢 Ale miał intuicję! Funkcjonariusz z Wołczyna rozpoznał sprawcę napadu. Przestępca trafił za kratki Zamaskowany mężczyzna na stacji benzynowej w sąsiednim powiecie groził ekspedientce bronią palną i zażądał wydania wszystkich pieniędzy z kasy. Liczył na to, że przestępstwo ujdzie mu płazem. Ale rozpoznał go szef policjantów z Wołczyna.

📢 Kołnierzyki i żakiety. Na procesję zakładało się najlepsze ubrania. Tak wyglądało Boże Ciało w PRL-u. Zobacz zdjęcia sprzed lat Boże Ciało było i jest dla praktykujących katolików jednym z najważniejszych świąt w roku. Tego dnia wierni mogą oddać cześć Bogu w wyjątkowy sposób, bo nie tylko podczas mszy świętej, ale również podczas uroczystej procesji. Jak to święto wyglądało kiedyś? W czasach PRL-u nie zawsze było ono przez polityków dobrze widziane. Zobacz zdjęcia sprzed lat. 📢 Prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej: Będziemy mieszać węgiel z biomasą. Innego wyjścia nie ma Część dyrektorów banków mi mówi wprost, że w 2028 roku, czyli raptem już za cztery lata, nie będą prowadzić rachunków bankowych firmom, które mają coś wspólnego z węglem - mówi Artur Pawlak, prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej.

📢 Dzieci z Kluczborka zrobiły prezent dla ostatniego bohatera spod Monte Cassino Dzieci z Kluczborka i okolic sprawiły wielką niespodziankę kapralowi Jerzemu Szymańskiemu, weteranowi drugiej wojny światowej, który walczył m.in. pod Monte Cassino. Z okazji jego 101. rocznicy urodzin „zasypały” go kartkami z życzeniami. 📢 Czarny kot przynosi pecha? A skąd! To najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Nowe informacje w sprawie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W czerwcu nie zdążą z otwarciem Hotel Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie miał zostać otwarty w czerwcu 2024 r. Tak się raczej nie stanie. - Dostaliśmy wniosek o przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Horoskop codzienny na środę 29 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 29 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 29.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Politechnika Opolska na Liście Szanghajskiej. Jest jedną z trzech najlepszych uczelni sportowych w Polsce Lista Szanghajska to prestiżowe zestawienie uczelni prowadzących badania naukowe z obszaru sportu, najważniejszy, światowy ranking nauki o sporcie. Znalazły się na niej tylko trzy uczelnie z Polski, w tym Politechnika Opolska.

📢 W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa 1500 posiłków dziennie ma wydawać nowa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Na jej powstaniu skorzystają głównie dzieci z publicznych szkół i przedszkoli, ale też emeryci i osoby z niepełnosprawnościami. Dobre, tradycyjne jedzenie ma też jednak zapewnić ruch komercyjny. 📢 Asia Kalitan wraca do Mediolanu. Modelka z Kluczborka chce podbić stolicę mody 22-letnia modelka z Kluczborka ma za sobą przerwę w karierze z powodu tragedii rodzinnej. Dzisiaj wylatuje do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt. Jeszcze w tym roku chce też trafić na sesje modelingowe w Nowym Jorku. 📢 Wszyscy byli zwycięzcami. Uczniowie z całej Opolszczyzny rywalizowali w Kluczborku podczas Korczakiady Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku była gospodarzem Korczakiady, czyli sportowej rywalizacji szkół z województwa opolskiego. Wzięło w niej udział ponad 120 zawodników.

📢 Marszałek Buła zabezpieczył milion euro dla zwalnianych pracowników Walcowni Rur w Zawadzkiem. Posłużą na szkolenia i przekwalifikowanie Marszałek Andrzej Buła zabezpieczył milion euro na działania adaptacyjne dla 435 pracowników Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem, którzy stracą pracę w wyniku zwolnień grupowych. Jutro, 29 maja, odbędzie się specjalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, mające na celu omówienie dalszych działań i możliwości wsparcia dla zwalnianych pracowników. 📢 Dwa spotkania dzielą Odrę Opole od spełnienia marzeń w postaci awansu do PKO Ekstraklasy Odra Opole w czwartek (30.05) rozpocznie udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Jeśli chce w niej zagrać, w trzy dni musi wygrać w zupełnie różnych zakątkach Polski.

📢 Te osoby mogą liczyć na finansowy sukces. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP finansowy na czerwiec 2024. W przyszłym miesiącu wielu z nas stanie przed trudnymi wyborami. Jakie rozwiązania wybrać, czym się kierować i czego się spodziewać? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Zabierz swoje serce na spacer podczas Święta Województwa Opolskiego w Mosznej. Impreza już w niedzielę, 2 czerwca Już 2 czerwca na zamku w Mosznej odbędzie się prozdrowotna impreza pod hasłem "Zabierz swoje serce na spacer". W ramach Święta Województwa Opolskiego, organizowanego przez marszałka województwa opolskiego, wszyscy mieszkańcy regionu będą mieli doskonałą okazję, aby zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. 📢 Praca sezonowa za granicą. Można zarobić nawet 5 tys. euro! Kogo szukają pracodawcy? Praca sezonowa za granicą. Niemcy, Norwegia czy Wielka Brytania? Do jakiego kraju najlepiej wyjechać na kilka miesięcy, aby zarobić dobre pieniądze? Polacy wyjeżdżają najczęściej wahadłowo w okresie marzec-grudzień. Pracują na obczyźnie kilka miesięcy, a potem wracają do domu. Na jakie zarobki mogą liczyć? W niektórych zawodach pensje sięgają ponad 5 tys. euro!

📢 13 kandydatów do Europarlamentu z Opolszczyzny. Największe szanse ma Andrzej Buła, dwójka na liście Koalicji Obywatelskiej Już za niespełna dwa tygodnie (9 czerwca) pójdziemy po raz kolejny do lokali wyborczych. Tym razem głosujemy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z województwa opolskiego kandyduje 13 osób. Poznajcie wszystkich kandydatów. 📢 Basen odkryty w Strzelcach Opolskich ma już nowe niecki. Czy firma zdąży przed sezonem letnim? Przebudowa basenu odkrytego w Strzelcach Opolskich była konieczna ze względu na zły stan techniczny pływalni plenerowej. Dzięki tej inwestycji obiekt ma zyskać drugie życie. Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest ta inwestycja.

📢 Pofyrtano lipsta i Lyjo Fachman. Śląskie tytuły słynnych filmów. Po śląsku wszystko brzmi fajniej! Śląsko godka podbiła serca wszystkich Polaków! Jest już nawet Wikipedia z hasłami po śląsku, jest śląski interfejs w smartfonie, są także przetłumaczone na język śląski tytuły znanych filmów. Bo po śląsku wszystko brzmi fajniej! Sami zresztą zobaczcie.

📢 Poszukiwani przez policję opolanie. Chodzi o posiadanie narkotyków, przywłaszczenie i paserstwo Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanych, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Dzień Matki na wesoło. Jajcarze żartują z naszych mam. Oto najlepsze memy! 28.05.2024 26 maja świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji internauci przygotowali dawkę nowych memów o naszych mamach. Znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Ależ to były Piastonalia 2024 w Opolu. Na After Party działy się szalone rzeczy! Koncerty, konkursy i zabawy, barwna żakinada na ulicach miasta, a do tego każdego dnia After Party aż do białego rana - ta wyglądały tegoroczne Piastonalia w Opolu. Zobaczcie w naszej galerii, co tam się działo.

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. Tak przed laty bawiliście się w tej największej dyskotece na Opolszczyźnie. Znajdźcie się na zdjęciach Dziś prezentujemy zdjęcia z kolejnej kultowej dyskoteki w województwie opolskim, tym razem Discopexu A4 w Pietnej pod Krapkowicami. 📢 Pogoń za pijanym kierowcą seata, który taranował motocyklistów. Miał ponad 3 promile Do scen jak z filmów akcji doszło w sobotę 25 maja, po godzinie 19:00. To wówczas opolskie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Małych w powiecie opolskim.

📢 13. i 14. emerytura w przyszłości zostaną zlikwidowane? Są nowe pomysły na świadczenia dla emerytów Trzynastą emeryturę otrzymało w tym roku 6,6 mln osób w Polsce. Z kolei wypłata czternastych emerytur ruszy we wrześniu. Dodatkowe świadczenia dla większości seniorów, co oczywiste, są nieocenionym wsparciem. Tymczasem eksperci i politycy zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby w przyszłości wprowadzić inne rozwiązanie.

📢 Kibice na meczu Odra Opole - Znicz Pruszków. Swoim dopingiem pomogli opolskiej drużynie osiągnąć baraże Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 34. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Zniczem Pruszków, który zakończył się zwycięstwem opolan 2:0. 📢 Spycimierz: dywany z kwiatów, które zachwyciły ekspertów UNESCO. Pomysł na niezwykłą wycieczkę w Boże Ciało 2024 Boże Ciało to ważne święto religijne, ale w tym roku także początek drugiego długiego weekendu w maju. Warto skorzystać z okazji i wybrać się na zwiedzanie Polski. W Boże Ciało 2024 najlepiej zaplanować wycieczkę do Spycimierza, polskiej stolicy dywanów kwiatowych. Sypanie tych niezwykłych dzieł sztuki zostało docenione przez komitet UNESCO. Zapraszam do galerii pięknych zdjęć kwiatowych dywanów, którymi podzielili się internauci.

📢 Tu powstanie 500 domów rocznie. Firma Zimmermann-Haus postawi w Jemielnicy fabrykę domów prefabrykowanych To będzie pierwsza tak duża inwestycja na terenie Jemielnickiej Strefy Przemysłowej. Dzięki nowej inwestycji pracę znajdzie około 200 osób. 📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta.

📢 Kochamy nasze mamy! Z okazji Dnia Matki nasi czytelnicy przysłali nam zdjęcia ze swoimi mamami Poprosiliśmy naszych czytelników, aby przysłali nam zdjęcia z mamami. „Moja najukochańsza Mamunia" - piszą nasi czytelnicy. Zobaczcie także wyniki ankiety z pytaniem „Za co kochasz swoją mamę?.

📢 Już w te wakacje będziemy pływać w nowym basenie na Opolszczyźnie. Na nowym basenie odkrytym w Oleśnie będą zjeżdżalnie wodne Trwają już ostatnie prace przy budowie nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie, który budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 Do tych restauracji opolanie najczęściej jeżdżą w niedzielę. Polecili je internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli w Polsce bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

📢 Dzień Matki na wesoło. 20 najlepszych memów o mamach Dzisiaj święto naszych mam. Warto dzisiaj wzruszyć mamę życzeniami, prezentem i przytuleniem. Ale warto także ją rozbawić i wywołać uśmiech na jej twarzy. Te memy o mamach na pewno w tym pomogą!

📢 Patyczaki, koszatniczki, psy, koty i inne zwierzaki szukają nowych domów. Weź je za darmo! Wybrane oferty z OLX Zwierzęta w województwie opolskim szukająś nowych domów. To nie tylko psy i koty, ale także świnki morskie, króliki, chomiki, ryby. Jest też koszatniczka, papuga, a nawet ogromny ślimak afrykański! Ich dotychczasowi właściciele często decydują się na umieszczenie informacji na popularnym portalu OLX.pl. Wybrane propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest skopiowaną nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Ruszyła procedura zwolnień grupowych 435 pracowników Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem Cała załoga Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem dostanie wypowiedzenia. To wstrząs nie tylko dla lokalnego rynku pracy. Likwidacja zakładu poważnie nadszarpnie także budżet gminy. 📢 To są najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Miss Foto Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła jeden z tytułów! Poznajcie najpiękniejsze Ślązaczki.

📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył. 📢 Śląsko godka to przepis na dobry humor! Dowodem na to są te memy Śląskie Rafaello, śląska Nutella i inne roztomaite śmiyszne fizymatynta - wszystko to znajdziecie w śląskich memach. - To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska! 📢 Ci mieszkańcy Opola zrobili największe kariery. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy oraz mistrzowie świata Urodzili się w Opolu, wychowali w mieście nad Odrą, a dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z Opola. Co do niektórych, na pewno zdziwicie się, że są Opolanami!

📢 Nowy stadion w Opolu rośnie w oczach. Obiekt jest już oszklony i zadaszony. Teraz powstają drogi oraz parkingi Nowy stadion w Opolu ma pomieścić 11 600 widzów, a pod trzema trybunami mieścić się będą pomieszczenia dla piłkarzy, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Manhattan i Palm. Te budynki były kiedyś symbolami hutniczego miasta. Tak przez dekady zmieniał się Ozimek [ZDJĘCIA] Manhattan i Palm – to były słynne budynki w Ozimku. Były wręcz symbolami miasta. Dziś nie ma po nich śladu. Zobacz, jak przez ostanie dekady zmieniało się Ozimek - miasto opolskich hutników. 📢 Najbardziej ufamy strażakom, a najmniej influencerom. Nowy ranking najbardziej poważanych zawodów Najbardziej lubimy tych, którzy ratują ludzi. Na największą sympatię w Polsce mogą liczyć strażacy. Pielęgniarki prześcignęły w rankingu zaufania lekarzy. Okazuje się też, że są w Polsce profesje jeszcze mniej poważane od polityków. Zobaczcie, które zawody są cieszą się szacunkiem. Sprawdź, na którym miejscu jest Twój zawód.

📢 Ta modelka z Opolszczyzny robi karierę w świecie. Asia Kalitan na pokazach w Indiach i Mediolanie 21-letnia modelka z Kluczborka na pierwszych w swoim życiu kontraktach modelingowych była w New Delhi oraz w Mediolanie. Można ją też oglądać w telewizyjnych reklamach. Dwa lata temu zdobyła tytuły Miss Dolnego Śląska oraz Miss Mazowsza, a to otwarło jej drzwi do świata modelingu.