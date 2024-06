Przegląd prasy 5.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 5.06.2024”?

Prasówka 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 5.06.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.06.24

📢 Chcieli wyłudzić od seniorki 30 tys. złotych metodą "na policjanta". Najmłodszy oszust ma 14 lat Kryminalni z Komisariatu Policji w Zawadzkiem zatrzymali trzech mężczyzn, którzy chcieli oszukać seniorkę metodą „na policjanta”. Czujność pracownicy banku, w którym 70-latka chciała wypłacić swoje oszczędności, była początkiem udanej akcji przeciwko przestępcom.

📢 Bieg Świadomości Autyzmu w Namysłowie za nami. Celem wydarzenia była integracja społeczności szkolnej 4 czerwca odbył się w Namysłowie Bieg Świadomości Autyzmu, który zorganizowany przez dyrekcję oraz kadrę pedagogiczną dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5. Wydarzeniu przeświecały ważne hasła: zrozumienia, akceptacji, solidaryzmu, włączenia oraz świadomości.

Prasówka 5.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrzeżenie GIS 4.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 4.06.2024 Ostrzeżenie GIS 4.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Opolski Piknik Wolności przyciągnął opolan mimo kapryśnej pogody Wydarzenie to jeden z akcentów towarzyszących obchodom 35. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa Trzy. 📢 Takie rzeczy można trafić na wojskowych wyprzedażach. Są samochody, traktory, kosiarki, narzędzia a nawet materiały budowlane i drewno Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [5.06.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Horoskop dzienny na 5.06 (jutro, środę). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Sprawdź horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w środę 5.06.2024. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (środę, 5.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Stary amfiteatr oraz Okrąglak, budowa Karolinki i Solarisa. Opole na zdjęciach lotniczych sprzed 20 lat Lotnicze zdjęcia Opola wykonane na początku lat 2000. Tak zmieniło się miasto. Pamiętacie jeszcze szkielet centrum handlowego Copernicus na pl. Kopernika, starego Okrąglaka, amfiteatr przed przebudową czy budowę Karolinki? To wszystko i jeszcze więcej zobaczycie w naszej galerii. 📢 Tak wygląda Opole na zdjęciach światowych serwisów fotograficznych Zobaczcie zdjęcia z Pixabay! Co zobaczymy, wpisując "Opole" w serwisie fotografii z całego świata? Sprawdziliśmy to na witrynie Pixabay. Niezwykłe zdjęcia stolicy województwa w urokliwych aranżacjach. Opole jest pięknie reklamowane w wirtualnym świecie zdjęć! Zobaczcie sami!

📢 Horoskop dzienny na środę 5 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 5 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 5 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Pół tysiąca hutników wyszło na ulice. Protestowali przeciwko planom zamknięcia Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem Działacze NSZZ „Solidarność” zorganizowali protest w obronie miejsc pracy. To odpowiedź na decyzję właściciela Walcowni Rur Andrzej o zwolnieniu całej załogi i zamknięciu huty. 📢 Bezpłatna komunikacja miejska w Prudniku podrożała dwukrotnie. Burmistrz szuka oszczędności Tylko przez siedem najbliższych miesięcy pasażerów miejskiej komunikacji w Prudniku będzie wozić firma z Głogówka, wybrana w miejskim przetargu. Potem władze miasta chcą poszukać innego rozwiązania. 📢 Miejscowi mówią, że ta szkoła była nawiedzona. Opuszczony budynek w lasach koło Kluczborka Przed samym wejściem do opuszczonej szkoły leży zwierzęca czaszka. A to dopiero początek wrażeń. Przemierzając kolejne piętra i pomieszczenia można przenieść się w dawne czasy, o których przypominają przedmioty i stare gazety, najstarsza z września 1939 roku.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Opolanie świętują 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych Obchody w stolicy regionu potrwają do wieczora. W programie jest m.in. Opolski Piknik Wolności, z gwiazdą wieczoru - zespołem Raz Dwa Trzy. Dziś przypada również piąta rocznica utworzenia Izby Pamięci Solidarności, której inicjatorem był opolski działacz związku Roman Kirstein. 📢 Horoskop miesięczny na lipiec 2024. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni.

📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 04.06.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Jest nowy wojewódzki lekarz weterynarii w woj. opolskim. To fachowiec z dużym doświadczeniem Bartłomiej Kulka został wojewódzkim lekarzem weterynarii na Opolszczyźnie. Zastąpił na tym stanowisku związanego z Prawem i Sprawiedliwością Wacława Bortnika. 📢 Franz Kafka w młodości zakochał się w prudniczance. Dużo czasu spędził w Głuchołazach Miłośnicy literatury na całym świecie obchodzą setną rocznicę śmierci Franca Kafki, autora „Procesu”, który inspiruje twórców do dzisiaj. Chorowity Franz Kafla leczył się w Zlatych Horach, a podróżował przez sąsiednie Głuchołazy. Zakochał się w kobiecie z Prudnika.

📢 Tomasz Kaliszan: Będziemy pytać pana prezydenta o trasę średnicową Subiektywnie uważamy, że przeprawa odciążająca ruch w centrum miasta jest potrzebna, jednak nie wiem czy jest to najlepsze rozwiązanie - mówi radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kaliszan. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 4.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu doczeka się remontu. Koszt inwestycji to prawie 3,5 miliona złotych Elewacja budynku Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Opolu aktualnie pozostawia wiele do życzenia, jednak to się zmieni. Miasto pozyskało prawie 3,5 miliona złotych ze złożonego projektu do programu Polski Ład. Inwestycja ma zostać zrealizowana do lutego 2026 roku.

📢 Najlepsze MEMY o Śląsku i Ślązakach. Internauci nie biorą jeńców. Pośmiej się razem z nimi Śląskie memy robią w internecie furorę. Nie bez powodu. Z jednej strony wynika to z charakterystycznego brzmienia śląskiej gwary. Z drugiej mieszkańcy Śląska oraz pozostali mieszkańcy kraju mogą za ich pośrednictwem wzajemnie z siebie żartować.

📢 4 czerwca będzie dniem wolnym od pracy? Ruszyło zbieranie podpisów. „Mamy 35 lat naprawdę dobrego czasu" 4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się pierwsze wolne wybory po II wojnie światowej. Stowarzyszenie Sieć Solidarności chce, żeby 4 czerwca został ustanowiony świętem państwowym oraz dniem wolnym od pracy. Ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. – Mamy 35 lat naprawdę dobrego czasu. Z tego powinniśmy się radować, cieszyć i to świętować – przyznał Edward Nowak, prezes stowarzyszenia Sieć Solidarności.

📢 Wakacyjny rozkład jazdy PKP dla Opolszczyzny. Tymi pociągami dotrzemy w góry i nad morze Sezonowe połączenia do Świnoujścia, Ustki i Kołobrzegu oraz pociągi z wydłużonymi relacjami do Szklarskiej Poręby, Zakopanego, czy na Hel. PKP Intercity przedstawiło propozycję rozkładu jazdy na okres wakacyjny dla województwa opolskiego. 📢 Mocniej rozwinąć piłkarzy - oto zadanie Radosława Sobolewskiego, nowego trenera Odry Opole Nowym trenerem 1-ligowych piłkarzy Odry Opole został Radosław Sobolewski, były wielokrotny reprezentant Polski. Ma on sprawić, że gra opolan będzie bardziej urozmaicona niż w poprzednim sezonie. 📢 Adam Buksa ożenił się z piękną Aleksandrą. Poznaj polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny polskich piłkarzy reprezentacji Polski Adam Buksa, Jakub Moder i Bartosz Slisz - aż trzej polscy piłkarze ożenili się niedawno. Oby olśnili swoją grą na Euro 2024 równie mocno, jak ich wybranki olśniewają urodą. Najbardziej znana spośród żon i dziewczyn polskich piłkarzy jest z pewnością Anna Lewandowska, który w Polsce cieszy się niewiele mniejszą popularnością od jej męża. Grzegorz Krychowiak zakończył już karierę reprezentacyjną, za to jego żona Celia Jaunet jest w reprezentacyjnej formie! Poznajcie polskie WAGs!

📢 Rozpoczyna się remont ulicy Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia 4 czerwca Miejski Zarząd Dróg przekazuje wykonawcy remontu ulicę Wrocławską w Opolu. Jest to jedna z najbardziej zniszczonych w mieście dróg po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Dlatego potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 Żaba zamknięta w opakowaniu z miksem sałat z Lidla. To nagranie podbija Internet. Zobacz koniecznie WIDEO Zwykłe spożywcze zakupy mogą bardzo zaskoczyć, o czym przekonała się klientka sklepu sieci Lidl. Kobieta kupiła mix sałat. W zamkniętym opakowaniu oprócz warzyw znajdowała się żywa... żaba! Wideo obaczycie poniżej.

📢 Na Fire Truck Show przyjedzie ponad 200 wozów strażackich. Oto najpiękniejsze i najdziwniejsze maszyny Fire Truck Show 2024 odbędzie się w dniach 5-7 lipca w Główczycach. Strażacy razem ze swoimi czerwonymi samochodami cały czas mogą się zapisywać. Na zlocie pod Dobrodzieniem można zobaczyć czerwone cacka od najstarszych do najnowszych. 📢 Ach, gdzie tamte festiwale. Jak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii Wielu narzeka na dzisiejszy festiwal i jego nowe gwiazdy, ale Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest silna marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 W Oleśnie powstaje blok SIM z tanimi mieszkaniami. Budynek rośnie w szybkim tempie W Nysie blok z programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) już jest gotowy, w Kluczborku przygotowują się do rozpoczęcia budowy, a w Oleśnie gotowy jest już prawie stan surowy. Będzie to dwupiętrowy blok, w którym powstanie 15 mieszkań. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Te osoby będą miały pieniądze w czerwcu. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP finansowy na czerwiec 2024. W przyszłym miesiącu wielu z nas stanie przed trudnymi wyborami. Jakie rozwiązania wybrać, czym się kierować i czego się spodziewać? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Ten mural to hołd dla wybitnego artysty. Pochodzący z Opola Michał Bajor będzie miał tu pamiątkę na całe życie W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 Dni Ozimka 2024. Na scenie Kasia Kowalska, Dawid Kwiatkowski i Czesław Mozil Ozimek w całym regionie znany jest jako miasto hutników. W najbliższy weekend zamieni się jednak w stolicę dobrej zabawy i polskiej piosenki. To dlatego, że w sobotę 1 czerwca rozpoczynają się tutaj Dni Ozimka. Imprezę uświetnią prawdziwe gwiazdy.

📢 Dworzec PKP w Ozimku zostanie wyremontowany. Wiemy, co w nim będzie To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Ozimku. Zaniedbany budynek dworca zmieni się nie do poznania.

📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje... 📢 Boże Ciało 2024 w Opolu. Morze wiernych na procesji z kościoła "na górce" w Opolu. Przewodniczył jej ks. bp Andrzej Czaja Setki opolan przeszły ulicami stolicy województwa w tradycyjnej procesji Bożego Ciała. – W ten sposób dajemy świadectwo wiary – mówili wierni, którzy przemaszerowali głównymi ulicami miasta do czterech ołtarzy.

📢 Mieszkańcy ułożyli na Boże Ciało kilometry kwietnych dywanów. Te wzory robią wrażenie Mieszkańcy Klucza, Zimnej Wódki, Olszowej i Zalesia Śląskiego w powiecie strzeleckim pokazali kunszt i precyzję układając na Boże Ciało dywany z kwiatów. Ta tradycja ma ponad 100 lat. 📢 13 kandydatów do Europarlamentu z Opolszczyzny. Największe szanse ma Andrzej Buła, dwójka na liście Koalicji Obywatelskiej Już za niespełna dwa tygodnie (9 czerwca) pójdziemy po raz kolejny do lokali wyborczych. Tym razem głosujemy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z województwa opolskiego kandyduje 13 osób. Poznajcie wszystkich kandydatów.

📢 Poszukiwani przez policję opolanie. Chodzi o posiadanie narkotyków, przywłaszczenie i paserstwo Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanych, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Kultowe opolskie dyskoteki. Tak przed laty bawiliście się w tej największej dyskotece na Opolszczyźnie. Znajdźcie się na zdjęciach Dziś prezentujemy zdjęcia z kolejnej kultowej dyskoteki w województwie opolskim, tym razem Discopexu A4 w Pietnej pod Krapkowicami. 📢 Tu powstanie 500 domów rocznie. Firma Zimmermann-Haus postawi w Jemielnicy fabrykę domów prefabrykowanych To będzie pierwsza tak duża inwestycja na terenie Jemielnickiej Strefy Przemysłowej. Dzięki nowej inwestycji pracę znajdzie około 200 osób.

📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta.

📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa. 📢 Koncert z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w Opolu. Na scenie zagrają Enej oraz Cleo 26 maja to Dzień Matki. Dzisiaj możemy zabrać swoje mamy do Opola na niezwykły koncert. Na błoniach Politechniki Opolskiej zagrają gwiazdy polskiej muzyki. Zobacz cały program tej imprezy.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Ci mieszkańcy Opola zrobili największe kariery. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy oraz mistrzowie świata Urodzili się w Opolu, wychowali w mieście nad Odrą, a dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z Opola. Co do niektórych, na pewno zdziwicie się, że są Opolanami!

📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?