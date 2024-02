Przegląd prasy (4.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024. Ale szał! Licealiści ze Strzelec Opolskich pokazali jak się bawić na sto dni przed maturą”?

Prasówka 4.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024. Ale szał! Licealiści ze Strzelec Opolskich pokazali jak się bawić na sto dni przed maturą Około 200 osób bawiło na studniówce Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich im. Władysława Broniewskiego. Impreza została zorganizowana w dyskotekowym stylu. Nie zabrakło także pokazowego poloneza.

📢 Studniówka Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku. Na ten bal uczniowie czekali pięć długich lat. Atmosfera była magiczna! W sobotę (3 lutego) maturzyści z Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku bawili się na studniówce w Restauracji „U Wąsińskich” w Oleśnie. 📢 WomanGo! Czyli gorące imprezy, a na nich najpiękniejsze kobiety w Opolu. TOP 33 najpiękniejszych Opolanek w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu imprezy trwają do białego rana, a bawią się na nich najpiękniejsze Opolanki. Olśniewają urodą na klubowym parkiecie. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie.

Prasówka 4.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tauron Liga. Uni Opole po niesamowicie zaciętym boju pokonało Moyę Radomkę Radom 3:1 [ZDJĘCIA] Ogromnych emocji dostarczyła potyczka w ramach 18. Tauron Ligi pomiędzy Uni Opole a Moyą Radomką Radom. W starciu sąsiadów w tabeli, które odbyło się w Stegu Arenie, ostatecznie komplet punktów zgarnęły gospodynie, triumfując 3:1.

📢 Co za bal! Oto studniówka maturzystów z nyskiego "Rolnika". Tę noc zapamiętają na długo Uroczystym polonezem swoją studniówkę rozpoczęli uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, czyli z popularnego "Rolnika". Choreografia była niezwykle dopracowana. Duże wrażenie robiły także niecodzienne kreacje tegorocznych maturzystek i maturzystów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcie z tego balu.

📢 Ta ulica cieszy się złą sławą. Na ulicy Damrota w Kluczborku przenosili się w zaciszne miejsce i tam rozprawiali się z ofiarą Każde miasto ma swoją No-Go Zone, czyli rejony, w które lepiej nie zapuszczać się dla własnego bezpieczeństwa. Jednak mało gdzie niebezpieczna dzielnica jest tuż obok rynku! Tak jest w w Kluczborku, gdzie ulica Damrota jest tuż obok miejskiego deptaka oraz rynku. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 4 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 4 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 4.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Wypadki w Polsce z lat 1920-1939 na archiwalnych zdjęciach [4.02.2024] Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Zobaczcie, jak uczniowie bawili się w hotelu Słociak W sobotę (3 lutego) uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu świętowali swoją studniówkę. Impreza odbyła się w hotelu Słociak. Jak prezentowali się i tańczyli poloneza? Był z nimi nasz fotoreporter. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [4.02.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 22-latka dachowała w audi na drodze krajowej nr 45 na obwodnicy Osowca 22-letnia kobieta w audi na łuku drogi straciła panowanie nad kierownicą, zjechała na pobocze i dachowała w rowie. Policja ostrzega, że po opadach deszczu na drogach jest bardzo ślisko.

📢 Nowa pracownia terapii zajęciowej otwarta w Specjalistycznym Szpitalu w Branicach W Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach otwarto nową pracownię terapii zajęciowej, zwaną „Pralnią”. Inicjatywa ta jest częścią większego projektu unijnego, który miał na celu poprawę warunków dla pacjentów szpitala, zwracając szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby. 📢 A gdyby Axl Rose śpiewał: "Przestoń ślimtać"? Oto śląskie tytuły słynnych światowych przebojów muzycznych Są polskie wersje światowych przebojów. Na przykład Kasia Kowalska zaśpiewała „Widzę twoją twarz", polską wersję hitu. A jak brzmiałyby śląskie wersje tytułów słynnych światowych piosenek? Brzmią bardzo zabawnie! Sami zobaczcie w naszej galerii. 📢 Tusia już po usunięciu 10-kilogramowego guza. Jej historia poruszyła mieszkańców Opolszczyzny. Jak jej właściciele mogli tego nie zauważyć? 7-letnia suczka Tusia, która przeszła przez trudne chwile swojego życia, teraz ma szansę na nowy początek. Po wielu latach cierpienia spowodowanego ogromnym guzem, który nie został wcześniej leczony przez jej właścicieli, Tusia w końcu otrzymała pomoc, na którą zasłużyła.

📢 Oto najczęściej nadawane imiona dzieciom w Opolu. W zeszłym roku urodziło się prawie 2,5 tysiąca opolan Hania i Nikodem – to najczęściej nadawane imiona dzieciom w Opolu. W zeszłym roku urodziło się prawie 2,5 tysiąca opolan. Dane zebrane przez Urząd Stanu Cywilnego w Opolu nie napawają optymizmem. W ciągu ostatnich trzech lat miasto zmaga się ze spadkiem liczby urodzeń. Sytuacji nie polepszył także napływ rodzin ukraińskich do naszego miasta.

📢 Plac Daszyńskiego w Opolu przed wojną. Każdy robił sobie zdjęcia na tle pięknej fontanny Ceres Obecny plac Daszyńskiego dopiero w XIX wieku znalazł się w granicach miasta. Kiedyś ten plac oraz fontanna Ceres były prawdziwymi wizytówkami Opola. 📢 Odra Opole nie dała najmniejszych szans MKS-owi Kluczbork w meczu kontrolnym [ZDJĘCIA] 1-ligowa Odra Opole wygrała 5:0 z 3-ligowym MKS-em Kluczbork w spotkaniu testowym, które zostało rozegrane w Centrum Sportu przy ulicy Północnej w Opolu.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 03.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Stracił stanowisko, bo był z PiS? Minister odwołał dyrektora szpitala MSWiA w Głuchołazach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał Mariusza Grochowskiego z funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach. O przyczynach odwołania resort milczy. 📢 W saunarium w Strzelcach Opolskich powstanie grota solna z tężnią. Coraz więcej ludzi korzysta z tej atrakcji Saunarium, które działa w Strzelcach Opolskich od roku, cieszy się niesłabnącą popularnością. W ciągu roku odwiedziło ją 30 tysięcy klientów. Wkrótce pojawi się tutaj nowa atrakcja: grota solna.

📢 Mama na Obrotach. Ta kobieta z Zębowic jest niesamowita, sami zobaczcie jej najśmieszniejsze filmiki Mama na Obrotach, czyli Klaudia Klimczyk, podbija internet. Na TikToku ma już ponad 4,5 miliona obserwujących i 158 milionów polubień jej filmików! Teraz występuje ze swoim stand-upem w całej Polsce i w Anglii. Kluczem do sukcesu mieszkanki Zębowic jest poczucie humory i wielki dystans do siebie. 📢 Niesamowita studniówka ZSZ nr 4 w Opolu. To był najważniejszy polonez w ich życiu Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu na swój bal studniówkowy wybrali hotel Arkas w Prószkowie. Choreografia poloneza, którego tradycyjnie zatańczyli, była niezwykle dopracowana. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. To był wyjątkowy wieczór W piątek (2 lutego) w Sali Stropowej w brzeskim ratuszu swoją studniówkę miał Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. To był niewątpliwie bardzo udany bal, a uczniowie przygotowali wiele niespodzianek.

📢 Tanie samochody, quady, narzędzia, sprzęt budowlany i sportowy. Wojsko wietrzy magazyny. To kupisz po kosztach Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Łazienki jak z horroru. Zdziwisz się, gdzie można wstawić toaletę i prysznic. Oto najgorsze pomysły właścicieli Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 PSG Stal Nysa wygrała 3:2 z Norwidem Częstochowa w meczu 20. kolejki PlusLigi. Dzięki tej wygranej utrzymała się w walce o play-off W meczu 20. kolejki PlusLigi Stal Nysa wygrała na własnym parkiecie 3:2 z ekipą Norwida Częstochowa. Dzięki temu żółto-niebiescy utrzymali się w walce o play-off.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Opola? Z całą pewnością nie będzie miał łatwego zadania W kuluarach Prawa i Sprawiedliwości coraz częściej pojawia się nazwisko Michała Nowaka, radnego miasta Opola, jako potencjalnego kandydata na prezydenta. Partia musi postawić na mocnego kandydata, który powalczy z m.in. urzędującym prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim.

📢 Z renault odpadły drzwi i błotnik. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym pod Opolem Do zdarzenia doszło w piątek 2 lutego tuż przed godziną 7:00 na drodze krajowej nr 46 w Dębskiej Kuźni w gminie Chrząstowice. 📢 Postacie z Dragon Ball Z od SI wyglądają jak ekranizacja anime - są znakomite i szalenie realistyczne. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. 📢 Te imiona są nadawane najrzadziej w naszym regionie. Takich wyborów się nie spodziewaliście Inez, Estera czy Martin to imiona niezwykle rzadko występujące w polskiej kulturze. Każde z nich w zeszłym roku zostało nadane w naszym województwie tylko dwa razy. Zobaczcie, jakie jeszcze nietuzinkowe imiona wybierano dla noworodków z naszego regionu w 2023 roku.

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Pogrzeb ks. prałata Zbigniewa Bąkowskiego. Tłumy wiernych pożegnały zasłużonego duchownego 1 lutego miał miejsce pogrzeb księdza prałata Zbigniewa Bąkowskiego. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział duchowni, ale również mieszkańcy regionu. Zasłużony kapłan odszedł w wieku 92 lat.

📢 Personalne przetasowania w urzędzie wojewódzkim w Opolu. Są kolejni nowi dyrektorzy Trwają zmiany kadrowe w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Monika Jurek odwołała szefów trzech ważnych działów urzędu i powołała ich następców. 📢 Powstają tu m.in. filtry do Formuły 1. Rusza rozbudowa kompleksu przemysłowo-logistycznego CTPark. Kolejna inwestycja w Opolu Ruszyła budowa piątego budynku w ramach parku przemysłowo-logistycznego CTPark Opole. Rozbudowa kompleksu związana jest z ekspansją firmy UFI Filters Poland, która dotychczas zajmowała powierzchnię 6 000 mkw. Włoski producent systemów filtracyjnych dla branży motoryzacyjnej podwoi przestrzeń najmu.

📢 19-letnia była doradczyni wojewody opolskiego dostała pracę w Parlamencie Europejskim. Pomogła jej w tym europosłanka Zalewska z PiS Wiktoria Mielniczek mimo młodego wieku może pochwalić się kolejnym ważnym stanowiskiem – od stycznia pracuje w Parlamencie Europejskim w Brukseli. 19-latka nie kryje, że pracę pomogła jej zdobyć europosłanka z PiS Anna Zalewska.

📢 Gdzie morsować w Opolu i regionie? Te miejsca na zimne kąpiele wybierają Opolanie. Hity sezonu 2024 Morsowanie stało się jedną z ulubionych aktywności Polaków w ostatnich latach. Wiele osób zdecydowało się spróbować swoich sił, licząc, że kąpiel w lodowatej wodzie poprawi ich odporność. Ważne jednak, by z głową wybierać akweny. Gdzie morsować na Opolszczyźnie? Możliwości jest sporo. W naszej galerii prezentujemy zestawienie najpopularniejszych miejsc w regionie.

📢 Tak się bawili na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim bawili się na balu maturalnym 13 stycznia w restauracji „U Seweryna" w Radłowie. Szkoła z Gorzowa Śląskiego przysłała nam zdjęcia z tej studniówki. 📢 Romanse w „Tańcu w gwiazdami”. Nie tylko Cichopek i Hakiel. Zobacz, jakie jeszcze pary połączyło gorące uczucie w programie „Taniec w gwiazdami” jest dla uczestników szansą na naukę tańca i zabłyśnięcie przed kamerami, ale też zdobycie nowych znajomości, przyjaźni, a jak się wielokrotnie okazywało, nawet rozpoczęcie romansu. Show owocowało krótszymi i dłuższymi związkami. Zobacz, kto dzięki programowi znalazł miłość i jakie gwiazdy podejrzewano, niekoniecznie słusznie, o bliższe relacje.

📢 Najwspanialsze murale na Opolszczyźnie. Robią imponujące wrażenie! Warto wybrać się na wycieczkę, żeby je zobaczyć [ZDJĘCIA] Na Opolszczyźnie jako pierwszy miastem murali został Kluczbork, ale Opole czy Kędzierzyn-Koźle również mogą pochwalić się coraz większą liczbą murali. Jeden z najbardziej imponujących i największych murali jest zaś w Namysłowie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i sami oceńcie. 📢 W opolskiej brygadzie logistycznej zmienił się dowódca. Uroczyste przekazanie obowiązków w jednostce Opolscy logistycy mają nowego dowódcę. Po prawie 4 latach pracy na stanowisku decyzją ministra obrony narodowej w stan spoczynku przeszedł gen. bryg. Maciej Siudak. Zastąpił go płk Mieczysław Spychalski. 📢 Polonez maturzystów na opolskim Rynku. Zatańczyło kilkaset par. Była nawet Miss Polonia Na Rynku w Opolu kilkuset maturzystów zatańczyło tradycyjnego poloneza, który jak głosi legenda, przynosi szczęście i pomyślność przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi. Imprezę zorganizowano już po raz 22.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Liceum Ogólnokształcące nr 6 z Opola bawiło się na balu maturalnym. Uczniowie spisali się na szóstkę 12 stycznia Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu świętowało jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym – studniówkę. Uroczystość odbyła się w przepięknej scenerii hotelu Arkas w Prószkowie. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Kreacje maturzystów robiły wrażenie Tę studniówkę uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zapamiętają do końca życia. Maturzyści zaimponowali nie tylko swoją energią i entuzjazmem na parkiecie, ale także zachwycającymi kreacjami. 📢 Uczniowie opolskiego ogólniaka nr 1 dali czadu. To była niezapomniana studniówka Ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która jako pierwsza celebrowała ten wyjątkowy wieczór było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Babski Comber 2024 w Warmątowicach. Stroje, w które przebrały się panie były zaskakujące Mieszkanki Strzelec Opolskich i okolicznych miejscowości bawiły się na babskim combrze w Warmątowicach. Tradycyjną imprezę dla pań zorganizowano w restauracji "U Jana". 📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Uczniowie LO nr 5 w Opolu bawili się na studniówce w Zajeździe U Dziadka. Znajdźcie się na zdjęciach z wyjątkowej imprezy Tak na balu maturalnym bawili się uczniowie, ich osoby towarzyszące, a także nauczyciele LO nr 5 w Opolu. To najważniejszy polonez w życiu! Impreza odbyła się w Zajeździe U Dziadka. Szampańska zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

