Przegląd prasy 4.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami”?

Prasówka 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.08.23

📢 Sklepy wycofują produkty 3.08.2023. Ostrzeżenie sanepidu! Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 3.08.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 3.08.2023. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży.

📢 Ile się trzeźwieje po 4 piwach? A ile po winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

Prasówka 4.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na piątek 4 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na piątek 4 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 4.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Lamborghini, Porsche, Mercedesy. 14 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Najdroższe kosztuje 2 miliony zł! Samochody używane kupuje zazwyczaj ten, kogo nie stać na fabrycznie nowe. Czasem jednak nawet używane auto może kosztować ponad 2 miliony złotych! Taki e lamborghini jest do kupienia w Kluczborku. Sprawdziliśmy, jakie są obecnie najdroższe samochody używane do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. Zobaczcie te motoryzacyjne cacka. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 4.08). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu wydarzy się w piątek 4.08.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 4.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Osoby o tych znakach zodiaku często mogą cieszyć się długowiecznością. Oni żyją najdłużej! Te znaki zodiaku żyją najdłużej Według astrologów nasz znak zodiaku może mieć ogromny wpływ nie tylko na nasz charakter, czy sposób bycia, ale może również wpływać na długość naszego życia! Które znaki zodiaku żyją najdłużej? Sprawdź! 📢 Afera w opolskim technikum. Dyrektor i wicedyrektor z zarzutami za wyłudzenie pieniędzy ze szkoły. Te lekcje odbyły się jedynie w dzienniku Opolska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. Dyrektorce Violetcie Sz. i jej zastępcy Wojciechowi P zarzuca się poważne przestępstwo poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej rzekomych zajęć lekcyjnych.

📢 TVP3 Opole znów celnie punktuje prezydenta Wiśniewskiego. Poszło o inwestycje. "Niech schłodzi rozgrzaną politycznymi emocjami głowę" Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski w wywiadzie dla Radia Doxa zarzucił rządowi, że ten "nie lubi opolan". W odpowiedzi dziennikarze stacji TVP3 Opole przygotowali kwoty i listę inwestycji, na jakie stolica regionu dostała rządowe wsparcie. Było tego więcej, niż otrzymały wszystkie inne miasta powiatowe razem wzięte.

📢 16 najbardziej niesamowitych atrakcji Polski według internautów. Umywalka olbrzyma, pamiątki po polskim geniuszu i inne cuda Znudziły wam się już słynne atrakcje turystyczne w Polsce, zamki, pałace i miejsca z listy UNESCO? Szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego na weekendowe i wakacyjne wycieczki? Świetnie się składa – internauci wskazali swoje ulubione atrakcje w Polsce i lista zawiera sporo niespodzianek. Przedstawiamy 16 najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce, które zachwyciły turystów i mogą zachwycić i was. Lista zawiera sporo niespodzianek.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Pijani na drogach powiatu nyskiego. Jeden wjechał na cudzą posesję i rozbił komuś auto. Posypały się mandaty Dwóch pijanych kierowców zatrzymali policjanci na terenie gminy Otmuchów w nocy z środy na czwartek. Kolejny – też prawdopodobnie pijany, uciekł z miejsca kolizji. 📢 Budowa nowego basenu odkrytego w Oleśnie. Tak będzie wyglądać pływalnia ze zjeżdżalniami. Obiekt będzie gotowy już za rok Budowa basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie ruszyła na całego. Robotnicy usunęli pozostałości po starym basenie i kładą fundamenty pod nowy obiekt. Będzie to basen z wieloma atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, ponieważ okazała się za droga. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 03.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 03.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką w Strocju koło Praszki. 59-latka kierująca osobowym peugeotem była pijana. Wiozła dwójkę dzieci Do zdarzenia doszło w czwartek 3 sierpnia tuż po godzinie 8:00 na drodze krajowej nr 42 w Strojcu niedaleko Praszki w powiecie oleskim.

📢 Złodzieje niczym z Gangu Olsena. Jeden ze sprawców upadł z ogrodzenia i złamał nogę, a wiatr rozwiał po okolicy skradzione pieniądze Złodziej, który w biały dzień okradł plebanię na terenie gminy Strzeleczki, uciekając z pieniędzmi, spadł z betonowego ogrodzenia i złamał nogę, a jego łup rozwiał wiatr. Chwilę później został zatrzymany przez krapkowickich policjantów. 📢 Prezes MKS-u Kluczbork Waldemar Sosin: Trzecia liga absolutnie nie jest szczytem naszych marzeń [WYWIAD] MKS Kluczbork przygotowuje się do szóstego z rzędu sezonu na 4. poziomie rozgrywkowym. Od spadku z 2 ligi w 2018 roku klub bardziej wegetował, niż realnie włączył się do walki o powrót na dobrze znane sobie miejsce na szczeblu centralnym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było zadłużenie zaciągnięte na poczet pierwszej ligi, które jest spłacane po dziś dzień. Prezes MKS-u Waldemar Sosin zapowiada jednak, że po uregulowaniu należności klub ponownie będzie celować w 2 ligę, a już w nadchodzących rozgrywkach widzi go w ścisłej czołówce ligi. Zapraszamy na długą i wielowątkową rozmowę o MKS-ie Kluczbork.

📢 Mniej ludzi zabiera się za budowę wymarzonego domu. Spada liczba pozwoleń i rozpoczynanych budów Rośnie zainteresowanie kredytami na budowę czy kupno mieszkań, ale z danych statystycznych GUS wynika, że kryzys w budownictwie dopiero się rozkręca. Coraz mniej rodzin zabiera się za budowanie wymarzonego domu, zwalniają też inwestorzy. Za tu z budowami ruszają gminy i gminne spółki. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 3 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na czwartek 3 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 3.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 03.08 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Wiemy, o ile konkretnie wzrośnie twoje świadczenie. Rząd przyjmie podwyżki o min. 20 procent Waloryzacja emerytur w 2024 roku sięgnie minimum 20 procent. To na razie tylko przypuszczenia, ale jest bardzo prawdopodobne, że właśnie takie podwyżki czekają seniorów w przyszłym roku. Przeliczyliśmy, o jakie kwoty wzrosną konkretne świadczenia emerytalne. 📢 Opuszczony szpital miejski w Katowicach Szopienicach budzi grozę. WIDEO. Wchodzisz na własną odpowiedzialność Opuszczony szpital miejski w Katowicach, w dzielnicy Szopienice - zobacz WIDEO z tego mrożącego krew w żyłach miejsca. Korytarze dawnej placówki medycznej w niczym nie przypominają teraz tego, czym były kiedyś. Wejdź razem z nami do wnętrza tego wyrwanego wprost z horroru budynku i przekonaj się, co można tam teraz znaleźć.

📢 Czy zaufanie wystarczy? Burmistrz unieważnił konkurs na dyrektora ośrodka kultury i mianował osobę niespełniającą wymogów formalnych Burmistrz Tułowic unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury i powierzył obowiązki kandydatce, mimo iż nie spełniła ona wymogów formalnych. Taka decyzja wywołała mieszane reakcje wśród mieszkańców i stała się tematem gorącej dyskusji na temat roli samorządowców w wyborze kluczowych stanowisk. 📢 Aparaty fotograficzne, odzież, snowboardy, buty narciarskie. To wszystko i jeszcze więcej kupisz w sklepach wojskowych. Najnowsze oferty Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz.

📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 02.08.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Oto piękna Paulina Krupińska w bikini na desce! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 2.08.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Ruszyła przebudowa ulicy Zwierzynieckiej w centrum Opola. Są zamknięcia i objazdy. A co z kultowym Karmelkiem? Ruszyła przebudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu. Drogowcy zamknęli już przejazd w stronę Małego Rynku i wytyczyli objazdy. Wykonawca podzielił prace na trzy etapy. Zakończenie inwestycji w październiku 2023 roku. 📢 Horoskop chiński pomoże ci znaleźć bratnią duszę. Te znaki zodiaku pasują do siebie Zastanawiasz się, dlaczego nie wychodzi ci z twoim partnerem/partnerką? Nurtuje cię, czemu przyjaźnie z niektórymi osobami szybko się kończą? Odpowiedzi na te pytania może przynieść horoskop chiński.

📢 Nocny rajd toyoty po ulicach Namysłowa. Kierowca i pasażer byli pod wpływem narkotyków Kiedy kierowca toyoty zatrzymał się do policyjnej kontroli i uchylił okno, z samochodu dobiegł policjantów silny zapach palonej marihuany. A to dopiero był początek, bo oprócz marihuany w samochodzie była także amfetamina.

📢 Jakub Reil, trener LZS-u Starowice Dolne: Utrzymanie to dla mnie absolutne minimum. I to w takim stopniu, że nawet nie chcę o tym rozmawiać Opolscy trzecioligowcy przygotowują się do wyzwań nowej kampanii. O ile MKS Kluczbork jest z tym poziomem rozgrywkowym zaznajomiony, tak LZS Starowice Dolne niezbyt. Doświadczenia klubu związane z 3 ligą do najprzyjemniejszych nie należą, ale nowy sezon to nowa okazja, żeby napisać nową historię. Na temat zbliżających się rozgrywek porozmawialiśmy z trenerem LZS-u Jakubem Reilem. 📢 Biskup Andrzej Czaja czuje się lepiej po przeszczepie wątroby. Poinformowali o tym opolscy biskupi pomocniczy W lipcu biskup opolski Andrzej Czaja przeszedł przeszczep wątroby. Wierni z niepokojem śledzili informacje o stanie zdrowia kapłana. W środę (2 sierpnia) biskupi pomocniczy Rudolf i Waldemar poinformowali o poprawie samopoczucia księdza ordynariusza i nadal proszą o modlitwy w jego intencji.

📢 Ogromny korek na autostradzie A4. Pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi trwają roboty drogowe Drogowcy montują detektory (czujniki wykrywające przejeżdżające pojazdy) na autostradzie A4. Zajęty jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Korek ciągnie się od Pietrzykowic do Kątów Wrocławskich. 📢 Jak można przykryć widoczną bliznę? Fantazyjnym tatuażem! Oni to właśnie zrobili [ZDJĘCIA] Duże blizny w widocznych miejscach są bardzo kłopotliwe. Można jednak zmienić je za pomocą małego dzieła sztuki pod skórą! Dobrze dobrane tatuaże mogą doskonale zamaskować blizny wprawiające w kompleksy.

📢 Opolskie kobiety na wyjątkowych fotografiach artystki. Panie, jakie codziennie mijamy obok siebie Każda kobieta chce być piękna, a fotograficzny projekt Marjonetki, czyli Marleny Bednarskiej z Byczyny, spełnił te marzenia. Te zdjęcia są niezwykłe pod każdym względem. Bo to nie są modelki, choć na takie teraz wyglądają.

📢 Opuszczona wieś w środku lasu. Na kołku wisi kask, do jednej z szyb przytwierdzono rentgenowskie zdjęcie głowy 2.08.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 2.08.2023.

📢 Między nami sąsiadami. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 2.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 2.08.2023. 📢 PFRON dofinansuje zakup samochodów dla niepełnosprawnych w Prudniku i Głogówku. W całym województwie takich aut będzie kilkanaście Do powiatu prudnickiego trafią dwa busy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacji. W całym województwie opolskim PFRON dofinansuje w tym roku zakup kilkunastu takich pojazdów.

📢 Opolscy instruktorzy ZHR pełnili służbę na rzecz kombatantów. W rocznicę Powstania Warszawskiego otrzymali medale "Pro Patria" 1 sierpnia w Warszawie grupa druhen i druhów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej została wyróżniona przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył harcerzom medale „Pro Patria”. W gronie uhonorowanych jest mocna reprezentacja opolskich instruktorów. 📢 Krzysztof Cugowski, Róże Europy i Tre Voci. Zobacz najciekawsze sierpniowe koncerty i występy stand-up w regionie Sierpniowa lista koncertów i występów zaplanowanych w naszym regionie nie jest zbyt długa. Jeszcze przynajmniej miesiąc poczekać musimy na cotygodniowe koncerty w Filharmonii Opolskiej czy na jesienne trasy koncertowe promujące nowe albumy znanych artystów. Mimo wszystko udało nam się przygotować listę sierpniowych widowisk, na które naszym zdaniem warto się wybrać. Do tradycyjnej listy koncertów tym razem dołączyliśmy też występy stand-up.

📢 Opole pamięta o Powstańcach Warszawskich. Wśród nas dalej są świadkowie tych wydarzeń Opolskie uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele Przemienienia Pańskiego przy ulicy Grota-Roweckiego, a potem przeniosły się pod pobliski pomnik Armii Krajowej. Liczny udział w obchodach wzięli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe oraz harcerze.

📢 Kędzierzynianie oddali hołd Powstańcom Warszawskim. Były race na Rondzie Witolda Pileckiego i wspólne odśpiewanie hymnu Tradycyjnie w centrum miasta spotkali się kibice Chemika, członkowie stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle, samorządowcy, politycy i mieszkańcy. - Powstańcy pokazali nam, czym jest poświęcenie dla ojczyzny. Wieczna cześć i chwała bohaterom - mówili zebrani. 📢 W Racławicach Śląskich zawaliła się stodoła. Jej sąsiad poprosił o pomoc nadzór budowlany, ale na rozbiórkę musi poczekać Co? Mam rok czekać, aż mi się ściana zawali na głowę? – denerwuje się Tadeusz Wrona z Racławic Śląskich. – Takie zagrożenie trzeba zlikwidować natychmiast!

📢 Co oleskim artystom w duszy gra. Niezwykła wystawa w Oleskim Muzeum Regionalnym W Oleskim Muzeum Regionalnym otwarto nową wystawę pt. „Co oleskim artystom w duszy gra". Można na niej oglądać dzieła aż 10 artystów z Olesna. - To dziesięciu wspaniałych - mówi Ewa Cichoń, dyrektorka muzeum.

📢 Sukces lekarzy z opolskiego USK. W niekonwencjonalny sposób przeprowadzili trudną operację serca Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu użył pompę wspomagającą pracę serca, aby zmniejszyć rozmiary serca pacjenta, a następnie wykonać zabieg na zastawce mitralnej. Zapowiedziano już, że opis tego trudnego zabiegu trafi do prestiżowego amerykańskiego czasopisma naukowego. 📢 Róże Olesna oraz medale Zasłużony dla Ziemi Oleskiej. Nagrodzeni zostali nie tylko mieszkańcy Olesna, ale także Węgier Nagrody Róża Olesna oraz medale Zasłużony dla Ziemi Oleskiej wręczono laureatom podczas uroczystej sesji rady miejskiej w Oleśnie.

📢 Kolonie w PRL-u były niesamowitą przygodą pełną beztroski i zabaw z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Przypominamy, jak je spędzano! Kolonie w PRL-u to ciasne pokoje i proste jedzenie, dnie spędzane na dworze, wspólne przygody, nowe znajomości, a niekiedy nawet wieloletnie przyjaźnie. Wypoczywano na łonie natury w całej Polsce, nad jeziorami, w górach i nad morzem. Ważne nie były luksusowe warunki, a dobra zabawa i wspomnienia. Przypominamy, jak wyglądały kolonie w PRL-u!

📢 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Mosznej zakończona. Oto najpiękniejsze psy, te piękności dostały nagrodę W niedzielę (30 lipca) parku w Mosznej zakończyła się 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Do udziału w imprezie zgłoszonych zostało ponad 2000 psich piękności. Tytuł najpiękniejszego psa zdobył owczarek australijski. 📢 Karma do was wróci. Niezwykły horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 1.08.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 1.08.2023.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w Brzegu. Powstaje nowoczesny obiekt o powierzchni 5000 mkw z zapleczem biurowym i socjalnym Pomieszczenia w hali, która powstaje w Brzegu przeznaczone są do sprzedaży lub wynajmu. Budynek został tak zaprojektowany, by można go było łatwo podzielić na moduły od 500 mkw wzwyż . Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza początkowe koszty inwestycji i daje możliwość dostosowania obiektu do swoich potrzeb, dzięki temu oferta ta może szczególnie zainteresować małe i średnie przedsiębiorstwa. 📢 Tragedia na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie. Nie żyje motocyklista, który zderzył się z samochodem. Pasażerka jest w stanie ciężkim Informację o wypadku dotarła do opolskich służb ratunkowych w niedzielę 30 lipca tuż przed godziną 16:00. Na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie w powiecie nyskim zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne, w tym jedna ciężko. Droga jest już odblokowana.

📢 Najlepsze memy o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Tysiące pielgrzymów na odpuście w Sanktuarium świętej Anny w Oleśnie Tysiące pielgrzymów odwiedziły w ten weekend Sanktuarium św. Anny w Oleśnie z okazji corocznych uroczystości odpustowych. Mszom świętym przewodniczyli dwaj biskupi.

📢 9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami! Sztuczna inteligencja wytypowała najbrzydsze miejsca na Śląsku. Wśród nich znalazło się między innymi zabytkowe osiedle w Katowicach i zmodernizowany szyb kopalniany w Zabrzu... Całość zestawienia budzi nawet w nas skrajne emocje. Koniecznie zobaczcie wszystkie najmniej urodziwe miejsca w regionie, które wskazała AI. Skandal? Odpowiedzcie sami!

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć, bowiem nigdy nie wycofują się z podjętych już działań. Wykazują się przy tym wytrwałością oraz cierpliwością, a dzięki tym cechom łatwiej im jest przejść przez wszelkie trudności i niedogodności. W razie niepowodzenia nie poddają się, lecz próbują zrobić wszystko, co w ich mocy, by zrealizować zadanie do końca. Poczucie odpowiedzialności nie pozwala im przerwać – chyba, że wymaga tego sytuacja bądź uznają, że takie rozwiązanie będzie w efekcie lepsze oraz skuteczniejsze. Osoby odpowiedzialne, które noszą te imiona są świadome skutków swoich decyzji, toteż zawsze poddają analizie różne możliwości i szukają najlepszego rozwiązania. Nie uciekają więc od konsekwencji własnych wyborów czy postaw oraz zachowań, odważnie stawiając im czoła. Zawsze kierują się dobrem innych ludzi, którym chętnie pomagają. To bez wątpienia ludzie, wywiązujący się ze swoich obowiązków i dotrzymujący słowa. Nie łamią danych obietnic, wiernie trwają przy wyznawanych przez siebie wartościach oraz ideałach. Nie mają problemu z hierarchią priorytetów, jakie w sposób wyraźny porządkują każdy ich dzień. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej odpowiedzialne i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Takiej galerii handlowej w Opolu jeszcze nie było. Stoi już jeden budynek, powstaje pasaż i kolejna hala. Będą tu butiki, Kaufland oraz Jula Nowa galeria handlowa Ozimska Park nabiera kształtów. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2023 rok. Całkowita powierzchnia najmu centrum handlowego będzie liczyła około 18 tys. mkw., na których łącznie działać ma ponad 30 punktów handlowo-usługowych. 📢 Transfery piłkarskie na Opolszczyźnie w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [AKTUALIZACJA] Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane.

📢 Za nami kolejne mecze kontrolne. Oto ostatnie rezultaty [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. W naszym zestawieniu znajdziecie wyniki rozegranych już spotkań testowych oraz plany, jakie poszczególne kluby mają na najbliższe dni.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 trampOOlina - nowy basen w Oleśnie będzie z poślizgiem Nie uda się zbudować przed sezonem letnim basenu otwartego, ponieważ nie wyłoniono jeszcze wykonawcy. Na przetarg zgłosił się tylko jeden oferent, ale zaproponował zaporową cenę.

📢 Jarosław S. sieje terror w Strzelcach Opolskich Wyzywa w centrum miasta mieszkańców i grozi że wszystkich zabije. Wiele osób się go boi, bo 26-latek jest dobrze zbudowany.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...