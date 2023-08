Przegląd prasy 31.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamek w Niemodlinie - bliskość natury i magia historii. Gdzie na weekend? Twierdza stoi zaledwie godzinę drogi z Katowic samochodem! ”?

Prasówka 31.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zamek w Niemodlinie - bliskość natury i magia historii. Gdzie na weekend? Twierdza stoi zaledwie godzinę drogi z Katowic samochodem! Zamek w Niemodlinie to jedno z najbardziej urokliwych i historycznie bogatych miejsc w Polsce. Położony zaledwie godzinę drogi samochodem od Katowic, stanowi niezwykłą atrakcję dla miłośników historii, architektury i pięknych krajobrazów. Ta imponująca twierdza, łącząca w sobie późnorenesansowe i gotyckie elementy, przyciąga turystów swoim majestatycznym wyglądem i opowieściami, które tkwią w jej murach. Z aparatem wybrał się tam Grzegorz Ożga, gliwicki miłośnik fotografii. Tylko spójrzcie na te magiczne kadry! Prawda, że warto wybrać się na zamek?

📢 Andrea Bocelli na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niezwykły koncert słynnego tenora! ZDJĘCIA W sobotni wieczór (26 sierpnia) w Chorzowie wystąpił Andrea Bocelli. Był to pierwszy tak duży koncert muzyki klasycznej na Stadionie Śląskim i jednocześnie największy biletowany występ włoskiego tenora w naszym kraju. Legendarny Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Wojna między sąsiadami. Na głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych 31.08.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 31.08.2023.

📢 Horoskop na jesień 2023 roku. Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak 31.08.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 31.08.2023.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 31 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 31 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 31.08.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Gmina Murów otrzyma 9 mln złotych rządowego wsparcia na budowę nowego gmachu urzędu. Powstanie Centrum Usług Publicznych Gmina Murów dostanie pieniądze z budżetu państwa na budowę Centrum Usług Publicznych. Obecnie w Murowie nie ma gmachu urzędu gminy. Urzędnicy pracują gościnnie w łączniku szkoły. Wojewoda opolski przekazał wójtowi symboliczny czek.

📢 Orlen Superliga. Gwardia Opole rozpoczęła sezon 2023/24 od pewnego zwycięstwa nad Energą MKS-em Kalisz [ZDJĘCIA] Gwardia Opole wygrała u siebie z Energą MKS-em Kalisz 25:19 w meczu 1. kolejki Orlen Superligi 2023/24. Wyższość opolan w tym spotkaniu ani przez moment nie podlegała najmniejszej dyskusji. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 30.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników. 📢 Chomik europejski pod specjalną ochroną? Jest inicjatywa na południu Opolszczyzny Chomik europejski to gatunek naturalnie występujący w naszym regionie. Niestety zmiany w rolnictwie powodują stały spadek liczebności tego gryzonia. Jest pomysł utworzenia specjalnego użytku ekologicznego w gminie Branice. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbyło się 30 sierpnia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [30.08.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX.

📢 Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Angielska budka telefoniczna na rynku w Opolu została zamieniona w całoroczny kwietnik Angielska budka telefoniczna, która od ćwierczwiecza stoi na opolskim rynku, ma nowe zastosowanie. Od teraz będzie to oryginalny, całoroczny kwietnik. Ratusz ma nadzieję, że będzie to kolejna atrakcja na turystycznej mapie Opola.

📢 100 tysięcy złotych straciła 70-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego. Oszust przekonał ją, że inwestuje z dużym zyskiem Starsza kobieta zainwestowała pieniądze na platformie oferującej szybki i duży zysk. Przez trzy tygodnie telefonicznie przekazywała oszustowi dane do wypłat z konta. W ten sposób straciła 100 tysięcy złotych. Policjanci apelują o rozsądek i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa. 📢 Tak naprawdę wyglądała polska mafia. Zdjęcia gangsterów bez cenzury Życie polskich gangsterów z lat 90. było barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało dokładnie, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka.

📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew 31.08.2023 HOROSKOP finansowy na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse już po wakacjach? Dla większości z nas bardzo dobre. 31.08.2023.

📢 Męskie Granie w Żywcu 2023. Kultowa impreza w amfiteatrze "Pod Grojcem". Tak bawiliście się w piątek. ZDJĘCIA Działo się! I to nie tylko na żywieckich drogach... Kultowe już Męskie Granie zawitało na finałowe dwa dni do amfiteatru „Pod Grojcem”. W piątek, 25 sierpnia, na głównej scenie wystąpili m.in. bracia Kacperczyk, Maria Peszek, Mery Spolsky czy Brodka. Zdjęcia z Męskiego Grania 2023 w Żywcu znajdziecie w naszej galerii. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 7 sposobów, by wyglądać elegancko w pracy i na co dzień. Sprawdzone triki na gustowny wizerunek. Ważne są wyczucie kroje, tkaniny i dodatki Zależy ci na tym, by wyglądać elegancko? Zwróć uwagę na detale! Te z pozoru niewielkie zmiany w stroju, mogą wpłynąć na całą stylizację. Pamiętaj, że ważny jest nie tylko krój ubrań, ale także dobór tkanin i kolorów. Zobacz, na co należy zwrócić szczególną uwagę, by dobrze się prezentować w pracy i na co dzień.

📢 Dzieciństwo kontra dorosłość. Tak najmłodsi śmieją się z rodziców. Najlepsze memy o dorastaniu 31.08.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 31.08.2023. 📢 Oto, co Polacy naprawdę myślą o pracy. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych szefach 31.08.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 31.08.2023.

📢 To najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. To grzybiarskie Eldorado Sezon na grzyby w pełni. To czas oczekiwany przez wielu miłośników natury i kulinariów. Polska z bogactwem swojej przyrody, oferuje liczne miejsca doskonałe do grzybobrania. Gdzie więc najlepiej wybrać się na grzybobranie? Przedstawiamy listę miejsc, które są prawdziwym grzybiarskim Eldorado. 📢 Wypadek w Grodźcu. Ciężarówka wpadła do rowu i zatarasowała drogę krajową nr 46 Samochód ciężarowy wypadł z jezdni na drodze krajowej nr 46 w Grodźcu. Kabina tira znajduje się w rowie, natomiast naczepa stoi w poprzek jezdni, blokując przejazd. Policja kieruje ruchem wahadłowo. 📢 Zabójstwo czworga noworodków pod Byczyną. Sprawa wróciła do sądu. Będzie ponowny wyrok! [15 NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW] Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matki czworga zabitych noworodków usłyszy ponowny wyrok. Sprawa wróci na wokandę już we wrześniu. Oto 15 najważniejszych faktów tej potwornej zbrodni na Opolszczyźnie.

📢 Tak mieszka Marzena Rogalska. Zobacz wyjątkowy dom dziennikarki. Różowe SPA, granatowa kuchnia i modna tapeta – oto zdjęcia Marzena Rogalska to lubiana dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka książek. Prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć kadry z jej przytulnego mieszkania. Zobacz, jak żyje na co dzień Marzena Rogalska i jak stylowo urządziła mieszkanie w sercu miasta.

📢 Oszustwo na amerykańską żołnierkę. 53-letni mieszkaniec Nysy stracił głowę i 200 tysięcy złotych! Samotna 34-letnia amerykańska żołnierka w stopniu kapitana, która chce zamieszkać w Polsce i ma 1,5 miliona dolarów. Wymarzona kandydatka na ukochaną? Gdyby w rzeczywistości nie była oszustem, który wyczyścił konto mieszkańca Nysy. 📢 Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

📢 Horoskop dzienny na środę 30 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 30 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Pokaz mody Gosi Baczyńskiej na placu Solnym we Wrocławiu. Tłumy oglądały jej najnowsze kreacje, zobacz zdjęcia! 29 sierpnia (we wtorek) na wrocławskim placu Solnym, odbył się pokaz mody zamykający rok jubileuszowy 25-lecia pracy twórczej Gosi Baczyńskiej. W roli prowadzącego zobaczyliśmy Oliviera Janiaka, a gościem specjalnym był Maciej Musiałowski, który na scenie zaprezentował kameralny recital Szekspira. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy!

📢 Dwójka martwych dzieci znaleziona w jednej z posesji w Opolu-Czarnowąsach W jednej z posesji w Opolu-Czarnowąsach znaleziono ciała dwójki dzieci. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają przyczyny tragedii. Ze względu na dobro śledztwa policja nie podaje żadnych szczegółów dotyczących tej sprawy. 📢 Ktoś znów nadał sygnał radiowy zatrzymujący pociągi. Incydenty również na Opolszczyźnie We wtorek (29 sierpnia) do godz. 13.00 na sieci kolejowej odnotowano nieuprawnione użycie sygnału radio-stop w kilku regionach Polski. Obok województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego, incydenty wystąpiły również w Opolskiem. 📢 Nowy park, remonty ulic i szkoła dla autystów. Propozycje radnych do budżetu Opola Do połowy sierpnia trwało przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego budżetu Opola. Radni Platformy poinformowali, że złożyli 31 projektów. Wiele dotyczy infrastruktury. Wraca temat szkoły dla dzieci z autyzmem.

📢 Gdzie jechać w brzydką pogodę? Ciekawe atrakcje pod dachem i pomysły na spędzenie czasu z rodziną Pogoda lubi płatać nam figle. Jeżeli wasze plany o spędzeniu czasu na świeżym powietrzu pokrzyżowały nagle silny wiatr i ogromna ulewa – nie martwcie się i nie dajcie sobie zepsuć humoru. W Polsce jest wiele miejsc, które oprócz ciekawych atrakcji, oferują także schronienie przed złymi warunkami atmosferycznymi – w nich na pewno miło spędzicie czas. Odpowiadamy więc na pytanie: gdzie jechać w brzydką pogodę? Przedstawiamy ciekawe atrakcje pod dachem i pomysły na spędzenie czasu z rodziną.

📢 Nie żyje Eugeniusz Szymaniec, wieloletni dyrektor technikum w Strzelcach Opolskich Zmarłego nauczyciela i dyrektora szkoły pamięta kilka pokoleń absolwentów tzw. „Metalówy”. Eugeniusz Szymaniec był związany z tą szkołą od 44 lat.

📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Na Opolszczyźnie spaliła się turbina wiatrowa. Płonące elementy gondoli spadały z wysokości 50 metrów Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Maciowakrze na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Nie wykluczone, że jego przyczyną był piorun.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 29.08.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Setki firm dają specjalne zniżki dla krwiodawców w ramach akcji "Dawcom w darze". Promocje również na Opolszczyźnie Poza ustawowymi zniżkami, krwiodawcy mają do dyspozycji cały wachlarz upustów na najróżniejsze usługi. „Dawcom w darze” to ogólnopolska inicjatywa gromadząca miejsca oferujące rabaty dla Honorowych Dawców Krwi. Są w niej także opolskie firmy. Oczywiście w idei honorowego krwiodawstwa nie są najważniejsze korzyści materialne dawców, ale warto wiedzieć, że wiele firm - dając specjalne oferty - docenia pomoc niesioną przez krwiodawców. Wraz z naszymi partnerami zachęcamy do udziału w akcji "Płynie w nas życie". Nie zwlekaj, dołącz do grona honorowych krwiodawców i pomagaj innym!

📢 Warto zrobić zapasy węgla już teraz, bo taniej już nie będzie. A co czeka nas w przyszłym sezonie grzewczym? Wszyscy dobrze pamiętamy zeszłoroczny cenowy szok, gdy w składach na terenie kraju tonę węgla kamiennego (najbardziej poszukiwane ekogroszki) wyceniano nawet na 4 i więcej tysięcy złotych. Od tamtej pory właściciele składów zdążyli już spokornieć, dziś ceny są średnio przynajmniej o połowę niższe. 📢 Tak kiedyś urządzano domy i mieszkania. Niezwykłe projekty wnętrz. Architekci mieli wyobraźnię Narożnik ze skrytkami ma alkohol, stołki barowe przy meblościance z wbudowanym zegarem, modułowe tapczany i siedziska - to tylko część pomysłów polskich architektów i projektantów z lat 30. XX wieku. Takie wizje aranżacji wnętrz domów i mieszkań rodziły się w ich głowach blisko sto lat temu.

📢 To one pilnują porządku na osiedlach. Tak powstają ogłoszenia na klatkach schodowych i memy o sąsiadach 29.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na ten temat. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 29.08.2023.

📢 Tutaj powstanie nowy zbiornik. Na jego przyszłym dnie stoją jeszcze wielkie koparki Do końca roku ma być gotowe tzw. studium wykonalności zbiornika Kotlarnia. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla Opolszczyzny.

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 4. kolejki Wydarzeniem 4. kolejki w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej był rozmiar zwycięstwa, jakie iPrime Bogacica odniósł nad Pogonią Prudnik. 📢 To jest WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Tak bawiły się Opolanki na parkiecie w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu zabawa trwała do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie olśniewające dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie. 📢 Powrócisz tu… Czyli sentymentalny powrót w Tatry dla par 60+ Jesień to idealna pora na odwiedziny Podhala i gór. Łagodniejsza pogoda, barwne krajobrazy i brak tłumów to najmocniejsze zalety jesiennych wyjazdów w Tatry. Dla seniorów taki wypad może być także okazją do powspominania dawnych lat. Wędrując szlakami, które kiedyś przemierzali jako młodzi ludzie, mogą przenieść się z powrotem do chwil wypełnionych emocjami, energią i zapałem do odkrywania. Malownicze widoki, górskie szczyty i krystaliczne jeziora wciąż namawiają do wędrówek i nostalgicznego spojrzenia w przeszłość.

📢 Tłumy na ostatnim pikniku Rodzina 800 plus w Opolskiem. Dopisała pogoda i uczestnicy Tłumy mieszkańców Olesna i okolicy uczestniczyły w pikniku Rodzina 800 plus. Odbył się on w niedzielę 27 sierpnia na Oleskiej Promenadzie. Przez 7 lat istnienia programu do rodzin w powiecie oleskim trafiła kwota około 400 mln zł. 📢 Dożynki gminno-powiatowe w Wołczynie. Dziękowano ziemi za plony, rolnikom za trud W niedzielę 27 sierpnia w Wołczynie rolnicy dziękowali za plony podczas gminno-powiatowych dożynek. - Dożynki to czas refleksji i podziękowania wam za to, jak ciężko pracujecie, żeby ziemia mogła dać obfite plony - mówił starosta Mirosław Birecki.

📢 To najpiękniejsze plaże w Polsce. Odkryj 10 rajskich miejsc nad Bałtykiem, które zachwyciły turystów Jakie plaże w Polsce są najpiękniejsze? Odpowiedzi udzielili sami plażowicze, prezentujemy najnowszy ranking najpiękniejszych polskich plaż według serwisu Travelist.pl. Na liście znalazły się miejsca, które zachwyciły turystów z całego kraju. Sprawdzamy, które plaże znalazły się w TOP 10.

📢 Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd po raz pierwszy w Mosznej. Impreza jak zwykle zachwyciła Przeniesienie mistrzostw do Mosznej nie zaszkodziło zawodom. Wręcz przeciwnie, tamtejszy hipodrom wydaje się niemal stworzony do organizacji tego typu wydarzeń. 📢 Ten dworzec był architektoniczną perełką. Janusz Kowalski: "Po pożarze zostanie odbudowany" Odbudujemy ten dworzec. I zadbamy, żeby już nigdy nie płonął – mówił w Głubczycach poseł Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Powołano społeczny komitet odbudowy dworca kolejowego w Głubczycach. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Mieszkania jak cele więzienne, osiedla jak obozy. Oto największe współczesne absurdy budowlane 28.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 28.08.2023.

📢 Gminne święto plonów w Byczynie. Ten rok dla rolników był trudny, ale z optymizmem patrzą w przyszłość W sobotę, 26 sierpnia, w Byczynie odbyło się gminne święto plonów. Zaszczytną funkcję starostów dożynkowych pełnili Agnieszka Włodarczyk-Zawada z Byczyny i Michał Grygier z Ciecierzyna. 📢 Międzynarodowy Dzień Psa. Oto najlepsi przyjaciele naszych czytelników. Poznajcie te wspaniałe psiaki 26 sierpnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa. Poprosiliśmy naszych czytelników, żeby pokazali swoje pupile. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dostaliśmy kilkaset odpowiedzi! Zobaczcie w galerii

📢 Dzisiaj msze święte w opolskich parafiach odprawią nowi proboszczowie, wikariusze i rezydenci. Oto pełna lista zmian w diecezji opolskiej 27 sierpnia to pierwsza niedziela, kiedy msze święta w wielu parafiach odprawią nowi proboszczowie oraz wikariusze. Jest również spora grupa księży udających się na emeryturę. Wiemy także, gdzie trafią neoprezbiterzy, kto podejmie studia specjalistyczne, a także jakie zmiany personalne będą w instytucjach diecezji opolskiej. Tegoroczna lista zmian personalnych wśród kapłanów w 2023 roku znajdziecie w naszej galerii.

📢 Dzięki filmowcom z klubu Jupiter możemy oglądać Olesno z czasów PRL [wideo, zdjęcia] Dzięki zrekonstruowanym archiwalnymi kronikami Amatorskiego Klubu Filmowego „Jupiter” widzimy, jak kiedyś wyglądało nasze Olesno, a nawet jak wyglądały niegdyś Dni Olesna. 📢 Zakończenie Wakacji z NTO nad Jeziorem Średnim w Turawie. Podczas wakacji nasza redakcja odwiedziła najpopularniejsze opolskie kąpieliska Ostatni weekend wakacji nad Jeziorem Średnim w Turawie był pełen aktywności, radości i kreatywności. To tam zakończyliśmy naszą akcję "Wakacje z NTO", która przez cały sierpień przyciągała dzieci i rodziny z całego regionu. Był czas na świetną zabawę, ale też na działania edukacyjne, które zwracały uwagę na bezpieczeństwo nad wodą.

📢 Tragedia w Opolu. 23-letni mężczyzna utonął na zbiorniku Malina 23-letni mężczyzna kąpał się na niestrzeżonej części zbiornika Malina w Opolu. Dwóch innych mężczyzn korzystających z kąpieliska natknęło się na jego ciało tuż przed 12:00. Próby reanimacji nie dały niestety rezultatu. 📢 Kamieniec to wieś widmo na Opolszczyznie. Ludzie boją się tutaj mieszkać. Włamał się i trzy dni mieszkał w moim domu! Kamieniec to niezwykły śródleśny przysiółek w rezerwacie przyrody. Kiedyś mieszkało tutaj 300 osób, a dzisiaj na co dzień nie mieszka tutaj nikt. Stojące tutaj stare domy mają jednak właścicieli, którzy boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy niestety również odwiedzają Kamieniec. 📢 Sylwia Nasiadko: - Mieszkam w Nowym Jorku, ale wciąż powtarzam, że to cool być z Wołczyna! Sylwia Nasiadko z Wołczyna spełniła swoje marzenia o karierze w Ameryce. Najpierw przez lata była dziennikarką i producentką w „HuffPost Live” i AOL Studios. Aktualnie pracuje w branży modowej jako producentka kampanii medialnych w słynnych domach mody: najpierw Ralph Lauren, a teraz Calvin Klein.

📢 Opolskie seksgadżety. Oto toplista Opolanek. Czy wiesz, do czego służą jajko, pejcz czy kulki gejszy? Pary z dłuższym stażem skarżą się często, że ich seks nie jest tak spontaniczny i żywiołowy jak na początku znajomości. Zdaniem opolskich seksuologów odpowiednio dobrane gadżety mogą pomóc rozpalić zmysły i ożywić wasze życie seksualne. Użycie niektórych z nich wymaga sporo odwagi. 📢 Szlak miejski po zabytkach Kluczborka. Zobacz najcenniejsze zabytki Kluczborka na archiwalnych zdjęciach! [ZDJĘCIA] Przy 10 największych zabytkach Kluczborka ustawiono tablice informacyjne. Wydano też specjalny folder. Zobacz najcenniejsze zabytki miasta nad Stobrawą na starych zdjęciach. 📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania.

📢 Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę 2023. Piątek dniem zadumy i rozważania męki Jezusa. Pielgrzymka opolska zbliża się do Częstochowy Pątnicy mają za sobą kolejny dzień, podczas którego z modlitwą i ufnością znosili trudy wędrówki. W piątek (18 sierpnia) opolska pielgrzymka rozważała m.in. stacje Męki Pańskiej. Przedostatni etap został uwieczniony na zdjęciach umieszczonych w galerii. Na naszych stronach znajdują się codzienne relacje z pielgrzymki. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów!

📢 Miss Polski 2023. Już niedługo o tytuł najpiękniejszej Polki powalczą dwie Opolanki. Zobaczcie wszystkie finalistki [ZDJĘCIA] Wybory Miss Polski 2023 zbliżają się wielkimi krokami. O koronę i tytuł najpiękniejszej Polki rywalizować będą 32 kandydatki z 16 województw. Wśród nich są dwie reprezentantki z Opolskiego. Wielka gala odbędzie się już 16 lipca w Nowym Sączu. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich finalistek konkursu, w tym nasze dwie piękne Opolanki: Angelika Jurkowlaniec i Paulina Buława.

📢 Pożar w Opolu. Częśćiowo spalił się budynek wielorodzinny przy ulicy Jagiellonów. Jedna osoba została poszkodowana W sumie z budynku ewakuowano sześć osób. Na miejscu z żywiołem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej. Poszkodowanymi zajęło się miasto. 📢 Zobacz zdjęcia ze wspinaczki na Mont Blanc. Tak wygląda świat z Dachu Europy [DUŻO ZDJĘĆ] Rafał Małeska z Wędryni i Grzegorz Zięba z Wojciechowa weszli na szczyt największej góry Europy. Zobacz zdjęcia z ich wyprawy.

