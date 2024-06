Przegląd prasy (4.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy znaleziono na terenie rekreacyjnym przy ul. Dambonia w Opolu Jak informują opolskie służby, ciało mężczyzny w wieku 55 lat zostało znalezione w poniedziałek 3 czerwca około godziny 16:30 na jednym z terenów rekreacyjnych przy ulicy Dambonia w Opolu.

📢 Cud pod Zawadzkiem! Pies Demon odnaleziony po tygodniu poszukiwań. Wcześniej potrąciły go dwa auta Czworonóg zaginął w ostatnią niedzielę maja. Dwukrotnie potrącił go samochód, a potem przez tydzień ukrywał się w lesie. Właściciele z pomocą około setki wolontariuszy odnaleźli ostatecznie Demona.

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Dni Opola 2024. Poznaliśmy program tegorocznego święta miasta. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy sportowe czy ciekawe wystawy W miniony weekend w Opolu odbywał się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a już dziś (3.06) poznaliśmy program kolejnego wydarzenia, jakim będą Dni Opola. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 14-16 czerwca, a na mieszkańców czekają liczne atrakcje muzyczne, sportowe czy kulturowe.

📢 Dobre uczynki wrócą do tych znaków zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop karmiczny na pierwszą połowę czerwca 2024. To miesiąc, w którym karma wróci do większości z nas, przynosząc zarówno przyjemne nagrody jak i wymagające skupienia oraz cierpliwości wyzwania. Kto na co może liczyć? Wróżka Expiria już to wie. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [4.06.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [4.06.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Horoskop dzienny na jutro (wtorek, 4.06). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Poznaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się zdarzyć we wtorek 4.06.2024. Czy będzie to coś dobrego? Zobacz horoskop na jutro (wtorek, 4.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Najlepsze MEMY o Śląsku i Ślązakach. Internauci nie biorą jeńców. Pośmiej się razem z nimi Śląskie memy robią w internecie furorę. Nie bez powodu. Z jednej strony wynika to z charakterystycznego brzmienia śląskiej gwary. Z drugiej mieszkańcy Śląska oraz pozostali mieszkańcy kraju mogą za ich pośrednictwem wzajemnie z siebie żartować. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 4 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 4 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 4 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Wakacyjny rozkład jazdy PKP dla Opolszczyzny. Tymi pociągami dotrzemy w góry i nad morze Sezonowe połączenia do Świnoujścia, Ustki i Kołobrzegu oraz pociągi z wydłużonymi relacjami do Szklarskiej Poręby, Zakopanego, czy na Hel. PKP Intercity przedstawiło propozycję rozkładu jazdy na okres wakacyjny dla województwa opolskiego. 📢 Mocniej rozwinąć piłkarzy - oto zadanie Radosława Sobolewskiego, nowego trenera Odry Opole Nowym trenerem 1-ligowych piłkarzy Odry Opole został Radosław Sobolewski, były wielokrotny reprezentant Polski. Ma on sprawić, że gra opolan będzie bardziej urozmaicona niż w poprzednim sezonie. 📢 Adam Buksa ożenił się z piękną Aleksandrą. Poznaj polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny polskich piłkarzy reprezentacji Polski Adam Buksa, Jakub Moder i Bartosz Slisz - aż trzej polscy piłkarze ożenili się niedawno. Oby olśnili swoją grą na Euro 2024 równie mocno, jak ich wybranki olśniewają urodą. Najbardziej znana spośród żon i dziewczyn polskich piłkarzy jest z pewnością Anna Lewandowska, który w Polsce cieszy się niewiele mniejszą popularnością od jej męża. Grzegorz Krychowiak zakończył już karierę reprezentacyjną, za to jego żona Celia Jaunet jest w reprezentacyjnej formie! Poznajcie polskie WAGs!

📢 Rozpoczyna się remont ulicy Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia 4 czerwca Miejski Zarząd Dróg przekazuje wykonawcy remontu ulicę Wrocławską w Opolu. Jest to jedna z najbardziej zniszczonych w mieście dróg po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Dlatego potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni. 📢 Ostrzeżenie GIS 3.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 3.06.2024 Ostrzeżenie GIS 3.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami.

📢 Żaba zamknięta w opakowaniu z miksem sałat z Lidla. To nagranie podbija Internet. Zobacz koniecznie WIDEO Zwykłe spożywcze zakupy mogą bardzo zaskoczyć, o czym przekonała się klientka sklepu sieci Lidl. Kobieta kupiła mix sałat. W zamkniętym opakowaniu oprócz warzyw znajdowała się żywa... żaba! Wideo obaczycie poniżej. 📢 Na Fire Truck Show przyjedzie ponad 200 wozów strażackich. Oto najpiękniejsze i najdziwniejsze maszyny Fire Truck Show 2024 odbędzie się w dniach 5-7 lipca w Główczycach. Strażacy razem ze swoimi czerwonymi samochodami cały czas mogą się zapisywać. Na zlocie pod Dobrodzieniem można zobaczyć czerwone cacka od najstarszych do najnowszych. 📢 Ach, gdzie tamte festiwale. Jak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii Wielu narzeka na dzisiejszy festiwal i jego nowe gwiazdy, ale Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest silna marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Tragiczny wypadek na DK 46 od Ozimkiem. Dwie zakonnice zginęły, dwie inne są w ciężkim stanie. Biskup opolski prosi o modlitwę W sobotę (1 czerwca) skoda fabia uderzyła w drzewo i dachowała na drodze krajowej nr 46 na trasie Opole - Ozimek. Samochodem jechały cztery zakonnice. Dwie z nich zginęły w wypadku, dwie pozostałe zostały poważnie ranne.

📢 To był burzliwy dzień. Zniszczenia po przejściu nawałnic na Opolszczyźnie Do godziny 7:00 rano w poniedziałek (3 czerwca) opolscy strażacy odnotowali łącznie aż 68 zdarzeń związanych z burzami na Opolszczyźnie. Większość zniszczeń nawałnice zrobiły na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 📢 Tak szaleliście pod sceną w niedzielę na Dniach Ziemi Strzeleckiej 2024. T.Love i Piotr Pręgowski rozbujali publiczność Muzyczne gwiazdy wystąpiły na Dniach Ziemi Strzeleckiej w parku miejskim. W trakcie dwudniowej imprezy przez strzeleckie park przewinęły się tysiące osób.

📢 W Oleśnie powstaje blok SIM z tanimi mieszkaniami. Budynek rośnie w szybkim tempie W Nysie blok z programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) już jest gotowy, w Kluczborku przygotowują się do rozpoczęcia budowy, a w Oleśnie gotowy jest już prawie stan surowy. Będzie to dwupiętrowy blok, w którym powstanie 15 mieszkań. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sezon na grzybobranie zaczął się! W opolskich lasach można już znaleźć pierwsze grzyby. Internauci chwalą się efektami swoich wypraw Grzybobranie, to obok grillowania, to nasz sport narodowy. Fani tej aktywności donoszą, że w lasach można znaleźć prawdziwe skarby. 📢 W Światowy Dzień Roweru MEMY o rowerzystach. Te żarty najbardziej śmieszą kierowców Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. A skoro 3 czerwca jest Światowym Dniem Roweru, wybraliśmy dla was najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 3 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 3 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 3 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 03.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 50 opolskich artystów i twórców dostało marszałkowskie stypendium na przygotowanie kolejnych dzieł Od dziesięciu lat marszałek województwa opolskiego wspiera ludzi kultury, rozdzielając raz do roku stypendia „Marszałkowskie Talenty”. Dla twórców to możliwość zdobycia dofinansowania na opracowanie i pokazanie swoich osiągnięć. 📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 03.06.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

📢 Marsz dla zdrowia i miasteczko medyczne w Mosznej. Narodowy Fundusz Zdrowia promuje profilaktykę Setki gości niedzielnych Dni Województwa Opolskiego w Mosznej, przy okazji zabawy na festynie skorzystało z możliwości wykonania badań czy porozmawiania z lekarze. NFZ przekonuje: Profilaktyka się opłaca. 📢 Klasa okręgowa 2023/24 (30. kolejka). Wyniki, strzelcy goli, końcowe tabele Po 30 kolejkach w obu grupach klasy okręgowej wszystko jest już absolutnie jasne.

📢 Walka o awans toczyła się do samego końca. To była już ostatnia kolejka 4 Ligi Opolskiej W BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej wszystko jest już jasne. Awans uzyskała Stal Brzeg, która wyprzedziła Małąpanew Ozimek o zaledwie punkt. 📢 To było nowe oblicze festiwalu w Opolu. Apetyty nie zostały jednak w pełni zaspokojone. Jak powinna wyglądać przyszła edycja KFPP? Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Nowe władze TVP spełniły obietnice, przywracając festiwalowi jego pierwotny, muzyczny charakter. Organizatorzy postawili na autentyczność i prawdziwą muzyczną ucztę, rezygnując z elementów show telewizyjnego, które dominowały w poprzednich edycjach.

📢 Niezapomniany koncert wspomnieniowy na zakończenie festiwalu w Opolu. Spod pióra Janusza Kondradowicza wyszło setki utworów Na zakończenie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się niezwykły koncert poświęcony pamięci Janusza Kondratowicza – wybitnego autora tekstów, który swoimi utworami wpisał się na stałe w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert zgromadził czołowych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej, którzy przypomnieli twórczość zmarłego w 2014 roku artysty. 📢 To był ostatni koncert okołofestiwalowy. Wystąpiła wokalistka z Opola Natalia Gosztyła Opolskim akcentem zakończyły się wydarzenia okołofestiwalowe, zorganizowane w tym roku w Opolu. Na dużej scenie rozstawionej na Rynku wystąpiła Natalia Gosztyła, wokalistka i trenerka wokalna z Opola. Zobaczcie, jak bawili się słuchacze. 📢 Nie żyje Zuzia Macheta z Gogolina. W walce z chorobą wspierali ją darczyńcy z całej Polski Zuzia Macheta cierpiała na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Dzięki wsparciu tysięcy darczyńców przeszła operację wraz z terapią genową w USA. W sobotę przed północą Zuzia przegrała walkę z chorobą.

📢 Mieszkańcy Domaszkowic nie chcą biogazowni. Zebrali ponad 2,5 tysiąca podpisów. "Fetor to nie wszystko" Ponad 2,5 tysiąca podpisów złożyli mieszkańcy gminy Nysa pod petycją przeciwko budowie biogazowni w Domaszkowicach. Dokument, kontr-opinia środowiskowa i liczne pisma trafiły w tej sprawie trafiły właśnie do urzędu miasta. 📢 Sztolnia na głuchołaskiej promenadzie znów otwarta dla turystów. Zyskała nową aranżację Przed sezonem turystycznym władze Głuchołaz po dwóch latach otworzyły dla turystów Sztolnię Bialską, na promenadzie nad Białką i na szlaku górników złota. Skalny korytarz jest bezpieczny dla zwiedzających, w trakcie remontu wykonano siatki i wzmocnienia.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Festiwal śmiechu, który rozbawił cały amfiteatr. Kabareton w Opolu był ostry i bez cenzury – dokładnie taki, jaki być powinien Drugi dzień 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zakończył się występem Kabaretonu, który po długiej nieobecności wrócił na festiwalową scenę. Dwugodzinne show rozbawiło publiczność do łez, a ostre żarty nie miały końca. Kabareciarze bez zahamowań rzucali cięte riposty, które rozbawiły opolski amfiteatr do granic możliwości.

📢 Opole w rytmie rocka. Drugi dzień festiwalu to była prawdziwa petarda! Legendy polskiej sceny udowodniły, że wciąż są na topie Sobota, 1 czerwca, była drugim dniem Festiwalu w Opolu, który zaserwował nam prawdziwą muzyczną ucztę. Wieczór rozpoczął się koncertem „SuperJedynek”, który po ośmiu latach przerwy powrócił na opolską scenę w nowej, odświeżonej formie. Na scenie pojawiły się legendy polskiego rocka, przypominając, dlaczego ich utwory stały się ponadczasowymi hitami, które wciąż elektryzują publiczność.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra. 📢 Opolanie poszli na rekord. Razem odśpiewali przebój Karin Stanek. "Jedziemy autostopem" W sobotę (1 czerwca) na opolskim rynku miało miejsce niezwykłe wydarzenie muzyczne w ramach 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Setki, a może nawet i ponad tysiąc osób zaśpiewało przebój Karin Stanek "Jedziemy autostopem".

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 2 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 2 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 2.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Michał Bajor uhonorowany nagrodą czytelników nto podczas festiwalu w Opolu Podczas 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Michał Bajor został uhonorowany nagrodą czytelników Nowej Trybuny Opolskiej i portalu Nasze Miasto.pl. Statuetkę w uznaniu za 50-letnią karierę artysty wręczył redaktor naczelny nto Tomasz Kapica. 📢 Tragedia na DK 46 pomiędzy Opolem a Ozimkiem. Dwie osoby nie żyją, dwie są ranne Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po południu na drodze krajowej pomiędzy Opole a Ozimkiem. Auto, w którym podróżowały cztery kobiety zjechało z drogi, uderzyło w drzewo i dachowało

📢 Te osoby będą miały pieniądze w czerwcu. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP finansowy na czerwiec 2024. W przyszłym miesiącu wielu z nas stanie przed trudnymi wyborami. Jakie rozwiązania wybrać, czym się kierować i czego się spodziewać? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Ten mural to hołd dla wybitnego artysty. Pochodzący z Opola Michał Bajor będzie miał tu pamiątkę na całe życie W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

📢 Dziś w Opolu zaświeciła gwiazda Kuby Badacha. "Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale nie mogę w to uwierzyć" Ostatnim artystą, który został uhonorowany gwiazdą podczas tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, był Kuba Badach. Wokalista zdradził, że Opole jest mu bliskie nie tylko z powodów muzycznych, ale także rodzinnych.

📢 Swoją gwiazdę na opolskim rynku odsłonił Muniek Staszczyk. "Opole, I love you!" W sobotę (1 czerwca) swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki odsłonił Muniek Staszczyk, znany z takich przebojów jak "Czwarte liceum ogólnokszałcące", "Wychowanie", "Ajrisz" czy "Warszawa". Artysta był bardzo wzruszony. 📢 „Ta gwiazda mu się po prostu należała.” Włodzimierz Korcz kolejnym artystą w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki W sobotę 1 czerwca kolejny wybitny artysta dołączył do grona wyróżnionych w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Włodzimierz Korcz, kompozytor i pianista, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak Alicja Majewska i Michał Bajor, odsłonił swoją gwiazdę w Opolu.

📢 Nowy burmistrz Piotr Gręda bije na alarm: Olesno będzie w ścisłej czołówce najbardziej zadłużonych samorządów Inwestycje trzeba przeprowadzać z głową, a nie zadłużać gminę tak, że bieżącą działalność trzeba finansować z debetu - mówi Piotr Gręda, który 8 maja został oficjalnie nowym burmistrzem Olesna. Jego poprzednik Sylwester Lewicki rządził oleską gminą przez 18 lat.

📢 Zwycięzca Debiutów w Opolu: "Inny nie znaczy gorszy". Kim jest Norbert Wronka, który skradł serca jury? Norbert Wronka zdobył nagrodę im. Anny Jantar – Karolinkę podczas konkursu Debiutów. Młody artysta porwał jury i publiczność swoją interpretacją utworów Czesława Niemena, udowadniając, że nawet tak wymagający repertuar można wykonać z pasją i autentycznością. 📢 Koncert Premier rozpoczął 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Poziom tegorocznych artystów przeszedł najśmielsze oczekiwania W piątek (31 maja) punktualnie o godz. 20:00, rozpoczął się 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tradycja opolskiego festiwalu została podtrzymana – wraz z pierwszym dźwiękiem inauguracyjnego koncertu Premier, z nieba spadły krople deszczu. Amfiteatr w mgnieniu oka wypełnił się kolorowymi parasolami, tworząc malowniczy widok morza parasoli. Pomimo niesprzyjającej pogody, entuzjazm publiczności nie został ugaszony.

📢 Rozpoczął się Festiwal Opole 2024. Deszcz nie zniechęcił opolan. Festiwalowa strefa widza bawi się na opolskim rynku Świetną alternatywą do oglądania 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki przed telewizorem jest strefa widza na opolskim rynku. Na ogromnym ekranie i przy dobrym nagłośnieniu można śledzić tam wydarzenia z amfiteatru. Zobaczcie, jak wyglądała ona w pierwszy wieczór festiwalu. 📢 Tak wygląda Olesno nocą z lotu ptaka. Widoki są niesamowite! Nocne zdjęcia dronem nad Olesnem wykonał Krzysztof Świtalski. Oświetlone miasto wygląda w nocnych ciemnościach całkiem inaczej. Zobaczcie w galerii te piękne fotografie. 📢 Koncert Grubsona na opolskim rynku. Tak bawili się opolanie W festiwalowy weekend w Opolu, oprócz koncertów na scenie amfiteatru odbywają się też liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich był koncert uznanego rapera i producenta muzycznego Tomasza Iwanca - GrubSona. Pod sceną zgromadziła się duża rzesza fanów.

📢 Kulisy festiwalu w Opolu. Nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. Artyści śpiewali z papierosem lub zmieniali słowa piosenki W tym roku rozpoczyna się już 61. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. TVP organizuje tę imprezę z niezwykłą precyzją, dbając o każdy szczegół i trzymając się ściśle ustalonego harmonogramu. W trakcie koncertów nie ma miejsca na odstępstwa. Jednak nie zawsze tak było. Przypominamy najciekawsze momenty z historii festiwalu. 📢 Ulubienica zwiedzających zoo w Opolu została mamą. Niezwykłe narodziny uchatki w ogrodzie zoologicznym W opolskim ogrodzie zoologicznym przyszła na świat uchatka kalifornijska. Choć do tej pory w Opolu urodziło się już sześć maluchów, to te są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie filmik z małą uchatką z Opola. 📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora.

📢 Dni Ozimka 2024. Na scenie Kasia Kowalska, Dawid Kwiatkowski i Czesław Mozil Ozimek w całym regionie znany jest jako miasto hutników. W najbliższy weekend zamieni się jednak w stolicę dobrej zabawy i polskiej piosenki. To dlatego, że w sobotę 1 czerwca rozpoczynają się tutaj Dni Ozimka. Imprezę uświetnią prawdziwe gwiazdy. 📢 Nawiedzony dom przyprawia o dreszcze. Co zarejestrowały kamery eksploratorów? Eksploratorzy z grupy SRC Urbex wzięli pod lupę jeden z opuszczonych domów na południu Opolszczyzny. Gdzie dokładnie? Tego zdradzili, by uchronić to miejsce przed najazdem ciekawskich i dalszą dewastacją.

📢 Dworzec PKP w Ozimku zostanie wyremontowany. Wiemy, co w nim będzie To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Ozimku. Zaniedbany budynek dworca zmieni się nie do poznania. 📢 Wyprawa na "Orlą Perć Tatr Zachodnich", czyli Rohacze. Propozycja Dziennika Zachodniego na wakacje. Zobacz zdjęcia Szlak wiodący przez Rohacze – Ostry i Płaczliwy – nie bez przyczyny nazywany jest czasami Orlą Percią Tatr Zachodnich. Trasa na Słowacji nie jest może tak wymagająca, jak przejście słynnym szlakiem Tatr Wysokich, ale z pewnością nie jest przeznaczona dla początkujących turystów. By przejść Rohacze, konieczne jest minimum wprawy, silne ręce i odporność na ekspozycję.

📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje... 📢 Boże Ciało 2024 w Opolu. Morze wiernych na procesji z kościoła "na górce" w Opolu. Przewodniczył jej ks. bp Andrzej Czaja Setki opolan przeszły ulicami stolicy województwa w tradycyjnej procesji Bożego Ciała. – W ten sposób dajemy świadectwo wiary – mówili wierni, którzy przemaszerowali głównymi ulicami miasta do czterech ołtarzy.

📢 Mieszkańcy ułożyli na Boże Ciało kilometry kwietnych dywanów. Te wzory robią wrażenie Mieszkańcy Klucza, Zimnej Wódki, Olszowej i Zalesia Śląskiego w powiecie strzeleckim pokazali kunszt i precyzję układając na Boże Ciało dywany z kwiatów. Ta tradycja ma ponad 100 lat.

📢 Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kluczborku. Były medale, awanse i wieeelki prezent Choć Dzień św. Floriana, patrona strażaków, przypada 4 maja, funkcjonariusze z Kluczborka świętowali niemal trzy tygodnie później. Dostali wielki prezent - cysternę o pojemności 25 tys. litrów. 📢 Czarny kot przynosi pecha? A skąd! To najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Tak Nysa bawiła się z okazji swojego święta! Koncerty, jarmark i występy. Imprezę zakończyła Margaret Koncertem Margaret zakończyły się w sobotę (25 maja) dwudniowe obchody Dni Nysy. W tym roku impreza toczyła się w dwóch miejscach równolegle i choć widmo nadchodzącej nawałnicy mogło pokrzyżować plany organizatorów zabawa była wyśmienita. 📢 Najtragiczniejsze wypadki na naszych drogach sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych.

📢 Ci mieszkańcy Opola zrobili największe kariery. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy oraz mistrzowie świata Urodzili się w Opolu, wychowali w mieście nad Odrą, a dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z Opola. Co do niektórych, na pewno zdziwicie się, że są Opolanami! 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Ludzie mówią, że w tym lesie dzieją się dziwne rzeczy. Niektóre opowieści przerażają To jedno z najbardziej fascynujących, ale i tajemniczych miejsc na Opolszczyźnie. Owiane wieloma legendami. Jedna z nich mówi o pojawianiu się tam tajemniczej kobiety z dziecięcym wózkiem. Takich historii o lesie przy polsko-czeskiej granicy jest dużo więcej.

