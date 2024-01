Przegląd prasy 4.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prisoners Show w Magnum Clubie, czyli jak koszmarne bobasy opanowały dyskotekę [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 4.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prisoners Show w Magnum Clubie, czyli jak koszmarne bobasy opanowały dyskotekę [ZDJĘCIA] Duet didżejów w budzących grozę jak z horroru maskach, znany z telewizyjnego talent show „Mam talent", wystąpił w Magnum Clubie. Ale to była impreza! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 3.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Oto dojrzała Teresa Werner pokazuje swoje zgrabne ciało! To niesamowite, że tak apetycznie wygląda 65-letnia artystka 3.01.2024 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 4 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 4 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 4.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 03.01.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 03.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Droga między Leśnicą a Lichynią znowu jest przejezdna. Ale przebudowa wciąż trwa. Inwestycja pochłonie blisko 10 milionów złotych Drogowcy zakończyli układanie podbudowy i pierwszej warstwy asfaltu na trasie Leśnica - Lichynia. Inwestycja pochłonie blisko 10 milionów złotych.

📢 Horoskop dzienny na jutro (4.01, czwartek). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć w czwartek 4.01.2024. Czy Cię to zasmuci? Zobacz horoskop na jutro (czwartek, 4.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [4.01.2024] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [4.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Orszak Trzech Króli w Opolu. Będzie przemarsz i wspólne kolędowanie. Warto wspólnie wziąć udział w tym wydarzeniu Opole przygotowuje się na magiczny spektakl, który od lat przyciąga tysiące mieszkańców i turystów. Orszak Trzech Króli, jedenasty już w historii miasta, wypełni opolskie ulice kolędowaniem, radosnym śpiewem i kolorowym korowodem.

📢 Janusz Nosacz to ulubieniec Polaków. W którym zoo można zobaczyć sympatycznego nosacza sundajskiego? Zobacz najlepsze memy Janusz Nosacz to w internetowych memach symboliczny Polak z wszystkimi polskimi przywarami. Nosacz sundajski to małpa z charakterystycznym długim nosem. Stał się bohaterem internetowych żartów, ale wzbudza też swoim wyglądem wielkim sympatią. Zobacz najlepsze memy z nosaczem i sprawdź, gdzie można go zobaczyć na żywo. 📢 Horoskop dla Bliźniąt na styczeń 2024. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu? Miesięczny horoskop dla Bliźniąt na styczeń wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w tym miesiącu. Jeśli Bliźnięta to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Bliźniętach, sprawdź, jak wygląda ich horoskop miłosny na styczeń 2024. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie.

📢 Horoskop miesięczny dla Wodników na styczeń 2024. Co czeka Cię w tym miesiącu? Wodniki! Sprawdźcie horoskop miesięczny na styczeń 2024. Co przydarzy się Wam w tym miesiącu? Jakie wydarzenia przewidują dla Was gwiazdy? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Wodników czeka cię w jeszcze w styczniu i przygotuj się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy. 📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Osoby o takich imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są oddane partnerowi. Zobacz listę Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób! 📢 36-latek miał prawie 3 kilogramy narkotyków. Zatrzymali go policjanci z Grodkowa. Wpadł, bo awanturował się po pijaku Policjanci z Grodkowa zatrzymali 36-letniego mieszkańca gminy, u którego znaleźli prawie trzy kilogramy narkotyków. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzut wytwarzania i udzielania zakazanych substancji. Grozi mu teraz kara nawet do 20 lat więzienia. Na wniosek nyskiej prokuratury sąd aresztował go na 3 miesiące

📢 Częstochowa. Miejski fragment DK46 oficjalnie otwarty po remoncie. Tak prezentuje się najnowsza drogowa inwestycja na zachodzie miasta Od wtorku 2 stycznia mieszkańcy Częstochowy i regionu mogą poruszać się po wyremontowanym odcinku DK46. To ważna trasa wylotowa w kierunku Opola, biegnąca m.in. przez Blachownię i Herby, a także chętnie wykorzystywana przez mieszkańców Lublińca. 📢 Piłkarze Odry Opole i ich liczby - pierwsza część sezonu w statystykach Odra Opole obecnie jest 6. drużyną w tabeli Fortuna 1 Ligi. Przyjrzeliśmy się, jak do tej pory w liczbach prezentują się jej zawodnicy. 📢 Najlepsze zdjęcia z opolskich studniówek. Tak się bawili abiturienci na balach maturalnych Sezon studniówkowy 2024 rozpocznie się lada chwila. Na balach maturalnych w województwie opolskim w zeszłym roku działo się bardzo wiele, a my na bieżąco Wam to wszystko relacjonowaliśmy na naszym portalu. Oto 100 najlepszych zdjęć ze studniówek 2023.

📢 Horoskop na pierwsze dwa tygodnie stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na pierwszą połowę stycznia 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy przez pierwsze dwa tygodnie tego miesiąca u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Znamy odpowiedzi na wiele pytań! 📢 Najdroższe gospodarstwa rolne na sprzedaż na początku 2024 roku. Tu trzeba wydać fortunę Poznaj przykłady nieruchomości rolnych do kupienia na początku 2024 roku. Na liście są m.in. budynki wraz z 85 ha ziemi, gospodarstwo sadownicze, rybackie, plantacja borówki czy dwór. Początek roku to często okres postanowień, wyznaczania nowych celów czy życiowych zmian. Część rolników rezygnuje z prowadzenia gospodarstwa i wystawia je na sprzedaż. Dla innych to okazja, by poszerzyć działalność lub postawić na zupełnie nowy biznes. Trzeba jednak mieć zasobne konto, ponieważ te najdroższe gospodarstwa rolne kosztują miliony złotych.

📢 Fabryka butów Otmęt w Krapkowicach kiedyś była dużym zakładem. Co znajdowało się w halach produkcyjnych? Dawniej to była jedna z największych fabryk butów na Śląsku. Dziś spora część hal produkcyjnych po byłym "Otmęcie" już nie istnieje. 📢 Na co pomaga picie wody z cytryną? Zobacz, co się stanie, kiedyś zaczniesz pić codziennie wodę z cytryną na czczo. Kiedy po nią sięgać? Woda z cytryną na czczo bywa przede wszystkim kojarzona ze sposobem na odchudzanie. Ale plusów z rozpoczynania dnia od tego napoju jest o wiele więcej. Poranne picie wody z sokiem z cytryny pomaga m.in. nawodnić organizm, wyregulować metabolizm oraz złagodzić objawy niestrawności. Wypróbuj różne przepisy na wodę z cytryną, bo świetnie komponuje się ze smacznymi i zdrowymi dodatkami. Sprawdź, na co pomaga picie wody z cytryną.

📢 Ferie zimowe 2024. Terminy dla poszczególnych województw. Kiedy są ferie w woj. mazowieckim, a kiedy w woj. śląskim i innych regionach? Kiedy są ferie zimowe 2024? Takie pytanie stawiają sobie uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dwutygodniowa przerwa międzysemestralna odbywa się w różnym czasie w zależności od regionu. Terminy ferii zimowych 2024 – tak jak co roku – zostały podzielone między województwa. Pierwsza tura uczniów rozpocznie wypoczynek 15 stycznia, a ostatnia zakończy go 25 lutego. Sprawdź, kiedy są ferie w woj. mazowieckim, śląski, pomorskim i innych województwach i dowiedz się, co warto zwiedzić w poszczególnych miejscach Polski.

📢 Kultowe przedmioty z lat 80., których nie mogło zabraknąć w żadnej kuchni. Zobacz, czym posługiwały się kobiety w PRL-u W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Horoskop codzienny na środę 3 stycznia 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 3 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 3.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Produkty wycofane ze sklepów 3.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 3.01.2024 Ostrzeżenie GIS 3.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Kosmiczne budżety opolskich samorządów lokalnych. Burmistrzowie martwią się, jak przerobić do grudnia tak duże pieniądze Nawet 30 procent budżetu zamierzają w tym roku wydać niektóre opolskie gminy na inwestycje. Duża część gmin czy powiatów uchwaliła rekordowo wysokie wydatki i dochody na rok 2024. W województwie będzie się sporo budować, zwłaszcza na drogach.

📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz, jak się urządził za miastem znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Zderzenie dwóch samochodów na placu Konstytucji 3 Maja w Opolu Do zdarzenia doszło we wtorek 2 stycznia około godziny 18:00. Na placu Konstytucji 3 Maja w Opolu zderzyły się dwa samochody osobowe: peugeot i honda.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para chwali się swoim domkiem w sadzie. Króluje w nim góralski styl jest też choinka! Kasia i Jędrek, którzy zasłynęli z udziału w programie Googlebox już od jakiegoś czasu urządzają swój drewniany domek. Polacy poznali ich przed telewizorami, gdzie z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili ich serca. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Na święta pojawiła się tam też choinka, która zaskoczyła internautów. Zobaczcie sami, drewniany kącik słynnych górali z Gogglebox.

📢 To najbrzydsze podwórko w Opolu. Dziura na dziurze, śmieci przy kamienicach i bezdomni śpiący na ławce. "Czuć tu atmosferę PRL-u" Mieszkańcy kamienic przy ul. Książąt Opolskich – Sądowej – Sienkiewicza od wielu miesięcy borykają się z fatalnym stanem podwórka. Pomimo wielokrotnych interwencji w urzędzie miasta, sytuacja nie ulega poprawie. Dziś to prawdopodobnie najbrzydsze podwórko w całym Opolu.

📢 Zderzenie dwóch samochodów w Ligocie Turawskiej pod Opolem. Jeden z kierowców był pod wpływem alkoholu W Ligocie Turawskiej w powiecie opolskim opel astra zderzył się z lublinem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Powstanie komisja do spraw ekspozycji odkryć w katedrze. Kościół i naukowcy wciąż czekają na decyzję konserwatora. Będzie kompromis? Z końcem listopada zakończyły się trwające półtora roku prace archeologiczne w opolskiej katedrze. Teraz kluczowe pytanie, jakie zadają sobie naukowcy oraz duchowni, dotyczy tego, w jaki sposób wyeksponować odkrycia. W tym celu powstanie specjalna komisja do spraw ekspozycji. 📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Co zrobić z pieczarek? Oto najprostsze przepisy z popularnymi grzybami w roli głównej. Wybieraj spośród 5 dań i przekąsek Pieczarki to łatwo dostępne grzyby przez cały rok. Co więcej, z łatwością można uprawiać je samemu w chłodnym pomieszczaniu. Mając nadmiar pieczarek, można zastanawiać się, co z nich ugotować. Wybraliśmy 5 najlepszych dań, którymi nakarmisz całą rodzinę. 📢 Czy kolejki do lekarza będą krótsze? Weszły w życie zmiany dotyczące wolnych terminów leczenia i zabiegów w znieczuleniu na NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził zmiany w kolejkach do lekarza. Od 1 stycznia 2024 szpitale i przychodnie muszą udzielać dodatkowych informacji dotyczących wolnych terminów leczenia. Zmiany obejmują też zapisy na zabiegi w znieczuleniu na NFZ. Mają one duże znaczenie dla pacjentów. 📢 Od 16 stycznia 2024 roku wzrośnie stawka za przejazd autostradą A4 z Katowic do Krakowa. Sprawdź, ile zapłacisz Stalexport Autostrada Małopolska, spółka zarządzająca odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków, podnosi od 16 stycznia 2024 roku opłaty dla kierowców pojazdów kategorii 1 (z wyłączeniem motocykli), podróżujących tym odcinkiem, a korzystających z płatności automatycznych takich jak: A4Go, Telepass i Videotolling. Wynika to z powodu wygaśnięcia stawek preferencyjnych za płatności automatyczne. Kierowcy w punkcie poboru zapłacą 2 zł drożej, czyli 15 złotych. Jakie zmiany jeszcze się szykują?

📢 Pijany kierowca zasnął w aucie koło miejscowości Zimna Wódka. W alkomacie zabrakło skali Zatrzymany między 23-latek w swoim organizmie miał ponad 4 promile alkoholu. Kierującemu zostały zatrzymane prawo jazdy. Grozi mu do trzech lat więzienia, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.

📢 Na tym starym sprzęcie wideo można sporo zarobić. Przejrzycie szafy, piwnice, garaże i pawlacze Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 📢 Horoskop dla kobiet na 2024 rok. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 45 lat temu rozpoczęła się Zima Stulecia. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Pełne tajemnic fotografie z lat 1918-1944. Nikt nie wie gdzie dokładnie je wykonano Nikt nie wie gdzie, ani kiedy wykonano te tajemnicze zdjęcia. W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego zamieszczono fotografie Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk. Rozpoznajecie te miejsca? Badacze ustalili, że zostały wykonane na terenie naszego województwa.

📢 Najwyższe odznaczenie dla organisty z Głuchołaz. Papież Franciszek uhonorował Jana Dolnego Papież Franciszek przyznał Medal Pro Ecclesia et Pontifice Janowi Dolnemu, który od 50 lat pełni funkcję organisty w głuchołaskiej wspólnocie parafialnej. Wkrótce nastąpi uroczyste wręczenie odznaczenia. 📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Tak w 2024 roku zmieni się Opolszczyzna. Na niektóre z tych inwestycji czekają całe pokolenia Opolan W przyszłych roku w naszym regionie zostanie zrealizowanych kilka kluczowych inwestycji. Będzie m.in. efektowny stadion piłkarski, a przez nasz region przebiegać ma trasa ekspresowa. Zobaczcie, co jeszcze zmieni się na Opolszczyźnie w 2024 roku.

📢 Polacy i Czesi tradycyjnie spotkali się w Nowy Rok na szczycie Kopy Biskupiej. Wielbiciele Gór Opawskich składali sobie tam życzenia Turyści z Polski i Czech wspólnie powitali Nowy Roku 2024 na szczycie Kopy Biskupiej. Te spotkanie odbywają się od wielu lat i cieszą się niezmiennie ogromną popularnością. Także i tym razem przyszło tu kilkaset osób. 📢 Niedziele handlowe w 2024 roku. Przez cały rok będzie tylko 7 takich niedziel, kiedy sklepy będą otwarte. Znamy dokładne daty Z roku na rok postępuje w Polsce ograniczenie handlu w niedzielę i święta. W 2024 roku będzie już tylko 7 niedziel handlowych. W pierwszym kwartale będzie zaledwie jedna taka niedziela, kiedy otwarte będą sklepy. Będzie to jeszcze w styczniu. Zobaczcie, kiedy będą niedziele handlowe w 2024 roku.

📢 Odszedł ks. Wolfgang Globisch. Zbudował duszpasterstwo mniejszości narodowych, współtworzył opolską Caritas Zmarł ks. Wolfgang Globisch. Był twórca duszpasterstwa mniejszości narodowych w Diecezji Opolskiej. Współtworzył opolską Caritas. Odszedł w 91. roku życia i 67. kapłaństwa. 📢 Sylwester 2023 w Opolu. Po nocnej zabawie, puste i mokre ulice Puste ulice i parkingi, gdzieniegdzie porzucone butelki i wypalone opakowania po fajerwerkach, napotykani pojedynczy piesi i pojazdy. Obraz Opola w poranek pierwszego dnia nowego roku jest niecodzienny. W galerii znajdują się zdjęcia z porannego spaceru pustymi i mokrymi ulicami centrum stolicy regionu. Zapytaliśmy opolskie służby, jak minęła najbardziej huczna noc roku. Czy Sylwester w Opolu minął bezpiecznie? 📢 Zawieźli ponad 1,5 tony darów dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. To efekt mobilizacji Opolan Zakończył się kolejny etap akcji Rodacy-Bohaterom, która organizowana jest w naszym regionie przez opolski oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen. W pierwszych tygodniach grudnia w wielu szkołach, kościołach i instytucjach na Opolszczyźnie prowadzona była zbiórka darów na rzecz Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. W ostatnich dniach dzięki pracy wolontariuszy trafiły one na Wileńszczyznę.

📢 Sylwestrowy bieg po wyspie Bolko w Opolu. Ponad 250 biegaczy na Szybkiej Piątce Jerzego Siemaszki Sylwester to ostatni dzień, aby ustanowić swój roczny rekord biegowy za 2023 rok. Z tej okazji postanowiło wziąć udział ponad 250 biegaczy z naszego regionu. W ostatni dzień 2023 roku w samo południe na opolskiej wyspie Bolko odbył się bieg III Szybka Piątka Jurka Siemaszki. 📢 Seniorzy z Rodzinnego Domu Opieki Zielony Dworek spisali chwytające za serce rady. Zobacz, co się naprawdę liczy w życiu Mają już ponad 80 lat. Są u schyłku swojego życia i dobrze już wiedzą, co jest w życiu najważniejsze. Wcale nie to, co większość młodych ludzi uważa za życiowy sukces.

📢 Mandaty i punkty karne 2024. Kara więzienia i konfiskata auta za jazdę po alkoholu! Punkty karne znowu kasowane po roku [NOWE PRZEPISY] Od 2024 roku wchodzą w życie kolejnej surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Nie można też już wykręcić się od kary sposobami, które były dotychczas częste, a do tego skuteczne. Punkty karne od niedawna znowu kasowane są po 1 roku, ale uwaga: nie wszystkie punkty. Zapoznaj się w tym artykule z aktualnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

📢 100 milionów ton wody w Jeziorze Otmuchowskim. Tak wysokiej wody nie było od dawna. Część ośrodków może pływać Jezioro Otmuchowskie jest prawie pełne. Woda zalała niektóre drogi do ośrodków wypoczynkowych po wewnętrznej stronie wałów. To efekt roztopów w Kotlinie Kłodzkiej.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji. 📢 Oto najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. Centralne miejsca naszych miast robią wrażenie Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny.

📢 Jan Dolny świętował 50-lecie pracy w parafii w Głuchołazach. Mówią o nim, że jest organistą z powołania We wrześniu parafia pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach świętowała 50-lecie pracy organisty Jana Dolnego. Oprawa muzyczna mszy świętych to nie jedyne jego zajęcie. Służył ludziom na wielu płaszczyznach. 27 lat temu założył chór Capricolium, który ma na koncie wiele sukcesów i udanych występów w kraju i za granicą. Był też m.in. radnym, podjął się animacji życia religijnego w lokalnej wspólnocie. W kościele w Głuchołazach nadal można usłyszeć graną przez niego muzykę. 📢 Studniówki 2023. Oto najpiękniejsze tegoroczne maturzystki! W tych kreacjach wyglądały wyjątkowo przepięknie, można się zachwycić! Tegoroczne studniówki już za nami. Nie zabrakło na nich wielu pięknych maturzystek. Wiele z nich ubranych było niezwykle elegancko. Wszak dla nich to najważniejszy wieczór w życiu! Zebraliśmy dla Was najładniejsze zdjęcia i przygotowaliśmy z nich galerię. Zdjęcia pochodzą z terenu całego województwa opolskiego. Która z nich jest najpiękniejsza?

📢 Studniówki 2023. Uczniowie LO nr 9 w Opolu świetnie się bawili. Te kreacje robią wrażenie! Uczniowie LO nr w Opolu najważniejszego poloneza w swoim życiu mają już za sobą. Otworzył on studniówkę, która symbolicznie odlicza czas do matury. Zanim jednak przyjdzie czas na naukę, uczniowie ruszyli na parkiet! 📢 Superzabawa na studniówce LO nr 2 w Opolu. Impreza do późnych godzin nocnych. Znajdźcie się na zdjęciach z balu Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Marii Konopnickiej z Opola bawili się na swoim balu maturalnym. Ich studniówka odbyła się w restauracji Arkas w Prószkowie. Znajdźcie się na zdjęciach z imprezy.

📢 90 lat temu Tomasz Bata rozpoczął budowę zakładów w Otmęcie. To odmieniło losy niewielkiej wsi na wiele lat Czeski przemysłowiec - Tomasz Bata - stworzył w Krapkowicach jedną z największych fabryk obuwia w Europie. Żeby ściągnąć do niej pracowników, oferował ludziom m.in. mieszkania.

📢 Ozimek. Opuszczony basen miał być perełką huty Małapanew. Zabrakło ośmiu miesięcy do ukończenia budowy. Teraz to ruina [ZDJĘCIA] Budowa basenu w Ozimku rozpoczęła się w latach 70. Miał to być obiekt leczniczo-rekreacyjny tamtejszej huty Małapanew. Niewiele zabrakło, aby sam basen i część kompleksu by ukończono. Teraz popada on w coraz większą ruinę. Nad niecką krytej pływalni częściowo zawalił się dach, a wkrótce runąć mogą kolejne jego elementy. 📢 Fabryka obuwia w Otmęcie. Zobacz, jak kiedyś wytwarzano buty w krapkowickim zakładzie Historia produkcji obuwia w zakładach w Otmęcie liczy sobie około 90 lat. Zobacz, jak produkowano tam buty w latach 70., blisko pół wieku temu.

