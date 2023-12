Przegląd prasy 31.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nocny pożar w przychodni zdrowia w Burgrabicach w gminie Głuchołazy. Prawdopodobnie lokator zaprószył ogień”?

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [31.12.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Tajemnicze fotografie z lat 1918-1944. Nikt nie wie gdzie dokładnie wykonano te zdjęcia Nikt nie wie gdzie, ani kiedy wykonano te tajemnicze zdjęcia. W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego zamieszczono fotografie Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk. Rozpoznajecie te miejsca? Badacze ustalili, że zostały wykonane na terenie naszego województwa.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [31.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Dawną "gierkówką" na razie nie pojedziemy, ale miasto nie straci dotacji. Jest oficjalny komunikat Jak już informowaliśmy, w najbliższych dniach DK 91 w Częstochowie nie będzie w całości przejezdna. Mimo to miasto nie straci unijnego dofinansowania. - Odpowiednie zaawansowanie prac wraz z wypełnieniem określonych procedur i wykonanie wszystkich, koniecznych płatności umożliwia prawidłowe rozliczenie dofinansowań ze środków UE i ich wykorzystanie w ramach przeprowadzonych realizacji zadań z pożytkiem dla miasta - mówi Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

📢 Zmiany w szkole od 2024 roku. Podwyżki dla nauczycieli i zmiana podstawy programowej to nie wszystko. Jakie reformy w nowym roku? Zmiany w szkołach w 2024 roku to m.in. podwyżki dla nauczycieli i powrót wcześniejszych emerytur nauczycielskich, ale też zmiany w podstawie programowej. Poza tym obowiązywać będzie inny wzór świadectw dojrzałości i legitymacji szkolnych. W nadchodzącym roku kalendarzowym kolejna grupa czwartoklasistów otrzyma darmowe laptopy. Co z ograniczeniem lekcji religii? Sprawdź, jakie zmiany czekają edukację w kolejnym roku kalendarzowym. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 30.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Młode piłkarki rywalizowały pod okiem gwiazd kobiecego futbolu. Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023 w Opolu Do Opola przyjechały gwiazdy kobiecej piłki nożnej. W turnieju Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023 rywalizowały wybrane zespoły z różnych stron Polski. Celem wydarzenia była między innymi promocja kobiecej piłki, która za granicą rozwija się bardzo dynamicznie. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 30.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Taki był jego Śląsk. Wspominamy Krzysztofa Respondka i przypominamy sentymentalny spacer sprzed 10 lat 10 lat temu Krzysztof Respondek zaprosił nas na sentymentalny spacer po bliskich mu miejscach na Śląsku. Kochany przez wielu artysta zmarł 22 grudnia, w wieku 54 lat. Pożegnamy go w sobotę, 30 grudnia w Tarnowskich Górach.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 30.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Rodzina lwów w opolskim zoo. Bracia, którzy marzą o własnych rodzinach. Jaka przyszłość czeka te majestatyczne zwierzęta? Dwa lata temu opolskie zoo powitało z entuzjazmem swoich nowych mieszkańców - Atosa i Portosa. Te imponujące lwy szybko stały się jedną z największych atrakcji opolskiego ogrodu. Lwy, długo nieobecne w naszym zoo, stały się prawdziwym powodem do dumy dla mieszkańców, a także ważnym elementem programów edukacyjnych dla odwiedzających.

📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 30.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Lukas Podolski na wakacjach. Pokazał żonę w bikini i swoją muskulaturę Przerwa świąteczno-noworoczna to dla piłkarzy czas urlopów przed rozpoczęciem przygotowań do rundy wiosennej. Lukas Podolski z Górnika Zabrze nie jest wyjątkiem - zobaczcie zdjęcia, jakie zamieścił na instagramie. 📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich wspaniałe historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda. 📢 Szampan, fajerwerki i nieśmiertelna Maryla. Zobaczcie najlepsze memy na sylwestra! Taka noc jest tylko raz w roku. A właściwie w ciągu dwóch lat. Czy raczej to dwa lata w czasie jednej nocy? W każdym razie SYLWESTER 2023/2024 tuż-tuż. Niezależnie od tego, jakie macie plany na 31 grudnia, jak lubicie żegnać stary i witać nowy rok, wybieracie bale, wycieczki czy też domówki, bawcie się dobrze! A w dobry nastrój wprowadzą was najlepsze sylwestrowe memy, w których wszyscy przeglądamy się jak w zwierciadle. Przejdźcie do galerii, obejrzyjcie, a ze śmiechu rozbolą was brzuchy!

📢 Dni wolne od szkoły w 2024 roku. Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy są ferie zimowe, majówka i inne wolne dni? Dni wolne od szkoły w 2024 roku to m.in. ferie zimowe, majówka czy wiosenna przerwa świąteczna, ale także dni bez zajęć w związku z egzaminami: maturą i egzaminem ósmoklasisty. Sprawdź kalendarz na rok szkolny 2023/2024, który zawiera terminy dni wolnych. Te daty warto znać. 📢 Pomysł na weekendową wycieczkę. Bunkry i strzelnica w Lasach Barucickich. Warto pospacerować po Stobrawskim Parku Krajobrazowym [ZDJĘCIA] Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Lasach Barucickich w gminie Lubsza można natknąć się na pozostałości po poligonie należącym do fabryki Kruppa. To atrakcja dla miłośników lokalnej turystyki i świetny pomysł na wycieczkę w ostatni weekend 2023 roku.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Zderzenie samochodów kia i BMW w Opolu. Poszkodowana została kobieta w ciąży Oboma samochodami podróżowały łącznie 3 osoby. Jedna z nich została poszkodowana. Obrażeń doznała kobieta w ciąży, która podróżowała samochodem jako pasażerka.

📢 Wielki korek na autostradzie A4 w kierunku Krakowa. Doszło do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów. Policja przygotowała objazd Na autostradzie A4 w kierunku Krakowa za wiaduktem z drogą DK86 doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu pracują służby. Policja przygotowała objazd.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 45 w Węgrach. Ranna została kobieta w ciąży Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Kwoty brutto i netto. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku oraz od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Sprawdź kwoty brutto i netto. Andrzej Duda zawetował rządową ustawę. Do Sejmu trafił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przedstawiony przez prezydenta, ale także rządowy projekt. Zarówno jeden, jak i drugi zakładają takie same zasady dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Wzrosnąć mają także stawki dla egzaminatorów.

📢 W Opolu trwa turniej piłki nożnej dziewcząt. Ambasadorkami wydarzenia są polskie piłkarki Agata Tarczyńska i Ewa Pajor W opolskiej Stegu Arenie trwa turniej piłkarski dziewcząt Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023. Organizatorzy przewidzieli atrakcje dla zawodników i kibiców. Wśród licytowanych gadżetów jest m.in. rakieta tenisowa Igi Świątek.

📢 Zięba to najliczniejszy ptak Polski, ale jest mało znany. Pięknie śpiewa i... zapowiada burzę. Zobacz, jak wyglądają zięby i jak żyją Ocenia się, że zięby to ptaki, których w Polsce jest najwięcej – są liczniejsze niż np. wróble. Często żyją w naszym sąsiedztwie, a jednak przeważnie słabo je znamy. A to nieduże, ładne i śpiewające ptaki. Zobacz, jak wyglądają zięby, gdzie mieszkają, co jedzą i czy odlatują na zimę. 📢 Radni zarezerwowali pieniądze na remont domu dziecka w Paczkowie. Ale część samorządowców ma inne plany na zagospodarowanie obiektu Nie 200 tysięcy, ale 1,5 miliona złotych - takie pieniądze zapisano w przyszłorocznym budżecie powiatu nyskiego na wyremontowanie budynku domu dziecka w Paczkowie. Powiat staje jednak przed dylematem czy inwestować w opiekę nad najmłodszymi czy seniorami?

📢 Nielegalnie urządzali gry hazardowe, wpadli w ręce skarbówki. Funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalny salon gier w powiecie brzeskim Funkcjonariusze opolskiej KAS zlikwidowali nielegalny salon gier na terenie powiatu brzeskiego. Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie. 📢 W Turawie zderzyły się dwa samochody. Policja wyjaśnia przyczyny kolizji W piątek 29 grudnia rano w Turawie zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce zdarzenia zadysponowano strażaków, policjantów i zespół ratownictwa medycznego.

📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Mocne zderzenie na Drodze Wojewódzkiej nr 423 w Zdzieszowicach. Audi źle po tym wygląda. A trasę otwarto 22 grudnia Służby ratunkowe z powiatu krapkowickiego otrzymały w czwartek (28 grudnia) w południe zgłoszenie o czołowym zdarzeniu na Drodze Wojewódzkiej nr 423 w Zdzieszowicach. 📢 Raniuszek wygląda jak pierzasta kulka z długim ogonem. Poznaj sympatycznego ptaka, który ceni życie rodzinne i buduje niezwykłe gniazda Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce.

📢 Ludzie nie chcą przetapialni plastiku w Kluczborku. Petycję podpisało ponad 1100 osób Potencjalnie rakotwórcze opary przerabianego plastiku dotrą do całego Kluczborka. Najmniejsze cząsteczki polecą najdalej. Boimy się także o potencjalne zatrucie wody gruntowej - mówią mieszkańcy.

📢 W Kluczborku powstanie dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych Dwa lata temu gmina Kluczbork kupiła od spółki Orange budynek po telekomunikacji przy ulicy Ligonia. Jego adaptacja na doim dziennego pobytu rozpocznie się już w przyszłym roku. 📢 Trzech kuzynów pojechało na motocyklach z Byczyny do Afryki. Jednego z nich ukąsił pająk i wylądował w szpitalu Miłosz Mendel oraz Patryk i Dawid Łyczyńscy wybrali się na eskapadę życia. na motocyklach pokonali słynną trasę rajdu Paryż - Dakar, choć nie obyło się bez przygód mrożących krew w żyłach!

📢 Ten strażacki kolos to największy jeżdżący zbiornik na wodę na Opolszczyźnie. Cysterna to nowy nabytek straży pożarnej w Kluczborku Do Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku trafiła fabrycznie nową naczepa-cysterna. Ma aż 25 000 litrów pojemności. Służyć będzie nie tylko do przewozu wody przy gaszeniu pożarów, ale w razie potrzeby można nią także wozić wodę pitną dla ludności.

📢 Tak mieszka Sebastian Karpiel-Bułecka z żoną Pauliną Krupińską. Drewniany dom z widokiem na Giewont Sebastian Karpiel-Bułecka poza wyjątkową twórczością muzyczną może pochwalić się też szczęśliwą rodziną i pięknym domkiem w sercu Tatr. Jego żona Paulina Krupińska jest jedną z kluczowych gwiazd TVN-u. Prowadzi program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN", mogliśmy zobaczyć ją także w formacie "Azja Express". Para wolny czas najchętniej spędza w domu z drewna z widokiem na Giewont. Jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka? My jesteśmy zachwyceni, a Wy? 📢 Szczepanowickie Betlejem. Deszcz nie przeszkodził Opolanom w tradycyjnym kolędowaniu Nawet ulewny momentami deszcz nie przeszkodził w organizacji wtorkowego kolędowania pod szopką bożonarodzeniową w Opolu-Szczepanowicach. Na tamtejszym placu plebanijnym zgodnie z 25-letnią tradycją odbyło się nabożeństwo, na które zjechali wierni z całego Opola i nie tylko.

📢 Święta w zimnej wodzie. Tak spędzali je twardziele z Dębowej. Był poczęstunek i świetna zabawa Ponad 30 osób wzięło udział we wtorkowym świątecznym morsowaniu. Najstarsza uczestniczka miała... 96 lat.

📢 Od stycznia ponad 30 nowych miast w Polsce. Sprawdzamy na mapie, gdzie się pojawią Już 1 stycznia 2024 roku 34 nowe miejscowości uzyskają status miast. To efekt rozporządzenia Rady Ministrów z połowy bieżącego roku. Sprawdzamy, ile osób wkrótce przeniesie się ze wsi do miast i gdzie konkretnie przybędzie najwięcej nowych miejscowości. 📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Polacy i ich postanowienia noworoczne. Ich realizacja będzie trudna... Zobaczcie najlepsze memy 26.12.2023 Już niedługo 2024 roku, a wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować... postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często już w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Sylwester się zbliża. Internauci już zbierają żarty. Te memy rozbawią was do łez 26.12.2023 Zbliżamy się do końca roku. Już niedługo pożegnamy stary rok i powitamy nowy 2024. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy o imprezie sylwestrowej oraz przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru i nocy w roku. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Zobacz najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe na Opolszczyźnie. Wszystkie są prześliczne! Pracowano nad nimi przez całe tygodnie Od wieków są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Nie spotkamy dwóch identycznych szopek. Każda parafia przykłada do nich bardzo dużą wagę. Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu szopki z całej Opolszczyzny. Które z nich podobają Wam się najbardziej? 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie Kiedy Polsat zdjął kilka lat temu ze świątecznej ramówki film „Kevin sam w domu”, widzowie tak masowo protestowali, że film jednak w końcu i tak wyemitowano w telewizji! Ułożyliśmy ranking 20 najlepiej ocenianych filmów świątecznych. Zobaczcie w naszej galerii, co warto obejrzeć w święta.

📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów.

📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola.

📢 Tłumy mieszkańców świętowały Nowy Rok w Ujeździe. To była najlepsza impreza w regionie W tym roku większość samorządów zrezygnowało z organizacji Sylwestra pod chmurką. Powodem tych decyzji były oczywiście oszczędności. Inaczej zrobiono w Ujeździe. Tam władze gminy zaprosiły do zabawy mieszkańców. Przyszły tłumy, goście przyjeżdżali też z okolicznych miejscowości od Strzelec Opolskich po Kędzierzyn-Koźle. Zobaczcie, jak wszyscy fantastycznie się bawili. 📢 28 tysięcy sensacyjnych zdjęć z Opola i rejencji opolskiej odzyskanych po latach [GALERIA] Niemcy pozostawili nam w spadku tysiące fotografii. Jest ich ponad 28 tysięcy, a to i tak tylko niewielka część archiwum, które zniszczyła wojna. Zdjęcia pokazują ludzi, architekturę, ale też ważne wydarzenia dla regionu. Ten świat ze starych klisz będzie uratowany!

📢 Prawdziwa historia Karolinki i Karliczka Poszła Karolinka do Gogolina. A Karliczek za nią. I to nie jest jego imię, ale nazwisko. Fryderyk Karliczek niczego nie wychodził, bo był już żonaty. Karolinkę wydano za innego.

