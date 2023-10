Przegląd prasy (4.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budowa nowej galerii handlowej w Opolu. Robotnicy szklą witryny i układają elewację, przebudowują też parkingi oraz drogi wewnętrzne”?

Prasówka 4.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budowa nowej galerii handlowej w Opolu. Robotnicy szklą witryny i układają elewację, przebudowują też parkingi oraz drogi wewnętrzne Całkowita powierzchnia najmu galerii Ozimska Park po przebudowie wyniesie około 18 000 mkw, na których łącznie działać będzie ponad 30 punktów handlowo-usługowych.

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku. 📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 r. Taka będzie wysokość opłaty abonamentowej Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc.

Prasówka 4.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jakie są najmądrzejsze rasy psów? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Czy Twój pies zalicza się do mądrali? Sprawdź!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 04.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Ile trzeźwiejemy po piwie czy winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 3.10.2023 Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Horoskop dzienny na środę 4 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 4 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 4.10.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Uczestniczki projektu "Mistrz Tradycji" od maja szkolą się w tradycyjnym malowaniu porcelany. Teraz odniosły sukces w konkursie wojewódzkim W miniony weekend w Muzeum Wsi Opolskiej zorganizowano Targi Miodu i Rękodzieła. Przy tej okazji rozstrzygnięto przeprowadzony latem konkurs malowania porcelany. W tworczych zmaganiach sukces odniosły uczestniczki trwającego zaledwie kilka miesięcy projektu edukacyjnego „Mistrz Tradycji”.

📢 Tak w latach 90. wyglądało życie polskich gangsterów. Luksusowe domy, drogie samochody, piękne kobiety Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka.

📢 Reforma edukacji według opolskiej lewicy. Bezpłatne posiłki i koniec z zadaniami domowymi. To szansa na poprawę sytuacji młodzieży? Kandydatki na posła z listy opolskiej lewicy przedstawiły swoje pomysły na poprawę sytuacji uczniów. Ich wizja zakłada skrócenie lekcji, eliminację zadań domowych, bezpłatne posiłki w szkole i wprowadzenie psychologów do placówek oświatowych. To plan, który ma na celu nie tylko poprawę jakości edukacji, ale także wyrównywanie szans dla wszystkich uczniów.

📢 Znany opolski fotografik Miłosz Paździerski walczy z rakiem. Każdy z nas może pomóc w tej walce Miłosz Paździerski z Opola znany jest z robienia świetnych zdjęć oraz ze swojego charakterystycznego szerokiego uśmiechu. Teraz jednak sytuacja nie jest do śmiechu, ponieważ Miłosz musi walczyć z nowotworem złośliwym jelita grubego. Każdy może mu pomóc w walce z chorobą darowizną lub zrobieniem sesji fotograficznej u opolskiego fotografa.

📢 Zenon Voelkel zmarł w wieku 103 lat. Weterynarz z Olesna pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie W czwartek (5 października) odbędzie się pogrzeb Zenona Voelkela. W Poznaniu, gdzie mieszkał ostatnio, chociaż najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Zakładał u nas przychodnię weterynaryjną. Jego syn Piotr Voelkel jest jednym z najbogatszych Polaków.

📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Anatomia oszustwa. Jak oszuści wymuszają na seniorach wzięcie kredytu. Jak pracownicy banków mogą temu zapobiec Oszustwo złamało życie emeryta z Prudnika. Przeszedł nerwicę, nie może spać, stracił apetyt. Bezwzględni oszuści wyłudzili od niego 20 tysięcy złotych, a chcieli jeszcze więcej. W jednym banku zapobiegli oszustwu, w drugim nie.

📢 Wypadek na zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Tir przycisnął samochód osobowy do bariery. Są utrudnienia Utrudnienia na węźle Wrocław Lotnisko. Przy zjeździe z AOW na ul. Graniczną, tir przycisnął samochód osobowy do bariery. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zablokowany jest pas ruchu. 📢 Budowa śluzy w Krapkowicach na finiszu. Inwestycja za za 209 mln zł poprawi żeglowność na Odrze Nowa komora śluzy ma 190 m długości 12 m szerokości. Przebudowana została również istniejąca komora śluzy pociągowej, a na miejscu powstanie też nowa sterownia.

📢 Chcesz zamieszkać w szklanej wieży? Jest taka możliwość. Zobacz, jakie mieszkania wystawiają na licytacje komornicy. Mamy oferty z 3.10.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 3.10.2023 r. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 3 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec... HOROSKOP dzienny na wtorek 3 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 3.10.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 3.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 To było Integracyjne Narodowe Głośne Czytanie. Wzięli w nim udział uczniowie trzech szkół z Kluczborka Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku, Zespołu Szkół Licealno-Technicznych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego spotkali się na integracyjnym głośnym czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

📢 W opolskich górach wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni. 📢 Mniejszość Niemiecka na konferencji w Opolu mówiła o największych problemach rolników Wysokie ceny paliw i energii, zmiany klimatu, problemy z pozyskiwaniem pracowników do pracy w gospodarstwach rolnych, a przede wszystkim niskie ceny skupu to największe problemy rolników na Opolszczyźnie i w całej Polsce. Mniejszość Niemiecka na konferencji prasowej zaapelowała o zmiany systemowe dla polskich i opolskich rolników.

📢 Pamiętacie kłódki zakochanych na Moście Groszowym w Opolu? Trafiły na szczytny cel [ZDJĘCIA] Setki kłódek z imionami zakochanych były kiedyś atrakcją Mostu Groszowego w Opolu, czyli popularnego zielonego mostku. Po remoncie trzy lata temu musiały zniknąć. Sprawdziliśmy, gdzie trafiły.

📢 Policjant z Namysłowa eskortował ranną kobietę do szpitala. Liczyła się każda sekunda Zatrzymanie samochodu jadącego zbyt szybko tym razem nie zakończyło się mandatem, tylko eskortą policyjną do szpitala. Sierż. sztab. Damian Kmiecik z komendy policji w Namysłowie pomógł dostać się rannej kobiecie do szpitala. 📢 Co robić, kiedy kobieta mówi: "Rób, co chcesz"? Zobacz najśmieszniejsze memy o kobietach „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus" - to tytuł bestsellerowej książki. Różnice między paniami i panami czasem stwarzają problemy w związkach, a czasami są po prostu tematami żartów i memów. Sami zobaczcie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Tym osobom ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia 500 plus. Chodzi o ponad 18 tysięcy beneficjentów programu – Od początku czerwca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał wypłatę ponad 18 tys. świadczeń 500 plus pobieranych przez obywateli Ukrainy – poinformował portal money.pl. Jednak Zakład może skontrolować każdą rodzinę, która pobiera świadczenie. Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Sprawdź, czy trzeba składać wniosek.

📢 Maryla Rodowicz przeszła operację. Wiemy, jak się czuje! WIDEO Maryla Rodowicz nie odpuszcza i wciąż pozostaje jedną z najbardziej aktywnych gwiazd na rodzimej scenie muzycznej. Aby pozostać w formie, gwiazda zmuszała się do niezwykle forsownych treningów. Niestety, skończyły się one dla piosenkarki poważną kontuzją, przez którą w końcu trafiła na stół operacyjny. W rozmowie z ShowNews.pl artystka zdradza, co z jej zdrowiem.

📢 Wypadek na obwodnicy Czarnowąs. Kierowca był kompletnie pijany i uderzył w barierki Kierowca skody fabii stracił panowanie nad kierownicą i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Na szczęście nikt nie nadjeżdżał z naprzeciwka. Obrażenia odniósł jednak kierowca skody, który po wyzdrowieniu stanie przed sądem. 📢 Wybory 2023. Kandydaturę rektora Marcina Lorenca wspierają opolscy naukowcy Prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, ubiega się o mandat senatora. Jego kandydaturę popiera opolskie środowisko naukowe, w tym m.in. prof. Danuta Kisielewicz z Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. Jerzy Skubis, były rektor Politechniki Opolskiej.

📢 Janusze budownictwa. Gdzie oni uczyli się zawodu? Zobaczcie nowe zdjęcia, między innymi z Wrocławia Planując remont mieszkania czy przebudowę domu, rzadko kiedy bierzemy się za to sami. Chcemy, żeby robota była dobrze zrobiona, więc zaczynamy szukać fachowców. Niestety, nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwych fachowców znających się na rzeczy, "złote rączki", ludzi z pasją, do tego rzetelnych i uczciwych. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Zobaczcie efekty ich "pracy" na zdjęciach w galerii. 📢 Poseł Katarzyna Czochara: "Za naszych rządów w Polsce nie ma już świętych krów" Donald Tusk i Ewa Kopacz pokazali, że nie potrafią dobrze rządzić, nie chcą poszerzać dobrobytu obywateli, pragną władzy dla samej władzy i by realizować interesy Niemiec - mówi Poseł Katarzyna Czochara (Prawo i Sprawiedliwość) w rozmowie z portalem nto.pl.

📢 Poszukiwany sprawca kradzieży paliwa. Policjanci z Opola ujawniają wizerunek osoby podejrzewanej o ten czyn Policjanci z Komisariatu II Policji w Opolu poszukują sprawcy kradzieży paliwa. Do zdarzenia doszło 1 kwietnia 2023 roku na stacji paliw przy ulicy Oświęcimskiej w Opolu. Związek ze zdarzeniem może mieć osoba ze zdjęcia. 📢 Za to nienawidzimy naszych szefów. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych pracodawcach 3.09.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 3.09.2023. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 2.10.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Piękna Paulina Krupińska w bikini na desce! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 2.10.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 2 października 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta,a Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 2 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 2.10.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 9. kolejki Niesamowity przebieg miała w 9. kolejce BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej potyczka „na szczycie” pomiędzy iPrime Bogacica a Stalą Brzeg. 📢 Bestsellery na jesień. Te książki musisz przeczytać! Sprawdzą się idealnie na długie jesienne wieczory. TOP 20 pozycji Jesień to nie tylko pora roku, kiedy drzewa przebarwiają się na złoto i czerwień, a powietrze wypełnia się aromatem opadających liści. To także czas, kiedy wielu z nas z chęcią schodzi z powierzchni ziemi, by zanurzyć się w fascynującym świecie literatury. Długie i chłodne wieczory stwarzają idealny klimat do zagłębiania się w książki, które przyciągają swoją intrygującą fabułą, pobudzają wyobraźnię lub pozwalają oderwać się od codziennych trosk. Jest to także moment, kiedy na scenie literackiej pojawiają się najnowsze bestsellery, które zdobywają serca czytelników na całym świecie. Zebraliśmy listę 20 książek, w które warto zajrzeć. Sprawdźcie!

📢 Przebudowa wiaduktu i ulicy Krapkowickiej w Opolu. Wjazd i wyjazd z miasta ma być łatwiejszy. Jaki jest postęp prac? W ramach prac zmodernizowany zostanie odcinek ul. Krapkowickiej w Opolu o długości 700-metrów. Robotnicy m.in. pogłębią przejazd pod torami, tak aby przestrzeń pomiędzy jezdnią i wiaduktem miała około 4,7 metra wysokości. Sama jezdnia będzie miała natomiast 7 metrów szerokości. Zaś nieco ponad jej poziomem ulokowane będą chodniki oraz trasa dla rowerzystów.

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Zaczyna się szklenie i zadaszanie obiektu. Budowla robi wrażenie. Tak wygląda postęp prac Nowy stadion powstaje przy ul. Technologicznej w Opolu. Obiekt ma być gotowy w 2024 roku. Swoje mecze będzie na nim rozgrywała Odra Opole, ale nie tylko. 📢 I Opolski Bieg Rotmistrza Pileckiego w Głubczycach. 400 uczestników walczyło na trzech trasach. Biegnąc upamiętniali bohatera Prawie 400 biegaczy, także z kilkami, wózkami, a nawet na hulajnogach, stanęło na starcie I Opolskiego Biegu Rotmistrza Pileckiego, jaki zorganizowano w niedzielę 1 października w Głubczycach.

📢 Odra Opole - GKS Katowice 1:0 [KIBICE NA MECZU, ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Trybuny na spotkaniu Odry Opole z GKS-em Katowice znów pękały w szwach od sympatyków niebiesko-czerwonej drużyny. Znajdziesz się na zdjęciach?

📢 50 osób liczy honorowy komitet poparcia Marcina Ociepy. Na liście ludzie nauki, przedsiębiorcy i samorządowcy W sobotnie przedpołudnie (30.09) zaprezentowana została lista osób, które zdecydowały się oficjalnie poprzeć kandydaturę Marcina Ociepy do Sejmu. Wynika z niej, że wiceminister obrony narodowej może liczyć na mocne wsparcie środowiska naukowego, biznesu, samorządu i społeczników z całego województwa. 📢 Wielki horoskop dla kobiet na październik 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP dla kobiet na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jaki to będzie miesiąc u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria poznała już Waszą przyszłość.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Autostrada Wrocław - Berlin prawie gotowa! Otwierają całość, zaczęło się odliczanie. Aktualne zdjęcia! Dzięki tej inwestycji prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, już za chwilę z Wrocławia do Berlina będziemy mogli jechać jak po sznurku! Z wykorzystaniem istniejącej autostrady nr 15 i 13 po niemieckiej stronie oraz A4 i oddawanej lada dzień, przebudowywanej A18, będzie to bardzo komfortowa podróż. Niespełna 350 kilometrów powinniśmy pokonać już teraz w mniej niż 3 godziny! Na przebudowywanych jeszcze odcinkach drogi A18 trwają już ostatnie prace, pojedziemy tamtędy lada dzień.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. 📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. 25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. Jacy są nasi fachowcy? Najlepsi! Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. W poniedziałek 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca. Z tej okazji zapraszamy Was do naszej galerii z najlepszymi memami, gifami i żartami o budowlańcach. Ale nie wierzcie w stereotypy! Nasi fachowcy są najlepsi. Zobaczcie i uśmiechnijcie się!

📢 Tak wyglądały Strzelce Opolskie 15 lat temu. Niektóre miejsca trudno rozpoznać Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. To najbardziej rzuca się w oczy podczas przeglądania zdjęć Strzelec Opolskich sprzed 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - zwłaszcza korki na drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez Strzelce Opolskie. 📢 Droga ekspresowa S11. Taki będzie przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna. Przetarg został już ogłoszony [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Zainteresowanie ze strony wykonawców jest duże. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy już za cztery lata. Obwodnica Olesna już została otwarta. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Kolej sprzedaje nieruchomości za półdarmo. Zebraliśmy dla Was najlepsze okazje. Tego nie wolno przegapić [22.09.2023] Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 22.09.2023.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Jest już wrzesień, ale ciągle jeszcze trwa lato! Summer Party w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Wiecie, do kiedy trwa lato? Do 22 września. W Magnum Clubie to wiedzą, dlatego organizują Magnum Summer Party. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na imprezach.

📢 Pożegnanie wakacji w Magnum Clubie. Ale lata jeszcze nie pożegnaliśmy! [ZDJĘCIA] Pożegnanie wakacji już było, ale lata 2023 jeszcze nie żegnamy. Już w najbliższa sobotę będzie Summer Party, bo przecież mimo września nadal mamy lato!

📢 Długi weekend na klubowym parkiecie. To były dni gorącej zabawy w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Długi weekend to dużo okazji do zabawy! Tak było w ostatnich dniach w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Magnum Club świętował 9. urodziny. Szalona zabawa na jubileuszowej imprezie [ZDJĘCIA] Dziewiąte urodziny dyskotekowo-koncertowego klubu w Wachowie koło Olesna świętowano zabawą w dwóch strefach. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała urodzinowa impreza w Magnum Clubie!

📢 Atrakcje turystyczne i największe zabytki Opola. Ciekawe miejsca w Opolu dla turystów. Podpowiadamy, co warto zobaczyć [INFORMATOR] Opole dla turysty. Sprawdź, gdzie wybrać się na spacer lub weekendową wycieczkę. Poznaj atrakcje turystyczne i najcenniejsze zabytki w Opolu. Opolskie zoo, Muzeum Polskiej Piosenki, Wieża Piastowska, Muzeum Wsi Opolskiej, aleja gwiazd, amfiteatr, Park Nadodrzański, Wyspa Bolko, Zamek Górny, Muzeum Śląska Opolskiego, bulwary - to tylko niektóre miejsca warte odwiedzenia w Opolu. 📢 Oto opolanie, którzy zrobili duże kariery. Aktorzy, piosenkarze, gwiazdy kina i telewizji - najbardziej znani mieszkańcy Opola 9.05.2023 Zajmują się różnymi rzeczami, ale łączą ich dwie sprawy - urodzili się w Opolu i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Odrą. 9.05.2023

📢 Rewitalizacja Kluczborka. Boiska, siłownie, alejki spacerowe i ścieżka do refleksoterapii stóp na Osiedlu Północ [wideo, zdjęcia] Modernizacja i zagospodarowanie podwórek osiedlowych jest częścią drugiego etapu rewitalizacji Kluczborka, realizowanego dzięki dotacji z Unii Europejskiej.

