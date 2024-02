Przegląd prasy 5.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 05.02.2024”?

Prasówka 5.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 05.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.02.24

📢 Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga z większością w opolskim sejmiku. Kto straci najwięcej? Analizujemy najnowszy sondaż wyborczy W świetle najnowszego sondażu w sejmiku województwa opolskiego może dojść do istotnego przetasowania sił politycznych w nadchodzących wyborach samorządowych. Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga mogą liczyć na 17 z 30 mandatów i stabilną większość, nawet bez Mniejszości Niemieckiej. Sondaż został przeprowadzony przez analityka politycznego Marcina Palade.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

Prasówka 5.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Studniówki 2024. To był wyjątkowy dzień. Tak bawili się na balu maturalnym uczniowie ZSP w Grodkowie Tegoroczna studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych była niezwykle udana. Zabawa była przednia, a tegorocznym maturzystom humory dopisywały. 📢 Lewandowski, Świątek czy Żyła. Oto najlepsze memy o naszych sportowcach! 5.02.2024 Kto z nas nie lubi memów? Wyjątkowo popularne są natomiast te o sportowcach. Wszyscy znamy przecież "Gówniare z paletkom", żarty z Arkadiusza Milika czy humorystyczne obrazki z Robertem Lewandowskim. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu.

📢 Jajcarze żartują z walentynek. Już niedługo święto zakochanych. Oto najlepsze memy! 5.02.2024 Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych!

📢 Wyliczenia emerytur po waloryzacji 2024. Mamy dwie prognozowane tabele ze stawkami [5.02.2024] W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [5.02.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii.

📢 Horoskop dzienny na jutro (5.02, poniedziałek). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Zobacz horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w poniedziałek 5.02.2024. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 5.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Wypadki w Polsce z lat 1920-1939 na archiwalnych zdjęciach [5.02.2024] Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na wyborach miss Opolszczyzny. Tak kiedyś wyglądały konkursy piękności w naszym regionie Dla wielu dziewczyn konkursy miss są szansą na zrealizowanie swoich ambicji, życiowych planów, a także początkiem kariery w świecie reklamy czy modelingu. Dla innych to życiowa przygoda.

📢 PlusLiga. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała nie tylko z Asseco Resovią Rzeszów, ale i znów ze zdrowiem ... Grający w eksperymentalnym składzie siatkarze Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrali u siebie 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów w meczu 20. kolejki PlusLigi. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 4.02.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Kapitan Regina Mac spoczęła na cmentarzu w Opolu-Półwsi. Znajomi wspominają zmarłą kombatantkę AK-WiN W sobotę odbył się pogrzeb kapitan Reginy Mac ps. "Rysia". Była łączniczką AK-WiN na Lubelszczyźnie. Od ponad 70 lat mieszkała na Opolszczyźnie. Zmarłą kombatantkę wspominają jej znajomi. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Wojsko sprzedaje tanio sprzęt. Możesz okazyjnie kupić samochody, quady, sprzęt rolniczy, sportowy i budowlany [4.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [4.02.2024]

📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach Wszystko wskazuje na to, ze wkrótce znikną prace domowe, ale o jedno nauczyciele mogą być spokojni. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Na opolską wieś wracają przychodnie zdrowia. Trzeba jednak znaleźć lekarza, który lubi takiego pacjenta Lekarz tylko w mieście? Nie wszędzie na Opolszczyźnie trzeba ze wsi dojeżdżać do miasta na wizytę u doktora. Pierwsza nowa wiejska przychodnia już zdobyła sobie popularność, a dwie kolejne mają szansę na rozwój z młodą kadrą. 📢 Mama na Obrotach. Ta kobieta z Zębowic jest niesamowita, sami zobaczcie jej najśmieszniejsze filmiki Mama na Obrotach, czyli Klaudia Klimczyk, podbija internet. Na TikToku ma już ponad 4,5 miliona obserwujących i 158 milionów polubień jej filmików! Teraz występuje ze swoim stand-upem w całej Polsce i w Anglii. Kluczem do sukcesu mieszkanki Zębowic jest poczucie humory i wielki dystans do siebie. 📢 Waloryzacja 2024. Tabela emerytur od 1 marca. Oto wyliczenia po podwyżce Waloryzacja 2024 - o tyle urosną emerytury i renty od 1 marca. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto emerytur.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 04.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 04.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 04.02.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Co za bal! Oto studniówka maturzystów z nyskiego "Rolnika". Tę noc zapamiętają na długo Uroczystym polonezem swoją studniówkę rozpoczęli uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, czyli z popularnego "Rolnika". Choreografia była niezwykle dopracowana. Duże wrażenie robiły także niecodzienne kreacje tegorocznych maturzystek i maturzystów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcie z tego balu. 📢 Ta ulica cieszy się złą sławą. Na ulicy Damrota w Kluczborku przenosili się w zaciszne miejsce i tam rozprawiali się z ofiarą Każde miasto ma swoją No-Go Zone, czyli rejony, w które lepiej nie zapuszczać się dla własnego bezpieczeństwa. Jednak mało gdzie niebezpieczna dzielnica jest tuż obok rynku! Tak jest w w Kluczborku, gdzie ulica Damrota jest tuż obok miejskiego deptaka oraz rynku.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Zobaczcie, jak uczniowie bawili się w hotelu Słociak W sobotę (3 lutego) uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu świętowali swoją studniówkę. Impreza odbyła się w hotelu Słociak. Jak prezentowali się i tańczyli poloneza? Był z nimi nasz fotoreporter. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 22-latka dachowała w audi na drodze krajowej nr 45 na obwodnicy Osowca 22-letnia kobieta w audi na łuku drogi straciła panowanie nad kierownicą, zjechała na pobocze i dachowała w rowie. Policja ostrzega, że po opadach deszczu na drogach jest bardzo ślisko. 📢 Nowa pracownia terapii zajęciowej otwarta w Specjalistycznym Szpitalu w Branicach W Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach otwarto nową pracownię terapii zajęciowej, zwaną „Pralnią”. Inicjatywa ta jest częścią większego projektu unijnego, który miał na celu poprawę warunków dla pacjentów szpitala, zwracając szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby.

📢 A gdyby Axl Rose śpiewał: "Przestoń ślimtać"? Oto śląskie tytuły słynnych światowych przebojów muzycznych Są polskie wersje światowych przebojów. Na przykład Kasia Kowalska zaśpiewała „Widzę twoją twarz", polską wersję hitu. A jak brzmiałyby śląskie wersje tytułów słynnych światowych piosenek? Brzmią bardzo zabawnie! Sami zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tusia już po usunięciu 10-kilogramowego guza. Jej historia poruszyła mieszkańców Opolszczyzny. Jak jej właściciele mogli tego nie zauważyć? 7-letnia suczka Tusia, która przeszła przez trudne chwile swojego życia, teraz ma szansę na nowy początek. Po wielu latach cierpienia spowodowanego ogromnym guzem, który nie został wcześniej leczony przez jej właścicieli, Tusia w końcu otrzymała pomoc, na którą zasłużyła. 📢 Oto najczęściej nadawane imiona dzieciom w Opolu. W zeszłym roku urodziło się prawie 2,5 tysiąca opolan Hania i Nikodem – to najczęściej nadawane imiona dzieciom w Opolu. W zeszłym roku urodziło się prawie 2,5 tysiąca opolan. Dane zebrane przez Urząd Stanu Cywilnego w Opolu nie napawają optymizmem. W ciągu ostatnich trzech lat miasto zmaga się ze spadkiem liczby urodzeń. Sytuacji nie polepszył także napływ rodzin ukraińskich do naszego miasta.

📢 Plac Daszyńskiego w Opolu przed wojną. Każdy robił sobie zdjęcia na tle pięknej fontanny Ceres Obecny plac Daszyńskiego dopiero w XIX wieku znalazł się w granicach miasta. Kiedyś ten plac oraz fontanna Ceres były prawdziwymi wizytówkami Opola. 📢 Odra Opole nie dała najmniejszych szans MKS-owi Kluczbork w meczu kontrolnym [ZDJĘCIA] 1-ligowa Odra Opole wygrała 5:0 z 3-ligowym MKS-em Kluczbork w spotkaniu testowym, które zostało rozegrane w Centrum Sportu przy ulicy Północnej w Opolu.

📢 Stracił stanowisko, bo był z PiS? Minister odwołał dyrektora szpitala MSWiA w Głuchołazach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał Mariusza Grochowskiego z funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach. O przyczynach odwołania resort milczy. 📢 W saunarium w Strzelcach Opolskich powstanie grota solna z tężnią. Coraz więcej ludzi korzysta z tej atrakcji Saunarium, które działa w Strzelcach Opolskich od roku, cieszy się niesłabnącą popularnością. W ciągu roku odwiedziło ją 30 tysięcy klientów. Wkrótce pojawi się tutaj nowa atrakcja: grota solna.

📢 Horoskop na wiosnę 2024 dla kobiet. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na wiosnę 2024 dla kobiet. Czego mogą się spodziewać panie od marca do czerwca w swoim życiu? Wróźka Expiria zebrała przepowiednie na najbliższe miesiące. 📢 Te imiona są nadawane najrzadziej w naszym regionie. Takich wyborów się nie spodziewaliście Inez, Estera czy Martin to imiona niezwykle rzadko występujące w polskiej kulturze. Każde z nich w zeszłym roku zostało nadane w naszym województwie tylko dwa razy. Zobaczcie, jakie jeszcze nietuzinkowe imiona wybierano dla noworodków z naszego regionu w 2023 roku.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Gipsówka to aranżacyjny hit na wiosnę 2024. Piękna ozdoba do salonu, sypialni i łazienki. Zobacz wyjątkowe zdjęcia dekoracji z gipsówki Gipsówka to subtelne gałązki kojarzone z bukietami, które wręczamy na ślubach lub przy innych uroczystych okazjach. Tym razem jednak przedstawiamy tę dekoracyjną roślinę w zupełnie nowym wydaniu. Suszona gipsówka w tym roku to dekoracyjny hit w salonach, sypialniach i łazienkach. Zobacz, jak wyjątkowo możesz nią ozdobić dom za grosze.

📢 Gdzie morsować w Opolu i regionie? Te miejsca na zimne kąpiele wybierają Opolanie. Hity sezonu 2024 Morsowanie stało się jedną z ulubionych aktywności Polaków w ostatnich latach. Wiele osób zdecydowało się spróbować swoich sił, licząc, że kąpiel w lodowatej wodzie poprawi ich odporność. Ważne jednak, by z głową wybierać akweny. Gdzie morsować na Opolszczyźnie? Możliwości jest sporo. W naszej galerii prezentujemy zestawienie najpopularniejszych miejsc w regionie. 📢 Tak się bawili na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim bawili się na balu maturalnym 13 stycznia w restauracji „U Seweryna" w Radłowie. Szkoła z Gorzowa Śląskiego przysłała nam zdjęcia z tej studniówki. 📢 Najwspanialsze murale na Opolszczyźnie. Robią imponujące wrażenie! Warto wybrać się na wycieczkę, żeby je zobaczyć [ZDJĘCIA] Na Opolszczyźnie jako pierwszy miastem murali został Kluczbork, ale Opole czy Kędzierzyn-Koźle również mogą pochwalić się coraz większą liczbą murali. Jeden z najbardziej imponujących i największych murali jest zaś w Namysłowie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i sami oceńcie.

📢 Polonez maturzystów na opolskim Rynku. Zatańczyło kilkaset par. Była nawet Miss Polonia Na Rynku w Opolu kilkuset maturzystów zatańczyło tradycyjnego poloneza, który jak głosi legenda, przynosi szczęście i pomyślność przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi. Imprezę zorganizowano już po raz 22.

📢 Paznokcie walentynkowe to nie tylko czerwony manicure. Zobacz najpiękniejsze stylizacje, które ozdobią dłonie w dzień zakochanych Paznokcie walentynkowe, które zaskoczą twojego partnera! Postaw na klasykę lub zaszalej z bardziej oryginalnymi kolorami i zdobieniami. Jeśli nie masz pomysłu, jak ozdobić swoje pazurki na walentynki, to zobacz nasze propozycje. Dzięki nim emocje w tym dniu będą jeszcze większe i płomienne. 📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę TOP 20. Ranking za rok 2023 Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Ranking co roku cieszy się bardzo dużą poczytnością i jest przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy, czasem bardzo naprawdę ostrych. Zobaczcie nowe zestawienie wpływowych postaci na kluczborskiej scenie. 📢 Droga ekspresowa S11 będzie dla Opolszczyzny jak druga autostrada A4. Inwestycja w regionie ruszy lada dzień Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie.

📢 Taki ranking TOP 10 atrakcji Opolszczyzny opracował Google. Zdziwicie się, co poleca do zwiedzania ten ranking Google jest hegemonem w wyszukiwaniu informacji w internecie. Oto lista najczęściej wyszukiwanych atrakcji Opolszczyzny w wyszukiwarce Google, przygotowaną przez biuro prasowe firmy. Jest kilka zaskoczeń. 📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Babski Comber 2024 w Warmątowicach. Stroje, w które przebrały się panie były zaskakujące Mieszkanki Strzelec Opolskich i okolicznych miejscowości bawiły się na babskim combrze w Warmątowicach. Tradycyjną imprezę dla pań zorganizowano w restauracji "U Jana". 📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły.

📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość! 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. Otrzęsiny studentek na klubowym parkiecie [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. W sobotę (14 października) swoje 10-lecie w Mango Clubie świętował Zbuku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak się bawią studentki w opolskim Mango Clubie. Wróciły imprezy, na które czekało całe miasto W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie. 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Piastonalia 2023 w Opolu. Na After Party działy się niesamowite rzeczy. Te zdjęcia mówią wszystko Najpierw koncerty rockowe, a potem taneczne After Party. Tak wyglądają Piastonalia 2023 w Opolu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z imprezy.